Британцы сформируют «ударные бригады» для противостояния новейшей российской технике

Британия сформирует две мобильные «ударные бригады», оснащенные боевыми машинами на платформе «Аякс», предназначенные для «отражения российской агрессии» с использованием танков «Армата» и бронемашин «Курганец».Каждая из новых бригад будет включать по два бронированных разведывательных полка, оснащенных боевыми машинами на платформе «Аякс» (общей численностью порядка 100 единиц).По словам министра обороны Британии Майкла Фэллона, «на 2017 год запланировано создание специальной экспериментальной группы, которая займется доработкой концепции ударных бригад и применения на поле боя машин семейства "Аякс"».К 2020 г должна быть сформирована полноценная бригада. «Новые воинские части будут мобильным резервом, которые можно перебросить за считаные часы в любой район Европы, начиная от Румынии и заканчивая Прибалтикой», чтобы остановить возможное вторжение российских войск, пояснили в британском ведомстве.Всего британские военные заказали 589 боевых машин, представляющих собой, по сути, легкие танки, вооруженные 40-мм автоматическими пушками, использующими боеприпасы нового поколения. Скорострельность пушек – до 200 выстр./мин. Заявляется, что новые снаряды способны пробивать броню до 100 мм. Боевая масса «Аякса» – около 38 т.Российские эксперты сомневаются в эффективности создаваемых бригад.Военный эксперт Алексея Хлопотов: «Для чего нужна эта машина – непонятно. Это нечто среднее между БМП и БРМ. Вооружение слабое – как у БМП, но нет десанта. К тому же у любой современной БМП есть противотанковые ракеты. При этом вес и габариты "Аякса", как у ОБТ конца 70-х годов».«Калибр 40 мм – это хорошо, но телескопические снаряды у военных восторга не вызывают. Их эффективность переоценена. У нас, например, тема телескопических снарядов для БМП закрыта, а американцы предпочитают использовать классические боеприпасы. Сама пушка очень сырая и капризная. Я ее внимательно изучал на выставке. Много шестеренок и механообработки. Любая грязь или тряпка приведет к заклиниванию. Плюс ненадежная схема подачи снарядов», – сказал эксперт.«На фоне истерии в СМИ об угрозе со стороны "Арматы" заменять полк "Челленджеров" на "Аяксы" очень странное решение. "Аяксы" будут неплохо смотреться на параде, но для большой войны они не годятся. Видимо, британским военным просто нужно было срочно продемонстрировать общественности, что они принимают меры в ответ на "военную угрозу" со стороны РФ, вот они и пошли на этот сомнительный эксперимент», – заключил Хлопотов.