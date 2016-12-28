Совместные послевоенные европейские проекты боевых самолётов (часть 2)

Линия по производству Jaguar на предприятии BAE Systems в Уортоне

Испытания «Ягуар М» на авианосце «Клемансо»

Французский одноместный истребитель-бомбардировщик «Ягуар А»

Кабина французского «Ягуар А»

Кабина британского «Ягуар GR.Mk.1»

Jaguar T.Mk.2

"Ягуар ES" ВВС Эквадора

Истребители-бомбардировщики «Ягуар IS» ВВС Индии

«Ягуар А» эскадрильи 4/11 Jura во время полёта над Чадом в 1988 году

Звено британских истребителей-бомбардировщиков «Ягуар GR.1А»

«Ягуар GR.3А»

Кабина «Ягуар GR.3А»

По материалам:

http://ammonation.ru/index/jaguar_gr_3_mnogocelevoj_istrebitel/0-243/

http://www.military-today.com/aircraft/sepecat_jaguar.htm

http://www.thunder-and-lightnings.co.uk/jaguar/index.php

http://www.escadrilles.org/histoire-et-histoires/jaguar/

http://www.thunder-and-lightnings.co.uk/jaguar/history.php

В начале 60-х Королевским военно-воздушным силам Великобритании потребовался самолёт, в перспективе способный заменить устаревающие учебно-тренировочные Folland Gnat T1 и Hawker Hunter T7. Одновременно ВВС Франции подыскивали замену УТС Lockheed T-33 и Fouga См.170 Magister, а также околозвуковому истребителю-бомбардировщику Dassault MD.454 Mystère IV. В данном случае интересы британских Royal Air Force (RAF) и французских Armée de l'Air совпадали, британские королевские ВВС желали получить сверхзвуковой УТС, а французам, кроме продвинутой «спарки», ещё требовался недорогой ударный самолёт. Было решено на базе одного планера строить машины учебно-тренировочного и боевого назначения. В мае 1965 года стороны подписали меморандум о взаимопонимании, и начали переговоры, приведшие в 1966 году к образованию фирмами Breguet и ВАС консорциума SEPECAT (Société Européenne де Production де l'Avion d'Екоlе де Combat и d'Appui Tactique - Европейское объединение по производству учебно-боевого и тактического самолета).Если итальянский лёгкий истребитель G.91 фирмы «Фиат» был полностью разработан и построен в Италии, а лишь потом формально выиграл конкурс на роль единого лёгкого истребителя-бомбардировщика ВВС НАТО, то новый самолёт изначально был задуман как совместный проект с широкой кооперацией авиастроительных французских и английских фирм. Так, за производство крыла и хвостового оперения отвечала британская фирма ВАС, фюзеляж создавался французской фирмой Breguet. Разработку шасси поручили французской компании Messier и британской Dowty. Усилия по созданию двигателя объединили фирмы Rolls-Royce и Turbomeca, образовавшие совместное предприятие RRTL (Rolls-Royce - Turbomeca Ltd). Производство осуществлялось на заводах во французском Тарно и в британском Дерби, где в мае 1967 года на испытательном стенде запустили прототип нового двигателя Adour RB.172/T260.Первоначально технический облик самолёта, названного – «Ягуар», вызвал много споров. Французов вполне устраивал дозвуковой самолёт непосредственной авиационной поддержки, по своим возможностям сравнимый с уже упоминавшимся итальянским G.91. Однако британские представители настояли на разработке сверхзвуковой машины с лазерным дальномером-целеуказателем и совершенным навигационным оборудованием. Более того, на первом этапе британцы предлагали вариант с изменяемой геометрией крыла, но из-за удорожания проекта и затягивания сроков разработки впоследствии от него отказались. Однако как французы, так и англичане были единодушны в одном – самолёт должен был иметь отличный обзор вперёд – вниз и мощное ударное вооружение.