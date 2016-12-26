13:19 26 декабря

Истребители-бомбардировщики МиГ-23БН в Сирии

Истребитель-бомбардировщик МиГ-23БН по-прежнему остается одной из основных ударных машин в сирийских ВВС, пишет Вестник Мордовии.

Истребители-бомбардировщики МиГ-23БН в Сирии


Самолет активно применяется для нанесения ударов по объектам группировки ИГ (запрещена в РФ).


Истребители-бомбардировщики МиГ-23БН в Сирии
Истребители-бомбардировщики МиГ-23БН в Сирии


«Конечно, данные ударные машины несколько устарели, но они могут нести широкий спектр различного вооружения. В частности, различные авиабомбы, в том числе шесть 500-килограммовых. Неуправляемые ракеты 57-мм С-5, 80-мм С-8, мощные 240-мм С-24 весом в 235 кг. Общий вес бомбовой нагрузки может достигать 3000 кг», – пишет автор статьи Роман Катков.

Истребители-бомбардировщики МиГ-23БН в Сирии


Самолет вооружен 23-мм пушкой ГШ-23Л с комплектов на 200 выстрелов.

Часть МиГов дислоцируется на базе ВВС Думейр к северо-востоку от Дамаска.

Истребители-бомбардировщики МиГ-23БН в Сирии
Истребители-бомбардировщики МиГ-23БН в Сирии


«По некоторым данным сирийцы продолжают эксплуатировать около четырех десятков самолетов такого типа. И, поскольку значительного обновления парка ударных самолетов не ожидается, МиГ-23БН еще долгое время будут помогать сирийцам в борьбе с терроризмом» – заключает автор.

Истребители-бомбардировщики МиГ-23БН в Сирии

Использованы фотографии: SANA, блог Юрия Лямина, Encyclopedia of Syrian military
16

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 12
  1. oleg-gr Сегодня, 12:39
    Что есть в наличии на том и воюют. Когда речь идет о выживании государства, не до церемоний. Страну еще потом восстанавливать из руин потребуется. На новое вооружение средства еще не скоро найдутся.
    oleg-gr
    1. Сергей Ф Сегодня, 12:45
      И то верно!
      Не до жиру, быть бы живу!
      И потом, хоть самолетный парк и не новый, но проверенный и испытанный!
      Сергей Ф
      1. BilliBoms09 Сегодня, 12:51
        Старая машина, но на этом театре боевых действе, вполне... А более серьёзные задачи, решают российские ВКС!!!
        BilliBoms09
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:54
          И потом, хоть самолетный парк и не новый, но проверенный и испытанный!

          Вот только удручает то , что изнашиваются они . Да и ресурс не вечный . sad
          bouncyhunter
  2. Bronevick Сегодня, 12:43
    Интересно, а есть ли опыт применения ГШ-23 с самолёта по наземным целям или это бред?
    Bronevick
    1. iouris Сегодня, 12:53
      Почему бред? Это вопрос эффективности. Кроме того, как я понимаю, ресурс (настрел) у авиационных пушек относительно небольшой, а война слишком затянулась. И ещё один момент: отдача от стрельбы может приводить к отказам электрооборудования. К числу особенно неприятных последствий можно отнести нарушение контакта (обрыв) проводов в ШР автоматики единственного двигателя.
      iouris
      1. edeligor Сегодня, 13:12
        Согласен с Вами. Судя по фото, регламент бортам давно не снился. Вы забыли упомянуть скорость пикирования и выход из него.
        edeligor
      2. Чёрный Полковник Сегодня, 13:14
        На 23-х ГШ-23 особых проблем не составляла. А вот на МиГ-27 уже была ГШ-6-30А. Там проблема сильной отдачи была существенной (отказывали приборы, отрывались с точек крепления) и до конца так и не была решена. http://www.airwar.ru/enc/fighter/mig27.html
        Чёрный Полковник
  3. iouris Сегодня, 12:46
    Скорее всего, лётчики применяют АСП только в ручном режиме. Вывод: ПрНК-23 всех модификаций был всего лишь "прибамбасом". А ведь объём трудозатрат и затрат времени на "юстировку" был колоссальный.
    iouris
  4. Zaurbek Сегодня, 12:56
    У этого самолета в ВВС СССР стоит ГШ 6-30. С мощностью сопоставимой с орудием А-10. На экспортных модификациях какое орудие ставили?
    Zaurbek
  5. GEV67 Сегодня, 13:02
    Если бы не матрасники с их помощью игил, то этим бандюгам за глаза хватит.
    GEV67
  6. Zaurbek Сегодня, 13:10
    Довольно прогрессивная и спорная машина, для своего времени. Су-24 для бедных... Системы наведения почти как у Сухого, режимы полета тоже, но 1 летчик и 1 двигатель. А для штурмовых целей слабо защищен.
    Zaurbek

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня