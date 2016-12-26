В Алеппо найдены массовые захоронения подвергшихся пыткам сирийцев

В городе Алеппо обнаружены масштабные захоронения десятков подвергшихся варварским пыткам сирийцев, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.«У многих отсутствуют части тел, большинство застрелены в голову. И это, по всей видимости, только начало», – рассказал Конашенков.По его словам, «все факты тщательно документируются как тяжелейшие военные преступления террористов и будут преданы максимальной огласке» с тем, "чтобы европейские покровители так называемых "оппозиционеров" в Лондоне и Париже хорошо осознавали, кем в действительности являются их подопечные, и осознавали свою ответственность за их зверства».«Единственных, кого пока не удается найти в восточном Алеппо – это так называемых "волонтеров-спасателей" из "Белых касок", торжественно принимавшихся в лучших домах Парижа и Лондона и едва не представленных на нобелевскую премию мира», – отметил генерал.Он сообщил также, что в Алеппо найдены «семь огромных складов с боеприпасами, три танка, две пушки и две реактивных системы залпового огня». Перед уходом террористы минировали «улицы, входы в здания, автомобили и даже детские игрушки».Ранее в городе были найдены многочисленные свидетельства зверств бандитов: видео- и фотоматериалы, на которых сами боевики запечатлели моменты расправ над мирными жителями.