13:20 26 декабря

Киев: Израильские поселения в Палестине тождественны "оккупации Крыма Россией"

Украинские дипломаты (если на Украине вообще остались дипломаты) пытаются обосновать своё решение по антиизраильской резолюции. Участившиеся попытки Киева объясниться с официальным Иерусалимом связаны с тем, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ввёл запрет для представителей израильского кабмина проводить встречи и консультации с украинскими чиновниками на срок в 3 недели.

Необходимо отметить, что такой запрет от Нетаньяху коснулся встреч и с чиновниками других стран, проголосовавших против строительства Израилем поселений на оккупированных палестинских территориях. Однако именно на Украине это известие вызвало наибольший ажиотаж, так как, по данным источников, Киев намеревался «выпросить» у Израиля финансовую помощь до конца текущего года. Теперь никакой помощи от Израиля Киеву в ближайшее время ждать точно не приходится.

Чтобы попытаться оправдать своё решение, постпред Украины в ООН Владимир Ельченко сделал запись в своём микроблоге:
Израильские поселения на оккупированных территориях противоречат международному праву как и оккупация Крыма Россией! Международное право одно для всех и нельзя им крутить, как собака хвостом.



Киев: Израильские поселения в Палестине тождественны "оккупации Крыма Россией"


Каким теперь местом и перед кем будет крутить Украина после решения Израиля и после отказа МВФ перечислить очередной кредитный транш до конца 2016 года, - в Киеве предпочитают помалкивать.

Использованы фотографии: https://twitter.com/YelchenkoUN
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Комментарии 49
  1. kervin78 Сегодня, 12:02
    И нагадить и попросить...Сосед дай пожрать а то под дверь тебе мне насрать нечем...
    kervin78
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:06
      Страна 404 опять напоминает о себе исключительно пакостями и скабрезностями в надежде на поддержку из-за лужи am
      bouncyhunter
      1. oleg-gr Сегодня, 12:12
        Хохлодипломаты заговорили про оккупацию палестинских территорий. Сильно обиделись, однако. И как потом Поросенко будет попрошайничать поддержку у Израиля?
        oleg-gr
      2. Чёрный Сегодня, 12:19
        После радостных визгов по-поводу трагедии с ТУ -154 со стороны официальных лиц киева и их безмозглой челяди, мненение этих ушлёпков разве кому то интересно?
        Чёрный
    2. vovanpain Сегодня, 12:19
      Израильские поселения на оккупированных территориях противоречат международному праву к

      Уважаемые израильские коллеги,вы бы поосторожнее там что ли. fellow Ведь Петруха Ляксеич поохмелится,да стукнет дряблой ручонкой по столу,да обьявит вам АТО. belay Что тогда делать то будете. wink
      vovanpain
      1. Микадо Сегодня, 12:29
        Что тогда делать то будете.

        наверно, половина израильтян в Россию побежит, статус беженца просит будет laughing (коллеги из Израиля, это шутка, я нисколько не хотел задеть Ваши чувства, шутить над украинским маразмом - так шутить drinks).
        они там, похоже, в Украине остатки мозга пропили.. Это даже не непрофессионализм, это просто ... wassat
        Микадо
      2. Юра Сегодня, 12:43
        Цитата: vovanpain
        Что тогда делать то будете.

        Ну "дык" объявят, что Украинское незаконное владение Крымом - это оккупация Российских территорий, а Израильские поселения - это освоение территорий. После того же как этот большой человек своей ручкой шлёпнет об стол, сильно рискуя её поломать, Израильские товарищи, предложат ему освоить и Украинские территории.
        Юра
      3. KVashentcev Сегодня, 13:00
        Они его в порошок сотрут. Аккуратно, без лишних жертв и усилий. Я Израиль за это и уважаю!
        KVashentcev
    3. сибиралт Сегодня, 12:20
      Во тупые! belay Построили нацистский бандеррух, и у евреев же просят денег на пожить!
      сибиралт
    4. Лопатов Сегодня, 13:13
      Да ладно...
      Украина на фоне Синегала выглядит ещё довольно адекватно... Те, являясь многолетними получателями финансовой помощи от Израиля умудрились вместе с Новой Зеландией выступить инициаторами этой резолюции laughing
      Лопатов
  2. Pete Mitchell Сегодня, 12:09
    Это уже даже не смешно. Они что действительно тупые и верят, что их мнение кого то интересует. Им бы внутренние проблемы решать, а не создавать головную боль у всех вокруг
    Pete Mitchell
    1. svp67 Сегодня, 12:16
      Цитата: Pete Mitchell
      а не создавать головную боль у всех вокруг

      Браво, Вы очень четко сформулировали цель существования сегодняшней Украины...
      svp67
  3. роман66 Сегодня, 12:10
    кто еще евреев не пинал? в очередь!
    роман66
    1. Арон Заави Сегодня, 12:12
      Цитата: роман66
      кто еще евреев не пинал? в очередь!

      Вот честно нам так по барабану ,что вы думаете о нас.
      Арон Заави
      1. svp67 Сегодня, 12:17
        Цитата: Арон Заави
        Вот честно нам так по барабану ,что вы думаете о нас.

        Да? А почему Гройсмана не пожелали принять?
        svp67
      2. роман66 Сегодня, 12:18
        да ладно , не пузыритесь, забавно ведь, я вообще-то за российско-израильскую дружбу
        роман66
      3. Чёрный Сегодня, 12:23
        Цитата: Арон Заави
        Вот честно нам так по барабану ,что вы думаете о нас.

        Главное мнение нового папы laughing ...то то на ООН ему жаловаться помчались....кстати, а шо вы так на бандеровцев обиделись? Ток вчера были готовы с ними взасос целоваться и дружить против РФ... wink
        Чёрный
      4. Alexey RA Сегодня, 12:27
        Цитата: Арон Заави
        Вот честно нам так по барабану ,что вы думаете о нас.

        Да-да-да... мы Вам верим.
        Три дня я гналась за Вами — да! — чтобы сказать Вам, как Вы мне безразличны!
        laughing
        Alexey RA
      5. edeligor Сегодня, 13:00
        Здравствуйте Арон! Что, приятно ощутить двойные стандарты, да ещё и от КОГО?! "Ширхан и его шакалы" предали... - это их естество, то ли ещё будет. Действительно "по барабану", только увидев сегодня лицо Нетаньяху мне, почему то, стало не по себе...
        edeligor
  4. Pronow Сегодня, 12:10
    Израиль и Россия - братья на век fellow
    Pronow
    1. fif21 Сегодня, 12:30
      Цитата: Pronow
      Израиль и Россия - братья на век

      Нет у России братьев и сестер , у России есть интересы . hi
      fif21
      1. novobranets Сегодня, 12:50
        Цитата: fif21
        Цитата: Pronow
        Израиль и Россия - братья на век

        Нет у России братьев и сестер , у России есть интересы .
        Израиль и Россия - интересные братья на век lol
        novobranets
    2. Семен Семеныч Сегодня, 13:00
      Цитата: Pronow
      Израиль и Россия - братья на век fellow

      А они об этом знают? lol
      Семен Семеныч
  5. 100502 Сегодня, 12:11
    Хорошо бы визовый режим ввести с Украиной, это стало бы прекрасным подарком на Новый Год.
    100502
  6. Наблюдатель2014 Сегодня, 12:12
    Киев: Израильские поселения в Палестине тождественны "оккупации Крыма Россией"
    У как привыкли ,что им постоянно халява была.Крым "Хрущ в к вышиванке" подарил.Да мало ли что им за счёт России досталось.Всё в навоз превратили.Всё згубили .Ничего своего не построили и не создали.Сейчас ляпнут а "Антонов"."Антонов" тоже халява из Новосибирска тот что и Крым подарил.Вся нэзалэжность на тырили газ и продавали как свой построена.
    Ну а Крым,Какой брилиант ,в каком навозе был.Так что пусть сидят на своей свиноферме и меньше хрюкают.Ибо терпение русского народа не безгранично.
    Наблюдатель2014
    1. tolyasik0577 Сегодня, 12:23
      Украинцы в абсолютной массе своей трудолюбивые, талантливые доброжелательные люди. Я о тех украинцах которые живут из по кон века на восточной ее части. Все те проблемы на украине- результат присоединения западных областей Сталиным. Наиболее лояльная категория западу и поддерживаемая западом против России. Только на штыках западэнщины к власти пришла откровенные проходимцы и завязали гражданскую войны ради очищения украины от про российских взглядов.
      tolyasik0577
  7. изя топ Сегодня, 12:14
    параллельная реальность,она такая...израилевка перед строительством отбамбливаетя,а где зелёные в Крыму бомбили?в Крыму кроме взрывов свидомых пуканов других не было request
    изя топ
  8. Волька Сегодня, 12:15
    ну вот укропитеки совсем спятили...
    Волька
    1. avt Сегодня, 12:28
      Цитата: Волька
      ну вот укропитеки совсем спятили...

      Ну походу гадят вокруг себя из любви к искусству . bully Ну казалось бы , да все знают что голосовать будут как Гуталин напоследок решил . Это же его личные тёрки даже может и не с Израилем вообще, а с Нетаньху у частности . Ну промолчи , подыми пуку молча и останься в толпе голосовавших. Нет , надо у тут шаровары снять и трясти bully 404 это уже реально не страна -диагноз!
      Цитата: svp67
      А почему Гройсмана не пожелали принять?
      bully Эта таки надо хорошо постараться, чтобы ГРОЙСМАНА не пустили у Израиль ! bully
      avt
  9. Evgen2x Сегодня, 12:15
    Говорят, когда Господь хочет наказать кого нибудь, он лишает того разума, похоже все таки доигрались свидомые!
    Evgen2x
  10. DEZINTO Сегодня, 12:22
    Я ничего не понял!? Они очень сильно болеют?

