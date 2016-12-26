13:21 26 декабря

Пентагон и Минобороны Японии договорились по базе на Окинаве

Минобороны США и Японии договорились по вопросу функционирования американской базы на Окинаве, сообщил глава Пентагона Эштон Картер.

Пентагон и Минобороны Японии договорились по базе на Окинаве


«Я рад, что переговорщики США и Японии в целом успешно достигли соглашения, которое определяет количество гражданских служащих вооруженных сил США в Японии, как мы с бывшим министром обороны (Гэном) Накатани обещали в июне», – сказал Картер.


По его словам, окончательное оформление соглашения произойдет в ближайшие дни.

«Новые меры вместе с частичным возвратом земли Северного тренировочного района и немедленное возобновление строительства на объекте в Футенма на Окинаве демонстрирует нашу тесную кооперацию с правительством Японии в укреплении американо-японского союза», – отметил Картер.

Он ничего не сказал о том, как был решен вопрос о статусе американских военнослужащих, хотя на переговорах речь шла именно об этом.

Напомним, соглашение о статусе американских войск было подписано в 1960 году. Документ направлен исключительно на защиту американцев: японские правоохранители не могут предъявлять им обвинения за действия, совершенные при прохождении службы.

По данным гражданских активистов Окинавы, после передачи островов под суверенитет Японии в 1972 г военнослужащие США совершили здесь более 5,8 тыс. преступлений, причем 571 из них подпадает под определение «тяжкие».

Использованы фотографии: EPA/UPG
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Комментарии 23
  1. изя топ Сегодня, 08:26
    ещё не всех джапоночек изнасиловали?
    пы.сы.и эти "люди" обвиняют нас в оккупации request
    изя топ
    1. himRa Сегодня, 08:29
      Так основная проблема что имея практически дипломатический статус военные творят что хотят ! богоизбранные! wink
      а может Японцам надоело содержать базы?:

      Токио в начале 2000-х годов оплачивал значительную (около трех четвертых от общей суммы) часть расходов по жизнеобеспечению американских военных объектов, а также заработную плату занятых на них примерно 25 тыс. японских граждан[7]. Общая годовая сумма расходов по статье «финансовые обязательства принимающей стороны» составляла около 188 млрд. иен (или 2,2 млрд долл. США при курсе 82 иены за долл.)[
      himRa
      1. cniza Сегодня, 08:35
        Япония оккупированная страна , как и Европа , поэтому поэтому...
        cniza
        1. himRa Сегодня, 08:58
          вы хотели написать ,,принимающая сторона ,, laughing
          himRa
          1. bouncyhunter Сегодня, 11:04
            Цитата: cniza
            Япония оккупированная страна , как и Европа , поэтому поэтому...

            Поэтому матрасы и дальше будут там резвиться покруче , чем у себя за лужей ! am
            bouncyhunter
            1. Проводник Сегодня, 12:14
              Ну что ж. Раз япошкам нравится быть терпилами, то так тому и быть smile

              Почему же они терпилы?Для Японии это очень выгодно- американское военное присутствие- мощный щит против Китая и сев.Кореи.На данный момент плюсы от размещения сил перевешивают любые минусы
              Американо-японский договор «О взаимном сотрудничестве и безопасности» 19.01.1960 г.
              ещё не всех джапоночек изнасиловали?

              А что скажете о массовом убийстве рядовым Пермяковым семи членов армянской семьи и присутствии 102 военной базы в Армении?Это не считается?
              Проводник
      2. Чёрный Сегодня, 09:54
        Ну что ж. Раз япошкам нравится быть терпилами, то так тому и быть smile
        Чёрный
  2. himRa Сегодня, 08:26
    Он ничего не сказал о том, как был решен вопрос о статусе американских военнослужащих, хотя на переговорах речь шла именно об этом.

    А это главное! потому что масса проблем
    Так что слабо верится в оптимизм японцев!
    himRa
  3. ksv36 Сегодня, 08:33
    Я смотрю у япошек территорий много. Амерам выделяют под базы. И ещё на наши острова рот открыли. Вышвырните америкосов и вам хватит своих территорий.
    ksv36
    1. кеп Сегодня, 09:28
      Цитата: ksv36
      Я смотрю у япошек территорий много. Амерам выделяют под базы. И ещё на наши острова рот открыли. Вышвырните америкосов и вам хватит своих территорий.


      Американцы решили японцев вышвырнуть на Курилы laughing .Кстати об Окинаве,там идет речь о том,что вместо освобождаемой территории,будет выделено место на другом острове,не на Курилах, но ближе к материку.Давно писали.Сейчас "забывают".
      кеп
    2. Чёрный Сегодня, 12:28
      Цитата: ksv36
      Я смотрю у япошек территорий много. Амерам выделяют под базы. И ещё на наши острова рот открыли. Вышвырните америкосов и вам хватит своих территорий.

      Видимо мечтают эти острова в зубах хозяину принести, как преданная спаниель
      Чёрный
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 08:34
    японские правоохранители не могут предъявлять им обвинения за действия, совершенные при прохождении службы.


    Вот они и наглеют в ипении. Ну, да ипенцам видимо нравится мерикатосный безпредел.
    a.s.zzz888
  5. rasputin17 Сегодня, 08:43
    Минобороны США и Японии договорились


    И после этого они хотят договориться с Россией о Курилах !
    rasputin17
  6. DEZINTO Сегодня, 08:50
    А зачем им в Японии Bell V-22 Osprey, дальность полёта коих составляет 1 627 км.

    Это я просто любопытствую. Даже предположений не имею... request

    Нет всё Понял в Южную Корею летать, учения там проводить, широко улыбаться, бусы дарить. Ясно.Понятно.

    А если серьёзно. Это просто трандец какой-то - после ядерных бомбордировок так целоваться в засос. Просто не понимаю. !!
    DEZINTO
    1. Uncle Lee Сегодня, 09:16
      Цитата: DEZINTO
      целоваться в засос.
      - уже десны стерли...А чоли им, это же русские сбросили ядерные бомбы на Японию !
      Uncle Lee
  7. игорка357 Сегодня, 08:53
    Самурай по Русски,это воин-раб...вот япы настоящие войны рабы америи!После Хиросимы и Нагасаки,япы полностью легли под амеров и ноги раздвинули,так до-сих пор и лежат!
    игорка357
  8. Был Мамонт Сегодня, 09:11
    Представитель Страны восходящего солнца полетит на Гавайи, чтобы почтить память погибших во время атаки японцев на корабли и авиацию США 7 декабря 1941 года.
    Далее: https://news.rambler.ru/world/35688976/?utm_conte
    nt=news&utm_medium=read_more&utm_source=copylink

    В Китай он еще не собирается ехать?
    Я , это... , по поводу недавних договоренностей по Курилам.
    Был Мамонт
  9. Сергей Ф Сегодня, 09:22
    Не вызывает удивления этот факт!
    Смущает, что Япония проглатывает все, что ей подсовывают США. Неужели Япония так же зависима от америкосов, как и Европа?
    Сергей Ф
    1. DEZINTO Сегодня, 10:07
      Смущает, что Япония проглатывает все, что ей подсовывают США.




      Вообще в упор не помнят, не знают и знать не хотят. Какая-то ментальность. Иная.

      Почему наши детки хоть уже трижды рождённые после Сталинграда знают. Им родители рассказывают. А тем их родители рассказали.

      А этим по барабану вообще со смешными мультиками и айфоном изначально в голове растут. !
      DEZINTO
      1. Сергей Ф Сегодня, 10:21
        Вот это и смущает больше всего!
        Готовы скулить по поводу островов, но почему, почему не помнят прошлого? Может и впрямь не хотят помнить?
        Сергей Ф
  10. Волька Сегодня, 09:31
    все недолго, когда-нибудь терпение самураев все-таки лопнет
    Волька
    1. murriou Сегодня, 09:36
      Раньше лопнут сами самураи. Сколько их в нынешней Японии? lol
      murriou
  11. ОПРИЧНИК 1 Сегодня, 10:57
    Кого и от кого обороняет Минобороны Японии,в оккупированной стране? request
    ОПРИЧНИК 1

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