Иракская армия пытается взять район Мосула, в котором боевики готовят к атакам смертников
Иракские подразделения из управления антитеррора выдвинулись в район Мосула Аль-Кудс, из которого боевики группировки ИГ (запрещена в РФ) отправляют в атаку смертников на заминированных автомобилях.
По данным канала Al Sumaria, в результате атак смертников «погибли десятки военных и мирных жителей в восточном районе Кокджали, занятом армией на первых этапах операции в Мосуле».
«Силы антитеррора штурмовали сегодня район Аль-Кудс на левом берегу (Тигра), идут бои с террористами ИГ», – передает канал сообщение своего источника.
Собеседник отметил, что иракские военнослужащие, задействованные в операции, достигли «заметного прогресса».
Напомним, штурм города Мосул продолжается с октября при участии армейских подразделений, курдских формирований и ополчения. Поддержку с воздуха осуществляет авиация западной коалиции.
По данным канала Al Sumaria, в результате атак смертников «погибли десятки военных и мирных жителей в восточном районе Кокджали, занятом армией на первых этапах операции в Мосуле».
«Силы антитеррора штурмовали сегодня район Аль-Кудс на левом берегу (Тигра), идут бои с террористами ИГ», – передает канал сообщение своего источника.
Собеседник отметил, что иракские военнослужащие, задействованные в операции, достигли «заметного прогресса».
Напомним, штурм города Мосул продолжается с октября при участии армейских подразделений, курдских формирований и ополчения. Поддержку с воздуха осуществляет авиация западной коалиции.
Использованы фотографии: AP Photo/ Felipe Dana