19:57 25 декабря

В войсковой ПВО появились 3 новые бригады

В 2-х военных округах сформированы три зенитные ракетные бригады, сообщил начальник войсковой ПВО Александр Леонов.

В войсковой ПВО появились 3 новые бригады


«Продолжается формирование наших новых соединений. На сегодняшний день сформированы три зенитные ракетные бригады (ЗРБ): одна ЗРБ дальнего действия в Южном (военном) округе и две ЗРБ средней дальности в Южном и Восточном военных округах», – сказал он в эфире «Эхо Москвы».


Кроме того, оснащаются новой техникой другие соединения.

«Идет перевооружение уже имеющихся одной ЗРБ и полка. Семь зенитных ракетных дивизионов перевооружены на новый комплекс малой дальности "Тор-М2", идет плановое переоснащение системы ближнего действия – зенитно-ракетной системы "Стрела-10МН", ПЗРК "Верба"», –сообщил Леонов.

Напомним, 26 декабря войска ПВО Сухопутных сил ВС РФ отмечают годовщину со дня образования. Началом создания войск стал приказ от 13 (26) декабря 1915 г о формировании в Русской армии «отдельных четырехорудийных легких батарей для стрельбы по воздушному флоту».

Использованы фотографии: ИА Новости. Алексей Филиппов
22

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 10
  1. Сергей Ф Сегодня, 12:40
    Поздравляю коллег с прекрасным праздником!
    Боги
    или Назад ни шагу...
    20.05.2011 г.
    г. Самара

    Тогда казались
    Себе богами,
    Всегда хватались
    За все руками,
    Не все сложили
    Себе карьеру,
    Но сохранили
    И честь, и веру.

    На нас плевали,
    Не зная меры...
    Мы не в печали -
    Мы офицеры.
    Кто был последним,
    Не станет первым,
    Как стон предсмертный,
    В нас рвутся нервы.

    А за плечами
    Седые годы,
    Мешок с вещами
    Давно изношен,
    За горизонтом
    Осталась служба,
    Мы чтим и помним
    Мужскую дружбу.

    Вдоль у дороги,
    Уселись боги,
    Устав с дороги
    Совсем немного,
    Наш путь не вечен,
    Остынут ноги,
    Мешок за плечи,
    И в путь-дорогу…

    Мы сигарету,
    Пустив по кругу,
    Как эстафету,
    Оставим другу,
    И без натяжек
    Глоточек дыма,
    Но в семь затяжек
    Сгорает «Прима»...

    Пусть кто-то скажет,
    Что мы не боги, -
    На хлеб намажет
    И сам проглотит!
    Одна присяга,
    Одна дорога,
    Назад ни шагу!
    Такие строки…

    Сергей Фатулев
    Сергей Ф
    1. новичок Сегодня, 12:46
      браво, воин!
      новичок
      1. Монос Сегодня, 13:07
        О как, оказывается у меня завтра праздник ! Жаль напиться нельзя - Пост. Тем не менее, зенитчиков войскового ПВО с Праздником !
        smile "Сами не летаем и другим не дадим!" 282 ЗРП.
        Монос
      2. Сергей Ф Сегодня, 14:08
        Спасибо, рад, что понравилось!
        Сергей Ф
    2. nick.guda Сегодня, 13:50
      сильно,молодец
      nick.guda
    3. babai591 Сегодня, 14:02
      Сильно, очень Сильно!!!
      babai591
  2. Громобой Сегодня, 12:46
    сформированы три зенитные ракетные бригады (ЗРБ)
    (зрбр)
    Громобой
  3. cniza Сегодня, 12:47
    Напомним, 26 декабря войска ПВО Сухопутных сил ВС РФ отмечают годовщину со дня образования. Началом создания войск стал приказ от 13 (26) декабря 1915 г о формировании в Русской армии «отдельных четырехорудийных легких батарей для стрельбы по воздушному флоту».


    101 год солидный возраст , с Праздником и успехов.
    cniza
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:34
      Витя , привет ! hi Присоединяюсь к поздравлениям ! Успехов и спокойных дежурств ! drinks
      bouncyhunter
  4. Кокос Сегодня, 12:57
    Надаем по щам агрессору.. am канечно если такие обьявицо laughing
    Кокос

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня