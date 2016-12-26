Пекин выразил протест в связи с намерением Вашингтона продолжить военное сотрудничество с Тайванем
Пекин сделал представление Вашингтону из-за принятия закона о военном бюджете США, в котором предусматривается сотрудничество с Тайванем.
Напомним, данный закон был подписан на прошлой неделе президентом США Бараком Обамой.
«Мы выступаем решительно против соответствующего содержания закона о военном бюджете США и уже сделали представление американской стороне. Мы выражаем резкое недовольство подписанием этого закона», – говорится в заявлении представителя МИД КНР Хуа Чуньин.
В документе подчеркивается, что «тайваньский вопрос относится к суверенитету и территориальной целостности Китая и является внутренним делом Китая».
Представитель МИД добавила, что этот пункт закона является вмешательством во внутренние дела страны.
«Мы призываем американскую сторону выполнять взятые на себя обязательства по этому вопросу, прекратить военные контакты и поставку вооружения Тайваню, чтобы избежать ущерба китайско-американским отношениям, стабильности и миру в Тайваньском проливе», – заявила она.
Напомним, данный закон был подписан на прошлой неделе президентом США Бараком Обамой.
«Мы выступаем решительно против соответствующего содержания закона о военном бюджете США и уже сделали представление американской стороне. Мы выражаем резкое недовольство подписанием этого закона», – говорится в заявлении представителя МИД КНР Хуа Чуньин.
В документе подчеркивается, что «тайваньский вопрос относится к суверенитету и территориальной целостности Китая и является внутренним делом Китая».
Представитель МИД добавила, что этот пункт закона является вмешательством во внутренние дела страны.
«Мы призываем американскую сторону выполнять взятые на себя обязательства по этому вопросу, прекратить военные контакты и поставку вооружения Тайваню, чтобы избежать ущерба китайско-американским отношениям, стабильности и миру в Тайваньском проливе», – заявила она.
Использованы фотографии: http://www.dfnews.org