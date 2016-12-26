В Москве Россия, Пакистан и Китай проведут консультации по Афганистану. И тут без США...

На фото - парламент Афганистана

Информационные агентства публикуют информацию о ликвидации на востоке Афганистана одного из полевых командиров террористической группировки «Талибан» (запрещена в РФ) Муллы Фируза Джихади. Ликвидация одного из главарей «Талибан» произошла в результате атаки правительственными силами Афганистана группы талибов из засады. Вместе с Джихади были уничтожены ещё шестеро террористов, девять получили ранения.Необходимо отметить, что это уже вторая успешная операция афганских правительственных сил за последние несколько дней. Так, в провинции Фарьяб на севере страны был нейтрализован заместитель главаря крупной бандгруппы талибов уезда Гормач.Эта информация приходит на фоне сообщений о грядущих (27 декабря) консультациях по афганскому вопросу. Консультации пройдут в Москве. Для обсуждения ситуации в Афганистане соберутся как российские и афганские представители, так и делегации из Пакистана и Китая. В афганском парламенте выразили протест в отношении консультаций в Москве и обвинили Россию, Пакистан и КНР во «вмешательстве во внутренние дела Афганистана». Причина недовольства связана с тем, что якобы на консультации не приглашены афганские депутаты от правящей политической платформы. Но главное, судя по всему, вовсе не это. Главное - снова обходятся без США...Официальных данных от МИД РФ о том, какие именно афганские силы приглашены в Москву и приглашены ли вообще, пока не приводится.