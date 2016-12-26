13:21 26 декабря

Печальный опыт использования турецких танков в Сирии должен ускорить создание в стране комплекса активной защиты

Плачевные результаты применения в Сирии танков М60Т и Леопард-2А4 должны подстегнуть разработчиков турецкой компании Aselsan в деле создания комплекса активной защиты (КАЗ) AKKOR, пишет Вестник Мордовии.

Печальный опыт использования турецких танков в Сирии должен ускорить создание в стране комплекса активной защиты


«Эта система круговой обороны для перспективной бронетехники, в частности, танков нового поколения "Алтай". Она представляет собой две имеющих круговое вращение сдвоенные пусковые установки для запуска мини-перехватчиков и четыре локатора обнаружения подлетающих к танку объектов. Все параметры AKKOR контролируются компьютером», – поясняет автор статьи Роман Катков.


Как заявили в компании, КАЗ будет способен перехватывать «все имеющиеся противотанковые управляемые снаряды и реактивные гранаты».

Печальный опыт использования турецких танков в Сирии должен ускорить создание в стране комплекса активной защиты


«Разработка комплекса началась 8 лет назад, и в 2010 году, якобы, даже был осуществлен первый удачный перехват ракеты-мишени. Но, пока данный КАЗ еще во многом считается "сырым", и говорить, о каких-то масштабных закупках данной системы не приходится», – отмечает автор.

Печальный опыт использования турецких танков в Сирии должен ускорить создание в стране комплекса активной защиты


Однако, по мнению экспертов, печальные итоги использования танков Сирии заставят инженеров активизировать работы, а турецких военных – закупать эти комплексы не только для «Алтаев», но другой бронетехники.

Использованы фотографии: Отвага2004, aselsan.com
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Комментарии 34
  1. bouncyhunter Сегодня, 12:03
    Клюнул османов жареный петух в известное место ! laughing
    bouncyhunter
    1. Alex_Rarog Сегодня, 12:45
      а спать меньше надо) и башкой крутить! вспомните как на видео танки стоят на месте после первого попадания! остальные даже ухом не повели!
      Alex_Rarog
  2. Ustrushan Сегодня, 12:04
    Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих....
    Ustrushan
  3. voyaka uh Сегодня, 12:07
    "Она представляет собой две имеющих круговое вращение сдвоенные
    пусковые установки для запуска мини-перехватчиков и четыре локатора
    обнаружения подлетающих к танку объектов"////

    Так и Трофи сделан. Две пусковые и 4 радара.
    voyaka uh
    1. капрал Сегодня, 12:37
      Цитата: voyaka uh
      Так и Трофи сделан

      Только у вас ударные ядра.Причем автоматически перезаряжаемые картриджи.
      капрал
  4. Zaurbek Сегодня, 12:09
    Пока не столкнулись хорошей ПТ обороной...
    Zaurbek
  5. Indiffeent Сегодня, 12:10
    Какие плачевные то?-Подбито несколько танков и что?-Это что критерий? Танки подбиваются любые-и если турки потеряли пару тройку танков это еще ничего не доказывает и ничего не объясняет-мне вот более печальнее было видеть как т-72 бандитов выстрелил сзади в корму и то т-72 сирийцев сразу взорвался сгорел сразу с экипажем и двигатель не помог-сразу вспыхнул!-так что в свой огород смотреть надо а не в чужом в капусте колорадских жуков искать
    Indiffeent
    1. Muvka Сегодня, 12:18
      Не пару-тройку, а 10 леопардов за несколько дней.
      Muvka
      1. Indiffeent Сегодня, 12:29
        Гм-а кто считал то...-на этом ресурсе нет ни ссылок на видео ничего...Леопард полюбому покрепче т-72 будет полюбому
        Indiffeent
        1. Muvka Сегодня, 12:36
          http://vz.ru/news/2016/12/23/851140.html
          https://geopolitika.dirty.ru/10-leopardov-i-odin-
          m-60-stali-izvestny-poteri-turkov-pod-al-babom-12
          69852/
          http://allpravda.info/10-laquoleopardovraquo-i-od
          in-m-60-stali-izvestny-poteri-turkov-pod-al-babom
          -33222.html
          Muvka
        2. avt Сегодня, 12:37
          Цитата: Indiffeent
          Гм-а кто считал то...-на этом ресурсе нет ни ссылок на видео ничего..

          laughing А поисковик на компе не работает , пальчики по клаве могут только выстукивать про
          Цитата: Indiffeent
          Какие плачевные то?-Подбито несколько танков и что?-Это что критерий?

          laughing
          Цитата: Indiffeent
          .Леопард полюбому покрепче т-72 будет полюбому

          Я вот чего не могу понять - это что ? Соревнование за звание от Задорного -,,Ну тупы-ы-ы-е !"?И стоило за ради этого регистрироваться
          Цитата: Indiffeent
          на этом ресурсе

          Тут кроме виртуального погона таких наград не дают. bully
          avt
          1. Indiffeent Сегодня, 13:10
            Я чего то не понял ответ на мой пост-во первых страница не найдена а во вторых-не считайте чужие танки-считайте свои - и пока я не увижу на фото все 10 леопардов сгоревшими-я повторю-Сгоревшими я в эти вбросы не поверю-а По поводу Задорнова-Вы это к чему?-Вас в лужу пе-еть с детства садили? при чем тут мое мнение про Леопард и Т-72 и Задорнов? Вы смотрю здесь парень зарегились с претензией на умника?-Пока у меня пирожки кончились-как отложу-я Вам перешлю один-как награду...
            Indiffeent
            1. Muvka Сегодня, 13:18
              Там целых три страницы. А не одна.
              Muvka
        3. леликас Сегодня, 12:37
          Очень крепкие !
          леликас
          1. Indiffeent Сегодня, 13:11
            ну...он цел-выгорели вышибные панели что видно-может и экипаж спасся-Вам на закуску не послать т-72 с оторванными башнями за место вышибных панелей?
            Indiffeent
        4. леликас Сегодня, 12:49
          Можно и так , для Фомы .
          леликас
        5. svp67 Сегодня, 12:50
          Цитата: Indiffeent
          Леопард полюбому покрепче т-72 будет полюбому

          Уже сами немцы признали, что боевой дебют "Лео-2" оказался полностью ПРОВАЛЬНЫМ.
          svp67
          1. Indiffeent Сегодня, 13:12
            Да ну?-вон Абамка - дурачек то же много чего говорит и что я этому верить должен?
            Indiffeent
        6. RUSIVAN Сегодня, 13:13
          ПРОВЕРЯЛ или так на калькуляторе подсчитал???
          RUSIVAN
    2. Mareco Сегодня, 13:02
      То, что Т-72 плохой танк на самом деле не удивительно и не печально. Удивительно и печально, то, что он еще стоит на вооружение нашей армии.
      И то, что Лео повыбивали пока что мало о чем говорит. Сейчас действительно любой танк можно подбить. Тут надо скорее смотреть сколько членов экипажей гибнет при этом.
      Mareco
      1. Muvka Сегодня, 13:11
        Любой танк можно подбить, уничтоженные Лео - ничего не значат... Но 72 плохой. Интересный полет мысли. А обоснования будут?
        Muvka
        1. Mareco Сегодня, 13:18
          Десяти ситуаций с подбитыми танками мало чтобы вынести окончательный приговор. Может по ходу турецкой кампании и можно будет сделать вывод о качестве Леопарда.
          А Т-72 уже много чего повидал. Хорошего мало.
          Mareco
      2. Indiffeent Сегодня, 13:15
        Все правильно-а то увидели Леопард подбитый и понеслась- оооооой какй chei--s-se танк-надо все пересмотреть? как подбили пару тройку машин сразу понеслась в сети:'ой мамочки мои смотрите его подбили теперь его на свалку надо новый строить-если каждый раз когда подбивают пару танков бросать его и строить новый то я прикидываю что будет..
        Indiffeent
        1. Muvka Сегодня, 13:20
          Во-первых 10 танков, если уже не больше. Во-вторых, когда такое про Т-72 пишут, вы не утруждаете себя действовать так, как сами написали. И в-третьих, лео нигде до этого не воевал. А как начал, сразу огромные потери. Для меня это показатель.
          Muvka
    3. мамука Сегодня, 13:15
      слышал, что такое из-за хранения и компоновки снарядов в связи с наличием автомата заряжания - тут у нас плевались по поводу наличия заряжающих в танках НАТО. видимо, не просто так там автомата нет
      мамука
  6. Zaurbek Сегодня, 12:12
    Сейчас с\государства не обеспечившие свою технику системами противодействия ПТРК и гранатометам, не смогут малой кровью проводить наземные операции, насыщение ПТРК разных поколений очень большое, а цена их не так велика, даже относительно небогатые организации могут себе их позволить....
    Zaurbek
  7. Горный стрелок Сегодня, 12:17
    Тактическую подготовку турецких танкистов надо совершенствовать, для начала. Танки на возвышенностях открыто - не ставить, за флангами - смотреть, прикрываться дымзавесами и дымовыми гранатами.
    До уровня израильской системы туркам - как до Китая босиком.
    Горный стрелок
    1. Ka-52 Сегодня, 13:11
      Выше было
      .Леопард полюбому покрепче т-72 будет полюбому

      ИМХО: у Турецких танкистов на леопардах был комплекс "бога", ведь на всех выставках говорили , что Леопарды - это супер танки , вот и вели себя излишне вальяжно..
      Ka-52
  8. dmitriyruss Сегодня, 12:19
    Чтобы туркам танки не терять в Сирии, не нужно их туда вводить - кто нить передайте этот совет османом, а часть сэкономленных средств, скиньте мне на карточку
    dmitriyruss
    1. Тибидох Сегодня, 12:50
      Османам сообщили. Они Вам очень благодарны. soldier
      Просят, чтобы Вы скинули номер карточки и код (можно через меня в л/с).
      Тибидох
  9. Aviagr Сегодня, 12:24
    Не стоит забывать, что у активной защиты тоже ограниченное число противогранаток, а чтобы ими отбиваться - нужны действенные АФАР, не защищенные "железом". Так что вывод этих антенн или "съедание" анти-боезапаса обезоруживает КАЗ=танк. И если опять следовать тактике моего Москитного оружия, то пара десятков дешевых Сколопендр таки выведут любой танк из строя (пусть и без эффектного взрыва башни) - главное, чтобы этот монструозный и дорогущий "носитель и запускатель 40-ка снарядов" не смог больше ТОЧНО запускать свои снаряды и двигаться.
    Формализация и еще раз формализация оружия - красивые картинки и таблицы характеристик нужны лишь для оправдания РАСПИЛА!
    Аналогичные результаты преподносит и Мосул - весь "железный" кулак коалиции разбился об растопыренные пальцы ПТУРС и РПГ....
    Aviagr
  10. Волька Сегодня, 12:24
    слабое место данной защиты это "мертвая зона" этих круговых мортирок системы, т.е. все что ниже "юбки" около 5 м....
    Волька
    1. Zaurbek Сегодня, 12:28
      Должен быть комплекс из средств активной защиты и пассивной защиты и помех наведению ПТУРов. И тактика применения. Чего то одного не хватит, нет панацеи....
      Zaurbek
  11. демотиватор Сегодня, 12:48
    Печальный опыт использования турецких танков в Сирии
    У нас есть свой печальный опыт использования танков и другой бронированной техники в Грозном, в ещё в т.н. первую чеченскую компанию. Предприняв в новогоднюю ночь с 1994 на 1995 год штурм Грозного, и войдя в город несколькими механизированными колоннами, российские войска столкнулись с хорошо подготовленной противотанковой обороной, организованной незаконными вооруженными формированиями. Неудачный план командования по штурму города, составленный практически наобум, а также полное отсутствие у личного состава опыта в использовании бронетанковой техники в условиях узких городских улиц, явились причинами огромных потерь в бронетанковой технике в первые дни штурма города. Наши танки дудавцы жгли из простейших РПГ как на демонстрационных учениях. Выводы надо делать из своего опыта, прежде всего. От тупых управленческих решений никакая динамическая защита не спасёт. И даже первое место в танковом биатлоне. Война, извините, это не балет. Бойцы с ПТУРСами всегда замочат любой танк ещё на дальних подступах, до того, как экипаж сумеет распознать опасность. Что ни говори, а ребята танкисты сегодня, гарантированные почти камикадзе вообще-то. Не зря "Армату" новейшую сделали с автоматической необитаемой башней, а израильтяне еще раньше разместили экипаж "Меркавы" позади двигателя... чтоб хоть какую-то дополнительную защиту дать.
    демотиватор

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