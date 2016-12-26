13:20 26 декабря

Дорога покаяния: видимо, идём в нужную сторону

Подводя некоторые итоги в общем формате, начатые в первой части, хочу обратить внимание на следующие моменты. Может быть, многие прочитавшие и не согласятся со мной, но день сегодняшний почему-то все больше порой напоминает происходившее в начале 90-х.

Дорога покаяния: видимо, идём в нужную сторону


Выдвину тезис. Чем дальше мы заходим по дороге некоей уверенности в своих силах и праведности своих гражданских поступков и понимания происходящих процессов (Донбасс, Крым, Сирия и далее по списку), тем с большей активностью начинается противодействие.


Под «осознанием и пониманием» я имею в виду не то, что делают президент и правительство, а то, как мы это оцениваем. Хотя в отношении Донбасса мы (русские всех мастей и народностей) и без правительства навертели столько, не знаю, кому как, а мое мнение — только гордиться и можно. И даже нужно.

25 лет назад, мы как народ огромной страны все еще были сильны. Вместе со страной. То, что некоторая часть предпочла джинсы, жвачку и сто сортов колбасы как непременные атрибуты демократического будущего, это третий вопрос сегодня. Подмахнув беловежское предательство, эта кучка сделала только половину дела.

Со второй половиной, то есть с нами, что-то надо было делать. Я те времена прекрасно помню, помню и общую истерию покаяния и самобичевания, которую начал организовывать еще Горбачев. А Ельцин успешно продолжил. Но это было 25 лет назад, день сегодняшний, тем не менее, похож.

И похож в первую очередь тем, что по мозгам снова начинают заезжать избитой темой того, как все у нас в прошлом было печально и как необходимо покаяться в этом всем миром. Примеры? Полно.

Начну с потомка некоего крестьянина Карагодина с Дальнего Востока нашей страны, некоего Дениса Карагодина. Титанический труд Дениса Карагодина в историческом расследовании жизни своего прадеда оценили, правда, только соцсети и «Радио Свобода», но тем не менее, показательно.

Если вкратце: Степан Карагодин был расстрелян в 1938 году. И вот его правнук, не покладая рук, искал и нашел тех, кто обагрил руки кровью его славного прадеда. Естественно, сотрудников НКВД. И, что самое замечательное, нашел себе подобную внучку одного из чекистов, Юлию Зырянову, которая решила покаяться.

"Задача следующих поколений просто не замалчивать, все вещи и события должны быть названы своими именами. И цель моего письма к вам — это просто сказать вам, что я теперь знаю о такой позорной странице в истории своей семьи и полностью на вашей стороне".

Это пишет Зырянова на сайте Карагодина. А Денис, естественно, благодарит Зырянову за письмо и пишет, что протягивает ей "руку примирения": "В моем лице Вы не найдете врага или обидчика, лишь человека, хотящего раз и навсегда обнулить всю эту бесконечную кровавую русскую баню".

Здесь ключевое слово — «обнулить». Покаяться и простить. В том числе и Степана Карагодина, который, как показали расследования не таких упоротых правдолюбцев, был расстрелян не за то, что был кулаком, и новая власть ему пришлась не по вкусу.

Степан Карагодин был расстрелян как пособник японских оккупантов, жестоко убивавших наших сограждан, участник штурмового казачьего отряда атамана Гамова, штурмовавшего Благовещенкск и после принимавшего активное участие в поиске и казни большевиков.

Почему-то об этом господин Карагодин-правнук тактично умалчивает.

Главное — обнулить и заставить покаяться публично внучку сотрудника НКВД, явно не блистающую умом. Оговорюсь, если таковое письмо от Зыряновой действительно имело место быть, а не плод творчества того же Карагодина.

Хотя если мы говорим об исторической справедливости, почему бы Карагодину-правнуку не озадачиться поиском потомков тех, кого помог отправить на тот свет его «невинно убиенный» предок?

А такой задачи никто не ставил, видимо.

И отсюда резко переходим западнее, в «Ельцин-центр». Внимание к этому заведению, которое только случайно напоминает антироссийское кубло со змеями, привлек наш барин Никита Михалков. Можно много ставить Михалкову в упрек в плане снятых им фильмов, но то, что он попер как танк на фашистские позиции на этот «центр», не может не вызвать гражданского уважения. Реально есть за что.

Мне, как и большинству нормальных россиян, не зная всей подоплеки, очень сложно судить, на каком основании Наине Ельциной отгрохали такой особнячок за наш счет. Но очевидно то, что там сегодня имеет место быть центр всей антироссийской деятельности страны.

Сегодня обсуждение высказываний одного из ближайших помощников госпожи Ельциной переживает уже третью итерацию. Речь идет от августовском… (перевод — заявлении) господина Никиты Соколова. Просто цитаты.

«…нужно продолжать исполнение воли Бориса Николаевича о дальнейшей реабилитации жертв политических репрессий и расширять круг лиц, относимых к этой категории…»

«Есть важная научно-общественная проблема. По большей части и практически никогда не реабилитированы те люди, которые реально боролись с советской властью. Современная Россия по-прежнему готова считать их врагами народа? Это общественный вопрос, на который нужно отвечать. И если мы получим заявку на такого персонажа, мы начнем общественную дискуссию»

О ком идет речь? Соколов дает ответ и на этот вопрос.

«Это диссиденты 40-х годов, диссиденты 30-з годов. Были действительно реальные боевые группы, они не реабилитированы, хотя ничего не совершили. Это власовцы. Это большая общественная проблема. Давайте наконец поднимем этот вопрос. Если появятся заявки на таблички на нереабилитированных, на нереабилитированных, потому что они действительно боролись. Казаки в большом числе. Вот что мы будем делать? Мы будем считать казаков, которые воевали против большевиков, врагами народа и ныне живущего народа в России? Я не уверен. Но это предмет общественной дискуссии».

Итак, становится очевиден список «жертв». Кулаки, помещики, политические диссиденты и их боевики, власовцы, казаки на службе у Рейха. Хорошо хоть, что господин Соколов не так агрессивно настроен, как Карагодин. Считает, что надо обсуждать, достойны ли предатели, которые воевали против русского народа того, чтобы их предателями не считали.

Они же, власовцы и казачки-перебежчики, воевали не с русским народом, а с большевиками.

А дальше — больше. Давайте, коль пошла такая пьянка, реабилитируем еще и членов ОУН-УПА, АКовцев, «зеленых» и «лесных» братьев. Во исполнение воли Ельцина. Они же тоже против большевистского режима боролись, как ни крути. А то, что деревеньки вырезались по принципу «до кого добрались», не глядя на партбилеты, так это как? Ну, наверное, «это была война».

И «Мемориал» здесь же, в этой когорте. Со своей публикацией списков сотрудников НКВД. Дескать, вот они, палачи, смотрите. Ну посмотрели. Кто-то, как я, например, нашел своих. И что?

Нет, конечно, кому-то это такой посыл, искать, а найдя — по примеру Карагодина, убеждать покаяться. Слава русскому сознанию, тянет не всех, а только избранных. Типа «Ельцин-центра» и «Мемориала». Кто, правда, и как их избирал, чуть ниже разберемся.

