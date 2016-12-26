«Звёздочка» завершила ремонт крейсера «Маршал Устинов»
По завершении пятилетнего ремонта ракетный крейсер «Маршал Устинов» покинул Центр судоремонта «Звездочка», взяв курс на Североморск.
«Центр судоремонта "Звездочка" завершил заводской ремонт ракетного крейсера "Маршал Устинов" проекта 1164 "Атлант"… В субботу 24 декабря корабль покинул акваторию "Звездочки" и взял курс на Североморск – главную базу Северного флота», – говорится в релизе предприятия.
Сообщается, что «в ходе работ на "Маршале Устинове", начатых в 2011 году, корабелами Центра судоремонта был выполнен ремонт корпусных конструкций корабля, механизмов винторулевой группы, главной силовой установки, общекорабельных систем крейсера». Кроме того, «проведена модернизация систем радиоэлектронного вооружения с заменой аналоговых устройств на цифровые».
На предприятии напомнили, что в октябре крейсер вышел в море для прохождения ходовых испытаний.
«Многочисленные проверки систем и механизмов крейсера в морских условиях, продолжавшиеся около месяца, подтвердили высокие эксплуатационные характеристики корабля», – говорится в сообщении.
«Центр судоремонта "Звездочка" завершил заводской ремонт ракетного крейсера "Маршал Устинов" проекта 1164 "Атлант"… В субботу 24 декабря корабль покинул акваторию "Звездочки" и взял курс на Североморск – главную базу Северного флота», – говорится в релизе предприятия.
Сообщается, что «в ходе работ на "Маршале Устинове", начатых в 2011 году, корабелами Центра судоремонта был выполнен ремонт корпусных конструкций корабля, механизмов винторулевой группы, главной силовой установки, общекорабельных систем крейсера». Кроме того, «проведена модернизация систем радиоэлектронного вооружения с заменой аналоговых устройств на цифровые».
На предприятии напомнили, что в октябре крейсер вышел в море для прохождения ходовых испытаний.
«Многочисленные проверки систем и механизмов крейсера в морских условиях, продолжавшиеся около месяца, подтвердили высокие эксплуатационные характеристики корабля», – говорится в сообщении.
Использованы фотографии: army-news.ru