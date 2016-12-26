21:56 26 декабря

В Алеппо найдены массовые захоронения подвергшихся пыткам сирийцев

В городе Алеппо обнаружены масштабные захоронения десятков подвергшихся варварским пыткам сирийцев, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

В Алеппо найдены массовые захоронения подвергшихся пыткам сирийцев


«У многих отсутствуют части тел, большинство застрелены в голову. И это, по всей видимости, только начало», – рассказал Конашенков.


По его словам, «все факты тщательно документируются как тяжелейшие военные преступления террористов и будут преданы максимальной огласке» с тем, "чтобы европейские покровители так называемых "оппозиционеров" в Лондоне и Париже хорошо осознавали, кем в действительности являются их подопечные, и осознавали свою ответственность за их зверства».

«Единственных, кого пока не удается найти в восточном Алеппо – это так называемых "волонтеров-спасателей" из "Белых касок", торжественно принимавшихся в лучших домах Парижа и Лондона и едва не представленных на нобелевскую премию мира», – отметил генерал.

Он сообщил также, что в Алеппо найдены «семь огромных складов с боеприпасами, три танка, две пушки и две реактивных системы залпового огня». Перед уходом террористы минировали «улицы, входы в здания, автомобили и даже детские игрушки».

Ранее в городе были найдены многочисленные свидетельства зверств бандитов: видео- и фотоматериалы, на которых сами боевики запечатлели моменты расправ над мирными жителями.

Использованы фотографии: SANA
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Комментарии 41
  1. oleg-gr Сегодня, 15:07
    Что про такие новости скажут на Западе? Постановка сирийских и российских режиссеров? Не удивят, нисколечко.
    oleg-gr
    1. хмурый лис Сегодня, 15:09
      а ни чего они их не заметят.
      хмурый лис
      1. Татьяна Сегодня, 16:12
        И что, кто-то скажет, что это делалось без согласия и наводки американских и западных военных специалистов, захваченных в натуре при освобождении Алеппо в количестве 150 человек?!
        Боевой опыт во Вьетнаме одного только Керри чего стоит!

        Думаете, что нынешние американские и военные "советники" т.н. "западной коалиции" в Сирии были лучше Керри?! Да, наверняка, нет! Они такие же военные преступники, как американцы и всегда!
        Татьяна
        1. himRa Сегодня, 19:01
          очень сомнительное фото и слова! джон керри был ,,золотым мальчиком,, за счет своего отца юриста и серебряную звезду получил за гранатомет который подобрал у убитого партизана-вьетнамца да и в то время люди критиковали правительство за войну!

          фото выложил леонов евгений уже с русской подписью
          вам не кажется что это фейк?
          нашел!

          Вчерашний «боевой офицер», еще вчера гордившийся своими наградами, вдруг «прозрел» и 22 апреля 1971 года выступил на заседании Комитет Сената США по международным делам с гневными обличениями в адрес бывших командиров и американской власти: «Я хотел бы высказаться от имени всех нас, ветеранов… о военных преступлениях, совершенных в Юго-Восточной Азии. Они рассказывали о том, как лично насиловали, отрезали уши и головы, прикрепляли провода от полевых телефонов к половым органам людей и пускали через них электрический ток, отрезали конечности, взрывали тела, отстреливали мирных жителей, сносили деревни…».

          Источник: http://politikus.ru/
          himRa
          1. Татьяна Сегодня, 19:56
            himRa
            вам не кажется что это фейк?

            А Вам не кажется, что на своевременном конъюнктурном признании своей вины можно делать себе политическую карьеру?!
            Такие вещи не подпадают под фейк.
            Татьяна
            1. himRa Сегодня, 20:09
              да я в этом почти уверен но он же не глупец признаваться в собственных(личных) военных преступлениях! а фото можно интерпретировать именно так!
              какой он ,,вояка,, и за что у него ордена и медали мы знаем hi
              вы уж извините за то что вступил с Вами в дискуссию love
              himRa
              1. Комментарий был удален.
    2. Смог Сегодня, 15:09
      ОНИ(русские)ВСЕВРУТ!!!!!!
      Смог
    3. bouncyhunter Сегодня, 15:10
      Что про такие новости скажут на Западе?

      Как что ? Будут всё валить на "кровавого" Асада ! am
      bouncyhunter
    4. cniza Сегодня, 15:10
      Цитата: oleg-gr
      Что про такие новости скажут на Западе? Постановка сирийских и российских режиссеров? Не удивит, нисколечко.


      Они , как всегда, ничего не увидят.
      cniza
      1. serega.fedotov Сегодня, 15:27
        Цитата: cniza
        Цитата: oleg-gr
        Что про такие новости скажут на Западе? Постановка сирийских и российских режиссеров? Не удивит, нисколечко.


        Они , как всегда, ничего не увидят.

