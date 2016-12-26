13:22 26 декабря

Максим Соколов: Версия о теракте на борту Ту-154 не рассматривается в числе основных

Министр транспорта Максим Соколов, возглавляющий правительственную комиссию по расследованию крушения Ту-154 в Сочи, провёл брифинг. В ходе брифинга он ответил на вопросы журналистов по поводу предварительных выводов о причинах крушения авиалайнера министерства обороны с 8 членами экипажа и 84 пассажирами на борту. По словам Максима Соколова, следствие на рассматривает теракт как основную причину крушения Ту-154.

Максим Соколов:
Сегодня основные версии не включают в себя версию террористического акта, поэтому мы исходим из того, что причинами катастрофы могли быть либо техническое состояние, либо ошибки пилотирования, но подчеркну, что это устанавливает следствие, а также специальная техническая комиссия министерства обороны.


Максим Соколов: Версия о теракте на борту Ту-154 не рассматривается в числе основных



По словам министра, идентификация тел погибших будет проводиться в Москве – на базе центра судмедэкспертизы Минздрава РФ.

Министр транспорта отбывает из Сочи в Москву, где на заседании правительства представит доклад о ходе работ в акватории Чёрного моря по поиску жертв трагедии и бортовых самописцев упавшего накануне авиалайнера.

На этом фоне приходят сообщения о том, что к операции в районе Сочи подключены силы и средства и из соседней с регионом Абхазии. В Хостинский район Сочи прибыли военнослужащие, медики и сотрудники МЧС из Республики Абхазия и Новороссийска. В операции задействованы все спасательные отряды и морские суда Абхазии помимо десятков кораблей и иных судов РФ.

Использованы фотографии: LifeNews
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Комментарии 57
  1. Холуай Сегодня, 11:11
    После этого заявления Соколова надо снимать со всех постов...Дилетант или цель какую то преследует!

    Помнится какой то деятель вроде его тоже самое говорил про катастрофу в Египте...может даже и он,не помню уже...Там даже умудрились куда подальше послать премьера Великобритании после его звонка Путину...Почему у нас такие тупые чиновники? Или они боятся последствий для своего будущего? Там ведь много вопросов ко многим возникает! Особенно два:1. кто пронёс?, 2. почему не досматривали? Что Авторитет многих давил???
    Холуай
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:25
      Версия о теракте на борту Ту-154 не рассматривается в числе основных

      Ключевое слово "основных" . Но ведь рассматривается . Так что не надо торопиться махать шашкой , а лучше подождать результатов .
      bouncyhunter
      1. Холуай Сегодня, 11:30
        А я шашкой не махаю...
        Просто есть реальные данные.ТУ-154 - один из лучших планеров в мире (однозначно лучше чем у летающих в России планеров иностранных компаний).Три двигателя.Просто так он не свалился бы, во всяком случае экипаж успел бы на кнопку Тревоги нажать!
        Холуай
        1. svp67 Сегодня, 11:38
          Цитата: Холуай
          А я шашкой не махаю...

          Конечно, Вы ей размахиваете. Давайте специалистам дадим возможность определить причины и не будем обстановку нагнетать...
          Вы чем то недовольны?
          svp67
        2. 210окв Сегодня, 12:00
          Вы не только шашкой машете,а еще и истерите как нервная барышня...Точнее сначала истерите потом машете..Вам расскажут,что и почем..Вот тогда-вперед на коня(или диван)и вперед на гнусных чиновников...Если Вам дадут hi
          Цитата: Холуай
          А я шашкой не махаю...
          Просто есть реальные данные.ТУ-154 - один из лучших планеров в мире (однозначно лучше чем у летающих в России планеров иностранных компаний).Три двигателя.Просто так он не свалился бы, во всяком случае экипаж успел бы на кнопку Тревоги нажать!
          210окв
      2. Pronow Сегодня, 11:35
        Так что не надо торопиться махать шашкой , а лучше подождать результатов .

        А вы думаете вам правду скажут?
        Скажут по ящику что был несчастный случай, и будете верить в несчастный случай.
        Pronow
        1. Холуай Сегодня, 11:40
          Всё может быть.Во всяком случае тенденции к этому есть исходя из преждневременных заявлений высокопоставленных Чиновников!

          Особенно раздражает то, что из некоторых погибших уже Икону слепили...Ведь такого не должно быть! В таких случаях под подозрением все должны быть! А если кто то из них пронёс взрывчатку, то тогда придётся на всю страну от этих Икон Отрекаться! Это же позор...Легче всё свалить на человеческий фактор или техническую неисправность! Только вот про Кнопочку Тревоги никто не думает! Экипаж то большой! И Никто на Эту Кнопочку не НАЖАЛ!!!
          Холуай
        2. Штык Сегодня, 11:55
          Цитата: Pronow
          А вы думаете вам правду скажут?
          Скажут по ящику что был несчастный случай, и будете верить в несчастный случай.

          Ну не верите, тогда ждите очередной "шедевр" разоблачителя Мухина. smile
          Штык
        3. Офицер запаса Сегодня, 13:09
          Заявление министра более, чем странное. Даже при рядовых убийствах рассматриваются все версии. Тут либо явная некомпетентность, либо подготовка информационного фона.
          Офицер запаса
      3. vovanpain Сегодня, 11:43
        Цитата: bouncyhunter
        Так что не надо торопиться махать шашкой , а лучше подождать результатов .

        Паша Здрав Будь Боярин! drinks hi Тут думать и думать надо,прежде чем шашкой махать,аналитиков и всезнаек везде хватает,на любом ресурсе,но в отличие от этих аналитегов,которые сидят на диване и думают что они самые умнейшие,самые распрекрасные,не имеют ни хрена фактов,а факты(как это не жестоко звучит)на дне Черного Моря и пока не поднимут черные ящики,обломки,можно выдвигать сколько угодно версий и предположений.И естественно надо в первую очередь поднимать и искать тела погибших.Царствие им небесное. hi
        vovanpain
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:57
          Приветствую , Влад ! hi drinks Так и я о том же ! Диванные эксперды вечно бегут впереди паровоза . Истерия и паника никогда до добра не доводят ! stop
          bouncyhunter
          1. люся Сегодня, 12:50
            bouncyhunter Вы специалист в чём.

            Просмотрел ваши коменты чуть больше 500, сплошная политинформация!
            Единственно понятная информация, и то о себе, это то, что у Вас 8 прыжков, и отдохнули на "выживании".
            Вы пр-к из группы Нач. ПДС c 8 прыжками, или просто пиджак?
            По чём нынче платят за первый прыжок?
            bouncyhunter устраивайтесь поудобней на диване wink
            люся
            1. bouncyhunter Сегодня, 13:01
              Если Вас не устраивают мои комментарии - просто не читайте их . Или просто решили потроллить ? wink
              bouncyhunter
      4. volot-voin Сегодня, 12:15
        Цитата: bouncyhunter
        Так что не надо торопиться махать шашкой , а лучше подождать результатов

        Вот именно, подождать результатов расследования. Что бы там с самолетом не случилось, людей уже не вернешь. Светлая память погибшим и соболезнования родным и близким.
        Всякие людоеды из ИГ например были бы счастливы взять на себя ответственность за крушение. Если это так ответ должен быть предельно жестким.
        volot-voin
      5. dauria Сегодня, 12:16
        . Так что не надо торопиться махать шашкой , а лучше подождать результатов .


        Ни один специалист до окончательных выводов комиссии не назовёт причину, если даже она кажется очевидной. А журналисты- так им надо жить . Через три месяца ( или сколько будет длиться расследование) им будет глубоко плевать, это уже будет не "жареная" новость. Перестал я уважать эту профессию за очень редким исключением..... Раньше двух ведущих программы "Время" хватало на весь СССР.
        dauria
      6. люся Сегодня, 12:35
        bouncyhunter

        Слушайте, читайте ещё раз! "НЕ ВКЛЮЧАЮТ"
        люся
        1. Svetoch Сегодня, 13:14
          Извините вы не умный или прикидываетесь? Не включают в число основных. Значит включается в число не основных. Русский язык для вас не основной? Ведь это предложение понятно и школьнику. Если бы эта версия была бы исключена полностью то было бы написано что эта версия исключена или вообще не рассматривается. hi
          Svetoch
      7. avg-mgn Сегодня, 13:20
        Безусловно, рано о чем то говорить. Планер в море, люди работают по всем направлениям. В первую очередь формируется круг вопросов и определяется круг людей, в задачу которых войдет поиск ответов на эти вопросы. Только время и факты, ни чего кроме фактов, а гадание на кофейной гуще оставим прохигдеям.
        avg-mgn
    2. vovanpain Сегодня, 11:28
      К катастрофе самолета Ту-154 над Черным морем могло привести техническое состояние машины либо ошибка пилотирования, заявил министр транспорта России Максим Соколов, возглавляющий правительственную комиссию по расследованию произошедшего. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщает «Интерфакс».Террористический акт, по словам главы Минтранса, не рассматривается как основная версия падения самолета. «Но подчеркну, что это устанавливает следствие, а также специальная техническая комиссия министерства обороны», — цитирует чиновника ТАСС.Поисково-спасательная операция в районе катастрофы будет длиться столько, сколько необходимо, подчеркнул Соколов. В работе задействованы силы Минобороны, ФСБ, Росавиации и Росморречфлота, передает РИА Новости.К настоящему моменту обнаружены тела 11 погибших, уточняет ТАСС. В Минтрансе также допустили, что часть останков и обломков может оказаться в акватории Абхазии. Абхазская сторона, в свою очередь, выразила готовность помочь российским коллегам в поисках.В результате авиакатастрофы с участием самолета Ту-154Б-2 223-го летного отряда Минобороны погибли 92 человека: 84 пассажира и 8 членов экипажа. На борту находились артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова во главе с руководителем Валерием Халиловым, журналисты трех телеканалов (Первого, «Звезды» и НТВ), военнослужащие и еще несколько человек, включая исполнительного директора фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку (известную как Доктор Лиза) и главу департамента культуры министерства обороны Антона Губанкова.Самолет пропал с радаров в 05:27 мск 25 декабря после вылета из Сочи. Туда он прибыл из подмосковного Чкаловского для дозаправки. Воздушное судно, направлявшееся в сирийскую Латакию, упало практически сразу после взлета.
      lenta.ru/news/2016/12/26/sokolov/ Что бы знать надо иметь на руках черные ящики и найти их на дне моря,следствие обещает быть долгим. request
      vovanpain
      1. svp67 Сегодня, 11:40
        Цитата: vovanpain
        Что бы знать надо иметь на руках черные ящики и найти их на дне моря,следствие обещает быть долгим.

        Сначала хоть бы движки найти, уже по ним можно определить работали ли они до столкновения с водой. А это уже многое бы прояснило.
        svp67
        1. vovanpain Сегодня, 11:47
          Цитата: svp67
          Сначала хоть бы движки найти, уже по ним можно определить работали ли они до столкновения с водой. А это уже многое бы прояснило

          Сергей полностью согласен с вами, hi С уважением Коллега. hi
          vovanpain
    3. rvRomanoff Сегодня, 11:31
      Это не гражданский объект, поэтому более уместно слово диверсия. Диверсия в результате предательства, либо преступной халатности в рядах вооруженных сил. Очень жестко. И вы предлагаете, чтобы не дожидаясь окончания расследования, министр прокричал об этом с высокой трибуны? Тогда бы он был воистину законченным идиотом.
      rvRomanoff
      1. svp67 Сегодня, 11:33
        Цитата: rvRomanoff
        Диверсия в результате предательства, либо преступной халатности в рядах вооруженных сил.

        На сколько я понимаю, этот борт дозаправлялся на ГРАЖДАНСКОМ аэродроме. Так что тут есть и иные варианты.
        svp67
        1. котэ119 Сегодня, 11:51
          аэропорт Адлер двойного назначения, если ме память не измеяет
          котэ119
    4. Мур Сегодня, 11:48
      Цитата: Холуай
      Помнится какой то деятель вроде его тоже самое говорил про катастрофу в Египте...может даже и он,не помню уже

      А кто же ещё, как не этот клоун? Любуйтесь:
      https://www.newstube.ru/media/maksim-sokolov-otve
      til-na-voprosy-smi-ob-aviakatastrofe-v-egipte
      ...сейчас ещё причины катастрофы неизвестны..."31.05.15.
      Мур
    5. Герасим Донской Сегодня, 12:08
      Каэцца, Соколов просто выполняет приказ, напустить туману по более, свалить всё на экипаж, затянуть следствие и т д А со временем, оно всё как то само собой рассосется. Если бы не публикация амеров своих данных со спутника о взрыве над Синаем, то Минтранс РФ до сих пор бы твердил "о внезапной разгерметизации салона по вине стюардессы, открывшей дверь."
      Герасим Донской
    6. roadsmell Сегодня, 12:28
      Эту говорящую голову давно нужно сносить, и не только по этому факту.
      roadsmell
  2. DEZINTO Сегодня, 11:18
    Мда ...тут всё как и с любой авиакатастрофой, так много непонятно. ! Что стрындеть можно всё что угодно. Ну это просто факт. Много ли катастроф расследованно настолько точно что всё объяснили?.
    Я начитался. Процентов нну 50/50.

