Противоракетное хитросплетение на кавказском ТВД в свете «игр» Баку, Тбилиси и Тель-Авива: велики ли угрозы? (Часть 1)

Главным недостатком противоракет «Tamir» комплекса «Iron Dome» является невозможность эффективного перехвата высотных стратосферных целей, а также сверхзвуковых объектов, двигающихся со скоростями более 2200 км/ч вдогон

На схеме продемонстрирован непосредственны этап перехвата неуправляемого реактивного снаряда РСЗО «Град». Приведены наиболее оптимальные углы разлёта осколков боевой части ракеты-перехватчика «Тамир» для инициирования боевогоснаряжения вражеского НУРС. Подрыв 11-килограммовой БЧ ЗУР «Тамир» происходит по данным лазерного взрывателя

Самоходная пусковая установка ЗРК «Spyder-SR»

Вооружением стратегической для Армии обороны Израиля важности, вне всяких сомнений, является противоракетный комплекс позиционной ПРО «Iron Dome» («Железный купол»). Передовая высокоэнергетическая МРЛС с АФАР EL/M-2084 производства компании «Elta Systems», а также зенитные управляемые ракеты средней дальности «Tamir» позволяют перехватывать неуправляемые реактивные снаряды (НУРС) РСЗО типа БМ-21 «Град» и БМ-27 «Ураган» на дальностях около 70 км, а также крупнокалиберные 120-мм и 152-мм миномётные и артиллерийские снаряды на расстоянии порядка 40-60 км. Кроме того, в список целей комплекса «Железный купол» входят сложные аэробаллистические цели, противорадиолокационные ракеты и все виды боевой авиации. Работающая на частотах 2-4 ГГц дециметрового S-диапазона многофункциональная РЛС EL/M-2048 способна обнаруживать цель с ЭПР порядка 0,015 м2 (152-мм артиллерийский снаряд) на дальности 100 км, а 220-мм неуправляемый реактивный снаряд 9М27Ф/К («Ураган») с ЭПР около 0,035 м2 — на дальности около 125 км. Энергетические способности этой РЛС значительно выше, нежели у большинства известных контрбатарейных РЛС артиллерийской разведки, а перспективные высокопроизводительные вычислительные средства дают возможность максимально сократить время обнаружения и «захвата на точное автосопровождение» стартующих снарядов противника. Время реакции комплекса составляет не более 1 с.Мнения о эффективности «Iron Dome» в боевых условиях у разных источников сильно разнятся. К примеру, эксперты, приближённые к производителю «Железного купола» и Министерству обороны Израиля утверждают, что эффективность комплекса составляет порядка 90%, что частично подтвердилось во время операции «Облачный Столп», когда первая модификация комплекса «Iron Dome Block I» перехватила 421 из 1198 палестинских неуправляемых реактивных снарядов, среди которых были различные модификации «Кассамов», «Грады» и «Фаджры». Если доверять израильским военным, большая часть палестинских средств воздушного нападения, которая не угрожала израильским городам и «ушла в молоко», не перехватывалась «Железным куполом» ввиду относительно высокой стоимости противоракет «Тамир» (62 тыс. долларов за единицу), чем и объясняется 35%-ное количество перехваченных палестинских ракет. Другими словами, только 525 ракет представляли угрозу военным и гражданским объектам страны, а 673 «ушло в молоко» (примерные цифры). Другие источники (как израильские, так и палестинские) подают диаметрально противоположную информацию.К примеру, представители палестино-серийского военизированного подразделения «Бригада Аль-Кудс», которые сегодня, вместе с правительственными войсками Сирии, «Хезболлой», сирийскими ополченцами и ВКС России участвуют в антитеррористической операции в провинции Алеппо, ещё весной 2014-го года представили новую «кустарную», и достаточно эффективную, тактическую РСЗО калибром 107 мм. Радиус действия у системы не превышает 8 км, зато эффективная поверхность рассеяния составляет не более чем 0,01 м2, что является очень серьёзной помехой для радиолокационных средств обнаружения и