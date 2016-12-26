13:21 26 декабря

Армия США — сильнейшая в истории (Дж. Кирби)

Армия США — сильнейшая в истории (Дж. Кирби)


«Я не думаю, что за всю историю человечества были вооруженные силы столь же способные, умные, сильные, с таким хорошим руководством и ресурсами, как армия США сегодня», — сказал представитель Госдепартамента США Джон Кирби в ответ на недавнее заявление президента России.

«С учетом очень многих факторов, включая не только военные, но и историю нашу, географию, внутреннее состояние российского общества, можно с уверенностью сказать: на сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора. Любого»[/i], — сказал В. Путин.


Поиски лучшей армии имеют толстую накипь популизма. Если считать в относительных (удельных) значениях, то история знала немало великих сонмищ.

Мобильность и стратегическое искусство армии Чингисхана.

Или столь мотивированную, слаженную и отлично управляемую боевую машину, как Вермахт образца 1941 года.

В абсолютной перспективе представитель Госдепа Дж. Кирби совершенно прав. На фоне современного уровня развития техники любая армия из прошлых веков выглядит сборищем оборванцев. А современные радары и самонаводящиеся боеприпасы были бы восприняты воинами Чингисхана за присутствие нечистых сил.

Главной интригой новой «холодной войны» остаётся сравнение армий великих держав. Проблема в том, что 40 крупнейших экономик мира в открытую не воевали друг с другом на протяжение семи десятков лет. Мы можем делать выводы лишь на основании статистических данных о численности солдат и единиц военной техники. А также исторических сведений, который подгоняем под современные реалии.

Сам исторический опыт не говорит ни о чём. Кто мог поверить, что отсталая, никогда ни имевшая сильного флота Япония ворвётся в тройку ведущих морских держав, одержит ряд блестящих побед на морскими силами Британии и США — и так же стремительно выпадет из списка сильнейших флотов. Меньше 40 лет на весь цикл. С последующим возрождением уже в новом обличие и новом тысячелетии.

Кто считал СССР великой военной державой в начале 30-х гг.? Никто. Да как же так?

Что еще ожидать от страны, с треском проигравшей предыдущие три войны (Крымскую, Русско-японскую, Первую мировую). События лета 41-го так же противоречат событиям мая 1945 года.

Американцы были разбиты в Перл-Харборе и позорно продули множество сражений. В конечном итоге, они «распластали» Японию со счетом 1:9. Таким было итоговое соотношение военных потерь на Тихоокеанском ТВД.

Во Вьетнаме огромная армия не смогла одолеть маленькую, но гордую страну. Только нельзя забывать, что США воевали не с Вьетнамом, а с Северным Вьетнамом на стороне южновьетнамского правительства в Сайгоне. Цель — политический контроль над обеими частями страны. Цель, в тех условиях, невыполнимая.

Но даже самый ярый ненавистник США не станет отрицать, что военно-технический уровень позволял янки победить за один день. Просто перебив всех вьетнамцев под ноль. Ядовитый «Оранж», которым опрыскивали джунгли, был утренней росой на фоне боевого состава Ви-Икс или зарядов мегатонной мощности.

Спустя 15 лет та же история повторится в Афгане. Но кто станет утверждать, что Советская армия была слаба?

Кто сильнее — Россия или США?

Число истребителей пятого поколения — 370 против 8.

Число морских носителей крылатых ракет: 142 против 17.

Армия США — сильнейшая в истории (Дж. Кирби)

Гусеничная БМП Т-15 "Армата", бронетанковые силы — мощь и гордость отечественных ВС


Число развитых союзников из числа стран первого мира, таких, как Германия, Япония, Великобритания. Обладающих собственными армиями, мощными и оснащенными по последнему слову техники. И готовых предоставить Пентагону базы во всех частях света.

Вооруженные силы США носят мультинациональный формат. У современной России не осталось ни одного вменяемого сторонника, кто бы старался хоть как-то укрепить обороноспособность России, а получить очередную партию военной техники. Разумеется, в кредит, с отсрочкой платежа на 50 лет.

По числу боевых кораблей первого ранга (атомных подлодок, крейсеров, авианосцев) флот США превосходит флоты всех стран мира вместе взятых.

Такое же соотношение имеется по числу космических спутников военного назначения (разведка, связь, предположительно, боевых КА).

Пентагон делает попытки создания стратегической системы ПРО с элементами морского и наземного базирования. Создана всемирная сеть радиоперехвата «Эшелон».

Армия США — сильнейшая в истории (Дж. Кирби)


Техника-то у них хороша, а вот людишки не вышли — ни умом, ни телом. Предпочитают сидеть в безопасности и нажимать на кнопки. А что до совершения подвигов, то такое в контракте не предусмотрено. (с)

Кто-то напомнит о важности мотивации и морально-волевых качеств военнослужащих. Но одним духом сыт не будешь. Самураи были готовы расшибать головы о палубу вражеских авианосцев, и как это им помогло?

Не думаю, что мотивация отечественных призывников, зачастую прячущихся от «повесток», может быть выше, чем у 20-летних американских «ветов» (veterans), что записались в армию ради бесплатного колледжа.

Если говорить честно, в каждой армии имеются свои настоящие профессионалы, сержанты и офицеры. «Гвозди», на которых держится всё.

А уж число патриотов, готовых на словах «порвать на полоски» флаги своих оппонентов, по обеим сторонам океана достигает пугающих значений. Ведь говорить не значит делать.

Ожесточенный спор о качестве подготовки российских и американских военных может продолжаться вечно. А ведь всё гораздо проще, вот вам два исторических факта.

1. Ни один американский корабль не погиб от детонации собственного боезапаса. Во все времена «домашние катастрофы» были частым явлением на флотах других государств (британский «Вэнгард», японский «Муцу», российский линкор «Императрица Мария», гибель БПК «Отважный»).

Объяснение одно — строжайшая дисциплина и соблюдение инструкций были бы невозможны без высокой подготовки личного состава. Вот вам и «база Перл-Харбор, больше похожая на дорогой яхт-клуб».

2. За полвека на более чем 200 атомных подлодках ВМС США не произошло ни одной аварии с повреждением активной зоны реактора.

Еще примеры?

У янки за семь лет не разбился ни один из 180 «негодных истребителей» F-35. Несмотря на воздушную эквилибристику, полеты в ночных условиях, дозаправки, взлеты и посадки на качающиеся палубы кораблей.

Армия США — сильнейшая в истории (Дж. Кирби)

Ночная вертикальная посадка F-35 на авианосец


Эпилог

Геополитическое противостояние России и США упирается в ядерное сдерживание, по которому у нас обозначен паритет. И неважно насколько различается круговое вероятное отклонение ракет (КВО) — применение ЯО подобно умножению на ноль. Какими бы не были исходные данные — в результате получится ноль.

Зачем тогда все остальные рода войск? В мире, помимо США, имеются еще 180 стран, и немало других проблем.

Перечисленные американские системы, корабли и беспилотники, не несут прямой военной угрозы России. Эта техника служит для укрепления геополитического влияния и в качестве «крайнего средства» при разрешении локальных конфликтов.

Кто-то мудро заметит, что мы не проигрываем, а просто не желаем участвовать в этом «соревновании». С другой стороны, официальные заявления на эту тему следуют практически ежедневно. Мы годимся военной мощью России на параде Победы и стараемся не замечать недостатков.

Впрочем, армия — её облик, подготовка и оснащение, есть непосредственное отражение экономики государства. На мой взгляд, основной проблемой является не вопрос сильнее — слабее, а сама популярность этого вопроса. И постоянное обращение к этой теме в выступлениях официальных лиц. Происходит это по одной причине: ведь никаких других тем для сравнения у России и США просто нет.

Армия США — сильнейшая в истории (Дж. Кирби)
Автор: Алексей Долганов


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Комментарии 41
  1. Titsen Сегодня, 06:47
    Опять очередная истерия кирби-маньяка!

    Когда же он наконец заткнётся, а тонее - когда его заткнут!?
    Titsen
    1. Лопатов Сегодня, 08:53
      Да нет, тут всё намного смешнее. Уж не знаю, сам это Путин или в команде тех, кто пишет для него, завёлся знатный тролль, но проделано всё было очень красиво.
      Путин заявил, что "мы сильнее любого потенциального агрессора".

      И эти не очень умные головы на Западе, как собачки Павлова, немедленно среагировали на первую часть фразы. Начав заявлять о могуществе армии США. Не поняв, что основную смысловую нагрузку несёт слово "агрессора".

      Короче, Кирби стоит обратиться в Кремль за премией. Красиво разоблачил агрессивную суть американской армии 8)))
      Лопатов
      1. Alex_59 Сегодня, 11:26
        Цитата: Лопатов
        Путин заявил, что "мы сильнее любого потенциального агрессора".

        Военные в США наверняка поняли смысл его слов правильно. Речь шла о том, что мы можем нанести неприемлемый ущерб любому нас атаковавшему. В принципе с этим можно согласиться. Но до Берлина мы сегодня уже не дошли бы. Впрочем и они до Москвы - тоже.
        Alex_59
        1. Лопатов Сегодня, 11:50
          Американские военные как раз предпочли промолчать.
          Тут дело даже не в "неприемлемом ущербе", дело в неизбежной эскалации любого прямого военного столкновения между США и Россией до глобальной ядерной войны. В которой не поздоровится никому, ни Европе, что американцев не особо волнует, ни самим США
          Лопатов
        2. opus Сегодня, 12:14
          Цитата: Alex_59
          . Но до Берлина мы сегодня уже не дошли бы

          Да.



          Когда то мы могли и проскочить Берлин,да же не заметив

          =================================
          Но все меняется, думаю "там" еще не раз споют Red Alert
          opus
    2. To be or not to be Сегодня, 09:56
      "Армия США — сильнейшая в истории (Дж. Кирби)"
      Напичканная техникой и инструкциями -не есть сильная! Сильная армия -армия у которой Победы!
      Выдающаяся Победа американской армии в 20 веке-Декабрь 1989 г. - военная операция США "Правое дело" в Панаме с целью отстранить от власти руководителя страны Мануэля Норьегу, обвиненного в торговле наркотиками и поощрении терроризма.
      Где еще Победы самой сильной армии ?
      To be or not to be
      1. rasputin17 Сегодня, 10:49
        Я не думаю, что за всю историю человечества были вооруженные силы столь же способные, умные, сильные, с таким хорошим руководством и ресурсами, как армия США сегодня», — сказал представитель Госдепартамента США Джон Кирби в ответ на недавнее заявление президента России.


        Это не его слова! Нечто подобное уже один сумашедший говаривал!! Видимо наслушался речей Гитлера и Геббельса!! wassat Жаль что они не могут на него в суд подать за плагиат!! laughing
        rasputin17
      2. opus Сегодня, 11:50
        Цитата: To be or not to be
        Выдающаяся Победа американской армии в 20 веке-Декабрь 1989 г

        Ну так то уж зачем?
        Guerra Hispano-Estadounidense 1989


        2МВ опять же
        opus
  2. рюрикович Сегодня, 06:55
    Фу ты, блин belay , я уже думал - Капцов.... wassat
    Два боксёра могут сколько хочешь меряться пиписьками и поливать грязью друг друга, но выявить, кто из них сильнее ,может только ринг.
    Так и здесь request Одни говорят, что если влезешь в мой двор - по мордасам получишь, а вторые шляются по улице, размахивают причинным местом и орут на каждом углу, что самые сильные. Но все должны верить на слово и одним и вторым, ибо в открытую через забор, чтобы подтвердить данные утверждения, никто не хочет лазить smile ...
    рюрикович
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:16
      Фу ты, блин belay , я уже думал - Капцов....


