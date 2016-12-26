Авария на военном аэродроме Хотилово

В соцсетях уже некоторое время распространяется фотография 2-х истребителей Су-27СМ из состава 790-го авиаполка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской армии ВВС и ПВО, столкнувшихся на аэродроме базирования полка Хотилово (Тверская обл.).Инцидент произошел 15 декабря. Согласно неофициальным сообщениям, «причиной столкновения стали ошибочные действия летчика истребителя с бортовым номером 02, чрезмерно энергично работавшего РУДом при рулежке по аэродрому».При этом со ссылкой на источники, полученные самолетами повреждения называются «незначительными».