        Увидят!Их же Путин лично пытал и растреливал!
        serega.fedotov
    5. Окорок Сегодня, 15:14
      на ничего не скажут... там заняты - мутят "международный трибунал для расследования военных преступлений России и Асада"...
      Окорок
    6. vanek77 Сегодня, 15:15
      Цитата: oleg-gr
      Что про такие новости скажут на Западе?

      Спишут на "зверства" Асада и под эту песню подкинут боевикам "гумпомощь".
      vanek77
    7. vovanpain Сегодня, 15:39
      Цитата: oleg-gr
      Что про такие новости скажут на Западе? Постановка сирийских и российских режиссеров? Не удивят, нисколечко.

      Ну удивят,не удивят,но что то на Западе резко заткнулись про Алеппо,про кровавого Асада и злодея Путина,Надо обязательно все документировать,все фото и видео сохранять,свидетельства собирать и в нужный момент ткнуть носом. yes
      vovanpain
    8. Pirate Сегодня, 15:42
      Попросят предъявить доказательства, которые почему-то не предоставлены.
      Pirate
      1. СТАРПЕР Сегодня, 15:48
        Не удивлюсь,если в СМИ западных появится версия что это русский спецназ творил во время зачисток кварталов от чертей! И ведь поверят...А доказательства им не нужны!
        СТАРПЕР
        1. Лелёк Сегодня, 19:53
          Цитата: СТАРПЕР
          Не удивлюсь,если в СМИ западных появится версия что это русский спецназ творил во время зачисток кварталов от чертей!


          Ну, для запада это давно не секрет полишинеля, а вот интересно, что за отряды ликвидаторов-призраков появились на территории Сирии, которые ликвидируют вожачков ДАИШ?
          Лелёк
  2. 210окв Сегодня, 15:09
    Не нашли "Белые каски"и военных советников?Надо думать!Каски сменили на чадру и ушли..Ушлые! request
    210окв
  3. Zaurbek Сегодня, 15:09
    Ничего, жертвы не европейцы, и соответственно души у них нет. PR-Компанию, свернули уже по Алеппо, и начнут другую, вместе с операцией в Идлибе.
    Zaurbek
  4. WindofFields Сегодня, 15:10
    все факты должны быть опубликованы. особенно трофейное видео самих боевиков.
    WindofFields
  5. Maks Repp Сегодня, 15:10
    Ну как бы мы не удивлены, о они там понапридумывают отмазок и продолжат нам на голову.
    Maks Repp
  6. Vitalson Сегодня, 15:11
    Ещё бы неплохо если гейропейским дипломатам при большом скоплении журнашлюх эти слова сказать прямо в лицо
    Vitalson
  7. хмурый лис Сегодня, 15:11
    Надо все это тщательно документировать.что бы потом все это служило доказательством в суде .ну и что можно показывать в новостях.что бы все видели Торжество дерь -тии запада и их союзников !
    хмурый лис
  8. Ныробский Сегодня, 15:16
    Цитата: oleg-gr
    Что про такие новости скажут на Западе? Постановка сирийских и российских режиссеров? Не удивит, нисколечко.

    Ничего, вода камень точит. Главное сейчас, всё скрупулезно и добросовестно фиксировать. Было бы не плохо, если бы это делала международная комиссия с привлечением представителей из стран не питающих большой любви к англосаксам, а не только представители Сирии и России.
    Ныробский
  9. кеп Сегодня, 15:20
    Алеппо уйдет на второй план однозначно.Сейчас начнут мутить в другом месте.Надо по всем СМИ показывать по горячему,ведь приползут, победу делить с честными глазами,типа "мы пахали".
    "Буйвола мы загнали,а вы только пристрелили,мясо пополам"
    кеп
  10. Zaurbek Сегодня, 15:25
    Показывать нужно, оглашать нужно. Для этого есть RT и Sputnik. Но надеяться , что признают ошибки... или откажутся от поддержки не стоит. Им будет резать глазки эта информация, а они нас еще злее будут в допинге или еще в чем нагибать... Но огласка нужна. Причем англоязычная в виде док фильма с хорошим режиссером. Наподобие "Обыкновеный фашизм"
    Zaurbek
  11. Siniy Сегодня, 15:26
    То что все они дикари (и умеренная и неумеренная оппозиция) понятно сразу
    но меня интересует вопрос каковы реальные потери мирного населения от наших ВКС в Сирии?
    Siniy
    1. Zaurbek Сегодня, 15:34
      Я думаю, есть какие то утвержденные нормативы, по гибели мирного населения при бомбардировках объектов в городской застройке... Как говорил Руцкой про корректируемые бомбы.. она корректируемая, но у нее вес 500кг!
      Zaurbek
  12. Романенко Сегодня, 15:26
    Вот и наступает момент истины, вот они истерические вопли о том , что надо прекратить огонь, что надо рассортировать бандитов по принципу хорошие убийцы направо, плохие убийцы налево...
    Ну то, что госдеп штатовский орал громко, тут вроде понятно, вкладывали денежку вкладывали... а тут обломинго - с вещами на выход.
    Теперь нужно малость подождать пока наберется фактура да и предъявить всяким нуландам, керри, обамам где-нибудь прилюдно в высоких инстанциях, жаль только, что и ООН уже купили с потрохами...
    Романенко
  13. РатникВолк Сегодня, 15:30
    Ой, что-то это напоминает... По-моему действия правосеков на Донбассе... Ах да, кукловоды-то одни и те же, да и финансирование...
    РатникВолк
    1. CorvusCoraks Сегодня, 17:33
      Судя по реакции некоторых небратьев, УГИЛ и ИГИЛ братья навек.
      CorvusCoraks
  14. РусланНН Сегодня, 15:49
    Что то не слышно воплей правозащитников, "озабоченности" белого дома, обсуждения в ООН.
    РусланНН
    1. CorvusCoraks Сегодня, 17:32
      Убийцы не те, кто нужен, значит будут молчать, либо перевернут с ног на голову, либо будут другими событиями эфир забивать.
      CorvusCoraks
  15. den-protector Сегодня, 16:19
    Европейские и матрасные покровители и так все прекрасно знают и понимают. Просто для них война - это бизнес без лишних эмоций, бизнес на крови. Для них те же чебуреки с обеих сторон просто расходный материал, на котором они зарабатывают. Они так живут, европеоиды цивилизованные, а упрекают нас в варварстве и дикости.
    den-protector
  16. Knizhnik Сегодня, 16:28
    Устроившую истерику в ООН Саманту Пауэр носом ткнуть
    Knizhnik
  17. Оператор Сегодня, 16:45
    Пыткам террористов обучали израильские военные советники.
    Оператор
    1. ватник Сегодня, 17:17
      Цитата: Оператор
      Пыткам террористов обучали израильские военные советники.

