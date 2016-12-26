13:19 26 декабря

Именем Доктора Лизы назовут одно из военно-медицинских учреждений России

Министр обороны Сергей Шойгу пообещал увековечить память погибшей в авиакатастрофе Елизаветы Глинки. По словам министра, её именем в ближайшее время будет названо одно из военно-медицинских учреждений Минобороны Российской Федерации. Напомним, что Доктор Лиза находилась на борту авиалайнера Ту-154, следовавшего в Сирийскую Арабскую Республику. Она доставляла в Латакию лекарственные препараты и медицинское оборудование для госпиталей.

Именем Доктора Лизы назовут одно из военно-медицинских учреждений России


Со слов заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова, медикаменты и оборудование были отправлены в Сирию другим бортом. Этот борт уже приземлился в сирийской Латакии.


Из заявления генерала Цаликова:
Гуманитарный груз фонда "Справедливая помощь" был отправлен другим бортом. Он находится уже в аэропорту Хмеймим. Конечно, дело Елизаветы Глинки мы доведём до конца.


Стоит отметить, что 8 декабря Доктор Лиза стала Лауреатом Государственной премии РФ за свою правозащитную деятельность. Она вместе с другими представителями фонда помогла сотням детей Донбасса получить своевременную квалифицированную медицинскую помощь в России.

В Донецке именем Елизаветы Глинка собираются назвать одну из улиц города.

Накануне стало известно о том, что Сербия приняла решение об увековечивании памяти погибших в авиакатастрофе артистов Ансамбля им.Александрова, не раз выступавших на Балканах. Министр информации и культуры Республики Сербия Владан Вукославлевич предложил один из общественных центров Белграда назвать «Парком хора Александрова». Идею поддержал премьер-министр Александр Вучич.

Использованы фотографии: @brechalov
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Комментарии 24
  1. 501Legion Сегодня, 06:59
    Светлая память светлой женщине, очень большая утрата. как и все те люди которые на борту самолета находились.
    слов нету. Соболезнование родственникам, родным и всей России
    501Legion
    1. Zoldat_A Сегодня, 07:04
      Причём назвать нужно не "имени доктора Глинки", а "имени доктора Лизы" Вот это будет память....
      Zoldat_A
      1. cniza Сегодня, 08:37
        Низкий ей поклон и вечная память.
        cniza
        1. Чёрный Сегодня, 08:43
          Тяжело терять таких милосердных патриотов как доктор Лиза,
          людей преданных своей Родине,настоящих героев нашего времени,
          вечная им память,помним,скорбим!
          Чёрный
        2. bouncyhunter Сегодня, 11:00
          Абсолютно верный шаг ! Имя Светлого Доктора должно быть увековечено ! Вечная память !
          bouncyhunter
      2. Монархист Сегодня, 08:45
        Совершенно верно, нужно назвать так как ее все называли"ДОКТОР ЛИЗА"
        Монархист
    2. himRa Сегодня, 07:07
      Вот такие у нее были планы:
      [media=http://kp.ru/video/embed/592630]
      himRa
    3. vovanpain Сегодня, 07:50
      Известный благотворитель и правозащитница, для которой не было чужих детей и чужих бед, Елизавета Глинка, которую все знали как Доктора Лизу, была, по данным Минобороны, на борту потерпевшего крушение Ту-154, летевшего в сирийскую Латакию.Она помогала тем, у кого уже почти не оставалось надежды на помощь — бездомным, тяжело больным, одиноким; она вывозила детей из Донбасса на лечение в Россию. Она была альтруистом, она была чудом, она была "небесным посланием о добродетели" — вспоминают ее те, кто хорошо знал Доктора Лизу. Она была человеком не слов, а действия. С виду хрупкая, проявляла самоотверженность и сострадание, не боялась, боролась и всегда призывала сказать "нет" войне.
      Она получила широкое народное признание, ее по-настоящему любили и уважали и в правозащитном, и в медицинском сообществе, и ее подопечные, и сотрудники ее фонда, которые не могли сдержать слез, когда говорили о катастрофе, но все же до последнего надеялись, что ее не было на том самолете.Захарченко: сделанного доктором Лизой для детей Донбасса не забудут никогдаФонд "Справедливая помощь" был основан врачом-реаниматологом и специалистом паллиативной медицины Елизаветой Глинкой для оказания помощи бездомным, безнадежным больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию. С момента начала конфликта на Украине Доктор Лиза регулярно посещала Донбасс с гуманитарными миссиями – для передачи медикаментов и продуктов питания в больницы, эвакуации больных и раненых детей. Многих детей с родителями она сопровождала на лечение в российские медучреждения.
      Глинка входила в состав президентского Совета по правам человека (СПЧ). В сентябре она вместе с главой СПЧ Михаилом Федотовым посетила Сирию, правозащитники тогда призвали объединить усилия, чтобы добиваться запрета санкций, которые касаются лекарств и медоборудования.Сейчас Доктор Лиза везла гуманитарную помощь в эту страну, это были медикаменты для университетского госпиталя в Латакии, прежде всего, лекарства для онкологических больных, для новорожденных, расходные материалы для медицинской техники, которые туда не поступали из-за санкций и войны.Совсем недавно – еще на прошлой неделе – она привезла 17 детей из Донбасса в Россию для лечения и реабилитации в московских больницах. А за два года с того момента, как она начала эвакуировать детей из зоны конфликта, сотни маленьких пациентов смогли благодаря ее помощи получить такое нужное лечение.В фонде доктора Лизы надеялись, что она могла улететь в Сирию другим рейсом
      Федотов, вспоминая Доктора Лизу, отметил, что она была всеобщей любимицей: ведь это она в течение многих лет оказывала паллиативную помощь, кормила и одевала бездомных, давала им приют; это она под пулями вывозила больных и раненых детей из Донбасса, чтобы они смогли получить помощь в лучших больницах Москвы и Санкт-Петербурга.
      "Это она организовала для детей с ампутированными конечностями приют, где они проходят реабилитацию после больницы. Это она вместе с другими членами СПЧ моталась по СИЗО и колониям в разных концах страны, стараясь выслушать всех, кто в этом нуждался, помочь всем. Это она буквально выбивала из руководителей регионов деньги на помощь хосписам, больницам, приютам, интернатам. Это она собирала по московским аптекам специальные средства, которые помогли украинской летчице Надежде Савченко сохранить жизнь во время ее длительной голодовки. Спасать жизнь других – это была ее миссия повсюду: в России, в Донбассе, в Сирии", — вспоминает глава СПЧ в своем обращении памяти Доктора Лизы.Правозащитники до последнего надеялись на чудо. "А она сама была чудом, небесным посланием о добродетели", — заявил Федотов.Он вспомнил о сентябрьской поездке правозащитников в Сирию. "По возвращении в Москву Лиза закупила на средства своей благотворительной организации "Справедливая помощь" все необходимые медикаменты и чуть ли не ежедневно бомбардировала меня вопросами: "Когда будет оказия в Латакию?" — отметил Федотов.В этом году Доктор Лиза стала лауреатом государственной премии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности. Торжественная церемония вручения премии состоялась несколько недель назад, именно тогда благотворитель сообщила, что в ее ближайших планах поездки в Донецк и в Сирию."Завтра я лечу в Донецк, а оттуда – в Сирию, так же, как и десятки других добровольцев, которые занимаются гуманитарной деятельностью. Мы никогда не уверены в том, что мы вернемся живыми, потому что война – это ад на земле. И я знаю, о чем я говорю", — сказала Глинка.Федотов отметил, что, видимо, слова, сказанные в Кремле, ускорили решение вопроса о доставке медикаментов.
      На церемонии вручения премии Глинка заявила, что самое главное право – это право на жизнь, но в это непростое время оно безжалостно попирается."Мне очень трудно видеть убитых и раненых детей Донбасса, больных и убитых детей Сирии", — сказала Глинка, подчеркнув, что правозащитники находятся вне политики."Но мы уверены в том, что добро, сострадание и милосердие работают сильнее любого оружия", — заключила Доктор Лиза.Вечная память Доктор Лиза.Спасибо за ваше большое сердце.Скорбим. crying
      vovanpain
    4. Vadivak Сегодня, 08:19
      Прими Господь ее душу
      Vadivak
      1. мыслитель Сегодня, 12:24
        Продолжу vovanpain. Замечательно сказал руководитель СПЧ Михаил Федотов -
        «В лице Доктора Лизы мы потеряли не только человека, который в свое время будет канонизирован как великий русский святой, мы потеряли замечательного человека. Потеряли человека, который нёс миссию добродетели, — сказал Федотов. — Сейчас она летела в Сирию, чтобы отвезти медикаменты в госпиталь в Латакии. Это была ее очередная миссия. Я уверен, что оттуда, с небес, она тоже будет помогать».
        мыслитель
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:02
    Именем Доктора Лизы назовут одно из военно-медицинских учреждений России
    Кадыров уже присвоил детской больнице в Грозном имя Елизаветы Глинки‍ Молодец.. hi
    Наблюдатель2014
    1. rasputin17 Сегодня, 08:17
      Цитата: Наблюдатель2014
      Именем Доктора Лизы назовут одно из военно-медицинских учреждений России
      Кадыров уже присвоил детской больнице в Грозном имя Елизаветы Глинки‍ Молодец.. hi

      Спасибо Кадырову! Уважаю его мужское решение!
      rasputin17
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:19
    Меня интересует такой вопрос -а ансамбль имени Александрова восстановить они будут?? А то что решили увековечить память погибших -это верно, это сугубо по нашему, по Русски.
    Изгоняющий либероидов
    1. сибиралт Сегодня, 07:27
      Ансамбль 180 музыкантов, танцоров и хор. Погибли большинство хора, баянисты и балалаечники - всего 60 человек. Замену подобрать можно довольно быстро. Но главное - найти руководителя.
      сибиралт
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 08:11
    Глубокая скорбь и печаль, по погибшей Докторе Лизе ! Соболезнования родным и близким.
    Светлая память всем погибшим в том авиарейсе.
    a.s.zzz888
  5. rasputin17 Сегодня, 08:15
    Светлая память чистой душе Великой Женщине и МАТЕРИ подарившей надежду и жизнь сотням детей!

    Помним скорбим о невосполнимой утрате.
    rasputin17
  6. killganoff Сегодня, 08:28
    Светлая память ВСЕМ трагически ушедшим, зачем в этот день акцентировать внимание на одном человеке...
    Интересный вопрос, почему Б. Ассад воздержался и ограничился лишь письмом в адрес президента РФ? Ведь этот самолёт летел именно в его республику???... Другим главам государств не сложно было совершить телеобращение или позвонить.
    killganoff
  7. Bora Сегодня, 08:37
    Надо в правительстве организовать награду за спасение жизней, докторам с названием ,,Доктор Лиза".
    Bora
  8. Монархист Сегодня, 08:54
    В своё время многие женщины своих дочерей называли : Анжела, возможно,красивое имя,но оно чужое не русское. Было бы замечательно если матери Донецка своим дочерям дадут имя ЛИЗА
    Монархист
  9. volot-voin Сегодня, 09:09
    Светлая память! Хорошие люди погибли, тех что называют "цвет нации".
    volot-voin
  10. Green Trumpet Сегодня, 09:23
    Елизавете как и всем погибшим на борту Царствия Небесного..,так как каждому из нас, когда мы когда-нибудь уйдем из этой жизни нужно будет только это.
    Green Trumpet
  11. Sakhalin. Сегодня, 09:24
    Светлый,добрый,искренний человек! Спасибо ей за то ,что она успела сделать. Светлая память!
    Sakhalin.
  12. Сергей Ф Сегодня, 09:25
    Да, память погибших в этой страшной авиакатастрофе должна быть увековечена!
    Очень хорошие решения приняты и МО, и Донеца, и Сербии!
    Голосую двумя руками "за"!
    Сергей Ф
  13. Холуай Сегодня, 09:58
    А если это теракт? А так оно и есть...Вопрос: кто пронёс?

    Может всё же подождать результатов расследования? А то потом если что все глупо будете выглядеть, от всего отрекаться!
    Холуай

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