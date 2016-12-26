13:19 26 декабря

Британцы сформируют «ударные бригады» для противостояния новейшей российской технике

Британия сформирует две мобильные «ударные бригады», оснащенные боевыми машинами на платформе «Аякс», предназначенные для «отражения российской агрессии» с использованием танков «Армата» и бронемашин «Курганец».

Британцы сформируют «ударные бригады» для противостояния новейшей российской технике


Каждая из новых бригад будет включать по два бронированных разведывательных полка, оснащенных боевыми машинами на платформе «Аякс» (общей численностью порядка 100 единиц).


По словам министра обороны Британии Майкла Фэллона, «на 2017 год запланировано создание специальной экспериментальной группы, которая займется доработкой концепции ударных бригад и применения на поле боя машин семейства "Аякс"».

К 2020 г должна быть сформирована полноценная бригада. «Новые воинские части будут мобильным резервом, которые можно перебросить за считаные часы в любой район Европы, начиная от Румынии и заканчивая Прибалтикой», чтобы остановить возможное вторжение российских войск, пояснили в британском ведомстве.

Всего британские военные заказали 589 боевых машин, представляющих собой, по сути, легкие танки, вооруженные 40-мм автоматическими пушками, использующими боеприпасы нового поколения. Скорострельность пушек – до 200 выстр./мин. Заявляется, что новые снаряды способны пробивать броню до 100 мм. Боевая масса «Аякса» – около 38 т.

Российские эксперты сомневаются в эффективности создаваемых бригад.

Военный эксперт Алексея Хлопотов: «Для чего нужна эта машина – непонятно. Это нечто среднее между БМП и БРМ. Вооружение слабое – как у БМП, но нет десанта. К тому же у любой современной БМП есть противотанковые ракеты. При этом вес и габариты "Аякса", как у ОБТ конца 70-х годов».

«Калибр 40 мм – это хорошо, но телескопические снаряды у военных восторга не вызывают. Их эффективность переоценена. У нас, например, тема телескопических снарядов для БМП закрыта, а американцы предпочитают использовать классические боеприпасы. Сама пушка очень сырая и капризная. Я ее внимательно изучал на выставке. Много шестеренок и механообработки. Любая грязь или тряпка приведет к заклиниванию. Плюс ненадежная схема подачи снарядов», – сказал эксперт.

«На фоне истерии в СМИ об угрозе со стороны "Арматы" заменять полк "Челленджеров" на "Аяксы" очень странное решение. "Аяксы" будут неплохо смотреться на параде, но для большой войны они не годятся. Видимо, британским военным просто нужно было срочно продемонстрировать общественности, что они принимают меры в ответ на "военную угрозу" со стороны РФ, вот они и пошли на этот сомнительный эксперимент», – заключил Хлопотов.

Использованы фотографии: http://sandrermakoff.livejournal.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 66
  1. DEZINTO Сегодня, 10:42
    Ну вот нечем им больше заняться.

    в ответ на "военную угрозу" со стороны РФ


    У них там домохозяйки ещё не вышивают такие свитера с такими надписями? не?

    DEZINTO
    1. himRa Сегодня, 10:50
      И пусть эти две бригады поближе к нам направят!например в Европу ....
      давненько нагличан не щелкали по носу !
      himRa
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:07
        У британцев продолжается нервная диарея по поводу "российской угрозы" ? Так надо не бригады создавать , а увеличивать производство и закупку памперсов ! lol
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 11:10
          Паша привет, а ещё им хочется денег , на халяву и побольше.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 11:14
            Привет ! Конечно хочется : " матрасы , вон , пилят . А мы чем хуже ? " laughing
            bouncyhunter
    2. Сэмэн Сегодня, 10:52
      Чем бы дитя не тешилась , лишь бы не повешалась...
      Сэмэн
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 10:49
    "Аяксы" будут неплохо смотреться на параде, но для большой войны они не годятся.


    Вот и хорошо. Пусть клепают их больше. Больше бабла уйдёт с казны. bully
    a.s.zzz888
  3. НЕКСУС Сегодня, 10:49
    Странно что такие новости кем-то воспринимаются всерьез. Англия это остров.Какие Арматы и Курганцы им угрожают? При этом у Лондона есть "цепной пес" в виде военной машины США.
    НЕКСУС
    1. himRa Сегодня, 11:10
      Им больше платить США не чем за 2-ю мировую Англичане рассчитались только в этом веке! при том что отдали практически все заморские земли америкосам!
      himRa
  4. Холуай Сегодня, 10:54
    Хлопотов отстал...

    ПТУР типа Спайк делает любой танк дорогой обузой!
    Холуай
    1. svp67 Сегодня, 10:59
      Цитата: Холуай
      ПТУР типа Спайк делает любой танк дорогой обузой!

      Вот только танки об этом еще не знают. Так как ПТУР типа "Спайк" является очень дорогой игрушкой для любого военного бюджета..., да еще и не ясно как она себя покажет в противоборстве с тем же "Троффи" или "Афганитом"
      svp67
      1. Холуай Сегодня, 11:02
        Дешевле танка, а уж Арматы точно...

        Танки это уже Анахранизм...в Африке только использовать...

        Если Ракета бьет сверху...то танк ничто не спасёт...
        Холуай
        1. svp67 Сегодня, 11:03
          Цитата: Холуай
          Танки это уже Анахранизм..

          Ага это Вы пехоте расскажите...
          И вообще я поражен, человек выдающий себя за спецназовца ТОФа, часто ТАКОЙ БРЕД несет.
          svp67
          1. Холуай Сегодня, 11:05
            а что мне говорить то? Если танки в Грозном и Сирии практически все выбиты были...
            Холуай
            1. svp67 Сегодня, 11:06
              Цитата: Холуай
              а что мне говорить то? Если танки в Грозно и Сирии практически все выбиты были...

              Вот после это лучше и молчите... Может за умного сойдете. Хватит бредить.
              svp67
              1. Холуай Сегодня, 11:09
                Это ваше мнение, а я просто знаю.В Грозном в конце концов не танками город взяли, а штурмовыми группами без танков, но со Шмелями...А в Сирии практически не остались Т-72...с консервации Т-55 снимали...
                Холуай
                1. svp67 Сегодня, 11:15
                  Цитата: Холуай
                  В Грозном в конце концов не танками город взяли, а штурмовыми группами без танков, о со Шмелями...

                  Ага,конечно...Вы еще про голые руки и зубы забыли. Не было не поддержки "броней", артиллерия молчала...
                  Цитата: Холуай
                  .А в Сирии практически не остались Т-72...с консервации Т-55 снимали...

                  И о чем это говорит? Только лишь о том, что на войне без потерь не обходится и ведя боевые действия, государство обязано понимать как оно будет восполнять их.
                  svp67
                  1. Холуай Сегодня, 11:25
                    Цитата: svp67
                    Ага,конечно...Вы еще про голые руки и зубы забыли. Не было не поддержки "броней", артиллерия молчала...

                    Вы видимо не понимаете что такое Шмель...
                    Холуай
                    1. svp67 Сегодня, 11:31
                      Цитата: Холуай
                      Вы видимо не понимаете что такое Шмель...

                      Могу Вас расстроить, отлично понимаю возможности этого РПО. Просто для решения определенных задач он то же не панацея... Тем более, что его то у пехоты и нет, он в подразделениях РХБЗ на оснащении.
                      svp67
                      1. Холуай Сегодня, 11:49
                        Мне всё понятно.Я вам про Штурмовые группы, а вы мне про что?
                        Холуай
                2. Вадим237 Сегодня, 11:19
                  Да, в Сирии войска потеряли, наверное, уже процентов 80 всей бронетехники - от попадания из ПТРК - почти вся горит как свечка.
                  Вадим237
                  1. Холуай Сегодня, 11:22
                    Цитата: Вадим237
                    Да, в Сирии войска потеряли, наверное, уже процентов 80 всей бронетехники - от попадания из ПТРК - почти вся горит как свечка.

                    Только многие этого почему-то не понимают...
                    Холуай
                    1. svp67 Сегодня, 11:27
                      Цитата: Холуай
                      Только многие этого почему-то не понимают...

