Российский мирный атом занял плацдарм на Западе
На фоне целой череды значимых (к сожалению, чаще негативных событий декабря: убийство посла РФ в Турции Андрея Карлова, крушение самолёта министерства обороны РФ Ту-154 у побережья Сочи) произошло событие, которое осталось в тени. Причины понятны: декабрьские трагедии по определению вызвали огромный информационный резонанс. И в то же время значимость события, о котором речь пойдёт в этом материале нельзя недооценивать.
В текущем месяце произошло событие, которое уж точно войдёт в технологическую историю России – и войдёт со знаком плюс. Речь о заключении первого за всё время существования государственной корпорации «Росатом» контракта на поставку топливных элементов для атомной электростанции западной, если можно так выразиться, «морфологии».
Топливная компания «Росатома» «ТВЭЛ» нарушает идиллию, долгие годы царившую на западных рынках ядерного топлива, которые фактически без какой-либо конкурентной составляющей были поделены между американской компанией «Westinghouse» и французской «Areva S.A.». Российская компания впервые разделила контракт на поставки ядерного топлива с упомянутыми компаниями, несмотря на жесточайшие условия работы в этой сфере на западном рынке.
Кто же стал той самой стороной, которая пригласила российскую компанию для поставок топливных сборок именно российского производства? Здесь сразу нужно подчеркнуть, что речь идёт именно о полноценных топливных элементах для ядерных реакторов западного формата, а не о топливе в виде обычного сырья.
Этой стороной является Швеция, а точнее шведская энергетическая компания «Vattenfall Nuclear Fuel». Шведы подписали контракт с российским «ТВЭЛом» на поставки топливных сборок для 3-го и 4-го реакторов АЭС Рингхальс. Это крупнейшая атомная электростанция Швеции, введённая в эксплуатацию ровно 40 лет назад. Электростанция основывает свою работу на реакторах двух типов: PWR (реактор с водой под давлением) и BWR (кипящий водо-водяной реактор).
На основании заключённого контракта, российская компания будет заниматься поставками топливных элементов («ТВС-Квадрат») собственного производства на энергоблоки, работающие на реакторах с водой под давлением.
Что обращает на себя особое внимание? Это так называемый период контрактации: с 2018 по 2025 год, причём российское топливные системы для АЭС должно начать поступать в Швецию не ранее 2021 года. Почему такой большой временной интервал со дня подписания коммерческого соглашения до начала его реализации российским промышленным объединением? Главная причина, о которой говорят официально, «законтрактованность» Vattenfall Nuclear Fuel на ближайшие несколько лет. В переводе на обычный язык это означает, что контракты шведской компанией на ближайшее время заключены: поставки осуществляются упомянутыми американской компанией «Westinghouse» и французской «Areva S.A.». С 2021 года западным поставщикам придётся несколько потесниться. До этого времени, как отмечают эксперты будет вестись «интенсивная работа по анализу параметров соответствия».
Интересно то, что на шведской АЭС Рингхальс с 2011 году проводится эксперимент по этому самому соответствию: несколько российских топливных сборок в рамках опытной эксплуатации были запущены в дело. На несколько лет информация о том, как же себя проявили российские топливные сборки на реакторах несоветской/нероссийской «морфологии», оставалась за семью печатями. И вот – полноценный коммерческий контракт «Vattenfall Nuclear Fuel» с «Росатомом» говорит о том, что топливные сборки на реакторах в Швеции «прижились».
На сайте компании «ТВЭЛ» сообщается, что российские топливные сборки «отработали штатно» и «на них выданы разрешения от шведского регулятора».
Фактически лучшей рекламы для российского производителя ядерного топлива сложно придумать. Во-первых, дело в том, что для реакторов типа PWR в последнее время обозначился определённый дефицит эффективно работающих топливных систем. Во-вторых, контракт заключён в тот момент, когда коллективный Запад как бы сохраняет комплекс антироссийских экономических санкций. Это в очередной раз говорит как о том, что там, где «прижимает», западные страны вдруг забывают о действии санкций в отношении России и бодро ищут российского партнёрства, так и о том, что при всём желании определённых сил увязывать экономику и безопасность с политикой, выведенная искусственным образом зависимость не работает.
Важный факт состоит ещё и в следующем. К примеру, Украина, которая в течение всех последних лет громко кричит о том, что она избавляется от «российской зависимости в области атомной энергетики, приобретая американские топливные сборки от «Вестингауз», на систематической основе вынуждена публиковать информацию о сбоях в работе реакторов после загрузки в них топлива американского образца. Шведы в течение пяти лет вели кропотливую работу, помалкивая о том, что «взяли на пробу» сборки российского производства, и теперь – после достаточно длительного опытно-эксплуатационного срока - озвучили свой вердикт: будем брать! И уж шведов точно вряд ли стоит подозревать в какой-либо лояльности как к российским компаниям, так и к России в целом. Как говорится, ничего личного – просто бизнес.
Но дело в том, что этот «просто бизнес», реалии которого озвучил Стокгольм, теперь может нанести серьёзнейший удар по западным производителям топлива. Безусловно, если потеряна определённая часть шведского рынка французской и американской компаниями, фактически монополистами, то могут почесать затылок и другие, задавшись вопросом: «а если результат один, плюс у русских дешевле, то почему нет?..»
