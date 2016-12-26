Иракская армия пытается взять район Мосула, в котором боевики готовят к атакам смертников

Иракские подразделения из управления антитеррора выдвинулись в район Мосула Аль-Кудс, из которого боевики группировки ИГ (запрещена в РФ) отправляют в атаку смертников на заминированных автомобилях.По данным канала Al Sumaria, в результате атак смертников «погибли десятки военных и мирных жителей в восточном районе Кокджали, занятом армией на первых этапах операции в Мосуле».– передает канал сообщение своего источника.Собеседник отметил, что иракские военнослужащие, задействованные в операции, достигли «заметного прогресса».Напомним, штурм города Мосул продолжается с октября при участии армейских подразделений, курдских формирований и ополчения. Поддержку с воздуха осуществляет авиация западной коалиции.