Обнаружив в этом списке от «Мемориала» данные своего деда, сотрудника «СМЕРШа», получил что-то вроде признания его работы. И каяться почему-то не потянуло. Ибо, пройдя боевой путь с 1942 по 1947 годы, мой предок, в отличие от Карагодина, в моих глазах себя ничем не запятнал. 8 наград (две до того, как в «СМЕРШ» попал) на 8 же дырок в организме. 3 пулевых, 4 осколочных и 1 ножевая.

Да, путь был отмечен. Конец Великой Отечественной — Прага (ах, бедные власовцы!). Далее — Западная Украина (ах, бедные оуновцы!).

Действительно, бедные. Попасть в руки солдат-победителей из обычных частей — это было за счастье. Или просто шлепнут, особо не вдаваясь в подробности, или по широте русской души и гордости победителя вообще на разборки в тыл отправят. А там суд, лагеря, и вполне реальная возможность выжить. Как у многих и получилось, кстати.

А у отрядов НКВД «СМЕРШ» были несколько иные цели и задачи. Сопли типа «я осознал и раскаялся, простите!» никого особо не волновали. Волновало количество оставшихся на свободе сослуживцев-сообщников, которые завтра будут стрелять, резать, сжигать и вешать советских работников, врачей и учителей.

Потому, кстати, особо с этими бедняжками в НКВД не цацкались. А легкую и почетную для таких организмов смерть от пули надо было еще заслужить. Ну а кому не повезло — тому не повезло. И это тоже была война.

Прадед господина Карагодина усиленно прислуживал японцам, которые убивали русских. И сам убивал русских. И его потомок считает, что это достойно. Мой дед осложнял бытие украинцам-западенцам, полякам, литовцам, русским, которые ставили целью убивать русских, которые советские. И считал это вполне достойным делом. И его потомок тоже считает это дело достойным.

Или мне, в соответствии с новыми канонами, спрятать подальше дедовы награды, особенно Красную Звезду, которую вручил ему в 1947 году, и начать каяться? Ну конечно…

Самое интересное, так это до кучи реакция наших «партнеров». Совсем недавно обсуждали, и Пушков весьма неплохо ответил, я считаю. Озабочены господа «партнеры» тем, что у нас все богадельни для омраченных разумом со статусом «иностранный агент», всячески третируют и преследуют. Обзывают, в том числе и предателями, и тыкают в лицо тем, что эти заведения и организации живут на демократические деньги Запада.

Нехорошо это. Не по принципам демократии. По принципам демократии, наш закон об иностранных агентах от 2012 года надо отменить, а самим агентам дать полную свободу творчества на благо оной же демократии.

Однако в США закон об иностранных агентах действует аж с 1938 года. И наш от него отличается, как сахар от жмыха. В сторону либеральности.

Очевидно, что раз в США заголосили о том, как у нас плохо живется «иностранным агентам» типа того же «Мемориала», значит, «верной дорогой идем, товарищи!». Неспроста эти крики, не на пустом месте. Значит, озабочены ТАМ и тем. Куда мы идем, и тем, как.

Если вдруг «Радио Свобода», РБК и другие известные издания начинают голосить на тему «бедных и гонимых» (мемориаловцев, власовцев, оуновцев и прочих) если не откровенных, то хорошо замаскированных предателей, то это прекрасно. Значит, что-то меняется, и меняется в лучшую сторону.

Но дальше таких криков будет больше. Особенно, если из русского мозга окончательно вытравить мерзкую идею покаяния, запихнутую туда пособниками предателей Горбачева и Ельцина. Но чем дальше и качественней будет идти этот процесс, чем больше мы будем поклоняться не принципам, воспетым резунами и солженицыными, тем криков о необходимости покаяния будет больше. Это показатель. И тем больше грязи будет литься в сторону тех, кого нормальная часть нашего общества считает героями.

Но, как показывает практика, есть в России (да и не только в России) люди, готовые встать на защиту наших ценностей. А не навязанных нам предателями и иностранными агентами.

И это и радует, и обнадеживает.

Вот «Ельцин-центр» — это да, это та еще проблемка. Хотя, может и лучше, если все пресмыкающиеся перед западной демократией будут в одном террариуме собраны?
Автор: Роман Скоморохов


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Комментарии 64
  1. Deck Сегодня, 06:49
    О том что Степан Карагодин был расстрелян как пособник японских оккупантов есть документы? Можете показать? Как смогли их получить? Вы же не его потомок. Или это плод вашего творчества
    Deck
    1. vladimirZ Сегодня, 07:35
      То, что НКВД в довоенные годы действовали в основном правильно, верно и необходимо, в связи с надвигающейся войной, спорить по моему не нужно. Правильно они действовали, и как показали события 1941 года в Западном особом округе, руководство которого фактически дезорганизовали действия своих войск и открыло фронт врагу, недостаточно.
      То, что враги народа и СССР были в тот период в руководстве можно не сомневаться, достаточно сравнить с нынешним руководством России, где их тоже полно.
      Дальний Восток, и приграничный к нему Китай, в те годы, когда прошло всего полтора десятка лет (1922 год полного освобождения) был напичкан разным белогвардейским сбродом, семеновским казачеством знают и помнят все.
      И "петь песни" о невиновности карагодиных, стремившихся свести счеты с СССР, советской властью, людьми, вытеснившими их с территории России, не надо. Были эти карагодины, и идеи свои вражеские передали своим потомкам, чтобы они теперь тявкали на народ, на советскую власть и социализм, на потомков тех людей, кто защищал народную власть и государство.
      vladimirZ
    2. Дуйсенбай Сбанкулов Сегодня, 07:36
      Такие документы обычно выходят в свет. Ведь главное побольше шума из-за мнимых жертв Сталина. При этом не один крикун не может доказать, что Сталин виноват в расстрелах псевдоборцов " демократии"....
      Дуйсенбай Сбанкулов
      1. Ефрейтор Валера Сегодня, 09:39
        Цитата: Deck
        О том что Степан Карагодин был расстрелян как пособник японских оккупантов есть документы? Можете показать? Как смогли их получить?

        Спешу ответить на все ваши вопросы. Документы есть. Выложил их сам обиженный. Получил, очевидно, путем обращения в компетентные органы. Если у вас гугл отключили, то вот вам ссылка на блог потерпевшего. Но сразу предупреждаю, в документах ВРАНЬЁ! Правду говорит только карагодин! Верить, как родному!

