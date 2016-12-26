13:17 26 декабря

Пекин выразил протест в связи с намерением Вашингтона продолжить военное сотрудничество с Тайванем

Пекин сделал представление Вашингтону из-за принятия закона о военном бюджете США, в котором предусматривается сотрудничество с Тайванем.

Пекин выразил протест в связи с намерением Вашингтона продолжить военное сотрудничество с Тайванем


Напомним, данный закон был подписан на прошлой неделе президентом США Бараком Обамой.


«Мы выступаем решительно против соответствующего содержания закона о военном бюджете США и уже сделали представление американской стороне. Мы выражаем резкое недовольство подписанием этого закона», – говорится в заявлении представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

В документе подчеркивается, что «тайваньский вопрос относится к суверенитету и территориальной целостности Китая и является внутренним делом Китая».

Представитель МИД добавила, что этот пункт закона является вмешательством во внутренние дела страны.

«Мы призываем американскую сторону выполнять взятые на себя обязательства по этому вопросу, прекратить военные контакты и поставку вооружения Тайваню, чтобы избежать ущерба китайско-американским отношениям, стабильности и миру в Тайваньском проливе», – заявила она.

Использованы фотографии: http://www.dfnews.org
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Комментарии 47
  1. rasputin17 Сегодня, 09:11
    По сути дела фашингтон сам развязывает Китаю руки по продаже оружия его недоброжелателям! Ответ китайцев не заставит себя ждать будет адекватным!
    rasputin17
    1. volot-voin Сегодня, 09:15
      Цитата: rasputin17
      По сути дела фашингтон сам развязывает Китаю руки по продаже оружия

      Конфликт США и Китая - не так уж и плохо. Меньше РФ будут уделять внимания, а то и нашего союза будут искать.
      volot-voin
      1. rasputin17 Сегодня, 09:20
        Конфликт интересов на тихоокеанском театре зреет и начинает переходить в вялотекущую фазу, и он может полыхнуть как на ближнем востоке! Вопрос кто масла подольет!
        rasputin17
        1. himRa Сегодня, 09:22
          Нам бы это было выгодно! yes
          himRa
          1. cniza Сегодня, 09:28
            Цитата: himRa
            Нам бы это было выгодно! yes


            Палка всегда о двух концах , далеко не уверен в Вашем выводе.
            cniza
            1. himRa Сегодня, 09:40
              Если будет реальное уменьшение товарооборота между китаем и сша то мы можем их заменить!
              himRa
            2. volot-voin Сегодня, 09:44
              Цитата: cniza
              Палка всегда о двух концах , далеко не уверен в Вашем выводе.

              А в чем подвох? Пусть дерутся тигр с драконом. Главное не до ядерного обмена ударами, а то всем достанется.
              volot-voin
              1. rasputin17 Сегодня, 09:48
                Цитата: volot-voin
                Цитата: cniza
                Палка всегда о двух концах , далеко не уверен в Вашем выводе.

                А в чем подвох? Пусть дерутся тигр с драконом. Главное не до ядерного обмена ударами, а то всем достанется.

                А кто даст гарантии что в драке двух ядерных держав не будет оно применено?
                rasputin17
              2. TOPchymBA Сегодня, 11:31
                А причем здесь тигр? Символ штатов "курица".
                TOPchymBA
          2. rasputin17 Сегодня, 09:30
            Цитата: himRa
            Нам бы это было выгодно! yes

            Совсем не выгодно! Пожар в соседнем доме может и в наш дом придти! Именно этого и добивается правящая эита из за лужи! Окружить огненным кольцом!
            rasputin17
            1. himRa Сегодня, 09:44
              Мы в состоянии потушить пожар не только в Китае но и в США ! огненное кольцо создают чтобы омолодить растение в степи или зараженные в лесу !
              А вот что торговля не только оружием но товарами промышленности это факт! Как америкосы поднялись ? ведь это были САСШ в начале прошлого века
              himRa
            2. volot-voin Сегодня, 10:01
              Цитата: rasputin17
              Пожар в соседнем доме может и в наш дом придти!

              До пожара не доведу власти КНР. США Китай не ударят в открытую ни когда. Там спят и видят взорвать Китай либо Россию изнутри, или ударить с помощью сторонней державы (Россия, Индия, Пакистан, отморозки типа ИГИЛ). А "контры" и терки с США это неплохо и выгодно.
              volot-voin
          3. Лелёк Сегодня, 11:31
            Цитата: himRa
            Нам бы это было выгодно!


            И чем же? Тем, что полыхнёт у нашего партнёра, с которым у нас куча экономических, политических, военных договоров? Думайте, о чём пишите. fool
            Лелёк
      2. rasputin17 Сегодня, 09:24
        Меньше РФ будут уделять внимания, а то и нашего союза будут искать.