В ноябре 1966 года, после утверждения проекта началось строительство 10 прототипов самолёта для лётных и статических испытаний. Не дожидаясь итогов испытаний, ВВС Великобритании оформили заказ на 165 боевых и 35 двухместных учебно-тренировочных самолётов. В свою очередь ВВС Франции изъявили желание получить 160 боевых и 40 УТС. Кроме того, по спецификации французского флота разрабатывался палубный вариант «Ягуар М».Истребитель-бомбардировщик «Ягуар» стал, пожалуй, первой по-настоящему удачной совместной программой европейских авиастроительных фирм. Однако испытания нового самолёта с самого начала шли с большими трудностями, много проблем доставила силовая установка. Из-за взрыва двигателей было потеряно два самолёта, ещё три прототипа разбились во время облёта.В итоге испытания задержались на год, что было необходимо для устранения дефектов. На опытно-конструкторские и исследовательские работы правительства стран участниц консорциума выделили свыше миллиарда долларов. Из-за чрезмерно оптимистичной оценки расходов на разработку и серийное производство итоговая стоимость одного «Ягуара» с 1966 по 1973 год увеличилась вдвое. От первоначальных планов использования двухместного «Ягуара» в роли основного учебно-тренировочного самолёта в RAF пришлось отказаться, впоследствии на фирме Hawker Siddeley для этого создали реактивный УТС Hawk.Французы построили больше предсерийных прототипов и быстрее их облетали. В результате ВВС Франции, остро нуждающиеся в современном ударном самолёте, получили их на вооружение в 1972 году, а англичане на год позже. После неудачных испытаний «Ягуар-М» на авианосце «Клемансо» ВМС Франции отказались от «Ягуар М». Выяснилось, что самолёту требуется новое крыло и общее упрочнение конструкции. Адмиралы после анализа ситуации пришли к выводу, что дешевле и проще модернизировать имеющийся палубный бомбардировщик Etendard, чем доводить до кондиции «Ягуар М». Позже раздавались голоса, обвинявшие фирму Dassault в лоббировании своего самолёта и коррупции, однако дальше разговоров дело не пошло и расследование не проводилось.При нормальном взлётном весе 11 000 кг одноместный «Ягуар» первых модификаций мог превысить скорость звука на небольшой высоте до 1300 км/ч. Максимальная скорость на высоте 11 000 метров составляла 1600 км/ч. Конечно, такие скоростные показатели не были характерны для полётов с подвешенной боевой нагрузкой, однако это демонстрирует возможности машины.При внутреннем запасе топлива 3337 литров боевой радиус в зависимости от профиля полёта и боевой нагрузки составлял 570-1300 км. При полётах на максимальную дальность была возможна подвеска трёх ПТБ ёмкостью 1200 литров. Двигательная установка состояла из двух ТРДДФ Rolls-Royce/Turbomeca Adour Mk 102 с бесфорсажной тягой 2435 кгс и 3630 кгс – на форсаже.На французских «Ягуарах» устанавливались 30-мм пушки DEFA 553, а на британских 30-мм ADEN Mk4 с боекомплектом 130-150 снарядов на ствол. Эти артсистемы имели скорострельность 1300-1400 выстр/мин и обе были созданы на основе немецких разработок времён Второй мировой.На пяти узлах подвески можно разместить до 4763 кг бомбовой нагрузки. Максимальный вес подвешиваемых авиабомб - 454 кг. Также в боекомплект входили 68-мм или 70-мм НАР, кассетные, бетонобойные, глубинные или корректируемые бомбы. Часть самолётов оборудовалась узлами подвески для ядерных бомб AN-52 или WE177. Управляемое вооружение включало в себя ракеты воздушного боя Матра 550 "Мажик", AIM-9 "Сайдуиндер", а также УР «воздух-земля» AS.30L и противорадиолокационные - AS.37 Martel. Также на авиационных выставках в составе вооружения британских самолётов демонстрировались ПКР Sea Eagle и AGM-84 Harpoon, хотя последние на серийных строевых машинах не использовались.Вскоре после поступления в эскадрильи RAF, базирующиеся в ФРГ, «Ягуары» сформировали ядро британских тактических ядерных сил в Германии. Большая часть этих самолётов постоянно находилась в состоянии повышенной готовности, неся дежурство в бетонных укрытиях. Считалось, что в случае необходимости истребители-бомбардировщики были в состоянии применить весь оперативный британский запас тактических авиационных термоядерных бомб на континенте, состоящий из 56 WE177. В зависимости от модификации, мощность в бомбы в тактическом варианте составляла от 0,5 до 10 кт. При проектировании «Ягуара» одним из основных условий было способность самолёта действовать с грунтовых аэродромов и автострад.В серию пошло несколько вариантов «Ягуара». Одноместный боевой самолёт для ВВС Франции «Ягуар А» от самолёта «Ягуар S» (британское обозначение Jaguar GR.Mk.1), предназначенного для британских RAF, отличался упрощённым составом БРЭО и вооружения. Британский самолёт имел более совершенную навигационную аппаратуру и в состав оборудования помимо прочего входил индикатор на лобовом стекле (ИЛС). Внешне британские GR.Mk.1 отличались от французских машин клиновидной носовой частью с лазерным дальномером-целеуказтелем, «французы» имели более закруглённые носы.Прицельно-навигационный комплекс самолёта по меркам конца 60-х был весьма передовым, и смотрелось очень выигрышно по сравнению с примитивным БРЭО итальянского G.91. «Ягуары» всех модификаций имели системы навигации TACAN и посадочное оборудование VOR/ILS, радиостанции метрового и дециметрового диапазона, системы госопознавания и оповещения о радиолокационном облучении, бортовые вычислители. Одноместные «Ягуар А» оснащались доплеровской РЛС Decca RDN72 и системой записи данных ELDIA. На первых «Ягуар А» не было лазерной прицельной аппаратуры. Французские «Ягуары» более поздних серий получили вычислители системы управления УР AS-37 Martel и контейнеры ATLIS для наведения ракет AS.30L.В ходе выполнения дальних рейдов истребители-бомбардировщики могли пополнять запас топлива при помощи системы дозаправки в воздухе. В 1977 году в ВВС Франции было развёрнуто 6 эскадрилий, главным назначением которых было нанесение ядерных ударов бомбами AN-52 и непосредственная авиационная поддержка на поле боя. Ещё две эскадрильи базировались на аэродромах французских заморских территорий. На пике карьеры «Ягуар» состоял на вооружении девяти французских эскадрилий.Британский одноместный Jaguar GR.Mk.1 оснащался прицельно-навигационным комплексом (ПРНК) Marconi Avionics NAVWASS с ИЛС. На британских самолётах бортовая ЭВМ MCS 920M, инерциальная платформа E3R, целеуказатель Ferranti LRMTS и вычислитель навигационных данных увязывались с системой навигации TACAN. Отображение курса самолёта осуществлялось на индикаторе "движущаяся карта", что существенно облегчало вывод самолёта к цели в условиях плохой видимости и при полётах на предельно малых высотах. Самолёты RAF поздних серий получили подвесные разведывательные контейнеры фирмы ВАС. В ходе модернизации в середине 80-х часть британских «Ягуаров» оснащалась усовершенствованным прицельно-навигационным комплексом FIN1064, который по своим возможностям вполне соответствует даже современным меркам. Для противодействия ЗРК С-75 и С-125 на британских самолётах монтировалась система предупреждения об облучении и аппаратура РЭБ Sky Guardian 200 или ARI 18223.Экспортный вариант Jaguar International британского Jaguar GR.Mk.1 (выпускался с 1976 года) отличался упрощённым БРЭО, примерно соответствовавшим варианту Jaguar А и более мощными двигателями Adour 804, позволявшими сохранить прежнюю длину разбега при работе с высокогорных аэродромов и в жарком климате. Двигатели с увеличенной тягой в конце 70-х стали стандартными для британских «Ягуаров». Однако в 80-е самолёты получили ещё более мощные Adour 811 и 815. Максимальная скорость самолётов с обновлённой силовой установкой на большой высоте возросла до 1800 км/ч.Двухместные учебно-тренировочные «Ягуары» - французский Jaguar Е и британский Jaguar T.Mk.2 по сравнению с одноместными боевыми самолетами комплектовались упрощенным бортовым оборудованием. «Ягуар Е» ВВС Франции не имел радиолокатора, радиотехнических систем для работы с ракетами AS.37 и подвесного контейнера для наведения ракет AS.30L. Учебно-тренировочный «Ягуар T.Mk.2» был лишен целеуказателя LRMTS и системы РЭБ. Предназначавшийся для поставок на экспорт двухместный вариант Jaguar International не имел ПРНК NAVWASS и подвесных разведывательных контейнеров. Кроме того, на двухместных машинах пушки либо вообще отсутствовали, либо имелась одна пушка с боекомплектом в 90 снарядов.После начала поставок «Ягуаров» в строевые части ВВС Франции и Великобритании к самолёту проявили интерес иностранные заказчики. Однако, несмотря на совершенное БРЭО и неплохие лётные данные, этот истребитель-бомбардировщик так и не поступил в ВВС других стран НАТО. Бельгия, первоначально высказывавшая желание приобрести «Ягуар», выставила условие участвовать в его сборке и в итоге начала лицензионное производство F-16A.Первые экспортные «Ягуары» в 1977 году поступили из Великобритании в Эквадор и Оман. Первоначально эти страны получили по 10 одноместных машин и по две «спарки». В середине 80-х, после того как обстановка в районе Персидского залива стала обостряться, Оман заказал ещё 10 боевых и 2 учебных самолёта. Это были машины, специально разработанной для ВВС Омана модификации – «Ягуар Mk.1»(SО). На оманских истребителях-бомбардировщиках долгое время летали нанятые по контракту иностранные пилоты, но руководство султаната такой расклад не устраивал, и на обучение в Великобританию была направлена группа оманских лётчиков. Однако как только национальные кадры после возвращения домой сели в кабины самолётов – Королевские ВВС Омана потеряли два «Ягуара».Вообще для ВВС Омана была характерна высокая аварийность. Поддерживать самолёты в лётном состоянии удавалось только благодаря усилиям иностранных технических специалистов. В 1997 году правительство выделило $40 млн. на модернизацию авионики и вооружения оставшихся в строю «Ягуаров». Самолёты получили системы спутниковой навигации и новые управляемые боеприпасы для поражения наземных целей, в том числе ПРР AGM-88 HARM. «Ягуары» летали в Омане до 2010 года, после чего были заменены истребителями F-16C/D.Несмотря на регулярные конфликты Эквадора с Перу, в которых использовались «Ягуары», известно о потере всего одного самолёта в 1981 году. «Ягуар ES» был сбит во время выполнения разведывательной миссии в нескольких десятках километров от перуано-эквадорской границы. Все эквадорские «кошки» состояли на вооружении в одной авиационной части - Escuadron де Combate 2111. В конце 80-х в лётном состоянии осталось 9 машин, и для пополнения парка в Великобритании из состава RAF было закуплено три бывших в употреблении GR.1. В 2006 году в воздух могли подняться только шесть эквадорских «Ягуаров». Их активные полёты продолжались до 2002 года, после чего самолёты поставили на консервацию. В 2006 году ВВС Эквадора почти после 30 лет службы окончательно расстались с «Ягуарами».На индийских представителей, которые как обычно пытались сбить цену во время затяжных переговоров, длившихся с 1970 года, произвело впечатление то, с какой быстротой и чёткостью организовались поставки в Эквадор и Оман. В результате в октябре 1978 года был подписан контракт на поставку 16 GR.Mk.1 и двух Т.Мк.2 из состава RAF и организацию лицензионного производства на авиазаводе HAL в Бангалоре. Строительство «Ягуара» в Индии велось с 1981 по 1992 год. Всего HAL сдало ВВС Индии более 130 «Ягуаров». Примечательно, что в то же время в Бангалоре велась сборка истребителей бомбардировщиков МиГ-27.Индийские «Ягуары» с 1987 по 1990 год использовались против движения Тигры освобождения Тамил-Илама в Шри-Ланке и в 1999 году во время Каргильской войны (операция Виджай) на границе с Пакистаном. Для ВВС Индии характерна высокая аварийность, но «Ягуаров» почти за 40 лет эксплуатации в процентном отношении разбилось гораздо меньше, чем МиГ-21 и МиГ-27. Часть индийских «кошек» получила новые французские радары, израильскую авионику, спутниковую систему навигации и более мощные двигатели Honeywell F125IN. По некоторым данным, в состав их вооружения вошли ПКР BAe Sea Eagle.Возвращенные Индией 18 самолётов англичане в 1984 году по дешевке сплавили в Нигерию. Но эту сделку трудно назвать успешной. Нигерийцы так и не рассчитались полностью за полученные «Ягуары». По этой причине Нигерия лишилась сервисного обслуживания и запасных частей. В результате «Ягуары» в этой африканской стране вскоре после поставки пришли в нелётное состояние. Нигерийское правительство неоднократно пыталось их продать, последний раз самолёты безуспешно выставлялись на продажу в 2011 году.На внешний рынок поставлялись только самолёты британской сборки, это объясняется тем, что фирма Breguet была поглощена в 1971 году корпорацией Avions Marsel Dassault, где строились «Миражи» различных модификаций. Широким экспортным поставкам британских «Ягуаров» во многом препятствовала острая конкуренция со стороны советских истребителей-бомбардировщиков: Су-7Б, Су-20, Су-22, МиГ-23Б и МиГ-27. Кроме того, часть контрактов в конце 70-х - середине 80-х перебили французские Mirage V Mirage F1, а также A-4 Skyhawk и F-16А Fighting Falcon.В 1977 году первыми в бой вступили французские «Ягуар А». В ходе операции «Ламантин» 4 самолёта в Мавритании бомбили колонны «Фронта освобождения Северо-Западной Африки». Самолёты перебрасывались из Франции с дозаправкой в воздухе от танкеров КC-135F.Затем в 70-80-е годы во время череды региональных конфликтов и мятежей «Ягуары» наносили авиаудары в Габоне, Чаде, ЦАР и Сенегале. В Чаде во второй половине 80-х ВВС Франции противостояли не только партизаны, но и регулярные ливийские части с зенитной артиллерией и ЗРК. По официальным французским данным, в ходе боевых действий в Республике Чад было потеряно три «Ягуара». Несколько самолётов получили боевые повреждения, но сумели вернуться на свои аэродромы. Операции ВВС Франции в этом районе продолжались до 1991 года. В Африке «Ягуары» летали окрашенные в "заморский" шоколадно-песочный камуфляж.Однако настоящую славу «Ягуарам» принесли не бомбардировки хижин африканских аборигенов в нищих посёлках, занятых повстанцами, и не борьба с ливийскими ЗРК «Квадрат» советского производства. О самолётах, чья карьера к тому моменту уже клонилась к закату, заговорили в 1991 году во время конфликта в Персидском заливе. Здесь в полной мере проявились все положительные качества «Ягуара»: высокая эксплуатационная надёжность, неприхотливость к обслуживанию, живучесть к боевым повреждениям, хорошие взлётно-посадочные характеристики, достаточно мощное вооружение, сочетающееся с совершенным прицельно навигационным комплексом.Ещё до официального начала компании французские самолёты привлекались для ведения воздушной разведки в Кувейте. В первых вылетах «Ягуары А», несшие разведконтейнеры, летали на средних высотах и представляли собой идеальные цели для иракской зенитной артиллерии. Во время таких полётов три самолёта получили повреждения, а один был потерян. Французские и английские историки авиации единодушно пишут, что пилот «Ягуара», попав под зенитный огонь, слишком резко выполнил противозенитный манёвр, в результате чего врезался в землю. Установить так ли это, или самолёт был поражен зенитным снарядом, сейчас конечно невозможно.В боевых действиях в заливе участвовало 28 французских «Ягуар А» и 12 британских «Ягуар GR.1A», которые совершили 615 боевых вылетов. В основном «кошки» действовали над Кувейтом, удары по целям в Ираке были затруднены из-за относительно небольшой дальности полёта. Если британские самолёты в основном применяли бомбы Мк.20 Rockeye и кассеты BL-755 по позициям ЗРК, транспортным колоннам, артиллерийским батареям и оборонительным сооружениям. То французы специализировались на уничтожении точечных целей ракетами AS-30L с лазерным наведением. По французским данным, цели были поражены примерно в 70% пусках ракет. Благодаря высокой манёвренности «Ягуарам» неоднократно удавалось в последний момент увернуться от зенитных ракет и избежать поражения зенитными снарядами.Не последнюю роль в деле борьбы с иракскими ЗРК сыграли бортовые комплексы предупреждения о радиолокационном облучении и станции постановки помех.Благодаря наличию двух двигателей и в целом достаточно живучей конструкции самолёты зачастую возвращались с серьёзными повреждениями. Описывается случай, когда малокалиберный зенитный снаряд пробил фонарь кабины и ранил в голову британского пилота. Однако невосполнимых потерь «Ягуары» в ходе нанесения ударов по наземным целям не понесли, а все поврежденные машины удалось вернуть в строй.Несмотря на успех в Персидском заливе, окончание «холодной войны» и поступление в строевые эскадрильи многоцелевых истребителей Mirage 2000 привело к постепенному отказу от «Ягуаров». Первыми в сентябре 1991 года были выведены из эксплуатации «ядерные эскадрильи». Тем не менее служба французских «кошек» продолжалась, им в начале 90-х нашлась «работа» над Северным Ираком, на Балканах и в Руанде. Французские «Ягуары» участвовали в агрессии НАТО против Югославии, совершив 63 боевых вылета.Последний «Ягуар А» был выведен из эксплуатации в июле 2005 года. Эти заслуженные истребители-бомбардировщики в ВВС Франции окончательно списали после начала поставок в боевые эскадрильи истребителя Dassault Rafale. Однако ряд французских экспертов выражали сожаление по поводу отсутствия в ВВС недорого самолёта непосредственной авиационной поддержки, способного эффективно применять неуправляемые средства поражения. Справедливо указывается, что «Рафаль», являясь гораздо более дорогой и уязвимой машиной, уступает «Ягуару» по критерию «стоимость-эффективность» при действиях на малых высотах над полем боя. Ведь, как известно, высокоточное оружие весьма затратно, и не является оптимальным решением во всех случаях.Успешное применение «Ягуаров» против иракских войск произвело большое впечатление на руководство RAF. Казалось бы, безнадёжно устаревшие самолёты проявили себя в ряде случаев даже лучше, чем гораздо более «навороченные» истребители-бомбардировщики с изменяемой геометрией крыла «Торнадо». Это заставило отложить планы по списанию «Ягуаров» и заняться их модернизацией.В первой половине 90-х британские «Ягуар GR.1» участвовали в операциях над Северным Ираком (охраняли курдов), а затем наносили удары по сербам во время гражданской войны в Югославии. С 1994 года модернизованные GR.1А получили подвесные контейнеры TIALD (Thermal Imaging Airborne Laser Designator – Тепловизионный авиационный лазерный целеуказатель), позволяющие наносить точечные удары "умными" боеприпасами и улучшенные системы противодействия зенитным ракетам. До этого аппаратура TIALD применялась в RAF на «Торнадо GR1». В 1995 году GR.1А приняли участие в бомбардировках на боснийских сербов. В ряде случаев они подсвечивали цели для корректируемых бомб с лазерным наведением, сброшенных с Harrier GR.7. С перерывами боевая работа Jaguar GR.1А на Балканах продолжалась до середины 1998 года.