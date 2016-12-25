11:43 25 декабря

На борту Ту-154 МО РФ находилась Доктор Лиза

Минобороны РФ подтвердило информацию, ранее появившуюся в средствах массовой информации, о нахождении на борту самолёта Ту-154, упавшего неподалёку от Сочи, Елизаветы Глинка, известной как Доктор Лиза. Сообщалось, что Доктор Лиза могла следовать бортом Минобороны РФ только до Сочи и не лететь в Сирию. Однако затем стало известно, что самолёт изначально должен был совершать дозаправку не в Сочи, а в Моздоке, а потому Сочи по определению не мог значиться у Елизаветы Глинки пунктом прибытия. Она направлялась вместе с российскими военнослужащими, артистами Ансамбля песни и пляски имени Александрова в Сирию – в провинцию Латакия, на авиабазу «Хмеймим».
На борту Ту-154 МО РФ находилась Доктор Лиза

Известно, что Елизавета Глинка доставляла лекарства для госпиталя в Сирию.
По некоторым данным, Доктор Лиза должна была вывезти из Сирии тяжело больных детей, нуждающихся в экстренной медицинской помощи. Такую помощь готовы были оказать ведущие российские клиники.
Главное военное ведомство публикует уточнённый список членов экипажа и пассажиров рокового рейса:

Состав экипажа Ту-154 85572:

1. м-р Волков Р.В.

2. к-н Ровенский А.С.

3. п/п-к Петухов А.Н.

4. к-н Мамонов А.В.

5. ст. л-т Парикмахеров В.Н.

6. м-р Трегубов В.А.

7. ст. л-т Сушков B.C.

8. ст. л-т Суханов А.О.

Список лиц, перевозимых на воздушном судне:

Военнослужащие:

1. г/л-т Халилов В.М.

2. п-к Хасанов А.Б.

3. п-к Ваганов А.И.

4. п-к Иванов А.Ю.

5. п/п-к Колосовский А.В.

6. м-р Долинский А.И.

7. п-к Негруб А.Н.

8. к-н Абросимов С.С.

Федеральные государственные гражданские служащие:

1. Губанков А.Н.

2. Бадрутдинова О.Т.

Международная общественная организация «Справедливая помощь»:

1. Глинка Е.П.

Средства массовой информации:

1.Рунков Д.А.

2.Денисов В.В.

3.Сойдов А.А.

4.Лужецкий М.В.

5.Обухов П.К.

6.Пестов О.М.

7.Ржевский В.В.

8.Суранов А.А.

9.Толстов Е.В.

ФБГУ «Ансамбль им. Александрова»:

1. Сонников А.В.

2. Гужова Л.А.

3. Ивашко А.Н.

4. Бродский В.А.

5. Булочников Е.В.

6. Голиков В.В.

7. Осипов Г.Л.

8. Санин В.В.

9. Майоров К.В.

10. Буряченко Б.Б.

11. Бобовников Д.В.

12. Баздырев А.К.

13. Белоножко Д.М.

14. Бесчасинов Д.А.

15. Васин М.А.

16. Георгиян А.Т.

17.Давиденко К.А.

18.Денискин С.И.

19.Журавлев П.В.

20.Закиров P.P.

21.Иванов М.А.

22.Иванов А.В.

23.Котляр С.А.

24.Кочемасов А.С.

25.Кривцов А.А.

26.Литвяков Д.Н.

27.Мокриков А.О.

28.Моргунов А.А.

29.Насибулин Ж.А.

30.Новокшанов Ю.М.

31.Поляков В.В.

32.Савельев А.В.

33.Соколовский А.В.

34.Тарасенко А.Н.

35.Трофимов А.С.

36.Узловский А.А.

37.Халимон B.JI.

38.Штуко А.А.

39.Крючков И.А.

40.Ермолин В.И.

41.Быков C.

42.Колобродов К.А.

43.Корзанов О.В.

44.Ларионов И.Ф.

45.Ляшенко К.И.

46.Михалин В.К.

47.ст.с-т Попов В.А.

48.Разумов А.А.

49.Серов А.С.

50.Шахов И.В.

51.Арчукова А.А.

52.Гильманова P.P.

53.Игнатьева Н.В.

54.Клокотова М.А.

55.Корзанова Е.И.

56.Пырьева Л.А.

57.Сатарова В.И.

58.Трофимова Д.С.

59.Хорошова Л.Н.

60.Цвиринько А.И.

61.Шагун О.Ю.

62.Гурар Л.И.

63.Сулейманов Б.Р.

64. Столяр И.В.

В район крушения направлены поисковые отряды и водолазы "Центроспаса" МЧС РФ.

Использованы фотографии: talks.su

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 11
  1. СТАРПЕР Сегодня, 11:23
    Это месть всей России мужики...Они ждут реакции!
    СТАРПЕР
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:32
      СТАРПЕР hi
      Это месть всей России мужики...Они ждут реакции!
      Дядька,кому месть? Погода (для зимы супер) Сам проезжал мимо аэропорта в Адлере в 7 ноль ,ноль.Сначала говорили что самолёт упал через 20 минут после взлёта.Это, он был бы над Турцией уже.Потом про 1.5 км от берега.Давайте наберёмся терпения все hi
      Наблюдатель2014
      1. katalonec2014 Сегодня, 11:35
        Ужасная трагедия!
        katalonec2014
  2. Громобой Сегодня, 11:27
    Светлый был человек.На днях она сообщила,что улетает в Алеппо помогать детям.
    12.07.2016 - «Главное для меня сейчас — это помощь детям Донбасса, поэтому никакую должность до окончания войны я занимать не собираюсь.
    Я буду оставаться вашим доктором до окончания боевых действий и до того момента, когда будут открыты свободные гуманитарные коридоры и будет оказана помощь детям в полном объеме, в том, в котором они нуждаются.
    Я очень тронута доверием, но это не для меня», — заявила Глинка в беседе с корреспондентом ДАН, отвечая на вопрос, согласна ли она занять пост уполномоченного при президенте РФ по правам ребенкаhttp://rusvesna.su/news/1468312482
    Громобой
  3. Trevis Сегодня, 11:30
    Нет слов. Столько душ, в один момент. crying
    Trevis
  4. саша75 Сегодня, 11:32
    Ребята давайте только без глупых высказываний.
    Просто почтим память погибшим.
    Кто и в чём виноват потом.
    саша75
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 11:35
    Срачь только не надо разводить -итак ресурс от цензора не отличить!!!Чисто по человечески выражаю соболезнование!!!
    Изгоняющий либероидов
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 11:39
    Страшное подтвердилось. Слов нет.
    a.s.zzz888
  7. васильев ю Сегодня, 11:39
    Только на днях собирался в треках Ансамбля песни и пляски имени Александрова, какие у меня есть поменять несколько обложек скачанных из инета. Полный п...дец, такие новости не радуют, наооборот, побольше сейчас чего-нибудь бы хорошего. И это перед Новым годом!
    Как всегда песец подкрадывается незаметно и не оттуда, откуда ждёшь.
    васильев ю
  8. МАТРОСКИН-53 Сегодня, 11:40
    Господи! Упокой их души с миром. Царство небесное. Когда же закончится этот високосный год?!
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  9. Обух Сегодня, 11:41
    Соболезнование всем родным.Жуткая трагедия! На воду посадить не сумели, видать резко вниз с разворотом ушел.
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