Как российский генерал объединил официальный Минск и его национальных оппонентов

В прошлый четверг в министерство иностранных дел Белоруссии был вызван советник-посланник посольства Российской Федерации в Республике Беларусь Вадим Гусев. В белорусском МИДе российскому дипломату заявили протест в связи с публичным заявлением директора Российского института стратегических исследований Леонида Решетникова. Видеозапись выступления Решетникова появилась в интернете 20 декабря. На ней директор РИСИ говорит, что белорусский язык придумали в 1926 году, а сама Беларусь является «исторической частью великой России». Такую ересь в адрес своей истории внешнеполитическое ведомство Белоруссии стерпеть не смогло. На заявление Леонида Решетникова в Минске ответили нотой протеста.Реакцию белорусского МИДа понять не сложно. Институт, который возглавляет Леонид Решетников, — федеральное государственное научное бюджетное учреждение России. Больше того, РИСИ готовит свои экспертные оценки, предложения, рекомендации и информационно-аналитические материалы для администрации президента России, правительства и других важных государственных структур.Потому заявление директора РИСИ по истории Белоруссии вполне можно счесть за официальную позицию России или же за формулирование этой позиции. Леонид Решетников — человек в стране известный. Он возглавил один из важнейших экспертных институтов страны в 2009 году, выйдя по достижению предельного возраста в отставку с поста начальника информационно-аналитического управления Службы внешней разведки России, в чине генерал-лейтенанта.4 января 2017 года Леонид Решетников уйдёт из РИСИ. Указ об этом президент России подписал 2 ноября. Новым директором института назначен бывший директор СВР Михаил Фрадков. Эта перестановка внесла в заявление Решетникова определённую пикантность. Некоторые эксперты посчитали, что так уходящий директор РИСИ «хлопнул дверью». Другие — увидели в словах Леонида Решетникова некое предостережение белорусским властям об опасности произвольного толкования нашей общей истории.Это далеко не первое публичное экспертное заявление уходящего директора РИСИ. Только в последнее время Леонид Решетников говорил о своём видении духовного возрождения страны, о возможности полномасштабной войны с США, о политической позиции России в мире и на Ближнем Востоке, о других актуальных вопросах внешней политики страны. Примерно также звучит заявление Решетникова и по Белоруссии.По мнению уходящего директора РИСИ, в Белоруссии складывается неблагоприятная ситуация. Всё движется по украинскому сценарию. Нарастают процессы, очень похожие на те, что шли в Киеве, и нет процесса, им противостоящего. Уже очевидна линия на отделение белорусов от русских. Создание забора в идеологическом, историческом, идёйном и даже духовном плане. «Это вызывает беспокойство у всех нас, и, я думаю, у нашего руководства тоже», — говорит Решетников в своём видеообращении.Леонид Решетников назвал Россию «естественной природной опорой Белоруссии» и рассказал о том, как развивалась белорусская культура. В качестве примера он сослался на опубликованное в 1926 году в газете «Правда» постановление Оргбюро ЦК ВКП (б) «О создании белорусского языка» и подчеркнул, что белорусскому языку только 90 лет. К его формированию приложили руку большевики.В ноте белорусского МИДа заявление Леонида Решетникова назвали «необоснованным по сути и неприемлемым по форме». В Минске подчеркнули, что такие высказывания «не соответствуют стратегическому характеру белорусско-российских отношений» и заложенным в двусторонних документах «принципам, на которых основывается сотрудничество наших братских государств, — уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности».За этими обобщёнными оценками минских дипломатов нет главного — прямого опровержения сведений, представленных в видеозаявлении директора Российского института стратегических исследований. Удивляться здесь нечему.Развал Советского Союза во многом был вызван эгоизмом национальных партийных элит, возжелавших самостоятельной власти и обособления от всемогущей кремлёвской партийной бюрократии. Эти новые политические амбиции надо было обосновать самодостаточностью республик, объяснить людям, что у национальных образований СССР есть собственное историческое прошлое, отличное от российского. Сделать это прошлое одной из причин для размежевания.Так в сознание людей стали внедрять, что у них иной в жизни путь, чем у большой России. Политики и их подручные принялись искать свою «правильную» национальную историю в глубине веков. Делать это было не так трудно. За давностью лет многие события стёрлись в памяти людской. Манипулирование историей стало в отделившихся государствах основой формирования национального самосознания.В Белоруссии, как и в других западных республиках бывшего СССР, обратили взор в Европу и увидели свою независимую страну наследницей Великого княжества Литовского. В Минске не смутились, что средневековое государство образовали литовские князья. Они и правили там, пригребая всё новые и новые земли, в том числе, западные русские. Если следовать той давней истории, современные белорусы должны отвернуться от Москвы и присягнуть Вильнюсу. Здесь теперь центр литовской нации.Из этой ситуации в Минске нашли изящный выход. Вспомнили правящего в ХIV веке великого литовского князя Ольгерда и то, что правил государством князь из своего замка в Витебске. Получилось, что княжество было вроде даже не «Литовское», а как бы «Белорусское». Так что напоминание генерала Решетникова о происхождении белорусского языка и самой нации изрядно портит складывающуюся картину.Она уже прирастает новыми доказательствами. Одно из них — памятник князю Ольгерду в Витебске. Монумент установили летом 2014 года в самом центре старого Витебска, на бывшей Ратушной площади. На памятнике князь Ольгерд восседает на боевом коне. Для этого специально пригласили минского ваятеля, известного своими конными скульптурами.Горожане памятник приняли, но вспомнили, что история Витебска Ольгердом не ограничивается и предложили установить монументы княгине Ольге, князю Александру Невскому. С княгиней пока не заладилось, а вот Александру Невскому нынче, в день города, монумент в Витебске открыли. Так соблюли баланс прозападных и русских настроений.Далось это не просто. Активисты, поражённые русофобией, убеждали горожан, что Александр Невский никак не связан с Витебском, что он — русский полководец. Потом местные историки вспомнили: женой князя была витебская княжна Александра Брячиславна Полоцкая. Эта память помогла, что называется, продавить установку монумента. Очень, кстати, необычного.Традиционно святой князь Александр Невский изображается на памятниках как воин и защитник. В Витебске князя увидели добропорядочным главой семейства. На белорусском памятнике святой князь держит на правой руке старшего сына Василия (всего у Александра Невского было четверо сыновей), левой — благоверную супругу, княжну Александру Полоцкую.Получилось достаточно забавно. Всё равно, что Маршалу Победы Георгию Жукову сделать монумент с чадами и домочадцами. Эта историческая гримаса останется в Витебске памятью нынешнему смутному времени, с его ложной самооценкой и путаными ориентирами в прошлом и настоящем.В конце концов, белорусы переболеют этим и найдут себе «естественную природную опору». А пока кипят страсти. Демарш белорусского МИДа получил неожиданную поддержку местной оппозиции. Она накинулась на российского генерала бескомпромиссно и яростно. Вот, например, как отреагировал на заявление Леонида Решетникова белорусский поэт и политик Владимир Некляев.В комментарии для Deutsche Welle Некляев отметил, что никакого постановления такого рода не было. В 1926 году прошла конференция по белорусскому языку, грамматике и азбуке, где обсуждали возможность перевода белорусского алфавита с кириллицы на латинку, «уже тогда люди думали, как вывести страну из-под пресса русификации».Здесь сделаем паузу. Не для того, чтобы ещё раз напомнить о публикации постановления Оргбюро ВКП (б) в «Правде», а присмотреться к самой истории топонима «белорус». Впервые его ввёл в обиход в 1586 году поэт-латинист Соломон Рысинский, назвавший себя белорусом. Между прочим, было это спустя два века после кончины легендарного князя Ольгерда.Рысинский не случайно подписался таким новоязом. В то время жители земель, на которых теперь стоит современная Белоруссия, звали себя русины или литвины. Последний топоним означал принадлежность человека к Великому княжеству Литовскому. Очень похоже на нынешнюю терминологию — русский и россиянин.Поэт Рысинский назвал себя белорусом,но термин не прижился. Он закрепится в обществе только к концу ХIХ века. Большевики охотно поддержат растущее многообразие русского мира, помогут белорусам окончательно сформировать свой язык, на котором теперь пишет и говорит поэт Некляев.Некляев не одинок в осуждении Леонида Решетникова. Минский культуролог и философ Максим Жбанков расценил заявление директора РИСИ «как очередной рецидив имперского сознания в отношении Беларуси». Белорусский лингвист, языковед Винцук Вечерко назвал приведённые Решетниковым сведения фейком.Председатель Рады белорусской интеллигенции Владимир Колос в своих оценках поднялся до высокого обобщения и не отказал себе в удовольствии обвинить действующую белорусскую власть. Колос ужаснулся ситуации с национальным языком, «которая сложилась в Беларуси за последние два десятка лет и стала, в частности, поводом для подобных заявлений».Как видим, и власть, и оппозиция Белоруссии, по сути, объединились в оценках заявления директора РИСИ. Меж тем, генерал Решетников — человек весьма информированный. Прежние его выступления никто так толком и не опроверг. Не получилось это и у белорусских оппонентов. Из сего значит: весьма велика вероятность предсказанного Решетниковым украинского сценария для Минска.Россия, конечно, пострадает в случае разрыва отношений с Белоруссией. Однако сами белорусы хватят лиха, как хватили его теперь украинцы. Эксперты уже в полный голос говорят, что «Лукашенко гребёт на Запад граблями Януковича». Леонид Решетников своим заявлением лишний раз предупредил об этой очевидной тенденции, прямо угрожающей отношениям наших стран.