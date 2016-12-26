21:56 26 декабря

Как российский генерал объединил официальный Минск и его национальных оппонентов

В прошлый четверг в министерство иностранных дел Белоруссии был вызван советник-посланник посольства Российской Федерации в Республике Беларусь Вадим Гусев. В белорусском МИДе российскому дипломату заявили протест в связи с публичным заявлением директора Российского института стратегических исследований Леонида Решетникова. Видеозапись выступления Решетникова появилась в интернете 20 декабря. На ней директор РИСИ говорит, что белорусский язык придумали в 1926 году, а сама Беларусь является «исторической частью великой России». Такую ересь в адрес своей истории внешнеполитическое ведомство Белоруссии стерпеть не смогло. На заявление Леонида Решетникова в Минске ответили нотой протеста.

Как российский генерал объединил официальный Минск и его национальных оппонентов


О чём забеспокоились аналитики и власти России


Реакцию белорусского МИДа понять не сложно. Институт, который возглавляет Леонид Решетников, — федеральное государственное научное бюджетное учреждение России. Больше того, РИСИ готовит свои экспертные оценки, предложения, рекомендации и информационно-аналитические материалы для администрации президента России, правительства и других важных государственных структур.

Потому заявление директора РИСИ по истории Белоруссии вполне можно счесть за официальную позицию России или же за формулирование этой позиции. Леонид Решетников — человек в стране известный. Он возглавил один из важнейших экспертных институтов страны в 2009 году, выйдя по достижению предельного возраста в отставку с поста начальника информационно-аналитического управления Службы внешней разведки России, в чине генерал-лейтенанта.

4 января 2017 года Леонид Решетников уйдёт из РИСИ. Указ об этом президент России подписал 2 ноября. Новым директором института назначен бывший директор СВР Михаил Фрадков. Эта перестановка внесла в заявление Решетникова определённую пикантность. Некоторые эксперты посчитали, что так уходящий директор РИСИ «хлопнул дверью». Другие — увидели в словах Леонида Решетникова некое предостережение белорусским властям об опасности произвольного толкования нашей общей истории.

Это далеко не первое публичное экспертное заявление уходящего директора РИСИ. Только в последнее время Леонид Решетников говорил о своём видении духовного возрождения страны, о возможности полномасштабной войны с США, о политической позиции России в мире и на Ближнем Востоке, о других актуальных вопросах внешней политики страны. Примерно также звучит заявление Решетникова и по Белоруссии.

По мнению уходящего директора РИСИ, в Белоруссии складывается неблагоприятная ситуация. Всё движется по украинскому сценарию. Нарастают процессы, очень похожие на те, что шли в Киеве, и нет процесса, им противостоящего. Уже очевидна линия на отделение белорусов от русских. Создание забора в идеологическом, историческом, идёйном и даже духовном плане. «Это вызывает беспокойство у всех нас, и, я думаю, у нашего руководства тоже», — говорит Решетников в своём видеообращении.

Леонид Решетников назвал Россию «естественной природной опорой Белоруссии» и рассказал о том, как развивалась белорусская культура. В качестве примера он сослался на опубликованное в 1926 году в газете «Правда» постановление Оргбюро ЦК ВКП (б) «О создании белорусского языка» и подчеркнул, что белорусскому языку только 90 лет. К его формированию приложили руку большевики.

На «правильной» стороне истории

В ноте белорусского МИДа заявление Леонида Решетникова назвали «необоснованным по сути и неприемлемым по форме». В Минске подчеркнули, что такие высказывания «не соответствуют стратегическому характеру белорусско-российских отношений» и заложенным в двусторонних документах «принципам, на которых основывается сотрудничество наших братских государств, — уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности».

За этими обобщёнными оценками минских дипломатов нет главного — прямого опровержения сведений, представленных в видеозаявлении директора Российского института стратегических исследований. Удивляться здесь нечему.

Развал Советского Союза во многом был вызван эгоизмом национальных партийных элит, возжелавших самостоятельной власти и обособления от всемогущей кремлёвской партийной бюрократии. Эти новые политические амбиции надо было обосновать самодостаточностью республик, объяснить людям, что у национальных образований СССР есть собственное историческое прошлое, отличное от российского. Сделать это прошлое одной из причин для размежевания.

Так в сознание людей стали внедрять, что у них иной в жизни путь, чем у большой России. Политики и их подручные принялись искать свою «правильную» национальную историю в глубине веков. Делать это было не так трудно. За давностью лет многие события стёрлись в памяти людской. Манипулирование историей стало в отделившихся государствах основой формирования национального самосознания.

В Белоруссии, как и в других западных республиках бывшего СССР, обратили взор в Европу и увидели свою независимую страну наследницей Великого княжества Литовского. В Минске не смутились, что средневековое государство образовали литовские князья. Они и правили там, пригребая всё новые и новые земли, в том числе, западные русские. Если следовать той давней истории, современные белорусы должны отвернуться от Москвы и присягнуть Вильнюсу. Здесь теперь центр литовской нации.

Из этой ситуации в Минске нашли изящный выход. Вспомнили правящего в ХIV веке великого литовского князя Ольгерда и то, что правил государством князь из своего замка в Витебске. Получилось, что княжество было вроде даже не «Литовское», а как бы «Белорусское». Так что напоминание генерала Решетникова о происхождении белорусского языка и самой нации изрядно портит складывающуюся картину.

Она уже прирастает новыми доказательствами. Одно из них — памятник князю Ольгерду в Витебске. Монумент установили летом 2014 года в самом центре старого Витебска, на бывшей Ратушной площади. На памятнике князь Ольгерд восседает на боевом коне. Для этого специально пригласили минского ваятеля, известного своими конными скульптурами.

Горожане памятник приняли, но вспомнили, что история Витебска Ольгердом не ограничивается и предложили установить монументы княгине Ольге, князю Александру Невскому. С княгиней пока не заладилось, а вот Александру Невскому нынче, в день города, монумент в Витебске открыли. Так соблюли баланс прозападных и русских настроений.

Далось это не просто. Активисты, поражённые русофобией, убеждали горожан, что Александр Невский никак не связан с Витебском, что он — русский полководец. Потом местные историки вспомнили: женой князя была витебская княжна Александра Брячиславна Полоцкая. Эта память помогла, что называется, продавить установку монумента. Очень, кстати, необычного.

Традиционно святой князь Александр Невский изображается на памятниках как воин и защитник. В Витебске князя увидели добропорядочным главой семейства. На белорусском памятнике святой князь держит на правой руке старшего сына Василия (всего у Александра Невского было четверо сыновей), левой — благоверную супругу, княжну Александру Полоцкую.

Получилось достаточно забавно. Всё равно, что Маршалу Победы Георгию Жукову сделать монумент с чадами и домочадцами. Эта историческая гримаса останется в Витебске памятью нынешнему смутному времени, с его ложной самооценкой и путаными ориентирами в прошлом и настоящем.

Помощь пришла, откуда не ждали

В конце концов, белорусы переболеют этим и найдут себе «естественную природную опору». А пока кипят страсти. Демарш белорусского МИДа получил неожиданную поддержку местной оппозиции. Она накинулась на российского генерала бескомпромиссно и яростно. Вот, например, как отреагировал на заявление Леонида Решетникова белорусский поэт и политик Владимир Некляев.

В комментарии для Deutsche Welle Некляев отметил, что никакого постановления такого рода не было. В 1926 году прошла конференция по белорусскому языку, грамматике и азбуке, где обсуждали возможность перевода белорусского алфавита с кириллицы на латинку, «уже тогда люди думали, как вывести страну из-под пресса русификации».

Здесь сделаем паузу. Не для того, чтобы ещё раз напомнить о публикации постановления Оргбюро ВКП (б) в «Правде», а присмотреться к самой истории топонима «белорус». Впервые его ввёл в обиход в 1586 году поэт-латинист Соломон Рысинский, назвавший себя белорусом. Между прочим, было это спустя два века после кончины легендарного князя Ольгерда.

Рысинский не случайно подписался таким новоязом. В то время жители земель, на которых теперь стоит современная Белоруссия, звали себя русины или литвины. Последний топоним означал принадлежность человека к Великому княжеству Литовскому. Очень похоже на нынешнюю терминологию — русский и россиянин.

Поэт Рысинский назвал себя белорусом,но термин не прижился. Он закрепится в обществе только к концу ХIХ века. Большевики охотно поддержат растущее многообразие русского мира, помогут белорусам окончательно сформировать свой язык, на котором теперь пишет и говорит поэт Некляев.

