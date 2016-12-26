13:21 26 декабря

В Москве Россия, Пакистан и Китай проведут консультации по Афганистану. И тут без США...

Информационные агентства публикуют информацию о ликвидации на востоке Афганистана одного из полевых командиров террористической группировки «Талибан» (запрещена в РФ) Муллы Фируза Джихади. Ликвидация одного из главарей «Талибан» произошла в результате атаки правительственными силами Афганистана группы талибов из засады. Вместе с Джихади были уничтожены ещё шестеро террористов, девять получили ранения.

Необходимо отметить, что это уже вторая успешная операция афганских правительственных сил за последние несколько дней. Так, в провинции Фарьяб на севере страны был нейтрализован заместитель главаря крупной бандгруппы талибов уезда Гормач.

Эта информация приходит на фоне сообщений о грядущих (27 декабря) консультациях по афганскому вопросу. Консультации пройдут в Москве. Для обсуждения ситуации в Афганистане соберутся как российские и афганские представители, так и делегации из Пакистана и Китая. В афганском парламенте выразили протест в отношении консультаций в Москве и обвинили Россию, Пакистан и КНР во «вмешательстве во внутренние дела Афганистана». Причина недовольства связана с тем, что якобы на консультации не приглашены афганские депутаты от правящей политической платформы. Но главное, судя по всему, вовсе не это. Главное - снова обходятся без США...


В Москве Россия, Пакистан и Китай проведут консультации по Афганистану. И тут без США...

На фото - парламент Афганистана


Официальных данных от МИД РФ о том, какие именно афганские силы приглашены в Москву и приглашены ли вообще, пока не приводится.

Использованы фотографии: The Daily Afghanistan Express
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Комментарии 20
  1. bouncyhunter Сегодня, 11:52
    Бананофюреру щелбан ! laughing Ждём "озабоченности" ...
    bouncyhunter
    1. vovanpain Сегодня, 11:56
      Цитата: bouncyhunter
      Бананофюреру щелбан ! laughing

      Да эту гориллу уже не воспринимают,как серьезного переговорщика.Хромая обезьяна и есть,хромая.Ждут Трампа.Здрав будь боярин drinks hi
      vovanpain
      1. влад66 Сегодня, 12:06
        Цитата: vovanpain
        Да эту гориллу уже не воспринимают

        Коллега не оскорбляйте горилл,они войн по всему миру не развязывают,в отличие от этого злобного бабуина. hi
        влад66
      2. Смог Сегодня, 12:09
        Цитата: vovanpain
        Цитата: bouncyhunter
        Бананофюреру щелбан ! laughing

        Да эту гориллу уже не воспринимают,как серьезного переговорщика.Хромая обезьяна и есть,хромая.Ждут Трампа.Здрав будь боярин drinks hi

        Опять исключительных обидели.ВВП мастер броска через бедро good
        И вам всем не хворать drinks
        Смог
      3. Арон Заави Сегодня, 12:10
        Цитата: vovanpain
        Цитата: bouncyhunter
        Бананофюреру щелбан ! laughing

        Да эту гориллу уже не воспринимают,как серьезного переговорщика.Хромая обезьяна и есть,хромая.Ждут Трампа.Здрав будь боярин drinks hi

        Трамп если он действительно умный ,сообщит что США полностью передают Афганистан под контроль этих стран и выведет всех своих солдат. Иногда дешевле заарыть неудачный бизнес,чем пытаться оживить его новыми инвестициями.
        Арон Заави
      4. злой партизан Сегодня, 12:16
        Цитата: vovanpain
        эту гориллу

        Да Господь с Вами Коллега! И ЭТО горилла??:
        злой партизан
        1. Смог Сегодня, 12:19
          [quote][Прима́ты (лат. Primates, фр. Primat, от primas, букв. «первые») — один из наиболее прогрессивных отрядов плацентарных млекопитающих, включающий, в том числе, обезьян и человека и к сожалению-барака обаму/quote] bully
          Смог
      5. сибиралт Сегодня, 12:27
        Это Обама то горила? Да он и на мартышку не тянет. laughing
        сибиралт
    2. роман66 Сегодня, 12:08
      а саечку за испуг?
      роман66
    3. сибиралт Сегодня, 12:26
      Это еще что! Начнем опрыскивать посевы мака на уничтожение, еще не тот вой поднимется. laughing
      сибиралт
    4. RUSIVAN Сегодня, 13:17
      Похоже ему уже не щелбаны ставят,а лещей, но скоро ему и из дома "волшебного" пендаля дадут...
      RUSIVAN
  2. изя топ Сегодня, 12:02
    черноухого смысла нет приглашать,а растрёпу ещё рано request
    пы.сы.а так ли уж плох талибан?с наркотой они боролись по мере сил,а янкесы,наоборот,на поток поставили в лучших традициях совхозов-миллионеров.площади и урожайность увеличивают
    изя топ
    1. злой партизан Сегодня, 12:18
      Цитата: изя топ
      растрёпу

      Ты пошто Трампушку обидел?? am
      Привет, единоверец! drinks
      злой партизан
      1. изя топ Сегодня, 12:28
        Цитата: злой партизан
        Привет, единоверец!

        здоров hi
        Цитата: злой партизан
        Ты пошто Трампушку обидел?

        не доверяю я ему what
        изя топ
  3. Вождь краснокожих Сегодня, 12:09
    Эти и без мыла в любую... провинцию влезут. Им что с РФ, что с Китаем советоваться не интересно...
    Вождь краснокожих
  4. Горный стрелок Сегодня, 12:11
    Пока Трамп в тему не вошел - все основные темы порешают без США wassat Ох и наследие оставляет безумный павиан своему сменщику..
    Горный стрелок
  5. Лелёк Сегодня, 12:13
    ( Главное - снова обходятся без США...)

    И это правильно. Хочешь сделать дело продуктивно, не вмешивай в него болтунов и брейкеров yes .
    Лелёк
  6. nnm Сегодня, 12:16
    Царандой решил права покачать?!!!!
    nnm
  7. Delink Сегодня, 12:37
    Да что же Вы делаете, кидаете сышыа? Разве так можно себя вести? am
    Сейчас они обидятся, крокодильи слезы лить будут из-за того, что их в песочницу не пускают и игрушки не дают. wassat laughing
    Delink
  8. синоби Сегодня, 13:18
    Похоже в афгане после схода сменят правительство.Самым демократическим способом.
    синоби

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