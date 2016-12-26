«Росморпорту» будет передан новый ледокол «Новороссийск»

В понедельник Выборгский судостроительный завод (входит в ОСК) передаст «Росморпорту» дизель-электрический ледокол «Новороссийск» (проект 21900 М), сообщила пресс-служба предприятия.«26 декабря 2016 года состоится официальная церемония подписания приемного акта ледокола проекта 21900 М "Новороссийск", построенном на Выборгском судостроительном заводе», – говорится в релизе.Головное судно этого проекта («Мурманск») был передан заказчику в октябре 2015-го. Всего по контракту от 2012 г завод должен построить для ФГУП "Росморпорт" три ледокола.«Ледоколы способны преодолевать льды толщиной до полутора метров. Они предназначены для самостоятельной проводки крупнотоннажных судов, буксировки судов в ледовых условиях и на чистой воде, тушения пожаров на плавучих объектах, выполнения работ по оказанию помощи судам, терпящим бедствие. Водоизмещение ледокола при максимальной осадке – 14,3 тысячи тонны, длина – 119,8 метра, ширина – 27,5 метра, скорость хода на чистой воде – 17 узлов, экипаж – 35 человек», – рассказали в пресс-службе.