«Адмирал Горшков» войдет в состав флота в первой половине 2017 г

Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» будет передан заказчику в первой половине следующего года, сообщил начальник Главного штаба ВМФ Андрей Воложинский.– сказал вице-адмирал.Ранее сообщалось, что «Адмирал Горшков» завершил госиспытания, однако решение о передаче его российскому флоту будет принято после полной ревизии всех его систем.Воложинский сообщил также, что до 2022 г судостроительной предприятие «Пелла» построит в интересах ВМФ 18 МРК проекта 22800. Сейчас на заводе находятся на разных этапах постройки 3 малых ракетных корабля нового поколения – «Ураган», «Тайфун» и «Шквал».