наведения комплекса «Железный купол». На практике это подтвердилось во время ударной операции «возмездия» за убийство военнослужащими ЦАХАЛа 3-х активистов подразделения «Аль-Кудс» 11 марта 2014 года. Тогда в сторону Израиля из «партизанских» ПУ было выпущено 130 неуправляемых реактивных снарядов типа «Кудс», 60 из которых пересекли границу и упали на израильской территории. Всего три самодельные ракеты были перехвачены ракетами «Tamir». Возможно, зная безопасную траекторию полёта палестинских ракет, расчёт «Железного купола» сэкономил дорогие «Тамиры» Но учитывая, что компания-производитель «Rafael» претендует на достойный портфель заказов комплексов стоимостью в более чем 50 млн. долларов, такая экономия на демонстрации боевой эффективности по меньшей мере необъяснима.Ещё одним фактом, свидетельствующим далеко не в пользу «Iron Dome», является его огромная «мёртвая зона» (расстояние от дивизиона до ближнего рубежа возможного применения ЗУР), составляющая 4,5 км. Это говорит о том, что если против комплекса «Железный купол» применить лёгкий неуправляемый снаряд типа С-8 с адаптированной для наземного применения ПУ Б-8М1 с расстояния 2,5—5 км, комплекс окажется беззащитным. Об огромной «мёртвой зоне» рассуждают не только зарубежные любители и специалисты в области аэрокосмических, а и местные эксперты. Так, доктор в области противоракетной обороны Техниона Хайфы Натан Фабер утверждал, что зенитные управляемые ракеты «Тамир» имеют низкие возможности перехвата ракет и снарядов противника на расстоянии вплоть до 15 км. Очивидно, он имел ввиду цели, которые уже находятся непосредственно на подлётном участке траектории (ниже 5 км). Как известно, даже у таких ЗРК ПРО дальнего рубежа, как С-400 «Триумф» (с вертикальным методом пуска ЗУР 48Н6Е2 и 9М96Е2) «мёртвая зона» не превышает 2-3 км. В чём тогда причина столь большой «мёртвой зоны» у «Железного купола», запускающего «Тамиры» под углом 75-80 градусов?Дело в том, что при разработке противоракеты «Tamir» больший упор делался далеко не на сверхманевренные качества, а на отъюстированную (выверенную) оптимизацию разлёта осколков боевой части для наиболее эффективного поражения цели, а также на продвинутый лазерный взрыватель с дополнительными оптико-электронными датчиками, которые способствуют своевременному подрыву боевой части. В итоге, ЗУР «Tamir» не получила ни газодинамической системы склонения (газоструйныых плоскостей в канале сопла РДТТ), ни газодинамического «пояса» с соплами двигателей поперечного управления (ДПУ) для быстрого выхода на цель сразу после старта. За маневренность отвечают лишь носовые аэродинамические рули, формирующие схему «утка». Естественно, лишь аэродинамические органы управления не позволят активно разгоняющейся ракете-перехватчику за сотые доли секунды выходить на цели в радиусе 3 или 5 км. У зенитных ракет 9М331 комплекса «Тор-М1» для этого имеются носовые газогенераторы для склонения к цели после запуска, которые сократили «мёртвую зону» всего до 1 км; о наличии таких устройств у «Тамира» не сообщается. Перейдём к теме продажи комплексов Азербайджану.Первая информация относительно продажи комплекса Азербайджану была опубликована бакинским новостным агентством 1news.az 7 октября 2016 года, со ссылкой на депутата Национального собрания Азербайджана Евду Абрамова. Подтверждение последовало 17 декабря 2016 года от информационного агентства АПА со ссылкой на министра оборонной промышленности страны Явера Джамалова. Контракт на закупку «Железного купола» был заключён напрямую между Министерством обороны Азербайджана и департаментом МО Израиля по экспорту вооружений «SIBAT». Таким образом, южнокавказская республика становится первым официальным иностранным покупателем данной тактической системы ПРО.