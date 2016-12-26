21:55 26 декабря

Авария на военном аэродроме Хотилово

В соцсетях уже некоторое время распространяется фотография 2-х истребителей Су-27СМ из состава 790-го авиаполка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской армии ВВС и ПВО, столкнувшихся на аэродроме базирования полка Хотилово (Тверская обл.).

Авария на военном аэродроме Хотилово


Инцидент произошел 15 декабря. Согласно неофициальным сообщениям, «причиной столкновения стали ошибочные действия летчика истребителя с бортовым номером 02, чрезмерно энергично работавшего РУДом при рулежке по аэродрому».


При этом со ссылкой на источники, полученные самолетами повреждения называются «незначительными».

Использованы фотографии: via nationalinterest.org
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 103
    1. bouncyhunter Сегодня, 14:53
      Главное - все целы !
      bouncyhunter
      1. 210окв Сегодня, 14:58
        Летчику по самые гланды досталось...Теперь будет наука..
        Цитата: bouncyhunter
        Главное - все целы !
        210окв
        1. Ботановед Сегодня, 15:33
          Цитата: 210окв
          Летчику по самые гланды досталось


          Думаю, с гланд как раз начали.
          Ботановед
        2. iouris Сегодня, 17:00
          Не факт, что это был лётчик.
          Году, кажется, в 1971-ом двухгодюшник, неопытный техник самолёта, опробовал двигатель МиГ-21 перед заступлением в ДЗ. НТЗ стоял на стремянке. Не известно, как он там руководил процессом, но, сидевший в кабине, включил форсаж. Итог: тот, который в сидел в кабине, к счастью, остался жив, но "погнул" несколько самолётов на стоянке, часть сгорела. НТЗ погиб, с ним ещё человек шесть.
          iouris
      2. ГШ-18 Сегодня, 16:39
        Да уж, пилот по ходу отхватил по полной, бедняга. Ну главное все живы-здоровы.
        ГШ-18
      3. Балу Сегодня, 20:17
        Еще главнее, что стрелять не начали lol
        Балу
    2. Skubudu Сегодня, 14:56
      Цитата: диванный но умный генерал
      ничего бывает

      Цитата: bouncyhunter
      Главное - все целы !

      Цитата: agent
      У всех бывает. Научатся)


      Урякалки....

      Согласно неофициальным сообщениям, «причиной столкновения стали ошибочные действия летчика истребителя с бортовым номером 02, чрезмерно энергично работавшего РУДом при рулежке по аэродрому».

      Не уместная бравада.
      Самолет стоит десятки миллионов Государственных долларов, а этот олень рулит им как личным фордом фокусом.
      За ремонт самолета вычесть из жалования, лишить всех премий и т.д.
      Отстранить от полетов, оленя.
      Skubudu
      1. vovanpain Сегодня, 14:58
        Цитата: Skubudu
        Урякалки

        Всепропалоплимеры. wink fellow
        vovanpain
        1. vovanpain Сегодня, 15:27
          Цитата: vovanpain
          Цитата: Skubudu
          Урякалки

          Всепропалоплимеры. wink fellow

          Вот уважаемые коллеги,вот неужели нельзя к друг другу обращатся без урякалок и всепропало,ведь скоро в глотки будем цеплятся друг другу,господам админам с модерами,пора за урякалок и всепропальщиков наказывать как за мат,может тогда свое мнение будут высказывать без эпитетов.С уважением Коллеги! hi
          vovanpain
          1. kapitan92 Сегодня, 16:17
            Цитата: vovanpain
            Цитата: vovanpain
            Цитата: Skubudu
            Урякалки

            Всепропалоплимеры. wink fellow

            Вот уважаемые коллеги,вот неужели нельзя к друг другу обращатся без урякалок и всепропало,ведь скоро в глотки будем цеплятся друг другу,господам админам с модерами,пора за урякалок и всепропальщиков наказывать как за мат,может тогда свое мнение будут высказывать без эпитетов.С уважением Коллеги! hi

            Может попросим админов цензуру ввести, как в добрые советские времена, и будет все хорошо: двух мнений быть не может, пятилетку в три года и т.д. hi
            kapitan92
            1. vovanpain Сегодня, 16:33
              Цитата: kapitan92
              Может попросим админов цензуру ввести, как в добрые советские времена, и будет все хорошо: двух мнений быть не может, пятилетку в три года и т.д.

              Причем тут цензура,коллега,если мне например не нравится ваше мнение,я что должен вас называть урякалкой или всепропальщиком, по другому нельзя никак обратится,а коллега?
              Цитата: kapitan92
              двух мнений быть не может, пятилетку в три года и т.д.

              Да сколько людей,столько и мнений,коллега,только зачем вот друг друга уряклами и всепропальщиками называть,можно при обсуждении и без этих эпитафий обойтись или нет. wink
              vovanpain
              1. Монос Сегодня, 18:06
                Цитата: vovanpain
                Причем тут цензура,коллега,если мне например не нравится ваше мнение,я что должен вас называть урякалкой или всепропальщиком, по другому нельзя никак обратится,а коллега?

                Конечно, нельзя ! У них принцип: " Поскольку я вам доказать ничего не могу, поэтому перейду сразу к оскорблениям." Жизненный принцип ! smile
                Монос
              2. kapitan92 Сегодня, 18:37
                Вы правы и я не буду с Вами спорить. Я против фамильярности, хамства, оскорблений, "уряколок", как Вы называете. Все мы живые люди и порой эмоции переполняют.
                Вы, в предыдущем посте написали :вот неужели нельзя к друг другу обращатся без урякалок и всепропало,, но ведь "всепропало" ,это тоже чье то мнение, и вероятно оно основано не только на эмоциях, оно никого не оскорбляет, а лишь показывает моральное, материальное, духовное, информационное состояние наших коллег Почему админы должны банить таких людей?
                С Уважением.
                kapitan92
                1. bouncyhunter Сегодня, 19:50
                  Уважаемый Вячеслав ! Хамство и оскорбления всегда являются доводом той стороны , у которой исчерпаны аргументы . Что отнюдь не свидетельствует о высоком уровне интеллекта , ибо умный человек вместо оскорблений промолчит , а разумный ещё и извинится . Ну или уж постарается донести своё мнение с соблюдением приличествующих слов . Это моё личное мнение , я его никому не навязываю . С уважением hi
                  bouncyhunter
                  1. kapitan92 Сегодня, 20:30
                    Цитата: bouncyhunter
                    Это моё личное мнение , я его никому не навязываю . С уважением

                    Приветствую, Павел! Мое тоже. drinks
                    kapitan92
          2. Монос Сегодня, 18:01
            Цитата: vovanpain
            Вот уважаемые коллеги,вот неужели нельзя к друг другу обращатся без урякалок и всепропало

            Поддерживаю. Хамству - бой ! "Ура,товарищи!" good
            Монос
      2. Штык Сегодня, 15:15
        Цитата: Skubudu
        Не уместная бравада.

        Ничего, нашим можно. smile Если бы это было у американцев, представляю что бы сейчас творилось на сайте - laughing fellow fellow wassat laughing
        Штык
        1. vkfriendly Сегодня, 15:45
          У них этого быть не может
          vkfriendly
          1. Штык Сегодня, 20:11
            Цитата: vkfriendly
            У них этого быть не может

            Ну вот, прав я был request
            Штык
          2. Штык Сегодня, 21:27
            Цитата: vkfriendly
            У них этого быть не может

            Пеший полет, это когда пилоты еще на земле отрабатывают свои действия перед настоящим полетом smile
            Штык
      3. svp67 Сегодня, 15:20
        Цитата: Skubudu
        Самолет стоит десятки миллионов Государственных долларов,
        Да слава Богу РУБЛЕЙ. Вы армии не путайте.
        Цитата: Skubudu
        За ремонт самолета

        Где то я уже что то подобное слышал...
        "От полетов ОТСТРАНИТЬ!!!!!
        Сто грамм - НЕ ДАВАТЬ!!!!!
        Назначить дежурным по аэродрому! ВЕЧНЫМ дежурным!!!!!"
        Осталось только вспомнить чем же закончилось это отстранение...
        svp67
        1. sabakina Сегодня, 16:45
          svp67 Осталось только вспомнить чем же закончилось это отстранение...

          "Кузнечик" сбил "Мессера" на взлёте, против всех правил физики.
          sabakina
      4. skaramaks27 Сегодня, 15:20
        За ремонт самолета вычесть из жалования, лишить всех премий и т.д.
        Отстранить от полетов, оленя.        [i][/i] drinks "от полетов отстранить, сто грамм не давать, вечным! вечным дежурным по аэродрому am !
        skaramaks27
        1. ГШ-18 Сегодня, 18:21
          Цитата: skaramaks27
          За ремонт самолета вычесть из жалования, лишить всех премий и т.д.
          Отстранить от полетов, оленя.          [i][/i] drinks "от полетов отстранить, сто грамм не давать, вечным! вечным дежурным по аэродрому am !

          А кто будет летать? Вы? Летчиков нормальных дефицит.
          ГШ-18
      5. katalonec2014 Сегодня, 15:25
        Цитата: Skubudu
        Урякалки..

        Ну обзываться лишнее,машины починят,пилота накажут,выводы сделают.
        katalonec2014
      6. Комментарий был удален.
      7. veteran66 Сегодня, 15:59
        Цитата: Skubudu
        За ремонт самолета вычесть из жалования

        Эх, придётся ему, видать и пенсию ещё лет двадцать половинить )))) Помниццо у нас в 88-м годе, на Северном, Ан-22 на занесло на беседку ДСЧ (такое сооружение их кирпича и бетона, типа, остановки) Так порубил он винтами бетонную крышу в песок. Восстановили самолёт за неделю.
        veteran66
      8. ГШ-18 Сегодня, 16:41
        Цитата: Skubudu
        Самолет стоит десятки миллионов Государственных долларов, а этот олень рулит им как личным фордом фокусом.

        Это что 27-й? Около 10млн$
        ГШ-18
      9. Комментарий был удален.
        1. Комментарий был удален.
          1. bober1982 Сегодня, 17:52
            я не объявлял себя экспертом
            Это заметно,тогда не надо комментировать.
            Этот самолет куплен,в том числе на мои налоги.Судя по комментариям к происшествию,виноват летчик-олень........
            Про куплен,налоги- это детский сад,большинство летных происшествий происходит из-за человеческого фактора,и так говорить,как вы,это значит быть очень далеким человеком для авиации,то есть вы полный ноль.
            У меня добрый совет вам будет- если не знаете,не имеете представления,о чём либо(об авиации- вы полный олень) - то лучше помалкивайте,может за умного сойдёте.
            bober1982
      10. Manul Сегодня, 17:43
        Цитата: Skubudu
        За ремонт самолета вычесть из жалования, лишить всех премий и т.д.

        А кто летать будет ,если их всего лишать? Система взысканий отработана,и виновному достанется. Но перегибать палку тоже не стоит.
        Manul
      11. 2s1122 Сегодня, 17:45
        Сто граммов лешыть и отправить вечным дежурным по кухне belay (в бой идут одни стареки)
        2s1122
    3. dsm100 Сегодня, 15:04
      Бывает то бывает. Но всё равно глупо как то. Хотя главное что все целы, живы и здоровы.
      dsm100
  2. Дулат Сегодня, 14:49
    какое крепкое стекло, мне бы на машину такую
    Дулат
    1. okko077 Сегодня, 15:05
      Стекло там разбито, можете не сомневаться....Это не первый такой случай...Мне кажется, что причина озвучена не правильно..При запуске РУД стоял в положении " Форсаж" и под правой стойкой не стояла стояночная колодка- при запуске лётчик не успел среагировать и самолёт развернуло вокруг левой стойки , где стояла стояночная колодка...и самолёт залез под соседа.....При расстановке на ЦЗТ, так и получается....Мне уже не кажется, я утверждаю это! Сразу две ошибки.Лётчик не проверил положение РУД перед запуском, а техник поленился установить обе колодки.....И последствия серьёзнее ,чем пишут...Замена разбитого фонаря, возможное повреждение двигателей ,от 1 до 4 , фрагментами разрушенных элементов конструкций: фонаря, фезюляжа, стойки шасси и т.д....
      okko077
      1. kepmor Сегодня, 15:26
        Спасибо! Всё доходчиво изложили...чуствуется СПЕЦ !!!
        Один только вопрос- а что, в авиачастях военная контрразведка отсутствует "как таковая" раз на "лётку" можно смартфон с фотоаппаратом пронести???
        Каким образом эти фотки в соц.сети попали???
        Куда особист смотрит????
        kepmor
      2. novobranets Сегодня, 15:39
        Цитата: okko077
        .При запуске РУД стоял в положении " Форсаж" и под правой стойкой не стояла стояночная колодка- при запуске лётчик не успел среагировать

