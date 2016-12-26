13:19 26 декабря

Иракская армия пытается взять район Мосула, в котором боевики готовят к атакам смертников

Иракские подразделения из управления антитеррора выдвинулись в район Мосула Аль-Кудс, из которого боевики группировки ИГ (запрещена в РФ) отправляют в атаку смертников на заминированных автомобилях.

Иракская армия пытается взять район Мосула, в котором боевики готовят к атакам смертников


По данным канала Al Sumaria, в результате атак смертников «погибли десятки военных и мирных жителей в восточном районе Кокджали, занятом армией на первых этапах операции в Мосуле».


«Силы антитеррора штурмовали сегодня район Аль-Кудс на левом берегу (Тигра), идут бои с террористами ИГ», – передает канал сообщение своего источника.

Собеседник отметил, что иракские военнослужащие, задействованные в операции, достигли «заметного прогресса».

Напомним, штурм города Мосул продолжается с октября при участии армейских подразделений, курдских формирований и ополчения. Поддержку с воздуха осуществляет авиация западной коалиции.

Использованы фотографии: AP Photo/ Felipe Dana
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Комментарии 10
  1. cniza Сегодня, 11:08
    Нет у них стимула воевать , отсюда и такие успехи.
    cniza
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:17
      Остаётся только пожелать им удачи . Хотя с такими союзниками о какой удаче может идти речь ...
      bouncyhunter
      1. Reptiloid Сегодня, 12:06
        Цитата: bouncyhunter
        Остаётся только пожелать им удачи . Хотя с такими союзниками о какой удаче может идти речь ...

        Они ,наверно и не могут вообще воевать------ведь ещё недавно была "" обида""на иранскую армию,что не дали вытеснить боевиков в Сирию.Только думали гонять их туда-сюда,,чтобы
        Reptiloid
    2. влад66 Сегодня, 11:19
      Было уже сегодня одно заявление мелкобританского деятеля,тот грозился взять Мосул к весне 2017 года,возьмут yes не спорю к какой нибудь весне 20.....какого нибудь года. feel
      влад66
  2. DEZINTO Сегодня, 11:08
    Поддержку с воздуха осуществляет авиация западной коалиции.
    - Ключевая фраза.

    Вот просто нет доверия ни одному движению что они там делают. Западаная ....мна.....авиация....мна ....коалиции. Дааа те ещё помошнички.

    Помогли уже столько раз. Что чёто- госпиталям Афганистана и Сирии больше не хочется. Таких спасителей.
    DEZINTO
  3. изя топ Сегодня, 11:22
    а что,мирные сверхточные бомбы коалиции не помогают?
    изя топ
  4. killganoff Сегодня, 11:30
    Вообще очень странная ситуация, под мосулом взяли склады с вооружением и боеприпасами предназначенных для Свободной Сирийской Армии (ССА), ССА спонсируемая Турцией и коалицией во главе с США воюет против против законного правительства Сирии, ВКС РФ воюет в поддержку правительства Сирии.
    Вопрос: С кем дружит Путин???
    killganoff
  5. voyaka uh Сегодня, 12:26
    Иракцы взяли примерно 1/4 Мосула (с востока и юго-востока) , и дело застопорилось.
    Сегодня прибыли американские подкрепления: несколько сот человек.
    Они попытаются пробить оборону Мосула с севера.
    С юга и запада Мосул окружили шиитские милиции и части иракской армии, которые послабее.
    voyaka uh
    1. Mareco Сегодня, 13:13
      Это десантники которых ранее анонсировали или еще спецназа добавили?

      В любом случае если американцы возьмутся всерьез, , то дело пойдет быстро.
      Mareco
  6. Siniy Сегодня, 12:41
    Воистину как говорила доктор Лиза, война это ад на земле
    Siniy

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