Слухи о подготовке этого контракта ходят в кулуарах азербайджанских ведомств уже более одного года. И нет никаких сомнений в том, что Баку продолжит устраивать акты агрессии и провокации в районе Нагорного Карабаха, как это было в первых числах апреля 2016-го года во время «Четырёхдневной войны», но теперь хочет ещё и спрятать своих военнослужащих под «противоракетным зонтиком» «Железного купола». О продолжении прежней стратегии Азербайджана по Нагорно-Карабахской Республике может сказать тот же штришок с экстрадицией Рамиля Сафарова, — азербайджанского военнослужащего, который во время прохождения курсов английского языка в Венгрии зарубил топором армянского военнослужащего, после чего получил от президента И. Алиева звание майора, достойное денежное вознаграждение и новую жилплощадь. Ускорило контракт по «Железному куполу» и ещё одно немаловажное событие — поставки оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-Э» для ВС Армении. Передача современнейших а мире ОТРК состаялась в рамках предоставленного Армении экспортного кредита на преобретение российских вооружений на сумму около 200 млн. долларов. Впервые комплексы продемонстрировали 16 сентября 2016-го года на репетиции парада в Ереване в честь 25-летия независимости республики, что вызвало резкое негодование со стороны Баку. В тот же день президент Алиев служебное совещание с участием высокопоставленных лиц силовых ведомств, где была выработана дальнейшая тактика возможных боевых действий в НКР, включающая нанесения ракетно-артиллерийских ударов по ключевым стратегическим объектам Армении. Только вот о членстве Армении в ОДКБ и других недостатках «спасительного» «Железного купола» в Баку, судя по происходящему, не задумываются.Сегодня основу ПВО-ПРО Азербайджана составляет: 3 дивизиона ЗРК С-300ПМУ-2 «Фаворит» (закуплено 16 ПУ и 112 ЗУР 48Н6Е2), 1 дивизион (батарея) ЗРК «Barak-8» израильского производства с 75 ЗУР, 18 самоходных огневых установок типа 9А310М1-2 (ЗРК «Бук-М1/2»), 8 самоходных комплексов «Тор-М2Э», столько же белорусских Т-38 «Стилет», а также израильские ЗРК «Spyder-SR». Давайте оценим боевой потенциал данной эшелонированной системы противовоздушной/противоракетной обороны. Вышеуказанных средств будет достаточно для того, чтобы лишь частично перекрыть воздушное пространство над Нагорно-Карабахской Республикой. Если будет задействован только один дивизион С-300ПМУ-2 с 6-8 пусковыми установками (больше дивизионов Баку не сможет выделить на направлении НКР ввиду необходимости сохранения ПВО над стратегически важными объектами в центральных районах Азербайджана и на побережье Каспийского моря), воздушное пространство над НКР будет контролироваться частично. Сложный рельеф не позволит контролировать высоты до 1,5—2,5 км даже при условии применения низковысотного обнаружителя (НВО) 76Н6 и универсальной вышки 40В6М для МРЛС 30Н6Е2. Аналогичная ситуация складывается и с азербайджанскими «Буками» и «Бараками-8».Большое количество близко расположенных горных хребтов и возвышенностей значительно облегчает задачи «взлома» даже самых мощных систем ПРО, что с лёгкостью выполнят армянские штурмовики Су-25, а также тактическая авиация ВКС России, переброшенная на авиабазу Гюмри в рамках помощи союзнической республике. Из этого делаем однозначный вывод — дорогие «Трёхсотые», «Буки» и «Бараки», имеющие стратегическое для Баку значение, не будут стягивать на Нагорно-Карабахский театр военных действий. Кроме того, сложнейший лесистый ландшафт горных хребтов НКР, где ВС Азербайджана не смогут найти множества удобных для оперативного продвижения войск равнинных полос шириной более более 100 метров, не позволит разъезжать по местности даже таким компактным самоходным зенитно-ракетным комплексам, как «Тор-М2Э» или «Spyder-SR». Да и толку от «Spyder-SR» против низковысотных целей будет не очень-то и много, ведь минимальная высота поражаемой цели у этого комплекса ограничивается 20 метрами, в то время как многие современные средства воздушного нападения подходят к цели на более низких высотах (от 7 до 15 м).