Окружения на Русском фронте Первой мировой и борьба с ними. Ч. 1

Выдающийся полководец маршал Советского Союза И. С. Конев писал, что операция на окружение есть венец, высшая форма оперативного искусства. Бои в «котлах» приводили окруженного к гибели либо к очень тяжелым потерям и, как правило, утрате артиллерии. Потери окруженных войск были непропорционально высоки по отношению к войскам их окружившим.Многие боевые операции маневренного периода войны были проникнуты идеей маневра против флангов.Наступательные операции в Восточной Пруссии русских 1-й и 2-й и германской 8-й армий в августе 1914 г. осуществлялись в форме охватывающего маневра.Охват флангов был положен в основу действий русских войск в Галицийской битве. Так, обходной маневр русской 5-й армии на 2-м этапе битвы привел к тому, что австро-венгерское командование приняло решение об отступлении за р. Сан.Обходной маневр командования русской 10-й армии силами двух корпусов позволил выиграть Первую Августовскую операцию 12 – 30 сентября 1914 г.С формами охвата, обхода и концентрического наступления с целью окружения противника мы встречаемся в Лодзинской и Сарыкамышской операциях, в операциях кампании 1915 г.Русская армия добилась окружения противника в оперативном масштабе в ходе Лодзинской операции 1914 г. Группа армий Северо-Западного фронта (5-я и 2-я армии) совместно с Ловичским отрядом 1-й армии 9 ноября осуществила окружение ударной группы германской 9-й армии (49-я и 50-я резервные, 3-я гвардейская, 6-я и 9-я кавалерийские дивизии). Но 11 ноября противник в ночном бою прорвал фронт 6-й Сибирской стрелковой дивизии и вышел к главным силам 9-й армии.Ил. 1. Ударная группа 9-й армии генерала пехоты Р. Шеффер Бояделя и ее прорыв из окружения.Несмотря на прорыв, операция на окружение имела большое оперативно-стратегическое значение. Вместо окружения русской 2-й армии под Лодзью германскому командованию пришлось выводить из «котла» свои окруженные корпуса. 2,5 германских корпуса были почти уничтожены – из 50 тыс. человек, имевшихся к началу операции, прорвалось до 8 тыс. бойцов [Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914 – 1918. Вd 6. Berlin, 1929. S. 172.; Данилов Ю. Н. Россия в мировой войне 1914-1915 гг. Берлин, 1924. С. 244]. Т. о., ударная группа 9-й армии потеряла до 85% своего состава.Операция имела серьезный стратегический резонанс, крайне благоприятный для англо-французских союзников России - она привела к переброске на Русский фронт четырех германских корпусов (3-я, 4-я, 26-я пехотные, 5-я, 6-я, 25-я, 47-я, 48-я резервные дивизии) [Reichsarchiv. Вd 6. S. 468-479.; Генерал Бюа. Германская армия в период войны 1914—1918. Расцвет и упадок. Маневры по внутренним операционным линиям. - Париж - Нанси – Страсбург, 1922. С. 30].Потери окруженной группы оказались существенной частью общих потерь 9-й армии, которые, по немецким данным, за 7 недель составили 100 тыс. человек, из них 36 тыс. убитыми («погребено на полях сражений». Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914 – 1918. Вd. 6. S. 360).Но маневр окружения, приводивший к гибели окруженных войск, удавался не часто. В некоторых случаях войска, совершавшие обход, сами попадали в тяжелое положение и терпели поражение, как это было с германской группой Р. Шеффер Бояделя в Лодзинской и с турецкими войсками в Сарыкамышской операциях.Одной из ключевых причин неудач операций на окружение было отсутствие мобильных сил, которые, преодолевая сопротивление обороняющегося, позволили осуществить окружение раньше, чем противник организует контрманевр. Единственным родом войск, обладавшим оперативной подвижностью, была конница, которая не имела необходимого объема тяжелого вооружения, была плохо подготовлена для выполнения таких маневров в серьезных масштабах и оперативно неверно использовалась.Главные инструменты противодействия обходу и охвату - внимание к флангам и оперирование достаточно сильными резервами.История мировой войны знала несколько случаев, когда противник добивался окружения русских войск в оперативном масштабе. В некоторых из них русские войска смогли противодействовать обходу и разжать кольцо окружения, в других – нет.Образцами неудачного противодействия окружению являются.1. «Самсоновская катастрофа». В ходе Восточно-Прусской операции 1914 г. в окружении оказались 2,5 корпуса – ударная группа 2-й армии Северо-Западного фронта. Армия, слабо взаимодействуя с правофланговым соседом (1-й армией), к 10 августа утратила с ним связь.13 августа, воспользовавшись разрозненностью усилий русских армий и их проблемами со связью, германское командование, оставив заслон против остановившейся 1-й армии, все силы своей 8-й армии сосредоточило против русской 2-й, решив отбросить ее фланги и окружить центральные корпуса. Особое значение в этой ситуации имела борьба на флангах.