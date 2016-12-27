Пистолеты венгерского оружейника Рудольфа фон Фроммера (часть 2)
В первой части я описал несколько пистолетов венгерского оружейного конструктора Рудольфа фон Фроммера, а именно: Frommer M1901, M1906 и M1910. Внешне эти модели, несомненно, обладали характерной фамильной чертой: тонким и длинным стволом. Также выглядели и другие пистолеты той поры, например Маузер C96, Люгер P08 или Намбу Тип 14. У всех пистолетов Фроммера, разработанных до 1910 года, имелись и конструктивные отличия: разные боепитание, предохранительные устройства, прицельные приспособления.
После долгой паузы я продолжаю знакомить Вас с дальнейшими разработками многими забытого венгерского оружейника. А ведь когда-то за выдающиеся заслуги в деле создания оружия для Вооружённых сил Австро-Венгрии император Франц-Иосиф пожаловал Рудольфу Фроммеру дворянский титул. Но вернёмся к оружию. Героем сегодняшнего обзора будет пистолет Frommer М.12, более известный как Фроммер Стоп.
Пистолет Frommer М.12 / Frommer Stop.
Пистолет Фроммер Стоп также обладает узнаваемым внешним видом. Если взглянуть на него со стороны - ствол пистолета отдалённо напоминает ствол охотничьей “вертикалки”. А взглянув на дульный срез оружия (выходное отверстие), становится понятно, что в этой модели возвратная пружина расположена над стволом, в отдельном канале. Такая компоновка не нова: 12 годами ранее Джон Браунинг уже применил такое решение в своём пистолете М1900, более известный как Browning № 1.
Низкое расположение ствола.
Более низкое расположение ствола относительно рукояти пистолета призвано сократить при стрельбе подброс оружия и плечо отдачи. А это в свою очередь должно было способствовать повышению точности боя. К слову сказать, много десятилетий спустя к схеме с нижним расположением ствола вернулись, но на этот раз она была реализована уже в револьверах. У них для повышения кучности стрельбы стволы расположены на уровне нижней каморы барабана. В качестве примера могу привести револьверы АЕК-906 "Носорог", Chiappa Rhino и Mateba Unica.
Буферная пружина.
В надствольном канале пистолета Фроммер Стоп располагается не одна, а две пружины разной жесткости и диаметра. Обе пружины надеваются на направляющий стержень и образуют пружинный блок. Благодаря расположенному над стволом пружинному блоку Фроммер рассчитывал сократить длину оружия. И ему это удалось: общая длина пистолета Стоп составляет 160 мм при длине ствола 100 мм, а длина предыдущей модели (1910 года) равна 186 мм при той же длине ствола.
На Фроммер Стоп пружина большего диаметра (возвратная) возвращает затвор в переднее положение. А задача пружины меньшего диаметра (буферная) – немного смягчать удар после выстрела при откате затвора назад. То есть наличие буфера призвано смягчить работу автоматики пистолета. Кстати, решение с буферной пружиной применили при разработке современного пистолета Heckler & Koch USP и тоже для снижения отдачи при стрельбе.
Надствольный канал для пружинного блока и кожух ствола были единой деталью (ствольная коробка). Ствольная коробка была неподвижной частью, она крепилась к рамке пистолета и была неразборной.
Действие автоматики
Frommer Stop относится к самозарядным пистолетам (semi-auto). То есть, чтобы произвести очередной выстрел - стрелку требуется нажать на спусковой крючок. Но так было не всегда: на рубеже 19 и 20-го веков, когда такие пистолеты только начинали своё шествие по миру - их было принято называть автоматическими.
Работа автоматики пистолета основана на отдаче подвижного ствола с его запиранием поворотом затвора. Для своего пистолета Рудольф Фроммер выбрал довольно экзотическую для такого класса оружия схему запирания: с длинным ходом ствола. В этой схеме ход ствола равен ходу затвора.
Затворами с длинным ходом увлекался и другой австро-венгерский конструктор чешского происхождения: Карел Крнка. В то время Карел работал с Георгом Ротом и принимал участие в разработке таких пистолетов как Roth-Theodorovic-Krnka 1895, Roth-Sauer 1900, Roth-Steyr 1907. А так как Фроммер и Крнка были не только современниками, но и соотечественниками – конструкторы вполне могли сотрудничать или, по крайней мере, обмениваться опытом, обсуждать свои идеи и делиться планами на будущее.
Основной деталью узла запирания ствола пистолета Frommer Sop является затвор. За его основу конструктор взял затвор винтовки Фердинанда Манлихера: Mannlicher M1895. Винтовка M.95 была принята на вооружение Австро-Венгерской армии в 1895 году и производилась на оружейном заводе в Будапеште с 1897 по 1918 годы. Так как Фроммер много лет работал на этом заводе, а в 1914 по приказу императора был назначен директором завода – то, естественно, он был прекрасно знаком с конструкцией винтовки Манлихера.
Отличительной чертой затвора винтовки Манлихера являлся принцип его действия. Для запирания и отпирания канала ствола стрелку не надо было поворачивать затвор (затвор прямого действия). Чтобы перезарядить оружие достаточно движением назад отвести затвор (выброс гильзы) а затем движением вперёд дослать патрон в патронник. Поворот боевой личинки для запирания осуществлялся автоматически благодаря специальным спиралевидным канавкам на его стебле. Такой принцип запирания несколько увеличивал скорострельность, зато усложнял конструкцию и, соответственно, удорожал производство.
Для своего пистолета Фроммер изменил конструкцию затвора Манлихера. Перезаряжание оружия происходило не за счёт мускульной силы стрелка, а благодаря работе автоматики пистолета.
Как и большинство деталей пистолета Frommer Stop, элементы затворной группы (затвор и головка затвора), а также ствол изготавливалась дорогостоящим методом обработки заготовок на металлообрабатывающих станках.
УСМ пистолета Frommer Stop одинарного действия (не самовзводный), куркового типа. Взведение оружия осуществляется вручную. Для этого требуется потянуть на себя головку затворной рамы.
Frommer Stop оснащён только автоматическим предохранителем, иных предохранителей не предусмотрено.
Боеприпасы
Как и более ранние модели Рудольфа Фроммера, пистолет Frommer Stop М.12 был разработан под патроны, также сконструированные Фроммером.
Пистолеты Фроммера выпускались под патроны 7,65x17mm Frommer Long и 9x17mm Frommer. Патроны Фроммера по геометрии были близки к 7,62 и 9-мм патронам Браунинга, но отличались увеличенной навеской порохового заряда. Патроны Фроммера и Браунинга не были взаимозаменяемы, но люди пишут, что теоретически стрельба “неродными” патронами возможна. Правда, за надёжность работы никто не будет ручаться.
На форуме guns.ru владелец пистолета Roth-Steyr писал, что при использовании новых 7,65-мм патронов Fiocchi автоматика оружия не срабатывает. Бывалый пользователь посоветовал стрелку-коллекционеру купить патроны чешского производства, так как они будут “погорячей”.
Ниже привожу сравнительную таблицу близких по характеристикам и по геометрии патронов.
Frommer Stop (M.12)
В 1867 году была образована империя Австро-Венгрия (австро-венгерское соглашение). Тогда Венгрия и получила право сформировать собственные вооружённые силы (Magyar Királyi Honvédség). В соответствии с подписанным соглашением, венгерские воинские формирования входили в состав вооружённых сил Австро-Венгрской империи. В 1912 году венгерская армия приняла на вооружение в качестве служебного оружия пистолет M.12, разработанный Рудольфом Фроммером. Так как его предполагалось продавать на экспорт, для пистолета придумали звучное и понятное во всём мире название: “Stop”. По задумке бренд-менеджеров слово “Стоп” должно было обозначать, что данный пистолет в состоянии остановить любую цель, как бы намекая на высокое останавливающее действие. Под этим именем пистолет Фроммера 1912 года и вошёл в историю.
Возможно, этот же маркетинговый ход повторили два десятилетия спустя бельгийцы, когда стали предлагать пистолет Браунинга под обозначением High-Power (англ.) и Grande Puissance (франц.) - Большая мощь.
Пистолет Frommer Stop пришёлся вовремя и к месту, ведь через год в Сараево был убит эрцгерцог Фердинанд и весь мир сошёл с ума: началась Великая Война. Во время 1-й мировой пистолет Фроммер Стоп был принят на вооружение не только венгерской, но и всей императорской армии (ВС Австро-Венгрии). В то же время пистолет продавали в Германию, Турцию и Болгарию, ведь война – лучший двигатель торговли оружием. За время войны (1912–1918 гг.) было произведено 275 тысяч пистолетов Frommer Stop под обозначением M.12.
Frommer Stop (M.19)
Осенью 1918 года (17 октября) парламент Венгрии разорвал австро-венгерское соглашение и провозгласил независимость Венгрии. Весной 1919 года (21 марта) была образована Венгерская Советская Республика, а несколько дней спустя (25 марта) началось образование Красной армии. В процессе образования пистолет Фроммер Стоп был принят на вооружение венгерской Красной армии. Так как образование армии произошло в 1919 году – пистолет получил обозначение M.19. Уже 16 апреля Советская Венгрия развязала войну с Румынией из-за желания вернуть себе Трансильванию. Румынско-венгерская война закончилась разгромом Красной армии, и румынские войска прошли парадом по улицам Будапешта. Советская Венгерская Республика пала, просуществовав всего несколько месяцев. После падения Советской Венгрии силами венгерских монархистов была восстановлена монархия (король не был определён) и назначен регент.
В Венгрии 20-х годов было также образовано и правительство: Национальное Собрание. Венгерское Национальное Собрание объявило 9 августа 1919 года о воссоздании Nemzeti Hadsereg (Национальной армии). И на вооружение венгерской Национальной армии был также принят пистолет Фроммер Стоп, и также под обозначением M.19. Помимо армии, пистолет Фроммера M.19 использовался в качестве служебного оружия в венгерской полиции и жандармерии, а также в тайной полиции.
Исходя из вышесказанного, получается, что пистолет Frommer Stop (M.19) дважды в течение 1 года принимался на вооружение венгерской армии: сначала Красной, затем Национальной. В период с 1919 по 1920 было произведено 90 тысяч Frommer Stop под обозначением M.19.
Frommer Stop (M.39)
В 1938 году Венгрия заключила союз с Гитлером, так как последний обещал вернуть Венгрии былые территории. В начале 1939 года Венгрия перестраивает экономику на военные рельсы и начинает готовиться к войне. Тогда же (по невыясненным причинам), пистолет Фроммер Стоп снова был принят на вооружение ВС Венгрии, но уже под обозначением M.39. Уже в марте венгерские войска оккупировали Закарпатскую Украину и захватили такие крупные города, как Ужгород и Мукачево. А 1 сентября 1939 года войска Вермахта и союзников вторгаются в Польшу. В результате весь мир снова сошёл с ума: началась 2-я Мировая война.
Есть данные, что якобы в конце 30-х годов был разработан экспортный вариант пистолета под обозначением “М-1939”, но проект был закрыт по причине начала 2-й Мировой войны.
Пистолет-карабин.
В музее военной истории Венгрии (Будапешт) выставлен пистолет Фроммера с прикладом необычного вида. В результате поисков я нашёл дополнительную информацию об этом аксессуаре. Оказалось, что это складной приклад Бенке-Теймана (Benke-Thiemann shoulder stock). Он изготовлен из листовой стали методом штамповки. В сложенном состоянии детали приклада дважды накладываются на рукоятки пистолета. Стрельба возможна как при сложенном прикладе, так и с разложенным прикладом. Так как изделие крепится к рукоятке оружия при помощи сквозных болтов – приклад не назовешь быстросъёмным. Элементов крепления ремня к прикладу я не разглядел, но вроде бы предлагалась массивная кобура особой конструкции. Возможно, для использования ремня предполагалось крепить его карабином к антабке в основании рукоятки пистолета.
Во время раскладывания приклада в боевое положение он напоминает и арбалет, и крылья бабочки одновременно. Данный приклад особым спросом не пользовался, поэтому была изготовлена ограниченная партия в несколько десятков единиц. Большее распространение приклад получил в качестве аксессуара для пистолета Люгера (изготовлено несколько сотен) и поэтому сохранился до наших дней в несколько большем количестве. В конце статьи смотрите видео с демонстрацией складного приклада для пистолета Luger P08.
Автоматический пистолет (full-auto).
По неподтверждённым данным, на базе пистолета Фроммер Стоп была разработана версия автоматического пистолета. Предположительно, он применялся на Итальянском фронте в 1917 году. Шла Первая мировая, а войска Австро-Венгрии и Германии противостояли Италии и её союзным войскам. Данная модель (назовём её Frommer Stop Machine Pistol) отличалась от базовой удлинённым стволом и магазином повышенной ёмкости, который вмещал 15 патронов. Также в основании рукоятки пистолета имелась дополнительная деталь, которая располагалась вдоль магазина. Предположительно, деталь выполняла функцию направляющей для магазина, для того чтобы стрелок мог легче вставить магазин в рукоятку.
Неизвестно, являлся ли автоматический режим стрельбы вспомогательным или основным. На единственном фото не видно, есть ли переключатель режима огня. Возможно, данный пистолет имел возможность вести огонь только очередями (непрерывный огонь).
Пистолет-пулемёт Frommer Stop M.17
Возможно, Frommer Stop Machine Pistol был экспериментальной моделью, выполненной в единственном экземпляре. А может, Machine Pistol является этапом эволюции от пистолета к пистолету-пулемёту, о котором речь будет ниже. И если в существовании автоматического пистолета есть основания сомневаться, то в существовании пистолета-пулемёта можно убедиться, посетив военно-исторический музей в городе Вена (Австрия). Его называли и классифицировали по-разному: Pistolen-MG M.17; Reihenfeuerpistole M.17; Sturmpistole M.17; Frommer double barrel machine gun mod. 17.
Основой для M.17 являлись два спаренных пистолета, которые монтировались на станок в перевёрнутом виде (вверх ногами). Пистолеты отличались от М.12 тем, что они лишились спусковых крючков и скоб, УСМ позволял вести огонь только очередями и отсутствовал какой-либо предохранитель. Клавиша автоматического предохранителя выполняла функцию спуска. Ствол был на несколько миллиметров длинней, чем на базовой модели М.12.
В основании рукоятки пистолета, как и на версии full-auto, вдоль магазина есть дополнительная деталь. Но она уже изогнута в виде шпоры. Питание осуществляется от магазинов повышенной ёмкости, которые вмещали сначала по 25, а затем по 30 патронов.
Вскоре выяснилось, что длины ствола недостаточно. Поэтому для увеличения дальности полёта пули, её убойного и пробивного действия требовалось увеличить начальную скорость. Пистолеты оснастили стволами, длина которых равнялась 250 мм. За ненадобностью удлинённые стволы лишились мушек, а рукоятки пистолетов остались без деревянных щёчек.
ПП Фроммер Стоп очень подробно и грамотно описал Рябов Кирилл, поэтому, кому интересны подробности – найдёт их в статье Кирилла Клик сюда
О заводе
Пистолет Фроммер Стоп производили на Будапештском оружейном заводе. Он был основан в 1891 году, а прекратил производить оружие в 2004. Я выяснил, что после 2004, в результате эмбарго - Будапештский оружейный завод был реорганизован, перепрофилирован и переименован в “Закрытое Акционерное Общество ФЕГ Производитель конвекторов”, вошел в состав холдинга “MFP” и занялся производством отопительного оборудования.
Пистолет Фроммер Стоп в кино
Пистолет Фроммер Стоп на TV
Пистолет Фроммер Стоп в играх
Заключение
Несмотря на то, что пистолеты Frommer Stop / M.12 были дорогими в производстве и сложными в обслуживании, они считались неплохим оружием и пользовались на оружейном рынке устойчивым спросом. Frommer Stop производились из высококачественных материалов, были надёжны и удобны в обращении. Несмотря на специфические патроны, пистолет выпускался массово, получил довольно широкое распространение и заслужил популярность в центральной части Европы. Принятый на вооружение в 1912 году, Фроммер Стоп прошёл 1-ю мировую и участвовал во 2-й мировой наравне с более новыми и совершенными образцами.
Так как пистолеты Frommer Stop дошли до наших дней в достаточно большом количестве, то их можно купить по умеренной цене. Так, на аукционе GunBroker образец в хорошем состоянии можно купить в пределах $220-300.