Есть у мобильного ЗРК малой дальности «Spyder-SR» и положительные черты: в качестве зенитных управляемых ракет применяются версии управляемых ракет воздушного боя «Derby» и «Python-5». На одной БМ-пусковой установке расположен счетверённый модуль на 2 ракеты «Дерби» и 2 ракеты «Питон». Первая обладает начальной скоростью в 1000 м/с, а также способна маневрировать с перегрузками до 50 ед., эти показатели выше, чем у ЗУР 9М331 комплекса «Тор-М1». Зенитная ракета «Derby» оснащается активной радиолокационной ГСН, благодаря чему даже в плохих метеорологических условиях ракета сразу после пуска может захватывать воздушную цель без помощи РЛС обнаружения и целеуказания EL/M-2106NG «ATAR-3D», оператор может выключить РЛС и, не вскрывая своих позиций, ожидать успешного перехвата. Радиокомандное наведение в ЗРСК «Тор-М1», в плохих метеорологических условиях, требует постоянной работы радиолокационной станции наведения, вплоть до поражения цели, что может раскрыть собственные позиции для средств радиоэлектронной разведки противника.Ракета «Python-5» обладает ещё более выдающимися параметрами. Во-первых, «Питон-5» — единственная ракета-перехватчик малой дальности, которая использует биспектральную оптико-электронную головку самонаведения одновременно с инфракрасным длинноволновым каналом (8-13 мкм) и телевизионным каналом (наведение на силуэт цели). Обеспечивается поражение теплоконтрастных воздушных целей, малоразмерных «холодных» объектов (БПЛА территориальной и позиционной разведки), артиллерийских снарядов и управляемых авиабомб. Ракета обладает высочайшими лётно-техническими характеристиками, достигнутыми применением самых больших, в практике военного ракетостроения, дестабилизаторов, крупных носовых аэродинамических рулей, а также газодинамической системы управления интерцепторного или газоструйного типа. Перегрузочный лимит конструкции «Python-5» оценивается компанией-разработчиком «Rafael» в 70 ед., а угол прокачки координатора — в 75-90 град. Максимальная скорость ракеты также самая высокая среди всех известных УРВВ ближнего боя (порядка 4100 км/ч). Двухрежимный РДТТ имеет период работы 22 с (4 с в разгонном режиме и 18 с в маршевом режиме): это говорит о возможности использования системы отклонения вектора тяги на всех участках траектории полёта. Единственным недостатком ракеты считается отсутствие коротковолнового диапазона (3-5 мкм) работы ГСН, что создаёт проблемы с введением режима работы по наземным целям.«Спайдеры» и «Торы» азербайджанские войсковые подразделения смогут применять исключительно на малочисленных автомобильных дорогах, что сделает процесс их обнаружения с помощью самолётов ОРТР Ту-214Р ещё более простым. Что касается «Трёхсотых», «Бараков», «Буков» и «Железного купола», — на них сделаны основные ставки в формировании эшелонированного воздушного рубежа обороны передовых укрепрайонов ВС Азербайджана, расположенных в нескольких десятках километров от границы НКР. На расстоянии 40-60 км от активного участка театра военных действий ВС Армении не имеют возможности подавления азербайджанских мотострелковых бригад и опорных пунктов с помощью РСЗО «Град», необходимой для этого дальностью обладают только боевые машины РСЗО 9А52 «Смерч» с 12 направляющими, либо дальнобойная ствольная артиллерия (203-мм САУ «Пион»). Для защиты именно от такой артиллерии Азербайджан закупил тактический противоракетный комплекс «Iron Doom»: по сути, и много НУРС (как в случае с «Градом») перехватывать не придётся, и оборона будет достаточной. Как сообщают источники, было закуплено 4х20 ПУ «Iron Doom» с 80 готовыми к пуску ракетами-перехватчиками «Tamir».