Противоракетное хитросплетение на кавказском ТВД в свете «игр» Баку, Тбилиси и Тель-Авива: велики ли угрозы? (Часть 2)

Зенитная управляемая ракета «Aster-30» оснащена продвинутой осколочно-фугасной боевой частью с направленной плотностью поля разлёта осколков, её масса составляет около 20 кг. Даже в тех редких случаях, когда «Астер-30» не поражает цель прямым попаданием, отклонение от цели редко превышает 3-4 м, а значит, плотное поле осколков, движущихся с высокой гиперзвуковой скоростью, в большинстве случаев приведёт к инициированию боевой части баллистической ракеты противника

Позиции счетверённых пусковых установок 9А83 с ЗУР 9М83 и радарами подсвета цели, входящих в состав ЗРК С-300В 988-го зенитно-ракетного полка близ Гюмри. Ракета обладает максимальной скоростью в 4320 км/ч, высотой перехвата — 25 км и дальностью 75 км. Данная зенитная ракета является «малым калибром» ЗРК С-300В, и не способна обеспечить должных противоракетных возможностей на удалении более 50 км. В 2013-м году 988-й зенитно-ракетный полк получил на вооружение более современные ЗРК средней дальности «Бук-М1-2» вместо устаревших комплексов «Куб», которые не могли работать по баллистическим целям

Очень редкие фотографии перспективной модификации израильской РЛС СПРН и целеуказания EL/M-2080 Block-B «Super Green Pine». В сравнении со стандартной версией станции, это изделие имеет гораздо большие размеры полотна антенной решётки (примерно 8х15 м), а также более высокий энергетический потенциал, позволяющий обнаруживать баллистические ракеты на дальности до 900 км. Для обслуживания приёмо-передающих модулей станции, систем считывания информации, а также системы охлаждения на задней части антенного поста установлена площадка, двигающаяся в вертикальной плоскости, а вся антенная решётка разделена на 56 ячеек со створками

Источники информации:

