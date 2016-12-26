13:19 26 декабря

Первая партия Су-35 поставлена в Китай

Четыре первые истребители Су-35 совершили перелет из Комсомольска-на-Амуре на военный аэродром Суйцзы в китайской провинции Гуандун. Об этом сообщили ресурсы, отслеживающие передвижения военной авиации.

Первая партия Су-35 поставлена в Китай
Китайский летно-технический состав, проходящий подготовку на истребители Су-35, на фоне используемого для подготовки Су-35С ВКС России. Жуковский, ноябрь 2016 г.

Вместе с истребителями в Китай прибыл Ил-76ТД-90ВД, вероятно, доставивший необходимое техническое оборудование.


Ранее о передаче самолетов китайской стороне сообщил городской ресурс Комсомольска-на-Амуре komcity.ru.

«На этой неделе, во вторник (20 декабря), на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре состоялась приёмка первых четырёх истребителей Су-35, построенных для Китая в соответствии с заключённым в этом году контрактом. Первую партию реактивных самолётов изначально планировалось поставить в Китай после Нового года, однако российская сторона решила ускорить передачу самолётов, назначив крайним сроком 25 декабря. В срок авиастроители уложились, и как раз сегодня, 25 числа, утром четыре Су-35 вылетели с КнААЗ», – говорится в сообщении.

Использованы фотографии: Дмитрий Смирнов / ВКонтакте
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Комментарии 1
  1. Ихрек Сегодня, 13:16
    Значит скоро будет китайская версия этого самолёта, точнее китайская копия.
    Ихрек
  2. cniza Сегодня, 13:16
    Если платят исправно то да и партия должна быть не маленькой , пусть пытаются скопировать.
    cniza

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