В такой комплектации «Железный купол» может отразить полные залпы примерно 4 или 5 боевых машин РСЗО «Смерч», а также различные модификации 203-мм снарядов «Пиона» ещё за пару десятков километров от обороняемого объекта. Но это касается лишь приближающихся к противоракетной батарее НУРС, когда перехват происходит в переднюю полусферу (ППС). Когда «Iron Dome» пропустит хоть одну высокоскоростную сверхзвуковых НУРС, перехватить её вдогон (в заднюю полусферу) «Тамиры» уже не смогут. Очень негативной чертой противоракет «Tamir» является их относительно невысокая максимальная скорость, которая составляет около 2600 км/ч, в то время как большинство реактивных снарядов РСЗО обладают скоростью в 3-4М. Наибольшая эффективность «Тамиров» достигается исключительно при перехвате целей на встречно-пересекающихся траекториях.Одним из важнейших качеств комплекса «Iron Dome» является возможность работы в вроли тактической системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Эта функция возложена на МРЛС EL/M-2084, которая может обнаружить 300-мм неуправляемый реактивный снаряд типа 9М55Ф на дальности около 110 км. Таким образом, операторы комплекса могут не только перехватить часть этих снарядов, но и ещё и оповестить передовые подразделения о скором ударе реактивной артиллерией, чтобы последние успели переместиться из открытых площадей в укрытия. Есть у этой многофункциональной РЛС и не очень хорошая черта, которую мы не обсудили в начале статьи. Станция EL/M-2084 обладает чрезвычайно малой зоной обзора в угломестной плоскости, которая составляет всего 40 град. Этого абсолютно недостаточно для перехвата аэробаллистических и планирующих средств воздушного нападения, которые «подходят» (пикируют) к цели под углами 50 и более градусов из стратосферы. Говоря более простым языком, над дивизионом «Железного купола» образуется «воронка мёртвой зоны» с углом 100 град, через которую можно легко уничтожить основу системы — РЛС EL/M-2084. Более того, чтобы добраться до этой «воронки», средству воздушного нападения противника совершенно не нужно изначально подниматься на 35 км, ведь у израильского детища есть ещё один недостаток — предельная высота поражаемых целей, которая составляет около 12 км (на такую высоту сегодня поднимается большинство типов самолётов тактической авиации).Теперь мы определили ещё и тот факт, что в момент интенсивной и продуманной противорадиолокационной воздушной операции противника, батарея противоракетного комплекса «Iron Dome» самостоятельно долго не продержится; а это требует привлечения пары дивизионов «Бук-М1-2» или «Триумфа» (для ликвидации «воронки»). По сути, израильтян, в процессе проектирования комплекса, не научили слабые места египетских ЗРК «Куб», имеющих подобные воронки «мёртвых зон», через которые Хель Хаавир частенько умудрялись весьма успешно уничтожать самоходные РЛС обнаружения и уничтожения 1С91. Для сравнения приведу вам размеры «воронок» наших комплексов: у всех модификаций «Торов» — всего 52 град., столько же у многофункциональной РЛС 30Н6Е (угломестные зоны обзора у этих комплексов от 0 до 64 град.). «Воронки» у «Трёхсоток» не такие уж и маленькие, но чтобы безболезненно в них проникнуть, летательному аппарату противника необходимо изначально облететь её ещё выше, чем максимальная высота поражаемой цели С-300ПМ1, а это около 35 — 45 км.Теперь обсудим самый больной вопрос для Генштаба ВС Азербайджана — наличие у Армении оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-Э». Опасения Баку на этот счёт далеко не беспочвенны. Ведь реалии таковы, что все имеющиеся на вооружении ПВО Азербайджана ЗРК не имеют возможности противостоять «Искандерам». Начнём с главного объекта нашего сегодняшнего обзора, — комплекса «Iron Dome».Как мы уже успели рассмотреть, его противоракеты «Tamir» оснащены лишь аэродинамическими органами управления в носовой части корпуса. Следовательно, максимальные перегрузки, реализуемые ракетой, едва достигают 40G; этого вполне достаточно для перехвата реактивных и артиллерийских снарядов, летящих по настильным, сопряжённым и навесным траекториям, тем более, что снаряды эти не совершают сложных противозенитных манёвров, осложняющих процесс перехвата системам наведения и управления ракеты «Tamir». Другое дело — оперативно-тактическая баллистическая ракета (ОТБР) 9М723-1/К5 комплекса «Искандер-Э/М». Её радиолокационная сигнатура соответствует 122-мм артиллерийскому снаряду (0,015 м2), но это уже не просто неуправляемая «болванка», а активно маневрирующий «умный» высокоточный объект. Ракета 9М723К5 пикирует на цель под углом около 80 град., что создаёт огромные проблемы для обнаружения и «захвата» радиолокационными средствами «Железного купола» и С-300ПМУ-2, баллистическая ракета «входит» в воронку «мёртвой зоны» с высоты 50 км. Даже если РЛС наведения EL/M-2084 («Iron Dome») и 30Н6Е2 (С-300ПМУ-2) смогут обнаружить и взять её на сопровождение на расстоянии 80-110 км, перехватить её будет непросто даже в том случае, если азербайджанские зенитно-ракетные дивизионы будут перекрывать друг другу воронки «мёртвых зон».Во-первых, официальные источники говорят о том, что радиолокационные средства С-300ПМУ-2 (30Н6Е2 и 64Н6Е) имеют ограничение по ЭПР цели в 0,02 м2, а ОТБР 9М723К5 имеет примерно такую же, либо даже меньшую радиолокационную сигнатуру. Во-вторых, ракета на завершающем участке траектории выполняет интенсивные противозенитные манёвры с перегрузкой до 30 ед., что требует от ракет-перехватчиков маневрирования с в 2,5 раза большими перегрузками (не менее 62-65 ед.). Зенитные ракеты 48Н6Е2, «Тамир» конструктивно расчитаны на перегрузки лишь около 40 ед., а модернизированный ЗУР типа 9М317 комплекса «Бук-М1-2» — не более 25-27 ед., что ни на шаг не приближает азербайджанские расчёты к успеху в перехвате ракет «Искандер-Э». В-третьих, гиперзвуковая подлётная скорость оперативно-тактической баллистической ракеты 9М723К5, в зависимости от дальности цели, колеблется в пределах 2100 — 2600 м/с, что находится далеко за пределами максимальных пределов скоростей поражаемых целей ЗРК С-300ПС, «Iron Dome», а также «Бук-М1-2». Представьте себе 8 ракет 9М723К5, мчащихся к обороняемым целям с высоты 50 км под углом в 80-85 град. Подлётное время (при скорости 8-8,8М) с верхней точки траектории составит около 19,5 с, а ракеты при этом ещё и «дико» маневрируют, имея радиолокационную заметность, чуть более, чем у средней птицы. О перехвате такого изделия азербайджанскому расчёту ЗРК «Триумф» останется только мечтать, и поделать здесь Баку абсолютно ничего не может.Более продуманной стратегией противодействия нашим «Искандерам-Э» отличилось Минобороны Грузии. В то время, как весной 2014-года МО Азербайджана отказалось от предложения французской стороны заключить контракт с «Eurosam» на закупку нескольких дивизионов зенитно-ракетного комплекса ПВО-ПРО «SAMP-T», грузинское ведомство незамедлительно принялось за рассмотрение заманчивого предложения. Грузины неоднократно выражали озабоченность развёртыванием в Южной Осетии наших комплексов «Искандер-М». Так, 23 декабря 2015 года, тогдашняя министр обороны Грузии Тина Хидашели, назвала размещение наших ОТРК в югоосетинском населённом пункте Джава «угрозой регионального масштаба, а также огромным вызовом для всего Южного Кавказа», очевидно имелась в виду Турция и Азербайджан. На текущий момент информации о прибытии комплектов «SAMP-T» в Грузию не наблюдалось, но выполнение контракта может последовать в любой момент.