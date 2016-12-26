13:21 26 декабря

Авиация ТОФ пополняется обновленными Ка-29

В авиационные части Тихоокеанского флота начали поступать обновленные вертолеты Ка-29, сообщила пресс-служба ВВО.

Авиация ТОФ пополняется обновленными Ка-29


«Морская авиация Тихоокеанского флота в 2017 году пополнится партией обновленных вертолетов Ка-29. Обновленные машины уже начали поступать в авиационную часть в Приморском крае. В настоящий момент обновленные машины доставляются в Приморье с авиаремонтного завода самолетами Ил-76. Поставка обновленных вертолетов завершится в первом квартале 2017 года», – говорится в релизе.


В пресс-службе уточнили, что в обновленной машине «заменены детали колонок несущего винта, двигателей и редукторов, полностью обновлено лакокрасочное покрытие».

Ка-29 – транспортно-боевой вертолет, предназначенный для противодействия кораблям и подлодкам, а также для перевозки личного состава и грузов.

Использованы фотографии: http://nevskii-bastion.ru/RoyalJip
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Комментарии 11
  1. himRa Сегодня, 08:43
    Лишь бы прокукарекать а там хоть не рассветай!
    «Морская авиация Тихоокеанского флота в 2017 году пополнится партией обновленных вертолетов Ка-29.

    Я понимаю когда пишется и говорится в прошедшем времени и с конкретным количеством
    ну жулналюги!
    есть подозрение что нам предлагают просто верить! ну примерно как в религии!
    himRa
    1. cniza Сегодня, 08:48
      Такое впечатление , что кто то боится куда то опоздать ...
      cniza
      1. himRa Сегодня, 08:51
        несерьезно как то
        Да боимся что не успеем быть свидетелями былого величия! winked
        himRa
      2. bouncyhunter Сегодня, 12:35
        Написано же чёрным по белому :
        В авиационные части Тихоокеанского флота начали поступать обновленные вертолеты Ка-29
        bouncyhunter
    2. askof Сегодня, 08:50
      Обновленные машины уже начали поступать в авиационную часть в Приморском крае
      askof
      1. cniza Сегодня, 09:02
        В настоящий момент обновленные машины доставляются в Приморье с авиаремонтного завода самолетами Ил-76. Поставка обновленных вертолетов завершится в первом квартале 2017 года», – говорится в релизе.
        cniza
    3. evge-malyshev Сегодня, 11:17
      Цитата: himRa
      есть подозрение что нам предлагают просто верить! ну примерно как в религии!

      А Вы не верьте. Вы хотите, чтобы Вам расписали сколько вертолетов, на какие корабли, в какие воинские части (подразделения) будут направлены эти модернизированные вертолеты?
      Тогда супостатской разведке делать будет нечего. Будут почитывать ВО и рукоплескать "непрокукаревшим", а "настоящим журналюгам", которые все выложили на блюдечке с золотой каемочкой.
      evge-malyshev
      1. himRa Сегодня, 11:27
        Поверьте я ЗА секретность!!! Но в наше время это очень и очень сложно с делать! пример америкосы и китайцы которые стырили у них много чего хотя американцы тоже не лохи !И ... вертолеты Камова не самое лучшее что у нас есть просто они дешевле!и налажены в производстве
        himRa
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 08:45
    Для инфы. Понятно. Спасибо.
    a.s.zzz888
  3. Сергей Ф Сегодня, 09:11
    Это информация скорее для профессионалов, только они могут оценить доработки, произведенные на вертолетах. Им летать!
    Сергей Ф
  4. мамука Сегодня, 09:23
    «заменены детали колонок несущего винта, двигателей и редукторов, полностью обновлено лакокрасочное покрытие». А вот ещё новость - 24.12.2016 в автомобиле УАЗ-патриот механиком Петревским А.В. выкрашен капот и левая дверь. как пояснил водитель до конца текущего года он намеревается покрасить весь автомобиль.
    Военное обозрение даёт самые актуальные и значимые новости об армии, авиации и флоте России
    мамука

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