Некляев не одинок в осуждении Леонида Решетникова. Минский культуролог и философ Максим Жбанков расценил заявление директора РИСИ «как очередной рецидив имперского сознания в отношении Беларуси». Белорусский лингвист, языковед Винцук Вечерко назвал приведённые Решетниковым сведения фейком.

Председатель Рады белорусской интеллигенции Владимир Колос в своих оценках поднялся до высокого обобщения и не отказал себе в удовольствии обвинить действующую белорусскую власть. Колос ужаснулся ситуации с национальным языком, «которая сложилась в Беларуси за последние два десятка лет и стала, в частности, поводом для подобных заявлений».

Как видим, и власть, и оппозиция Белоруссии, по сути, объединились в оценках заявления директора РИСИ. Меж тем, генерал Решетников — человек весьма информированный. Прежние его выступления никто так толком и не опроверг. Не получилось это и у белорусских оппонентов. Из сего значит: весьма велика вероятность предсказанного Решетниковым украинского сценария для Минска.

Россия, конечно, пострадает в случае разрыва отношений с Белоруссией. Однако сами белорусы хватят лиха, как хватили его теперь украинцы. Эксперты уже в полный голос говорят, что «Лукашенко гребёт на Запад граблями Януковича». Леонид Решетников своим заявлением лишний раз предупредил об этой очевидной тенденции, прямо угрожающей отношениям наших стран.
Автор: Геннадий Грановский


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Комментарии 35
  1. птс-м Сегодня, 15:10
    Зачем языки оббивать попусту в спорах,чей язык древнее самой матушки Земли.Вон кахлы нашли руиновский букварь напечатанный в каменном веке до нашей эры.А что не дает белорусам воспользоваться примером соседей и всё встанет на свои места.
    птс-м
    1. ОдинИзВас Сегодня, 15:30
      Совершенно не смешно, особенно когда деревенские (местечковые) говоры прожженные циники или инициативные недоумки превращают в "древние и национальные" языки, вбивая клин между одним и тем же народом.
      ОдинИзВас
    2. Ингвар 72 Сегодня, 18:01
      Цитата: птс-м
      Вон кахлы нашли руиновский букварь напечатанный в каменном веке до нашей эры

      Печатали Евреи! wink
      Ингвар 72
  2. Инжeнeр Сегодня, 15:17
    Господи, да какое отношение Великое княжество Литовское имеет к нынешней Литве? Ну что вы пишите то!? Ничего, что князья литовские по-русски разговаривали?
    Инжeнeр
    1. ОдинИзВас Сегодня, 15:32
      Может и разговаривали, но в нынешних реалиях в Белоруссии это противопоставление подаётся так, что граждане страны являются составной частью западной культуры, а не восточной (славянской).
      ОдинИзВас
    2. Iline Сегодня, 15:55
      Цитата: Инжeнeр
      Ничего, что князья литовские по-русски разговаривали

      Да и первый Статут Великого Княжества Литовского был отпечатан на русском языке.
      В Статуте 1529 года обозначено: «Права писаныя даны панству Великому князьству Литовскому, Рускому, Жомойтскому и иныя через наяснейшого пана Жикгимонта, з Божее милости короля полского, великого князя литовского, руского, пруского, жомойтского, мазовецкого и иных»
      https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%
      D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%
      D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%
      D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
      Это к вопросу о белорусах и их языке в те времена. Наверное они относились к категории "и иных"? Смешно .
      Iline
    3. avt Сегодня, 18:29
      Цитата: Инжeнeр
      Господи, да какое отношение Великое княжество Литовское имеет к нынешней Литве?

