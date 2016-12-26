Пентагон и Минобороны Японии договорились по базе на Окинаве

Минобороны США и Японии договорились по вопросу функционирования американской базы на Окинаве, сообщил глава Пентагона Эштон Картер.«Я рад, что переговорщики США и Японии в целом успешно достигли соглашения, которое определяет количество гражданских служащих вооруженных сил США в Японии, как мы с бывшим министром обороны (Гэном) Накатани обещали в июне», – сказал Картер.По его словам, окончательное оформление соглашения произойдет в ближайшие дни.«Новые меры вместе с частичным возвратом земли Северного тренировочного района и немедленное возобновление строительства на объекте в Футенма на Окинаве демонстрирует нашу тесную кооперацию с правительством Японии в укреплении американо-японского союза», – отметил Картер.Он ничего не сказал о том, как был решен вопрос о статусе американских военнослужащих, хотя на переговорах речь шла именно об этом.Напомним, соглашение о статусе американских войск было подписано в 1960 году. Документ направлен исключительно на защиту американцев: японские правоохранители не могут предъявлять им обвинения за действия, совершенные при прохождении службы.По данным гражданских активистов Окинавы, после передачи островов под суверенитет Японии в 1972 г военнослужащие США совершили здесь более 5,8 тыс. преступлений, причем 571 из них подпадает под определение «тяжкие».