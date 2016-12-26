13:18 26 декабря

Минобороны Британии: "По Сирии нужно будет договариваться с русскими"

Британские СМИ распространили сообщение со ссылкой на источник в министерстве обороны Соединённого королевства, в котором утверждается, что Лондон готовится активизировать «антитеррористическую борьбу на территории Сирии в будущем году». При этом добавлено, что для активизации использования британских ВВС в САР, «нужно будет договариваться с русскими».

Минобороны Британии: "По Сирии нужно будет договариваться с русскими"


Что мешает Лондону «договориться с русскими» и активизировать борьбу против террористических группировок в Сирии уже сейчас, а не тянуть до 2017 года, в главном военном ведомстве Британии не сообщают.


Приводится отчёт о тех «антитеррористических действиях», которые были реализованы британскими королевскими ВВС в Сирии и Ираке. Заявлено, что в Сирии самолёты ВВС британии нанесли 60 авиаударов, в Ираке – 347.

Британская пресса, приводя заявление некоего высокопоставленного источника, заявляет, что «Мосул будет освобождён к весне 2017 года». Обращает на себя внимание тот факт, что об освобождении Мосула представители «коалиции» говорили ещё в ноябре, причём с такой же уверенностью... Мосул тем временем остаётся под полным контролем террористов ИГИЛ (запрещено в РФ), а коалиция фактически свернула активную фазу операций, предоставив боевикам полную свободу действий.

Использованы фотографии: ВПК.name
23

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 29
  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:41
    «нужно будет договариваться с русскими».


    Странно а недавно англосаксы утверждали обратное...мол с русскими нельзя договариваться...
    Что случилось?...наверно животворящий ТРАМП плюнул им на плешину.
    Тот же ЛЕХА
    1. Alex_Rarog Сегодня, 06:47
      Сейчас в сирии даже с учетом не полного контроля над страной пожалуй одна из самых сильных пво на ближнем востоке. Тут хочешь не хочешь а договариваться придется.
      Alex_Rarog
      1. cniza Сегодня, 08:40
        В первую очередь вы у Сирии спросите , а потом будем посмотреть в какой угол вас послать.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:58
          Наглосаксы поняли , что победа в Сирии неизбежна . И не желая , чтобы все лавры достались России и иже с ней спешат к раздаче орденов и медалей ! Всё по сценарию ВМВ ! am
          bouncyhunter
    2. Zoldat_A Сегодня, 06:50
      По Сирии нужно будет договариваться с русскими
      Тоже мне, блеа,открытие - что с русскими нужно договариваться.......За 400 лет английской дипломатии они до этого не додумались??????
      Zoldat_A
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:04
        .За 400 лет английской дипломатии они до этого не додумались??????


        smile Кастрюля на голове мешает.
        Тот же ЛЕХА
      2. кеп Сегодня, 07:28
        Цитата: Zoldat_A
        По Сирии нужно будет договариваться с русскими
        Тоже мне, блеа,открытие - что с русскими нужно договариваться.......За 400 лет английской дипломатии они до этого не додумались??????


        Что мешает Лондону «договориться с русскими» и активизировать борьбу против террористических группировок в Сирии уже сейчас, а не тянуть до 2017 года, в главном военном ведомстве Британии не сообщают.

        Басня с намёком,про кого.Угадай с первого раза.
        кеп
    3. vovanpain Сегодня, 07:31
      Что мешает Лондону «договориться с русскими» и активизировать борьбу против террористических группировок в Сирии уже сейчас, а не тянуть до 2017 года, в главном военном ведомстве Британии не сообщают.

      Ну да ну да,чешут репу мелкобритты,что после 20 января Трамп им приготовит,как ему подлизывать. wink
      «Мосул будет освобождён к весне 2017 года»

      Мосул будет освобожден к весне 20.....года,так точнее будет. feel
      vovanpain
    4. Donhapa Сегодня, 07:54
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      «нужно будет договариваться с русскими».


      Странно а недавно англосаксы утверждали обратное...мол с русскими нельзя договариваться...
      Что случилось?...наверно животворящий ТРАМП плюнул им на плешину.

      А что им там с нами договариваться?
      Им туда вообще ни в каком виде нечего лезть. Не их свиняче дело, по скольку наша зона интересов
      Donhapa
    5. Ныробский Сегодня, 12:14
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Что случилось?...наверно животворящий ТРАМП плюнул им на плешину.

      Да нет. Просто сидящие в сирийском подвале,(а может уже и в московском) и чистосердечно кающиеся британские подданные, выловленные в Алеппо, действуют на Лондон отрезвляюще.
      Ныробский
  2. Монос Сегодня, 06:45
    Что мешает Лондону «договориться с русскими» и активизировать борьбу против террористических группировок в Сирии уже сейчас, а не тянуть до 2017 года, в главном военном ведомстве Британии не сообщают.