      smile Я тоже так подумал...уж больно стиль статьи знаком показался...может его почитатель?
      Тот же ЛЕХА
      1. Башибузук Сегодня, 10:46
        Мне тоже показалось вначале, что Капцов.
        А потом....не, автор все-таки, свое дело знает туго.
        Ни единой детонации боезапаса - ой-ой-ой...а советские корабли, особенно Императрица Мария детонируют на каждом шагу. Как это автор пропустил Новороссийск? Забыл, что ли? Или точно знает, что там было?
        Ни одной аварии самолета F-35... Во, блин, а почему такие предпочтения.
        А как насчет лучшего друга вьетнамцев.. - пилота, и по совместительству сенатора Джона Маккейна? Что ли, он, забака такой, инструкции не выполнял? Когда расколошматил самолеты на авианосце?
        А как насчет сгоревших заживо в чистом кислороде - экипаже Апполона-1. Как насчет Челленджера? А у нас, мало ли подобных эпизодов было, один Маршал Неделин с командой чего стоит.
        Не, непонятная статья. За Кирби, что ли, агитирует. Так я еще раньше высказался на эту тему. Эти дурачки, говорящие головы , произносят ровно то, что им предписано произнести.
        А вот с тех, кто им речи строчит.....это явно те же самые жертвы ЕГЭ, американского стандарта. Напрочь неспособные понимать контекстное содержание речи.
        Поэтому и выглядят - как мальчишки в песочнице.
        Да и ...черепаха по-китайски...с ними!
        ...
        Насчет Императрицы Марии - прошу не париться. Не корабль флота СССР. Просто считаю, что приплетать флот царского времени в такой статье - АНАХРОНИЗМ полнейший.
        Башибузук
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:56
    Мы годимся военной мощью России на параде Победы и стараемся не замечать недостатков.


    Неправда...2 чеченские кампании...сколько недостатков было выявлено...
    а грузино-осетинский конфликт...кто только не высказывался о проблемах в нашей армии...
    полезная критика великая вещь и нашей армии она пошла на пользу.

    Далее американская армия страдает одной неизлечимой болезнью...хе хе боязнью больших потерь в полномасштабном бою.
    Мосул ярко показал чего стоят все эти технические навороты военной техники...в конечном счете все равно решает боевой дух рядового бойца не боящегося умереть в бою.
    Поэтому бахвальство американцев своей военной мощью можно воспринимать как глупость наглого качка...хе хе чем больше шкаф тем громче грохот его падения.
    Тот же ЛЕХА
  4. кеп Сегодня, 07:38
    Во Вьетнаме огромная армия не смогла одолеть маленькую, но гордую страну.

    Маккейна тоже так вели? Тоже мнит себя великим.
    кеп
    1. Ныробский Сегодня, 11:33
      Цитата: кеп
      Маккейна тоже так вели? Тоже мнит себя великим.

