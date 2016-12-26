Печальный опыт использования турецких танков в Сирии должен ускорить создание в стране комплекса активной защиты
Плачевные результаты применения в Сирии танков М60Т и Леопард-2А4 должны подстегнуть разработчиков турецкой компании Aselsan в деле создания комплекса активной защиты (КАЗ) AKKOR, пишет Вестник Мордовии.
«Эта система круговой обороны для перспективной бронетехники, в частности, танков нового поколения "Алтай". Она представляет собой две имеющих круговое вращение сдвоенные пусковые установки для запуска мини-перехватчиков и четыре локатора обнаружения подлетающих к танку объектов. Все параметры AKKOR контролируются компьютером», – поясняет автор статьи Роман Катков.
Как заявили в компании, КАЗ будет способен перехватывать «все имеющиеся противотанковые управляемые снаряды и реактивные гранаты».
«Разработка комплекса началась 8 лет назад, и в 2010 году, якобы, даже был осуществлен первый удачный перехват ракеты-мишени. Но, пока данный КАЗ еще во многом считается "сырым", и говорить, о каких-то масштабных закупках данной системы не приходится», – отмечает автор.
Однако, по мнению экспертов, печальные итоги использования танков Сирии заставят инженеров активизировать работы, а турецких военных – закупать эти комплексы не только для «Алтаев», но другой бронетехники.
«Эта система круговой обороны для перспективной бронетехники, в частности, танков нового поколения "Алтай". Она представляет собой две имеющих круговое вращение сдвоенные пусковые установки для запуска мини-перехватчиков и четыре локатора обнаружения подлетающих к танку объектов. Все параметры AKKOR контролируются компьютером», – поясняет автор статьи Роман Катков.
Как заявили в компании, КАЗ будет способен перехватывать «все имеющиеся противотанковые управляемые снаряды и реактивные гранаты».
«Разработка комплекса началась 8 лет назад, и в 2010 году, якобы, даже был осуществлен первый удачный перехват ракеты-мишени. Но, пока данный КАЗ еще во многом считается "сырым", и говорить, о каких-то масштабных закупках данной системы не приходится», – отмечает автор.
Однако, по мнению экспертов, печальные итоги использования танков Сирии заставят инженеров активизировать работы, а турецких военных – закупать эти комплексы не только для «Алтаев», но другой бронетехники.
Использованы фотографии: Отвага2004, aselsan.com