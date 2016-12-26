13:21 26 декабря

«Адмирал Горшков» войдет в состав флота в первой половине 2017 г

Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» будет передан заказчику в первой половине следующего года, сообщил начальник Главного штаба ВМФ Андрей Воложинский.

«Адмирал Горшков» войдет в состав флота в первой половине 2017 г


«Проблема создания корабля, тем более головного, всегда идет через сложности. Но в ближайшие месяцы эта задача будет решена успешно. Мне очень приятно, что здесь нет выполнения к какой-то назначенной дате, идет вдумчивая работа, чтобы моряки получили законченный, совершенный корабль», – сказал вице-адмирал.


Ранее сообщалось, что «Адмирал Горшков» завершил госиспытания, однако решение о передаче его российскому флоту будет принято после полной ревизии всех его систем.

Воложинский сообщил также, что до 2022 г судостроительной предприятие «Пелла» построит в интересах ВМФ 18 МРК проекта 22800. Сейчас на заводе находятся на разных этапах постройки 3 малых ракетных корабля нового поколения – «Ураган», «Тайфун» и «Шквал».

Использованы фотографии: http://sdelanounas.ru
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Комментарии 9
  1. Волька Сегодня, 11:38
    ну и названия, одни "ветерки" у нас что нет великих имен существительных и прилагательных...
    Волька
    1. 78bor1973 Сегодня, 11:46
      Все корабли малых рангов, всегда у нас, носили названия природных явлений!
      78bor1973
  2. Ал.Пересвет Сегодня, 11:41
    Скорее бы их построили и в армию пустили уже.
    Ал.Пересвет
  3. Samarin Сегодня, 11:55
    нет выполнения к какой-то назначенной дате, идет вдумчивая работа

    Вдумчиво так, 10 лет, строится и доводится один кораблик на 4500 тонн, красотища, блин
    Samarin
    1. 210окв Сегодня, 12:11
      Именно так,вдумчиво и тщательно!Системы корабля новые и требуют доработки.Учитывая что это вообще первый за двадцать пять лет такой корабль...Вы хотите чтобы после горбачевско-ельцинского погрома у нас все быстро строилось?
      210окв
      1. Gorjelin Сегодня, 12:23
        Вы хотите чтобы после горбачевско-ельцинского погрома у нас все быстро строилось?

        Буржуям на заказ у нас очень быстро строят, не хуже, чем на западе, для Индии той же сколько построили уже... и как быстро
        Gorjelin
        1. тлауикол Сегодня, 12:30
          вот именно ! а для себя "вдумчиво и тщательно." И пофиг , что к 12му году обещали ! Пофиг, что Главкому в ноябре обещали - кровь из носу ! В результате примут как-нибудь глючный неимеющийаналоговвмире отечественный Замволт в 17-18 году, а в море опять старые БПК ходить будут пока не развалятся
          тлауикол
        2. мамука Сегодня, 12:32
          корабль - красавец!! однако "нет выполнения к какой-то назначенной дате, идет вдумчивая работа" - звучит хорошо, но эт же не ИП сам себе клепает. без сроков нельзя в работе с государственным заказом и тем более, поставками в армию. похоже на имевшуюся кучу проблем и сорванные все мыслимые сроки.
          мамука
    2. Alexey RA Сегодня, 12:43
      Цитата: Samarin
      Вдумчиво так, 10 лет, строится и доводится один кораблик на 4500 тонн, красотища, блин

      Дык... если выбросить доводку ЗРК (пообещав установить его потом, в ходе эксплуатации), то 22350 можно было бы сдать ещё пару лет тому назад.
      Но ВМФ у нас учёный - и второй раз на фокус с такой сдачей не поведётся. Историю пр. 1155 на флоте хорошо помнят - первые БПК были приняты или вообще без ЗРК, или с половинным комплектом. И доукомплектованы не были - "Кулакову", например, вместо носового "кинжала" на площадку его антенного поста воткнули "гибку".
      Alexey RA

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