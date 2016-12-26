Пекин выразил протест в связи с намерением Вашингтона продолжить военное сотрудничество с Тайванем

Пекин сделал представление Вашингтону из-за принятия закона о военном бюджете США, в котором предусматривается сотрудничество с Тайванем.Напомним, данный закон был подписан на прошлой неделе президентом США Бараком Обамой.– говорится в заявлении представителя МИД КНР Хуа Чуньин.В документе подчеркивается, что «тайваньский вопрос относится к суверенитету и территориальной целостности Китая и является внутренним делом Китая».Представитель МИД добавила, что этот пункт закона является вмешательством во внутренние дела страны.– заявила она.