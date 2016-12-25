19:57 25 декабря

В Тульское соединение ВДВ поступил батальонный комплект БМД-4М

В одну из частей Тульского соединения ВДВ поступил батальонный комплект БМД-4М, сообщили в российском военном ведомстве.

В Тульское соединение ВДВ поступил батальонный комплект БМД-4М


Сообщается, что «весь текущий год десантники 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, осваивали новую боевую технику, с массовым приходом в войска которой боевые и огневые возможности соединения увеличились в несколько раз».


«С получением более 30 боевых машин Воздушно-десантные войска в преддверии Нового 2017 года будут иметь в своем составе десантный полк, на вооружении которого находятся боевые машины БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка"», – говорится в релизе.

В пресс-службе отметили, что «основное вооружение БМД-4М включает в себя 100-мм орудие с боекомплектом на 34 осколочно-фугасных снаряда и 4 управляемые ракеты «Аркан», которое служит и пусковой установкой ПТУР, а также 30-мм автоматическую пушку с боекомплектом в 500 снарядов различного назначения и 7,62-мм пулемет».

Единый для обоих типов выстрелов автомат заряжания 100-мм орудия «обеспечивает высокую скорострельность прямой наводкой, а также с закрытых огневых позиций на дальностях до 7 километров, а по механизированным и бронированным средствам прицельную стрельбу до 5,5 километров», говорится в сообщении.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 41
  1. Монос Сегодня, 12:08
    Машина - чума !

    Монос
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:12
      Отличная новость ! Усиление боеспособности армии за счёт поставок современной техники может только радовать ! good good good
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 12:50
        Доброго времени Паша , такие новости всегда , как бальзам на душу , мы выползли из дерьма лихих 90-х.
        cniza
    2. Kapralwdw Сегодня, 13:34
      эх родной звук гусянок мне не забыть! soldier
      Kapralwdw
    3. Вадим237 Сегодня, 14:19
      Машина чума, но вот только её даже из крупнокалиберной винтовки пробить можно.
      Вадим237
      1. Монос Сегодня, 15:00
        Цитата: Вадим237
        Машина чума, но вот только её даже из крупнокалиберной винтовки пробить можно.

        Можно. И "Армату" из РПГ-28 пробить можно. И что? Вы хотите Т-90 научить десантироваться?
        Монос
        1. Вадим237 Сегодня, 15:23
          Можно применить навесную броню из металлопены и карбидов - прирост массы минимальный, а вот защищённость вырастит в разы - но увы, на вооружении Российской армии таких комплектов для БМП и БМД нет.
          Вадим237
          1. mr.redpartizan Сегодня, 16:16
            На БМД-4М можно установить бортовые экраны, которые могут включать в себя броневую керамику. Это повысит защищенность машины от огня стрелкового оружия.
            mr.redpartizan
      2. mr.redpartizan Сегодня, 15:11
        Ничего не поделаешь с этим - возможность выброски с парашютом накладывает серьезные ограничения в массе бронемашины. Выстрелы в лоб из 12,7 мм она держит.
        mr.redpartizan
        1. Вадим237 Сегодня, 15:24
          А 14,5 она в лоб выдержит?
          Вадим237
          1. mr.redpartizan Сегодня, 16:09
            Даже не знаю, вполне может быть. Много зависит от расстояния и угла встречи пули с бронелистом.
            mr.redpartizan
          2. kirgiz58 Сегодня, 16:53
            Цитата: Вадим237
            А 14,5 она в лоб выдержит?

            Потом захочется чтоб 20 мм. держала, а там 23 мм. недалеко и т.д. smile Тут вопрос достаточности. Тем более того кто выпустит 14,5 мм. она достанет раньше из 30-ки, не говоря о 100-ке.
            kirgiz58
            1. Вадим237 Сегодня, 18:40
              На вооружении стран НАТО уже есть 12,7; 14,5 винтовки - скоро и 23 миллиметровые появятся.
              Вадим237
    4. Zoldat_A Сегодня, 19:20
      Цитата: Монос
      Машина - чума !