        Следуя китайской логике с кем будет России выгоден союз!?!? bully
        rasputin17
        1. himRa Сегодня, 09:46
          понятно что официально с ,,жертвой,,
          himRa
          1. rasputin17 Сегодня, 09:51
            Цитата: himRa
            понятно что официально с ,,жертвой,,

            Вопрос кто будет этой жертвой!? Матрасники только до первых хороших люлей герои а как получат по щам так станут терпилами!
            rasputin17
            1. himRa Сегодня, 09:57
              Вероятен сценарий когда америкосы натравят мелкие страны АТР и Японию на Китай и Китай даст им отпор -жертва Китай ! laughing
              himRa
              1. himRa Сегодня, 09:59
                Что те что другие будут нуждаться в энергоносителях!
                himRa
                1. rasputin17 Сегодня, 10:15
                  Цитата: himRa
                  Что те что другие будут нуждаться в энергоносителях!

                  Как в старом монологе М. Задорного о еврее что решил торговать квасом между дерущимися!
                  -Сара позвони Абраму пусть пригонит сюда бочку с квасом! Сейчас они устанут и все захотят пить! Только скажи ему что мне 15% за идею!! laughing good
                  rasputin17
              2. rasputin17 Сегодня, 10:18
                За других не скажу! А вот самураи врят ли! У них свежи воспоминания когда китайцы им катану засунули ниже спины! laughing
                rasputin17
                1. himRa Сегодня, 10:31
                  Ну сами китайцы не смогли это сделать !
                  Чан Кайши первым прибегал к нам за военной помощью но Сталин помог Мао Цзедуну но что те что другие сами бы не справились с японцами
                  Япы жестко пресекали,
                  по некоторым сообщениям китайцев погибло 35 млн человек по словам Си Цзиньпина
                  himRa
                  1. rasputin17 Сегодня, 10:45
                    Вы правы! hi Но сейчас кидаться на китайцев в открытом военном противостоянии самоубийство! Китай и так мягко говоря не долюбливает япов а в случае чего может и много старого припомнить! bully
                    rasputin17
        2. volot-voin Сегодня, 09:58
          Цитата: rasputin17
          Следуя китайской логике с кем будет России выгоден союз!?!?

          Наверное традиционно с Китаем в сфере торговли оружием. США не будут вкладываться в Российский ВПК.
          В свое время контракт с Индией на Т-90 спас Уралвагонзавод.
          volot-voin
          1. rasputin17 Сегодня, 10:12
            В свое время контракт с Индией на Т-90 спас Уралвагонзавод.


            Да это точно! В свое время война вывела из глубокой депрессии и матрасню дав ей огромный толчек в мировые лидеры производства.
            rasputin17
    2. Нормаль ок Сегодня, 12:14
      Цитата: rasputin17
      По сути дела фашингтон сам развязывает Китаю руки по продаже оружия его недоброжелателям! Ответ китайцев не заставит себя ждать будет адекватным!

      По сути, - это ассиметричный ответ штатов на насыпные острова в южно-китайском море. Таким образом они показывают Пекину, что придётся договариваться.
      Нормаль ок
  2. Сергей Ф Сегодня, 09:17
    Территориальные споры - это вечный вопрос. Израиль и Палестина, Донбасс в Украине, Япония не успокаивается по поводу Южно-Курильских островов и т.д.
    А вот администрация Обамы перед своим уходом старается как можно больше нагадить, чтобы весь хлам распутывала администрация Трампа! Хотя он тоже еще тот фрукт!
    Сергей Ф
    1. rasputin17 Сегодня, 09:26
      Посмотрим что будет делать администрация Трампа! Возможно он будет спускать на тормозах ближний восток и поджигать тихий океан!
      rasputin17
      1. роман66 Сегодня, 09:38
        как бизнесмен, возможно, он решит, что купить проще, чем завоевывать, а от этого защититься труднее
        роман66
        1. rasputin17 Сегодня, 09:45
          Цитата: роман66
          как бизнесмен, возможно, он решит, что купить проще, чем завоевывать, а от этого защититься труднее

          Не факт что он вообще будет что то сам решать! Один вон миротворец уже нарешал!!
          rasputin17
          1. роман66 Сегодня, 09:54
            петля плачет по этому миротворцу
            роман66
      2. Чёрный Сегодня, 09:51
        Цитата: rasputin17
        Посмотрим что будет делать администрация Трампа! Возможно он будет спускать на тормозах ближний восток и поджигать тихий океан!