Исходя из этого, можно ожидать информационного удара теперь не только от WADA в отношении российских спортсменов или от покровителей террористов в адрес российских военных, но и от какого-нибудь «экспертного комитета» относительно того, как Россия своими топливными сборками «хочет убить мировую экосистему, начав со Швеции». Хотелось бы в этом плане ошибаться...
В текущем месяце произошло событие, которое уж точно войдёт в технологическую историю России – и войдёт со знаком плюс. Речь о заключении первого за всё время существования государственной корпорации «Росатом» контракта на поставку топливных элементов для атомной электростанции западной, если можно так выразиться, «морфологии».
Топливная компания «Росатома» «ТВЭЛ» нарушает идиллию, долгие годы царившую на западных рынках ядерного топлива, которые фактически без какой-либо конкурентной составляющей были поделены между американской компанией «Westinghouse» и французской «Areva S.A.». Российская компания впервые разделила контракт на поставки ядерного топлива с упомянутыми компаниями, несмотря на жесточайшие условия работы в этой сфере на западном рынке.
Кто же стал той самой стороной, которая пригласила российскую компанию для поставок топливных сборок именно российского производства? Здесь сразу нужно подчеркнуть, что речь идёт именно о полноценных топливных элементах для ядерных реакторов западного формата, а не о топливе в виде обычного сырья.
Этой стороной является Швеция, а точнее шведская энергетическая компания «Vattenfall Nuclear Fuel». Шведы подписали контракт с российским «ТВЭЛом» на поставки топливных сборок для 3-го и 4-го реакторов АЭС Рингхальс. Это крупнейшая атомная электростанция Швеции, введённая в эксплуатацию ровно 40 лет назад. Электростанция основывает свою работу на реакторах двух типов: PWR (реактор с водой под давлением) и BWR (кипящий водо-водяной реактор).
На основании заключённого контракта, российская компания будет заниматься поставками топливных элементов («ТВС-Квадрат») собственного производства на энергоблоки, работающие на реакторах с водой под давлением.
Что обращает на себя особое внимание? Это так называемый период контрактации: с 2018 по 2025 год, причём российское топливные системы для АЭС должно начать поступать в Швецию не ранее 2021 года. Почему такой большой временной интервал со дня подписания коммерческого соглашения до начала его реализации российским промышленным объединением? Главная причина, о которой говорят официально, «законтрактованность» Vattenfall Nuclear Fuel на ближайшие несколько лет. В переводе на обычный язык это означает, что контракты шведской компанией на ближайшее время заключены: поставки осуществляются упомянутыми американской компанией «Westinghouse» и французской «Areva S.A.». С 2021 года западным поставщикам придётся несколько потесниться. До этого времени, как отмечают эксперты будет вестись «интенсивная работа по анализу параметров соответствия».
Интересно то, что на шведской АЭС Рингхальс с 2011 году проводится эксперимент по этому самому соответствию: несколько российских топливных сборок в рамках опытной эксплуатации были запущены в дело. На несколько лет информация о том, как же себя проявили российские топливные сборки на реакторах несоветской/нероссийской «морфологии», оставалась за семью печатями. И вот – полноценный коммерческий контракт «Vattenfall Nuclear Fuel» с «Росатомом» говорит о том, что топливные сборки на реакторах в Швеции «прижились».
На сайте компании «ТВЭЛ» сообщается, что российские топливные сборки «отработали штатно» и «на них выданы разрешения от шведского регулятора».
Фактически лучшей рекламы для российского производителя ядерного топлива сложно придумать. Во-первых, дело в том, что для реакторов типа PWR в последнее время обозначился определённый дефицит эффективно работающих топливных систем. Во-вторых, контракт заключён в тот момент, когда коллективный Запад как бы сохраняет комплекс антироссийских экономических санкций. Это в очередной раз говорит как о том, что там, где «прижимает», западные страны вдруг забывают о действии санкций в отношении России и бодро ищут российского партнёрства, так и о том, что при всём желании определённых сил увязывать экономику и безопасность с политикой, выведенная искусственным образом зависимость не работает.
Важный факт состоит ещё и в следующем. К примеру, Украина, которая в течение всех последних лет громко кричит о том, что она избавляется от «российской зависимости в области атомной энергетики, приобретая американские топливные сборки от «Вестингауз», на систематической основе вынуждена публиковать информацию о сбоях в работе реакторов после загрузки в них топлива американского образца. Шведы в течение пяти лет вели кропотливую работу, помалкивая о том, что «взяли на пробу» сборки российского производства, и теперь – после достаточно длительного опытно-эксплуатационного срока - озвучили свой вердикт: будем брать! И уж шведов точно вряд ли стоит подозревать в какой-либо лояльности как к российским компаниям, так и к России в целом. Как говорится, ничего личного – просто бизнес.
Но дело в том, что этот «просто бизнес», реалии которого озвучил Стокгольм, теперь может нанести серьёзнейший удар по западным производителям топлива. Безусловно, если потеряна определённая часть шведского рынка французской и американской компаниями, фактически монополистами, то могут почесать затылок и другие, задавшись вопросом: «а если результат один, плюс у русских дешевле, то почему нет?..»
Исходя из этого, можно ожидать информационного удара теперь не только от WADA в отношении российских спортсменов или от покровителей террористов в адрес российских военных, но и от какого-нибудь «экспертного комитета» относительно того, как Россия своими топливными сборками «хочет убить мировую экосистему, начав со Швеции». Хотелось бы в этом плане ошибаться...
Автор: Володин Алексей
Использованы фотографии: ETC