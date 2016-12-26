13:19 26 декабря

Проект «ЗЗ». Семьдесят процентов надувной куклы

Предновогодняя геополитика крутится вокруг Трампа и Путина. Под Новый год мелькнула «в верхах» даже фигура старенького Г. Киссинджера: как указывают эксперты, он старается «угодить» мистеру Трампу, поскольку является «другом Путина». Путин и Трамп, похоже, переплелись так, что их уже не разделишь. Обаму тем временем сравнивают с надувной куклой, из которой выходит воздух.

Американская новость дня: Дональд Трамп вознамерился отменить около семидесяти процентов указов, введённых решениями Барака Обамы. Практически всё наследие предыдущего президента идёт коту под хвост. Новость удивительная: если это и вправду произойдёт, Трамп станет для США личностью вроде той, какую мы знаем под именем Михаила Горбачёва. С каким знаком пройдёт перестройка Трампа для США, с плюсом или минусом, пока судить нельзя.

О грядущей отмене примерно 70% указов Обамы рассказал публике Ньют Гингрич, бывший спикер Палаты представителей Конгресса и участник переходной команды мистера Трампа. Он заявил об этом в интервью телеканалу «Fox News».


Деятельность Б. Х. Обамы на посту президента бывший спикер Палаты представителей охарактеризовал как «безумие» отчаявшегося политика. Наследие первого темнокожего президента следует сравнить с надувной куклой, из которой легко выпустить воздух. Стоит открыть клапан, как эта кукла начнёт съёживаться. Она съёживается «всё больше и больше», отметил с иронией Гингрич. Обаму в последние недели он назвал «отчаявшимся безумцем».

По словам участника команды Трампа, основная часть наследия Обамы «будет отвергнута Трампом».

Также Гингрич отметил, что Обама «создал целый ряд вещей, чтобы отвлечь Трампа». Делал он это не в одиночку, а с американскими союзниками. А теперь Трампу придётся «работать с республиканцами», чтобы положить конец этой деятельности Обамы.

Выступая в передаче «Fox News Sunday», Гингрич отметил, что наследие Обамы сохранилось бы на гораздо больший срок, если бы президент проводил иные реформаторские законы, заручившись поддержкой обеих партий. К примеру, он мог бы прислушаться к республиканцам по поводу своего медицинских закона.

С другой стороны, Гингрич ничего не сказал о том, как администрация Трампа планирует отменить все эти законы или их значительную часть.

Пока в США члены команды Трампа планируют «уничтожить» 70% наследия Обамы, дерзнувшего объявить Москве холодную войну, избранному президенту «угождает» сам Генри Киссинджер.

Н. Туси и А. Арнсдорф в «Politico» высказали следующее мнение: «старый друг» Путина мистер Киссинджер пытается угодить Трампу.

Проект «ЗЗ». Семьдесят процентов надувной куклы

Генри Киссинджер. Фото: Дэвид Шенкбоун. Источник


Авторы напоминают, что Путин, нынешний «президент-автократ», поднимаясь в пору политической молодости по карьерным ступенькам Кремля, поддерживал с мистером Киссинджером тёплые отношения. Именно Киссинджер регулярно встречался с Путиным. И здесь он стоит в одном ряду со знаменитым киноактёром С. Сигалом и главой компании «ExxonMobil» Р. Тиллерсоном (вероятно, этот поклонник Путина в 2017 году займёт пост госсекретаря США).

Сегодня Трамп заявляет о налаживании сотрудничества с Россией. Старенький, но бодрый Киссинджер (ему 93 года) тут как тут. Он взял на себя благородную миссию посредника: встречается с Трампом (в частном порядке), а также льстит ему на публике. Мистер Киссинджер с негодованием отвергает все попытки нынешней администрации Белого дома и разведок обвинить Москву во влиянии на выборы в США. Причём сами хакерские атаки он вроде бы не отрицает. С другой стороны, чего бы могли русские достичь такими атаками на выборах?

