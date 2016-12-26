ОПК создаст новый беспилотник на замену «Форпосту»

В «Объединенной приборостроительной корпорации» приступили к созданию нового летательного аппарата среднего класса, который должен прийти на смену БЛА «Форпост», стоящему на вооружении Минобороны.– сказал гендиректор компании Александр Якунин.По его словам, новый беспилотник по сравнению с предшественниками будет обладать «более широким радиусом действия – до нескольких сотен километров».«Форпост» имеет длину 5,85 м, размах крыльев – 8,55 м. Максимальная скорость – 204 км/час, время нахождения в воздухе – до 17 час. Способен нести полезную нагрузку до 100 кг.