Киев: Израильские поселения в Палестине тождественны "оккупации Крыма Россией"

Израильские поселения на оккупированных территориях противоречат международному праву как и оккупация Крыма Россией! Международное право одно для всех и нельзя им крутить, как собака хвостом.

Украинские дипломаты (если на Украине вообще остались дипломаты) пытаются обосновать своё решение по антиизраильской резолюции. Участившиеся попытки Киева объясниться с официальным Иерусалимом связаны с тем, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ввёл запрет для представителей израильского кабмина проводить встречи и консультации с украинскими чиновниками на срок в 3 недели.Необходимо отметить, что такой запрет от Нетаньяху коснулся встреч и с чиновниками других стран, проголосовавших против строительства Израилем поселений на оккупированных палестинских территориях. Однако именно на Украине это известие вызвало наибольший ажиотаж, так как, по данным источников, Киев намеревался «выпросить» у Израиля финансовую помощь до конца текущего года. Теперь никакой помощи от Израиля Киеву в ближайшее время ждать точно не приходится.Чтобы попытаться оправдать своё решение, постпред Украины в ООН Владимир Ельченко сделал запись в своём микроблоге:Каким теперь местом и перед кем будет крутить Украина после решения Израиля и после отказа МВФ перечислить очередной кредитный транш до конца 2016 года, - в Киеве предпочитают помалкивать.