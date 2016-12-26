"Закон США о военном бюджете предусматривает поставку сирийской оппозиции ПЗРК"

В подписанном Обамой законе о военных расходах и политике Пентагона в 2017 г регламентируются действия военного ведомства по поставке переносных ЗРК сирийской «умеренной» оппозиции.До этого американские власти никак не регламентировали процесс передачи ПЗРК в Сирию.Согласно закону, если глава Пентагона посчитает такой шаг необходимым, он должен обратиться в профильные комитеты, представив конгрессменам специальный доклад. В нем должны содержаться детальные сведения о «наименовании формирований, их географическое местонахождение, данные разведки, описание истории их участия в сирийском конфликте». Также в Пентагоне должны указать точное количество ПЗРК и способ доставки их в страну.Конгрессмены могут одобрить доклад и опротестовать его в течение 30 дней.Закон, кроме того, продлевает действие программы по подготовке и снабжению оппозиционных сирийских отрядов до конца 2018 г.