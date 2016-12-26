Минобороны Британии: "По Сирии нужно будет договариваться с русскими"

Британские СМИ распространили сообщение со ссылкой на источник в министерстве обороны Соединённого королевства, в котором утверждается, что Лондон готовится активизировать «антитеррористическую борьбу на территории Сирии в будущем году». При этом добавлено, что для активизации использования британских ВВС в САР, «нужно будет договариваться с русскими».Что мешает Лондону «договориться с русскими» и активизировать борьбу против террористических группировок в Сирии уже сейчас, а не тянуть до 2017 года, в главном военном ведомстве Британии не сообщают.Приводится отчёт о тех «антитеррористических действиях», которые были реализованы британскими королевскими ВВС в Сирии и Ираке. Заявлено, что в Сирии самолёты ВВС британии нанесли 60 авиаударов, в Ираке – 347.Британская пресса, приводя заявление некоего высокопоставленного источника, заявляет, что «Мосул будет освобождён к весне 2017 года». Обращает на себя внимание тот факт, что об освобождении Мосула представители «коалиции» говорили ещё в ноябре, причём с такой же уверенностью... Мосул тем временем остаётся под полным контролем террористов ИГИЛ (запрещено в РФ), а коалиция фактически свернула активную фазу операций, предоставив боевикам полную свободу действий.