Именем Доктора Лизы назовут одно из военно-медицинских учреждений России

Гуманитарный груз фонда "Справедливая помощь" был отправлен другим бортом. Он находится уже в аэропорту Хмеймим. Конечно, дело Елизаветы Глинки мы доведём до конца.

Министр обороны Сергей Шойгу пообещал увековечить память погибшей в авиакатастрофе Елизаветы Глинки. По словам министра, её именем в ближайшее время будет названо одно из военно-медицинских учреждений Минобороны Российской Федерации. Напомним, что Доктор Лиза находилась на борту авиалайнера Ту-154, следовавшего в Сирийскую Арабскую Республику. Она доставляла в Латакию лекарственные препараты и медицинское оборудование для госпиталей.Со слов заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова, медикаменты и оборудование были отправлены в Сирию другим бортом. Этот борт уже приземлился в сирийской Латакии.Из заявления генерала Цаликова:Стоит отметить, что 8 декабря Доктор Лиза стала Лауреатом Государственной премии РФ за свою правозащитную деятельность. Она вместе с другими представителями фонда помогла сотням детей Донбасса получить своевременную квалифицированную медицинскую помощь в России.В Донецке именем Елизаветы Глинка собираются назвать одну из улиц города.Накануне стало известно о том, что Сербия приняла решение об увековечивании памяти погибших в авиакатастрофе артистов Ансамбля им.Александрова, не раз выступавших на Балканах. Министр информации и культуры Республики Сербия Владан Вукославлевич предложил один из общественных центров Белграда назвать «Парком хора Александрова». Идею поддержал премьер-министр Александр Вучич.