Есть эксперты, которые поражаются линии Киссинджера. Мол, что общего у этого интеллектуала, у этого умного человека и опытного бывшего дипломата с прямолинейным Трампом? А ничего поразительного нет: за долгую карьеру Киссинджеру приходилось находить общий язык с сильными мира сего, среди которых были и короли, и президенты. И не кто иной, как Трамп, может сыграть роль той фигуры, на которую давно рассчитывал Киссинджер, замысливший сблизить бывших соперников по холодной войне — Россию и США.

Издание напоминает, что Киссинджер — архитектор политики разрядки 1970-х гг. По его мнению, улучшение отношений США и России поспособствует укреплению мировой стабильности.

У бывшего дипломата есть противники. Они замечают, что у США и РФ — разные ценности. Кроме того, политика, на которую нацелился Киссинджер, будет поощрять неприемлемую линию Кремля. Перечисляются упомянутое «вмешательство» России в выборы в США, «вторжение» на Украину, поддержка «диктатора» Асада в Сирии.

Кое-кто замечает, что Г. Киссинджер вознамерился просто продвинуть через Трампа свой бизнес: интересы консалтинговой компании «Kissinger Associates». Отсюда и «дипломатическое наступление».

Объективные эксперты считают, что «наступает» Киссинджер ради равновесия в мире, разговоры же о «правах человека» остаются для него разговорами. «Я считаю, что Киссинджер подготавливает дипломатическое наступление, — говорит М. ван Херпен, нидерландский специалист по России (кстати, не сторонник, а оппонент Путина). — Он реалист, и самым важным для него является поддержание глобального равновесия, а не разговоры на тему прав человека или демократии».

Помощники Трампа не стали комментировать журналистам отношения избранного президента и Киссинджера. Тем не менее, у «некоторых источников» авторам удалось узнать, что миллиардер «восхищается Киссинджером». Также известно, что Трамп с Киссинджером много раз беседовал. И в исторический день 8 ноября (выборы) тоже состоялась их личная встреча.

Что до Киссинджера, то и он «с восхищением» говорит о феномене Дональда Трампа.

Наконец, друзья Киссинджера поддерживают отношения с теми, кто вращается по орбите Д. Трампа. Один из помощников Киссинджера, Томас Грэхэм, вполне может получить назначение на должность посла США в России. Это изданию тоже сказал «источник».

Известна и высокая оценка Киссинджером кандидатуры на пост госсекретаря США — главы «ExxonMobil» Тиллерсона. Киссинджера нисколько не волнует тесная связь Тиллерсона с Кремлём.

«Kissinger Associates», напоминает не без иронии издание, принадлежит «Американо-российскому деловому совету». Это торговая группа, в которую входят «JPMorgan Chase», «Pfizer» и, разумеется, «ExxonMobil».

В февральской речи 2016 г. Киссинджер ясно изложил свои взгляды на российско-американские отношения, заявив, что Россию нужно воспринимать «как неотъемлемый элемент любого нового глобального баланса, а не как угрозу для США». Насчёт Украины мистер Киссинджер сказал, что её нет нужды приглашать в западные организации. Она может стать частью архитектуры европейской и глобальной безопасности, сыграв роль «моста между Россией и Западом», а не служа «опорой одной из сторон». Ну а в Сирии Киссинджер предложил сотрудничать с Россией.

Точки над «i» Бывший дипломат расставил в последнем интервью телеканалу «CBS News» (декабрь 2016 г.). Киссинджер дал понять, что уважает и Трампа, и Путина. Мистер Трамп имеет все шансы войти в историю в качестве «достойнейшего президента». Путин же представляется ему «героем романов Достоевского», человеком, чувствующим связь «с российской историей». Кремлю такой взгляд Киссинджера симпатичен.

Такой вот исторический поворот готовят Трамп и Киссинджер.

А ведь в этом месяце мир вспоминает, что двадцать пять лет тому назад распался СССР. Холодная война закончилась. «Москва проиграла, Вашингтон выиграл», — пишет Юлия Иоффе в «Foreign Policy». В то время западная демократия казалась раем на земле. Свободный рынок, права человека — вот самое лучшее, самое стабильное, самым нравственное. И новое ельцинское правительство стало управлять Россией «на новый манер». Итог: Над Россией и её президентом смеялись, русских мужчин считали забулдыгами, а женщин — «невестами по почте». Россию называли «Верхней Вольтой с ракетами», «Нигерией в снегу» (известное высказывание эмигранта Сергея Брина, соучредителя Google) и даже «бензоколонкой Китая».

На третьем сроке В. Путина в России стало понятно: идея демократии в стране потерпела поражение. Выяснилось, что заимствованная за границей система власти плохо подходит традициям России. Кроме того, Россия исторически «тяготеет к величию, единству и покорности личности сильному, централизованному государству».

Результат: к декабрю 2016 года, 25 лет спустя после распада СССР, то есть после поражения в холодной войне, победил Путин. К этому финалу он шёл долго, но он дошёл. И приход к власти в США Трампа тоже связан с ростом влияния Путина, а может, даже с кремлёвской «операцией». По крайней мере, такая «операция», если только она была, доказывает нынешнюю силу России, способную «поколебать самые важные выборы в самой важной стране». «25 лет назад… Советский Союз проиграл холодную войну. А спустя 25 лет Россия пересмотрела условия капитуляции», — резюмирует Иоффе.

* * *


Сегодня, когда кукла Обамы «сдувается», когда команда Трампа грозит выкинуть на помойку истории семьдесят процентов его наследия, для России самым важным является вопрос глобальной стабильности. Будет ли Вашингтон сотрудничать с Москвой в Сирии? Выбросит ли Трамп указы Обамы об антироссийских санкциях? Прекратится ли тот вой русофобов, который при Обаме доносился из всех крупных «рупоров демократии» и щедро оплачивался Госдепом? Удастся ли Киссинджеру провести свои идеи о глобальном равновесии — или Белый дом всё же продолжит политику деления террористов на «плохих» и «хороших»? Станет ли ясно американским правителям, что победить зло в виде терроризма можно лишь всем вместе, не делясь на «коалиции»?

Будем надеяться в наступающем году на лучшее.
Автор: Олег Чувакин


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Комментарии 14
  1. GEV67 Сегодня, 09:51
    От же живучий гад, правильно говорят что говно не тонет.
    GEV67
    1. Ныробский Сегодня, 11:55
      Цитата: GEV67
      От же живучий гад, правильно говорят что говно не тонет.

      Чего так? Это у вас такое огорчение от того, что он сторонник сближения США и России? На мой взгляд, кумир либерастов Джордж Сорос более мерзкое существо, и оно действительно не тонет.....
      Ныробский
    2. сибиралт Сегодня, 13:03
      Если уж "паленому" вручили премию мира авансом, а он его не отработал, то и вернуть бы её надо и взыскать неустойку. am
      сибиралт
  2. антивирус Сегодня, 09:54
    Каждый проживет свою жизнь. и Киссинджер тож.
    Мы придавлены расстояниями, значит надо дистанционно управлять и подчиняться через большие расстояния, доверяя, заочно верхам.
    Когда появится возможность( как в Зап Европе) всю страну проехать за 10--20 ч, тогда и др традиции управления прорастут.
    Кроме этого, культурный уровень( управления и общий) не достаточен для полного самоуправления "на местах".
    Традиции и климат создали др менталитет. 3-4 поколения- и все изменится. Всего то лишь.
    Считать надо с с 1961г( условно). В этом году число городского и сельского населения Владимирской и ряда др областей сравнялось.
    Но это лишь Центр России.
    Буряты , тувинцы и лезгины в другом положении.
    Это к вопросу понимания и принятия"западной"демократии.
    А отказ от своей демократии?-нет ответа
    антивирус
  3. andj61 Сегодня, 10:01
    25 лет назад… Советский Союз проиграл холодную войну. А спустя 25 лет Россия пересмотрела условия капитуляции

    good Хоть и не до конца пересмотрела Россия условия той капитуляции, но процесс идёт, сейчас мы живём совсем в другой геополитической обстановке, чем 15 и даже 10 лет назад. Все иллюзии Путина о возможности встраивания в т.н. "мировое сообщество" в прошлом. Сейчас уже всем, даже оголтелым либералам, ясно - на Западе Россию не ждут, она там в качестве равноправного партнёра не нужна. Им нужна полуколония с компрадорской буржуазией во главе, да и то не в нынешнем виде, а в расчленённом на несколько частей.
    И России не остаётся ничего более, как изменить существующий миропорядок, создав новую геополитическую реальность. И у Путина это весьма неплохо получается! hi
    andj61
  4. BAI Сегодня, 10:31
    Все - гадание на кофейной гуще. Поживем - увидим.
    BAI
  5. Лелёк Сегодня, 11:02
    ( Выбросит ли Трамп указы Обамы об антироссийских санкциях? )

    Пока это только бла-бла. Но уже само анонсирование намерений - факт положительный, тем более, что эти намерения произнесены членом команды избранного президента. Ну, что ж, будем посмотреть как будут исполняться.
    Лелёк
  6. изя топ Сегодня, 11:26
    разрешите,я про ypoдoв добавлю...
    На железнодорожном вокзале Кривого Рога произошло нападение на участников песенного флешмоба.

    Собравшиеся, в основном женщины, решили исполнить известную советскую песню «Идет солдат по городу».Вскоре появилась группа агрессивно настроенных людей, которые развернули желто-синий флаг с трезубцем и начали скандировать «Чемодан — вокзал — Россия» и кричать «Вон на х… отсюда».

    Один из противников исполнения песни набросился сзади на женщину и стал ее душить. Через некоторое время он же повалил одну из женщин на асфальт.

    «Идет война с Россией, а это сепарье поет такие песни», — кричали нападавшие, причем на русском языке.


    изя топ
    1. Reptiloid Сегодня, 13:15
      Удалось получше рассмотреть лица женщин.Есть и постарше, есть и помоложе.
      ""Идет солдат по городу........"Ведь они о приходе другой армии поют!! Не своих АТО-шников.Получается---не побоялись!Пели!!!!!
      Reptiloid
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 11:32
    Деятельность Б. Х. Обамы на посту президента бывший спикер Палаты представителей охарактеризовал как «безумие» отчаявшегося политика


    Точная характеристика. Тогда его надо лечить, а не держать в Овальном кабинете.
    a.s.zzz888
  8. CONTROL Сегодня, 12:14
    Валентин Зорин рассказывал (в своих мемуарах) такой случай:
    Диалог с Киссинджером:
    - Мистер Зорин, а кто вы по национальности?
    - Русский!
    - Это я понимаю. Вот и я - американский... По национальности-то вы кто?...
    CONTROL
    1. сибиралт Сегодня, 13:10
      Да будет вам! Если единственная национальность "американский" не имеет не только собственного языка, но и земли предков (всё отобранное силой) - то это как? laughing Нет в мире другой национальности, объединенной общим - МЫ Русские. В том то и наша сила! Потому нас и боятся либероиды всех мастей.
      сибиралт
  9. ИмПерц Сегодня, 12:33
    Результат: к декабрю 2016 года, 25 лет спустя после распада СССР, то есть после поражения в холодной войне, победил Путин. К этому финалу он шёл долго, но он дошёл. И приход к власти в США Трампа тоже связан с ростом влияния Путина, а может, даже с кремлёвской «операцией». По крайней мере, такая «операция», если только она была, доказывает нынешнюю силу России, способную «поколебать самые важные выборы в самой важной стране». «25 лет назад… Советский Союз проиграл холодную войну. А спустя 25 лет Россия пересмотрела условия капитуляции», — резюмирует Иоффе.

    Из 25 лет скачек и бросаний ясно только одно, нас там не ждут. И теперь часть хочет на себя наводить лоск и попытаться понравиться, а другие требуют успокоиться и попытаться определить взаимовыгодные правила игры.
    Я отношусь ко вторым. И правила определить можно и возможно. Только сначала нужно применить секретный приём - "отрезвляющий пендаль".
    Всё как в детстве, когда царя с горы скидывали.
    ИмПерц
  10. 100502 Сегодня, 12:36
    Скользкий тип.
    100502

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