      Точно такое же , как и Владимир , ну с новгородской дружиной захвативший Киев , убив при этом брата , исключительно , по последней версии нашёптанной белочкой, или Бебиком ,для создания ,,Эуропэйского государства Украина " Кстати до того равноапостольный грохнул Полоцкого Рогволда князя , предварительно изнасиловав его дочь Рогнеду , взяв её потом в жёны , ограбил город и ...присоединив полоцкую дружину, пошёл на Киев. Так на секундочку , не знаю что и зачем там Ольгерд, а Полоцкие князья от Изяслава Владимировича себя как то рюрикорогволдовской ветвью числили.И кстати весьма-а-а-а поспособствовали тому , что Московский имперский проект вчистую переиграл литвинский.Ну за Ярослава и вовсе молчу : bully
      avt
  3. vmo Сегодня, 16:00
    Хохлы вырыли яму под черное море это понятно, но Беларуссы , не ужели и у них крыша потекла?
    vmo
  4. виктор н Сегодня, 16:08
    Нельзя называть ересью высказанное Решетниковым! Он обеспокоен тем, что один народ стараются развести, придумывая особенности, коверкая историю. Народ один - два государства, но два диалекта.
    Предки литовцев жили на очень бедных почвах, толком не умели их обрабатывать и активно грабили хозяйственных славян, уже чумы.
    Компетентность критиков Леонида Петровича такова, что спорить с ними - что профессору с первокурсниками. Я справился в РИНЦ ( российский индекс научного цитирования) - для разведчика у него высокий Хирш-индекс - два. А поискал некоторых активных критиков - их там нет вовсе.
    Полностью прав Решетников, как и ребята из REGNUM ! А Лукашенко пусть дуется...
    виктор н
    1. ОдинИзВас Сегодня, 16:31
      Цитата - "...Народ один - два государства, но два диалекта..."
      -----------------------
      Вы правы, критиканы не чета Решетникову, эти мерзопакостные кликуши лишь отрабатывают свои 30 сребреников - кто перед коллективным Западом, кто перед официальным Минском.
      Решетников же, как умный и грамотный специалист, под руководством которого работают высококлассные спецы в разных областях знаний, прекрасно знаком со способами разделения одного народа на части, поэтому и предупреждает - ведь с начало язык, потом религия, затем история и так далее по накатанной до стравливания братьев между собой.
      ОдинИзВас
    2. g1v2 Сегодня, 17:14
      Проблема не в этом, а в том, что Решетников сам по себе очень мутный пассажир. И вопрос в другом - зачем он такие вещи озвучивает публично именно так и именно сейчас. Как на это должны отреагировать официальные власти Белоруссии ? То есть Решетников совершенно сознательно провоцирует раскол между РФ и РБ . То есть всеми силами толкает РБ в сторону украины. А если добавить , что Решетникова есть основания считать хозяином Стрелкова , то возникает вполне логичная теория заговора. Сознательное провоцирование и так паникующих соседей с запада , причем намеренное, вряд ли случайность.
      Чем это закончится - хз. Может хорошо, а может и большой кровью. hi
      g1v2
      1. Волжанин Сегодня, 18:58
        Озвучивать правду - всегда к месту и всегда ко времени!
        Только это почаще делать надо, а не блеять невнятную чушь, как это властюки российские обычно делают.
        Волжанин
        1. g1v2 Сегодня, 19:05
          Правда и ложь в таких делах - просто инструменты. Когда стране или конкретным людям выгодно - говорят правду, невыгодно - говорят неправду. Опять же правду можно озвучить по разному исходя из нужных целей. Поэтому главный вопрос - кто и зачем говорит то , что говорит. Каких целей он хочет добиться? Или кого шантажировать?
          g1v2
      2. user Сегодня, 19:31
        Да нет, все идеи типа

        Может хорошо, а может и большой кровью.


        озвучиваются обычно когда проводится политика господина Гебельса "Чем чудовищней ложь тем легче в неё поверить ", очевидно батька считает себя особо хитрозадым, а когда сказать на факты нечего то вызывают советника-посланника посольства Российской Федерации в Республике Беларусь и высказывают ему протест.
        user
    3. антивирус Сегодня, 18:22
      Лукашенко пусть дуется...- сдувать придется
      антивирус
    4. avt Сегодня, 18:53
      Цитата: виктор н
      Нельзя называть ересью высказанное Решетниковым!

      Ну как видите - можно.А чем нацики белорусские, хуже Бебика ???Точно такие же полуляхи недощляхетские.Ну море не отрыли , так хоть ....болота запрудили
      Цитата: виктор н
      А Лукашенко пусть дуется...

      Ну уж не-е-е-т ! Ён не дуется , ён вполне себе пошёл и давно, по дорожке протоптанной всеми нацэлитами в экс советских республиках. Начинал за здравие - оседлав волну на выборах лозунгами о воссоединении с Россией , а заканчивает за упокой , конечно не так как на Руине, но он твёрдо намерен держаться у власти исключительно противопоставляя свой сувярянитет России, отстраивая древность рода , ну вот хоть от Ольгерда, хоть от Радзивиллов.
      avt
  5. GEV67 Сегодня, 16:11
    Спец службы матрасии не просто так бабло получают, вот реальные плоды их труда! У них нет никого на сегодняшний день кто бы мог им противостоять на этом поприще. Власть В Белоруссии и России должна об этом думать и противостоять, а не нотами заниматься...
    GEV67
    1. Papapg Сегодня, 16:50
      Согласен, а не то придется кропить снежок и асфальт красненьким, все начинается с мелочей, как и большая река с ручейка так и драка с оскорблений, но в проигрыше будут оба и самые неимущие и ни при каких делах в этом не желающие участвовать.
      Papapg
  6. BIGLESHIY Сегодня, 16:12
    директор РИСИ говорит, что белорусский язык придумали в 1926 году, а сама Беларусь является «исторической частью великой России». Такую ересь в адрес своей истории внешнеполитическое ведомство Белоруссии стерпеть не смогло. На заявление Леонида Решетникова в Минске ответили нотой протеста.

    А в каком году образовалось государство Беларусь? Или сейчас "историки" из Минска откопают скрижали о том что белорусы выкопали Белорусское море, но пошли ещё дальше Украинцев - они его на фиг закопали, предвидя сквозь века что США может отправить к их берегам свой 6-й флот laughing
    BIGLESHIY
    1. ОдинИзВас Сегодня, 16:36
      Не надо глупости повторять про Белорусское море, надо просто посмотреть на карту и тогда станет понятным, что до Балтики совсем рядом, а коль скоро часть теперешней Белоруссии входил в состав ВКЛ, то и выводы будут сделаны,специально обученными "учёными мужами", соответствующие.
      ОдинИзВас
    2. антивирус Сегодня, 18:20
      смешно только тем, кто газ хочет купить за 1\2 цены и молоко- половинку в РФ гонит( " а сами тоже бодяжите)
      антивирус
  7. Оператор Сегодня, 16:52
    Бацка в очередной раз крутанул ж..пой - отказался принять участие в саммите глав государств ЕАЭС и ОДКБ, проводимом сегодня в Санкт-Петербурге.
    Оператор
    1. avt Сегодня, 18:45
      Цитата: Оператор
      Бацка в очередной раз крутанул ж..пой - отказался принять участие в саммите глав государств ЕАЭС и ОДКБ, проводимом сегодня в Санкт-Петербурге.

      Ага . Прям так расстроился , так расстроился из за Решетникова , прям кушать не смог и не поехал .А между тем сегодня и это вполне себе озвучивали ДО слёта ЕАЭС , должны были принять Таможенный Кодекс единый для стран ЕАЭС . Эй там , болелы за
      Цитата: g1v2
      И вопрос в другом - зачем он такие вещи озвучивает публично именно так и именно сейчас. Как на это должны отреагировать официальные власти Белоруссии ? То есть Решетников совершенно сознательно провоцирует раскол между РФ и РБ . То есть всеми силами толкает РБ в сторону украины.

      Отмотайте память назад и вспомните как ещё в СНГ ДО ,,померанчивой рэволюции" БЕЗ ВСЯКИХ Решетниково и иже с ними украинское руководство отказывалось подписывать ряд экономических соглашений их к чему нибудь обязывающих, а подписывало только ништяки дающие. Лавочку эту для Руины ВВП ныне закрыл поступательно с 2013 -го эуроассоционного . Ныне сувяренный гвспадарь медленно , но верно идёт по колее пробитой и вдрызг разбитой великоукрами.
      avt
      1. Оператор Сегодня, 19:28
        Решетников тут не при чем - бацка не хочет подписываться под Таможенным кодексом ЕАЭС, поскольку бабки рубит на контрабанде в Россию продовольственных товаров из Европы и Украины.
        Оператор
  8. FEDY Сегодня, 17:13
    "батька".явно.с.головой.не.дружит,он.чт
    о.думает.что.под.гейропой.после.него.его.сыновей.
    не.повесят.на.столбах..??
    FEDY
    1. FEDY Сегодня, 17:17
      ну.а.вообще."запад".молодцы,украину.отк
      ололи.щас.отколят.белоруссию,.ну.а.там.глядиш.при
      дёт.время.зауралья...
      FEDY
      1. Волжанин Сегодня, 19:05
        С такой продажной лживой и трусливой сворой в правительстве и парламенте такой сценарий не исключён. Но надо из всех сил пять лет продержаться, и не дать едросне полностью развалить страну. На следующих выборах у этой шпаны шансов не будет 100%!
        Волжанин
  9. антивирус Сегодня, 18:17
    Поздно Решетников сказал"А".Оклад получать не мешки ворочать.
    Надо было после 1-го майдана. Привычка в тихую решать проблемы, без огласки.
    Привлечь журналистов и писателей. на русском( "агенты влияния"?)
    "Бумагомаратели" должны были разнести наши трактовки и закрепить их.Это агитация и пропаганда. Сейчас только отбрехиваться и грозить"отключим газ".
    Но главное- время покажет, какой разговорный язык живой, а какой мертвый.
    Радиостанции "коминтерна" надо было строить и гнать попсу. в перемежку с Пушкиным АС( да и Василя Быкова на русском тож)
    антивирус
  10. Atlant-1164 Сегодня, 18:59
    Отсутствие президента Белоруссии Александра Лукашенко на саммитах Евразийского экономического совета (ЕАЭС) и Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) 26 декабря в Санкт-Петербурге не помешают обсуждению вопросов, связных с интеграцией.---где-то я это читал.несколько лет назад..по моему янукович тоже игнорировал..такие мероприятия.
    Atlant-1164
    1. avt Сегодня, 19:36
      Цитата: Atlant-1164
      Отсутствие президента Белоруссии Александра Лукашенко на саммитах Евразийского экономического совета (ЕАЭС) и Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) 26 декабря в Санкт-Петербурге не помешают обсуждению вопросов, связных с интеграцией.

      bully bully Ну конечно не помешает ! Несомненно не помешает ...поговорыть . А подписать единый Таможенный кодекс , как ранее заявлено было ?? Ась ?? Ничего не напоминает ?? Ну про то как Шойгу объявил о том что будет база ВВС РФ в Белоруссии до конца 2015-го, типа договорылись , а Бацка возьми и заяви - я мол не вкугсе ребята ! А упрынцыпе должен . Ну и где та база в Белоруссии ? Хотите угадаю - там же на базе лежит и Таможенный Кодекс стран ЕАЭС.
      avt
  11. демотиватор Сегодня, 19:00
    Россия, конечно, пострадает в случае разрыва отношений с Белоруссией. Однако сами белорусы хватят лиха, как хватили его теперь украинцы.
    Ни в коем случае нельзя допускать этого разрыва! Тем более, что споры о древности и происхождении языков того, или иного народа, бесперспективны и непродуктивны. Этому Решетникову больше заняться нечем, кроме как копаться в истории белорусского языка? И между прочим, один звоночек уже прозвенел - президент Белоруссии Александр Лукашенко не прибыл на неформальное заседание Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербург. Там же, на этом заседании ЕврАзЭС Киргизия не стала подписывать таможенный кодекс этой организации. Как видно, и тут согласия нет.
    демотиватор
    1. avt Сегодня, 19:38
      Цитата: демотиватор
      Там же, на этом заседании ЕврАзЭС Киргизия не стала подписывать таможенный кодекс этой организации. Как видно, и тут согласия нет.

      Ну да, ну да .... за пранкеров обиделся , что от его имени Поросю позвонили на Руину ! wassat
      avt
  12. polkovnik manuch Сегодня, 19:23
    Враги не дремлют и об этом нужно помнить всегда ! Прав или неправ в своих высказываниях генерал Решетников пожалуй судить не нам , а историкам. А вот то ,что сейчас все , в том числе и наши " денежные мешки " , дерьмократы и либерасты используя любую возможность , пытаются вбить клин , в отношения с братским белорусским народом заметно даже простому обывателю . Они пытаются оправдать свои действия в первую очередь интересами бизнеса , а я лично думаю , что трактовать их действия нужно как измену Родине !
    polkovnik manuch
  13. Лекс. Сегодня, 19:58
    http://www.belvpo.com/ru/78025.html
    Лекс.
  14. avg-mgn Сегодня, 20:09
    Вот зацепились. А ни чего, что сегодняшнюю, вчерашнюю историю своих государств забывать стали? Ан нет, в прахах далеких предков надо покопаться ... О том ли говорим и думаем?
    avg-mgn

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