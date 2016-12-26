Авария на военном аэродроме Хотилово
В соцсетях уже некоторое время распространяется фотография 2-х истребителей Су-27СМ из состава 790-го авиаполка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской армии ВВС и ПВО, столкнувшихся на аэродроме базирования полка Хотилово (Тверская обл.).
Инцидент произошел 15 декабря. Согласно неофициальным сообщениям, «причиной столкновения стали ошибочные действия летчика истребителя с бортовым номером 02, чрезмерно энергично работавшего РУДом при рулежке по аэродрому».
При этом со ссылкой на источники, полученные самолетами повреждения называются «незначительными».
Инцидент произошел 15 декабря. Согласно неофициальным сообщениям, «причиной столкновения стали ошибочные действия летчика истребителя с бортовым номером 02, чрезмерно энергично работавшего РУДом при рулежке по аэродрому».
При этом со ссылкой на источники, полученные самолетами повреждения называются «незначительными».
Использованы фотографии: via nationalinterest.org