11:41 25 декабря

Эксперты: северокорейские ракеты к 2020 году смогут долететь до Америки

Северокорейские конструкторы к 2020 г смогут создать баллистические ракеты, способные достичь основной территории Соединенных Штатов, говорится в докладе Института стратегии нацбезопасности, работающего под эгидой Национального агентства разведки Южной Кореи.

Эксперты: северокорейские ракеты к 2020 году смогут долететь до Америки


«Серьезность северокорейской ядерной программы состоит в быстром росте числа боеголовок, а также их миниатюризации и разнообразии», – говорится в документе.


Исследователи напомнили, что по некоторым данным, Пхеньяну «удалось разработать улучшенную версию атомной бомбы», и, кроме того, в ходе последних испытаний разработанная в КНДР баллистическая ракета преодолела расстояние порядка 1,4 тыс. км.

«Разработка межконтинентальных ракет подводного базирования займет несколько лет, однако теперь это вопрос времени, а не технологий. Учитывая возможности северокорейских подлодок, военные базы США не только в Южной Корее, но и в Японии будут под угрозой», – считают эксперты.

Ранее в американской исследовательской компании RAND заявили, что к 2020 г Северная Корея будет обладать сырьем, достаточным для изготовления от 50-ти до 100 ядерных боеголовок.

Использованы фотографии: Aequivo KCNA / REUTERS
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Комментарии 2
  1. Кокос Сегодня, 11:38
    «Серьезность северокорейской ядерной программы состоит в быстром росте числа боеголовок, а также их миниатюризации и разнообразии»


    товарищи дорогие ..вам о чем нибудь говорят слова ..миниатюризации и разнообразии..очень похоже на наши ядерные ракеты с разделяющимися блоками lol
    Кокос
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:41
    Эксперты: северокорейские ракеты к 2020 году смогут долететь до Америки
    Fd 3000 м иДО Марса feel
    Наблюдатель2014

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