В Тульское соединение ВДВ поступил батальонный комплект БМД-4М

В одну из частей Тульского соединения ВДВ поступил батальонный комплект БМД-4М, сообщили в российском военном ведомстве.Сообщается, что «весь текущий год десантники 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, осваивали новую боевую технику, с массовым приходом в войска которой боевые и огневые возможности соединения увеличились в несколько раз».«С получением более 30 боевых машин Воздушно-десантные войска в преддверии Нового 2017 года будут иметь в своем составе десантный полк, на вооружении которого находятся боевые машины БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка"», – говорится в релизе.В пресс-службе отметили, что «основное вооружение БМД-4М включает в себя 100-мм орудие с боекомплектом на 34 осколочно-фугасных снаряда и 4 управляемые ракеты «Аркан», которое служит и пусковой установкой ПТУР, а также 30-мм автоматическую пушку с боекомплектом в 500 снарядов различного назначения и 7,62-мм пулемет».Единый для обоих типов выстрелов автомат заряжания 100-мм орудия «обеспечивает высокую скорострельность прямой наводкой, а также с закрытых огневых позиций на дальностях до 7 километров, а по механизированным и бронированным средствам прицельную стрельбу до 5,5 километров», говорится в сообщении.