Русские фланговые корпуса потерпели поражение: 6-й армейский у Бишофсбурга, а 1-й армейский - у Уздау. Контрудар последнего 14 августа против германских 5-й ландверной бригады и 2-й пехотной дивизии был успешен – войска противника начали отход. В этот момент на правом фланге 1-го армейского корпуса от имени его командира был передан ложный приказ об отступлении (об этом факте писали советские военные историки комдив Г. С. Иссерсон и полковник Ф. А. Храмов).Немцы смогли приступить к окружению центральной группы 2-й армии (13-й и 15-й армейские корпуса, 2-я пехотная дивизия 23-го армейского корпуса). В этой фазе операции до 13 германских дивизий действовали против 5 русских, и, несмотря на то что центральная группа 2-й армии нанесла поражение германским 41-й пехотной дивизии и ландверной дивизии Гольца у Ваплица-Мюлена и Гогенштейна, ситуацию это не изменило. 16 - 18 августа окруженная группировка, после разрозненных попыток пробиться, погибла.Ил. 2. Центральная группа корпусов 2-й армии в момент гибели.Русское командование не сумело парировать обход и организовать помощь окруженной группировке. Управление войсками как в «котле», так и извне было организовано ненадлежащим образом. Фланговые соединения 2-й армии могли прорваться к окруженной группировке, но действовали вяло. Тактика действий в окружении предусматривает стойкую оборону до момента подхода помощи извне либо организацию прорыва. Ни то ни другое в должной мере осуществлено не было.Но и действия противника также зачастую были неудовлетворительны. Первый план окружения центральной группы корпусов 2-й армии в районе Гогенштейна провалился. Во-первых, русские нанесли поражение двум дивизиям группы Ф. Шольца (20-й армейский корпус), чем предотвратили намечавшееся окружение в первой редакции. 13-й армейский корпус, отходя 15 августа из Алленштейна, фланговым ударом севернее Гогенштейна нанес поражение дивизии Гольца, 15-й корпус в тот же день разгромил у Ваплица германскую 41-ю пехотную дивизию (ее потери составили 2400 человек и 13 орудий – Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914 – 1918. Вd 2. Berlin, 1925. S. 187.), а именно она имела задачу закрыть отход русских от Гогенштейна на юг. Во-вторых, германские 1-й резервный и 17-й армейский корпуса не выполнили задач на 15 августа - топтались в районе Вартенбурга и не закрыли бреши в озерном районе на юго-восток от Гогенштейна. Между командирами этих корпусов О. Беловым и А. Макензеном по вопросу, кому наступать на Алленштейн, возник конфликт, потребовавший вмешательства командарма П. Гинденбурга.Окружение состоялось по иной схеме и в общем-то случайно.Германский 17-й армейский корпус по техническим причинам не получил новой задачи на 16 августа (развернуться против русской 1-й армии), продолжая выполнять прежнюю - и этим компенсировал промах своего армейского командования. Если бы этот корпус, получив приказ, был восточнее Алленштейна, то окружения 13-го и 15-го корпусов 2-й армии могло не быть. Именно отсутствие связи с 17-м армейским корпусом помогло германцам осуществить окружение центральной группы 2-й армии (Храмов Ф. А. Восточно-прусская операция 1914 г. Оперативно-стратегический очерк. М., 1940. С. 61). Таким образом, окружение русских стало «приятной неожиданностью» для германского командования.В ходе «самсоновской катастрофы» или «Танненберга» 16 – 18 августа окруженная группировка 2-й армии потеряла до 50 тыс. человек (карта Рейхсархива с указанием русских группировок, плененных в разных частях танненбергского «котла», позволяет насчитать 44 тыс. человек. Reichsarchiv. Вd 2. Karte 11. Schlacht bei Tannenberg). Материалы Доклада Особой правительственной комиссии для расследования причин гибели 2-й армии в Восточной Пруссии зафиксировали, что пробиться из окружения удалось до 15 тыс. солдат и офицеров.Немецкие источники, говоря об общих потерях 8-й армии у «Таненберга», исчисляют их за шестидневный срок (13 - 18 августа) в 12 тыс. человек [Reichsarchiv. Вd 2. S. 346.]. При этом не учитываются более ранние бои частей 8-й армии с войсками А. В. Самсонова, нанесшие немцам значительные потери (так, 10-11 августа у Орлау-Франкенау германские части потеряли 3-4 тыс. человек). Кроме того, потери немцев в боях со 2-й армией были смягчены тем, что большинство пленных, взятых самсоновской армией, вернулись к своим (до 1 тыс. человек, «потерянных» у Франкенау, 2 тыс. человек – у Алленштейна, свыше 1 тыс. человек – у Ваплица).2. Во Второй Августовской операции (Зимней битве в Мазурии) 1915 г. германцам удалось окружить один корпус – 20-й армейский из состава 10-й армии Северо-Западного фронта.