13:20 26 декабря

«Росморпорту» будет передан новый ледокол «Новороссийск»

В понедельник Выборгский судостроительный завод (входит в ОСК) передаст «Росморпорту» дизель-электрический ледокол «Новороссийск» (проект 21900 М), сообщила пресс-служба предприятия.

«Росморпорту» будет передан новый ледокол «Новороссийск»


«26 декабря 2016 года состоится официальная церемония подписания приемного акта ледокола проекта 21900 М "Новороссийск", построенном на Выборгском судостроительном заводе», – говорится в релизе.


Головное судно этого проекта («Мурманск») был передан заказчику в октябре 2015-го. Всего по контракту от 2012 г завод должен построить для ФГУП "Росморпорт" три ледокола.

«Ледоколы способны преодолевать льды толщиной до полутора метров. Они предназначены для самостоятельной проводки крупнотоннажных судов, буксировки судов в ледовых условиях и на чистой воде, тушения пожаров на плавучих объектах, выполнения работ по оказанию помощи судам, терпящим бедствие. Водоизмещение ледокола при максимальной осадке – 14,3 тысячи тонны, длина – 119,8 метра, ширина – 27,5 метра, скорость хода на чистой воде – 17 узлов, экипаж – 35 человек», – рассказали в пресс-службе.

Использованы фотографии: Водный транспорт
31

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 14
  1. himRa Сегодня, 10:11
    Вот это хорошая новость!Северный Морской путь это наше будущее!
    "26 декабря 2016 года состоится официальная церемония подписания приемного акта ледокола проекта 21900 М "Новороссийск", построенном на Выборгском судостроительном заводе», – говорится в релизе."
    Это известие актуально хотя бы потому что по долгосрочным прогнозам ожидается реальное потепление и порты которые замерзали не будут замерзать и весь путь выгоднее мореплавателям из азии в европу
    himRa
    1. DEZINTO Сегодня, 10:17
      Северный Морской путь это наше будущее!


      Неистово плюсую потому что это главная мысль! Так было всегда!
      DEZINTO
      1. cniza Сегодня, 10:31
        Они предназначены для самостоятельной проводки крупнотоннажных судов, буксировки судов в ледовых условиях и на чистой воде, тушения пожаров на плавучих объектах, выполнения работ по оказанию помощи судам, терпящим бедствие.


        Работы у них будет достаточно.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:32
          Северный Морской путь это наше будущее!

          О его важности ещё Д. И. Менделеев говорил . Отличная новость ! good
          bouncyhunter
    2. volot-voin Сегодня, 10:33
      Цитата: himRa
      Вот это хорошая новость!Северный Морской путь это наше будущее!

      Артика - наше будующее подаренное нам самим Богом и нашими перворпрходцами предками, как и наше прошлое.
      Уникальный ледокольный флот -гордость России. Прочная опора к освоению богатств Арктики.
      volot-voin
      1. himRa Сегодня, 10:41
        полностью согласен что этот путь еще пока не сказал своего слова!




        Западный сектор Арктики — от Мурманска до Дудинки, обслуживается ледоколами Росатомфлота.
        Восточный сектор Арктики — от Дудинки до Чукотки, обслуживается ледоколами Дальневосточного морского пароходства.
        himRa
  2. svp67 Сегодня, 10:15
    Есть же и хорошие новости в эти дни...
    Красавец
    svp67
    1. Сергей Ф Сегодня, 10:25
      Радует, что у нас успехи не только в военной технике, но и в мирной сфере!
      Дорогое это удовольствие, но оно необходимо!
      Сергей Ф
  3. silberwolf88 Сегодня, 10:28
    У России большая протяжённость береговой линии В Арктике ... оснащение ледоколами различного класса просто жизненно необходимо для Страны ... это в том числе и обеспечение северного завоза (увеличение сроков навигации) ... Жаль конечно ... что отказались в эпоху развала СССР от советского сектора Арктики с границами сходящимеся на Северном полюсе ...
    silberwolf88
  4. НЕКСУС Сегодня, 10:31
    Ледоколы с хорошим водоизмещением строим и за хорошие сроки,а вот фрегаты строим по 7 лет,при этом совсем не чешимся в вопросе постройки серии эсминцев хотя бы до 9000 тонн. Абсурд полный.
    НЕКСУС
    1. Alexey RA Сегодня, 10:58
      Цитата: НЕКСУС
      Ледоколы с хорошим водоизмещением строим и за хорошие сроки,а вот фрегаты строим по 7 лет,при этом совсем не чешимся в вопросе постройки серии эсминцев хотя бы до 9000 тонн. Абсурд полный.

      Боюсь, что МО РФ не одобрило бы фрегаты, собранные из импортных комплектующих. И частично построенные в Финляндии. smile
      К тому же, и с ЛЕД у нас не всё так однозначно. Пару лет назад был эпический скандал с ЛК-25 "Виктор Черномырдин", когда уже после начала его постройки на верфи "Балтийский завод – Судостроение" (БЗС) внезапно выяснилось, что:
      - согласно разработанной ЗАО ЦКБ «ОСК-Айсберг» проектной документации судна в постройке (ПДСП), перевес по нагрузке масс судна составил около 2500 тонн. В этом случае, осадка превысила бы заданную Техническим проектом 22600, утвержденным Росморречфлотом, на 0,7 метра и составила бы 10,2 м (в некоторых документах ПДСП, разработанных ЦКБ «Айсберг» - 10,5 м), что не позволяет использовать судно по прямому назначению в качестве ледокола с заданной ледопроходимостью, учитывая обводы корпуса ЛК-25 по ТП и ПДСП;
      - "БЗС" проведены несколько научно-технических советов, на которых выявлены недостатки ПДСП и несоответствие характеристик ЛК-25 заданным ТП, самостоятельное назначение ЦКБ «Айсберг» осадки ЛК-25 в разрабатываемой ПДСП (в одних документах представленных в РМРС максимальная осада составила 10,2 м, в других – 10,5 м), а также факт отсутствия согласования Застройщиком и Государственным Заказчиком вносимых в основные размерения и характеристики ледокола изменений;
      - при разработке ПДСП ЦКБ «Айсберг» изменена концепция конструкции корпуса судна относительно технических решений, принятых в ТП;
      - учитывая уже изготовленные на БЗС корпусные конструкции, вернуться к конструкции корпуса в концепции ТП в полном объёме не представляется возможным.
      Alexey RA
  5. kirieeleyson Сегодня, 10:31
    Ну, это конечно, не атомный "Ямал", с 9 классом, но 7-ка тоже неплох, Способен непрерывно продвигаться в сплошном льду толщиной до 1,5 м. Мощность на валах не менее 11 МВт. Самостоятельное плавание в сплочённых однолетних арктических льдах при их толщине до 1,4 м в зимнее-весеннюю навигацию и до 1,7 м в летнее-осеннюю при эпизодическом преодолении ледяных перемычек набегами. Классический рейдер, для сопровождения и прокладки маршрута по Севморпути.
    kirieeleyson
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 10:43
    Нам всё надо, нам дальше жить!
    a.s.zzz888
  7. Berkut24 Сегодня, 11:37
    Надеюсь. финики уже осознали свою ошибку...
    Berkut24

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня