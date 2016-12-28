Совместные послевоенные европейские проекты боевых самолётов (часть 2)
В начале 60-х Королевским военно-воздушным силам Великобритании потребовался самолёт, в перспективе способный заменить устаревающие учебно-тренировочные Folland Gnat T1 и Hawker Hunter T7. Одновременно ВВС Франции подыскивали замену УТС Lockheed T-33 и Fouga См.170 Magister, а также околозвуковому истребителю-бомбардировщику Dassault MD.454 Mystère IV. В данном случае интересы британских Royal Air Force (RAF) и французских Armée de l'Air совпадали, британские королевские ВВС желали получить сверхзвуковой УТС, а французам, кроме продвинутой «спарки», ещё требовался недорогой ударный самолёт. Было решено на базе одного планера строить машины учебно-тренировочного и боевого назначения. В мае 1965 года стороны подписали меморандум о взаимопонимании, и начали переговоры, приведшие в 1966 году к образованию фирмами Breguet и ВАС консорциума SEPECAT (Société Européenne де Production де l'Avion d'Екоlе де Combat и d'Appui Tactique - Европейское объединение по производству учебно-боевого и тактического самолета).
Если итальянский лёгкий истребитель G.91 фирмы «Фиат» был полностью разработан и построен в Италии, а лишь потом формально выиграл конкурс на роль единого лёгкого истребителя-бомбардировщика ВВС НАТО, то новый самолёт изначально был задуман как совместный проект с широкой кооперацией авиастроительных французских и английских фирм. Так, за производство крыла и хвостового оперения отвечала британская фирма ВАС, фюзеляж создавался французской фирмой Breguet. Разработку шасси поручили французской компании Messier и британской Dowty. Усилия по созданию двигателя объединили фирмы Rolls-Royce и Turbomeca, образовавшие совместное предприятие RRTL (Rolls-Royce - Turbomeca Ltd). Производство осуществлялось на заводах во французском Тарно и в британском Дерби, где в мае 1967 года на испытательном стенде запустили прототип нового двигателя Adour RB.172/T260.
Первоначально технический облик самолёта, названного – «Ягуар», вызвал много споров. Французов вполне устраивал дозвуковой самолёт непосредственной авиационной поддержки, по своим возможностям сравнимый с уже упоминавшимся итальянским G.91. Однако британские представители настояли на разработке сверхзвуковой машины с лазерным дальномером-целеуказателем и совершенным навигационным оборудованием. Более того, на первом этапе британцы предлагали вариант с изменяемой геометрией крыла, но из-за удорожания проекта и затягивания сроков разработки впоследствии от него отказались. Однако как французы, так и англичане были единодушны в одном – самолёт должен был иметь отличный обзор вперёд – вниз и мощное ударное вооружение.
Линия по производству Jaguar на предприятии BAE Systems в Уортоне
В ноябре 1966 года, после утверждения проекта началось строительство 10 прототипов самолёта для лётных и статических испытаний. Не дожидаясь итогов испытаний, ВВС Великобритании оформили заказ на 165 боевых и 35 двухместных учебно-тренировочных самолётов. В свою очередь ВВС Франции изъявили желание получить 160 боевых и 40 УТС. Кроме того, по спецификации французского флота разрабатывался палубный вариант «Ягуар М».
Истребитель-бомбардировщик «Ягуар» стал, пожалуй, первой по-настоящему удачной совместной программой европейских авиастроительных фирм. Однако испытания нового самолёта с самого начала шли с большими трудностями, много проблем доставила силовая установка. Из-за взрыва двигателей было потеряно два самолёта, ещё три прототипа разбились во время облёта.
В итоге испытания задержались на год, что было необходимо для устранения дефектов. На опытно-конструкторские и исследовательские работы правительства стран участниц консорциума выделили свыше миллиарда долларов. Из-за чрезмерно оптимистичной оценки расходов на разработку и серийное производство итоговая стоимость одного «Ягуара» с 1966 по 1973 год увеличилась вдвое. От первоначальных планов использования двухместного «Ягуара» в роли основного учебно-тренировочного самолёта в RAF пришлось отказаться, впоследствии на фирме Hawker Siddeley для этого создали реактивный УТС Hawk.
Французы построили больше предсерийных прототипов и быстрее их облетали. В результате ВВС Франции, остро нуждающиеся в современном ударном самолёте, получили их на вооружение в 1972 году, а англичане на год позже. После неудачных испытаний «Ягуар-М» на авианосце «Клемансо» ВМС Франции отказались от «Ягуар М». Выяснилось, что самолёту требуется новое крыло и общее упрочнение конструкции. Адмиралы после анализа ситуации пришли к выводу, что дешевле и проще модернизировать имеющийся палубный бомбардировщик Etendard, чем доводить до кондиции «Ягуар М». Позже раздавались голоса, обвинявшие фирму Dassault в лоббировании своего самолёта и коррупции, однако дальше разговоров дело не пошло и расследование не проводилось.
Испытания «Ягуар М» на авианосце «Клемансо»
При нормальном взлётном весе 11 000 кг одноместный «Ягуар» первых модификаций мог превысить скорость звука на небольшой высоте до 1300 км/ч. Максимальная скорость на высоте 11 000 метров составляла 1600 км/ч. Конечно, такие скоростные показатели не были характерны для полётов с подвешенной боевой нагрузкой, однако это демонстрирует возможности машины.
При внутреннем запасе топлива 3337 литров боевой радиус в зависимости от профиля полёта и боевой нагрузки составлял 570-1300 км. При полётах на максимальную дальность была возможна подвеска трёх ПТБ ёмкостью 1200 литров. Двигательная установка состояла из двух ТРДДФ Rolls-Royce/Turbomeca Adour Mk 102 с бесфорсажной тягой 2435 кгс и 3630 кгс – на форсаже.
Французский одноместный истребитель-бомбардировщик «Ягуар А»
На французских «Ягуарах» устанавливались 30-мм пушки DEFA 553, а на британских 30-мм ADEN Mk4 с боекомплектом 130-150 снарядов на ствол. Эти артсистемы имели скорострельность 1300-1400 выстр/мин и обе были созданы на основе немецких разработок времён Второй мировой.
На пяти узлах подвески можно разместить до 4763 кг бомбовой нагрузки. Максимальный вес подвешиваемых авиабомб - 454 кг. Также в боекомплект входили 68-мм или 70-мм НАР, кассетные, бетонобойные, глубинные или корректируемые бомбы. Часть самолётов оборудовалась узлами подвески для ядерных бомб AN-52 или WE177. Управляемое вооружение включало в себя ракеты воздушного боя Матра 550 "Мажик", AIM-9 "Сайдуиндер", а также УР «воздух-земля» AS.30L и противорадиолокационные - AS.37 Martel. Также на авиационных выставках в составе вооружения британских самолётов демонстрировались ПКР Sea Eagle и AGM-84 Harpoon, хотя последние на серийных строевых машинах не использовались.
Вскоре после поступления в эскадрильи RAF, базирующиеся в ФРГ, «Ягуары» сформировали ядро британских тактических ядерных сил в Германии. Большая часть этих самолётов постоянно находилась в состоянии повышенной готовности, неся дежурство в бетонных укрытиях. Считалось, что в случае необходимости истребители-бомбардировщики были в состоянии применить весь оперативный британский запас тактических авиационных термоядерных бомб на континенте, состоящий из 56 WE177. В зависимости от модификации, мощность в бомбы в тактическом варианте составляла от 0,5 до 10 кт. При проектировании «Ягуара» одним из основных условий было способность самолёта действовать с грунтовых аэродромов и автострад.
В серию пошло несколько вариантов «Ягуара». Одноместный боевой самолёт для ВВС Франции «Ягуар А» от самолёта «Ягуар S» (британское обозначение Jaguar GR.Mk.1), предназначенного для британских RAF, отличался упрощённым составом БРЭО и вооружения. Британский самолёт имел более совершенную навигационную аппаратуру и в состав оборудования помимо прочего входил индикатор на лобовом стекле (ИЛС). Внешне британские GR.Mk.1 отличались от французских машин клиновидной носовой частью с лазерным дальномером-целеуказтелем, «французы» имели более закруглённые носы.
Кабина французского «Ягуар А»
Прицельно-навигационный комплекс самолёта по меркам конца 60-х был весьма передовым, и смотрелось очень выигрышно по сравнению с примитивным БРЭО итальянского G.91. «Ягуары» всех модификаций имели системы навигации TACAN и посадочное оборудование VOR/ILS, радиостанции метрового и дециметрового диапазона, системы госопознавания и оповещения о радиолокационном облучении, бортовые вычислители. Одноместные «Ягуар А» оснащались доплеровской РЛС Decca RDN72 и системой записи данных ELDIA. На первых «Ягуар А» не было лазерной прицельной аппаратуры. Французские «Ягуары» более поздних серий получили вычислители системы управления УР AS-37 Martel и контейнеры ATLIS для наведения ракет AS.30L.
В ходе выполнения дальних рейдов истребители-бомбардировщики могли пополнять запас топлива при помощи системы дозаправки в воздухе. В 1977 году в ВВС Франции было развёрнуто 6 эскадрилий, главным назначением которых было нанесение ядерных ударов бомбами AN-52 и непосредственная авиационная поддержка на поле боя. Ещё две эскадрильи базировались на аэродромах французских заморских территорий. На пике карьеры «Ягуар» состоял на вооружении девяти французских эскадрилий.
Кабина британского «Ягуар GR.Mk.1»
Британский одноместный Jaguar GR.Mk.1 оснащался прицельно-навигационным комплексом (ПРНК) Marconi Avionics NAVWASS с ИЛС. На британских самолётах бортовая ЭВМ MCS 920M, инерциальная платформа E3R, целеуказатель Ferranti LRMTS и вычислитель навигационных данных увязывались с системой навигации TACAN. Отображение курса самолёта осуществлялось на индикаторе "движущаяся карта", что существенно облегчало вывод самолёта к цели в условиях плохой видимости и при полётах на предельно малых высотах. Самолёты RAF поздних серий получили подвесные разведывательные контейнеры фирмы ВАС. В ходе модернизации в середине 80-х часть британских «Ягуаров» оснащалась усовершенствованным прицельно-навигационным комплексом FIN1064, который по своим возможностям вполне соответствует даже современным меркам. Для противодействия ЗРК С-75 и С-125 на британских самолётах монтировалась система предупреждения об облучении и аппаратура РЭБ Sky Guardian 200 или ARI 18223.
Экспортный вариант Jaguar International британского Jaguar GR.Mk.1 (выпускался с 1976 года) отличался упрощённым БРЭО, примерно соответствовавшим варианту Jaguar А и более мощными двигателями Adour 804, позволявшими сохранить прежнюю длину разбега при работе с высокогорных аэродромов и в жарком климате. Двигатели с увеличенной тягой в конце 70-х стали стандартными для британских «Ягуаров». Однако в 80-е самолёты получили ещё более мощные Adour 811 и 815. Максимальная скорость самолётов с обновлённой силовой установкой на большой высоте возросла до 1800 км/ч.
Двухместные учебно-тренировочные «Ягуары» - французский Jaguar Е и британский Jaguar T.Mk.2 по сравнению с одноместными боевыми самолетами комплектовались упрощенным бортовым оборудованием. «Ягуар Е» ВВС Франции не имел радиолокатора, радиотехнических систем для работы с ракетами AS.37 и подвесного контейнера для наведения ракет AS.30L. Учебно-тренировочный «Ягуар T.Mk.2» был лишен целеуказателя LRMTS и системы РЭБ. Предназначавшийся для поставок на экспорт двухместный вариант Jaguar International не имел ПРНК NAVWASS и подвесных разведывательных контейнеров. Кроме того, на двухместных машинах пушки либо вообще отсутствовали, либо имелась одна пушка с боекомплектом в 90 снарядов.
