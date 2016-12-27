Пистолеты венгерского оружейника Рудольфа фон Фроммера (часть 2)

Пистолет Frommer М.12 / Frommer Stop.

Пистолет Фроммер Стоп, вид сбоку. Благодаря каналу над стволом его никак не спутать.

Дульный срез пистолета Фроммер Стоп. Возвратная пружина расположена над стволом.

Низкое расположение ствола.

Буферная пружина.

Пружинный блок пистолета Фроммер Стоп. 6 - возвратная пружина, 7 - направляющий стержень, 8 – буферная пружина.

Пистолет Фроммер Стоп в разрезе. Просматриваются пружины, ствол, затвор.

Действие автоматики

Схема работы автоматики оружия с длинным ходом ствола.

Затвор винтовки Манлихера. Обратите внимание на клейма: Budapest, M95.

Затвор пистолета Фроммер Стоп. Обратите внимание на спиральные канавки.

Головка затворной рамы пистолета Фроммер Стоп. Потянув за неё, стрелок взводит оружие.

Затворная группа пистолета Фроммер Стоп. Наверху ствол, ниже затвор в головке затворной рамы.

Затвор в крайнем переднем положении. Ствол заперт затвором.

Головка затворной рамы оттянута назад. Произошло расцепление ствола и затвора.

Взведение пистолета Фроммер Стоп. Обратите внимание на направляющий стержень пружинного блока над затвором.

Курок взведен, в центре головки затвора инерционный ударник. В таком ракурсе у оружия опять же свои, уникальные формы. Клавиша (педаль) автоматического предохранителя на тыльной стороне рукоятки. Он автоматически отключится, только если плотно обхватить рукоятку.

Взведённый пистолет в разрезе.







Боеприпасы

Frommer Stop (M.12)

Frommer Stop (M.19)

Frommer Stop (M.39)

Пистолет-карабин.

Пистолет Frommer Stop со складным прикладом. Слева приклад сложен, справа – приклад разложен в боевое положение.

Автоматический пистолет (full-auto).

Автоматический пистолет Frommer Stop Machine Pistol.

Пистолет-пулемёт Frommer Stop M.17

Frommer Stop M.17 без спускового крючка и скобы, но с магазином повышенной ёмкости. Обратите внимание на шпору в основании рукоятки.

Окончательный вариант ПП Frommer Stop M.17. Обратите внимание на головку затвора.

ПП Frommer Stop M.17 на станке.

Сравнительная таблица с ТТХ пистолетов Фроммер M.12 и M.17

О заводе

Пистолет Фроммер Стоп в кино

Привет вам от Гориллы / Le Gorille vous salue bien (Франция, 1958 год)

Пополь (Франсуа Дарбон) угрожает Горилле пистолетом.

Взвесь весь риск / Classe tous risques (Франция, 1960 год)

Совсем юный Жан-Поль Бельмондо в роли Эрика Старка с пистолетом Фроммер Стоп в руке.

Два с половиной раза в аду / Two Half-Times in Hell (Венгрия, 1961 год)

Немецкий генерал стреляет в Штейнера (Дежё Гараш) из пистолета Фроммер Стоп.

Похороны в Берлине / Funeral in Berlin (Великобритания, 1966 год)

Один из подручных Круцманна с пистолетом Фроммер Стоп.

Какое-то время / Chvíle (Чехословакия, 1972 год)

Революционер Владимир (Иржи Бартошка) с пистолетом Фроммер Стоп.

Бешеное золото (СССР, Мосфильм, 1976 год)

Глеб Стриженов в роли Джо Парсонса с пистолетом Фроммер Стоп.

Антропоид / Anthropoid (Чехия, Великобритания, Франция, 2016 год)

Боец сопротивления с пистолетом Фроммер Стоп.

Пистолет Фроммер Стоп на TV

Перец / Bors (Венгрия, 1968 год)

Венгерский солдат Мэтт Борс (Иштван Станкаи) с пистолетом Фроммер Стоп.

Гитлер: Восхождение дьявола / Hitler: The Rise of Evil (Канада, США, 2003 год)

Гитлер (Роберт Карлайл) с пистолетом Фроммер Стоп во время Пивного путча, произошедшего 9 ноября 1923 года.

Пистолет Фроммер Стоп в играх

Поле битвы / Battlefield

Немецкий солдат с пистолетом Фроммер Стоп.

Frommer Stop Machine Pistol под патрон 380 ACP. Автоматический пистолет Фроммер Стоп с удлиненным стволом и магазином повышенной емкости. В игре магазин вмещает 14 патронов плюс один в патроннике, реальные магазины вмещают 15 патронов. Доступен для классов "Пилот" и "Танкер".

Заключение

Источники информации:

“Pistols of the World”. Авторы: Ian Hogg и John Walter.

“Оружие пехоты”. Авторы: Виктор Мураховский и Семен Федосеев.

“Vom Ursprung der Selbstladepistole”. Авторы: Josef Mötz и Joschi Schuy.

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