    Ну держись Солнечная система! Сейчас тебе украинские политики точно объяснят в какую сторону крутиться! И почему у Сатурна такой не правильный наклон!

    "Будут написаны, подписаны и дополненны документы! - Вы уж не сомневайтесь Сатурн с Венерой! Всё на Вас накопаем"! "А то - иж! не тем боком он решил на нэньку краину смотреть"!
    DEZINTO
  11. Александр 3 Сегодня, 12:25
    На Украине аномалия -хвост виляет собакой.
    Александр 3
    1. Семен Семеныч Сегодня, 13:09
      Цитата: Александр 3
      На Украине аномалия -хвост виляет собакой.

      После Чернобыля еще не то может быть...
      Семен Семеныч
  12. Горный стрелок Сегодня, 12:26
    Совсем растерялись хохлатые - кому лизать? На кого лаять?Зато в кого стрелять - они ни капелюшечки не сомневаются. Жалости лично у меня к этому "братскому народу" - не осталось. Вообще нисколько. Умом понимаю, что 90% народа вообще "не при делах", пытаются выжить в /на территории 404... А брезгливость зашкаливает.
    Горный стрелок
  13. Копчёный Сегодня, 12:26
    Интересно что сейчас на Варонлайне, этом серпенатрии русофобов.
    Копчёный
  14. fif21 Сегодня, 12:27
    Парашенко - Вальцман ! И где она еврейская солидарность?
    fif21
    1. Paranoid50 Сегодня, 13:03
      Цитата: fif21
      И где она еврейская солидарность?

      А это такой же миф,как и многие другие относительно еврейского народа. Обычный народ,не хуже и не лучше других. Что же до темы с голосованием в оон, то тут имеет место быть классическая "вилка". И, вообще, случай уникальный,касаемо последствий. Ведь что имеем по результатам : Израиль - ему по барабану; оон - оно привыкло,что Израилю по барабану; а вот хохлы... причём зрадой для них явился уже сам факт голосования именно по Израилю.Тут,как ни голосуй - будешь в минусе. Такую подставу спецом не устроишь, да и было бы для кого. Результат - на лице. yes
      Paranoid50
  15. MMX Сегодня, 12:29
    Так вот зачем Украина в Совбез ООН так рвалась.
    MMX
  16. Siniy Сегодня, 12:32
    а можетли быть так что правительство РФ согласится на примере Курил с Японией, на совместную хоз. деятельность с Украиной в Крыму?
    Siniy
    1. Palch Сегодня, 12:48
      Да вы батенька провокатор. Вы хохложоп по жизни или только за бабки?
      Palch
    2. novobranets Сегодня, 12:55
      Цитата: Siniy
      а можетли быть так что правительство РФ согласится на совместную хоз. деятельность с Украиной в Крыму?
      А кому они нужны в Крыму, после всех их идиoтckиx блокад? Если их там и захотят видеть, так только за тем, что бы начистить табло. И "совместная" деятельность с Украиной... кто же на это клюнет? Знаем. Проходили уже. Спасибочки.
      novobranets
  17. Оператор Сегодня, 12:48
    У скакунов крыша поехала - сравнили Крым с Палестиной.

    В Крыму местные жители реализовали свое право на самоопределение в соответствии с Уставом ООН, в Палестине израильские оккупанты понастроили своих опорных пунктов и завезли туда гастарбайтеров.
    Оператор
  18. anna1980 Сегодня, 12:49
    это укроповские политики крутят хвостом как девочки лёгкого поведения, просто их в данный момент амерекосы имеют причём куда хотят wassat и говорить они будут то что хозяин скажет а иначе angry laughing
    anna1980
  19. japs Сегодня, 12:53
    Насчет хитрости евреев я в курсе, но Климкинд, Гройсман и Вальцман что-то явно упустили...
    japs
  20. Siniy Сегодня, 12:55
    а каким образом Россия будет нормализовывать отношения с Украиной?
    что надо сделать что бы население Украины перестало негативно относится к России?
    Что РФ даст взамен Крыма? низкие цены на газ?
    Siniy
  21. iouris Сегодня, 12:57
    А как проголосовал представитель РФ? Уже догадываюсь. Вопрос снят.
    iouris
  22. sir_obs Сегодня, 12:58
    Какое там у них мнение. Как хозяин влел, так и тявкают.
    sir_obs
  23. максим1987 Сегодня, 12:59
    хохлатые поднасрали евреям. Чудно laughing
    максим1987
  24. Orionvit Сегодня, 13:15
    Владимир Ельченко сделал запись в своём микроблоге:
    Здесь наверное неточность. Нужно было написать: "нашёл мысль в своём микромозге".
    Orionvit

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