Jaguar T.Mk.2
После начала поставок «Ягуаров» в строевые части ВВС Франции и Великобритании к самолёту проявили интерес иностранные заказчики. Однако, несмотря на совершенное БРЭО и неплохие лётные данные, этот истребитель-бомбардировщик так и не поступил в ВВС других стран НАТО. Бельгия, первоначально высказывавшая желание приобрести «Ягуар», выставила условие участвовать в его сборке и в итоге начала лицензионное производство F-16A.
Первые экспортные «Ягуары» в 1977 году поступили из Великобритании в Эквадор и Оман. Первоначально эти страны получили по 10 одноместных машин и по две «спарки». В середине 80-х, после того как обстановка в районе Персидского залива стала обостряться, Оман заказал ещё 10 боевых и 2 учебных самолёта. Это были машины, специально разработанной для ВВС Омана модификации – «Ягуар Mk.1»(SО). На оманских истребителях-бомбардировщиках долгое время летали нанятые по контракту иностранные пилоты, но руководство султаната такой расклад не устраивал, и на обучение в Великобританию была направлена группа оманских лётчиков. Однако как только национальные кадры после возвращения домой сели в кабины самолётов – Королевские ВВС Омана потеряли два «Ягуара».
Вообще для ВВС Омана была характерна высокая аварийность. Поддерживать самолёты в лётном состоянии удавалось только благодаря усилиям иностранных технических специалистов. В 1997 году правительство выделило $40 млн. на модернизацию авионики и вооружения оставшихся в строю «Ягуаров». Самолёты получили системы спутниковой навигации и новые управляемые боеприпасы для поражения наземных целей, в том числе ПРР AGM-88 HARM. «Ягуары» летали в Омане до 2010 года, после чего были заменены истребителями F-16C/D.
"Ягуар ES" ВВС Эквадора
Несмотря на регулярные конфликты Эквадора с Перу, в которых использовались «Ягуары», известно о потере всего одного самолёта в 1981 году. «Ягуар ES» был сбит во время выполнения разведывательной миссии в нескольких десятках километров от перуано-эквадорской границы. Все эквадорские «кошки» состояли на вооружении в одной авиационной части - Escuadron де Combate 2111. В конце 80-х в лётном состоянии осталось 9 машин, и для пополнения парка в Великобритании из состава RAF было закуплено три бывших в употреблении GR.1. В 2006 году в воздух могли подняться только шесть эквадорских «Ягуаров». Их активные полёты продолжались до 2002 года, после чего самолёты поставили на консервацию. В 2006 году ВВС Эквадора почти после 30 лет службы окончательно расстались с «Ягуарами».
На индийских представителей, которые как обычно пытались сбить цену во время затяжных переговоров, длившихся с 1970 года, произвело впечатление то, с какой быстротой и чёткостью организовались поставки в Эквадор и Оман. В результате в октябре 1978 года был подписан контракт на поставку 16 GR.Mk.1 и двух Т.Мк.2 из состава RAF и организацию лицензионного производства на авиазаводе HAL в Бангалоре. Строительство «Ягуара» в Индии велось с 1981 по 1992 год. Всего HAL сдало ВВС Индии более 130 «Ягуаров». Примечательно, что в то же время в Бангалоре велась сборка истребителей бомбардировщиков МиГ-27.
Истребители-бомбардировщики «Ягуар IS» ВВС Индии
Индийские «Ягуары» с 1987 по 1990 год использовались против движения Тигры освобождения Тамил-Илама в Шри-Ланке и в 1999 году во время Каргильской войны (операция Виджай) на границе с Пакистаном. Для ВВС Индии характерна высокая аварийность, но «Ягуаров» почти за 40 лет эксплуатации в процентном отношении разбилось гораздо меньше, чем МиГ-21 и МиГ-27. Часть индийских «кошек» получила новые французские радары, израильскую авионику, спутниковую систему навигации и более мощные двигатели Honeywell F125IN. По некоторым данным, в состав их вооружения вошли ПКР BAe Sea Eagle.
Возвращенные Индией 18 самолётов англичане в 1984 году по дешевке сплавили в Нигерию. Но эту сделку трудно назвать успешной. Нигерийцы так и не рассчитались полностью за полученные «Ягуары». По этой причине Нигерия лишилась сервисного обслуживания и запасных частей. В результате «Ягуары» в этой африканской стране вскоре после поставки пришли в нелётное состояние. Нигерийское правительство неоднократно пыталось их продать, последний раз самолёты безуспешно выставлялись на продажу в 2011 году.
На внешний рынок поставлялись только самолёты британской сборки, это объясняется тем, что фирма Breguet была поглощена в 1971 году корпорацией Avions Marsel Dassault, где строились «Миражи» различных модификаций. Широким экспортным поставкам британских «Ягуаров» во многом препятствовала острая конкуренция со стороны советских истребителей-бомбардировщиков: Су-7Б, Су-20, Су-22, МиГ-23Б и МиГ-27. Кроме того, часть контрактов в конце 70-х - середине 80-х перебили французские Mirage V Mirage F1, а также A-4 Skyhawk и F-16А Fighting Falcon.
В 1977 году первыми в бой вступили французские «Ягуар А». В ходе операции «Ламантин» 4 самолёта в Мавритании бомбили колонны «Фронта освобождения Северо-Западной Африки». Самолёты перебрасывались из Франции с дозаправкой в воздухе от танкеров КC-135F.
«Ягуар А» эскадрильи 4/11 Jura во время полёта над Чадом в 1988 году
Затем в 70-80-е годы во время череды региональных конфликтов и мятежей «Ягуары» наносили авиаудары в Габоне, Чаде, ЦАР и Сенегале. В Чаде во второй половине 80-х ВВС Франции противостояли не только партизаны, но и регулярные ливийские части с зенитной артиллерией и ЗРК. По официальным французским данным, в ходе боевых действий в Республике Чад было потеряно три «Ягуара». Несколько самолётов получили боевые повреждения, но сумели вернуться на свои аэродромы. Операции ВВС Франции в этом районе продолжались до 1991 года. В Африке «Ягуары» летали окрашенные в "заморский" шоколадно-песочный камуфляж.
Однако настоящую славу «Ягуарам» принесли не бомбардировки хижин африканских аборигенов в нищих посёлках, занятых повстанцами, и не борьба с ливийскими ЗРК «Квадрат» советского производства. О самолётах, чья карьера к тому моменту уже клонилась к закату, заговорили в 1991 году во время конфликта в Персидском заливе. Здесь в полной мере проявились все положительные качества «Ягуара»: высокая эксплуатационная надёжность, неприхотливость к обслуживанию, живучесть к боевым повреждениям, хорошие взлётно-посадочные характеристики, достаточно мощное вооружение, сочетающееся с совершенным прицельно навигационным комплексом.
Ещё до официального начала компании французские самолёты привлекались для ведения воздушной разведки в Кувейте. В первых вылетах «Ягуары А», несшие разведконтейнеры, летали на средних высотах и представляли собой идеальные цели для иракской зенитной артиллерии. Во время таких полётов три самолёта получили повреждения, а один был потерян. Французские и английские историки авиации единодушно пишут, что пилот «Ягуара», попав под зенитный огонь, слишком резко выполнил противозенитный манёвр, в результате чего врезался в землю. Установить так ли это, или самолёт был поражен зенитным снарядом, сейчас конечно невозможно.
В боевых действиях в заливе участвовало 28 французских «Ягуар А» и 12 британских «Ягуар GR.1A», которые совершили 615 боевых вылетов. В основном «кошки» действовали над Кувейтом, удары по целям в Ираке были затруднены из-за относительно небольшой дальности полёта. Если британские самолёты в основном применяли бомбы Мк.20 Rockeye и кассеты BL-755 по позициям ЗРК, транспортным колоннам, артиллерийским батареям и оборонительным сооружениям. То французы специализировались на уничтожении точечных целей ракетами AS-30L с лазерным наведением. По французским данным, цели были поражены примерно в 70% пусках ракет. Благодаря высокой манёвренности «Ягуарам» неоднократно удавалось в последний момент увернуться от зенитных ракет и избежать поражения зенитными снарядами.
Не последнюю роль в деле борьбы с иракскими ЗРК сыграли бортовые комплексы предупреждения о радиолокационном облучении и станции постановки помех.
Благодаря наличию двух двигателей и в целом достаточно живучей конструкции самолёты зачастую возвращались с серьёзными повреждениями. Описывается случай, когда малокалиберный зенитный снаряд пробил фонарь кабины и ранил в голову британского пилота. Однако невосполнимых потерь «Ягуары» в ходе нанесения ударов по наземным целям не понесли, а все поврежденные машины удалось вернуть в строй.
Несмотря на успех в Персидском заливе, окончание «холодной войны» и поступление в строевые эскадрильи многоцелевых истребителей Mirage 2000 привело к постепенному отказу от «Ягуаров». Первыми в сентябре 1991 года были выведены из эксплуатации «ядерные эскадрильи». Тем не менее служба французских «кошек» продолжалась, им в начале 90-х нашлась «работа» над Северным Ираком, на Балканах и в Руанде. Французские «Ягуары» участвовали в агрессии НАТО против Югославии, совершив 63 боевых вылета.
Последний «Ягуар А» был выведен из эксплуатации в июле 2005 года. Эти заслуженные истребители-бомбардировщики в ВВС Франции окончательно списали после начала поставок в боевые эскадрильи истребителя Dassault Rafale. Однако ряд французских экспертов выражали сожаление по поводу отсутствия в ВВС недорого самолёта непосредственной авиационной поддержки, способного эффективно применять неуправляемые средства поражения. Справедливо указывается, что «Рафаль», являясь гораздо более дорогой и уязвимой машиной, уступает «Ягуару» по критерию «стоимость-эффективность» при действиях на малых высотах над полем боя. Ведь, как известно, высокоточное оружие весьма затратно, и не является оптимальным решением во всех случаях.
Успешное применение «Ягуаров» против иракских войск произвело большое впечатление на руководство RAF. Казалось бы, безнадёжно устаревшие самолёты проявили себя в ряде случаев даже лучше, чем гораздо более «навороченные» истребители-бомбардировщики с изменяемой геометрией крыла «Торнадо». Это заставило отложить планы по списанию «Ягуаров» и заняться их модернизацией.
Звено британских истребителей-бомбардировщиков «Ягуар GR.1А»
В первой половине 90-х британские «Ягуар GR.1» участвовали в операциях над Северным Ираком (охраняли курдов), а затем наносили удары по сербам во время гражданской войны в Югославии. С 1994 года модернизованные GR.1А получили подвесные контейнеры TIALD (Thermal Imaging Airborne Laser Designator – Тепловизионный авиационный лазерный целеуказатель), позволяющие наносить точечные удары "умными" боеприпасами и улучшенные системы противодействия зенитным ракетам. До этого аппаратура TIALD применялась в RAF на «Торнадо GR1». В 1995 году GR.1А приняли участие в бомбардировках на боснийских сербов. В ряде случаев они подсвечивали цели для корректируемых бомб с лазерным наведением, сброшенных с Harrier GR.7. С перерывами боевая работа Jaguar GR.1А на Балканах продолжалась до середины 1998 года.
