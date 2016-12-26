"Армия США — сильнейшая в истории (Дж. Кирби)"

Гусеничная БМП Т-15 "Армата", бронетанковые силы — мощь и гордость отечественных ВС

Ночная вертикальная посадка F-35 на авианосец

, — сказал представитель Госдепартамента США Джон Кирби в ответ на недавнее заявление президента России.«С учетом очень многих факторов, включая не только военные, но и историю нашу, географию, внутреннее состояние российского общества, можно с уверенностью сказать: на сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора. Любого»[/i], — сказал В. Путин.Поиски лучшей армии имеют толстую накипь популизма. Если считать в относительных (удельных) значениях, то история знала немало великих сонмищ.Мобильность и стратегическое искусство армии Чингисхана.Или столь мотивированную, слаженную и отлично управляемую боевую машину, как Вермахт образца 1941 года.В абсолютной перспективе представитель Госдепа Дж. Кирби совершенно прав. На фоне современного уровня развития техники любая армия из прошлых веков выглядит сборищем оборванцев. А современные радары и самонаводящиеся боеприпасы были бы восприняты воинами Чингисхана за присутствие нечистых сил.Главной интригой новой «холодной войны» остаётся сравнение армий великих держав. Проблема в том, что 40 крупнейших экономик мира в открытую не воевали друг с другом на протяжение семи десятков лет. Мы можем делать выводы лишь на основании статистических данных о численности солдат и единиц военной техники. А также исторических сведений, который подгоняем под современные реалии.Сам исторический опыт не говорит ни о чём. Кто мог поверить, что отсталая, никогда ни имевшая сильного флота Япония ворвётся в тройку ведущих морских держав, одержит ряд блестящих побед на морскими силами Британии и США — и так же стремительно выпадет из списка сильнейших флотов. Меньше 40 лет на весь цикл. С последующим возрождением уже в новом обличие и новом тысячелетии.Кто считал СССР великой военной державой в начале 30-х гг.? Никто. Да как же так?Что еще ожидать от страны, с треском проигравшей предыдущие три войны (Крымскую, Русско-японскую, Первую мировую). События лета 41-го так же противоречат событиям мая 1945 года.Американцы были разбиты в Перл-Харборе и позорно продули множество сражений. В конечном итоге, они «распластали» Японию со счетом 1:9. Таким было итоговое соотношение военных потерь на Тихоокеанском ТВД.Во Вьетнаме огромная армия не смогла одолеть маленькую, но гордую страну. Только нельзя забывать, что США воевали не с Вьетнамом, а с Северным Вьетнамом на стороне южновьетнамского правительства в Сайгоне. Цель — политический контроль над обеими частями страны. Цель, в тех условиях, невыполнимая.Но даже самый ярый ненавистник США не станет отрицать, что военно-технический уровень позволял янки победить за один день. Просто перебив всех вьетнамцев под ноль. Ядовитый «Оранж», которым опрыскивали джунгли, был утренней росой на фоне боевого состава Ви-Икс или зарядов мегатонной мощности.Спустя 15 лет та же история повторится в Афгане. Но кто станет утверждать, что Советская армия была слаба?Число истребителей пятого поколения — 370 против 8.Число морских носителей крылатых ракет: 142 против 17.Число развитых союзников из числа стран первого мира, таких, как Германия, Япония, Великобритания. Обладающих собственными армиями, мощными и оснащенными по последнему слову техники. И готовых предоставить Пентагону базы во всех частях света.Вооруженные силы США носят мультинациональный формат. У современной России не осталось ни одного вменяемого сторонника, кто бы старался хоть как-то укрепить обороноспособность России, а получить очередную партию военной техники. Разумеется, в кредит, с отсрочкой платежа на 50 лет.По числу боевых кораблей первого ранга (атомных подлодок, крейсеров, авианосцев) флот США превосходит флоты всех стран мира вместе взятых.Такое же соотношение имеется по числу космических спутников военного назначения (разведка, связь, предположительно, боевых КА).Пентагон делает попытки создания стратегической системы ПРО с элементами морского и наземного базирования. Создана всемирная сеть радиоперехвата «Эшелон».Кто-то напомнит о важности мотивации и морально-волевых качеств военнослужащих. Но одним духом сыт не будешь. Самураи были готовы расшибать головы о палубу вражеских авианосцев, и как это им помогло?Не думаю, что мотивация отечественных призывников, зачастую прячущихся от «повесток», может быть выше, чем у 20-летних американских «ветов» (veterans), что записались в армию ради бесплатного колледжа.Если говорить честно, в каждой армии имеются свои настоящие профессионалы, сержанты и офицеры. «Гвозди», на которых держится всё.А уж число патриотов, готовых на словах «порвать на полоски» флаги своих оппонентов, по обеим сторонам океана достигает пугающих значений. Ведь говорить не значит делать.Ожесточенный спор о качестве подготовки российских и американских военных может продолжаться вечно. А ведь всё гораздо проще, вот вам два исторических факта.1. Ни один американский корабль не погиб от детонации собственного боезапаса. Во все времена «домашние катастрофы» были частым явлением на флотах других государств (британский «Вэнгард», японский «Муцу», российский линкор «Императрица Мария», гибель БПК «Отважный»).Объяснение одно — строжайшая дисциплина и соблюдение инструкций были бы невозможны без высокой подготовки личного состава. Вот вам и «база Перл-Харбор, больше похожая на дорогой яхт-клуб».2. За полвека на более чем 200 атомных подлодках ВМС США не произошло ни одной аварии с повреждением активной зоны реактора.Еще примеры?У янки за семь лет не разбился ни один из 180 «негодных истребителей» F-35. Несмотря на воздушную эквилибристику, полеты в ночных условиях, дозаправки, взлеты и посадки на качающиеся палубы кораблей.Геополитическое противостояние России и США упирается в ядерное сдерживание, по которому у нас обозначен паритет. И неважно насколько различается круговое вероятное отклонение ракет (КВО) — применение ЯО подобно умножению на ноль. Какими бы не были исходные данные — в результате получится ноль.Зачем тогда все остальные рода войск? В мире, помимо США, имеются еще 180 стран, и немало других проблем.Перечисленные американские системы, корабли и беспилотники, не несут прямой военной угрозы России. Эта техника служит для укрепления геополитического влияния и в качестве «крайнего средства» при разрешении локальных конфликтов.Кто-то мудро заметит, что мы не проигрываем, а просто не желаем участвовать в этом «соревновании». С другой стороны, официальные заявления на эту тему следуют практически ежедневно. Мы годимся военной мощью России на параде Победы и стараемся не замечать недостатков.Впрочем, армия — её облик, подготовка и оснащение, есть непосредственное отражение экономики государства. На мой взгляд, основной проблемой является не вопрос сильнее — слабее, а сама популярность этого вопроса. И постоянное обращение к этой теме в выступлениях официальных лиц. Происходит это по одной причине: ведь никаких других тем для сравнения у России и США просто нет.