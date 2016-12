Пистолеты венгерского оружейника Рудольфа фон Фроммера (часть 2)

Источники информации: “Pistols of the World”. Авторы: Ian Hogg и John Walter. “Оружие пехоты”. Авторы: Виктор Мураховский и Семен Федосеев. “Vom Ursprung der Selbstladepistole”. Авторы: Josef Mötz и Joschi Schuy. http://modernfirearms.net/handguns/hg/hu/frommer-stop-r.html http://warfiles.ru/show-44778-765-mm-pistolet-frommer-stop-obr-1909-g.html https://ru.wikipedia.org/wiki/HK_USP http://ohrana.ru/weapon/pistols/37718/ http://www.e-reading.club/bookreader.php/146651/Fedoseev,_Murahovskiii_-_Oruzhie_pehoty._Spravochnik.html http://www.ar15.com/forums/t_1_5/1148933__ARCHIVED_THREAD____Firearms_enthusiasts__here_s_an_uncommon_one_from_the_collection__Frommer_M12_.html&page=1 http://unblinkingeye.com/Guns/Frommer/frommer.html https://en.wikipedia.org/wiki/Frommer_Stop http://www.hungariae.com/FromStop.htm http://www.deactivated-guns.co.uk/deactivated-guns/axis-deactivated-guns/deactivated-frommer-stop/prod_287.html http://www.deactivated-guns.co.uk/deactivated-guns/axis-deactivated-guns/deactivated-frommer-baby-7-65mm/prod_324.html http://forum.guns.ru/forum/36/702385.html http://forum.guns.ru/forummessage/122/201812-86.html http://forum.guns.ru/forummessage/115/1246940.html http://www.littlegun.info/arme%20nat%20div/a%20hun%20frommer%20stop%20gb.htm http://www.gunbroker.com/item/604504145 http://rufor.org/showthread.php?t=22436 http://candrsenal.com/disassembly-the-frommer-stop/ http://fastmarksman.ru/m/franchi1.php http://werewolf0001.livejournal.com/2629111.html http://weaponland.ru/board/patron_7_65x13_7_65_roth_sauer/43-1-0-473 http://www.municion.org/9altres/9Frommer.htm http://www.municion.org/7mm/7_65x17Frommer.htm http://www.municion.org/7_65x13sr/7_65x13sr.htm https://topwar.ru/89978-pistolet-pulemet-frommer-stop-m17-avstro-vengriya.html [/size

Гитлер: Восхождение дьявола / Hitler: The Rise of Evil (Канада, США, 2003 год)

Два с половиной раза в аду / Two Half-Times in Hell (Венгрия, 1961 год)

Автор: Михаил Задунайский

Статьи из этой серии:

Первоисточник: “Pistols of the World”. Авторы: Ian Hogg и John Walter. Перевод: Михаил Задунайский Использованы фотографии: “Pistols of the World”. Авторы: Ian Hogg и John Walter. “Оружие пехоты”. Авторы: Виктор Мураховский и Семен Федосеев. “Vom Ursprung der Selbstladepistole”. Авторы: Josef Mötz и Joschi Schuy. http://modernfirearms.net/handguns/hg/hu/frommer-stop-r.html http://warfiles.ru/show-44778-765-mm-pistolet-frommer-stop-obr-1909-g.html https://ru.wikipedia.org/wiki/HK_USP http://ohrana.ru/weapon/pistols/37718/ http://www.e-reading.club/bookreader.php/146651/Fedoseev,_Murahovskiii_-_Oruzhie_pehoty._Spravochnik.html http://www.ar15.com/forums/t_1_5/1148933__ARCHIVED_THREAD____Firearms_enthusiasts__here_s_an_uncommon_one_from_the_collection__Frommer_M12_.html&page=1 http://unblinkingeye.com/Guns/Frommer/frommer.html https://en.wikipedia.org/wiki/Frommer_Stop http://www.hungariae.com/FromStop.htm http://www.deactivated-guns.co.uk/deactivated-guns/axis-deactivated-guns/deactivated-frommer-stop/prod_287.html http://www.deactivated-guns.co.uk/deactivated-guns/axis-deactivated-guns/deactivated-frommer-baby-7-65mm/prod_324.html http://forum.guns.ru/forum/36/702385.html http://forum.guns.ru/forummessage/122/201812-86.html http://forum.guns.ru/forummessage/115/1246940.html http://www.littlegun.info/arme%20nat%20div/a%20hun%20frommer%20stop%20gb.htm http://www.gunbroker.com/item/604504145 http://rufor.org/showthread.php?t=22436 http://candrsenal.com/disassembly-the-frommer-stop/ http://fastmarksman.ru/m/franchi1.php http://werewolf0001.livejournal.com/2629111.html http://weaponland.ru/board/patron_7_65x13_7_65_roth_sauer/43-1-0-473 http://www.municion.org/9altres/9Frommer.htm http://www.municion.org/7mm/7_65x17Frommer.htm http://www.municion.org/7_65x13sr/7_65x13sr.htm https://topwar.ru/89978-pistolet-pulemet-frommer-stop-m17-avstro-vengriya.html