      Нет, Маккейна тащили на носилках. Он то ли в фонтан рухнул, то ли в болото, но вытаскивали его из водоёма с весьма подмоченной репутацией и со сломанными конечностями. Спасло этого чудика то, что у него оказался высокопоставленный папа. Свою пятюшечку в плену от отбарабанил, пожирая жаренных кузнечиков, попутно проклиная СССР за то, что был сбит ракетой советского производства, что и послужило появлению у него маниакальной ненависти ко всему, что связано с Россией.
      Ныробский
  5. роман66 Сегодня, 07:43
    фантастическая армия чингисхана была фантастически сильна. осталось обсудить особенности гномьего хирда и эльфийских конников. бредовая статейка, не большой любитель оценок, но тут минус так и просится
    роман66
    1. Башибузук Сегодня, 10:53
      Роман. ничо не ведаю про конникоф-альвов?
      Просвети, пожалуйста.
      Всегда считал, что эльфы в большей степени лучники, следопыты-лесовики, пешеходы классные. И вообще, все из себя такие.....розоватых оттенков.
      А они, окацца, еще и сарматам ровня? Катафрактарии, нет?
      ...
      Правильное мнение, правильное.
      Башибузук
      1. роман66 Сегодня, 10:57
        они, говорят, разные были, розоватые, да, но вроде не толерантные. конные отряды лучников эльфов где-то проскальзывали, не у Сапковского ли?
        роман66
        1. Башибузук Сегодня, 11:07
          Блин, стыдно признаться, ни единой вещи Сапковского не прочел.
          Да и фиг с ним.
          Зато на щите по перилам этот эльф, ака Орландо Блум, очень хорошо катается.
          Сразу заметно, в эльфийских лесах имеются сильные прибойные волны. Поэтому серфинг развит.
          Или леса эльфийские на Гаити расположены. В зоне прибоя Вайкики.
          Башибузук
          1. Башибузук Сегодня, 12:02
            Елки, поправочка небольшая.
            Прибой Вайкики на Гавайях.
            На Гаити только на зомби можно налететь.... wassat
            Башибузук
            1. роман66 Сегодня, 12:05
              "ведьмак" Сапковского - великая вещь, рекомендую категорически
              роман66
  6. Uncle Lee Сегодня, 07:44
    на сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора. Любого»
    - прям бальзамом на душу !
    Uncle Lee
  7. ИмПерц Сегодня, 08:12
    Пусть американцы будут самой сильной армией на планете. Пусть назовут себя самыми умными. Запишут себя на вершины всех рейтингов. Это их право.
    Наше право и обязанность отбить у них охоту думать про такую возможность.
    ИмПерц
  8. кирилл750 Сегодня, 08:19
    правильно в статье говорится -Техника есть сильная но людишки не к черту мелковаты Хотят и войну выиграть и живыми остаться Так не бывает
    кирилл750
  9. a.s.zzz888 Сегодня, 08:24
    умные, сильные, с таким хорошим руководством и ресурсами, как армия США сегодня», — сказал представитель Госдепартамента США Джон Кирби


    Высказывание отставного адмиралишки, с явно выраженным синдромом старческой болезни, это ещё не есть экспертное заключение. Трёп ни о чём.
    a.s.zzz888
  10. Комментарий был удален.
  11. EvgNik Сегодня, 08:37
    с таким хорошим руководством

    Сильно сказано.
    Техника-то у них хороша, а вот людишки не вышли — ни умом, ни телом. Предпочитают сидеть в безопасности и нажимать на кнопки. А что до совершения подвигов, то такое в контракте не предусмотрено

    А это и того лучше. Ни убавить, ни прибавить.
    EvgNik
  12. murriou Сегодня, 08:59
    Кто мог поверить, что отсталая, никогда ни имевшая сильного флота Япония ворвётся в тройку ведущих морских держав, одержит ряд блестящих побед на морскими силами Британии и США — и так же стремительно выпадет из списка сильнейших флотов. Меньше 40 лет на весь цикл.

    БОЛЬШЕ 40 лет. Автор стыдливо "забывает", что взлет Японии как военно-морской державы включал ряд убедительных побед в РЯВ, а до.этого еще была большая война с Китаем 1894-1895г., в т.ч. на море.
    murriou
  13. savage1976 Сегодня, 09:25
    А что за фото в конце статьи?
    savage1976
  14. МВГ Сегодня, 09:28
    «Я не думаю, что за всю историю человечества были вооруженные силы столь же способные, умные, сильные, с таким хорошим руководством и ресурсами, как армия США сегодня», — сказал представитель Госдепартамента США Джон Кирби....
    А еще они сами на горшок ходить научились, им памперсы менять уже не нужно...
    "1. Ни один американский корабль не погиб от детонации собственного боезапаса. Во все времена «домашние катастрофы» были частым явлением на флотах других государств (британский «Вэнгард», японский «Муцу», российский линкор «Императрица Мария», гибель БПК «Отважный»)." А может быть на американских кораблях боезапас не находился никогда? Зачем им, противник то далеко, пока до них доберутся, загрузиться всегда успеют?
    Японию США победили, лишь применив ЯО
    автор, не надо передергивать, не хорошо это
    МВГ
  15. MaksoMelan Сегодня, 09:57
    Автор предлогает на весь мир не гордится своей армией? Акритиковать её на весь мир? Для этого существуют определённые люди которые этим должны заниматся. И об этом говорят. И обсуждают и втом чтсле на этом ресурсе. Автор предлогает запретить Парад Победы? В честь войны в которую наша армия спасла страну от геноцида, вымирания.... Сейчас есть возможность у автора напечатать все по его мнению недостатки современнойроссийской армии и выложить здесь для обсуждения. Может кто из специалистов читающих это здесь и увидит. А может прочитает об этом какойнибудь будущий Суворов который сможет вознести арию на новую высоту. Ну тут вопрос если автор не загремиттза разглошение.... А ещё может направить писмо главнокомандующему, министру обороны и в генштаб и прочим адресатам. Не думаю что такая возможность была в Императорской России. Сейчас же есть спецальные адреса для таких сообщений. И иногда оттуда даже отвечают.
    MaksoMelan
  16. masiya Сегодня, 10:21
    Исторически сложилась гнилая нация -штатовская... и тягаться с нами им не стоит... результат будет один... и настанет этот день!!!
    masiya
  17. BecmepH Сегодня, 10:43
    Взрыв на «Энтерпрайзе» 14 января 1969 г

    Во время подготовки одного из истребителей-бомбардировщиков F-4J «Фантом II» к боевому вылету взорвалась боевая часть подвешенного под его крылом 127-мм неуправляемого реактивного снаряда Mk 32 «Зуни» (Zuni). В результате взрыва ракеты в кормовой части авианосца возник сильный пожар, который, в свою очередь, стал причиной серии взрывов авиационных бомб и неуправляемых авиационных ракет. По собранным комиссией данным и свидетельствам очевидцев, в течение всего лишь 20 минут на полётной палубе атомохода произошло 18 мощных взрывов, в том числе сдетонировали восемь авиабомб калибром 500 фунтов (227 кг). Если говорить подробнее, то согласно восстановленным в ходе расследования событиям того дня, первым взорвался боезапас на находившемся в районе кормовой части правого борта авианосца F-4J «Фантом II» (бортовой № 103), вследствие чего в том районе возник крупный очаг возгорания.

    Однако через некоторое время, а именно в 8:26 в том же районе полётной палубы произошёл ещё один мощный взрыв — его причиной стала одновременная детонация боеприпасов, подвешенных на нескольких штурмовиках А-7 B «Корсар II» и включавших 500-фунтовые авиабомбы, неуправляемые авиационные ракеты «Зуни» и более 400 снарядов калибра 20 мм для авиационных пушек самолётов.
    Это не считается. Это-праздничный салют был.))))
    Остальное опровергать скучно...
    BecmepH
  18. Altona Сегодня, 10:56


    Вспоминая бессмертный фильм "Семнадцать мгновений весны". Диалог генерала вермахта со Штирлитцем в поезде. Американцев погубит их же техника. Трудно не согласиться. А в конце про фанатиков, проецируем это на ИГИЛ. Пророческие слова говорит генерал.
    Altona
  19. Altona Сегодня, 11:03
    Цитата: BecmepH
    Это не считается. Это-праздничный салют был.))))

    --------------------------
    А авианосец Форрестол, переименованный в шутку в Файерстол. На котором по слухам Джон Маккейн шороху наделал?
    Altona
    1. кеп Сегодня, 11:52
      Цитата: Altona
      Цитата: BecmepH
      Это не считается. Это-праздничный салют был.))))

      --------------------------
      А авианосец Форрестол, переименованный в шутку в Файерстол. На котором по слухам Джон Маккейн шороху наделал?


