Проект «ЗЗ». Семьдесят процентов надувной куклы
Предновогодняя геополитика крутится вокруг Трампа и Путина. Под Новый год мелькнула «в верхах» даже фигура старенького Г. Киссинджера: как указывают эксперты, он старается «угодить» мистеру Трампу, поскольку является «другом Путина». Путин и Трамп, похоже, переплелись так, что их уже не разделишь. Обаму тем временем сравнивают с надувной куклой, из которой выходит воздух.
Американская новость дня: Дональд Трамп вознамерился отменить около семидесяти процентов указов, введённых решениями Барака Обамы. Практически всё наследие предыдущего президента идёт коту под хвост. Новость удивительная: если это и вправду произойдёт, Трамп станет для США личностью вроде той, какую мы знаем под именем Михаила Горбачёва. С каким знаком пройдёт перестройка Трампа для США, с плюсом или минусом, пока судить нельзя.
О грядущей отмене примерно 70% указов Обамы рассказал публике Ньют Гингрич, бывший спикер Палаты представителей Конгресса и участник переходной команды мистера Трампа. Он заявил об этом в интервью телеканалу «Fox News».
Деятельность Б. Х. Обамы на посту президента бывший спикер Палаты представителей охарактеризовал как «безумие» отчаявшегося политика. Наследие первого темнокожего президента следует сравнить с надувной куклой, из которой легко выпустить воздух. Стоит открыть клапан, как эта кукла начнёт съёживаться. Она съёживается «всё больше и больше», отметил с иронией Гингрич. Обаму в последние недели он назвал «отчаявшимся безумцем».
По словам участника команды Трампа, основная часть наследия Обамы «будет отвергнута Трампом».
Также Гингрич отметил, что Обама «создал целый ряд вещей, чтобы отвлечь Трампа». Делал он это не в одиночку, а с американскими союзниками. А теперь Трампу придётся «работать с республиканцами», чтобы положить конец этой деятельности Обамы.
Выступая в передаче «Fox News Sunday», Гингрич отметил, что наследие Обамы сохранилось бы на гораздо больший срок, если бы президент проводил иные реформаторские законы, заручившись поддержкой обеих партий. К примеру, он мог бы прислушаться к республиканцам по поводу своего медицинских закона.
С другой стороны, Гингрич ничего не сказал о том, как администрация Трампа планирует отменить все эти законы или их значительную часть.
Пока в США члены команды Трампа планируют «уничтожить» 70% наследия Обамы, дерзнувшего объявить Москве холодную войну, избранному президенту «угождает» сам Генри Киссинджер.
Н. Туси и А. Арнсдорф в «Politico» высказали следующее мнение: «старый друг» Путина мистер Киссинджер пытается угодить Трампу.
Авторы напоминают, что Путин, нынешний «президент-автократ», поднимаясь в пору политической молодости по карьерным ступенькам Кремля, поддерживал с мистером Киссинджером тёплые отношения. Именно Киссинджер регулярно встречался с Путиным. И здесь он стоит в одном ряду со знаменитым киноактёром С. Сигалом и главой компании «ExxonMobil» Р. Тиллерсоном (вероятно, этот поклонник Путина в 2017 году займёт пост госсекретаря США).
Сегодня Трамп заявляет о налаживании сотрудничества с Россией. Старенький, но бодрый Киссинджер (ему 93 года) тут как тут. Он взял на себя благородную миссию посредника: встречается с Трампом (в частном порядке), а также льстит ему на публике. Мистер Киссинджер с негодованием отвергает все попытки нынешней администрации Белого дома и разведок обвинить Москву во влиянии на выборы в США. Причём сами хакерские атаки он вроде бы не отрицает. С другой стороны, чего бы могли русские достичь такими атаками на выборах?
Есть эксперты, которые поражаются линии Киссинджера. Мол, что общего у этого интеллектуала, у этого умного человека и опытного бывшего дипломата с прямолинейным Трампом? А ничего поразительного нет: за долгую карьеру Киссинджеру приходилось находить общий язык с сильными мира сего, среди которых были и короли, и президенты. И не кто иной, как Трамп, может сыграть роль той фигуры, на которую давно рассчитывал Киссинджер, замысливший сблизить бывших соперников по холодной войне — Россию и США.
Издание напоминает, что Киссинджер — архитектор политики разрядки 1970-х гг. По его мнению, улучшение отношений США и России поспособствует укреплению мировой стабильности.
У бывшего дипломата есть противники. Они замечают, что у США и РФ — разные ценности. Кроме того, политика, на которую нацелился Киссинджер, будет поощрять неприемлемую линию Кремля. Перечисляются упомянутое «вмешательство» России в выборы в США, «вторжение» на Украину, поддержка «диктатора» Асада в Сирии.
Кое-кто замечает, что Г. Киссинджер вознамерился просто продвинуть через Трампа свой бизнес: интересы консалтинговой компании «Kissinger Associates». Отсюда и «дипломатическое наступление».
Объективные эксперты считают, что «наступает» Киссинджер ради равновесия в мире, разговоры же о «правах человека» остаются для него разговорами. «Я считаю, что Киссинджер подготавливает дипломатическое наступление, — говорит М. ван Херпен, нидерландский специалист по России (кстати, не сторонник, а оппонент Путина). — Он реалист, и самым важным для него является поддержание глобального равновесия, а не разговоры на тему прав человека или демократии».
Помощники Трампа не стали комментировать журналистам отношения избранного президента и Киссинджера. Тем не менее, у «некоторых источников» авторам удалось узнать, что миллиардер «восхищается Киссинджером». Также известно, что Трамп с Киссинджером много раз беседовал. И в исторический день 8 ноября (выборы) тоже состоялась их личная встреча.
Что до Киссинджера, то и он «с восхищением» говорит о феномене Дональда Трампа.
Наконец, друзья Киссинджера поддерживают отношения с теми, кто вращается по орбите Д. Трампа. Один из помощников Киссинджера, Томас Грэхэм, вполне может получить назначение на должность посла США в России. Это изданию тоже сказал «источник».
Известна и высокая оценка Киссинджером кандидатуры на пост госсекретаря США — главы «ExxonMobil» Тиллерсона. Киссинджера нисколько не волнует тесная связь Тиллерсона с Кремлём.
«Kissinger Associates», напоминает не без иронии издание, принадлежит «Американо-российскому деловому совету». Это торговая группа, в которую входят «JPMorgan Chase», «Pfizer» и, разумеется, «ExxonMobil».
В февральской речи 2016 г. Киссинджер ясно изложил свои взгляды на российско-американские отношения, заявив, что Россию нужно воспринимать «как неотъемлемый элемент любого нового глобального баланса, а не как угрозу для США». Насчёт Украины мистер Киссинджер сказал, что её нет нужды приглашать в западные организации. Она может стать частью архитектуры европейской и глобальной безопасности, сыграв роль «моста между Россией и Западом», а не служа «опорой одной из сторон». Ну а в Сирии Киссинджер предложил сотрудничать с Россией.
Точки над «i» Бывший дипломат расставил в последнем интервью телеканалу «CBS News» (декабрь 2016 г.). Киссинджер дал понять, что уважает и Трампа, и Путина. Мистер Трамп имеет все шансы войти в историю в качестве «достойнейшего президента». Путин же представляется ему «героем романов Достоевского», человеком, чувствующим связь «с российской историей». Кремлю такой взгляд Киссинджера симпатичен.
Такой вот исторический поворот готовят Трамп и Киссинджер.
