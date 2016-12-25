Эксперты: северокорейские ракеты к 2020 году смогут долететь до Америки

Северокорейские конструкторы к 2020 г смогут создать баллистические ракеты, способные достичь основной территории Соединенных Штатов, говорится в докладе Института стратегии нацбезопасности, работающего под эгидой Национального агентства разведки Южной Кореи.«Серьезность северокорейской ядерной программы состоит в быстром росте числа боеголовок, а также их миниатюризации и разнообразии», – говорится в документе.Исследователи напомнили, что по некоторым данным, Пхеньяну «удалось разработать улучшенную версию атомной бомбы», и, кроме того, в ходе последних испытаний разработанная в КНДР баллистическая ракета преодолела расстояние порядка 1,4 тыс. км.«Разработка межконтинентальных ракет подводного базирования займет несколько лет, однако теперь это вопрос времени, а не технологий. Учитывая возможности северокорейских подлодок, военные базы США не только в Южной Корее, но и в Японии будут под угрозой», – считают эксперты.Ранее в американской исследовательской компании RAND заявили, что к 2020 г Северная Корея будет обладать сырьем, достаточным для изготовления от 50-ти до 100 ядерных боеголовок.