Вначале операции три германских корпуса отбросили правофланговый русский 3-й армейский корпус, выйдя во фланг и в тыл 10-й армии. В данной ситуации второе «противоядие» операции противника на окружение - резерв - помог бы стабилизировать ситуацию. Но в армейском резерве был лишь один батальон!Германским армиям ставилась задача уничтожения русской 10-й армии - «путем одновременного сильного глубокого охвата ее с обоих флангов». Приняв решение на вывод армии из-под удара, командование 10-й армии не сумело достаточно эффективно и быстро реализовать этот маневр. В условиях зимней лесистой местности связь между корпусами русской армии была нарушена. В этой обстановке 20-й армейский корпус приказ об отходе получил лишь 1 февраля, когда основная часть армии уже отступила. В итоге корпус был окружен втрое превосходящими силами противника. Бои в окружении продолжались в течение недели.Попытки пробить коридор навстречу окруженцам успехом не увенчались. 2-й и 15-й армейские корпуса начали наступать на Сопоцкин и Липск, 26-й армейский корпус - из-за р. Бобр на Липск. Когда бригада германской 31-й пехотной дивизии нанесла фланговый удар от дер. Голынка, наступление было прекращено.Ил. 3. Гибель 20 армейского корпуса в окружении и попытка его деблокады.Но благодаря стойкости 20-го корпуса попытка противника взять в клещи всю 10-ю армию провалилась – он прикрыл отход остальных соединений армии, приняв на себя всю мощь ударной группы двух германских армий – 8-й и 10-й.Слабое ориентирование в обстановке, злоупотребление ночными маршами и тяжелая местность не позволили русским частям пробиться из окружения. Авангард корпуса имел успех, но командование его энергичными действиями не воспользовалось. Попытки прорыва 6 и 8 февраля успехом не увенчались. Из 14 полков соединения из окружения удалось выйти лишь 2. Общие потери 20-го корпуса с 31 января по 8 февраля составили 34 тыс. человек (из 46 тыс., бывших в соединении к началу операции) и 146 орудий [Хольмсен И. А. Мировая война. Наши операции на Восточно-Прусском фронте зимою 1915 г. Париж, 1935. С. 298], в т. ч. 11 тыс. пленными [Иванов Н. Удары по сходящимся направлениям // Война и революция. 1935. Март – апрель. С. 15], но он нанес значительные потери и противнику в нескольких тактически удачных боях. Немецкие архивные материалы фиксируют общие потери лишь одного германского корпуса - 21-го армейского: 120 офицеров и 5600 бойцов [Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914 – 1918. Вd 7. Berlin, 1931. S. 237]. Причем, как отмечает источник, это «без учета потерь на марше».3. Окружение 48-й пехотной дивизии 24-го армейского корпуса в Карпатах 21 – 24 апреля 1915 г. После Горлицкого прорыва австро-германские войска перешли в мощное наступление на операционном направлении Перемышль-Львов – они действовали во фланг и тыл русским войскам, находящимся на северном склоне главного Карпатского хребта.На специфику отхода русских войск большое влияние оказали особенности горной войны – ключевое значение имела борьба за горные проходы. Войска германского 10-го армейского корпуса, занявшие г. Змигрод, обходили с правого фланга 49-ю пехотную дивизию. Коммуникации соединения (шоссе Дукла - Кросно) были под огнем артиллерии противника.Командование 48-й пехотной дивизии, организуя отход, потеряло много времени. Спецификой окружения соединения было то, что дивизия попала в него в обстановке отхода. В реализации окружения приняли участие правофланговый корпус германской 11-й армии и левофланговый корпус австрийской 3-й армии. Вместе с тем окружение противником 48-й пехотной дивизии тактически было неполным – полным оно стало из-за горных условий местности.Ил. 4. Окружение 48-й пехотной дивизии.Мер к деблокаде дивизии принято не было ни стороны командования корпуса, ни со стороны соседа – 49-й пехотной дивизии. Тактически в основе действий 48-й пехотной дивизии, имевшей приказ об отходе, мог лежать только прорыв. В должной мере он также организован не был.В итоге, вечером 23 апреля, близ дер. Тилов, австрийцы захватили в плен около 8 тыс. человек. От 48-й пехотной дивизии остались 191-й пехотный Ларго-Кагульский полк, батальон 190-го пехотного Очаковского полка, тыловые части и 5 орудий.Заметно, что оперативно-тактические масштабы окружений русских войск постепенно снижались (2,5 корпуса, корпус, дивизия) чтобы в дальнейшем сойти на нет. Русское командование научилось бороться с окружениями как в стратегическом (успешный отход из польского выступа летом 1915 г.), так и в оперативно-тактическом масштабах – особое внимание уделяя флангам и маневрированию резервами.