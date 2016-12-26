21:56 26 декабря

ОПК создаст новый беспилотник на замену «Форпосту»

В «Объединенной приборостроительной корпорации» приступили к созданию нового летательного аппарата среднего класса, который должен прийти на смену БЛА «Форпост», стоящему на вооружении Минобороны.

ОПК создаст новый беспилотник на замену «Форпосту»


«Мы начали работу над новым БЛА средней дальности, который должен прийти на смену "Форпосту". Есть определенные наработки по данной машине. Больше пока, к сожалению, ничего сказать не могу», – сказал гендиректор компании Александр Якунин.


По его словам, новый беспилотник по сравнению с предшественниками будет обладать «более широким радиусом действия – до нескольких сотен километров».

«Форпост» имеет длину 5,85 м, размах крыльев – 8,55 м. Максимальная скорость – 204 км/час, время нахождения в воздухе – до 17 час. Способен нести полезную нагрузку до 100 кг.


Использованы фотографии: bastion-opk.ru
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Комментарии 23
  1. Zaurbek Сегодня, 13:41
    Форпост не самая новая конструкция.... Видимо схему посмотрели, применение отработали, теперь внесут изменения с учетом достижений в связи, сенсорах, композитных материалах. И наземные комплексы управления тоже требуют модернизации...
    Zaurbek
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:44
      Согласен . Раз в ходе эксплуатации "Форпоста" появились наработки по улучшению - надо их внедрять .
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 15:05
        Когда мы сделаем ударный вариант? Пора.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 18:25
          Цитата: cniza
          Когда мы сделаем ударный вариант? Пора.

          Подозреваю , Витя , что такие разработки ведутся . Просто о них не трезвонят . wink
          bouncyhunter
    2. svp67 Сегодня, 13:45
      Цитата: Zaurbek
      Форпост не самая новая конструкция....

      Да и не нашенская, так что ДАВНО ПОРА менять...
      svp67
      1. Zaurbek Сегодня, 13:49
        это Израильский аппарат годов 90х
        Zaurbek
    3. nnm Сегодня, 13:47
      Лишь один вопрос - КОГДА уже будет отечественный ударный БПЛА?!!!!
      nnm
      1. леликас Сегодня, 14:24
        Когда нибудь ! Это самый точный ответ , макетами нас уже лет десять кормят и каждый год , новые добавляются .
        леликас
      2. svp67 Сегодня, 15:23
        Цитата: nnm
        Лишь один вопрос - КОГДА уже будет отечественный ударный БПЛА?!!!!

        В следующем году ,думаю первый отряд уже будет в опытовой эксплуатации...
        svp67
  2. nnm Сегодня, 13:47
    Лишь один вопрос - КОГДА уже будет отечественный ударный БПЛА?!!!!
    nnm
    1. drunkram Сегодня, 14:34
      Когда МОРФ обзаведеться лишней парочкой сотен лямов и закажут его разработку у Сухого
      drunkram
  3. voyaka uh Сегодня, 13:53
    Он уже старенький - разработка конца 80-х.
    IAI Searcher (Форпост) с 1992 был на вооружение ЦАХАЛ.
    Пора уже России его заменять
    voyaka uh
    1. Zaurbek Сегодня, 14:07
      Даже если сделаем на основе современной электроники то же самое, будет уже неплохо...
      Zaurbek
    2. Рустам Сегодня, 16:57
      Цитата: voyaka uh
      Он уже старенький - разработка конца 80-х.
      IAI Searcher (Форпост) с 1992 был на вооружение ЦАХАЛ.
      Пора уже России его заменять



      не путайте ! БЛА "Форпост" это (IAI Searcher Mk II)
      Рустам
  4. LVMI1980 Сегодня, 14:15
    Цитата: nnm
    Лишь один вопрос - КОГДА уже будет отечественный ударный БПЛА?!!!!

    Калибр - подойдет laughing
    LVMI1980
    1. Zaurbek Сегодня, 14:19
      для ударного БПЛа и вооружение нужно и носитель нужной грузоподъемности...
      Zaurbek
  5. Siniy Сегодня, 14:19
    РФ серьезно отстает от сильных стран в создании беспилотников, некоторые изделия похожи на поделки детей из авиамодельного клуба
    Siniy
    1. Zaurbek Сегодня, 14:29
      так, и весь мир ими занимался с 1970х годов. (именно БПЛА данного формата), а мы в 80х начали (БПЛА пчела кажется...) и бросили на 20лет... Какой результат вы хотите получить? умножте это на достижение в электронике, связи и оптике. Главное, что начали и пошло развитие.
      Zaurbek
  6. Оператор Сегодня, 16:40
    Давно пора списать в утиль это израильское барахло.
    Оператор
    1. Рустам Сегодня, 16:56
      и взамен? ))
      Рустам
      1. Оператор Сегодня, 16:59
        См. обсуждаемую статью.
        Оператор
        1. Рустам Сегодня, 17:03
          че там смотреть то ))) начиная с 2005 года нам рассказвают сказки очередные конторки про работы и создания нового и передового бла - в итоге на 26 декабря 2016 года - IAI Searcher Mk II лучший БЛА на вооружении МО РФ!
          Рустам
  7. Shurik70 Сегодня, 20:12
    По-моему, нужен не громадный супер-дорогой универсальный БПЛА, а серия ДЕШЕВЫХ узкоспециализированных.
    Разведывательные (малозаметные) два типа, дальний (типа летающее крыло) и ближний, способный зависать на одном месте (квадратоптер). Их задача передать видео-изображение, и только.
    БПЛА РЭБ (наиболее дорогой) с функциями ретранслятора сигнала и возможностью радио-шпионажа и позиционирования источников радиосигналов.
    Ударные (наиболее тяжёлые, но дешевые) - их задача донести ракету на дистанцию пуска.
    Можно ещё небольшой одноразовый ударный камикадзе на 2-3 кг тротилового эквивалента сделать для ближнего радиуса.

    И я не понимаю, почему, за исключением БПЛА РЭБ такие сложности в их создании.
    Да, блин, в любом школьном кружке при нормальном руководителе дети за несколько недель БПЛА-разведчик сделают.

    Не иначе, как деньги отмывают.
    Shurik70

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