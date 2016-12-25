На борту Ту-154 МО РФ находилась Доктор Лиза
Минобороны РФ подтвердило информацию, ранее появившуюся в средствах массовой информации, о нахождении на борту самолёта Ту-154, упавшего неподалёку от Сочи, Елизаветы Глинка, известной как Доктор Лиза. Сообщалось, что Доктор Лиза могла следовать бортом Минобороны РФ только до Сочи и не лететь в Сирию. Однако затем стало известно, что самолёт изначально должен был совершать дозаправку не в Сочи, а в Моздоке, а потому Сочи по определению не мог значиться у Елизаветы Глинки пунктом прибытия. Она направлялась вместе с российскими военнослужащими, артистами Ансамбля песни и пляски имени Александрова в Сирию – в провинцию Латакия, на авиабазу «Хмеймим».
Известно, что Елизавета Глинка доставляла лекарства для госпиталя в Сирию.
По некоторым данным, Доктор Лиза должна была вывезти из Сирии тяжело больных детей, нуждающихся в экстренной медицинской помощи. Такую помощь готовы были оказать ведущие российские клиники.
Главное военное ведомство публикует уточнённый список членов экипажа и пассажиров рокового рейса:
Состав экипажа Ту-154 85572:
1. м-р Волков Р.В.
2. к-н Ровенский А.С.
3. п/п-к Петухов А.Н.
4. к-н Мамонов А.В.
5. ст. л-т Парикмахеров В.Н.
6. м-р Трегубов В.А.
7. ст. л-т Сушков B.C.
8. ст. л-т Суханов А.О.
Список лиц, перевозимых на воздушном судне:
Военнослужащие:
1. г/л-т Халилов В.М.
2. п-к Хасанов А.Б.
3. п-к Ваганов А.И.
4. п-к Иванов А.Ю.
5. п/п-к Колосовский А.В.
6. м-р Долинский А.И.
7. п-к Негруб А.Н.
8. к-н Абросимов С.С.
Федеральные государственные гражданские служащие:
1. Губанков А.Н.
2. Бадрутдинова О.Т.
Международная общественная организация «Справедливая помощь»:
1. Глинка Е.П.
Средства массовой информации:
1.Рунков Д.А.
2.Денисов В.В.
3.Сойдов А.А.
4.Лужецкий М.В.
5.Обухов П.К.
6.Пестов О.М.
7.Ржевский В.В.
8.Суранов А.А.
9.Толстов Е.В.
ФБГУ «Ансамбль им. Александрова»:
1. Сонников А.В.
2. Гужова Л.А.
3. Ивашко А.Н.
4. Бродский В.А.
5. Булочников Е.В.
6. Голиков В.В.
7. Осипов Г.Л.
8. Санин В.В.
9. Майоров К.В.
10. Буряченко Б.Б.
11. Бобовников Д.В.
12. Баздырев А.К.
13. Белоножко Д.М.
14. Бесчасинов Д.А.
15. Васин М.А.
16. Георгиян А.Т.
17.Давиденко К.А.
18.Денискин С.И.
19.Журавлев П.В.
20.Закиров P.P.
21.Иванов М.А.
22.Иванов А.В.
23.Котляр С.А.
24.Кочемасов А.С.
25.Кривцов А.А.
26.Литвяков Д.Н.
27.Мокриков А.О.
28.Моргунов А.А.
29.Насибулин Ж.А.
30.Новокшанов Ю.М.
31.Поляков В.В.
32.Савельев А.В.
33.Соколовский А.В.
34.Тарасенко А.Н.
35.Трофимов А.С.
36.Узловский А.А.
37.Халимон B.JI.
38.Штуко А.А.
39.Крючков И.А.
40.Ермолин В.И.
41.Быков C.
42.Колобродов К.А.
43.Корзанов О.В.
44.Ларионов И.Ф.
45.Ляшенко К.И.
46.Михалин В.К.
47.ст.с-т Попов В.А.
48.Разумов А.А.
49.Серов А.С.
50.Шахов И.В.
51.Арчукова А.А.
52.Гильманова P.P.
53.Игнатьева Н.В.
54.Клокотова М.А.
55.Корзанова Е.И.