        Чувствуется, что пишите со знанием дела. Вопрос к Вам, как к спецу, а разве двигатель запустится, если РУД не стоит в положении "запуск". Вроде там должна быть блокировка от запуска на больших оборотах. И разве такое возможно, что техник поставил одну колодку, это ведь легко обнаруживается визуально, и при обнаружении начальством такого бардака, техника со страшной силой потащат "на шишку". hi
        novobranets
        1. okko077 Сегодня, 15:48
          Положения "Запуск " на РУД нет.Достаточно, чтобы он стоял в положени "МГ " - малый газ.Блокировок нет. Но я не лётчик, и даже не специалист по СД.....
          okko077
      3. Комментарий был удален.
      4. Устин Сегодня, 15:44
        Пишут не все конечно. Но если верить фото , то вначале за подготовку аэродрома нужно спросить с ОБАТО. Летчик мог за РУД зацепить курткой такие случаи бывали на этих машинах. А насчет некачественной подготовки скорее всего Вы не правы.Объемы восстановления определить можно только после нивелировки. Наиболее серьезно - замена козырька, а пере остекленные фонаря только в заводских условиях. При хорошей организации недели три -четыре на восстановление. Как- то так.
        Устин
        1. okko077 Сегодня, 16:03
          Рукавом куртки задеть нельзя, чтобы включить "форсаж" нужно обычно снять защёлку на РУД, которая для предотвращения самопроизвольного включения "форсажа" и служит....Всё сделано очень умно....И я не спорю , а рассказываю , как бывает и могло быть....
          okko077
          1. novobranets Сегодня, 16:09
            Цитата: okko077
            чтобы включить "форсаж" нужно обычно снять защёлку на РУД,

            Вот, хорошо видно фиксатор РУДа.
            novobranets
        2. novobranets Сегодня, 16:05
          Случай, однако не первый.
          novobranets
          1. Stas157 Сегодня, 16:53
            Цитата: novobranets
            Случай, однако не первый.

            А почему на гражданской авиации такого не бывает? Дисциплины больше?
            Stas157
            1. novobranets Сегодня, 17:07
              Цитата: Stas157
              А почему на гражданской авиации такого не бывает?

              Ровно 35 лет назад произошла самая крупная в истории авиакатастрофа. 27 марта 1977 года в результате столкновения двух пассажирских суперлайнеров "Боинг-747" в аэропорту Лос-Родеос на Канарских островах погибло 583 человека. Причем самолеты столкнулись не в воздухе, а на земле — на взлетной полосе.
              Читайте больше на http://www.pravda.ru/society/fashion/27-03-2012/1
              112675-katastrofa-0/
              Сталкиваюся, еще как.
              novobranets
      5. Berkut752 Сегодня, 15:44
        Цитата: okko077
        Я Вас умоляю, Вы профессиональный лёДчик (от слова лёд). Все действия в кабине, во время запуска и аварийных ситуациях отрабатываются до автоматизма. Из собственного опыта, во время заправки моего самолёта, произошло самовозгорание двигателя, я ещё не осознал что произошло, НО РУКИ АВТОМАТИЧЕСКИ, ПРИ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКАХ СДЕЛАЛИ СВОЁ ДЕЛО. Результат, пострадала только изоляция электропроводки.

        Я Вас умоляю, Вы профессиональный лёДчик (от слова лёд). Все действия в кабине, во время запуска и аварийных ситуациях отрабатываются до автоматизма. Из собственного опыта, во время заправки моего самолёта, произошло самовозгорание двигателя, я ещё не осознал что произошло, НО РУКИ АВТОМАТИЧЕСКИ, ПРИ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКАХ СДЕЛАЛИ СВОЁ ДЕЛО. Результат, пострадала только изоляция электропроводки.
        Berkut752
        1. okko077 Сегодня, 16:09
          Научитесь внимательно читать и думать ...От этого все ваши беды.
          okko077
      6. басмач Сегодня, 18:21
        Одни спецы, твою мышь. Никакие колодки не удержат самолёт на форсаже.( у нас Су-17 в шахте на газовке пристёгивали основные стойки к бетону 2-мя тросами по 20мм) Прежде чем заглушить движки, РУД ставится на малый газ ( я хоть и не техник самолёта, а ПНК-шник был) и летун не вылезет из кабины до полной остановки турбин. Чтобы снять с малого газа, необходимо отжать защелку на РУДе., и техник перед запуском проверяет кабину. (и не уверен, можно ли вообще запустить движок в положении форсаж). И движки запускаются поочередно, сначала один до выхода на режим, потом другой.
        басмач
      7. vladimirZ Сегодня, 18:44
        Мне кажется, что причина озвучена не правильно..При запуске РУД стоял в положении " Форсаж" и под правой стойкой не стояла стояночная колодка - okko077

        Первое. Не может техник самолета не поставить только одну тормозную колодку под одно колесо. Колодки ставятся под обои колеса. По другому просто не может быть. Это, как азбука. Летчик перед тем как сесть в кабину осматривает самолет вместе с техником, обходя его по часовой стрелки, и проверяя основные моменты. Не заметить отсутствующую БОЛЬШУЮ КРАСНУЮ ТОРМОЗНУЮ КОЛОДКУ валяющуюся в стороне они оба не могли.
        Второе. РУД в кабине стоит в выключенном положении, и никак не может находится на "Форсаже". Техник самолета перед полетом готовит кабину к полету, устанавливая все ручки, тумблеры, стопоры в исходное положение.
        Третье. При посадке летчика в кабину, техник самолета контролирует правильность действий летчика в кабине, проверяет очередность включения всех приборов и тумблеров, и не заметить, что тот сдвигает ручку управления двигателем на "форсаж" не может.
        В данном случае действительно скорей всего неопытный летчик, неумело действуя РУДом, наехал на другой самолет. Другого трудно представить.
        Случаи когда техник гоняя двигатель, не на специальной стоянке, которая должна быть оборудована специальными тросами захвата стоек шасси, естественно и тормозными колодками, были. Так в 1974 году на аэродроме Белая заводской техник, гоняя двигатель самолета МИГ-23, допустил срыв самолета с колодок, в результате чего - столкновение и повреждение 5 самолетов, сгоревших в случившемся пожаре: 2 МИГ-23 и 3 ТУ-16.
        Если гоняешь двигатель не на специальной площадке, самолет только на колодках, запрещается переводить РУД на "Форсаж", ограничивается работа и на "Максимале".
        vladimirZ
        1. okko077 Сегодня, 20:46
          Ответ бывшим спецам. Запуск самолёта перед вылетом не предусматривает выход на "форсаж" лишь кратковременно на " максимал".При этом самолёт удерживается летчиком при помощи стояночного тормоза. КОЛОДКИ стоят для безопасности ,если что-то пойдёт не так.
          Лётчик не контролирует наличие стояночный колодок- это раз. Второе, колодки очень неудобно убирать и ставить под работающим самолётом, причём они не лёгкие и тащить их или тянуть за блокировочный трос на своё место не удобно, а ещё стремянки и жгуты питания,особенно когда нет механика.Вот некоторые и упрощают себе работу....
          Перед полетами лётчики всегда проводят тренажи в кабине по действиям в особых случаях.Могли и двинуть РУД.
          На СУ-27 со стремянки РУД не видно и его контроль при посадке в кабину осуществляет лётчик по запросу техника и сам лётчик...Пока хватит.
          Не может, но бывает.
          okko077
  3. agent Сегодня, 14:49
    У всех бывает. Научатся)
    agent
  4. НЕКСУС Сегодня, 14:54
    Летчика повинного в этом инциденте за парту усадить,чтоб он повторно прошел курс взлета и посадки на СУ-27.Раздолбайство надо искоренять,а не разводить руками и лепетать,что со всеми бывает.
    НЕКСУС
    1. новичок Сегодня, 14:56
      каждая единица машин на вес золота. впк надрывается: и в свои части и на экспорт. нехватка бортов и кадров. а тут так начудить.
      новичок
    2. okko077 Сегодня, 15:19
      Лётчика, если не "блатной" уволят и заставят платить за ущерб.....наверное всю жизнь..., комеска снимут, командира тоже, или строгач получит с занесением, возможны варианты снятия с должности и понижения в звании многих...Всё очень серьёзно...Кому- то очень не повезло перед Новым Годом......
      okko077
      1. новичок Сегодня, 15:28
        скорей всего понизят звание, дисциплинарное влепят и заставят учить теорию с практикой. как не крути, а лётчики у нас пока “штучный“ вид в мо. расскидываться кадрами, особенно сейчас_ это преступление.
        новичок
        1. Joker787 Сегодня, 15:41
          а лётчики у нас пока “штучный“ вид

          А нужны ли такие лётчики и техники?
          А если случае чего, техники забыли боекомплект загрузить, лётчик забыл проверить...
          "Потому что в кузнице не было гвоздя"
          Joker787
          1. новичок Сегодня, 16:07
            Joker787, нужны, очень нужны. уж слишком вы суровы. понятно: самолёт не автомобиль, но лётчик не водитель. накажут, научат. ведь человеческий фактор никто не отменял. чтоб выучить, воспитать лётчика нужны годы и годы.
            новичок
            1. Stas157 Сегодня, 17:00
              Цитата: новичок
              уж слишком вы суровы

              Авиация не место для забывчивых и не дисциплинированных людей. В жизни много профессий, где эти качества не так критичны. А представьте пассажирские лайнеры начнут так наезжать друг на друга! Вы хотели бы полететь с таким пилотом?
              Stas157
              1. новичок Сегодня, 17:12
                Stas157, ну причём здесь гражданская авиация? и да, я бы полетел с этим лётчиком, если бы смог, именно потому, что это лётчик боевой машины. разгельдяев к полётам не допускают. повторюсь, человеческий фактор... да и шумиха лишь потому, что “этот шедевр“ вышел в сми. уверяю вас, всяко бывает.
                новичок
    3. novobranets Сегодня, 15:44
      Цитата: НЕКСУС
      чтоб он повторно прошел курс взлета и посадки на СУ-27.

      На Ан-2.
      novobranets
  5. kolkulon Сегодня, 14:55
    Шомполом по спине энергично ему поработать надо бы.
    kolkulon
    1. alsagan Сегодня, 15:20
      Офицер - не холоп. Я на Вашем месте удалил бы этот комментарий.
      alsagan
      1. alexmach Сегодня, 16:41
        Между прочим знаете кто отменил телесные наказания для дворян? Екатерина 2, до неё могли и генерала и князя высечь... ну только по велению самодержца разумеется.
        alexmach
  6. игорка357 Сегодня, 14:59
    Частые аварии,падения,и вот такие инциденты..говорят об одном,работа военной авиации идет интенсивная!Не падает тот,кто не летает!
    игорка357
    1. Stas157 Сегодня, 17:03
      Цитата: игорка357
      Частые аварии,падения,и вот такие инциденты..говорят об одном,работа военной авиации идет интенсивная!Не падает тот,кто не летает!

      Это оправдания. В гражданской авиации налет на много больше, однако это не значит, что самолеты падать должны!
      Stas157
  7. БАБА ШУРА Сегодня, 15:01
    Как это тяжко, получать выговор...
    БАБА ШУРА
    1. кубань Сегодня, 15:12
      Цитата: БАБА ШУРА
      Как это тяжко, получать выговор...

      Особенно с занесением в фейс. Лётчик уже, наверное, огрёб по самое не балуйся.В армии всяко бывает. Везде люди-человеки.
      кубань
  8. GEV67 Сегодня, 15:07
    Кто кому не уступил?
    GEV67
    1. Обух Сегодня, 15:11
      А в рулежке тоже работает правило "помеха справа"? request
      Обух
    2. Zaurbek Сегодня, 15:12
      Помеха справа...! ГИБДД разрулит!
      Zaurbek
      1. 1рл141 Сегодня, 21:00
        Цитата: Zaurbek
        Помеха справа...! ГИБДД разрулит!


        Там гаишника явно не хватает.С полосатой палкой.
        - Ну, рассказывай...Как обгонял, как подрезал...
        1рл141
  9. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
      1. bk316 Сегодня, 15:20
        Ага. Летчику выговор. Фотографу звезды с погон и пинком из армии.
        bk316
  10. james Сегодня, 15:20
    объясните тупому, куда исчезли особисты? Почему снимки подобного рода с территорий воинских частей попадают в соцсети и в прочие непристойные места, а потом всякая шваль изгаляется .
    james
    1. Обух Сегодня, 15:29
      По сноске...выложили вот эти .....U.S. Navy Prepares Request for Next Generation Jammer.
      Обух
  11. panov_panov Сегодня, 15:22
    Цитата: диванный но умный генерал
    ничего бывает

    Главное что-бы проходило!
    panov_panov
  12. Siniy Сегодня, 15:22
    Два самолета "поцеловались" может это любовь?
    Siniy
    1. Вадим237 Сегодня, 16:15
      Это любовь обойдётся обоим в миллионы рублей.
      Вадим237
  13. костя андреев Сегодня, 15:23
    Я все понимаю, авария, ошибка, но зачем фотографировать и выкладывать в сеть. Типа круто, йооо.я этого не понимаю.
    Надо отнимать всякие штучки мобильные.
    По большому счету это мелочи, но у летуна должны быть проблемы по карьерной лестнице если это его вина. Виновник события сидит в кабине, пока сушку не уберут, фонарь не открется.
    костя андреев
  14. gukoyan Сегодня, 15:30
    Сушки решили обняться, давно не виделись))
    gukoyan
  15. Million Сегодня, 15:30
    Учить надо лучше летчиков .И управлению самолетом и дисциплине.Это ведь не Жигули
    Million
    1. faridg7 Сегодня, 15:48
      Цитата: Million
      Учить надо лучше летчиков .И управлению самолетом и дисциплине.Это ведь не Жигули

      Вот я надеюсь, что эту мысль кто-то вдолбит в головы офицеров КВВАУЛ, желательно с помощью волшебного пенделя.
      faridg7
  16. 16112014nk Сегодня, 15:36
    Лет 20 назад в Миргороде, на Украине, столкнулись 3 Су-27. Два потом восстановили, один списали. Так что наши ещё полетают.
    16112014nk
  17. кеп Сегодня, 15:48
    Разбор полётов последует,там всё и решат.Можно подумать,прочитав комменты,что идет собрание партактива. hi
    кеп
  18. san4es Сегодня, 15:48
    Машины тоже скучают друг-без-друга drinks
    san4es
    1. DenZ Сегодня, 15:57
      Как сказал мой товарищь увидев снимок к статье-"Это что-то сексуальное" wink
      DenZ
    2. Вадим237 Сегодня, 16:18
      Вот когда на них появится искусственный интеллект - тогда и будут тереться друг об друга.
      Вадим237
  19. Горный стрелок Сегодня, 15:51
    Крепкие у нас самолеты. Глядишь, и обойдется.
    Горный стрелок
  20. savage1976 Сегодня, 15:57
    Какому оленю надо руки вырватьь, чтоб фото не выкладывали с режимных обьектов мимо тех, кому это положено делать.
    savage1976
  21. akribos Сегодня, 15:57
    Зима! Не переобулся! С уважением)))
    akribos
  22. Берингов пролив Сегодня, 16:10
    Снять погоны и отдать под суд....Такому в ВКС РФ не место...Если по аэродрому самолет перегнать не способен,чтобы дров не наломать,то в воздух подниматься такому нужно запретить пожизненно,он опасен для окружающих...
    Берингов пролив
    1. bober1982 Сегодня, 17:32
      Все эти комментарии опасны для окружающих,кляп бы в рот,чтобы заткнулись.
      bober1982
      1. Берингов пролив Сегодня, 17:52
        Ну если человек настолько глуп,что не может управлять самолетом даже на земле,то топор в руки и на лесоповал,отрабатывать стоимость разбитого самолета...А вместе с ним,на лесоповал, тех,кто допустил его до полетов.
        Берингов пролив
        1. Штык Сегодня, 20:27
          Цитата: Берингов пролив
          Ну если человек настолько глуп,что не может управлять самолетом даже на земле,то топор в руки и на лесоповал

          Пожалуй это было бы верным в отношении некоторых ретивых писак! smile
          Штык
          1. Берингов пролив Сегодня, 21:30
            Ну вот собирайтесь всеми,защитники блатного криворукого не летуна и купите ка новый самолет,за свой счет, взамен того,что угробил ваш любимец,а то понты кидать умников много...
            Берингов пролив
    2. НЕКСУС Сегодня, 19:32
      Цитата: Берингов пролив
      Снять погоны и отдать под суд....

      Вы прежде чем такое писать,хоть на минуту бы задумались во сколько обходится государству обучение летчика. Я вам подскажу- не многим меньше,чем стоимость самого истребителя.
      Летуна безусловно накажут,но не судом,тк разбрасываться боевыми летчиками ни одно государство не будет.
      НЕКСУС
      1. Берингов пролив Сегодня, 21:32
        Так если у него не хватает ума по земле самолет перегнать,то это не летчик...Наверняка какая нибудь штабная крыса ,,отличилась''.Если руки из задницы растут пусть идет на лесоповал,возмещать нанесенный стране ущерб,у меня нет желания за свой счет финансировать чью то тупость...Не умеет,так чего в кабину самолета полез и кто допустил его к самостоятельным полетам?! Всех виновных под суд !
        Берингов пролив
        1. НЕКСУС Сегодня, 21:34
          Цитата: Берингов пролив
          Так если у него не хватает ума по земле самолет перегнать,то это не летчик...Наверняка какая нибудь штабная крыса ,,отличилась''

          Это простое русское раздолбайство и авось. Летчик, как любой человек может быть слишком самонадеян ,но это не значит ,что он не профессионал.
          НЕКСУС
  23. MoJloT Сегодня, 16:12
    Восстанавливать за счет виновника ДТП.
    MoJloT
  24. ЗКВР Сегодня, 16:31
    Таран отрабатывают
    ЗКВР
  25. orado Сегодня, 17:00
    На 02ой звезду за сбитый нарисуют laughing
    orado
  26. Монархист Сегодня, 17:04
    Цитата: kapitan92
    Цитата: vovanpain
    Цитата: vovanpain
    Цитата: Skubudu
    Урякалки

    Всепропалоплимеры. wink fellow

    Вот уважаемые коллеги,вот неужели нельзя к друг другу обращатся без урякалок и всепропало,ведь скоро в глотки будем цеплятся друг другу,господам админам с модерами,пора за урякалок и всепропальщиков наказывать как за мат,может тогда свое мнение будут высказывать без эпитетов.С уважением Коллеги! hi

    Может попросим админов цензуру ввести, как в добрые советские времена, и будет все хорошо: двух мнений быть не может, пятилетку в три года и т.д. hi

    Остроумно сказано. Вот только цензуре мы мало обращаемся: разбаловались
    Монархист
  27. Комментарий был удален.
  28. ODERVIT Сегодня, 18:52
    Уважаемые форумчане. Подобные инциденты случались всегда, даже в восхваляемые советские времена. Не однократно приходилось заниматься и поломками, и извлечением а.т. из АТУ и последующем ремонтом. К глубокому сожалению, это будни авиации. А по фото можно предположить, что ни чего не восстанавливаемого не произошло. Надеюсь войсковой ремонт не забыт.
    ODERVIT
  29. sgazeev Сегодня, 19:06
    Цитата: iouris
    Не факт, что это был лётчик.
    Году, кажется, в 1971-ом двухгодюшник, неопытный техник самолёта, опробовал двигатель МиГ-21 перед заступлением в ДЗ. НТЗ стоял на стремянке. Не известно, как он там руководил процессом, но, сидевший в кабине, включил форсаж. Итог: тот, который в сидел в кабине, к счастью, остался жив, но "погнул" несколько самолётов на стоянке, часть сгорела. НТЗ погиб, с ним ещё человек шесть.

    А где тросы? На газовочной стоянке должны быть колодки и тросы с крюками.
    sgazeev
    1. ODERVIT Сегодня, 19:16
      Разговор, видимо идёт о газовочной площадке, а не стоянке. Так вот там тормозные колодки устанавливались под забетонированные рельсы. Но разгильдяйство, вернее не выполнение требований эксплуатационной документации, увы было и есть.
      ODERVIT
  30. ТОР2 Сегодня, 21:19
    Цитата: okko077
    Лётчик не проверил положение РУД перед запуском, а техник поленился установить обе колодки..

    ТОР2
  31. МойВрач Сегодня, 21:52
    Лётчик от бога fellow
    МойВрач

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