      Обосраться от счастья! В своё время двойка была предел мечтаний, а ЭТО - мы даже мечтать об этом не смели - все мечты на девок срывались....
      Zoldat_A
  2. Сергей Ф Сегодня, 12:13
    Очень хорошая новость!
    Главное теперь практически освоить новую технику!
    Сергей Ф
  3. Громобой Сегодня, 12:14
    Мощная и маневренная,но броня так себе.
    Громобой
    1. Pirogov Сегодня, 13:05
      Так ей не с танками бороться ! А для доставки десанта и огневой поддержки самое то.
      Pirogov
    2. просто экспл Сегодня, 13:58
      если ей броню побольше то на парашюте ее можно будет сбрасывать только в фильмах .
      и то , только в тех где много компьютерной графики .
      просто экспл
      1. Praetorian4 Сегодня, 15:20
        Ну это, вообще, архаизм. Только в фильмах можно представить ситуацию, когда это может понадобиться.
        Praetorian4
  4. Bronevick Сегодня, 12:20
    Модуль Бахча будет радовать нас очень долго.
    Bronevick
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 12:20
    Ждали давно! Дождались!
    a.s.zzz888
  6. Холуай Сегодня, 12:42
    А дивизия на 100% укомплектована контрактниками? Очень сомневаюсь...
    Холуай
  7. Монархист Сегодня, 12:56
    Вооружение у машины не жилое, маневренность,но очень долго идёт в войска. В "Вике" сказано "выпущено 60экземпляров" эта 100+еще некоторое количество и всего,200 или чуть больше с 2008.
    По-моему их надо стук 400 минимум
    Монархист
    1. Xroft Сегодня, 13:01
      В этом то и беда что ВДВ заказало в итоге модернизацию БМП-2...и даже БМП-1.Они будут в строю...а БМП-3 Закуплено по остаточному принципу,очень жаль машина великолепная
      Xroft
      1. sabakina Сегодня, 13:20
        Цитата: Xroft
        В этом то и беда что ВДВ заказало в итоге модернизацию БМП-2...и даже БМП-1.Они будут в строю...а БМП-3 Закуплено по остаточному принципу,очень жаль машина великолепная

        А что, ВДВ на БМП рассекает? belay
        sabakina
        1. Kapralwdw Сегодня, 13:36
          нет!на БМД,наверное буковкой ошибся,бывает! wink
          Kapralwdw
        2. Xroft Сегодня, 14:07
          Да ошибся имеется ввиду БМД-4.
          Xroft
      2. gallville Сегодня, 17:51
        Немного не так.
        Модернизацию бмД-1 до уровня бмД-2. Основные работы по замене башни.
        Поточный ремонт и "легкая" модернизация бмД-2. Включает в себя ремонт и установку новых раций и стабилизатора 30мм орудия.
        Учитывая откровенно никакую модернизацию бмд-2 говорить об остаточном принципе для бмд-4м не имеет смысла. Скорее всего что получили столько сколько смог выпустить завод.
        gallville
  8. ВОЛЧОНОКСУРАЛА Сегодня, 13:06
    100мм-ая пушка - судя по всему фугасница с арт баллистикой? Практически маленькая самоходка, я правильно понял? Раз так, то очень удобная машинка, можно из укрытых позиций осколочными фугасами кидаться, перебрасывая их через препятствия, здания, складки местности или целые холмы. интересно какие у неё углы возвышения?
    ВОЛЧОНОКСУРАЛА
    1. Hog Сегодня, 14:02
      у сотки норм баллистика, это пушка, а не гаубица или мортира.
      Hog
      1. CTABEP Сегодня, 16:31
        Ну со скоростью ОФС 250-355 м/с и углами наводки до +60 градусов - вполне себе гаубица. Огневая мощь роты на БМД-4 должна быть впечатляющей. Ну а что броня картон - это болезнь всех БМД, и наверное на нынешнем уровне технологий, неизлечимая :(.
        CTABEP
    2. gallville Сегодня, 18:24
      Цитата: ВОЛЧОНОКСУРАЛА
      Практически маленькая самоходка, я правильно понял?

      Заявленные характеристики 8 км. навесом офс.
      gallville
  9. Комментарий был удален.
  10. Морда Сегодня, 14:12
    А эта штуковина РПГ в лоб старенький выдержать сможет?????
    Морда
    1. Вадим237 Сегодня, 14:21
      Конечно же нет.
      Вадим237
    2. krokodil25 Сегодня, 14:34
      Цитата: Морда
      А эта штуковина РПГ в лоб старенький выдержать сможет?????

      Уважаемый покажите мне бронемашину которая может выдержать попадание РПГ разумеется кроме танка!?
      krokodil25
    3. mr.redpartizan Сегодня, 15:14
      Конечно же нет, она на это и не расчитана даже в варианте с усиленным бронированием. Ее задача - защита десанта от пуль и небольших осколков, поддержка десантников огнем.
      mr.redpartizan
    4. ALEA IACTA EST Сегодня, 16:38
      Этот гарантированно выдержит.
      ALEA IACTA EST
  11. коноправ Сегодня, 14:43
    Где? Где радостный доклад о том, что для транспортировки данного десантного полка сформирована дивизия военно-транспортной авиации?. Вот когда обрадуют нас таким известием, тогда и потанцуем.....
    коноправ
    1. Вадим237 Сегодня, 14:59
      Нас обрадуют только известия, когда полетит и пойдёт в серию новый тяжёлый ВТС.
      Вадим237
  12. mojohed2012 Сегодня, 14:59
    Слава ВДВ! Вам все новое в первую очередь!
    mojohed2012
  13. VOENOBOZ Сегодня, 15:59
    Будем говорить это бронированный гусеничный автомобиль -задача доставка пехоты(крылатой).
    VOENOBOZ

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