    Так что .....писимистичные лично у меня прогнозы насчет расследования. Увы.

    Опять же. зачем развернулись внезапно? Теорий вагон. А истина одна. - Которая на дне в чёрных ящиках. И которые если найдут. - нам интерпритируют. Вот поэтому надежды на истинное знание - мало. ((
    DEZINTO
  3. Лелёк Сегодня, 11:22
    Не надо поднимать волну до окончания расследований. Видеть во всём руку террористов и списать на это собственные ошибки легче всего, тем более, что террористы с удовольствием возьмут на себя эту аварию и даже будут хвастать своей вездесущностью. Надо подождать. yes
    Лелёк
    1. nadezhiva Сегодня, 11:48
      Если бы это были террористы - они бы уже пиарились и верещали, делали громкие заявления.
      nadezhiva
      1. Герасим Донской Сегодня, 12:11
        А если это акт спецслужб, например западных. Чтобы политики и "эксперты" поменьше гавкали на ТВ и бахвалились своей неуязвимостью. Цель - нанесение максимального политического ущерба! Заметим, задача выполнена.
        Герасим Донской
  4. iouris Сегодня, 11:28
    Тоже мне специалист.
    В 1985 г. поступил на экономический факультет ЛГУ им. А. А. Жданова на отделение политической экономии. Активно занимался комсомольской работой, был комсоргом курса. В 1991 году окончил экономический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ). В 1989—1991 годах обучался на юридическом факультете ЛГУ.
    Именно Соколов не обеспечил безопасность перевозки национального достояния.
    iouris
    1. Alexey RA Сегодня, 12:25
      Цитата: iouris
      Именно Соколов не обеспечил безопасность перевозки национального достояния.

      Кхм... а какое отношение гражданский министр транспорта имеет к борту ВВС?
      Alexey RA
  5. Jarilo Сегодня, 11:34
    Были сообщения, что к техническому состоянию самолёта претензий нет. К пилотам, я думаю тоже претензий нет. Сейчас, что это не теракт. Что же тогда - полтергейст?
    Jarilo
    1. Холуай Сегодня, 11:46
      Цитата: Jarilo
      Были сообщения, что к техническому состоянию самолёта претензий нет. К пилотам, я думаю тоже претензий нет. Сейчас, что это не теракт. Что же тогда - полтергейст?

