13:21 26 декабря

Закон США о военном бюджете предусматривает поставку сирийской оппозиции ПЗРК

В подписанном Обамой законе о военных расходах и политике Пентагона в 2017 г регламентируются действия военного ведомства по поставке переносных ЗРК сирийской «умеренной» оппозиции.

Закон США о военном бюджете предусматривает поставку сирийской оппозиции ПЗРК


До этого американские власти никак не регламентировали процесс передачи ПЗРК в Сирию.


Согласно закону, если глава Пентагона посчитает такой шаг необходимым, он должен обратиться в профильные комитеты, представив конгрессменам специальный доклад. В нем должны содержаться детальные сведения о «наименовании формирований, их географическое местонахождение, данные разведки, описание истории их участия в сирийском конфликте». Также в Пентагоне должны указать точное количество ПЗРК и способ доставки их в страну.

Конгрессмены могут одобрить доклад и опротестовать его в течение 30 дней.

Закон, кроме того, продлевает действие программы по подготовке и снабжению оппозиционных сирийских отрядов до конца 2018 г.

Использованы фотографии: rrnews.ru
10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 41
  1. Butters Сегодня, 09:40
    А потом сами же будут их (ПЗРК) назад выкупать как в Афганистане.
    Butters
    1. cniza Сегодня, 09:44
      Обама старается наложить кучу дерьма побольше , тяжело будет Трампу всё разгребать.
      cniza
      1. Тралл Сегодня, 09:56
        Интересно, в штатах всегда, когда выбирают кандидата от другой партии, предыдущий президент старается максимально подставить своего преемника? Или первый чернокожий президент США какой-то особенный?
        Цитата: cniza
        Обама старается наложить кучу дерьма побольше , тяжело будет Трампу всё разгребать.

        Неплохо бы было, если бы Трампушка заставил Обамыча полкучки этой скушать без хлебушка. smile
        Тралл
      2. vovanpain Сегодня, 10:09
        Цитата: cniza
        Обама старается наложить кучу дерьма побольше , тяжело будет Трампу всё разгребать.

        Так уже начинает разгребать потихоньку. yes hi
        vovanpain
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:12
          Бананофюрер шлёпает неумные указы , как пирожки . am Вот взять бы их все , свернуть в трубочку и в известное место ему засунуть ! Трамп , это бесплатный совет ! laughing
          bouncyhunter
      3. Росомаха Сегодня, 10:14
        Да уж, обезьянка все таки успела нагадить напоследок...
        Росомаха
  2. Чёрный Сегодня, 09:41
    Надеюсь у Трампа хватит благоразумия не делать этого.,....мало ли чего там напринимала и насанкционировала безумная обезьянка
    Чёрный
  3. vkl.47 Сегодня, 09:42
    Немного не о статье.вспоминая хохлосоветника который хотел боярышника к посольству принести.почему то они всячески умалчивают тот факт.Что характерно, когда три сотни хохлов траванулись стекломоем (28 сентября в Харьковской, Донецкой и Николаевской областях 54 тела, 13 октября Киев 131 человек, 4 ноября Киев 65 трупов) с нашей стороны никакого стёба не было. Цензура
    vkl.47
    1. svp67 Сегодня, 09:47
      Цитата: vkl.47
      с нашей стороны никакого стёба не было

      Как то грешно смеяться над человеческим горем... Если ты еще у себя не убил все человеческое, то понимаешь это.
      А те кто это не понимает это, автоматически переводят себя в разряд нелюдей...
      svp67
      1. arane Сегодня, 10:37
        Мне наплевать глубоко на посты этих деятелей. Больше интересует другое.
        Все прекрасно знают, что метанол- яд.
        И если кто то пускает его на производство напитков или парфюма прекрасно знают последствия.
        Следовательно цель не нажива, а убийство и общественный резонанс.
        Народ, это терракт. И квалифицироваться это должно именно так.
        arane
        1. svp67 Сегодня, 10:45
          Цитата: arane
          Следовательно цель не нажива, а убийство и общественный резонанс.


          "Обеспечьте капиталу 10 процентов прибыли, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах - нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы" К.Маркс

          Цитата: arane
          Народ, это терракт. И квалифицироваться это должно именно так.

          А вот с этим соглашусь. Все что можно отягчающее, должно быть применено к истинным "творцам этого горя" и их подручным... Не взирая на чины и былые заслуги. И начать надо с МинЭкономРазвития.
          svp67
  4. Сергей Ф Сегодня, 09:46
    Обама никак не успокоится, Асад так и остался не сверженным!
    Поэтому и придумали слово "оппозиция", чтобы подкармливать террористов, а впрочем как и всегда!
    Просто делается все, чтобы бойня в Сирии продолжалась как можно дольше!
    Сергей Ф
  5. DEZINTO Сегодня, 09:47
    Функция удивления поломана напрочь уже давно.

