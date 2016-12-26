21:57 26 декабря

Мой Владимир Путин

На своей двенадцатой большой пресс-конференции, что прошла 23 декабря, президент России, на мой взгляд, сделал несколько важных заявлений о том, как будет выстраиваться политика России в наступающем 2017 году. Самое важное — послание Америке и избранному президенту США Дональду Трампу: «Никто и не спорил, что у США — самые мощные вооруженные силы. Зато Россия сильнее любого агрессора», — сказал глава государства, отвечая на вопрос журналиста The Wall Street Journal. Ранее, 22 декабря, Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны сделал заявление о военном превосходстве России.

Мой Владимир Путин


Это предложение США перестать меряться военными мускулами и договориться в области вооружений о мерах взаимной безопасности, чтобы предотвратить начинающуюся гонку вооружений. Потому что Россия не позволит получить над собой военной преимущество.


Однако это была и «ловушка для идиотов», поскольку в воспалённом уме это заявление можно было интерпретировать как заявление о военном превосходстве, пропустив «агрессора». В эту ловушку сразу попался Джон Кирби, пресс-секретарь Госдепа, заявивший, что американская армия самая сильная и умная в мире: «Я не думаю, что за всю историю человечества были вооружённые силы столь же обороноспособные, умные и сильные, как вооружённые силы США сейчас».

Уж точно не самые умные: Кирби ведь из военной среды, целый контр-адмирал. Этим своим комментарием он выдал свои заветные желания и раскрыл, по сути, что США могут являться «потенциальным агрессором» по отношению к России. Трамп уже дал Кирби характеристику «глупого парня», и он опять полностью оправдал её перед своей скорой и заслуженной отставкой.

Совершенно случайно министр обороны Шойгу, и практически синхронно с пресс-конференцией Путина, доложил, что создано сплошное радиолокационное поле по всему периметру границ России, поэтому американские ракетные «Томагавки» уже не представляют былой опасности для России. Таким образом, Путин и Шойгу представили позицию России на будущих переговорах по ограничению вооружений с Соединёнными Штатами Трампа.

По Сирии Владимир Владимирович фактически анонсировал новую коалицию друзей сирийского президента Башара Асада в лице России, Ирана и Турции, которые займутся дальнейшим политическим урегулированием сирийской проблемы, после успеха ВКС РФ и сирийской армии в Алеппо, в переговорном процессе в Астане, столице Казахстана. Конечно, с учётом мнения такого «глобального игрока», как Соединённые Штаты, добавил президент России, однако без его непосредственного участия.

Здесь можно выразить глубокие соболезнования ещё действующему госсекретарю США Джону Керри в связи с кончиной его сирийской политики. Путин и Лавров, эти дипломатические снобы, от этого уклонятся, конечно, а вот Дональд Трамп, пожалуй, осчастливит Джона Керри, как и в случае с Джоном Кирби.

И, наконец, по Украине… никакого размена на Сирию, о котором многие так предупреждали, не будет: всё пойдёт своим путём. Отвечая на провокационный вопрос украинского журналиста, Путин сделал акцент на том, что в Киеве произошел госпереворот, как говорится, «с признаками участия в нём» западных стран.

Воспользовавшись отсрочкой евроассоциации президентом Януковичем, вполне объяснимой и законной, Запад подтолкнул участников госпереворота к активным действиям, деятельно помогал им «печеньем» и другими грязными способами. Другими словами, Путин возложил ответственность за госпереворот в Киеве, и все его последствия, также и на Запад, сделав упор на проамериканские элиты Европы, которые давали гарантии Януковичу, и обманули его. А сегодня они находятся под ударом евроскептиков…

Это нечто новое в позиции Владимира Путина, причём в контексте грядущих выборов в главных европейских странах этот пассаж выглядит как формулирование позиции России по Украине на 2017 год, с которой он будет обсуждать украинский кризис с вновь избранными европейскими политиками.

Представляется, очень важное заявление президента России по Донбассу: Киеву нужно задуматься над тем, чтобы «украинская армия не воспринималась на Донбассе как оккупант». Это недвусмысленный намёк о возможных путях решения не только вооруженного конфликта на Донбассе, но и всего украинского кризиса. Везде, где население воспринимает ВСУ как оккупанта, а бандеровские СМИ клеймят население «сепарами», «ватой», «генетическим мусором» и выискивают «бытовой сепаратизм».

Напомним, Донбасс вошёл в своё время в Советскую Украину, как и другие регионы малороссийского Юго-востока. В сегодняшней ситуации, после госпереворота, в бандеровской Украине эти регионы оставаться не могут, поскольку никогда не будут славить Бандеру и других украинских пособников Гитлера.
Автор: Виктор Каменев


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Комментарии 23
  1. Обух Сегодня, 15:41
    Они ведь специально тупых из себя строят! Стоит тупой, что с него спросишь? Ну что можно спросить с Псаки?
    Обух
    1. igordok Сегодня, 15:48
      Утверждают, что по идиотометру, Кирби - полторы Псаки.
      igordok
      1. Обух Сегодня, 17:16


        Вот тут генерал Кирби истерит как нашкодивший мальчишка. Это генерал!??? Это ссаная тряпка!!
        Обух
        1. strelok581 Сегодня, 18:09
          Это точно. Самообладания ноль. Как такая истеричка может вести в бой людей? Кабинетная крыса, а не военный.
          strelok581
  2. ОдинИзВас Сегодня, 15:42
    Цитата - "...Другими словами, Путин возложил ответственность за госпереворот в Киеве, и все его последствия, также и на Запад, сделав упор на проамериканские элиты Европы, которые давали гарантии Януковичу, и обманули его..."
    ---------------------------

    Да, Владимир Владимирович умеет тонко намекнуть. Хотелось бы конечно, что бы коллективный Запад наконец пришёл к мысли, что Украину им нужно оставить в покое и перестать её разваливать.
    Север Африки и запад Ближнего Востока они уже развалили и получили в отместку потоки мигрантов, но похоже пришедших мигрантов им всё же мало и они решили пополнить эту армию за счёт разорённой Украины? Пора уже одуматься, пока не полыхнуло в самом ЕС.
    ОдинИзВас
    1. Виктор Каменев Сегодня, 16:33
      Похоже, Путин готовит счёт к оплате нашим "партнерам" за то, что "развели и стравили", они должны ответить за пролитую кровь, за разрушение Донбасса и прочее. Может быть, перекроет газ, если только Бандера даст для этого повод. Санкциями также можно назвать. Сколько можно слушать бред о часовнях, разрушенных Россией - пора дать по языку, то есть посадить его на холодок...
      Виктор Каменев
      1. ОдинИзВас Сегодня, 16:43
        А как можно выставить счёт англо-саксам, если госпереворот устроили местные, а заезжие гастролёры выступали только в качестве суфлёров.
        Думаю, что В.В. Путин хочет, чтобы англо-саксы оставили Украину в покое и убирались от туда как можно скорей, с тем чтобы на Украине наступило наконец то хоть какое то отрезвление в том, что они натворили. Пока этого не произойдёт Украина будет скатываться в пропасть и её может ждать судьба Афганистана, Ливии или Ирака.
        ОдинИзВас
        1. Виктор Каменев Сегодня, 17:19
          Счёт можно выставить очень просто: перекрыть газ, и Европу тряхнёт так, что развалится на сколько-то частей. Однако, это будет и России стоить определённых финансовых издержек. Так что Путин, наверное, взвешивает, сколько будет стоить наказать европейских дегенератов за все их мерзости России...
          Виктор Каменев
        2. Homo Сегодня, 18:20
          Цитата: ОдинИзВас
          А как можно выставить счёт англо-саксам, если госпереворот устроили местные, а заезжие гастролёры выступали только в качестве суфлёров.