А ведь в этом месяце мир вспоминает, что двадцать пять лет тому назад распался СССР. Холодная война закончилась. «Москва проиграла, Вашингтон выиграл», — пишет Юлия Иоффе в «Foreign Policy». В то время западная демократия казалась раем на земле. Свободный рынок, права человека — вот самое лучшее, самое стабильное, самым нравственное. И новое ельцинское правительство стало управлять Россией «на новый манер». Итог: Над Россией и её президентом смеялись, русских мужчин считали забулдыгами, а женщин — «невестами по почте». Россию называли «Верхней Вольтой с ракетами», «Нигерией в снегу» (известное высказывание эмигранта Сергея Брина, соучредителя Google) и даже «бензоколонкой Китая».
На третьем сроке В. Путина в России стало понятно: идея демократии в стране потерпела поражение. Выяснилось, что заимствованная за границей система власти плохо подходит традициям России. Кроме того, Россия исторически «тяготеет к величию, единству и покорности личности сильному, централизованному государству».
Результат: к декабрю 2016 года, 25 лет спустя после распада СССР, то есть после поражения в холодной войне, победил Путин. К этому финалу он шёл долго, но он дошёл. И приход к власти в США Трампа тоже связан с ростом влияния Путина, а может, даже с кремлёвской «операцией». По крайней мере, такая «операция», если только она была, доказывает нынешнюю силу России, способную «поколебать самые важные выборы в самой важной стране». «25 лет назад… Советский Союз проиграл холодную войну. А спустя 25 лет Россия пересмотрела условия капитуляции», — резюмирует Иоффе.
Сегодня, когда кукла Обамы «сдувается», когда команда Трампа грозит выкинуть на помойку истории семьдесят процентов его наследия, для России самым важным является вопрос глобальной стабильности. Будет ли Вашингтон сотрудничать с Москвой в Сирии? Выбросит ли Трамп указы Обамы об антироссийских санкциях? Прекратится ли тот вой русофобов, который при Обаме доносился из всех крупных «рупоров демократии» и щедро оплачивался Госдепом? Удастся ли Киссинджеру провести свои идеи о глобальном равновесии — или Белый дом всё же продолжит политику деления террористов на «плохих» и «хороших»? Станет ли ясно американским правителям, что победить зло в виде терроризма можно лишь всем вместе, не делясь на «коалиции»?
Будем надеяться в наступающем году на лучшее.
Американская новость дня: Дональд Трамп вознамерился отменить около семидесяти процентов указов, введённых решениями Барака Обамы. Практически всё наследие предыдущего президента идёт коту под хвост. Новость удивительная: если это и вправду произойдёт, Трамп станет для США личностью вроде той, какую мы знаем под именем Михаила Горбачёва. С каким знаком пройдёт перестройка Трампа для США, с плюсом или минусом, пока судить нельзя.
О грядущей отмене примерно 70% указов Обамы рассказал публике Ньют Гингрич, бывший спикер Палаты представителей Конгресса и участник переходной команды мистера Трампа. Он заявил об этом в интервью телеканалу «Fox News».
Деятельность Б. Х. Обамы на посту президента бывший спикер Палаты представителей охарактеризовал как «безумие» отчаявшегося политика. Наследие первого темнокожего президента следует сравнить с надувной куклой, из которой легко выпустить воздух. Стоит открыть клапан, как эта кукла начнёт съёживаться. Она съёживается «всё больше и больше», отметил с иронией Гингрич. Обаму в последние недели он назвал «отчаявшимся безумцем».
По словам участника команды Трампа, основная часть наследия Обамы «будет отвергнута Трампом».
Также Гингрич отметил, что Обама «создал целый ряд вещей, чтобы отвлечь Трампа». Делал он это не в одиночку, а с американскими союзниками. А теперь Трампу придётся «работать с республиканцами», чтобы положить конец этой деятельности Обамы.
Выступая в передаче «Fox News Sunday», Гингрич отметил, что наследие Обамы сохранилось бы на гораздо больший срок, если бы президент проводил иные реформаторские законы, заручившись поддержкой обеих партий. К примеру, он мог бы прислушаться к республиканцам по поводу своего медицинских закона.
С другой стороны, Гингрич ничего не сказал о том, как администрация Трампа планирует отменить все эти законы или их значительную часть.
Пока в США члены команды Трампа планируют «уничтожить» 70% наследия Обамы, дерзнувшего объявить Москве холодную войну, избранному президенту «угождает» сам Генри Киссинджер.
Н. Туси и А. Арнсдорф в «Politico» высказали следующее мнение: «старый друг» Путина мистер Киссинджер пытается угодить Трампу.
Генри Киссинджер. Фото: Дэвид Шенкбоун. Источник
Авторы напоминают, что Путин, нынешний «президент-автократ», поднимаясь в пору политической молодости по карьерным ступенькам Кремля, поддерживал с мистером Киссинджером тёплые отношения. Именно Киссинджер регулярно встречался с Путиным. И здесь он стоит в одном ряду со знаменитым киноактёром С. Сигалом и главой компании «ExxonMobil» Р. Тиллерсоном (вероятно, этот поклонник Путина в 2017 году займёт пост госсекретаря США).
Сегодня Трамп заявляет о налаживании сотрудничества с Россией. Старенький, но бодрый Киссинджер (ему 93 года) тут как тут. Он взял на себя благородную миссию посредника: встречается с Трампом (в частном порядке), а также льстит ему на публике. Мистер Киссинджер с негодованием отвергает все попытки нынешней администрации Белого дома и разведок обвинить Москву во влиянии на выборы в США. Причём сами хакерские атаки он вроде бы не отрицает. С другой стороны, чего бы могли русские достичь такими атаками на выборах?
Есть эксперты, которые поражаются линии Киссинджера. Мол, что общего у этого интеллектуала, у этого умного человека и опытного бывшего дипломата с прямолинейным Трампом? А ничего поразительного нет: за долгую карьеру Киссинджеру приходилось находить общий язык с сильными мира сего, среди которых были и короли, и президенты. И не кто иной, как Трамп, может сыграть роль той фигуры, на которую давно рассчитывал Киссинджер, замысливший сблизить бывших соперников по холодной войне — Россию и США.
Издание напоминает, что Киссинджер — архитектор политики разрядки 1970-х гг. По его мнению, улучшение отношений США и России поспособствует укреплению мировой стабильности.
У бывшего дипломата есть противники. Они замечают, что у США и РФ — разные ценности. Кроме того, политика, на которую нацелился Киссинджер, будет поощрять неприемлемую линию Кремля. Перечисляются упомянутое «вмешательство» России в выборы в США, «вторжение» на Украину, поддержка «диктатора» Асада в Сирии.
Кое-кто замечает, что Г. Киссинджер вознамерился просто продвинуть через Трампа свой бизнес: интересы консалтинговой компании «Kissinger Associates». Отсюда и «дипломатическое наступление».
Объективные эксперты считают, что «наступает» Киссинджер ради равновесия в мире, разговоры же о «правах человека» остаются для него разговорами. «Я считаю, что Киссинджер подготавливает дипломатическое наступление, — говорит М. ван Херпен, нидерландский специалист по России (кстати, не сторонник, а оппонент Путина). — Он реалист, и самым важным для него является поддержание глобального равновесия, а не разговоры на тему прав человека или демократии».
Помощники Трампа не стали комментировать журналистам отношения избранного президента и Киссинджера. Тем не менее, у «некоторых источников» авторам удалось узнать, что миллиардер «восхищается Киссинджером». Также известно, что Трамп с Киссинджером много раз беседовал. И в исторический день 8 ноября (выборы) тоже состоялась их личная встреча.
Что до Киссинджера, то и он «с восхищением» говорит о феномене Дональда Трампа.
Наконец, друзья Киссинджера поддерживают отношения с теми, кто вращается по орбите Д. Трампа. Один из помощников Киссинджера, Томас Грэхэм, вполне может получить назначение на должность посла США в России. Это изданию тоже сказал «источник».
Известна и высокая оценка Киссинджером кандидатуры на пост госсекретаря США — главы «ExxonMobil» Тиллерсона. Киссинджера нисколько не волнует тесная связь Тиллерсона с Кремлём.
«Kissinger Associates», напоминает не без иронии издание, принадлежит «Американо-российскому деловому совету». Это торговая группа, в которую входят «JPMorgan Chase», «Pfizer» и, разумеется, «ExxonMobil».
В февральской речи 2016 г. Киссинджер ясно изложил свои взгляды на российско-американские отношения, заявив, что Россию нужно воспринимать «как неотъемлемый элемент любого нового глобального баланса, а не как угрозу для США». Насчёт Украины мистер Киссинджер сказал, что её нет нужды приглашать в западные организации. Она может стать частью архитектуры европейской и глобальной безопасности, сыграв роль «моста между Россией и Западом», а не служа «опорой одной из сторон». Ну а в Сирии Киссинджер предложил сотрудничать с Россией.
Точки над «i» Бывший дипломат расставил в последнем интервью телеканалу «CBS News» (декабрь 2016 г.). Киссинджер дал понять, что уважает и Трампа, и Путина. Мистер Трамп имеет все шансы войти в историю в качестве «достойнейшего президента». Путин же представляется ему «героем романов Достоевского», человеком, чувствующим связь «с российской историей». Кремлю такой взгляд Киссинджера симпатичен.
Такой вот исторический поворот готовят Трамп и Киссинджер.
А ведь в этом месяце мир вспоминает, что двадцать пять лет тому назад распался СССР. Холодная война закончилась. «Москва проиграла, Вашингтон выиграл», — пишет Юлия Иоффе в «Foreign Policy». В то время западная демократия казалась раем на земле. Свободный рынок, права человека — вот самое лучшее, самое стабильное, самым нравственное. И новое ельцинское правительство стало управлять Россией «на новый манер». Итог: Над Россией и её президентом смеялись, русских мужчин считали забулдыгами, а женщин — «невестами по почте». Россию называли «Верхней Вольтой с ракетами», «Нигерией в снегу» (известное высказывание эмигранта Сергея Брина, соучредителя Google) и даже «бензоколонкой Китая».
На третьем сроке В. Путина в России стало понятно: идея демократии в стране потерпела поражение. Выяснилось, что заимствованная за границей система власти плохо подходит традициям России. Кроме того, Россия исторически «тяготеет к величию, единству и покорности личности сильному, централизованному государству».
Результат: к декабрю 2016 года, 25 лет спустя после распада СССР, то есть после поражения в холодной войне, победил Путин. К этому финалу он шёл долго, но он дошёл. И приход к власти в США Трампа тоже связан с ростом влияния Путина, а может, даже с кремлёвской «операцией». По крайней мере, такая «операция», если только она была, доказывает нынешнюю силу России, способную «поколебать самые важные выборы в самой важной стране». «25 лет назад… Советский Союз проиграл холодную войну. А спустя 25 лет Россия пересмотрела условия капитуляции», — резюмирует Иоффе.
* * *
Сегодня, когда кукла Обамы «сдувается», когда команда Трампа грозит выкинуть на помойку истории семьдесят процентов его наследия, для России самым важным является вопрос глобальной стабильности. Будет ли Вашингтон сотрудничать с Москвой в Сирии? Выбросит ли Трамп указы Обамы об антироссийских санкциях? Прекратится ли тот вой русофобов, который при Обаме доносился из всех крупных «рупоров демократии» и щедро оплачивался Госдепом? Удастся ли Киссинджеру провести свои идеи о глобальном равновесии — или Белый дом всё же продолжит политику деления террористов на «плохих» и «хороших»? Станет ли ясно американским правителям, что победить зло в виде терроризма можно лишь всем вместе, не делясь на «коалиции»?
Будем надеяться в наступающем году на лучшее.
Автор: Олег Чувакин