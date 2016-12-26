Максим Соколов: Версия о теракте на борту Ту-154 не рассматривается в числе основных

Сегодня основные версии не включают в себя версию террористического акта, поэтому мы исходим из того, что причинами катастрофы могли быть либо техническое состояние, либо ошибки пилотирования, но подчеркну, что это устанавливает следствие, а также специальная техническая комиссия министерства обороны.

Министр транспорта Максим Соколов, возглавляющий правительственную комиссию по расследованию крушения Ту-154 в Сочи, провёл брифинг. В ходе брифинга он ответил на вопросы журналистов по поводу предварительных выводов о причинах крушения авиалайнера министерства обороны с 8 членами экипажа и 84 пассажирами на борту. По словам Максима Соколова, следствие на рассматривает теракт как основную причину крушения Ту-154.Максим Соколов:По словам министра, идентификация тел погибших будет проводиться в Москве – на базе центра судмедэкспертизы Минздрава РФ.Министр транспорта отбывает из Сочи в Москву, где на заседании правительства представит доклад о ходе работ в акватории Чёрного моря по поиску жертв трагедии и бортовых самописцев упавшего накануне авиалайнера.На этом фоне приходят сообщения о том, что к операции в районе Сочи подключены силы и средства и из соседней с регионом Абхазии. В Хостинский район Сочи прибыли военнослужащие, медики и сотрудники МЧС из Республики Абхазия и Новороссийска. В операции задействованы все спасательные отряды и морские суда Абхазии помимо десятков кораблей и иных судов РФ.