В следующих частях читайте о других разработках венгерского оружейного конструктора Рудольфа фон Фроммера.
Автор благодарит Bongo за консультации.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…
Источники информации:
“Pistols of the World”. Авторы: Ian Hogg и John Walter.
“Оружие пехоты”. Авторы: Виктор Мураховский и Семен Федосеев.
“Vom Ursprung der Selbstladepistole”. Авторы: Josef Mötz и Joschi Schuy.
http://modernfirearms.net/handguns/hg/hu/frommer-stop-r.html
http://warfiles.ru/show-44778-765-mm-pistolet-frommer-stop-obr-1909-g.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/HK_USP
http://ohrana.ru/weapon/pistols/37718/
http://www.e-reading.club/bookreader.php/146651/Fedoseev,_Murahovskiii_-_Oruzhie_pehoty._Spravochnik.html
http://www.ar15.com/forums/t_1_5/1148933__ARCHIVED_THREAD____Firearms_enthusiasts__here_s_an_uncommon_one_from_the_collection__Frommer_M12_.html&page=1
http://unblinkingeye.com/Guns/Frommer/frommer.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Frommer_Stop
http://www.hungariae.com/FromStop.htm
http://www.deactivated-guns.co.uk/deactivated-guns/axis-deactivated-guns/deactivated-frommer-stop/prod_287.html
http://www.deactivated-guns.co.uk/deactivated-guns/axis-deactivated-guns/deactivated-frommer-baby-7-65mm/prod_324.html
http://forum.guns.ru/forum/36/702385.html
http://forum.guns.ru/forummessage/122/201812-86.html
http://forum.guns.ru/forummessage/115/1246940.html
http://www.littlegun.info/arme%20nat%20div/a%20hun%20frommer%20stop%20gb.htm
http://www.gunbroker.com/item/604504145
http://rufor.org/showthread.php?t=22436
http://candrsenal.com/disassembly-the-frommer-stop/
http://fastmarksman.ru/m/franchi1.php
http://werewolf0001.livejournal.com/2629111.html
http://weaponland.ru/board/patron_7_65x13_7_65_roth_sauer/43-1-0-473
http://www.municion.org/9altres/9Frommer.htm
http://www.municion.org/7mm/7_65x17Frommer.htm
http://www.municion.org/7_65x13sr/7_65x13sr.htm
https://topwar.ru/89978-pistolet-pulemet-frommer-stop-m17-avstro-vengriya.html
[/size
После долгой паузы я продолжаю знакомить Вас с дальнейшими разработками многими забытого венгерского оружейника. А ведь когда-то за выдающиеся заслуги в деле создания оружия для Вооружённых сил Австро-Венгрии император Франц-Иосиф пожаловал Рудольфу Фроммеру дворянский титул. Но вернёмся к оружию. Героем сегодняшнего обзора будет пистолет Frommer М.12, более известный как Фроммер Стоп.
Пистолет Frommer М.12 / Frommer Stop.
Пистолет Фроммер Стоп также обладает узнаваемым внешним видом. Если взглянуть на него со стороны - ствол пистолета отдалённо напоминает ствол охотничьей “вертикалки”. А взглянув на дульный срез оружия (выходное отверстие), становится понятно, что в этой модели возвратная пружина расположена над стволом, в отдельном канале. Такая компоновка не нова: 12 годами ранее Джон Браунинг уже применил такое решение в своём пистолете М1900, более известный как Browning № 1.
Пистолет Фроммер Стоп, вид сбоку. Благодаря каналу над стволом его никак не спутать.
Дульный срез пистолета Фроммер Стоп. Возвратная пружина расположена над стволом.
Низкое расположение ствола.
Более низкое расположение ствола относительно рукояти пистолета призвано сократить при стрельбе подброс оружия и плечо отдачи. А это в свою очередь должно было способствовать повышению точности боя. К слову сказать, много десятилетий спустя к схеме с нижним расположением ствола вернулись, но на этот раз она была реализована уже в револьверах. У них для повышения кучности стрельбы стволы расположены на уровне нижней каморы барабана. В качестве примера могу привести револьверы АЕК-906 "Носорог", Chiappa Rhino и Mateba Unica.
Буферная пружина.
В надствольном канале пистолета Фроммер Стоп располагается не одна, а две пружины разной жесткости и диаметра. Обе пружины надеваются на направляющий стержень и образуют пружинный блок. Благодаря расположенному над стволом пружинному блоку Фроммер рассчитывал сократить длину оружия. И ему это удалось: общая длина пистолета Стоп составляет 160 мм при длине ствола 100 мм, а длина предыдущей модели (1910 года) равна 186 мм при той же длине ствола.
На Фроммер Стоп пружина большего диаметра (возвратная) возвращает затвор в переднее положение. А задача пружины меньшего диаметра (буферная) – немного смягчать удар после выстрела при откате затвора назад. То есть наличие буфера призвано смягчить работу автоматики пистолета. Кстати, решение с буферной пружиной применили при разработке современного пистолета Heckler & Koch USP и тоже для снижения отдачи при стрельбе.
Пружинный блок пистолета Фроммер Стоп. 6 - возвратная пружина, 7 - направляющий стержень, 8 – буферная пружина.
Надствольный канал для пружинного блока и кожух ствола были единой деталью (ствольная коробка). Ствольная коробка была неподвижной частью, она крепилась к рамке пистолета и была неразборной.
Пистолет Фроммер Стоп в разрезе. Просматриваются пружины, ствол, затвор.
Действие автоматики
Frommer Stop относится к самозарядным пистолетам (semi-auto). То есть, чтобы произвести очередной выстрел - стрелку требуется нажать на спусковой крючок. Но так было не всегда: на рубеже 19 и 20-го веков, когда такие пистолеты только начинали своё шествие по миру - их было принято называть автоматическими.
Работа автоматики пистолета основана на отдаче подвижного ствола с его запиранием поворотом затвора. Для своего пистолета Рудольф Фроммер выбрал довольно экзотическую для такого класса оружия схему запирания: с длинным ходом ствола. В этой схеме ход ствола равен ходу затвора.
Схема работы автоматики оружия с длинным ходом ствола.
Затворами с длинным ходом увлекался и другой австро-венгерский конструктор чешского происхождения: Карел Крнка. В то время Карел работал с Георгом Ротом и принимал участие в разработке таких пистолетов как Roth-Theodorovic-Krnka 1895, Roth-Sauer 1900, Roth-Steyr 1907. А так как Фроммер и Крнка были не только современниками, но и соотечественниками – конструкторы вполне могли сотрудничать или, по крайней мере, обмениваться опытом, обсуждать свои идеи и делиться планами на будущее.
Основной деталью узла запирания ствола пистолета Frommer Sop является затвор. За его основу конструктор взял затвор винтовки Фердинанда Манлихера: Mannlicher M1895. Винтовка M.95 была принята на вооружение Австро-Венгерской армии в 1895 году и производилась на оружейном заводе в Будапеште с 1897 по 1918 годы. Так как Фроммер много лет работал на этом заводе, а в 1914 по приказу императора был назначен директором завода – то, естественно, он был прекрасно знаком с конструкцией винтовки Манлихера.
Затвор винтовки Манлихера. Обратите внимание на клейма: Budapest, M95.
Отличительной чертой затвора винтовки Манлихера являлся принцип его действия. Для запирания и отпирания канала ствола стрелку не надо было поворачивать затвор (затвор прямого действия). Чтобы перезарядить оружие достаточно движением назад отвести затвор (выброс гильзы) а затем движением вперёд дослать патрон в патронник. Поворот боевой личинки для запирания осуществлялся автоматически благодаря специальным спиралевидным канавкам на его стебле. Такой принцип запирания несколько увеличивал скорострельность, зато усложнял конструкцию и, соответственно, удорожал производство.
Для своего пистолета Фроммер изменил конструкцию затвора Манлихера. Перезаряжание оружия происходило не за счёт мускульной силы стрелка, а благодаря работе автоматики пистолета.
Затвор пистолета Фроммер Стоп. Обратите внимание на спиральные канавки.
Головка затворной рамы пистолета Фроммер Стоп. Потянув за неё, стрелок взводит оружие.
Затворная группа пистолета Фроммер Стоп. Наверху ствол, ниже затвор в головке затворной рамы.
Затвор в крайнем переднем положении. Ствол заперт затвором.
Головка затворной рамы оттянута назад. Произошло расцепление ствола и затвора.
Как и большинство деталей пистолета Frommer Stop, элементы затворной группы (затвор и головка затвора), а также ствол изготавливалась дорогостоящим методом обработки заготовок на металлообрабатывающих станках.
УСМ пистолета Frommer Stop одинарного действия (не самовзводный), куркового типа. Взведение оружия осуществляется вручную. Для этого требуется потянуть на себя головку затворной рамы.
Взведение пистолета Фроммер Стоп. Обратите внимание на направляющий стержень пружинного блока над затвором.
Курок взведен, в центре головки затвора инерционный ударник. В таком ракурсе у оружия опять же свои, уникальные формы. Клавиша (педаль) автоматического предохранителя на тыльной стороне рукоятки. Он автоматически отключится, только если плотно обхватить рукоятку.
Взведённый пистолет в разрезе.
Frommer Stop оснащён только автоматическим предохранителем, иных предохранителей не предусмотрено.
Боеприпасы
Как и более ранние модели Рудольфа Фроммера, пистолет Frommer Stop М.12 был разработан под патроны, также сконструированные Фроммером.
Пистолеты Фроммера выпускались под патроны 7,65x17mm Frommer Long и 9x17mm Frommer. Патроны Фроммера по геометрии были близки к 7,62 и 9-мм патронам Браунинга, но отличались увеличенной навеской порохового заряда. Патроны Фроммера и Браунинга не были взаимозаменяемы, но люди пишут, что теоретически стрельба “неродными” патронами возможна. Правда, за надёжность работы никто не будет ручаться.
На форуме guns.ru владелец пистолета Roth-Steyr писал, что при использовании новых 7,65-мм патронов Fiocchi автоматика оружия не срабатывает. Бывалый пользователь посоветовал стрелку-коллекционеру купить патроны чешского производства, так как они будут “погорячей”.
Ниже привожу сравнительную таблицу близких по характеристикам и по геометрии патронов.
Frommer Stop (M.12)
В 1867 году была образована империя Австро-Венгрия (австро-венгерское соглашение). Тогда Венгрия и получила право сформировать собственные вооружённые силы (Magyar Királyi Honvédség). В соответствии с подписанным соглашением, венгерские воинские формирования входили в состав вооружённых сил Австро-Венгрской империи. В 1912 году венгерская армия приняла на вооружение в качестве служебного оружия пистолет M.12, разработанный Рудольфом Фроммером. Так как его предполагалось продавать на экспорт, для пистолета придумали звучное и понятное во всём мире название: “Stop”. По задумке бренд-менеджеров слово “Стоп” должно было обозначать, что данный пистолет в состоянии остановить любую цель, как бы намекая на высокое останавливающее действие. Под этим именем пистолет Фроммера 1912 года и вошёл в историю.
Возможно, этот же маркетинговый ход повторили два десятилетия спустя бельгийцы, когда стали предлагать пистолет Браунинга под обозначением High-Power (англ.) и Grande Puissance (франц.) - Большая мощь.
Пистолет Frommer Stop пришёлся вовремя и к месту, ведь через год в Сараево был убит эрцгерцог Фердинанд и весь мир сошёл с ума: началась Великая Война. Во время 1-й мировой пистолет Фроммер Стоп был принят на вооружение не только венгерской, но и всей императорской армии (ВС Австро-Венгрии). В то же время пистолет продавали в Германию, Турцию и Болгарию, ведь война – лучший двигатель торговли оружием. За время войны (1912–1918 гг.) было произведено 275 тысяч пистолетов Frommer Stop под обозначением M.12.
Frommer Stop (M.19)
Осенью 1918 года (17 октября) парламент Венгрии разорвал австро-венгерское соглашение и провозгласил независимость Венгрии. Весной 1919 года (21 марта) была образована Венгерская Советская Республика, а несколько дней спустя (25 марта) началось образование Красной армии. В процессе образования пистолет Фроммер Стоп был принят на вооружение венгерской Красной армии. Так как образование армии произошло в 1919 году – пистолет получил обозначение M.19. Уже 16 апреля Советская Венгрия развязала войну с Румынией из-за желания вернуть себе Трансильванию. Румынско-венгерская война закончилась разгромом Красной армии, и румынские войска прошли парадом по улицам Будапешта. Советская Венгерская Республика пала, просуществовав всего несколько месяцев. После падения Советской Венгрии силами венгерских монархистов была восстановлена монархия (король не был определён) и назначен регент.
В Венгрии 20-х годов было также образовано и правительство: Национальное Собрание. Венгерское Национальное Собрание объявило 9 августа 1919 года о воссоздании Nemzeti Hadsereg (Национальной армии). И на вооружение венгерской Национальной армии был также принят пистолет Фроммер Стоп, и также под обозначением M.19. Помимо армии, пистолет Фроммера M.19 использовался в качестве служебного оружия в венгерской полиции и жандармерии, а также в тайной полиции.
Исходя из вышесказанного, получается, что пистолет Frommer Stop (M.19) дважды в течение 1 года принимался на вооружение венгерской армии: сначала Красной, затем Национальной. В период с 1919 по 1920 было произведено 90 тысяч Frommer Stop под обозначением M.19.
Frommer Stop (M.39)
В 1938 году Венгрия заключила союз с Гитлером, так как последний обещал вернуть Венгрии былые территории. В начале 1939 года Венгрия перестраивает экономику на военные рельсы и начинает готовиться к войне. Тогда же (по невыясненным причинам), пистолет Фроммер Стоп снова был принят на вооружение ВС Венгрии, но уже под обозначением M.39. Уже в марте венгерские войска оккупировали Закарпатскую Украину и захватили такие крупные города, как Ужгород и Мукачево. А 1 сентября 1939 года войска Вермахта и союзников вторгаются в Польшу. В результате весь мир снова сошёл с ума: началась 2-я Мировая война.
Есть данные, что якобы в конце 30-х годов был разработан экспортный вариант пистолета под обозначением “М-1939”, но проект был закрыт по причине начала 2-й Мировой войны.
Пистолет-карабин.
В музее военной истории Венгрии (Будапешт) выставлен пистолет Фроммера с прикладом необычного вида. В результате поисков я нашёл дополнительную информацию об этом аксессуаре. Оказалось, что это складной приклад Бенке-Теймана (Benke-Thiemann shoulder stock). Он изготовлен из листовой стали методом штамповки. В сложенном состоянии детали приклада дважды накладываются на рукоятки пистолета. Стрельба возможна как при сложенном прикладе, так и с разложенным прикладом. Так как изделие крепится к рукоятке оружия при помощи сквозных болтов – приклад не назовешь быстросъёмным. Элементов крепления ремня к прикладу я не разглядел, но вроде бы предлагалась массивная кобура особой конструкции. Возможно, для использования ремня предполагалось крепить его карабином к антабке в основании рукоятки пистолета.
Пистолет Frommer Stop со складным прикладом. Слева приклад сложен, справа – приклад разложен в боевое положение.
Во время раскладывания приклада в боевое положение он напоминает и арбалет, и крылья бабочки одновременно. Данный приклад особым спросом не пользовался, поэтому была изготовлена ограниченная партия в несколько десятков единиц. Большее распространение приклад получил в качестве аксессуара для пистолета Люгера (изготовлено несколько сотен) и поэтому сохранился до наших дней в несколько большем количестве. В конце статьи смотрите видео с демонстрацией складного приклада для пистолета Luger P08.
Автоматический пистолет (full-auto).
По неподтверждённым данным, на базе пистолета Фроммер Стоп была разработана версия автоматического пистолета. Предположительно, он применялся на Итальянском фронте в 1917 году. Шла Первая мировая, а войска Австро-Венгрии и Германии противостояли Италии и её союзным войскам. Данная модель (назовём её Frommer Stop Machine Pistol) отличалась от базовой удлинённым стволом и магазином повышенной ёмкости, который вмещал 15 патронов. Также в основании рукоятки пистолета имелась дополнительная деталь, которая располагалась вдоль магазина. Предположительно, деталь выполняла функцию направляющей для магазина, для того чтобы стрелок мог легче вставить магазин в рукоятку.
Автоматический пистолет Frommer Stop Machine Pistol.
Неизвестно, являлся ли автоматический режим стрельбы вспомогательным или основным. На единственном фото не видно, есть ли переключатель режима огня. Возможно, данный пистолет имел возможность вести огонь только очередями (непрерывный огонь).
Пистолет-пулемёт Frommer Stop M.17
Возможно, Frommer Stop Machine Pistol был экспериментальной моделью, выполненной в единственном экземпляре. А может, Machine Pistol является этапом эволюции от пистолета к пистолету-пулемёту, о котором речь будет ниже. И если в существовании автоматического пистолета есть основания сомневаться, то в существовании пистолета-пулемёта можно убедиться, посетив военно-исторический музей в городе Вена (Австрия). Его называли и классифицировали по-разному: Pistolen-MG M.17; Reihenfeuerpistole M.17; Sturmpistole M.17; Frommer double barrel machine gun mod. 17.
Основой для M.17 являлись два спаренных пистолета, которые монтировались на станок в перевёрнутом виде (вверх ногами). Пистолеты отличались от М.12 тем, что они лишились спусковых крючков и скоб, УСМ позволял вести огонь только очередями и отсутствовал какой-либо предохранитель. Клавиша автоматического предохранителя выполняла функцию спуска. Ствол был на несколько миллиметров длинней, чем на базовой модели М.12.
В основании рукоятки пистолета, как и на версии full-auto, вдоль магазина есть дополнительная деталь. Но она уже изогнута в виде шпоры. Питание осуществляется от магазинов повышенной ёмкости, которые вмещали сначала по 25, а затем по 30 патронов.
Frommer Stop M.17 без спускового крючка и скобы, но с магазином повышенной ёмкости. Обратите внимание на шпору в основании рукоятки.
Вскоре выяснилось, что длины ствола недостаточно. Поэтому для увеличения дальности полёта пули, её убойного и пробивного действия требовалось увеличить начальную скорость. Пистолеты оснастили стволами, длина которых равнялась 250 мм. За ненадобностью удлинённые стволы лишились мушек, а рукоятки пистолетов остались без деревянных щёчек.
Окончательный вариант ПП Frommer Stop M.17. Обратите внимание на головку затвора.
ПП Frommer Stop M.17 на станке.
ПП Фроммер Стоп очень подробно и грамотно описал Рябов Кирилл, поэтому, кому интересны подробности – найдёт их в статье Кирилла Клик сюда
Сравнительная таблица с ТТХ пистолетов Фроммер M.12 и M.17
О заводе
Пистолет Фроммер Стоп производили на Будапештском оружейном заводе. Он был основан в 1891 году, а прекратил производить оружие в 2004. Я выяснил, что после 2004, в результате эмбарго - Будапештский оружейный завод был реорганизован, перепрофилирован и переименован в “Закрытое Акционерное Общество ФЕГ Производитель конвекторов”, вошел в состав холдинга “MFP” и занялся производством отопительного оборудования.
Пистолет Фроммер Стоп в кино
Привет вам от Гориллы / Le Gorille vous salue bien (Франция, 1958 год)
Пополь (Франсуа Дарбон) угрожает Горилле пистолетом.
Взвесь весь риск / Classe tous risques (Франция, 1960 год)
Совсем юный Жан-Поль Бельмондо в роли Эрика Старка с пистолетом Фроммер Стоп в руке.
Два с половиной раза в аду / Two Half-Times in Hell (Венгрия, 1961 год)
Немецкий генерал стреляет в Штейнера (Дежё Гараш) из пистолета Фроммер Стоп.
Похороны в Берлине / Funeral in Berlin (Великобритания, 1966 год)
Один из подручных Круцманна с пистолетом Фроммер Стоп.
Какое-то время / Chvíle (Чехословакия, 1972 год)
Революционер Владимир (Иржи Бартошка) с пистолетом Фроммер Стоп.
Бешеное золото (СССР, Мосфильм, 1976 год)
Глеб Стриженов в роли Джо Парсонса с пистолетом Фроммер Стоп.
Антропоид / Anthropoid (Чехия, Великобритания, Франция, 2016 год)
Боец сопротивления с пистолетом Фроммер Стоп.
Пистолет Фроммер Стоп на TV
Перец / Bors (Венгрия, 1968 год)
Венгерский солдат Мэтт Борс (Иштван Станкаи) с пистолетом Фроммер Стоп.
Гитлер: Восхождение дьявола / Hitler: The Rise of Evil (Канада, США, 2003 год)
Гитлер (Роберт Карлайл) с пистолетом Фроммер Стоп во время Пивного путча, произошедшего 9 ноября 1923 года.
Пистолет Фроммер Стоп в играх
Поле битвы / Battlefield
Немецкий солдат с пистолетом Фроммер Стоп.
Frommer Stop Machine Pistol под патрон 380 ACP. Автоматический пистолет Фроммер Стоп с удлиненным стволом и магазином повышенной емкости. В игре магазин вмещает 14 патронов плюс один в патроннике, реальные магазины вмещают 15 патронов. Доступен для классов "Пилот" и "Танкер".
Заключение
Несмотря на то, что пистолеты Frommer Stop / M.12 были дорогими в производстве и сложными в обслуживании, они считались неплохим оружием и пользовались на оружейном рынке устойчивым спросом. Frommer Stop производились из высококачественных материалов, были надёжны и удобны в обращении. Несмотря на специфические патроны, пистолет выпускался массово, получил довольно широкое распространение и заслужил популярность в центральной части Европы. Принятый на вооружение в 1912 году, Фроммер Стоп прошёл 1-ю мировую и участвовал во 2-й мировой наравне с более новыми и совершенными образцами.
