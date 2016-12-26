Авиация ТОФ пополняется обновленными Ка-29

В авиационные части Тихоокеанского флота начали поступать обновленные вертолеты Ка-29, сообщила пресс-служба ВВО.«Морская авиация Тихоокеанского флота в 2017 году пополнится партией обновленных вертолетов Ка-29. Обновленные машины уже начали поступать в авиационную часть в Приморском крае. В настоящий момент обновленные машины доставляются в Приморье с авиаремонтного завода самолетами Ил-76. Поставка обновленных вертолетов завершится в первом квартале 2017 года», – говорится в релизе.В пресс-службе уточнили, что в обновленной машине «заменены детали колонок несущего винта, двигателей и редукторов, полностью обновлено лакокрасочное покрытие».Ка-29 – транспортно-боевой вертолет, предназначенный для противодействия кораблям и подлодкам, а также для перевозки личного состава и грузов.