        http://blog.stepanivanovichkaragodin.org/?attachm
        ent_id=2728

        Не забудьте максимальный репост и комментарий про крАвавых палачей и аЦкий режим
        Ефрейтор Валера
    3. svoi Сегодня, 08:17
      Допустим бедолагу расстреляли, по версии карагодина-младшего, лишь за кулачество и неприятия советской власти. Значит была в этом суровая необходимость. Помер Максим - да и ... с ним. Как-то не верится мне в отряды НКВД отправляющие на тот свет собственных сограждан, просто по злобе душевной. Судить надо по результатам, результаты впечатляют. За кратчайший срок из разрушенной аграрной страны была построена передовая индустриальная, что явилось главной причиной победы во второй мировой, которая ожидалась и состоялась. Если для этих целей необходимо было шлепнуть некоторое количество враждебно настроенных карагодиных-шмарагодиных, то ладно, пусть их.
      svoi
      1. Диана Ильина Сегодня, 08:56
        svoi Сегодня, 08:17 ↑ Новый
        Если для этих целей необходимо было шлепнуть некоторое количество враждебно настроенных карагодиных-шмарагодиных, то ладно, пусть их.
        Согласна. Уже не раз писала, что у самой прадед репрессирован, до сих пор не знаю за что. Документов найти ни у родителей, ни у меня не получилось. А без документов очень сложно судить за что собственно сгинул прадед. Может и безвинно, а может как казацкий элемент не согласный с советской властью, поди разбери. И нет у меня никакого желания искать правнуков тех, кто моего предка жизни лишил. Время было такое. Я бы сама сейчас всю либерастную братию по-выжигала каленым железом и рука бы не дрогнула. И считала бы, что сделала самое достойное в своей жизни, чем по праву можно гордится. Так что правильно все ребятки из ВЧК, НКВД и СМЕРШа делали. Результаты говорят сами за себя.
        Диана Ильина
        1. vovanpain Сегодня, 09:49
          Цитата: Диана Ильина
          Я бы сама сейчас всю либерастную братию по-выжигала каленым железом и рука бы не дрогнула. И считала бы, что сделала самое достойное в своей жизни, чем по праву можно гордится. Так что правильно все ребятки из ВЧК, НКВД и СМЕРШа делали. Результаты говорят сами за себя.


          ,Прелесть Диана! love love love Про толерантность...
          Собрались как-то в кишечнике одного человека глисты на политический симпозиум.
          Сперва выступила аскарида. Она поведала высокому собранию, что прогресс не повернуть вспять, а потому прошли те темные времена, когда с глистами жестоко и бесчеловечно боролись. И нужно де решительно и окончательно покончить с дискриминацией глистов в организме. Ибо глобализационные процессы требуют развития толерантности.Описторхи восторженно аплодировали и скандировали равенство в правах с клетками печени.Затем слово взял широкий лентец. Он сделал доклад об истории вопроса. Дескать, было раньше золотое время, когда про глистов никто и не знал, не то, чтобы с ними бороться. Но потом наступило смутное и темное время, когда глистов нашли и стали вероломно травить и выводить. Однако развитие не стоит на месте. И теперь никто не смеет поставить под сомнение равноправие глистов на питание и свободу их самоопределения в организме. Угнетать глистов медпрепаратами и прочим мракобесием никому не позволено. И что нужно всеми мерами искоренять глистофобию. Так как глисты равны всем органам человека. И что негоже стоять на пути прогресса.
          Блок микроскопических паразитов внес предложение объявить имунную стстему шовинистической, а человеческие организмы, не имеющие глистов — отсталыми и не прогрессивными. Предложение было единодушно поддержано высоким собранием.
          Печеночный сосальщик в блоке с описторхами выступил за то, чтобы выделить глистам квоту на кровоснабжение в соответствии с их потребностью. И приравнять в правах к головному мозгу.После этого слово взял бычий цепень. Он говорил про то, что шовинизм по отношению к глистам совершенно недопустим, так как нарушает согласие в организме и ведет к последствиям. Он предложил издать закон, запрещающий неполиткорректные шовинистические выражения. Отныне вместо слова «глист» следует употреблять термин «автономный человеческий орган», а вместо слова «паразит» следует говорить «симбиотик второго рода». Идея о политкорректности была встречена бурными аплодисментами, переходящими в овацию.Все были очень рады и довольны установившимся либеральным порядком и совсем было устроили глист-парад. Но тут вдруг все собравшиеся почувствовали, что почему-то стало холодать. И кислороду с питанием стало совсем мало. И решили они даже устроить акцию протеста против такой вопиющей дискриминации. Однако не успели.Человек умер. Не справился его организм с паразитами. Не сдюжил нагрузки. Вот и не стало в его кишке ни питания, ни условий. Издохли вместе с ним и его глисты.... request Вот такая же либерастня паразиты в теле государства.С уважением прелесть Диана! love love love
          vovanpain
          1. murriou Сегодня, 10:02
            Браво!
            Но продолжу аналогию. Главные глисты в организме нашей страны - это криминально-олигархическая верхушка и отчасти обслуживающие ее, отчасти сросшиеся с ней чиновные персоны.

            То, что либерально-негодующие глисты и правящие глисты иногда не в ладах, - дело понятное. Мест наверху хватает не всем, места внизу не такие вкусные, но любой протестующий болотный либераст рад был бы присосаться к власти и вести себя так же, как нынешние верховные глисты. А некоторые из них, включая пресловутого Немцова, успели при власти побывать, и показали себя вовсе не с лучшей стороны.

            Так что все они одним миром мазаны, сверху донизу, снизу доверху, и вытравливать их надо всех одним разом. Как 100 лет назад.

            ПыСы. Блестящему комментарию, на который отвечаю, выставил плюс - т.е. пытался выставить, но почему-то там в оценке остался нолик. Что за феномены снова?
            murriou
          2. Диана Ильина Сегодня, 10:04
            Владимир, мое почтение! love Вы как всегда неотразимы в своих сравнениях! Не могу не выразить свой восторг по поводу описанного Вами сна некоего Бильжо...! Была просто в восторге, но отписаться было некогда. Вот бы всем этим бильжам, гозманам, сванидзе, чубайсам, собчакам и прочей дряни приснились бы точно такие же сны, только наяву!!! Это было бы заслуженной и справедливой наградой для таких вот упырей!
            Еще раз мое почтение! hi love
            Диана Ильина
    4. murriou Сегодня, 08:38
      Цитата: Deck
      Как смогли их получить? Вы же не его потомок.

      А что, нынче данные о предательстве Власова могут получать только потомки Власова? lol
      murriou
    5. свободный Сегодня, 09:15
      Цитата: Deck
      О том что Степан Карагодин был расстрелян как пособник японских оккупантов есть документы? Можете показать? Как смогли их получить? Вы же не его потомок. Или это плод вашего творчества


      А вы почему так этим озаботились?
      свободный
      1. дядя Мурзик Сегодня, 10:48
        а потому что в жизни получается про "репрессии" и различные книги придумывают!Бессмертный ГУЛАГ - ложь ради пиара
        pikabu.ru›…bessmertnyiy_gulag__lozh_radi_piara…
        шли с фото " репрессированных"В интернете часть запросов по ФИО «репрессированных» привели нас на сайт Мемориала. Стоит ли верить данным этого ресурса, в свете его спорной финансовой и судебной истории – решать вам. Я бы не советовал. По паре фамилий в открытых источниках ничего найти так и не удалось. Запрос в архивы так же ничего не дал. Возможно «бессмертный Гулаг» просто придумал их для объёма числа репрессированных. А вот по трём фамилиям Википедия дала крайне любопытный ответ.
        Иванченко Николай Николаевич По заявлению активистов - учёный инженер и профессор, расстрелянный 2 октября 1937-го года.
        По материалам Википедии – так же, учёный, инженер и профессор, но данные о его смерти отсутствуют. Правда, в 1939 он окончил ЛИИ ГВФ. Во время блокады Ленинграда занимался проектированием и монтажом дизель-электрических установок на предприятиях. Профессором стал в 1966. И до 1986-го года работал в Центральном научно-исследовательском дизельном институте.
        Как у товарища Иванченко вышло после репрессий и расстрела сделать такую головокружительную карьеру стоит поинтересоваться у активистов «Бессмертного Гулага». Хотя тут они, наверное, ответят, что ФИО «Иванченко Николай Николаевич» – было достаточно распространено в советской России и их репрессированный «учёный, инженер и профессор Иванченко», «учёному, инженеру и профессору Иванченко» из свободной энциклопедии просто тёзка. Да и вообще профессоров по фамилии Иванченко в стране советов было «пруд пруди»
        дядя Мурзик
    6. BAI Сегодня, 11:01
      Неужели трудно самому поискать?
      Есть вот так:
      "воспоминания очевидца:

      «Летом 18 года он [Карагодин-прадед] избирается на Областной Съезд Трудящихся. Помню его выступление на этом съезде, много говорил о культуре, школах, больницах и т. д. Но вот к осени собралась как-то группа бедноты Волковки и говорит: Корогодина земля хорошо родит, поедемте ее пахать. Этого было достаточно, чтобы в его настроении произошел резкий перелом. При встречах с ним в то время он уже начинает с насмешкой говорить о лозунге «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Это, мол, голодранцев, контрабандистов, босяков объединяют, а нам, хозяевам, конец приходит. Босяцкая власть, а не наша крестьянская».

      «Утром 18 сентября 1918 года [под командованием атамана Амурского казачьего войска Гамова И.М. и при поддержке японских войск] Карагодин Степан Иванович в составе казачьего штурмового десантного отряда (группа из 50 человек) [сформированного и вооруженного за пару недель до этого дня в Сахаляне] штурмует город Благовещенск со стороны Сахаляна (переправляясь через Амур на десантном судне). После взятия города принимает участие в арестах большевиков на вокзале (всего было арестовано порядка 20 человек)».

      Все интереснее и интереснее. А вот еще пара цитат:

      «1920 год. Идут в город партизанские отряды через Волковку. Убивают мужа его сестры [парень был хороший и убили по ошибке] (убит Шаренко Георгий Ануфриевич), отбирают у Карагодина шубу и, кажется, лошадь. Того было достаточно для того, чтобы опять на долгое время восстановить его против Советской власти. Помню мои споры того периода с ним. Дикая ненависть была ко всему существующему. Ненависть отца передалась и его детям. Еще в 22 г. его сын говорил мне, что повырежем вас всех скоро [с сыном я учился вместе в Политехникуме]. Так до 24 года вся моя агитация не привела ни к чему».
      Есть так (сам внучок и выложил):
      BAI
    7. avt Сегодня, 12:02
      Цитата: Deck
      Как смогли их получить?

      Ну получил Роман, или нет , это его проблема .Другое дело
      Цитата: Deck
      Или это плод вашего творчества

      это плод вашей лени , или гонора интеллигентского , ну того самого, который подразумевает ношение данного свыше знания обо всём сразу , то есть ни о чём и как следствие тупое нежелание самому хоть что то познать. Архив ГУЛАГа был ОТКРЫТ с 90-х. Не проходной двор конечно, но если оформите несложную процедуру заявки о необходимости предоставления архивных документов , то проблем к первоисточникам НЕТ уже лет как двадцать точно.Но самое пикантное - ни сванидземлечиных, ни самого летописьца Солженицина и прочего мемориалья в формулярах на выдачу документов НЕТ .Просто тупо нет и всё. Ну но и понятно , одно дело трудиться с архивными документами над конкретной работой с неясными финансовыми перспективами публикации, другое дело сосать грант на ,,покрупмцамсобираниепамяти" высасывая в лучшем случае, в смысле общепринятом пристойном понимании, из пальца.
      avt
  2. iury.vorgul Сегодня, 06:57
    Спасибо,Роман. С большим удовольствием прочитал статью и с еще большим удовольствием проплюсовал. Гнилые западные "демократы" и " либералы" ( я назвал бы их, так, как они заслуживают, но опять забанят) сами ни в чем не раскаиваются и считают себя "высшей расой", но постоянно упрекают нас (русских) и требуют покаяний. А их платные подпевалы им поддакивают.
    iury.vorgul
    1. avt Сегодня, 12:09
      Цитата: iury.vorgul
      сами ни в чем не раскаиваются и считают себя "высшей расой", но постоянно упрекают нас (русских) и требуют покаяний. А их платные подпевалы им поддакивают.

      request Так это всё было предвиденно и озвучено !
      «...Необходимо разбить и отбросить прочь гнилую теорию о том, что с каждым нашим продвижением вперед классовая борьба у нас должна будто бы все более и более затухать, что по мере наших успехов классовый враг становится будто бы все более и более ручным.
      Это не только гнилая теория, но и опасная теория, ибо она усыпляет наших людей, заводит их в капкан, а классовому врагу дает возможность оправиться для борьбы с Советской властью.
      Наоборот, чем больше будем продвигаться вперед, чем больше будем иметь успехов, тем больше будут озлобляться остатки разбитых эксплуататорских классов, тем скорее будут они идти на более острые формы борьбы, тем больше они будут пакостить Советскому государству, тем больше они будут хвататься за самые отчаянные средства борьбы как последние средства обреченных...» (Сталин И. «О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников» // «Слово товарищу Сталину». М., 1995 г., с.121-122).
      Чего собственно хотите то после того как в 1991-м продали право первородства ? Вот идёт контрреволюционный реванш с потугами реставрации монархии . Историческая спираль понимаш по классикам . Как собственно во время оно во Францию Прикиньте- какая по номеру республика ныне в ля Фганс ?
      avt
  3. алекс-сп Сегодня, 07:04
    Вообще-то не далее как вчера на ВО появилось выступление Якова Кедми, не думаю, что он нам большой друг, он просто здравомыслящий человек.
    А мое мнение - англичане своему королю голову стесали, и не вспоминают... французы своих монархов укоротили, дофина сгноили в тюрьме, и празднуют день взятия Бастилии... немцы последнего из Гогенцоллернов кончили в концлагере и помалкивают.... Одни мы почему - то должны каяться. Может быть это пошедшая от Достоевского склонность к "самокопанию" или все- таки нам это хотят навязать.
    алекс-сп
    1. Deck Сегодня, 07:18
      Каяться не надо - надо помнить. А то у нас они Революцию празднуют, а другие памятники Николаю ставят. Сто лет назад это было, надо о будущем своих детей и внуков подкмать.
      Deck
      1. murriou Сегодня, 08:47
        Николашка не заслужил памятники, и память ему недобрая. За ним проигранная русско-японская и неуспешная Первая Мировая, за ним торможение с необходимыми социальными и экономическими мерами, за ним бездарно потерянная империя.

        Сейчас его прославляют не за его заслуги, таковых нет, - а в противовес советской эпохе, самой славной в истории нашего народа.

        Цитата: Deck
        Сто лет назад это было

        А взятие Бастилии было 223 года назад. Теперь это национальный праздник ВСЕХ французов, они ничего странного в его отмечании не видят.

        Что касается нашего прошлого, то интерес к нему важен еще и потому, что это также выбор будущего.
        Нам навязывают возвращение в РИ с ее ужасающим социальным расслоением и неравноправием, повальной безграмотностью, мракобесием, отсталостью промышленности, торжеством некомпетентности и неуспешности верхов.
        Надо понимать, к чему ведет такой выбор, чем он может и должен закончиться, как и 100 лет назад.
        murriou
        1. Диана Ильина Сегодня, 09:17
          Браво Мур! love Вы как всегда на высоте, примите мои искренние аплодисменты! hi Добавлю лишь, что по мимо проигранных войн, на совести Николая-кровавого ходынская трагедия, кровавое воскресенье, три революции и еще куча жертв гражданской войны! Да, да именно на его совести все эти жертвы. Так же как и жертвы всех конфликтов на постсоветском пространстве лежат на Горбачеве в первую очередь, а уже потом на Ельцине.
          Диана Ильина
          1. murriou Сегодня, 09:46
            hi love
            Отсталость России, конечно, не при Николае начала копиться, но при нем стала особенно значительной, и это проявлялось во всём, во всех сферах жизни. Список можно составлять длиииииинный, мы даже вместе только по верхам пробежались - не трогая проблемы экономики, образования, промышленности, аграрного сектора...
            murriou
            1. Диана Ильина Сегодня, 10:11
              murriou Сегодня, 09:46 ↑
              Список можно составлять длиииииинный, мы даже вместе только по верхам пробежались - не трогая проблемы экономики, образования, промышленности, аграрного сектора...
              Это точно, что только по верхам! Вспомнить хотя бы как Николашка собственных солдат во Францию за снаряды и снаряжение продавал...! Большего позора и унижения даже представить сложно! Хотя чему тут удивляться, для него это было видимо в порядке вещей. Авантюра с втягиванием России в ПМВ, это вообще верх кретинизма царского правительства. При этом у наших хрустобулочников еще поворачивается язык обвинять большевиков в подписании унизительного Брестского мира. У меня просто нет слов, одни эмоции и только по Лаврову...!
              Диана Ильина
              1. murriou Сегодня, 10:36
                А в РЯВ, разве иначе было?

                Царем одобренная "стратегия" привела к уничтожению 1ТОЭ, сдаче Порт-Артура, гибели почти 20 тысяч его защитников и плену почти 40 тысяч. Бездарно проигранная война в сумме стоила жизни почти 100 тыс. русских людей. Но кого из верхов волновали судьбы "серой скотинки"?

                Куропаткин был смещен только после Мукдена, последнего сухопутного сражения РЯВ, после полностью и позорно проигранной войны на суше, и никаких наказаний за это не понес.

                Цусима - гибель еще одной эскадры, более 30 боевых кораблей, 6тыс. пленных, 7,5 тыс. погибших, - полностью заслуга Его Императорского Ничтожества.

                Силы были неравны, условия были еще более неравными, русская эскадра была в случае боя заведомо обречена - но, пока она оставалась вне боя, вне ТВД и с возможностью в него войти, она оставалась непобитым козырем, дающим шанс на почетные условия мира с Японией.

                Царский приказ продолжать движение эскадры навстречу гибели привел к побитию этой русской карты. После Цусимы японцы стали полными хозяевами положения на море, и воспользовались этим для захвата Сахалина, а в Портсмуте получили огромные выгоды.

                Деньги страны, предназначенные на усиление ее обороноспособности, в значительной мере были разворованы и растрачены, в т.ч. прежде всего членами императорской семьи, а не мифическими японскими агентами.

                Деньги, ушедшие на бриллианты балеринам, связь с которыми даже не скрывалась, - это скверное качество русского вооружения, некачественная броня русских кораблей, медленное их строительство, необученность личного состава, незавершенное строительство укреплений Порт-Артура, не совершенное загодя углубление фарватера в Порт-Артуре, в итоге - весь позор и потери в РЯВ.

                И перед ПМВ было ровно то же самое.
                murriou
                1. murriou Сегодня, 10:49
                  И кстати, сама РЯВ, целиком - "заслуга" бездарной и тупой царской "дипломатии".
                  murriou
                  1. Диана Ильина Сегодня, 11:10
                    Ну если вспомнить какие военные "гении" были поставлены царским правительством во главе, то чему удивляться. Царский наместник и родственник царя Алексеев, больше вносил смуты и неразберихи в командование особенно Порт-артурской эскадрой. Адмирал Старк на которого повесили всех собак за ночное нападение японцев на эскадру, эскадрой практически не командовал, а выполнял желания Алексеева. Стессель мало того что бездарность, так еще трус и предатель. Фок, этот просто предатель. Про Куропаткина и так все яснее ясного. Были всего два человека на которых могла бы держаться держаться эскадра и оборона Порт-Артура, адмирал Макаров и командир 7-ой Восточно-Сибирской стрелковой дивизии генерал Кондратенко. Одному мешали своим присутствием на эскадре великие князья, которые не столько эскадрой занимались, сколько попойками, у второго Стессель в начальниках, оба погибли. Собственно с гибелью Макарова пришел конец эскадре, а с гибелью Кондратенко у Стесселя с Фоком были развязаны руки для прямого предательства и сдачи крепости.
                    Про "успешные" действия Куропаткина и Алексеева, я просто скромно промолчу. И это не смотря на повальный героизм простых солдат и моряков, а так же части офицерства!
                    Список можно продолжать и продолжать.
                    А хрустобулочникам можно и припомнить "заслуги" так обожаемого ими Колчака!
                    Диана Ильина
                    1. murriou Сегодня, 12:16
                      Если не случалось читать мемуары Игнатьева, "50 лет в строю", оч рекомендую, там о РЯВ много написано - и в том числе про то, как царские генералы выше задач войны с японцами ставили интриги друг с другом и житейские удовольствия, как они были оторваны от реального положения дел и от подчиненных, какую некомпетентность проявляли на каждом шагу.
                      Именно РЯВ заставила Игнатьева поменять взгляды на царскую власть.

                      Про Порт-Артур у Вас, видимо, впечатления сложились от прочтения Степанова? Книга написана хорошо, но с реальной историей имеет сильные расхождения. В т.ч., предательство Стесселя не было доказано, как ни старались на него повесить все грехи, а возможность крепости бесконечно продолжать сопротивление - хрустобулочный миф, и на суде над Стесселем это тоже было с полной убедительностью показано.

                      Перед сдачей крепости, среди остающихся в строю значительную долю (неск.ю тысяч!) составляли раненые и больные цингой, еще несколько тысяч совсем тяжело больных и раненых находились в госпиталях, лазаретах и инвалидных командах, после сдачи в плен погибли почти 2 тыс. русских защитников Порт-Артура, несмотря на адекватную мед.помощь - их уже было невозможно спасти, а спасенных раненых и больных оказалось гораздо больше.

                      Но самое печальное, это абсолютная бессмысленность героического сопротивления порт-артурцев. Значительные силы японцев были прикованы к крепости, но русская армия под командованием Куропаткина не воспользовалась этим в достаточной мере, попытки противодействия японцам на р. Шахэ и у Сандепу оказались провальными. Эскадра Рожественского добралась до ТВД только в мае, через несколько месяцев после сдачи Порт-Артура и полного уничтожения 1ТОЭ, продержаться до этого времени и Кондратенко с Макаровым не смогли бы.

                      И кстати о Кондратенко: именно он в самом начале РЯВ написал доклад, в котором оценивал состояние крепости и подготовки к обороне как неудовлетворительное, а оборону в таких условиях считал безнадежной.
                      Это только подчеркивает его героизм и мужество, конечно, но полностью перечеркивает миф о возможности продолжения обороны значительное время.
                      murriou
                      1. Диана Ильина Сегодня, 12:37
                        Мур, я согласна что оборону продолжать было уже бессмысленно, НО кто допустил высадку японцев на Квантунский полуостров?! Кто без боя сдал Дальний со всем имуществом и складами?! Разве не Стессель как начальник Квантунского укрепрайона отвечал за все это?! Сдача Дальнего без боя, без уничтожения имущества и складов, это открытое предательство, разве не так?! Разве Фок увел 4-ю Восточно-Сибирскую дивизию и оголил место высадки для десанта без ведома Стесселя?!
                        Да, я согласна, что у Степанова кое где и кое в чем есть не стыковки, но в целом описанное в книге имело место быть.
                        Что касается доклада Кондратенко, то он как военный инженер лучше других знал о состоянии объектов и готовности крепости к обороне.

                        П.С. И еще очень показателен суд над Стесселем. Из множества пунктов обвинения в итоге осталось всего три, а по факту один, сдача Порт-Артура. И замена смертной казни, заключением, которое он практически и не отбыл, один год из десяти. А потом вообще реабилитация. Я в этом усматриваю вообще желание царя замять это дело, так как там вся царская семейка замазалась в том числе и на коррупционных делах!
                        Диана Ильина
                    2. murriou Сегодня, 12:25
                      Цитата: Диана Ильина
                      А хрустобулочникам можно и припомнить "заслуги" так обожаемого ими Колчака!

                      Колчак - это отдельная песня!
                      "Выдающийся полярный исследователь" мало того что был всего лишь рядовым гидрографом и немного кладовщиком при экспедиции, но в значительной мере виновен в гибели экспедиции Толля.

                      Реально выдающийся полярник Макаров, зная "заслуги" Колчака, определил его на заштатную и неперспективную в карьерном плане должность, и если бы не ранняя гибель Степана Осиповича, ничего бы мы никогда о Колчаке не услышали.

                      "Отважный морской офицер" во время подготовки 1ТОЭ к рискованному прорыву ВНЕЗАПНО обнаружил у себя обострение радикулита, "нажитог в полярных экспедициях", и на этом основании списался на берег - но после РЯВ про свой радикулит резко "забыл", и как ни в чем не бывало продолжил морскую службу на Балтике.

                      Минными постановками в Порт-Артуре занималось неск. десятков кораблей. но все заслуги, с этим связанные, Колчак и его нынешние фанаты приписывали ему одному.
                      Баратея, которой Колчак в РЯВ командовал на суше, физически была не способна на те подвиги, которые он ей придумывал в своих рапортах.
                      И на таких вот рапортах держалась вся его карьера.

                      А уж о его "честности и благородстве" просто противно слышать. После того как он, забыв про свою жену, с маленьким больным ребенком бежавшую как раз в это время из Либавы от германского наступления, закрутил роман с женой своего боевого товарища.

                      Ну что сказать - каковы кумиры, таковы и поклонники.
                      murriou
          2. CONTROL Сегодня, 10:36
            Цитата: Диана Ильина
            что по мимо проигранных войн, на совести Николая-кровавого ходынская трагедия, кровавое воскресенье, три революции и еще куча жертв гражданской войны!

            Не соглашусь.
            Не на его совести - а эти события пришлись на время его правления, руководства страной!
            На время правления Путина тоже много чего... было! и происходит...За что его можно ли обвинять? Глава государства - всего лишь человек, он не всесилен!
            Некоторые американские президенты пямо-таки мечтали и рвались изо всех сил изменить курс этой масонско-мормонской страны с потомками морских, сухопутных и финансовых пиратов во главе... Многого достигли? ...
            Цитата: Диана Ильина
            Да, да именно на его совести все эти жертвы. Так же как и жертвы всех конфликтов на постсоветском пространстве лежат на Горбачеве в первую очередь, а уже потом на Ельцине.

            Если для Николая - непринятие нужного и жесткого решения было вопросом тяжкого морально-религиозного выбора, то для Горбачева - вопросом наработки политического престижа... а для Ельцина - с похмела чего не учудишь... и оркестром можно подирижировать, и колесо самолёта обо...ть!...
            -------------------
            Многие тут нелестно - в прошлых комментах - отзывались об Аркадии Гайдаре (никакого отношения не имеет к Егору Гайдару - этот просто "примазался" к фамилии).
            При подробном ознакомлении с его биографией - начинаешь понимать глубокую трагедию этого человека, в период "командования полком" ещё юноши! Да - вершил суд! неправый ли? хоть и жестокий - время и ситуация диктовали!
            Но - как в дальнейшем сказалось это на личности Аркадия? а - фактически каялся перед самим собой, своей совестью - всю свою жизнь! Нервные срывы, психические расстройства - вплоть до...
            Вот это и была расплата за революцию, и становление Советской власти! А Вы думали, он так легко людям дался - тот Советский Союз, о котором многие (и я тоже) сейчас сожалеют?!
            ...и это - только одна трагедия...
            CONTROL
            1. murriou Сегодня, 10:56
              Цитата: CONTROL
              Не на его совести - а эти события пришлись на время его правления, руководства страной!

              Николаша не уиноват? lol
              Не он принимал решения? Не он задавал направление действий правительству?

              "царь-пушка" не стреляет, "царь-колокол" не звонит, "царь-танк" не едет, царь-тряпка не правит? Допустим, так. Но это тоже его вина и его ответственность.
              murriou
              1. CONTROL Сегодня, 11:42
                Цитата: murriou
                Цитата: CONTROL
                Не на его совести - а эти события пришлись на время его правления, руководства страной!

                Николаша не уиноват? lol
                Не он принимал решения? Не он задавал направление действий правительству?

                "царь-пушка" не стреляет, "царь-колокол" не звонит, "царь-танк" не едет, царь-тряпка не правит? Допустим, так. Но это тоже его вина и его ответственность.

                Ну, тады давай дальше пойдём! Далеко так...
                ...Сталин виноват в том, что началась Великая Отечественная - она же Вторая мировая! Предупреждали - об агрессивных намерениях? Ага... А он - командиров сажать (или сеять?...) в лагеря... Оголил понимаешь, всю - будущую "линию противостояния" ... танки без горючки... самолёты без боезапаса... офицеры в отпусках... и тэ дэ... Ах, это предатели? А "какие ваши доказательства?" Ну, и так далее...
                ...гадёныш Суворов кое-в чем прав всё же!
                -----------
                Ну что, идём дальше? или - потопчемся на месте и поймём: человек предполагает, а ...
                Так любого обвинить можно! Вспомните монолог учителя истории из "Доживем до понедельника" о лейтенанте Шмидте...
                --------------
                Конкретное время, конкретные - живые! порой о-о-о-чень живые" - люди... конкретные обстоятельства!... Ну, вот надо расстрелять своего брата... сына.. жену... по подозрению в...! А - не хочется...
                ...так что, глубокоуважаемый murriou - не стоит рубить сплеча! вредно для поясницы...
                CONTROL
                1. murriou Сегодня, 12:41
                  Личную вину николашки в Цусиме я выше уже приводил, "не заметили"? lol
                  Это ведь его приказ послал эскадру на верную и бесполезную гибель.
                  murriou
            2. Barkun Сегодня, 11:41
              Не, не, не... Воскресение (к царю шли, мог бы, кста, депутацию принять, а то и выйти, поговорить. Личное решение.) и Ходынка (подарки от имени государя раздавали. Личное решение), как минимум, напрямую связаны с главой царствующего дома. Как и Ленский расстрел (акционер приисков. Личное отношение). Все эти три вещи касаются его лично. А вот революци - это точно только "во время царствования", но, строго, в следствии этого царствования.
              Barkun
            3. avt Сегодня, 12:18
              Цитата: CONTROL
              Не на его совести - а эти события пришлись на время его правления, руководства страной!

              Ой вэй! Таки
              Цитата: murriou
              Николаша не уиноват?

              Хозяин земли русской !?Ну так
              А ты ему тогда скажи, что у них в Англии не меньше нашего воруют.
              Да-да, а правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать.
              Назвался груздем ....отвечай за последствия дечний в ответ на вызовы времени, таки лезь в кузов..
              avt
    2. Дуйсенбай Сбанкулов Сегодня, 07:39
      Просто когда враг уважает Сталина больше, чем жители страны где вклад Сталина в развитие и уселение мощи Союза - это всегда выглидит подозрительно...
      Дуйсенбай Сбанкулов
      1. murriou Сегодня, 08:52
        Так ведь и в России против Сталина ее враги.
        murriou
    3. ИмПерц Сегодня, 08:17
      Если слушать полностью передачу, то впечатление ещё больше. Кедми прав, мы всегда стараемся втоптать своё прошлое в грязь. Также очень грамотно смотрелась Ямпольская.
      ИмПерц
  4. Reptiloid Сегодня, 07:12
    Статья понравилась. НУ разве хоть какая страна за что покаялась? Что-то не припомнить.Если кто знает----буду доволен,если и я узнаю.Вот как раз утром передача о нацистских преступниках в ЮА.Жили и не думали каятся.И в ФРГ знали о них и не каялись..
    Reptiloid
    1. CONTROL Сегодня, 10:48
      Цитата: Reptiloid
      Статья понравилась. НУ разве хоть какая страна за что покаялась? Что-то не припомнить.

      Вы поинтересуйтесь - что такое "день благодарения", всенародно отмечаемый в США!
      ..."залюбите" эту страну до полусмерти...
      CONTROL
    2. дядя Мурзик Сегодня, 10:56
      Reptiloid а когда Петр Первый покаяться перед семьями стрельцов которым он головы рубил! wassat
      дядя Мурзик
  5. Uncle Lee Сегодня, 07:28
    в одном террариуме
    я змей боюсь ! Бррр ! Представляю, какой это будет гадюшник !
    Uncle Lee
  6. кеп Сегодня, 07:45
    «Есть важная научно-общественная проблема. По большей части и практически никогда не реабилитированы те люди, которые реально боролись с советской властью. Современная Россия по-прежнему готова считать их врагами народа? Это общественный вопрос, на который нужно отвечать. И если мы получим заявку на такого персонажа, мы начнем общественную дискуссию»
    О ком идет речь?


    Как только доллары Д.Сороса закончатся, общественная дискуссия прекратится.А может и раньше как только в обществе иссякнет терпение и появится статья в УК.
    кеп
    1. CONTROL Сегодня, 10:49
      [quote=кеп][quote]Как только доллары Д.Сороса закончатся, [/quote]
      ...он их ещё нарисует!
      CONTROL
      1. кеп Сегодня, 11:12
        [quote=CONTROL][quote=кеп][quote]Как только доллары Д.Сороса закончатся, [/quote]
        ...он их ещё нарисует![/quote]
        Тогда план "Б".
        кеп
  7. василий50 Сегодня, 07:55
    Прошло уже много лет после *клича* о покаянии но я ни разу не встречал документы где бы были невинно осуждённые. Не встречал и не слышал. Как только добираются до сути обвинения так сразу начинаются вопли о *выбитых показаниях*, возможно так и было, но сути обвинения это не меняет. Вон в Казани совсем недавно полицейский участок расформировали за смерть подозреваемого, в СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ садистов расстреливали.
    А вот в современной западной Европе существуют ОФИЦИАЛЬНЫЕ инструкции по пыткам, и не только в полиции, но и тайных тюрьмах. В современной Европе дорогие психологи и анатомы творчески подошли к пыткам и создали инструкции по применению, для ускорения процесса *признания*. Для наших либералов всё равно европейские *ценности* самые ценные, вот только озвучить эти ценности не в состоянии, ну кроме конечно вознаграждения за следование этим *ценностям*.
    василий50
  8. parusnik Сегодня, 08:08
    Согласно проведенному социологическому опросу, проведенному в Японии, местными службами, около 70% японцев отрицательно относятся к России и примерно столько же положительно относятся к США, к стране, которая их почем зря подвергла атомным бомбардировкам..Вот она работа японских Ельцин-центров...Такое ждет и нас со временем..если Ельцин - центры не закроют...Это пока мы сопротивляемся..а дальше..вода .камень точит..
    parusnik
  9. ИмПерц Сегодня, 08:21
    Не люблю смотреть Соловьёва из-за криков, воплей и прочего. В принципе и другие ток-шоу не нравятся из-за этого, но передачу от 22.12.2016 стоит посмотреть полностью. Особенно с 1 часа 21 минуты, где пошёл разговор о Сталине:
    ИмПерц
    1. fif21 Сегодня, 10:20
      Цитата: ИмПерц
      Не люблю смотреть Соловьёва из-за криков, воплей и прочего.
      А я люблю . Соловьев , сын юриста , Сатановский , Кедми laughing Порошенко , Шустер laughing Война и немцы .
      fif21
  10. murriou Сегодня, 08:55
    может и лучше, если все пресмыкающиеся перед западной демократией будут в одном террариуме собраны?

    С одним условием: этот террариум должен быть за надежной решеткой.
    Твари в нем должны быть в положении заключенных, а не хозяев нашей жизни.
    И получать не все блага жизни, а сурово ограниченную пайку баланды.
    murriou
  11. свободный Сегодня, 09:17
    Статья правильная,отличная статья.А этому Карагодину сначала следует повиниться за дела своего предка,а уж потом что то хотеть!Не будет вам покояния никогда!
    свободный
  12. Трезвый Сегодня, 09:37
    Смотрю подпись : Скоморохов. Уже знаком. Засланный казачек, Аккуратненько все переворачивает с ног на голову. Но, так чтобы вы не усомнились в его искренности.
    Не читаю далее первой строки. Чтобы душу эта гадость не травила, не пачкала. Итак все ясно.
    Трезвый
    1. murriou Сегодня, 10:07
      Цитата: Трезвый
      Не читаю далее первой строки.

      "не читал, но осуждаю" lol
      По сути возражений нет, стало быть laughing
      murriou
    2. revnagan Сегодня, 10:12
      Цитата: Трезвый
      Смотрю подпись : Скоморохов. Уже знаком. Засланный казачек, Аккуратненько все переворачивает с ног на голову. Но, так чтобы вы не усомнились в его искренности.
      Не читаю далее первой строки. Чтобы душу эта гадость не травила, не пачкала. Итак все ясно.

      А хоть одним фактом можете подтвердить свои слова?Автор привёл ссылки на подлинные документы,чего же кажется,проще:бери,анализируй,сравнивай и выкладывай,дескать вот тут вы,сударь ,соврамши,тут и ещё здесь,с чем вас и поздравляю.Нет,вы голословно оплёвываете человека,утверждая,что "не читал,но всё равно гадость..."Без опровержений,поддержанных железными фактами,ваше "фе" звучит как обычная клевета и сплетни,причём выданные в атмосферу отнюдь не ротовой полостью.
      revnagan
      1. дядя Мурзик Сегодня, 12:58
        revnagan там выше в комментариях есть документ что этого деятеля еще раньше было к стенке поставить!так советская власть долго терпела! hi
        дядя Мурзик
    3. CONTROL Сегодня, 10:57
      Цитата: Трезвый
      Смотрю подпись : Скоморохов. Уже знаком. Засланный казачек, Аккуратненько все переворачивает с ног на голову. Но, так чтобы вы не усомнились в его искренности.
      Не читаю далее первой строки. Чтобы душу эта гадость не травила, не пачкала. Итак все ясно.

      ...остограммить?
      Далеко не всегда согласен со Скомороховым - как можно быть не согласным с человеком, котроый стреляет во врага "от бедра" а не прицеливаясь, "как положено"... Но это - несогласие с "методой", а не с результатом! Всё равно ж попадает, хоть и патроны не экономит...
      ...Вот и сейчас - попал, э?...
      CONTROL
  13. fif21 Сегодня, 09:38
    Каждый человек должен отвечать за свои поступки .Кто дал право этим больным людям оценивать действия своих умерших родственников? Или опять, кто то пытается расколоть общество на белых и красных, унижая ни в чем ни повинных людей ? И если кто то предявит мне за моего деда, тот получит по наглой роже, по одной простой причине - этому человеку (деду) я обязан своей жизнью. Не суди , да не судим будешь. hi
    fif21
  14. Dekabrist Сегодня, 10:19
    Пока будут условия для подобной исторической эксгумации, она будет продолжаться. Есть большое колличество людей, не занятых ничем полезным, но с большими желаниями. Эта прослойка, многих из нее еще почему-то иногда называют интеллигенцией, крайне изобретательна в способах существования не продуцируя ничего, кроме навоза, как в физическом, так и в моральное аспекте.
    Для этого есть все возможности, организационные, коммуникационные, финансовые. Более того, такая деятельность востребована и хорошо оплачиваема. Благодаря ей можно не только прокормиться, но и увенчать себя лаврами политика, правозащитника, борца за демократию и т.д. Табель о рангах можно продолжать.
    Плесень эта далеко не безобидная, так как представляет среду для размножения идей и похуже исторических покаяний.
    Из способов борьбы я могу предложить только один - убрать питательную среду. Методов не предлагаю, для этого есть специалисты. Однако история показывает, что наличие серьезного целеполагания в этом плане очень помогает.
    http://m.kp.ru/. В сегодняшней "Комсомолке" как раз статья о Карагодине.
    Dekabrist
  15. poma Сегодня, 10:54
    Спасибо за статью.
    poma
  16. Zatoichi Сегодня, 11:27
    Мой дед на границе с Турцией турецкую провокаторшу застрелил, мне надо тоже покаяться?! Родственников ее найти? Руку примирения протянуть? Нет, товарищи, потребности в покаянии по этому поводу не испытываю... Дед долг свой выполнил, медаль получил ЗАСЛУЖЕНО! Те, кто решили покаяться за поступки своих предков, исполнявших свой долг, оскверняют их память... И гореть им в аду!!!
    Zatoichi
  17. Deck Сегодня, 12:29
    Цитата: Ефрейтор Валера
    Цитата: Deck
    О том что Степан Карагодин был расстрелян как пособник японских оккупантов есть документы? Можете показать? Как смогли их получить?

    Спешу ответить на все ваши вопросы. Документы есть. Выложил их сам обиженный. Получил, очевидно, путем обращения в компетентные органы. Если у вас гугл отключили, то вот вам ссылка на блог потерпевшего. Но сразу предупреждаю, в документах ВРАНЬЁ! Правду говорит только карагодин! Верить, как родному!

    http://blog.stepanivanovichkaragodin.org/?attachm
    ent_id=2728

    Не забудьте максимальный репост и комментарий про крАвавых палачей и аЦкий режим


    В приложении справка подписанная майором ГБ? Ну батенька, с таким подходом я могу смело утверждать что вы агент ЦРУ, так как вы пользуетесь Фейсбуком и Виндовс )
    Deck
  18. Deck Сегодня, 12:32
    Цитата: свободный
    Цитата: Deck
    О том что Степан Карагодин был расстрелян как пособник японских оккупантов есть документы? Можете показать? Как смогли их получить? Вы же не его потомок. Или это плод вашего творчества


    А вы почему так этим озаботились?


    Да в основном этим озаботился Роман Скоморохов. Может совесть нечиста, а может с чьего голоса поет.
    Deck
  19. Deck Сегодня, 12:36
    Цитата: Barkun
    Не, не, не... Воскресение (к царю шли, мог бы, кста, депутацию принять, а то и выйти, поговорить. Личное решение.) и Ходынка (подарки от имени государя раздавали. Личное решение), как минимум, напрямую связаны с главой царствующего дома. Как и Ленский расстрел (акционер приисков. Личное отношение). Все эти три вещи касаются его лично. А вот революци - это точно только "во время царствования", но, строго, в следствии этого царствования.


    А вот народая любимица Поклонская считает что он святой, портретом ходит
    Deck
    1. murriou Сегодня, 13:09
      Эта няша поклонская лучше бы своим делом занималась, она ж ныне в думской комиссии по борьбе с коррупцией, и где та борьба? lol
      Сколько уже с тех пор коррупционных скандалов прошумело, и где результаты? belay

      А выходка с портретом николашки на марше Бессмертного Полка, и проповеди о николашке потом, сильно подкосили любовь и доверие к ней в народе.

      Хороша была Наташа, краше не было в Крыму!
      Прокурорствовала Няша, и вначале - по уму.
      Но потом от самозванцев стала цацки принимать,
      Память всяческих мерзавцев всенародно отмечать,
      И ушла красава наша в тину думскую, во тьму...
      Хороша была Наташа. Краше не было в Крыму laughing
      murriou
  20. murriou Сегодня, 13:04
    Диана Ильина, движок форума почему-то загнал ответ сюда из продолжения темы, ну так и быть.
    Вина Стесселя в бездарном руководстве, нерешительности и некомпетентности не подлежит сомнению, но предательство - это совсем другая статья. Хотя, да, по результатам - хрен редьки не толще.

    В сдаче позиций под Цзиньчжоу (оно же Чинчоу и Няньшаньские высоты), которая привела к сдаче всего полуострова и Порт-Артура в итоге, Стессель напрямую не замешан - он не контролировал эти события, и не берусь судить, насколько был должен этим заниматься. Во всяком случае, официально в вину это ему не вменялось.
    Считаясь начальником укрепрайона, он не выполнял обязанности выше прежних обязанностей коменданта крепости.

    Тут вина и Витгефта - в значительной мере исход дела решила активная и постоянная поддержка боя японскими канонерками, и недостаточность такой поддержки с русской стороны. Позиция была идеальная, при нормальной артиллерийской поддержке, в т.ч. с моря, ее можно было любое время удерживать хоть против всей японской армии.

    Как всегда,"у победы много отцов, а поражение всегда сирота". Не то чтобы я симпатизировал Стесселю, но однозначно он был выбран козлом отпущения за все грехи, в основном чужие - чтобы остались за кулисами все более высокопоставленные персоны, которым он подчинялся, и наместник Алексеев, и Вел.Кн. "семь пудов августейшего мяса", и лично Его Императорское Ничтожество.
    murriou

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