С целью повышения боевых характеристик были предусмотрены поэтапные варианты модернизации по программе Jaguar 96/97. На промежуточном этапе программы британские «кошки» оснащались новыми ИЛС, цифровыми картами местности, приемниками спутниковой навигации и аппаратурой предупреждения о приближении к поверхности земли BASE Terprom. Четыре самолёта получили разведывательные контейнеры Vinten Series 603 GP. При модернизации всего имеющегося в RAF парка «Ягуаров» самолёты должны были получить новые двигатели Adour Mk 106 с тягой на 25% большей, чем у двигателей Adour Mk 104. Первый, кардинально модернизированный самолёт, получивший обозначение «Ягуар GR.3А», поднялся в воздух в январе 1996 года.Полноценность модернизированный «Ягуар GR.3А» имел цветной ЖК-дисплей для отображения информации от аппаратуры TIALD и цифровую карту местности. Также в состав БРЭО входили новая система планирования боевого задания, очки ночного видения и нашлемные индикаторы. На нашлемный индикатор выводилась информация от аппаратуры TLALD и ГСН УР "воздух-воздух", а также заранее введенные данные об известных угрозах и препятствиях на маршруте полета.Начиная с 1997 года модернизированные «Ягуары» были задействованы в операциях по контролю бесполётной зоны над Ираком. В 2003 году во время Второй войны в Персидском заливе британским GR.3А не удалось принять участия в боевых действиях, так как Турция наложила запрет на использование своих аэродромов.В сентябре 2003 года на авиабазе RAF Coltishall состоялось празднование 30 летнего юбилея «Ягуара» в Королевских британских ВВС. Но уже через год было озвучено намерение правительства к октябрю 2007 года списать все GR.3А. Последними одноместные истребители-бомбардировщики сдали пилоты 6-й эскадрильи на авиабазе Coningsby.Данное решение руководства встретило непонимание у пилотов и наземных специалистов. Ресурс большинства кардинально модернизированных «Ягуар GR.3А» позволял активно эксплуатировать их ещё в течение 5-7 лет. Эти самолёты как нельзя лучше подходили для ведения антитеррористических действий в Афганистане. По сравнению с началом 90-х парк боевых самолётов в ВВС Великобритании существенно сократился. Помимо «Ягуаров» правительство отказалось и от большинства других тактических боевых самолётов, оставив только Eurofighter Typhoon.В ходе торжественных мероприятий 2 июля 2007 года, посвящённых прощанию с самолётом, показательные полёты выполнял «Ягуар» с бортовым номером XX119, окрашенный в «пятна ягуара». Эксплуатация двухместных учебно-боевых T.Mk 4 на авиабазе Boscombe Down продолжалась до начала 2008 года. Несколько двухместных «Ягуаров» по прежнему поддерживаются в лётном состоянии для отработки усовершенствований и технической поддержки самолётов ВВС Индии. Однако вскоре и индийские «кошки» отправятся на покой.К британским «Ягуарам», находящимся в хорошем техническом состоянии, проявляют интерес американские состоятельные энтузиасты авиации, заинтересованные в сохранении летающих машин, а также частные авиационные компании, такие как Air USA, Draken International и Airborne Tactical Advantage Company – занимающиеся предоставлением услуг в сфере боевой подготовки вооруженных сил США.Оценивая жизненный путь «Ягуара», его службу и боевое применение, можно констатировать, что специалистам консорциума SEPECAT во второй половине 60-х удалось создать на редкость удачный и долговечный боевой самолёт, обладающий высокой живучестью и большим модернизационным потенциалом.