      Всё Проще! Трусливость Чиновников!
      Холуай
      1. роман66 Сегодня, 12:36
        как вариант - какой-нибудь стингер, тоже теракт, но немного другой
        роман66
        1. Холуай Сегодня, 12:39
          ПЗРК? Тоже думал.Но есть видео ВЭБ камер, где видна вспышка...От ПЗРК полагаю след бы остался, камеры бы его зафиксировали бы...
          Холуай
          1. роман66 Сегодня, 12:41
            если с моря , с катера какого пустить то и фиксировать нечем было бы
            роман66
            1. Холуай Сегодня, 12:42
              Ну может быть.Тоже вариант...
              Холуай
  6. Million Сегодня, 11:37
    Что то замалчивают,хотя не удивлен этому.Думаю дело не в самолете и не в пилотах
    Million
  7. kaschey Сегодня, 11:40
    Не понимаю, погибли люди в результате авиакатастрофы, а ведение брифинга, смахивает на ведение заурядного мероприятия. Просто сжимаются зубы от одного только что министр транспорта России называет авиакатастрофу аварией. Дилетант у руководства таким ведомством - просто уму не постижимо.
    А большая тушка - машина надежная и тем более экипаж и эксплуатацию не ставлю под сомнение. 80% - теракт.
    kaschey
  8. Волька Сегодня, 11:42
    да горе, но этот министр плохой актер, как всегда правительство пытается увести мысли народа в сторону, не надо недооценивать свой народ, он куда мудрее и умнее чем вы думайте господа чиновники...
    Волька
  9. 24rus Сегодня, 11:46
    Вряд ли пронёс кто то что то на борт - скорее из ПЗРК сбили
    24rus
    1. Million Сегодня, 11:51
      На рамблере вчера был ролик с камеры наблюдения на берегу.На нем заметна небольшая вспышка,совсем небольшая,но для разгерметизации много и не надо.
      Million
  10. GEV67 Сегодня, 11:47
    Очень мутная история с крушением данного самолёта. Не всё так просто. Одно можно сказать,погибли люди! Расследование будет, но вот какие последствия и действия со стороны государства будут мы со временем узнаем. А вот такое заявление это уже не есть хорошо...
    GEV67
  11. Lionov Сегодня, 11:50
    Ищите крысу!В Адлере на дозаправке наверняка что-то подсунули,если была какая неисправность,то пилоты сразу-бы сообщили.Это 100% теракт,скоро поднимут остатки и станет ясно.
    Lionov
  12. Palch Сегодня, 11:56
    Признать сейчас факт наличия террористического акта, в результате которого был потерян самолет с личным составом и экипажем - это катастрофа по последствиям хуже чем собственно сама катастрофа самолета....
    Palch
  13. Agent_017 Сегодня, 12:00
    Пусть эксперты решают, причину падения смогут сказать только они. Хотя и им могут посоветовать сказать то, что должно было быть сказано..
    Agent_017
  14. синдикалист Сегодня, 12:06
    Версию с терактом пропагандисты будут оттягивать до последнего. Как и в случае с падением над Синаем. Иначе трещит по швам концепция "борьбы с террористами на дальних подступах". Конечно взрыв на борту не скроешь, но что нибудь придумают. Типа халатности военных, погрузивших на борт боеприпасы для сирийской группировки
    синдикалист
    1. interceptor58 Сегодня, 12:31
      223 отряд боеприпасы по заграницам не возит. Этим занимается 224 летный отряд (Русланы и Ил-76).
      interceptor58
  15. мичман Сегодня, 12:23
    Приходилось участвовать в разборе катастроф при посадке самолетов на воду. Еще был Гл. Конструктором в НИИ-33, когда Зам Главкома Кадомцев с самолетом МиГ-25 упал в Волгу. Все было цело, даже транзисторы в моей аппаратуре были в норме. Только диоды полопались. Затем наблюдал как американцы доставали наш Як-28 из озера под Берлином. Уже был Руководителем 6ГУ МРП СССР. Самолет и аппаратура была не разрушена. Вылетел в Берлин для этого (в нашу зону) с рабочего места. Сразу после этого сменили систему Гос опознавания. Присутствовал на анализе катастроф и гражданских самолетов, в том числе при падении на воду. Здесь при падении с 1500-2000 метров обломки фюзеляжа разбросало на 15 км. Так не бывает при технических неисправностях. Честь имею.
    мичман
    1. роман66 Сегодня, 12:38
      те же мысли одолевают, один в один
      роман66
  16. Герасим Донской Сегодня, 12:24
    Когда 31 октября 2015г случилась трагедия с лайнером над Синаем, важнейшим доказательством теракта -взрыва на борту, стали данные с амерского спутника. Иначе, до сих пор гос Соколов рассказывал бы сказки о "внезапной разгерметизации".
    В момент катастрофы Ту -154 погода была хорошая и небо безоблачное. Возникает вопрос, а что зафиксировала система ГЛОНАСС? Кроме того, кавказское побережье, как приграничная зона в т ч и Сочи, патрулируется и контролируется БПЛА. Они ведь тоже что то зафиксировали? Судя по всему, начинается подстава пилотов, дескать это их ошибка. Так проще и честь МО РФ, спецслужб не задевает, но подло.
    Герасим Донской
  17. alexhol Сегодня, 12:34
    Скоро слово "теракт" просто будет запрещено произносить.
    alexhol
  18. Siniy Сегодня, 12:39
    Что-то очень подозрительно что самолет развалился в воздухе как Айробус А321 в прошлом году, может когда проведут анализ обломков самолета причина катастрофы стает ясна
    Siniy
  19. ИванИванов Сегодня, 13:00
    Надо дождаться результатов, но судя по отсутствию сигналов бедствия, самолет просто развалился.. с чего?
    ИванИванов
  20. rvRomanoff Сегодня, 13:07
    Цитата: svp67
    Цитата: rvRomanoff
    Диверсия в результате предательства, либо преступной халатности в рядах вооруженных сил.

    На сколько я понимаю, этот борт дозаправлялся на ГРАЖДАНСКОМ аэродроме. Так что тут есть и иные варианты.

    Иные варианты еще хуже. Борт заправлялся в Адлере не планово, под охраной и наблюдением штурмана.
    rvRomanoff

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