                      Потому что БРЕД понять тяжело...
                      svp67
                  2. svp67 Сегодня, 11:27
                    Цитата: Вадим237
                    Да, в Сирии войска потеряли, наверное, уже процентов 80 вс

                    Самый веский аргумент у Вас это "НАВЕРНОЕ"...
                    А не скажите за КАКОЙ ПЕРИОД такие потери? И сколько за то же время было получено танков на восполнение потерь?
                    Назовите хоть один танкостроительный завод в Сирии.
                    svp67
                3. Лопатов Сегодня, 11:56
                  Вы умудрились смешать в одну кучу и "новогодний парад" Первой чеченской, и грамотную зачистку города Второй войны.
                  Из первого взяли потери, из второго- эффективные действия пехоты, которые без танков попросту не могли быть проведены.
                  Лопатов
            2. himRa Сегодня, 11:14
              После ПМВ тоже говорили что артиллерия это -анахронизм! laughing не верьте тому что говорят! на заборе тоже было написано ... а там оказались дрова!
              himRa
          2. Evgen2x Сегодня, 12:05
            "И вообще я поражен, человек выдающий себя за спецназовца ТОФа, часто ТАКОЙ БРЕД несет."
            Во первых согласен по поводу бреда, а во вторых: морской спецназ ТОФа базировался на острове Русском, в бухте Халулай, но не как не Холуай))) бывал там не единожды, лет десять как поменял дислокацию поэтому не знаю есть ли еще они там, эммм, врядли человек служивший мог перепутать так название))
            Evgen2x
      2. Вадим237 Сегодня, 11:17
        "Так как ПТУР типа "Спайк" является очень дорогой игрушкой для любого военного бюджета". Но их покупают - Польша закупила 1000 ПТРК Спайк и этим количеством закупки не ограничатся.
        Вадим237
        1. svp67 Сегодня, 11:19
          Цитата: Вадим237
          Польша закупила 1000 ПТРК Спайк и этим количеством закупки не ограничатся.

          Да ради Бога, это их дело, куда тратить деньги, а это 250 тысяч долларов США за каждый комплекс купленный у Израиля и 133 тыс долл США произведенный у себя. Вопрос же в том, а поможет ли это Польше?
          Первые 100 ракет будут поставлены в сухопутные войска в 2017 году, по 300 в 2018, 2019 и 2020 годах.
          svp67
    2. Лопатов Сегодня, 11:45
      Цитата: Холуай
      ПТУР типа Спайк

      ...вымирающий вид. С появлением на поле боя бронеобъектов с современными комплексами оптико-электронного подавления и комплексами активной защиты.
      Дорого и бесполезно.
      Лопатов
      1. Холуай Сегодня, 11:48
        Пока что полезно...
        Холуай
        1. Лопатов Сегодня, 11:52
          Ну да, некоторое время они продержатся... Но такого рода системы вооружения закупают на несколько десятилетий...
          Лопатов
      2. voyaka uh Сегодня, 11:57
        "...вымирающий вид"///

        Он только родился, а Вы его - в вымирающие crying .
        КАЗов еще нет ни у кого. Как и оптико-электронного подавления. Или Вы про Штору?
        Ее обмануть несложно.
        Пока, на настоящее время, танки сверху беззащитны, как малые дети.
        voyaka uh
        1. svp67 Сегодня, 12:00
          Цитата: voyaka uh
          КАЗов еще нет ни у кого. Как и оптико-электронного подавления. Или Вы про Штору?

          Есть комплекс мероприятий РЭБ, который одной из своих задач и ставит - борьбу с ВТО противника. И для этого существует достаточно специальной техники
          svp67
          1. voyaka uh Сегодня, 12:03
            Когда будет, тогда посмотрим. Пока никакой защиты от СПАЙКа, бьющего
            сверху в люк башни нет.
            voyaka uh
            1. Лопатов Сегодня, 12:06
              Цитата: voyaka uh
              Когда будет, тогда посмотрим.

