Истребители-бомбардировщики МиГ-23БН в Сирии
Истребитель-бомбардировщик МиГ-23БН по-прежнему остается одной из основных ударных машин в сирийских ВВС, пишет Вестник Мордовии.
Самолет активно применяется для нанесения ударов по объектам группировки ИГ (запрещена в РФ).
«Конечно, данные ударные машины несколько устарели, но они могут нести широкий спектр различного вооружения. В частности, различные авиабомбы, в том числе шесть 500-килограммовых. Неуправляемые ракеты 57-мм С-5, 80-мм С-8, мощные 240-мм С-24 весом в 235 кг. Общий вес бомбовой нагрузки может достигать 3000 кг», – пишет автор статьи Роман Катков.
Самолет вооружен 23-мм пушкой ГШ-23Л с комплектов на 200 выстрелов.
Часть МиГов дислоцируется на базе ВВС Думейр к северо-востоку от Дамаска.
«По некоторым данным сирийцы продолжают эксплуатировать около четырех десятков самолетов такого типа. И, поскольку значительного обновления парка ударных самолетов не ожидается, МиГ-23БН еще долгое время будут помогать сирийцам в борьбе с терроризмом» – заключает автор.
Самолет активно применяется для нанесения ударов по объектам группировки ИГ (запрещена в РФ).
«Конечно, данные ударные машины несколько устарели, но они могут нести широкий спектр различного вооружения. В частности, различные авиабомбы, в том числе шесть 500-килограммовых. Неуправляемые ракеты 57-мм С-5, 80-мм С-8, мощные 240-мм С-24 весом в 235 кг. Общий вес бомбовой нагрузки может достигать 3000 кг», – пишет автор статьи Роман Катков.
Самолет вооружен 23-мм пушкой ГШ-23Л с комплектов на 200 выстрелов.
Часть МиГов дислоцируется на базе ВВС Думейр к северо-востоку от Дамаска.
«По некоторым данным сирийцы продолжают эксплуатировать около четырех десятков самолетов такого типа. И, поскольку значительного обновления парка ударных самолетов не ожидается, МиГ-23БН еще долгое время будут помогать сирийцам в борьбе с терроризмом» – заключает автор.
Использованы фотографии: SANA, блог Юрия Лямина, Encyclopedia of Syrian military