    У этого хоть автомат есть. У "умеренного" в капюшёнке вообще ничего! Да дайте же им ПЗРК! Такие милые ребята!!! И без оружиия орут! сша срочно помогай! Европейским беженцам ващще грустно без помощи сша. Там уже на грузовики перешли от безисходности!......!!!!!! (извините за чёрный сарказм....но это просто полный трандец!)

    Д.Б.Л.Ь. !!!
    DEZINTO
  6. brasist Сегодня, 09:48
    У этого бананоеда точно при падении с пальмы крыша съехала. wassat
    brasist
  7. РусланНН Сегодня, 09:49
    Интересно, как они будут оправдываться, когда террористы этими же ПЗРК собьют какой нибудь американский или израильский гражданский борт. С террористами нельзя договориться, нельзя приласкать скорпиона - все равно укусит.
    РусланНН
    1. роман66 Сегодня, 09:53
      а собьют ведь, зуб даю!
      роман66
    2. Ныробский Сегодня, 10:22
      Цитата: РусланНН
      Интересно, как они будут оправдываться, когда террористы этими же ПЗРК собьют какой нибудь американский или израильский гражданский борт. С террористами нельзя договориться, нельзя приласкать скорпиона - все равно укусит.

      Да никак они не будут оправдываться. Если это и произойдёт, то уже "постфактум" действия администрации Обамы, на "неконструктивную" деятельность которой и будут валить все "грехи". Надо бы как то уронить несколько бортов с матрасами в Афганистане с намёком на то, что эта "случайность" может стать "закономерностью".
      Ныробский
  8. himRa Сегодня, 09:52
    До этого американские власти никак не регламентировали процесс передачи ПЗРК в Сирию.

    Ну это было в старые,древние времена!
    когда отряды душманов были подконтрольны!
    himRa
  9. basil200 Сегодня, 09:57
    Цитата: РусланНН
    Интересно, как они будут оправдываться, когда террористы этими же ПЗРК собьют какой нибудь американский или израильский гражданский борт. С террористами нельзя договориться, нельзя приласкать скорпиона - все равно укусит.

    Как обычно скажут, что Россия и Путин виноват
    basil200
  10. silberwolf88 Сегодня, 10:06
    Ничего нового в американской политике не обнаружено ... это уже было в Афганистане ... теперь повторяется в Сирии ...
    Выращивают банды ... вооружают ... и в зависимости от обстоятельств, то просто используют (душманы против ВС СССР), то воюют с ними (талибан против США и их последователей) ... поставка ПЗРК это так, вишенка на торте, по идее патроны к АК должны были давно закончиться ... а они видимо рекой текут в арсеналы террористов ...
    silberwolf88
    1. кеп Сегодня, 10:26
      Цитата: silberwolf88
      по идее патроны к АК должны были давно закончиться ... а они видимо рекой текут в арсеналы террористов ...


      4 млн. патронов 7.62*39 закупили в США частные фирмы пару лет назад в РФ,для спортивной стрельбы(без стального сердечника).Открыто от этом писали.Четыре разных фирмы по 1 млн.Что касается ПЗРК,уверен указ приняли чтобы легализовать ранее поставленное.Не исключено что Д.Трамп начнет расследование против верхушки ЦРУ,причем охрану свою и семьи поручит российским частным охранным фирмам.
      Кому интересно.
      Совет Национальной безопасности разрешил Air Group Monarch использовать 7 частных чартерных рейсов для перемещения «специальных ресурсов» в Нью-Йорк и Вашингтон, округ Колумбия, начиная с 20 января 2017 для выполнения контракта с московской компанией вневедомственной охраны RSB-Групп, которая на прошлой неделе заключила контракт с избранным президентом Дональдом Трампом для «защиты его персоны, семьи и собственности» от «демонической глобалистической элиты», стремящейся его уничтожить.

      http://tehnowar.ru/54616-tramp-nanyal-dlya-ohrany
      -370-elitnyh-voennyh-iz-rossii.html
      кеп
  11. GEV67 Сегодня, 10:09
    Матрасники уже давно себя показали за кого они. Чему тут удивляться. В Сирии никаких перемирий война полного уничтожения всей мрази под названием игил. Нашему военному руководству надо делать выводы и усиливать свои военные позиции на Дальнем Востоке и в Арктике пока еще есть время.
    GEV67
  12. BOB044 Сегодня, 10:14
    Надо просто в Сирии уничтожать террористов вместе с их инструкторами из блока НАТО. И будет им счастье.
    BOB044
  13. fif21 Сегодня, 10:40
    Если оружие представляет угрозу для ВКС РФ , ее союзников , то должен уничтожаться или перехватываться любой " гумконвой" . Каналы поставки оружия известны. Пентагон должен быть предупрежден о последствиях поставок оружия оппозиции-террористам .А небо Сирии и границы закрыты для сил коалиции. Фашингтон должен быть уничтожен.
    fif21
    1. инженер74 Сегодня, 10:48
      А кто нам мешает вписать в бюджет поставки ТЯО Сирии??? recourse Поставлять или нет дело десятое, но волна поднимется красивая! wink
      инженер74
      1. svp67 Сегодня, 10:50
        Цитата: инженер74
        А кто нам мешает вписать в бюджет поставки ТЯО Сирии???

        Ранее подписанные международные договора о нераспространении...
        svp67
        1. faridg7 Сегодня, 13:07
          Цитата: svp67
          Цитата: инженер74
          А кто нам мешает вписать в бюджет поставки ТЯО Сирии???

          Ранее подписанные международные договора о нераспространении...

          Как то эти договора не мешают американским утыркам поставлять крылатые ракеты в Польшу, они этими бумажками похоже уже подтерлись, а мы почему то должны соблюдать
          faridg7
          1. svp67 Сегодня, 13:09
            Цитата: faridg7
            Как то эти договора не мешают американским утыркам

            Ракеты в обычном исполнении это одно, а ТЯО - тактическое ядерное оружие, это совсем иное...
            svp67
            1. faridg7 Сегодня, 13:13
              Вы можете гарантировать, что эти 70 ракет будут в обычном исполнении? Вообщето американцы отрабатывают у польских пилотов навыки по обращению с ТЯО. Зачем, чтобы они их применяли с обычными вооружениями? не смешите мои тапочки
              faridg7
              1. svp67 Сегодня, 13:18
                Цитата: faridg7
                Вы можете гарантировать, что эти 70 ракет будут в обычном исполнении?

                Да. У нас есть возможность контролировать ГДЕ находятся ЯБЧ. Как впрочем и у них.
                svp67
    2. faridg7 Сегодня, 13:18
      Цитата: fif21
      Если оружие представляет угрозу для ВКС РФ , ее союзников , то должен уничтожаться или перехватываться любой " гумконвой" . Каналы поставки оружия известны. Пентагон должен быть предупрежден о последствиях поставок оружия оппозиции-террористам .А небо Сирии и границы закрыты для сил коалиции. Фашингтон должен быть уничтожен.

      Ну работы спецам будет по самое нехочу
      faridg7
  14. To be or not to be Сегодня, 10:42
    "Закон США о военном бюджете предусматривает поставку сирийской оппозиции ПЗРК"

    Путин В В - Обаме с трибуны ГА ООН. :
    «Так и хочется спросить тех, кто создал такую ситуацию: вы хоть понимаете, чего вы натворили?» "
    To be or not to be
  15. a.s.zzz888 Сегодня, 10:46
    Согласно закону, если глава Пентагона посчитает такой шаг необходимым,


    Ну, чтобы пентагон был против! Эти двумя руками и ногами! Интересно, Трамп сможет убрать в законе, этот пункт?
    a.s.zzz888
  16. Лелёк Сегодня, 10:53
    (Также в Пентагоне должны указать точное количество ПЗРК и способ доставки их в страну.)

    И с чьими самолётами будет бороться т.н. "оппозиция" ? У ДАИШ летательных аппаратов нет, над территорией Сирии работают авиации России, Турции и альянса США, значит именно на них и будет открыта охота из ПЗРК американского производства. Циничности принятому Конгрессом США решению нет меры, одно слово - С.В.О.Л.О.Ч.И. negative
    Лелёк
  17. Altona Сегодня, 11:05
    Цитата: Butters
    А потом сами же будут их (ПЗРК) назад выкупать как в Афганистане.

    ---------------------------
    Фактически передавать супер опасное оружие первому встречному уголовному сирийскому дяде. Совсем чтоли бестолковки не работают, изъедены мозги пропагандой напрочь.
    Altona
  18. _моё мнение Сегодня, 11:10
    Закон США о военном бюджете предусматривает поставку сирийской оппозиции ПЗРК

    которые неожиданно окажутся у террористов , с которыми типа борются.
    _моё мнение
  19. Nemo35 Сегодня, 11:14
    Цитата: cniza
    Обама старается наложить кучу дерьма побольше , тяжело будет Трампу всё разгребать.

    Эти твари гадят по всему миру уже столько, что не верится в появление адекватного лидера. Дай бог, конечно, но...
    Nemo35
  20. anna1980 Сегодня, 11:17
    такое оружие раскидавать НЕЛЬЗЯ ОБАМЫЧ, даёт гранаты себе подобным!
    anna1980
  21. антивирус Сегодня, 11:38
    вот и счастье прилетело. Чистое небо над Турцией- курдам, сунитам - в Сирии, гарантировано
    а для США где?
    антивирус
  22. Чёрный Полковник Сегодня, 11:42
    Неймётся обезьянке бесноватой, мосх навовсе высох.
    Чёрный Полковник
  23. Siniy Сегодня, 12:27
    Если это произойдет, потери ВКС неминуемо увеличатся
    Siniy

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня