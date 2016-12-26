«Адмирал Горшков» войдет в состав флота в первой половине 2017 г
Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» будет передан заказчику в первой половине следующего года, сообщил начальник Главного штаба ВМФ Андрей Воложинский.
«Проблема создания корабля, тем более головного, всегда идет через сложности. Но в ближайшие месяцы эта задача будет решена успешно. Мне очень приятно, что здесь нет выполнения к какой-то назначенной дате, идет вдумчивая работа, чтобы моряки получили законченный, совершенный корабль», – сказал вице-адмирал.
Ранее сообщалось, что «Адмирал Горшков» завершил госиспытания, однако решение о передаче его российскому флоту будет принято после полной ревизии всех его систем.
Воложинский сообщил также, что до 2022 г судостроительной предприятие «Пелла» построит в интересах ВМФ 18 МРК проекта 22800. Сейчас на заводе находятся на разных этапах постройки 3 малых ракетных корабля нового поколения – «Ураган», «Тайфун» и «Шквал».
«Проблема создания корабля, тем более головного, всегда идет через сложности. Но в ближайшие месяцы эта задача будет решена успешно. Мне очень приятно, что здесь нет выполнения к какой-то назначенной дате, идет вдумчивая работа, чтобы моряки получили законченный, совершенный корабль», – сказал вице-адмирал.
Ранее сообщалось, что «Адмирал Горшков» завершил госиспытания, однако решение о передаче его российскому флоту будет принято после полной ревизии всех его систем.
Воложинский сообщил также, что до 2022 г судостроительной предприятие «Пелла» построит в интересах ВМФ 18 МРК проекта 22800. Сейчас на заводе находятся на разных этапах постройки 3 малых ракетных корабля нового поколения – «Ураган», «Тайфун» и «Шквал».
Использованы фотографии: http://sdelanounas.ru