Военнослужащие подразделений ПВО в Чечне осваивают комплекс «Барнаул-Т»

Расчеты подразделений ПВО 42-й мотострелковой дивизии в Чечне осваивают комплекс средств автоматизации (КСА) «Барнаул-Т», сообщила пресс-служба Южного округа.Отмечается, что комплекс «позволяет эффективно управлять силами и средствами ПВО соединения всех уровней, способствует повышению их мобильности и живучести при любых условиях современного боя».Основными задачами, решаемыми КСА «Барнаул-Т», являются «разведка воздушных целей, прием и отображение информации о воздушной обстановке, распределение целей и выдача целеуказаний средствам поражения». При этом «модули планирования, разведки и управления огнем подсистемы ПВО "Барнаул-Т" могут использоваться как мультимедийный тренажер, а управление ударами средств ПВО ведется по виртуальным целям».«Боевым расчетам предстоит изучить технические характеристики, особенности конструкции и порядок эксплуатации КСА. В ходе занятий отрабатываются нормативы по развертыванию комплекса и приведению его в готовность к применению, а также задачи по управлению огнем», – говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что применение КСА «значительно сокращает время на принятие решений командирами различных уровней при выполнении боевых задач».