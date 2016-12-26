Мой Владимир Путин

На своей двенадцатой большой пресс-конференции, что прошла 23 декабря, президент России, на мой взгляд, сделал несколько важных заявлений о том, как будет выстраиваться политика России в наступающем 2017 году. Самое важное — послание Америке и избранному президенту США Дональду Трампу: «Никто и не спорил, что у США — самые мощные вооруженные силы. Зато Россия сильнее любого агрессора», — сказал глава государства, отвечая на вопрос журналиста The Wall Street Journal. Ранее, 22 декабря, Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны сделал заявление о военном превосходстве России.Это предложение США перестать меряться военными мускулами и договориться в области вооружений о мерах взаимной безопасности, чтобы предотвратить начинающуюся гонку вооружений. Потому что Россия не позволит получить над собой военной преимущество.Однако это была и «ловушка для идиотов», поскольку в воспалённом уме это заявление можно было интерпретировать как заявление о военном превосходстве, пропустив «агрессора». В эту ловушку сразу попался Джон Кирби, пресс-секретарь Госдепа, заявивший, что американская армия самая сильная и умная в мире: «Я не думаю, что за всю историю человечества были вооружённые силы столь же обороноспособные, умные и сильные, как вооружённые силы США сейчас».Уж точно не самые умные: Кирби ведь из военной среды, целый контр-адмирал. Этим своим комментарием он выдал свои заветные желания и раскрыл, по сути, что США могут являться «потенциальным агрессором» по отношению к России. Трамп уже дал Кирби характеристику «глупого парня», и он опять полностью оправдал её перед своей скорой и заслуженной отставкой.Совершенно случайно министр обороны Шойгу, и практически синхронно с пресс-конференцией Путина, доложил, что создано сплошное радиолокационное поле по всему периметру границ России, поэтому американские ракетные «Томагавки» уже не представляют былой опасности для России. Таким образом, Путин и Шойгу представили позицию России на будущих переговорах по ограничению вооружений с Соединёнными Штатами Трампа.По Сирии Владимир Владимирович фактически анонсировал новую коалицию друзей сирийского президента Башара Асада в лице России, Ирана и Турции, которые займутся дальнейшим политическим урегулированием сирийской проблемы, после успеха ВКС РФ и сирийской армии в Алеппо, в переговорном процессе в Астане, столице Казахстана. Конечно, с учётом мнения такого «глобального игрока», как Соединённые Штаты, добавил президент России, однако без его непосредственного участия.Здесь можно выразить глубокие соболезнования ещё действующему госсекретарю США Джону Керри в связи с кончиной его сирийской политики. Путин и Лавров, эти дипломатические снобы, от этого уклонятся, конечно, а вот Дональд Трамп, пожалуй, осчастливит Джона Керри, как и в случае с Джоном Кирби.И, наконец, по Украине… никакого размена на Сирию, о котором многие так предупреждали, не будет: всё пойдёт своим путём. Отвечая на провокационный вопрос украинского журналиста, Путин сделал акцент на том, что в Киеве произошел госпереворот, как говорится, «с признаками участия в нём» западных стран.Воспользовавшись отсрочкой евроассоциации президентом Януковичем, вполне объяснимой и законной, Запад подтолкнул участников госпереворота к активным действиям, деятельно помогал им «печеньем» и другими грязными способами. Другими словами, Путин возложил ответственность за госпереворот в Киеве, и все его последствия, также и на Запад, сделав упор на проамериканские элиты Европы, которые давали гарантии Януковичу, и обманули его. А сегодня они находятся под ударом евроскептиков…Это нечто новое в позиции Владимира Путина, причём в контексте грядущих выборов в главных европейских странах этот пассаж выглядит как формулирование позиции России по Украине на 2017 год, с которой он будет обсуждать украинский кризис с вновь избранными европейскими политиками.Представляется, очень важное заявление президента России по Донбассу: Киеву нужно задуматься над тем, чтобы «украинская армия не воспринималась на Донбассе как оккупант». Это недвусмысленный намёк о возможных путях решения не только вооруженного конфликта на Донбассе, но и всего украинского кризиса. Везде, где население воспринимает ВСУ как оккупанта, а бандеровские СМИ клеймят население «сепарами», «ватой», «генетическим мусором» и выискивают «бытовой сепаратизм».Напомним, Донбасс вошёл в своё время в Советскую Украину, как и другие регионы малороссийского Юго-востока. В сегодняшней ситуации, после госпереворота, в бандеровской Украине эти регионы оставаться не могут, поскольку никогда не будут славить Бандеру и других украинских пособников Гитлера.