Так как пистолеты Frommer Stop дошли до наших дней в достаточно большом количестве, то их можно купить по умеренной цене. Так, на аукционе GunBroker образец в хорошем состоянии можно купить в пределах $220-300.
В следующих частях читайте о других разработках венгерского оружейного конструктора Рудольфа фон Фроммера.
Автор благодарит Bongo за консультации.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…
Источники информации:
“Pistols of the World”. Авторы: Ian Hogg и John Walter.
“Оружие пехоты”. Авторы: Виктор Мураховский и Семен Федосеев.
“Vom Ursprung der Selbstladepistole”. Авторы: Josef Mötz и Joschi Schuy.
http://modernfirearms.net/handguns/hg/hu/frommer-stop-r.html
http://warfiles.ru/show-44778-765-mm-pistolet-frommer-stop-obr-1909-g.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/HK_USP
http://ohrana.ru/weapon/pistols/37718/
http://www.e-reading.club/bookreader.php/146651/Fedoseev,_Murahovskiii_-_Oruzhie_pehoty._Spravochnik.html
http://www.ar15.com/forums/t_1_5/1148933__ARCHIVED_THREAD____Firearms_enthusiasts__here_s_an_uncommon_one_from_the_collection__Frommer_M12_.html&page=1
http://unblinkingeye.com/Guns/Frommer/frommer.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Frommer_Stop
http://www.hungariae.com/FromStop.htm
http://www.deactivated-guns.co.uk/deactivated-guns/axis-deactivated-guns/deactivated-frommer-stop/prod_287.html
http://www.deactivated-guns.co.uk/deactivated-guns/axis-deactivated-guns/deactivated-frommer-baby-7-65mm/prod_324.html
http://forum.guns.ru/forum/36/702385.html
http://forum.guns.ru/forummessage/122/201812-86.html
http://forum.guns.ru/forummessage/115/1246940.html
http://www.littlegun.info/arme%20nat%20div/a%20hun%20frommer%20stop%20gb.htm
http://www.gunbroker.com/item/604504145
http://rufor.org/showthread.php?t=22436
http://candrsenal.com/disassembly-the-frommer-stop/
http://fastmarksman.ru/m/franchi1.php
http://werewolf0001.livejournal.com/2629111.html
http://weaponland.ru/board/patron_7_65x13_7_65_roth_sauer/43-1-0-473
http://www.municion.org/9altres/9Frommer.htm
http://www.municion.org/7mm/7_65x17Frommer.htm
http://www.municion.org/7_65x13sr/7_65x13sr.htm
https://topwar.ru/89978-pistolet-pulemet-frommer-stop-m17-avstro-vengriya.html
[/size
Автор: Михаил ЗадунайскийПервоисточник: “Pistols of the World”. Авторы: Ian Hogg и John Walter.
Перевод: Михаил Задунайский
Использованы фотографии: “Pistols of the World”. Авторы: Ian Hogg и John Walter. “Оружие пехоты”. Авторы: Виктор Мураховский и Семен Федосеев. “Vom Ursprung der Selbstladepistole”. Авторы: Josef Mötz и Joschi Schuy. http://modernfirearms.net/handguns/hg/hu/frommer-stop-r.html http://warfiles.ru/show-44778-765-mm-pistolet-frommer-stop-obr-1909-g.html https://ru.wikipedia.org/wiki/HK_USP http://ohrana.ru/weapon/pistols/37718/ http://www.e-reading.club/bookreader.php/146651/Fedoseev,_Murahovskiii_-_Oruzhie_pehoty._Spravochnik.html http://www.ar15.com/forums/t_1_5/1148933__ARCHIVED_THREAD____Firearms_enthusiasts__here_s_an_uncommon_one_from_the_collection__Frommer_M12_.html&page=1 http://unblinkingeye.com/Guns/Frommer/frommer.html https://en.wikipedia.org/wiki/Frommer_Stop http://www.hungariae.com/FromStop.htm http://www.deactivated-guns.co.uk/deactivated-guns/axis-deactivated-guns/deactivated-frommer-stop/prod_287.html http://www.deactivated-guns.co.uk/deactivated-guns/axis-deactivated-guns/deactivated-frommer-baby-7-65mm/prod_324.html http://forum.guns.ru/forum/36/702385.html http://forum.guns.ru/forummessage/122/201812-86.html http://forum.guns.ru/forummessage/115/1246940.html http://www.littlegun.info/arme%20nat%20div/a%20hun%20frommer%20stop%20gb.htm http://www.gunbroker.com/item/604504145 http://rufor.org/showthread.php?t=22436 http://candrsenal.com/disassembly-the-frommer-stop/ http://fastmarksman.ru/m/franchi1.php http://werewolf0001.livejournal.com/2629111.html http://weaponland.ru/board/patron_7_65x13_7_65_roth_sauer/43-1-0-473 http://www.municion.org/9altres/9Frommer.htm http://www.municion.org/7mm/7_65x17Frommer.htm http://www.municion.org/7_65x13sr/7_65x13sr.htm https://topwar.ru/89978-pistolet-pulemet-frommer-stop-m17-avstro-vengriya.html
Статьи из этой серии:Пистолеты венгерского оружейника Рудольфа фон Фроммера (часть I)
Видео в тему
Стрельба из Frommer Stop, замедленная съемка
Разборка пистолета Frommer Stop
Складной приклад Бенке-Теймана для пистолета Люгер.