56.Пырьева Л.А.
57.Сатарова В.И.
58.Трофимова Д.С.
59.Хорошова Л.Н.
60.Цвиринько А.И.
61.Шагун О.Ю.
62.Гурар Л.И.
63.Сулейманов Б.Р.
64. Столяр И.В.
В район крушения направлены поисковые отряды и водолазы "Центроспаса" МЧС РФ.
Известно, что Елизавета Глинка доставляла лекарства для госпиталя в Сирию.
По некоторым данным, Доктор Лиза должна была вывезти из Сирии тяжело больных детей, нуждающихся в экстренной медицинской помощи. Такую помощь готовы были оказать ведущие российские клиники.
Главное военное ведомство публикует уточнённый список членов экипажа и пассажиров рокового рейса:
Состав экипажа Ту-154 85572:
1. м-р Волков Р.В.
2. к-н Ровенский А.С.
3. п/п-к Петухов А.Н.
4. к-н Мамонов А.В.
5. ст. л-т Парикмахеров В.Н.
6. м-р Трегубов В.А.
7. ст. л-т Сушков B.C.
8. ст. л-т Суханов А.О.
Список лиц, перевозимых на воздушном судне:
Военнослужащие:
1. г/л-т Халилов В.М.
2. п-к Хасанов А.Б.
3. п-к Ваганов А.И.
4. п-к Иванов А.Ю.
5. п/п-к Колосовский А.В.
6. м-р Долинский А.И.
7. п-к Негруб А.Н.
8. к-н Абросимов С.С.
Федеральные государственные гражданские служащие:
1. Губанков А.Н.
2. Бадрутдинова О.Т.
Международная общественная организация «Справедливая помощь»:
1. Глинка Е.П.
Средства массовой информации:
1.Рунков Д.А.
2.Денисов В.В.
3.Сойдов А.А.
4.Лужецкий М.В.
5.Обухов П.К.
6.Пестов О.М.
7.Ржевский В.В.
8.Суранов А.А.
9.Толстов Е.В.
ФБГУ «Ансамбль им. Александрова»:
1. Сонников А.В.
2. Гужова Л.А.
3. Ивашко А.Н.
4. Бродский В.А.
5. Булочников Е.В.
6. Голиков В.В.
7. Осипов Г.Л.
8. Санин В.В.
9. Майоров К.В.
10. Буряченко Б.Б.
11. Бобовников Д.В.
12. Баздырев А.К.
13. Белоножко Д.М.
14. Бесчасинов Д.А.
15. Васин М.А.
16. Георгиян А.Т.
17.Давиденко К.А.
18.Денискин С.И.
19.Журавлев П.В.
20.Закиров P.P.
21.Иванов М.А.
22.Иванов А.В.
23.Котляр С.А.
24.Кочемасов А.С.
25.Кривцов А.А.
26.Литвяков Д.Н.
27.Мокриков А.О.
28.Моргунов А.А.
29.Насибулин Ж.А.
30.Новокшанов Ю.М.
31.Поляков В.В.
32.Савельев А.В.
33.Соколовский А.В.
34.Тарасенко А.Н.
35.Трофимов А.С.
36.Узловский А.А.
37.Халимон B.JI.
38.Штуко А.А.
39.Крючков И.А.
40.Ермолин В.И.
41.Быков C.
42.Колобродов К.А.
43.Корзанов О.В.
44.Ларионов И.Ф.
45.Ляшенко К.И.
46.Михалин В.К.
47.ст.с-т Попов В.А.
48.Разумов А.А.
49.Серов А.С.
50.Шахов И.В.
51.Арчукова А.А.
52.Гильманова P.P.
53.Игнатьева Н.В.
54.Клокотова М.А.
55.Корзанова Е.И.
56.Пырьева Л.А.
57.Сатарова В.И.
58.Трофимова Д.С.
59.Хорошова Л.Н.
60.Цвиринько А.И.
61.Шагун О.Ю.
62.Гурар Л.И.
63.Сулейманов Б.Р.
64. Столяр И.В.
В район крушения направлены поисковые отряды и водолазы "Центроспаса" МЧС РФ.
Использованы фотографии: talks.su