              Уже есть. "Инфауна". Создающая помехи оптике.
              Лопатов
              1. voyaka uh Сегодня, 12:31
                "Уже есть. "Инфауна". Создающая помехи оптике"///

                Вот поставьте ее сначала на свои (или экспортные) серийные танки,
                тогда и посмотрим. У России много разработок (может, и прекрасных) ,
                которые остаются прототипами или лабораторными образцами.
                СПАЙК же - серийный продукт. Поставляется как для ЦАХАЛ , так и идет на экспорт.
                voyaka uh
                1. svp67 Сегодня, 12:40
                  Цитата: voyaka uh
                  Вот поставьте ее сначала на свои (или экспортные) серийные танки,
                  тогда и посмотрим

                  Уже...
                  Только этот комплекс РЭБ один способен прикрыть несколько десятков танков...
                  svp67
        2. Лопатов Сегодня, 12:03
          Цитата: voyaka uh
          Он только родился, а Вы его - в вымирающие

          Так часто бывает. Когда создают вооружения, рассчитывая не на противника в будущем, а на противника в прошлом.


          Цитата: voyaka uh
          КАЗов еще нет ни у кого.

          Там сейчас в "новостях" в топе висит сообщение о том, что Турция планирует ускорить разработку своего КАЗ. А они отнюдь не в лидерах в производстве оружия.

          Цитата: voyaka uh
          Как и оптико-электронного подавления.

          Здрасьте, приехали...
          Лопатов
          1. voyaka uh Сегодня, 12:32
            Кто-что "планирует" - не очень интересно. Интересно серийное оборудование
            на серийных танках.
            voyaka uh
            1. Лопатов Сегодня, 13:01
              Цитата: voyaka uh
              Кто-что "планирует" - не очень интересно.

              Зато очень серьёзно.
              Надеяться, что война в Сирии и Ираке, характеризующаяся массовым применением ПТРК, ничего не изменит- по крайней мере наивно.
              Лопатов
  5. Маклуха-Маклауд Сегодня, 10:55
    Не надо их не в чем переубеждать. А то еще научим чему-нибудь правильному
    Маклуха-Маклауд
  6. Lumumba Сегодня, 10:57
    Вот и хорошо. Пусть клепают их больше. Больше бабла уйдёт с казны. bully


    Им пох, они деньги печатают.
    Lumumba
    1. Genry Сегодня, 11:54
      Печатать можно, пока есть лохи, которые будут эти бумаго-деньги покупать за свои богатства. Вы, если напечатаете, впарите...?
      Лохи, они уже, умнеть начали.
      Genry
  7. _моё мнение Сегодня, 11:06
    Заявляется, что новые снаряды способны пробивать броню до 100 мм.

    ...мда, броню древних танков и то не прошибет, а уж про Армату и говорить нечего....
    ну как вариант загрузки (получения прибылей) производителей Аякса - это дело, сначала произведут/закупят навалом Аяксов, скажут об их неэффективности, загрузят еще одного производителя заказами... а Аяксы толкнут кому-нибудь втридорога...
    _моё мнение
  8. Lumumba Сегодня, 11:11
    Британцы сформируют «ударные бригады»


    Да ты . Мы ж это. Мы ж Бригада ёпт!
    Lumumba
  9. Bronevick Сегодня, 11:16
    Они собрались 40 миллиметрами Арматку пробивать?
    Bronevick
  10. doubovitski Сегодня, 11:29
    Цитата: Холуай
    а что мне говорить то? Если танки в Грозном и Сирии практически все выбиты были...