      Может и так во всяком случаи израильских вояк уже ловили на пытках палестинцев так что "опыт" у них есть.
      ватник
      1. ватник Сегодня, 17:21
        Интересно как изменилось мнение европейских СМИ которые лишь недавно называли Асада тираном и убийцей а его режим -кровавым..
        ватник
        1. ватник Сегодня, 17:41
          Склад с оружием найденный в Алеппо.

          Ситуация под Т4
          ватник
  18. Сергей Ф Сегодня, 20:02
    Вот это ДА!
    И если после всего этого называть Асада палачем, то, извините меня, это уже не просто бред, это уже конвульсия!
    А по поводу складов, полагаю для сирийской армии оружие лишним не будет!
    Сергей Ф
  19. Александр Абдрахманов Сегодня, 20:03
    Зачем далеко ехать - если в Украине террор идет против своего народа . На Майдане в Одессе чем убийства легче . Все были советники из Америки и Европы - не кто не дает ходу для расследования . Санкции предъявляют только России . Всегда эти преступники будут скрывать свои преступления . Если все эти политики преступники , у всех руки по завязку в крови. Россия все хочет с ними вести честную игру - да это просто глухая стенка .
    Александр Абдрахманов
  20. sgazeev Сегодня, 21:37
    Цитата: himRa
    очень сомнительное фото и слова! джон керри был ,,золотым мальчиком,, за счет своего отца юриста и серебряную звезду получил за гранатомет который подобрал у убитого партизана-вьетнамца да и в то время люди критиковали правительство за войну!

    фото выложил леонов евгений уже с русской подписью
    вам не кажется что это фейк?
    нашел!

    Вчерашний «боевой офицер», еще вчера гордившийся своими наградами, вдруг «прозрел» и 22 апреля 1971 года выступил на заседании Комитет Сената США по международным делам с гневными обличениями в адрес бывших командиров и американской власти: «Я хотел бы высказаться от имени всех нас, ветеранов… о военных преступлениях, совершенных в Юго-Восточной Азии. Они рассказывали о том, как лично насиловали, отрезали уши и головы, прикрепляли провода от полевых телефонов к половым органам людей и пускали через них электрический ток, отрезали конечности, взрывали тела, отстреливали мирных жителей, сносили деревни…».

    Источник: http://politikus.ru/

    Ма́ссовое уби́йство в Сонгми́ (вьетн. Thảm sát Sơn Mỹ) — военное преступление, совершённое американскими солдатами в деревенской общине Милай (вьетн. Mỹ Lai) в округе Сонтинь провинции Куангнгай в Южном Вьетнаме, которое получило мировую известность в 1969 году в ходе войны во Вьетнаме. Как стало известно, годом ранее военнослужащие Армии США совершили массовое убийство гражданского населения нескольких деревень, входивших в состав общин Милай и Микхе (Михэ), уничтожив, по различным оценкам, от 347 до 504 мирных жителей. Многие жертвы перед убийством были подвергнуты американскими солдатами пыткам, а женщины — групповым изнасилованиям[1]. Преступление вызвало возмущение мировой общественности и стало одним из самых известных и символичных событий войны во Вьетнаме. Только один военнослужащий (Уильям Келли) был признан американским судом виновным, но через 3,5 года был освобождён.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D
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    sgazeev

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