Очень важной причиной, по которой «Искандеры-М» в обязательном порядке должны находится на боевом дежурстве в ЮВО и на Кавказе, являются не только агрессивные действия Баку по отношению к НКР и Армении, а и стратегическое партнёрство Грузии с НАТО, а также непосредственно с США. Официальный Тбилиси, в котором продолжают рассматривать силовые стратегии возвращения Южной Осетии и Абхазии, население которых подвергалось геноциду со стороны Грузии на протяжении многих лет, медленно и уверенно превращает страну в натовский оперативно-стратегический плацдарм для контроля за южными регионами Российской Федерации. Основой этого плацдарма является военная база Вазиани, расположенная близ Тбилиси. Начиная с 2015-го года данный военный объект приобрёл стратегическое для Грузии и НАТО значение: на нём прошли первые совместные военные учения грузинских ВС с многонациональным составом Североатлантического альянса под названием «Agile Spirit-2015» («Проворный дух-2015»). Вторые, наиболее широкомасштабные, манёвры проходили с 11 по 26 мая 2016 года в рамках учений «Noble Partner» («Партнёрство высокого уровня»). Тогда, впервые в истории, американские основные боевые танки M1A2 «Абрамс», а также БМП M2 «Бредли» были переброшены практически к «воротам» Южного военного округа России. Подразделения СВ США в Европе получили уникальную возможность испытать свою технику на землях Кавказа, что является ещё одним тревожным знаком. Контингент, принимавший участие в тех учениях, был представлен 1300 военнослужащими из Грузии, США, а также Великобритании.Последние учения на базе Вазиани под названием «Грузия-НАТО-2016» проходили с 10 по 20 ноября 2016 года. Их целью была общая проверка и отработка уровня координации между различными войсковыми подразделениями таких стран альянса, как США, Великобритания, Болгария, Бельгия, Нидерланды, Литва и Латвия, а также Словения, Македония, Венгрия и Румыния. Кроме натовских офицеров, здесь также присутствовали офицеры ВС Украины, которые после полного поражения в противостоянии с Корпусами народной милиции ЛДНР (ВС Новороссии), очевидно, готовятся выступать пушечным мясом блока НАТО в любой эскалации, связанной с участием ВС Российской Федерации. Об уровне важности этих учений для альянса говорит такой немаловажный факт, как включение в состав участников Командования сухопутных войск ОВС НАТО (LANDCOM) на территории, которая пока находится вне военно-политического блока. Кавказский театр военных действий становится для НАТО очень важным рубежом оперативно-стратегической блокировки России на южном направлении.На этом фоне отлично проясняется причина столь высокой заинтересованности Тбилиси в закупке зенитно-ракетных комплексов «SAMP-T», зенитные управляемые ракеты которых обладают куда более высокими противоракетными качествами, нежели медленные перехватчики «Тамир». Если сравнивать израильский «Железный купол» с европейским «SAMP-T», то в их тактико-технических характеристиках сразу можно заметить кардинально различающееся предназначение. «Iron Dome» предназначен для раннего обнаружения неуправляемых и корректируемых реактивных снарядов, а затем их уничтожения с помощью правильно оптимизированной зоны разлёта осколков ракеты-перехватчика «Tamir». Для максимальной огневой производительности (целевой канальности) комплекса «Iron Dome» используется РЛС EL/M-2084, способная сопровождать до 200 целей типа «НУРС» или «артиллерийский снаряд» или 1200 аэродинамических целе, а также активное радиолокационное самонаведение, позволяющее запускать в воздух до нескольких десятков дорогих противоракет «Тамир».«SAMP-T» — совершенно другой ЗРК, обладающий ярко выраженными противоракетными качествами, присущими лучшим противоракетным комплексам XXI века. Во-первых, это многофункциональная РЛС с АФАР «Arabel». Работающая в сантиметровом X-диапазоне (частота 8-12 ГГц и длина волны от 2,5 до 3,75 см) станция обладает значительно более высокой точностью, нежели дециметровая израильская EL/M-2084. Несмотря на то, что дальностные показатели «Arabel» примерно в 3,5-4 раза хуже («истребитель» обнаруживается с 70-100 км, а малозаметная ОТБР — 25-35 км), это не мешает ей эффективно наводить на 16 воздушных целей столько же зенитных управляемых ракет «Aster-30». При этом, станция может осуществлять завязку одновременно 130 трасс воздушных аэродинамических или баллистических целей.Одной из важнейших характеристик РЛС «Арабель», которая ставит весь комплекс на ступеньку выше в автономности выполняемых противоракетных задач, является зона сканирования воздушного пространства по углу места от -5 до +90 градусов! РЛС абсолютно «излечена» от типичной технологической проблемы наличия воронки «мёртвой зоны» в верхней полусфере. А это говорит о том, что подлетающую практически под прямым углом ОТБР 9М723К5 комплекса «Искандер-М» операторы комплекса «SAMP-T» обнаружат на высоте около 20-25 км, на пуск ЗУР «Aster-30» останется примерно 8 — 11 секунд. Учитывая, что одна батарея «SAMP-T» может за 10 секунд запустить 8 ракет «Астер-30» с интервалом 1,25 с, плюс ещё три-пять секунд на обнаружение цели, примерно 3 ракеты-перехватчика имеют возможность выйти на траекторию перехвата «Искандеров», в этом случае может быть достигнуто от 1 до 2 попаданий, что вполне может стать прорывом для современных противоракетных комплексов.Здесь, между «Aster-30» и нашей ОТБР 9М723 «Искандер» реально может быть установлен относительный паритет, позволяющий первой в некоторых случаях перехватывать последнюю. Такими возможностями сегодня обладают лишь единичные ракеты-перехватчики, к которым можно отнести: 9М96Е/Е2 (С-400 «Триумф») и «ERINT» («Patriot PAC-3»). Все эти ракеты имеют импульсную газодинамическую систему управления, которая обозначается аббревиатурой ДПУ (двигатели поперечного управления). Применительно к «Aster-30», на французский манер PIF-PAF (Pilotage en Force-Pilotage Aerodinamique Fort). Газодинамический «пояс» «Aster-30» представлен 4-хсопловым твердотопливным газогенератором, где каждое сопло в момент совершения манёвров выдаёт тягу в 750 кгс. Каналы сопел встроены в развитые плоскости крестообразных крыльев, чтобы реактивная струя продуктов горения выдавалась далеко за пределы воздушного потока, подходящего к хвостовым аэродинамическим рулям. Газодинамический «пояс» находится в центре масс 2-й (боевой) ступени ЗУР, что способствует наиболее эффективному перемещению в пространстве при перехвате.Ракета «Aster-30» имеет лимит по предельной перегрузке в 62-65 ед., что значительно выше, чем у ракет 48Н6Е комплекса С-300ПМ1 или MIM-104C, это даёт возможность реализовать важнейший противоракетный принцип кинетического уничтожения цели прямым попаданием «hit-to-kill». Кроме того известно, что комплекс «SAMP-T» (с модификацией ЗУР «Aster-30 Block I» ) адаптирован для перехвата оперативно-тактических баллистических ракет с дальностью до 600 км и скоростями полёта до 3000 м/с.Высокая точность поражения целей «Aster-30» обеспечивается также высокочастотной активной радиолокационной головкой самонаведения типа AD4A. Работает она на верхних частотах сантиметрового J-диапазона (10-20 ГГц) и способна «захватывать» цель типа истребитель на расстоянии около 35 км. Аналогичная ГСН установлена на управляемую ракету воздушного боя средней дальности «MICA-EM». Импульсно-доплеровский тип этой ГСН ы сочетании со щелевой антенной решёткой имеет множество преимуществ, среди которых большая дальность обнаружения целей на фоне подстилающих (морской или земной) поверхностей. Компании-разработчики «Dassault Electronique» и «GEC-Marconi» построили AD4A вокруг современной высокопроизводительной элементной базы с большим количеством доплеровских фильтров, которые позволяют эффективно сопровождать малоразмерные цели на фоне естественных и искусственных радиоэлектронных помех.