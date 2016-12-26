ОПК создаст новый беспилотник на замену «Форпосту»
В «Объединенной приборостроительной корпорации» приступили к созданию нового летательного аппарата среднего класса, который должен прийти на смену БЛА «Форпост», стоящему на вооружении Минобороны.
«Мы начали работу над новым БЛА средней дальности, который должен прийти на смену "Форпосту". Есть определенные наработки по данной машине. Больше пока, к сожалению, ничего сказать не могу», – сказал гендиректор компании Александр Якунин.
По его словам, новый беспилотник по сравнению с предшественниками будет обладать «более широким радиусом действия – до нескольких сотен километров».
«Форпост» имеет длину 5,85 м, размах крыльев – 8,55 м. Максимальная скорость – 204 км/час, время нахождения в воздухе – до 17 час. Способен нести полезную нагрузку до 100 кг.
«Мы начали работу над новым БЛА средней дальности, который должен прийти на смену "Форпосту". Есть определенные наработки по данной машине. Больше пока, к сожалению, ничего сказать не могу», – сказал гендиректор компании Александр Якунин.
По его словам, новый беспилотник по сравнению с предшественниками будет обладать «более широким радиусом действия – до нескольких сотен километров».
«Форпост» имеет длину 5,85 м, размах крыльев – 8,55 м. Максимальная скорость – 204 км/час, время нахождения в воздухе – до 17 час. Способен нести полезную нагрузку до 100 кг.
Использованы фотографии: bastion-opk.ru