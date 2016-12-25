В войсковой ПВО появились 3 новые бригады

В 2-х военных округах сформированы три зенитные ракетные бригады, сообщил начальник войсковой ПВО Александр Леонов.«Продолжается формирование наших новых соединений. На сегодняшний день сформированы три зенитные ракетные бригады (ЗРБ): одна ЗРБ дальнего действия в Южном (военном) округе и две ЗРБ средней дальности в Южном и Восточном военных округах», – сказал он в эфире «Эхо Москвы».Кроме того, оснащаются новой техникой другие соединения.«Идет перевооружение уже имеющихся одной ЗРБ и полка. Семь зенитных ракетных дивизионов перевооружены на новый комплекс малой дальности "Тор-М2", идет плановое переоснащение системы ближнего действия – зенитно-ракетной системы "Стрела-10МН", ПЗРК "Верба"», –сообщил Леонов.Напомним, 26 декабря войска ПВО Сухопутных сил ВС РФ отмечают годовщину со дня образования. Началом создания войск стал приказ от 13 (26) декабря 1915 г о формировании в Русской армии «отдельных четырехорудийных легких батарей для стрельбы по воздушному флоту».