В Севастополе отремонтирован первый Ка-29

«Севастопольское авиаремонтное предприятие» (САП) в декабре завершило капитально-восстановительный ремонт первого для данного завода вертолета Ка-29 Морской авиации ВМФ.По данным СМИ, вертолет проходил ремонт с начала 2015 г, и должен быть передан Черноморскому флоту до конца текущего года.Напомним, на прошлой неделе в состав МА ВМФ были переданы 6 вертолетов Ка-29, прошедших ремонт на Кумертауском авиапредприятии.Комментарий блога bmpd: «На ноябрь 2016 года в летном состоянии в ВМФ РФ находились только четыре вертолета Ка-29 – две машины с бортовыми номерами "38 желтый" и "39 желтый", эксплуатирующиеся в 859-м Центре подготовки лётного состава Морской авиации в Ейске, а также вертолеты Ка-29 с бортовыми номерами "23 красный" и "75 красный" в составе авиации Северного флота (оба в настоящее время находятся в боевом походе на борту тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов")».