http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=11855

http://bmpd.livejournal.com/2132157.html

http://bastion-karpenko.ru/sampt/

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/8k14/8k14.shtml

http://azeritoday.com/archives/tag/300-%D0%BC%D0%BC-%D1%82-300-qasirqa

http://bmpd.livejournal.com/915618.html?thread=57592482

В дальнейшем ракета будет глубоко модернизирована до версии «Aster-30 Block 1NT» (NT,- New Technology). Эта модификация сможет работать по баллистическим ракетам средней дальности (до 1500 км). В течение следующих 5—12 лет будет разработана перспективная модификация «Aster-30 Block II». Лётно-технические характеристики этой ракеты-перехватчика могут выйти на уровень ракет-перехватчиков типа 40Н6 или «THAAD», что позволит перехватывать эндоатмосферные цели на высотах 100 км и дальностях 300—500 км. Соглашение о разработке версии «Aster-30 Block 1NT» между Францией и Италией было подписано в начале ноября 2016 года. Перед специалистами французских и итальянских подразделений компаний «Thales» и MBDA стоит задача по увеличению мощности и периода работы 1-й (разгонной) ступени ракеты «Aster-30», а также разработке совершенно новой высокопотенциальной МРЛС Х-диапазона с дальностью обнаружения до 500 км для удовлетворения дальнобойных характеристик ЗУР «Астер» нового поколения. Очевидно, будут использованы наработки по РЛС типа «SMART-L» и «Sampson». «SAMP-T» регулярно модернизируется и его размещение в Грузии представляет реальную угрозу для наших средств воздушного нападения, включая «Искандеры».Кроме того, даже существующая версия ЗРК может стать гораздо опаснее за счёт сопряжения пункта боевого управления (ПБУ) и МРЛС «Arabel» с мощными радиолокационными обнаружителями дециметрового диапазона типа LANZA и RAT-31 DL/M. Обнаруживая баллистические и аэродинамические цели на гораздо более дальних расстояниях (100-150 км), эти РЛС имеют возможность выдавать целеуказание на ПБУ «SAMP-T» гораздо раньше, чем это делает МРЛС «Арабель», а это значительно сократит время реакции по высокоскоростным целям.Как видите, даже 3 или 4 батареи «SAMP-T» кардинально меняют расстановку сил в воздушном пространстве кавказского театра военных действий в плане обороны натовских военных объектов, которые будут размещены на территории Грузии. Для парирования такой ПРО необходимо значительное количество «Искандеров» в ЮВО, а также оснащение тактических истребителей на авиабазах в Краснодарском крае и Республике Крым тактическими ракетами типа Х-59М2/МК2 «Овод». Ракеты этого семейства имеют огромные преимущества в поражении командных пунктов и многофункциональных радаров «SAMP-T». Практически весь полёт «Оводов» различных версий проходит в режиме огибания рельефа местности на высоте от 30 до 100 м. МРЛС «Arabel» имеет здесь большие ограничения по радиогоризонту, поскольку комплектация ЗРК обычно не предусматривает подъём антенного поста на универсальную вышку с высотой 22-27 м (станция находится прямо на фургоне с пунктом боевого управления FCU, Fire Control Unit). Высота полотна ФАР над поверхностью 6—7 м, а поэтому радиогоризонт по низковысотным крылатым ракетам не превышает 30 км.Подавить батареи «SAMP-T» вполне реально, но только при комплексном и массированном использовании ВТО различных классов как наземного, так и воздушного базирования.Как удалось выяснить в ходе детального обзора, ударный потенциал Вооружённых сил Армении является одним из самых сильных на Южном Кавказе. Помимо огромного количества реактивных систем залпового огня различных калибров, а также ещё большего количества единиц ствольной артиллерии и оперативно-тактических ракетных комплексов «Эльбрус», «Точка-У» и «Искандер-Э», состоящих на вооружении армянской армии, немалый вклад в эту компоненту вносят и артиллеристы 992-го артиллерийского полка, приданные 102-й российской военной базе, расположенной в г. Гюмри. Основной целью этой базы является сдерживание войсковых формирований таких непредсказуемых государств, как Турция, Азербайджан и Грузия на южных рубежах Организации Договора о коллективной безопасности, а также совместные с ВС Армении военные операции в случае, если Баку решится на проведение крупномасштабной наступательной операции на земли Нагорно-Карабахской Республики.Особенностями арсенала артиллеристов всех подразделений 102-й военной базы Группы российских войск в Закавказье является преобладание артиллерийских установок. Так, на вооружении 922-го артиллерийского полка находится: 3 батареи 122-мм гаубиц Д-30 (18 орудий ), реактивный дивизион РСЗО БМ-21 «Град» (18 машин-ПУ); а на вооружении трёх мотострелковых полков (123-го, 124-го, 128-го) в общей сложности состоит: артиллерийский дивизион из 18 САУ 2С1 «Гвоздика», а также три дивизиона Д-30 (54 орудия). Суммарно на вооружении всей 102-й базы находится 108 юнитов РСЗО, САУ и транспортируемых гаубиц. Для всего этого арсенала нужно превосходное прикрытие с помощью эшелонированной системы противовоздушной обороны. Есть ли такое прикрытие у Армении?Во-первых, в июне 2016-го года в Армении был ратифицирован договор о формировании общей системы ПВО с Российской Федерацией в рамках ОДКБ. Это означает то, что в случае обострения обстановки в НКР или угрозы воздушных ударов со стороны ВВС Азербайджана или ударов реактивной артиллерии, Генштаб ВС России может в срочном порядке перебросить в Армению необходимое количество зенитно-ракетных дивизионов С-400 «Триумф», С-300В4, «Бук-М2», а также батарей самоходных зенитно-ракетных и зенитных ракетно-артиллерийских комплексов «Тор-М2Э» и «Панцирь-С1». Эти ЗРК способны легко перехватить 300-мм НУРС, запускаемые системой Т-300 «Qasirqa». РСЗО Т-300 МО Азербайджана закупает у турецкой компании «ROKETSAN» с января 2013 года. Дальность «Qasirqa» составляет 100 км, а боевые качества сходны с РСЗО «Смерч».Существуют и другие варианты развития событий. К примеру, многие армянские обозреватели встревожены мнением директора Центра стратегической конъюнктуры Ивана Коновалова, который в мае этого года отметил множество неясностей в азербайджанской оборонной программе. Он утверждает, что помимо 12 пусковых установок ОТРК 9К79-1 «Точка-У», Азербайджан мог успеть включить в «израильский контракт» приличное количество 306-мм оперативно-тактических баллистических ракет «EXTRA», которые по ТТХ имеют много общего с белорусско-китайской разработкой «Полонез». Дальность высокоточных ракет «EXTRA» оценивается примерно в 150 км, а на одной ПУ может размещаться до 8 ракет в 2-х счетверённых транспортно-пусковых модулях. В появлении этих ракет у азербайджанских ВС уже никто не сомневается, поскольку в начале июля 2014-года весь Ближний Восток и Кавказ облетел видеорепортаж от телеканала «AzTV», на котором азербайджанский расчёт ведёт огонь данными ракетами из пусковой установки модульного типа «Lynx» на собственном полигоне, поражая цели на удалении 42 км. Известно, что «Экстры» производятся компанией «Israel Military Industry» (IMI) и имеют круговое вероятное отклонение (КВО) 10 м, плюс тяжёлую осколочно-фугасную или кассетную боевую часть, предназначенную для уничтожения живой силы и легкобронированной техники. Учитывая крупный калибр ракеты, может быть применено и более серьёзное снаряжение, представленное самоприцеливающимися кумулятивными боеприпасами, способными уничтожать тяжёлую бронетанковую технику. Такая комплектация «Экстры» доводит её до такого же опасного уровня, как и РСЗО «Смерч». Наведение ОТБР представлено модулем спутниковой коррекции.Теоретически «EXTRA» способна нанести значительный ущерб инфраструктуре ВС Армении. Но её большие калибр и радиолокационная сигнатура способствуют более простому перехвату современными российскими зенитно-ракетными комплексами. На данный момент «EXTRA» является единственной баллистической ракетой, которая представляет определённую угрозу населению и стратегическим объектам Армении при массированном её применении ВС Азербайджана. Но на «туманном горизонте» может появиться и ещё один «сюрприз» в виде приобретённых у Пакистана баллистических ракет средней дальности «Хатф-4». Официальная информация о наличии данных ракет у Азербайджана на сегодняшний день отсутствует, но различные источники уже давно рапортуют о планах или даже реализации подобной стратегической сделки между Исламабадом и Баку.Если наличие «Хатф-4» («Шахин-1А») у ВС Азербайджана подтвердится, нужно быть готовыми к самому неожиданному развороту событий. Дело в том, что «Хатф-4» уже не является оперативно-тактической баллистической ракетой, это полноценная модернизированная версия баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Шахин-1». Дальность «Хатф-4» может составлять от 2 до 3 тыс. км. Что интересно, расстояние от Баку до Еревана составляет всего 460 км. Зачем Азербайджану могут понадобиться БРСД, пока не вполне ясно...Один из рассматриваемых вариантов — угрозы в сторону России и её военно-промышленных мощностей в восточно-европейской части после того, как Москва вступится за Ереван в нагорно-карабахском конфликте. Но здесь также видим полное отсутствие логики, поскольку вся Европейская часть России очень быстро обрастает «свежими» дивизионами и бригадами С-400 «Триумф», а в скором времени пополнится ещё и дивизионами «Бук-М3» и С-300В4, которые способны сбивать «Хатфы» с эффективностью более 85% («Шахин-1А» не оснащаются продвинутыми комплексами средств преодоления ПРО, а также газодинамическими системами для выполнения противозенитных манёвров). Да и обстреливать нас ВС Азербайджана никогда не решатся, так как, во-первых, знают ответные меры, во-вторых, большая часть оборонных контрактов Баку заключается непосредственно с «Рособоронэкспортом», включая дальнейшее обслуживание техники и поставки запасных деталей (как известно, РФ продаёт Азербайджану вооружение для поддержания паритета в регионе). С этого момента цель возможных поставок Азербайджану «Хатф-4» становится ещё менее понятной, и всё начинает походить на большой театр абсурда. Далее вернёмся к противовоздушной обороне Армении.Помимо российских средств ПРО, которые могут быть оперативно развёрнуты на территории Армении в момент эскалации конфликта, там уже и сегодня дежурит достаточно мощная противовоздушная компонента, представленная зенитно-ракетными дивизионами обороны российского контингента на 102-й военной базе, а также ЗРДН, принадлежащими Военно-воздушным силам Армении. Окрестности 102-й военной базы прикрывает 2 дивизиона ЗРК С-300В. По информации ресурса «Кавказский узел», состав каждого дивизиона представлен 2 пусковыми установками 9А83 для запуска зенитных управляемых ракет-перехватчиков средней дальности 9М83, а также всего одной пускозаряжающей установкой (ПЗУ) 9А85, также служащей для хранения и запуска ЗУР 9М83. Таким образом, заметен существенный недостаток дальностных показателей этих «Антеев», поскольку отсутствуют пусковые и пускозаряжающие установки 9А82 и 9А84, предназначенные для хранения и запуска «большого калибра» комплексов С-300В — ракет-перехватчиков 9М82, обладающих большей дальностью (100 км) и скоростью (6М). Батарея получается неполной. А это указывает на ещё один недочёт — меньшую целевую канальность неполных батарей.Дело в том, что за подсвет аэродинамических и баллистических целей в комплексе С-300В отвечает не многоканальная РЛС, которая, не зависимо от количества ПУ обеспечивает одновременный обстрел 6 целей (такой принцип реализован в семействе С-300ПС), а специализированные одноканальные радиолокаторы непрерывного излучения, расположенные непосредственно на пусковых установках 9А82 и 9А83. У двух «Антеев», обороняющих 102-ю военную базу имеем всего 4 пусковые установки с радарами подсвета 9А83. Другими словами, С-300В в данной конфигурации является 4-хканальной, да ещё и с отсутствием «главного калибра» — ЗУР 9М82. Этого крайне недостаточно для обеспечения мощной ПРО союзного государства, с которым соседствуют Турция и Азербайджан.Ситуацию спасают две модификации «Трёхсотки», находящиеся на вооружении ВВС Армении. Первой модификацией является С-300ПТ-1 в количестве 3 дивизионов с 12 транспортируемыми пусковыми установками типа 5П851А. Общий боезапас 3-х дивизионов составляет 144 зенитные управляемые ракеты, чего вполне достаточно для прикрытия крупных транспортных развязок, а также стратегических объектов Армении от ударов азербайджанскими РСЗО Т-300, а также ОТРК «Точка-У». Три дивизиона С-300ПТ-1 имеют суммарную целевую канальность — 18 одновременно обстреливаемых средств воздушного нападения. Дальность действия С-300ПТ-1 по аэродинамическим целя составляет 75 км, а скорость поражаемых объектов — 1200 м/с. Баллистические объекты могут быть уничтожены на дальности 35-40 км. Учитывая, что С-300ПТ-1 обладают полуприцепными транспортируемыми элементами, их развернули в качестве стационарной многоканальной системы противоракетной обороны в окрестностях столицы Армении — Еревана. Три дивизиона С-300ПТ-1 объединены в единую систему ПВО, а также способны выдавать целеуказание вспомогательным комплексам «Куб», «Оса-АКМ», «Шилка», а также «Стрела-10». Три последних участвуют в обороне «мёртвых зон» дивизионов «Трёхсотки».Второй модификацией является более совершенная С-300ПС. Данная система обладает сходными огневыми характеристиками, аналогичными ракетами-перехватчиками 5В55Р, а также идентичными параметрами радиолокационных средств. В Военно-воздушных силах Армении имеется 2 дивизиона С-300ПС с 24 пусковыми установками типов 5П85Д и 5П85С с суммарным количеством готовых к бою ЗУР — 96 ед. (не считая неизвестного количества арсеналов 5В55Р на складах). Дальность действия комплексов составляет 75 км, хотя некоторые источники утверждают о её увеличении до 90 км. Аналогично С-300ПТ-1, функцию дальнего радиолокационного обнаружения выполняет высокоавтоматизированная двухсторонняя РЛС S-диапазона 36Д6-М. Станция способна обнаруживать баллистические ракеты типа «Точка-У» ещё над территорией Азербайджана, не говоря уже о более крупных объектах типа «истребитель», которые обнаруживаются на удалении 240-270 км.Главным достоинством дивизионов С-300ПС является их мобильность, а также время приведения из походного в боевое положение и обратно (5 минут). Это стало возможным благодаря размещению радиолокационных, огневых и командных средств комплекса на собственном внедорожном шасси типов МАЗ-543М/537. За счёт высокой мобильности С-300ПС, их дивизионы было решено развернуть в окрестностях городов Горис и Сисиан, что примерно в 40—50 мин езды от НКР. В случае необходимости 2 дивизиона могут быстро перебросить ближе к НКР для защиты территории республики от ударов ВТО ВВС Азербайджана. И даже находясь близ этих городов Армении, расчёты имеют возможность огневого контроля воздушного пространства большей части НКР без необходимости выполнения 60-километрового марш-броска на восток.Важной деталью всех дивизионов С-300ПТ-1/ПС армянской ПВО является наличие низковысотных обнаружителей (НВО) 5Н66. Станция может обнаруживать и сопровождать до 180 низковысотных целей с ЭПР 0,02 м2, двигающихся со скоростью 2665 км/ч в пределах увеличенного до 30 км радиогоризонта. Благодаря этим станциям увеличивается возможность обнаружения азербайджанских разведывательных БПЛА, появляющихся в горах НКР. На данный момент ПВО Армении имеет сбалансированную структуру с возможностями территориальной ПРО: реализованы способности перехвата практически всех средств воздушного нападения сопредельных государств. В то же время наблюдается некоторое отставание от войск ПВО Азербайджана, имеющих на вооружении С-300ПМУ-2 и «Железный Купол», имеющих гораздо меньшие ограничения по минимальной ЭПР цели (0,05 м2 — для С-300ПС, 0,02 м2 — для С-300ПМУ-2 и менее 0,01 — для «Iron Dome»). Все находящиеся на вооружении ВВС Армении ЗРК уже сегодня должны получить элементный пакет обновления до уровня С-300ПМ1, а также новые комплексы «Бук-М3».Вернёмся к азербайджанской ПВО. Она обладает отличными способностями в борьбе с тактической авиацией противника, низковысотными средствами воздушного нападения, а также беспилотной разведывательно-ударной авиацией. Основу формируют комплексы С-300ПМУ-2, «Бук-М1-2», а также «Барак-8». Первые два комплекса отличаются высокой эффективностью в уничтожении оперативно-тактических баллистических ракет 9М79-1 «Точка-У», а также 8К14 (Р-17) «Эльбрус». На вооружении армянской армии состоит 32 ракеты 8К14 с 8 комплексами 9К72 «Эльбрус» и дивизион ОТРК «Точка-У». Все эти ракеты не оснащены газодинамическими системами маневрирования на подлёте к цели и встроенными модулями РЭБ, а поэтому могут быть уничтожены в воздухе существующими средствами ПВО Азербайджана.В плане наличия тактических систем предупреждения о ракетном нападении, а также РЛС-ДРЛО, ПВО Азербайджана отличается большим их обилием, технологическим совершенством и гибкостью применения. Во-первых, это радиолокационные средства, приданные комплексам «Фаворит» и «Железный Купол». Радиолокационный обнаружитель «Трёхсотки» 64Н6Е, представленный двухсторонней ПФАР, работает в дециметровом S-диапазоне и способен обнаруживать ОТБР типа Р-17 на восходящем участке траектории на дальности более 500 км (включая участки воздушного пространства над Арменией), аналогичными параметрами обладает и главная МРЛС комплекса «Iron Dome» — EL/M-2084. Но азербайджанскому генштабу этого показалось мало: ещё в 2012-м году был заключён контракт на закупку израильской РЛС дальнего радиолокационного обнаружения и целеуказания EL/M-2080 «Green Pine», а затем белорусских обзорных РЛС «РАДАР-50» и украинских 80К6, построенных на базе цифровой антенной решётки (ЦАР). Последняя, разработанная украинским НПК «Искра» станция 80К6 работает в S-диапазоне и способна обнаруживать цель типа «истребитель» (ЭПР около 3 м2) на дальности около 350 км. Её пропускная способность достигает 200 м, а высота обнаруживаемых целей — 40 км.Более же интересным приобретением является израильская «Green Pine». В израильских системах ПРО семейства «Arrow-2» радар «Green Pine» работает в качестве системы раннего обнаружения и целеуказания для ракет-перехватчиков типа «Хец-2». В Азербайджане же будет применена в качестве главного РЛ-средства контроля воздушно-космического участка пространства над НКР и частью Армении. Именно этот радар станет главным элементом оповещения в звене СПРН Азербайджана в случае вынужденного применения Арменией «Точек», «Эльбрусов» и «Искандеров». «Green Pine» автоматически становится целью «No.1» для российских и армянских «Искандеров» в случае агрессии со стороны Баку.Радиолокационный комплекс EL/M-2080 «Green Pine», разработанный компанией «Elta», представлен активной ФАР из 2300 ППМ, работающих в дециметровом L-диапазоне с частотой 1-2 ГГц и длиной волны 15-30 см. Этого не достаточно чтобы применять комплекс в подсвете воздушных целей, но вполне приемлемо для целеуказания пунктам боевого управления ЗРК, либо автоматизированным системам управления зенитно-ракетной бригадой. Вычислительные средства «Green Pine» позволяют сопровождать цели, двигающиеся со скоростями до 11000 км/ч. Её пропускная способность составляет более 30 воздушных целей.Территория Азербайджана является идеальным местом для контроля огромных участков воздушно-космического пространства над Ираном примерно на 600-700 км вглубь, а поэтому в будущем Израиль вполне может развернуть усовершенствованные станции «Super Green Pine» в этой стране.Глядя на такую чрезмерную щедрость департамента по экспорту вооружений израильского министерства обороны, который продаёт Азербайджану противоракетные и радиолокационные комплексы стратегического значения, в голове начинает крутиться множество домыслов и вопросов. Один из таких вопросов: какова причина такой щедрости со стороны Тель-Авива, который обычно бережёт свои оборонные технологии как зеницу ока? Найти ответ на это можно, просматривая новостные сводки за 2012-й год, одновременно отталкиваясь от того, что 1,6-миллиардный оборонный контракт с Баку (учитывающий поставку «Green Pine») был заключён в 2011-м году.Как сообщил американский журнал «Foreign Policy» в конце марта 2012-го года, МО Израиля тайно арендовало один из азербайджанских аэродромов под нужды Хель Хаавир. Целью обладания авиабазой у берегов Каспийского моря, без всяких сомнений, является 5-минутное подлётное время к воздушному пространству Ирана, против которого силовые ведомства еврейского государства уже много лет разрабатывают стратегию воздушной ударной операции для разрушения военно-промышленной и ядерной инфраструктур ИРИ. Всё дело в том, что Тегеран, зная основные ракетоопасное (западное и северо-западное) воздушные направления, формировал «пояс» раннего радиолокационного предупреждения близ западных границ государства. Северному ВН такого внимания не уделялось. И крошечный Израиль решил попытаться застать Иран врасплох. Других путей, кроме запроса под использование военных объектов продажного Азербайджана, у Тель-Авива не нашлось. Но вот ведь незадача: всю хитросделанную «тайную» операцию Израиля во все фанфары раструбила американская администрация, получившая информацию от собственных спецслужб. Как мы знаем, Штаты произвола со стороны своих «овец» на Ближнем Востоке стараются не допускать. Тем не менее, сделки осуществились, и сегодня между Израилем и Азербайджаном установлен своеобразный «бартер», стратегически важный для обеих сторон. Израиль удерживает под условным контролем все северные воздушные границы Ирана, а Азербайджан получает современное вооружение, которое может частично отразить мощные ответные артиллерийские удары со стороны ВС Армении.Между тем, ни Азербайджан, ни Израиль так и не смогли на все 100% достичь поставленных задач. За последние 3 года ПВО и ПРО Ирана была усилена в разы: от России наконец были получены 5 дивизионов С-300ПМУ-2, почти полностью перекрывшие западное и северо-западное ВН страны, а на северном ВН Иран теперь имеет возможность развернуть дивизионы собственных ЗРК дальнего радиуса действия типа «Bavar-373», характеристики которых не уступают С-300ПС или даже С-300ПМ1. Военно-воздушным силам Израиля будет крайне трудно «прорвать» такого уровня ПВО даже с помощью закупаемых сегодня малозаметных истребителей 5-го поколения F-35I «Adir», не говоря уже о более заметных F-15I «Ra`am» и F-16I «Sufa».Частично накрылся медным тазом и план Баку по установлению непробиваемого воздушно-космического «щита» как над самим Азербайджаном, так и над Нагорно-Карабахской Республикой: одна батарея комплекса «Железный Купол» обеспечит лишь позиционную защиту отдельных подразделений сухопутных войск от умеренных артиллерийских ударов ВС Армении, а 3 дивизиона С-300ПМУ-2 и «Бук-М1-2» прикроют от ударов «Скадами» («Эльбрусами») и «Точкой-У». Обезглавливающие удары ракетных комплексов «Искандер-Э/М» войскам ПВО Азербайджана отразить будет нечем: вот такой стратегический провал из-за отказа от французских «SAMP-T».Современный ТВД Южного и Северного Кавказа отличается многочисленными хитросплетениями различных систем вооружения сторон, которые зачастую предназначены для «игры» сразу на несколько фронтов из-за того, что сразу несколько региональных военно-политических сверхдержав имеют здесь сугубо личные интересы. В наших же планах остаётся удерживать ситуацию под полным контролем, не давая таким странам, как Турция, Израиль, Азербайджан и Грузия сместить стратегический баланс в их пользу.