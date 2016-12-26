21:55 26 декабря

В Севастополе отремонтирован первый Ка-29

«Севастопольское авиаремонтное предприятие» (САП) в декабре завершило капитально-восстановительный ремонт первого для данного завода вертолета Ка-29 Морской авиации ВМФ.

В Севастополе отремонтирован первый Ка-29
Проходящий летные испытания после капитально-восстановительного ремонта на ГУП "Севастопольское авиаремонтное предприятие" (САП) вертолет Ка-29

По данным СМИ, вертолет проходил ремонт с начала 2015 г, и должен быть передан Черноморскому флоту до конца текущего года.


Напомним, на прошлой неделе в состав МА ВМФ были переданы 6 вертолетов Ка-29, прошедших ремонт на Кумертауском авиапредприятии.

Комментарий блога bmpd: «На ноябрь 2016 года в летном состоянии в ВМФ РФ находились только четыре вертолета Ка-29 – две машины с бортовыми номерами "38 желтый" и "39 желтый", эксплуатирующиеся в 859-м Центре подготовки лётного состава Морской авиации в Ейске, а также вертолеты Ка-29 с бортовыми номерами "23 красный" и "75 красный" в составе авиации Северного флота (оба в настоящее время находятся в боевом походе на борту тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов")».

Использованы фотографии: SAP / aviaforum.ru
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Комментарии 6
  1. Nick Сегодня, 14:16
    В полку оборонных предприятий России прибыло! Хорошая новость!
    Nick
    1. bouncyhunter Сегодня, 14:22
      Это точно . Особенно радует что «Севастопольское авиаремонтное предприятие» работает ! good
      bouncyhunter
      1. alexneg Сегодня, 14:40
        Потихоньку восстанавливают ремонтную базу в Крыму, которую укролизуны старательно и в угоду своих "залужных" хозяев разваливали 25 лет.
        alexneg
      2. oleg-gr Сегодня, 15:04
        Радует, что жители Крыма, граждане России, работают на свою страну и убеждаются в своей необходимости. Теперь укропропаганда может сколько угодно вопить о голодающих и безработных жителях.
        oleg-gr
  2. Rostislav Сегодня, 14:50
    Хорошая новость, возрождается промышленность в Крыму. Хоть и долго ремонтировали. Дальше быстрее дело пойдет.
    Rostislav
  3. cniza Сегодня, 15:08
    Медленно , но восстанавливается производственный потенциал Крыма.
    cniza

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