    Как обычно : ещё немного подождут, когда бармалеев уже не будет и тут они такие красивые : " Давайте договариваться. Мы знаем как всё разрулить." Знакомая история.
    Монос
  3. Flinky Сегодня, 06:47
    Они просто предупреждают бармалеев - весной будем бомбить мосул (если русские позволят), убирайтесь оттуда.
    Flinky
    1. Смог Сегодня, 07:34
      Справедливости ради Мосул все таки в Ираке, а "договариваться" они хотят по Сирии.
      Вот только вопрос- о чем договариваться?
      Обиделись, что их на встречу по Сирии в Москву не пригласили? Пытаются вскочить на подножку уходящего поезда?Все как всегда - туманный Альбион- туманные заявления.
      Смог
  4. Волька Сегодня, 06:52
    а собачьи дети загоношились, ждут когда дядя Трамп даст им отмашку, хромой Обама уже крыльями не машет, вообще без янки даже пикнуть не смеют, однако понимают, что С-300 и С-400 шутки плохи...
    Волька
  5. Наблюдатель2014 Сегодня, 06:54
    Минобороны Британии: "По Сирии нужно будет договариваться с русскими"
    Знаком почерк "вояк" Когда в воздухе запахнет победой .Шакльё превращается в тигра.И тычет свою морду поучаствововать в пост военном устройстве.Сейчас визжать начнут бабуины (либералы) и у нас .О колосальных денежных средствах на возрождение Сирийской экономики.Шкальё ласково поглядывая в глаза начнёт из себя друзей корчить.
    Гнать эту шушеру ко всем чертям.
    Наблюдатель2014
  6. изя топ Сегодня, 07:01
    для активизации использования британских ВВС в САР, «нужно будет договариваться с русскими».
    с Асадом вам надо будет договариваться yes что,нежданчик? wink
    изя топ
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:16
    Они жителям Мосула сообщили что "освободят "их в лучшем случае только в 2017году?И то,зная какие там вояки "освобождают "город, я не уверен в том что обещание будет выполнено в срок.
    Изгоняющий либероидов
    1. Смог Сегодня, 08:57
      Они жителям Мосула сообщили что "освободят "их в лучшем случае только в 2017году?

      Обещания, сообщения об освобождении уже в прошлом. Теперь они только надеются
      Британские ВВС с весны планируют начать наступление на позиции боевиков "Исламского государства"* в сирийской Ракке, пишет The TelegraphБританское командование надеется, что Мосул к этому времени будет освобождён..
      Вот только возникает вопрос- так кто же будет освобождать Мосул? И на кого там надеются нагличане.
      Смог
  8. Горный стрелок Сегодня, 08:02
    Жить захотели, мелкобритты? Правильное желание. Русские ракеты не поймут знаменитого английского юмора... wassat
    Горный стрелок
  9. a.s.zzz888 Сегодня, 08:13
    Очередная вычурность наглосаксов. Почуяли, что времена меняются.
    a.s.zzz888
  10. Proximo Сегодня, 08:31
    А чего договориваться если им там вообще нечего делать?! Какое у них есть право туда лезть? Только наша армия находится там на юридически законных основаниях, а по праву сильного бритты не потянут, там уже наш зонтик ПВО. Все, вот и весь разговор...
    Proximo
  11. ПАша Сегодня, 08:32
    По Сирии нужно договариваться с сирийцами.
    А русские просто присмотрят за договорённостями. И точка.
    Пора понять- что нельзя решать и вмешиваться в чужой монастырь со своим уставом и свиным рылом.
    Уже натворили.
    ПАша
  12. Монархист Сегодня, 08:39
    Я знаю,что мешает Лондона"договориться с русскими", точнее кто мешает. Ещё не догадались,что это большая вторая обезьяна!
    Когда-то я читал"Хижину дяди Тома"про Патриса Лумумбу,в детстве помню про Анжела Дэвис слышал и кто бы мог подумать,что их (не хочу говорить"сородичь“)"соцветник" столько наворотит
    Монархист
  13. GEV67 Сегодня, 08:51
    С саксами договариваться себя не уважать,всё что связано с игил должно быть уничтоженои стёрто с лица земли под корень. Договорились уже...
    GEV67
  14. Taygerus Сегодня, 09:20
    мелкобриты пусть на своем острове сами с собой договариваются, что они могут то, а в Сирии им там точно не рады кроме бармалеев конечно
    Taygerus
  15. Сергей Ф Сегодня, 09:29
    Видимо это понимание пришло британцам после избрания нового президента. А поскольку инаугурация пройдет только в январе 2017 года, то и курс США может быть изменен только после этой даты.
    А вот считаться и договариваться с Россией все равно придется!
    Сергей Ф
  16. JonnyT Сегодня, 09:47
    В провинции Идлиб бриты формируют новый ударный кулак. Террористов ждет "ребрендинг" и международное признание как официальную политическую силу со стороны бритов и КО.

    Под борьбой с ИГИЛом можно понимать многое чего - прежде всего это захват территорий Сирии.
    JonnyT
  17. Лелёк Сегодня, 11:48
    (Что мешает Лондону «договориться с русскими» и активизировать борьбу против террористических группировок в Сирии уже сейчас, а не тянуть до 2017 года)

    Ничто не мешает, но существует этакое англо-саксонское хобби - приходить к моменту делёжки пирога с лозунгом "мы пахали". Это, как с открытием второго фронта в ВОВ. А нам не следует наступать на исторические грабли и не отдавать проходимцам свои дивиденды. yes
    Лелёк
  18. 1536 Сегодня, 13:04
    Так же они и во второй мировой войне "воевали". А когда стало ясно, что Гитлер проиграл, что войска Красной Армии могут с ходу занять не только Германию, но и весь Европейский континент, тогда тоже "стали договариваться с русскими", и в 1944-м открыли "второй фронт". В результате Европа была разделена на два лагеря почти 60 лет и последствия этого разделения мы пожинаем до сих пор. В Сирии такого сценария надо избежать во чтобы то ни стало!
    1536

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня