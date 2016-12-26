13:20 26 декабря

«Звёздочка» завершила ремонт крейсера «Маршал Устинов»

По завершении пятилетнего ремонта ракетный крейсер «Маршал Устинов» покинул Центр судоремонта «Звездочка», взяв курс на Североморск.

«Звёздочка» завершила ремонт крейсера «Маршал Устинов»


«Центр судоремонта "Звездочка" завершил заводской ремонт ракетного крейсера "Маршал Устинов" проекта 1164 "Атлант"… В субботу 24 декабря корабль покинул акваторию "Звездочки" и взял курс на Североморск – главную базу Северного флота», – говорится в релизе предприятия.


Сообщается, что «в ходе работ на "Маршале Устинове", начатых в 2011 году, корабелами Центра судоремонта был выполнен ремонт корпусных конструкций корабля, механизмов винторулевой группы, главной силовой установки, общекорабельных систем крейсера». Кроме того, «проведена модернизация систем радиоэлектронного вооружения с заменой аналоговых устройств на цифровые».

На предприятии напомнили, что в октябре крейсер вышел в море для прохождения ходовых испытаний.

«Многочисленные проверки систем и механизмов крейсера в морских условиях, продолжавшиеся около месяца, подтвердили высокие эксплуатационные характеристики корабля», – говорится в сообщении.

Использованы фотографии: army-news.ru
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Комментарии 12
  1. bouncyhunter Сегодня, 12:21
    Отлично ! Ещё один боевой корабль вернулся в строй ! Семь футов под килем ! good
    bouncyhunter
    1. oleg-gr Сегодня, 12:23
      Ударная мощь флота повышается..
      oleg-gr
      1. Zibelew Сегодня, 13:10
        ВТГ с элементами модернизации - "Подберезовик" с "Фрегатом". Новые радары взамен РЛС, входивших в состав радиолокационного комплекса МР-800 «Флаг», установленного на корабле при постройке.

        Zibelew
      2. Titsen Сегодня, 13:16
        Цитата: oleg-gr
        Ударная мощь флота повышается..


        Наконец то!

        Только бы понять по-подробнее - что из вооружения нового и современного поставили?
        Titsen
  2. ydjin Сегодня, 12:22
    Хорошая новость, ещё одна мощная боевая единица в строю!
    ydjin
  3. изя топ Сегодня, 12:30
    черт,чем же стрелять то будет "оскал социализма" what думал,ему пусковые переделают request
    изя топ
    1. Молот 75 Сегодня, 12:51
      Прочитайте про П-1000 "вулкан" и спросите на что пусковые переделывать, на циркон, что ли???? Там нет ТТХ ракеты еще.
      Молот 75
  4. Bronevick Сегодня, 12:40
    Отлично. Теперь ждём Адмирала Нахимова.
    Bronevick
    1. Manul Сегодня, 12:48
      Цитата: Bronevick
      Отлично. Теперь ждём Адмирала Нахимова.

      И "Адмирала Эссена" sad .
      Но новость безусловно отличная!!! good drinks
      Manul
  5. Волька Сегодня, 12:46
    в добрый путь, семь футов под килем...
    Волька
  6. akmoa781 Сегодня, 12:51
    Это очень хорошо теперь вернуть в состав флота братьев "Петра Великого" и станет ещё лучше.
    akmoa781
  7. GEV67 Сегодня, 12:59
    Ремонт это здорово. Но вот когда будет новый корабль такого класса?
    GEV67

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