        Согласен. Видимо Трамп будет вести именно такую политику
        Чёрный
        1. rasputin17 Сегодня, 09:54
          Цитата: Чёрный
          Цитата: rasputin17
          Посмотрим что будет делать администрация Трампа! Возможно он будет спускать на тормозах ближний восток и поджигать тихий океан!

          Согласен. Видимо Трамп будет вести именно такую политику

          Не долго ждать осталось! Максимум полгода!!
          rasputin17
      3. himRa Сегодня, 10:56
        Это жизненная необходимость для амеров!!!Они уже сейчас проигрывают честную конкуренцию с Китаем в АТР.
        himRa
    2. Ныробский Сегодня, 11:12
      Цитата: Сергей Ф
      А вот администрация Обамы перед своим уходом старается как можно больше нагадить, чтобы весь хлам распутывала администрация Трампа!

      Что то, по этому поводу уже начинают возникать большие сомнения. Сдаётся так, что всё происходящее, является реализацией хорошо спланированного плана и обе стороны (Обама=Трамп) работают в тандеме. Это как "плохой полицейский" и "хороший полицейский". Мне кажется, что Трамп не настолько глуп, что бы спокойно наблюдать как уходящий Обама возводит вокруг него баррикады и не может сделать заявление о том, что "заслуженный и особенный" после сложения полномочий будет подвергнут уголовному преследованию и может загреметь на нары, а его указы подвергнуты ревизии. Нет этого. Всё тип-топ. Обама просто "тупо"(или дальновидно), согласно плана, создаёт проблемы т.е. "товар", которые в дальнейшем станут предметом торга уже для новой администрации со странами, которые будут настаивать на обнулении этих проблем и соответственно в чём то идти на уступки. Ведь понятно, что просто так потребовать в чём то уступку от Китая будет выглядеть наглостью, а если как отступную для решения проблемы, то вроде как договорились на межгосударственном уровне с учётом взаимных интересов.
      Ныробский
  3. himRa Сегодня, 09:27
    Тайваньские китайцы это последователи гоминьдана с кем боролся последние годы Великий Мао
    хотя и гоминьдан во главе с Чан Кайши и был за страну но примерно как наши либералы
    himRa
  4. Волька Сегодня, 09:28
    политика янки напоминает путь попавшего путника в болото-трясину и без палки, тычется тычется но все безуспешно
    Волька
  5. vladimirvn Сегодня, 09:38
    Бывший спикер Палаты представителей Конгресса Ньют Гингрич, считающийся одним из ближайших доверенных лиц избранного президента США, выразил мнение, что Дональд Трамп после инаугурации 20 января отменит до 70% указов, подписанных его предшественником – Бараком Обамой.http://oko-planet.su/politik/newsday/35022
    9-v-shtabe-trampa-dopustili-otmenu-70-ukazov-obam
    y.html
    vladimirvn
  6. изя топ Сегодня, 09:41
    черноухий во все стороны фекалии разбрасывает.у него в очке вентилятор? what
    изя топ
  7. 100502 Сегодня, 10:08
    Китай опять натравит антимонопольную службу на гугл, оштрафут их на пару миллиардов ещё и яблоко потрясут)
    100502
  8. Холуай Сегодня, 10:11
    Да что им ваш протест?
    Холуай
    1. himRa Сегодня, 10:20
      не скажите ! америкосы реально лезут внутриэтнический конфликт китая!
      himRa
      1. Холуай Сегодня, 10:21
        Да США всегда были гарантом безопасности Тайваня...
        Холуай
        1. himRa Сегодня, 11:05
          США незаметно для самих себя меняются и уже проигрывают в АТР. Не даром черноухий ,,друг,, был инициатором создания Транстихоокеанского стратегического партнерства куда Китай и Россию не приглашают!
          himRa
          1. Холуай Сегодня, 11:06
            Ничего США ещё не проиграл.Для Китая США торговый партнёр №1...
            Холуай
            1. himRa Сегодня, 11:20
              Они ж не тупые хохлы!не будут ждать когда проиграют окончательно!собссно как и для США кажется главный портнер -китай! но китай активно работает по всему миру например в Африке ... и американцы начинают проигрывать и это они знают но пока ниче сделать не могут!
              himRa
            2. dauria Сегодня, 11:31
              Ничего США ещё не проиграл.Для Китая США торговый партнёр №1..


              Наркоторговец для наркомана тоже "торговый партнёр №1". Речь о переделе влияния в мире. И мировые войны начинались именно из-за таких вещей . У КНР уже первая экономика , скоро начнёт "права качать". Одного юаня, наступающего на доллар, хватает для серьёзных убытков США.
              dauria
  9. a.s.zzz888 Сегодня, 10:51
    Черномазый бубуин прёт из последних силенок, чтобы нагадить всем! angry
    a.s.zzz888

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