«Ягуар GR.3А»
С целью повышения боевых характеристик были предусмотрены поэтапные варианты модернизации по программе Jaguar 96/97. На промежуточном этапе программы британские «кошки» оснащались новыми ИЛС, цифровыми картами местности, приемниками спутниковой навигации и аппаратурой предупреждения о приближении к поверхности земли BASE Terprom. Четыре самолёта получили разведывательные контейнеры Vinten Series 603 GP. При модернизации всего имеющегося в RAF парка «Ягуаров» самолёты должны были получить новые двигатели Adour Mk 106 с тягой на 25% большей, чем у двигателей Adour Mk 104. Первый, кардинально модернизированный самолёт, получивший обозначение «Ягуар GR.3А», поднялся в воздух в январе 1996 года.
Кабина «Ягуар GR.3А»
Полноценность модернизированный «Ягуар GR.3А» имел цветной ЖК-дисплей для отображения информации от аппаратуры TIALD и цифровую карту местности. Также в состав БРЭО входили новая система планирования боевого задания, очки ночного видения и нашлемные индикаторы. На нашлемный индикатор выводилась информация от аппаратуры TLALD и ГСН УР "воздух-воздух", а также заранее введенные данные об известных угрозах и препятствиях на маршруте полета.
Начиная с 1997 года модернизированные «Ягуары» были задействованы в операциях по контролю бесполётной зоны над Ираком. В 2003 году во время Второй войны в Персидском заливе британским GR.3А не удалось принять участия в боевых действиях, так как Турция наложила запрет на использование своих аэродромов.
В сентябре 2003 года на авиабазе RAF Coltishall состоялось празднование 30 летнего юбилея «Ягуара» в Королевских британских ВВС. Но уже через год было озвучено намерение правительства к октябрю 2007 года списать все GR.3А. Последними одноместные истребители-бомбардировщики сдали пилоты 6-й эскадрильи на авиабазе Coningsby.
Данное решение руководства встретило непонимание у пилотов и наземных специалистов. Ресурс большинства кардинально модернизированных «Ягуар GR.3А» позволял активно эксплуатировать их ещё в течение 5-7 лет. Эти самолёты как нельзя лучше подходили для ведения антитеррористических действий в Афганистане. По сравнению с началом 90-х парк боевых самолётов в ВВС Великобритании существенно сократился. Помимо «Ягуаров» правительство отказалось и от большинства других тактических боевых самолётов, оставив только Eurofighter Typhoon.
В ходе торжественных мероприятий 2 июля 2007 года, посвящённых прощанию с самолётом, показательные полёты выполнял «Ягуар» с бортовым номером XX119, окрашенный в «пятна ягуара». Эксплуатация двухместных учебно-боевых T.Mk 4 на авиабазе Boscombe Down продолжалась до начала 2008 года. Несколько двухместных «Ягуаров» по прежнему поддерживаются в лётном состоянии для отработки усовершенствований и технической поддержки самолётов ВВС Индии. Однако вскоре и индийские «кошки» отправятся на покой.
К британским «Ягуарам», находящимся в хорошем техническом состоянии, проявляют интерес американские состоятельные энтузиасты авиации, заинтересованные в сохранении летающих машин, а также частные авиационные компании, такие как Air USA, Draken International и Airborne Tactical Advantage Company – занимающиеся предоставлением услуг в сфере боевой подготовки вооруженных сил США.
Оценивая жизненный путь «Ягуара», его службу и боевое применение, можно констатировать, что специалистам консорциума SEPECAT во второй половине 60-х удалось создать на редкость удачный и долговечный боевой самолёт, обладающий высокой живучестью и большим модернизационным потенциалом.
Продолжение следует…
По материалам:
http://ammonation.ru/index/jaguar_gr_3_mnogocelevoj_istrebitel/0-243/
http://www.military-today.com/aircraft/sepecat_jaguar.htm
http://www.thunder-and-lightnings.co.uk/jaguar/index.php
http://www.escadrilles.org/histoire-et-histoires/jaguar/
http://www.thunder-and-lightnings.co.uk/jaguar/history.php
Автор: Линник Сергей