    Вы предлагаете выбивать английские танки на улицах российских городов?
    Поясните .
    doubovitski
  11. валерьян Сегодня, 11:32
    неумные люди,ва нам на х.. не нужны,а нападёте,кто ими управлять будет?пепел радиактивный?
    валерьян
  12. Taygerus Сегодня, 11:34
    маразм процветает, недо БМП, недо БТР с дохлым вооружением, на какие Арматы и Курганцы они собрались, создали жестяные бригады, пусть сидят там на своем острове и бздят по тихому
    Taygerus
  13. Комментарий был удален.
  14. doubovitski Сегодня, 11:36
    Интересно, как сохраняет энергию, достаточной для поражения 100мм брони этот лёгкий 40 мм снаряд? Он прошибает её с 20 метров, вероятно? И обрезиненная гусянка, позволяющая прокрасться неслышно на такое расстояние подтверждает такую тактику. Вопрос- а для какого хрена подпускать так близко, если теми же снарядами в 125 мм эту банку можно вскрыть на расстоянии в 2 км?
    doubovitski
    1. voyaka uh Сегодня, 12:40
      Это боевая машина поддержки пехоты. 40 мм бронебойные - против
      БМП и БТР противника. Против ОБТ у них есть Челенджеры с примерно
      равными с российскими танками возможностями..
      voyaka uh
  15. Горный стрелок Сегодня, 11:37
    Телескопические снаряды прорабатывали и у нас. Решили, что пока эта система очень сырая и малонадежная, оставили на стадии НИРа. А они решили всю армию таким оружием - то ли вооружить, то ли - обезоружить wassat
    Снаряды там - совсем больше ни к каким пушкам не подходят. Да и бог с ними.
    Горный стрелок
    1. voyaka uh Сегодня, 12:46
      Вот так они выглядят. Американцы подобные малокалиберные "стрелки" уже применяют
      voyaka uh
    2. voyaka uh Сегодня, 12:52
      Вот такие 40 мм заказали англичане.
      Конечно, их выпускать гораздо дороже, чем обычные.

      voyaka uh
  16. kolkulon Сегодня, 11:48
    Поставить глушитель,в снаряд запиратель пороховых газов и вуаля-гусеничный "винторез"
    kolkulon
  17. voyaka uh Сегодня, 11:52
    " Вооружение слабое – как у БМП, но нет десанта. К тому же у любой современной БМП есть
    противотанковые ракеты. При этом вес и габариты "Аякса", как у ОБТ конца 70-х годов»."///

    Нет десанта - это плюс. Нечего десант гробить. Нет противотанковых ракет - минут.
    Вес и габариты большие - значит, броня серьезная - плюс.
    Против ОБТ такие машины выпускать самоубийственно, только на крайний случай, выстрелил
    ПТУР из засады и беги.
    А вот для поддержки пехоты, как танк поддержки, нормально.
    voyaka uh
  18. Жека40 Сегодня, 12:00
    Клоуны беспонтовые.
    Жека40
  19. Agent_017 Сегодня, 12:05
    Agent_017
  20. Slon_on Сегодня, 12:09
    Ну неможет англичанка не нагадить, от слова - никак. И вечно с извращениями - то "Стирлинг" придумают с магазином сбоку, то пулемет с магазином сверху (BESA - кажись), то автоматическую винтовку L85 из которой очередями не постреляешь. А тут и вовсе непонятно что, весом с танк, стреляет какими-то мутными снарядами.
    Slon_on
  21. ВольдемарЪ Сегодня, 12:16
    «Новые воинские части будут мобильным резервом, которые можно перебросить за считаные часы в любой район Европы, начиная от Румынии и заканчивая Прибалтикой»
    Как они собираются бригаду в составе 100 ед. техники, весом под 40 тонн каждая, перебросить за несколько часов в любой район Европы? Сомнительно.
    ВольдемарЪ
  22. Баберметис Сегодня, 12:30
    http://www.sarna.net/wiki/File:Ajax.gif

    Они наверно о таком говорят... bully с лазерами fellow
    Баберметис
  23. Berkut24 Сегодня, 12:31
    Зачем островным аборигенам бронетехника?!
    Berkut24
  24. мамука Сегодня, 12:43
    ИМХО: вот главное в статье - "чтобы остановить возможное вторжение российских войск, пояснили в британском ведомстве". Если это официальная позиция ведомства, когда прямо говорят о российском вторжении, тогда всё совсем серьёзно. маски сброшены? может нашим тоже пора прекратить говорить "наши западные партнёры". и меры принимать уже не оглядываясь
    мамука
  25. Оператор Сегодня, 12:54
    ПТУР Аякса против КАЗ Арматы - дохлый номер.

    Аякс - чисто конкретно пилеж бюджета (в Британии пока нет своего Трампа).
    Оператор
  26. максим1987 Сегодня, 12:56
    вы лучше заградотряды сформируйте чтоб прибалтов. пшеков и укров в бой гнать. ДБ.
    максим1987

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