          Не суфлёров а режиссёров и постановщиков.
          Homo
        3. Лелёк Сегодня, 20:10
          Цитата: ОдинИзВас
          с тем чтобы на Украине наступило наконец то хоть какое то отрезвление в том, что они натворили.


          Боюсь, что в момент отрезвления у бывшей Украины появится желание намылить верёвку.
          Лелёк
  3. Siniy Сегодня, 15:44
    Мне интересно во внешней политике кто кого больше троллит Путин запад или Госдеп Путина?
    Siniy
  4. vmo Сегодня, 15:46
    Однако это была и «ловушка для идиотов», поскольку в воспалённом уме это заявление можно было интерпретировать как заявление о военном превосходстве, пропустив «агрессора». В эту ловушку сразу попался Джон Кирби, пресс-секретарь Госдепа, заявивший, что американская армия самая сильная и умная в мире: «Я не думаю, что за всю историю человечества были вооружённые силы столь же обороноспособные, умные и сильные, как вооружённые силы США сейчас».

    Лох он и в америке лох,тем более, этот не далекий по развитию, Джон Кирби, пресс-секретарь Госдепа " самой,самой" страны.
    vmo
  5. Kaliostro Сегодня, 16:04
    Псак № 2 !!!!!!!!!!!!!!!
    Kaliostro
  6. Виктор Каменев Сегодня, 16:36
    Есть такая политика - дурака валять, Обама вывалял большого дурака, и что теперь с ним делать Трампу? Грозится усекновением на 70 процентов, то есть 70 % кирби будет списано в утиль. Они это чувствуют, и истерят напоследок.
    Виктор Каменев
    1. Лелёк Сегодня, 20:05
      Цитата: Виктор Каменев
      Обама вывалял большого дурака, и что теперь с ним делать Трампу?


      Ну, чёрный попугай сам определил своё будущее (и вообще не мешайте уходящему своими вопросами, у него завтра игра в гольф):
      Лелёк
  7. VadimSt Сегодня, 17:35
    Смотря на его рожу, нетрудно сделать вывод о том, что он убеждает, не сколько оппонентов, сколько самого себя!
    VadimSt
    1. Обух Сегодня, 19:44
      Возможно они отупели...но сохранили одну истину страха- Россия?
      Обух
  8. san4es Сегодня, 17:59
    Разжаловать хмыря, и на дальний кардон в Гринландию
    san4es
  9. Vodila Сегодня, 18:37
    Иметь самую большую и хорошо вооружённую армию , не значит уметь грамотно воевать. История это доказывала не раз.
    Vodila
  10. Волжанин Сегодня, 18:48
    Полный бред. Желаемое за действительное и высосанные из пальца выводы и умозаключения.
    А Путину неплохо бы выражаться поконкретнее, чтобы потом "толкователи" его высказываний чушь не несли.
    Волжанин
    1. Ныробский Сегодня, 21:09
      Цитата: Волжанин
      Полный бред. Желаемое за действительное и высосанные из пальца выводы и умозаключения.
      А Путину неплохо бы выражаться поконкретнее, чтобы потом "толкователи" его высказываний чушь не несли.

      Те, кому он адресовал свои ответы на поставленные в ходе конференции вопросы, всё прекрасно поняли, а вот то, как журналисты истолковали эти ответы для рядового обывателя, уже вторично. Их обыватель всё равно не знает, что такое правда.
      Ныробский
  11. КИБЕРНИНДЗЯ Сегодня, 19:26
    В свое время я думал что фильм "Идиократия"-это фантастика,теперь же думаю-это объективная реальность...
    КИБЕРНИНДЗЯ
  12. Лелёк Сегодня, 20:01
    (Представляется, очень важное заявление президента России по Донбассу: Киеву нужно задуматься над тем, чтобы «украинская армия не воспринималась на Донбассе как оккупант»)

    Поскольку Порошенко теряет контроль над силовиками, последние сами ставят себе цели. А в их планах нормализация отношений бывшей Украины с республиками ЛНР и ДНР не предусматривается, а совсем даже наоборот:
    Лелёк

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