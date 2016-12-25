19:55 25 декабря

Военнослужащие подразделений ПВО в Чечне осваивают комплекс «Барнаул-Т»

Расчеты подразделений ПВО 42-й мотострелковой дивизии в Чечне осваивают комплекс средств автоматизации (КСА) «Барнаул-Т», сообщила пресс-служба Южного округа.

Военнослужащие подразделений ПВО в Чечне осваивают комплекс «Барнаул-Т»


Отмечается, что комплекс «позволяет эффективно управлять силами и средствами ПВО соединения всех уровней, способствует повышению их мобильности и живучести при любых условиях современного боя».


Основными задачами, решаемыми КСА «Барнаул-Т», являются «разведка воздушных целей, прием и отображение информации о воздушной обстановке, распределение целей и выдача целеуказаний средствам поражения». При этом «модули планирования, разведки и управления огнем подсистемы ПВО "Барнаул-Т" могут использоваться как мультимедийный тренажер, а управление ударами средств ПВО ведется по виртуальным целям».

«Боевым расчетам предстоит изучить технические характеристики, особенности конструкции и порядок эксплуатации КСА. В ходе занятий отрабатываются нормативы по развертыванию комплекса и приведению его в готовность к применению, а также задачи по управлению огнем», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что применение КСА «значительно сокращает время на принятие решений командирами различных уровней при выполнении боевых задач».

Использованы фотографии: https://defendingrussia.ru
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Комментарии 10
  1. Pirogov Сегодня, 13:22
    В пресс-службе добавили, что применение КСА «значительно сокращает время на принятие решений командирами различных уровней при выполнении боевых задач»...........................................
    .................................................
    .................................................
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    .............................Хорошая новость. Юг укрепляют серьёзно.Видно не всё так просто в турецком султанате.
    Pirogov
  2. Громобой Сегодня, 13:24
    Теперь хоть ПЗРК не будут стрелять по своим.
    Громобой
    1. Гиперборей Сегодня, 16:44
      Там и раньше система опознавания "свой-чужой" была.
      Гиперборей
  3. Joker787 Сегодня, 13:26
    https://topwar.ru/15766-komplekt-podsistemy-edino
    y-sistemy-upravleniya-takticheskogo-zvena-barnaul
    -t.html
    Отличная система, еще один шажок к "Созвездию".
    Joker787
  4. Сергей Ф Сегодня, 13:34
    Моя стихия!
    В свое время сам обслуживал АСУ "Межа", правда была наполовину ламповая!
    А ЭВМ - целый прицеп! И дневал, и ночевал там, особенно когда готовились к обеспечению полетов!
    Поздравляю ребят с новой техникой!
    Просто здорово, что наша военная наука не стоит на месте!
    Сергей Ф
    1. babai591 Сегодня, 13:59
      МОЛОДЕЦ! Межу - помнишь.
      babai591
      1. Сергей Ф Сегодня, 14:05
        А то!
        Это моя специальность!
        О чем-нибудь говорит: ВВКУРЭ ПВО, 1981 год выпуска?
        Сергей Ф
        1. Николай С. Сегодня, 14:57
          ВВКУРЭ
          Извиняюсь за качество.
          Николай С.
  5. polkovnik manuch Сегодня, 17:30
    На месте не стоим и дай Бог ! Соседи в "подбрюшье "не совсем понятные .Восток -дело тонкое - решения принимать нужно быстро.
    polkovnik manuch
  6. Des10 Сегодня, 18:57
    Чуть было не поперхнулся, читая заголовок - чеченские военнослужащие ПВО осваивают комплекс " Барнаул-Т" laughing .
    Эти военнослужащие из военного городка только в отпуск и дембель, наверное, выходят. Увы.
    Des10

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