      Altona классный сюжет,осбенно приятно что писал текст наш человек,и так далеко видел.
      «Семнадцать мгновений весны» — двенадцатисерийный советский художественный телефильм Татьяны Лиозновой. Снят по одноимённому роману Юлиана Семёнова.
      кеп
  20. Житель Урала Сегодня, 11:25
    В принципе в статье правильно сказано. Не надо недооценивать противника. У нас от шапкозакидательства столько уже провалов в истории было. Америка если захочет -может и мобилизоваться и нарастить промышленность и военная машина пока самая мощная и многочисленная в мире. Они были опасны еще во времена СССР, когда была огромная страна и варшавский блок, а сейчас тем более - когда страны бывшего советского блока уже против нас, да и бывшие республики тоже. Нам нельзя расслабляться, надо быть умнее и собранней, о чем, впрочем Путин и сказал. А вся эта американская мощь исчезнет только тогда, когда мир перестанет работать на доллар. Кстати приход Трампа разрушает иллюзии по поводу краха американской экономической системы. Если он действительно вернет промышленность из Китая, еще увеличит экономику, то это для нас будет похуже госпожи Клинтон.
    Житель Урала
    1. кеп Сегодня, 12:00
      Цитата: Житель Урала
      Если он действительно вернет промышленность из Китая, еще увеличит экономику, то это для нас будет похуже госпожи Клинтон.


      Хуже будет,если кое кто-кое где,не вспомнит, что "папа Джо" во время Отечественной войны, переселил руководство промышленностью, с кровати на кожаный диван в кабинете с телефоном,поближе к станкам и народу.И если не сделать что- то напоминающее такой стиль работы,то да, г-жа Клинтон будет вспоминаться как родная бабушка.Тут с Вами не поспоришь. hi
      кеп
  21. HAM Сегодня, 12:23
    Други, а чего Вы хотели!?Ведь только у "исключительной нации" могут быть "вооружённые силы сильные,способные,умные,с хорошим руководством"..Да и вообще--Обама-- чёрный Бог..

    Не делая никаких сравнений в Кремле указали на умственные способности Госдепа точно..Гордыня--до хорошего не доводит.
    HAM
  22. Хорт Сегодня, 12:40
    «Я не думаю, что за всю историю человечества были вооруженные силы столь же способные, умные, сильные, с таким хорошим руководством и ресурсами, как армия США сегодня», — сказал представитель Госдепартамента США Джон Кирби в ответ на недавнее заявление президента России.
    «С учетом очень многих факторов, включая не только военные, но и историю нашу, географию, внутреннее состояние российского общества, можно с уверенностью сказать: на сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора. Любого»[/i], — сказал В. Путин.

    в народе это называется "Мериться болтами".
    У амеров болт может чуть толще (военный бюджет, базы и т.п.), но наш глубже проникает, учитывая количество взятых столиц и выигранных войн.
    Хорт
  23. Zatoichi Сегодня, 12:48
    Откровенно говоря, не ,хочется вступать в дискуссию по поводу этой статьи... Амерскую армию недооценивать не стоит, конечно... Но восхвалять ее "МОООЩЬ" тоже не правильно... Тем более, что результаты они продемонстрировали так себе... А у нашей Родины имеются изделия, которые могут свести все их ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕВОСХОДСТВО до плачевного минимума soldier
    Zatoichi
  24. Docent1984 Сегодня, 13:15
    «Я не думаю, что за всю историю человечества были вооруженные силы столь же способные, умные, сильные, с таким хорошим руководством и ресурсами, как армия США сегодня»,

    Константин Ксаверьевич Рокоссовский перевернулся в гробу и диким хохотом распугивает гуляющих возле кремлевской стены)))
    Docent1984
  25. murriou Сегодня, 13:19
    «Я не думаю, что за всю историю человечества были вооруженные силы столь же способные, умные, сильные, с таким хорошим руководством и ресурсами, как армия США сегодня», — сказал представитель Госдепартамента США Джон Кирби

    А еще они самые-самые красивые и скромные laughing
    murriou

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