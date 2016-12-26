21:56 26 декабря

В Черном море найден фюзеляж разбившегося Ту-154

Водолазы, работающие в Черном море на месте крушения Ту-154, обнаружили фюзеляж самолёта, фрагменты которого, по предварительным данным, находятся в миле от берега на глубине 27 метров.

В Черном море найден фюзеляж разбившегося Ту-154


«Водолазы нашли четыре фрагмента, один из них длиной около четырех метров», сообщил РИА Новости источник в поисково-спасательном отряде МЧС.


«В настоящее время решается вопрос их подъема при помощи плавучего крана», – добавил он.

Кроме того, по его словам, на нескольких пассажирах, чьи тела обнаружены к настоящему времени, были надеты спасательные жилеты.

«Люди (пассажиры) в жилетах, готовились к эвакуации», – сказал источник.

Он уточнил, что «жилеты были не на всех пассажирах». Официальным подтверждением данной информации агентство не располагает.

Напомним, самолет Минобороны РФ, направлявшийся в Сирию, разбился в воскресенье недалеко от Сочи. На борту находились 8 членов экипажа и 84 пассажира.

Использованы фотографии: МЧС РФ
65

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 236
  1. katalonec2014 Сегодня, 15:21
    В миле от берега,1852 метра,видать пилоты поняли что проблемы более чем серьёзные,пытались дотянуть.
    katalonec2014
    1. himRa Сегодня, 15:24
      Глубина не большая есть шанс что найдут ,,черные ящики,,
      они расскажут с бОльшей доле вероятности
      himRa
      1. bouncyhunter Сегодня, 15:27
        Цитата: himRa
        Глубина не большая есть шанс что найдут ,,черные ящики,,

        Именно этого и ждём с нетерпением ! После расшифровки многое станет ясно .
        bouncyhunter
        1. himRa Сегодня, 15:32
          информация как правило опаздывает могу высказать предположение что ,,ящики,, найдены раз обломки крупные
          завтра к утру 27.12 МСК 8-10 часов будет известна причина
          himRa
          1. cniza Сегодня, 15:48
            Вопросов очень много...самый главный - почему экипаж молчал?
            cniza
            1. WKS Сегодня, 16:21
              Цитата: cniza
              Вопросов очень много...самый главный - почему экипаж молчал?

              Вероятных ответов тоже много. Не лучше ли дождаться объективных результатов.
              WKS
            2. kenig1 Сегодня, 16:55
              Не было времени кричать в эфире, надо было сажать самолет и возможно не сразу поняли причину кризисной ситуации.
              kenig1
              1. SCHNIFER Сегодня, 17:51
                паксы не одевают жилеты без команды, если команда была, значит должны были доложить на вышку. Не все так просто, Не в четыре руки же за штурвал...
                SCHNIFER
                1. Koshak Сегодня, 18:29
                  Цитата: SCHNIFER
                  паксы не одевают жилеты без команды, если команда была, значит должны были доложить на вышку. Не все так просто, Не в четыре руки же за штурвал...

                  Инфа не проверенная. Возможно кто то увидел с берега в бинокль, что подняли что то оранжевое, и бегом помчался писать про спас.жилеты.
                  Koshak
                  1. SCHNIFER Сегодня, 19:56
                    МО опровергло, Ваша правда...все думаю про Ижму
                    SCHNIFER
                    1. Ныробский Сегодня, 21:18
                      Цитата: SCHNIFER
                      МО опровергло, Ваша правда...все думаю про Ижму

                      В Ижме была посадочная полоса, пусть и коротковатая для такого самолёта но всё таки, это была посадка, а не падение. За пределы полосы он выкатился уже в какой то степени погасив скорость. Тут.........вода и непонятка, планировал он или рухнул, или вообще начал в воздухе разваливаться? Будем ждать, что комиссия по расследованию скажет.
                      Ныробский
          2. 210окв Сегодня, 16:08
            Что то очень быстро у Вас...К утру?
            Цитата: himRa
            информация как правило опаздывает могу высказать предположение что ,,ящики,, найдены раз обломки крупные
            завтра к утру 27.12 МСК 8-10 часов будет известна причина
            210окв
            1. himRa Сегодня, 16:50
              естественно это будет не официальная версия
              на восстановление данных и считывание нужно 6-8 часов
              himRa
        2. шурик Сегодня, 18:10
          После расшифровки многое станет ясно .

          Вы в этом уверены?? Я нет.
          шурик
      2. Sashka Сегодня, 15:43
        что-то в последнее время, ни одна расшифровка самописцев не пролила свет на произошедшее... Выводы всегда в плане "скорее всего ошибка пилотирования, возможно плохая подготовка" и т.д.
        Неужели при расшифровки речевого самописца нет конкретного описания происходящего пилотами?!
        Они же между собой-то разговаривают, точнее (и ежу понятно) что там эмоциональные крики с матами, все же есть что-то типа "Серега, движок заглох, тяни..." ну и т.д. Нам такую инфу за последнее время не представляют. Либо самописец поврежден, либо запись обрывается за несколько секунд до катастрофы. Я не спец конечно, но на мой взгляд, даже в авто стоят обычные регистраторы, по просмотру которых можно дать чуть ли не 100% вариант произошедшего...
        Доброго времени суток!
        Sashka
        1. himRa Сегодня, 15:53
          например названа точная причина гибели польского президента в авикатострофе !
          himRa
          1. Дядька Сегодня, 20:03
            Цитата: himRa
            названа точная причина гибели польского президента

            Вообще то она названа, это поляки воду мутят, всё требуют обломки. А нашим всё ясно, пытались заставить пилота сажать машину, ну и вот что получилось, когда административный ресурс задействован не в то время и не в том месте.
            Дядька
            1. rruvim Сегодня, 20:31
              Всё было не так!
              rruvim
        2. Устин Сегодня, 15:53
          Причины находят практически всегда. Знают о них те кому надо, а для большинства идет легенда.
          Устин
          1. Alena Frolovna Сегодня, 16:20
            Жертвенные агнцы, певчие птицы России



            Сегодня я читал - "Не долетели,
            Исчез с радаров русский самолёт...
            Пропал, а только вроде бы взлетели,
            И нет пока идей на этот счёт".
            .
            Да, кто сказал - "Они не долетели"?
            Их песни разнеслись во все концы.
            Их будут петь, как деды наши пели,
            Как в точках окровавленных - отцы.
            .
            Они живут. Они давно беpсмертны,
            Их автоматы - это голоса.
            Я слышу их, когда бушуют ветры,
            Когда летят по небу облака...
            .
            Они летели к тем, кто ждал и верил,
            Кого терзала страшная война,
            Кто жизнь свою осколками измерил,
            На чьей груди блестели ордена.
            .
            Они без страха, верные приказу,
            Летели, будто строем шли на бой.
            И с борта все на фронт бежали сразу,
            Прикрыть друзей и песней, и собой.
            .
            И песни их мы все ещё услышим,
            Они споют на небесах не раз.
            И дай же нам побольше сил, Всевышний.
            Молить за тех, кто умерли за нас...
            из инета
            Alena Frolovna
            1. himRa Сегодня, 17:02
              красивые стихи!вот бы узнать автора а то даже как то не удобно копировать ! recourse
              himRa
        3. Koshak Сегодня, 18:42
          Цитата: Sashka
          что-то в последнее время, ни одна расшифровка самописцев не пролила свет на произошедшее... Выводы всегда в плане "скорее всего ошибка пилотирования, возможно плохая подготовка" и т.д.
          Неужели при расшифровки речевого самописца нет конкретного описания происходящего пилотами?!
          Они же между собой-то разговаривают, точнее (и ежу понятно) что там эмоциональные крики с матами, все же есть что-то типа "Серега, движок заглох, тяни..." ну и т.д. Нам такую инфу за последнее время не представляют. Либо самописец поврежден, либо запись обрывается за несколько секунд до катастрофы. Я не спец конечно, но на мой взгляд, даже в авто стоят обычные регистраторы, по просмотру которых можно дать чуть ли не 100% вариант произошедшего...
          Доброго времени суток!

          1. Речевой самописец пишет только то, что передается через эфир или СПУ (самолетное переговорное устройство). В критической ситуации разговор между находящимися рядом членами экипажа может идти без этого. Там некогда думать о том, чтобы кнопку или тангенту нажать.
          2. На Ту-154 регистратор параметров полета, если не ошибаюсь (кто в теме - поправьте), МСРП 12-96, который пишет всего 12 параметров. Высота, скорость, пререпад давления, перегрузка, угол отклонения рулей... Взрыв на борту он не зафиксирует.
          Koshak
        4. Severok Сегодня, 19:31
          Смотрите здесь http://mak-iac.org/rassledovaniya/
          Severok
      3. капрал Сегодня, 19:41
        Цитата: himRa
        есть шанс что найдут ,,черные ящики,,

        И каковы шансы, что "черные ящики" не такие же, как печально известный ящик СУ-24
        капрал
        1. himRa Сегодня, 20:26
          гарантировать ничего нельзя! даже если найдут,даже если расшифруют там всего (могу ошибиться) 19 параметров! по ним нельзя будет однозначно сделать вывод на этот случай существуют другие методы но это дополнительное время recourse
          himRa
    2. варяг22 Сегодня, 15:34
      Ну да абсолютно МОЛЧА пытались дотянуть...?И летели на самолете братьев Райт без рации?
      варяг22
    3. katalonec2014 Сегодня, 15:58
      Последняя новость,МО отвергло что на телах пассажиров были спасательные жилеты.
      katalonec2014
      1. Koshak Сегодня, 18:58
        Цитата: katalonec2014
        Последняя новость,МО отвергло что на телах пассажиров были спасательные жилеты.

        Да тут и так понятно, что на счет жилетов - выдумка. Если бы было время дать команду надеть жилеты и пассажиры успели их надеть, то 100% экипаж бы успел передать в эфир обстановку на борту.
        Koshak
  2. Mark Berger Сегодня, 15:23
    Это отметает версию о терракте.
    Mark Berger
    1. Шарапов Сегодня, 18:33
      Хорошо, если так.
      19 декабря - Ил 18, 25 декабря - Ту154. Не слишком ли много для МО РФ?
      Шарапов
      1. Yury Basov Сегодня, 18:54
        Да ,летают на старом дерьме,вот и аварии.
        Yury Basov
        1. Дядька Сегодня, 20:05
          Цитата: Yury Basov
          Да ,летают на старом дерьме,вот и аварии.

          Налёт у машины копеечный. Кроме того щас не времена Борьки алкаша.
          Дядька
  3. ШВЕДский_стол Сегодня, 15:24
    И черт проверишь... Лишь бы не говорить что это терракт.
    ШВЕДский_стол
    1. 210окв Сегодня, 15:37
      Терракт очень сложно скрыть..Даже у нас.Там много людей работает,утечка будет наверняка.Не надо утверждать то Кремль прячет ПРАВДУ.Это никому не выгодно,поверьте.Заявления от террористических группировок не последовало?Даже это странно-при террактах они становятся в очередь заявить о себе.Давайте дождемся расследования.
      Цитата: ШВЕДский_стол
      И черт проверишь... Лишь бы не говорить что это терракт.
      210окв
      1. himRa Сегодня, 15:43
        очень сложно представить теракт потому в Сочи не было запланировано а должен быть Моздок но из плохой погоды стало Сочи
        himRa
        1. Havoc Сегодня, 16:58
          Цитата: himRa
          очень сложно представить теракт потому в Сочи не было запланировано а должен быть Моздок но из плохой погоды стало Сочи


          А вы не можете представить что бомбу могли пронести ещё в Москве в багаже, ручной клади. , способов много, в такси подменить,, а заставить пронести , захватив семью, двойник смертник. Да мало ли как, если работал спец. службы вариантов много. Да и груз медикаментов был на борту тоже за ранее могли всунуть.
          Havoc
          1. himRa Сегодня, 17:40
            могу представить ....наверное laughing
            по схеме полета он мог лететь без дозаправки и посадки до Латакии и взлетел в Чкаловском если была бомба то она должна была сработать сразу после взлета например на эшелоне -могли обнаружить
            himRa
            1. sabakina Сегодня, 19:22
              Дальность полёта ТУ-154 2900 км, по прямой от Москвы да Латакии 2200 с копейками. Сейч по радио услышал версию СМИ - перегруз, типа взлетал нехотя. Но с Чкаловского то он взлетел нормально...
              sabakina
              1. Обух Сегодня, 19:52
                Мы в Волгограде прощаемся с Ваней Шаховым, Донским казаков ....нет слов....

                Обух
              2. Комментарий был удален.
      2. Обух Сегодня, 16:10
        А птицы, в прибрежной полосе там как? Имеются?
        Обух
        1. Lyncher Сегодня, 16:46
          Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Рассматриваются несколько версий падения самолета в акватории Сочи, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

          Собеседник агентства отметил, что недалеко от аэропорта Сочи находится станция перелетных птиц и орнитопарк. "Птица могла попасть в двигатель самолета", - подчеркнул он.


          Но МО вроде как уже опровергли версию с "птицами".
          Lyncher
        2. Дядька Сегодня, 20:06
          Цитата: Обух
          А птицы, в прибрежной полосе там как? Имеются?

          Имеются рыбы.
          Дядька
          1. Комментарий был удален.
      3. kapitan92 Сегодня, 16:30
        Цитата: 210окв
        Терракт очень сложно скрыть..Даже у нас

        Версия теракта не является основной при расследовании обстоятельств крушения Ту-154, заявили в ФСБ, пока не обнаружены признаки, по которым можно было бы судить о террористическом акте на борту самолета
        К настоящему моменту нет признаков, что на борту разбившегося Ту-154 мог произойти теракт
        ФСБ заявила, что сейчас рассматриваются четыре основные версии крушения самолета. Среди них — «попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования, техническая неисправность самолета».

        Подробнее на РБК:
        http://www.rbc.ru/society/26/12/2016/5860f9459a79
        475b5f212f39?from=main
        Цитата: 210окв
        .Давайте дождемся расследования.

        Это правильно!
        kapitan92
      4. evge-malyshev Сегодня, 21:03
        Дискутировать на тему причин катастрофы при отсутствии результатов расследования можно до бесконечности. Так что:
        Цитата: 210окв
        Давайте дождемся расследования.
        evge-malyshev
    2. vovanpain Сегодня, 15:51
      Цитата: ШВЕДский_стол
      И черт проверишь... Лишь бы не говорить что это терракт.

      Да Роман,терракт,терракт,я вот сам видел Путин взрывчатку передавал,Госдеп ЗРК подтаскивал,а Эрдоган с Порошенко зенитку заряжали.Может коллега дождатся когда поднимут обломки,черные ящики,тогда вот видней станет.Или с дивана видней? hi
      vovanpain
      1. guzik007 Сегодня, 16:41
        Ваша злая ирония не к месту.
        guzik007
        1. vovanpain Сегодня, 16:58
          Цитата: guzik007
          Ваша злая ирония не к месту.

          Да все понимаю,коллега,просто клаву уже стер обьяснять,что спешка в таких делах не к месту,версию терракта никто не отменяет,но есть много но,как с одной,так и с другой стороны,еще обломки,черные ящики не достали,тела людей надо достать в первую очередь,царствие им небесное.Самописец достать,тогда и можно о чем то говорить.Если кого обидел,прошу простить,не со зла. hi
          vovanpain
          1. guzik007 Сегодня, 17:05
            А я к Вам поэтому с большой буквы,поскольку уважаю Вас по предыдущим постам.Так просто,позволил себе поправить коллегу..
            guzik007
            1. vovanpain Сегодня, 18:11
              Цитата: guzik007
              А я к Вам поэтому с большой буквы,поскольку уважаю Вас по предыдущим постам.Так просто,позволил себе поправить коллегу..

              Спасибо коллега,с взаимным к Вам уважением. hi
              vovanpain
  4. GeorgeSev85 Сегодня, 15:26
    Скорбим .....
    GeorgeSev85
  5. 210окв Сегодня, 15:26
    Я думаю что самолет пытался вернуться в Адлер...Это не первая минута полета,миля от берега,жилеты на пассажирах...Увы..
    210окв
    1. Офицер запаса Сегодня, 15:33
      Остается вопрос - если люди готовились к эвакуации, то почему не было ни одного сообщения экипажа диспетчеру и ни одного сообщения по мобильникам от пассажиров. Сейчас мобильники и планшеты не отключаются (сам в полетах наблюдал неоднократно), а на борту было много журналистов. Уж кто-кто, а они бы точно какую-нибудь информацию дали, если бы была возможность и было бы время.
      Очень много неясностей.
      Офицер запаса
    2. himRa Сегодня, 15:35
      в первую очередь пилот должен был доложить диспетчеру! например даже по сотовому телу ...
      himRa
      1. sabakina Сегодня, 19:25
        Если журналисты в этот момент снимали себя или пассажиров-помощь следствию будет огромная.
        sabakina
        1. himRa Сегодня, 20:28
          согласен. выводы всегда делаются -мистики не бывает!
          himRa
  6. РатникВолк Сегодня, 15:27
    Что-что, но лучше бы была нелётная погода, самолёт бы сломался до взлёта, не знаю, но так жалко наших людей, такой русский генофонд погиб... Сочувствую родным и близким!
    РатникВолк
  7. svp67 Сегодня, 15:27
    «Люди (пассажиры) в жилетах, готовились к эвакуации», – сказал источник.
    И все это МОЛЧКОМ в эфире...все как то запутанней становиться.
    svp67
  8. Горный стрелок Сегодня, 15:28
    Похоже, все таки перегруз. Залитый топливом "под завязку" (в Латакии топливо привозное!), плюс новогодние подарки - не вытянул. Встал на разворот к берегу, и движки "обрезало". А это мог быть помпаж центрального двигателя, если угол атаки стал закритический.
    Горный стрелок
    1. Далмация Сегодня, 15:41
      Что означает "движки обрезало"?
      Спасибо
      Далмация
      1. Обух Сегодня, 15:59
        Двигатели потеряли тягу.
        Обух
        1. Далмация Сегодня, 16:00
          Поняла, спасибо.
          Далмация
    2. nrex Сегодня, 15:43
      Согласен, перегнули с углом взлета. Потеряли скорость.....
      nrex
    3. voyaka uh Сегодня, 15:45
      "Залитый топливом "под завязку""///

      А поступало ли топливо к движкам после дозаправки? Похоже, летчики сразу поняли, что
      подачи топлива нет, объявили пассажирам тревогу, а связться с землей
      времени уже не было.
      voyaka uh
      1. роман66 Сегодня, 15:51
        по моему, стоит датчик о критических углах атаки, да и экипаж опытный, обрезало движки - а с хрена ли? .сколько самолетов в этот день топливом заправлялось в адлере и ничего
        роман66
      2. himRa Сегодня, 16:03
        запитка двигателе с топливных баков происходит по системе каждому двигу свой бак но если они поняли сразу могли
        прервать взлет!полоса там длинная !
        himRa
        1. voyaka uh Сегодня, 17:32
          Спасибо за критические замечания. Я высказал только предположение
          из простой логики: до дозаправки полет был нормальный, после дозаправки - катастрофа.
          Значит, причина (возможно) в самой дозаправке.
          На одном сайте мелькнуло, что диспетчер обратил внимание на нетипичный для Т-154 звук моторов при взлете (у каждого типа самолетов свой характерный звук).
          Что тоже может быть связано с количеством (или качеством) топлива.
          voyaka uh
      3. rruvim Сегодня, 16:30
        А как же Борт взлетел. если бы не было подачи топлива? Расход при взлёте больше на порядок, чем при полёте в разряженной атмосфере..
        rruvim
      4. Дядька Сегодня, 20:09
        Цитата: voyaka uh
        подачи топлива нет

        Говорят топливо проверили, оно соотв. ГОСТУ. Но проверили то, что осталось на земле, а то, что было в баках на проверишь.
        Дядька
        1. Koshak Сегодня, 20:55
          Цитата: Дядька
          Говорят топливо проверили, оно соотв. ГОСТУ. Но проверили то, что осталось на земле, а то, что было в баках на проверишь.

          На земле остается образец топлива (контрольный отстой) который сливается с нижних точек каждой группы баков. Вот его то и проверяют в таких случаях. Он хранится в герметически закрытых емкостях, в специальных опломбированных ящиках до посадки самолета в конечном пункте.
          Koshak
      5. Koshak Сегодня, 20:50
        Цитата: voyaka uh
        "Залитый топливом "под завязку""///

        А поступало ли топливо к движкам после дозаправки? Похоже, летчики сразу поняли, что
        подачи топлива нет, объявили пассажирам тревогу, а связться с землей
        времени уже не было.

        Не пишите ерунду. По вашему экипаж успел пассажирам дать команду надеть жилеты, те успели эти жилеты надеть, а сообщить диспетчеру ничего не успели. Кстати, на счет жилетов - брехня. МО уже опровергло этот фейк.
        Koshak
    4. Обух Сегодня, 15:58
      Значит времени было только на действие и нельзя было тратить секунды на переговоры....только внутренние переговоры могут прояснить.
      Обух
    5. почти дембель Сегодня, 16:23
      Похоже, все таки перегруз.
      Мы сегодня весь день на работе только об этом и думали, все военпенсы-авиаторы, 2-е летчики.Основывались на информации от разных источников и из своего опыта. Из Чкаловского должны были лететь 2 борта, но пошел 1, уже это подсказывает, что забили под завязку. Идти должен был до Латакии без дозаправки, но тк перегруз, то заправка была не полная и была посадка для дозаправки в Адлере. Из радиообмена с диспетчером руления, Волков сказал, что будет взлетать с края полосы, тк ТЯЖЕЛЫЙ. Далее, наверное не убирая закрылков стал набирать высоту, но в этом случае скорость будет расти медленно. Что потом, кто знает, но он стал разворачиваться на 180, упала подъемная сила при развороте, может быть обледенение, стал еще тяжелее, потом или свалился, или пытался посадить на воду. С диспетчером старта до последнего говорил спокойно, а подходу уже не ответил...Беда то какая...
      почти дембель
      1. rruvim Сегодня, 16:40
        Не был он тяжёлым. А что был разворот, нам об этом не говорят. Или скрывают...
        rruvim
        1. древний Сегодня, 17:27
          Цитата: rruvim


          Послушайте радиообмен со стартом.......чётко слышен доклад СТАРТУ от КВС.....взлетать буду с самого края..так ка ТЯЖЁЛЫЙ!!! soldier soldier soldier
          древний
          1. Дядька Сегодня, 20:11
            Цитата: древний
            .так ка ТЯЖЁЛЫЙ!!!

            В Сочи только заправлялись. Причем быстро, даже никто не выходил. Топливо потяжелело в сравнении с московским. Допускаю, что тяжелый, но раз долетел до Сочи, то всё в рамках.
            Дядька
      2. Комментарий был удален.
        1. Обух Сегодня, 18:30
          Так какому из ХОЗО придется отвечать????
          Обух
      3. himRa Сегодня, 16:44
        Спасибо за компетентный отзыв! естессно плюс drinks
        Почти дембель это типа прозвища : переходной возраст?(заранее извиняюсь это шутка) wassat
        himRa
      4. древний Сегодня, 17:32
        Цитата: почти дембель
        Похоже, все таки перегруз.
        Мы сегодня весь день на работе только об этом и думали, все военпенсы-авиаторы, 2-е летчики.Основывались на информации от разных источников и из своего опыта. Из Чкаловского должны были лететь 2 борта, но пошел 1, уже это подсказывает, что забили под завязку. Идти должен был до Латакии без дозаправки, но тк перегруз, то заправка была не полная и была посадка для дозаправки в Адлере. Из радиообмена с диспетчером руления, Волков сказал, что будет взлетать с края полосы, тк ТЯЖЕЛЫЙ. Далее, наверное не убирая закрылков стал набирать высоту, но в этом случае скорость будет расти медленно. Что потом, кто знает, но он стал разворачиваться на 180, упала подъемная сила при развороте, может быть обледенение, стал еще тяжелее, потом или свалился, или пытался посадить на воду. С диспетчером старта до последнего говорил спокойно, а подходу уже не ответил...Беда то какая...


        У меня две версии..вернее 3-и (после того как Саша.."доложил").с САМОГО НАЧАЛА:
        1.Облединение.
        2. Несинхронная уборка закрылков
        3. Столкновение с птицами и.."обрез всего" ..тяги,электричества и ..жизней soldier
        древний
        1. почти дембель Сегодня, 18:33
          Цитата: древний
          3. Столкновение с птицами и.."обрез всего" ..тяги,электричества и ..жизней

          Птицы вряд ли, 5 часов утра, темно еще, че им летать то?
          почти дембель
        2. CorvusCoraks Сегодня, 19:09
          Цитата: древний
          1.Облединение.

          скорее всего нет, при взлете >0 температура была

          Цитата: древний
          3. Столкновение с птицами

          из-за столкновения с птицами все движки из строя вышли? сомнительно.
          CorvusCoraks
        3. Alex_59 Сегодня, 20:22
          Цитата: древний
          2. Несинхронная уборка закрылков

          Вроде таких случаев на Ту-154 не было. Хотя... все бывает в первый раз.
          Цитата: древний
          3. Столкновение с птицами и.."обрез всего" ..тяги,электричества и ..жизней

          Птицы вряд ли бы все три двигателя вывели из строя. Скорее один или два.

          А вот обледенение... настораживает то, что проблемы вроде как возникли после прохода береговой черты - т.е. в момент начала полета над морем. Море - это влага. Но опять же, обледенение не возникает мгновенно. Ту-154 действительно легко входит в штопор и плохо из него выходит. Если он начал входить в штопор то понятно почему развалился еще в воздухе. А причина штопора может быть комплексная. Сложно сейчас гадать. Может у них после заправки и повторной посадки пассажиров центровка была предельно задняя + обледенение. Или помпаж. Или нисходящие потоки воздуха (рядом горы). А еще вроде как был случай в Иркутске в 1997 году - одновременый останов 3-х двигателей, предположительно забиты топливные фильтры после как раз заправки. Что угодно может быть. Яркий пример - Як-42 в Ярославле. Кто же мог подумать что КВС на педали почти весь взлет давил и тормозил основными.
          Alex_59
      5. CorvusCoraks Сегодня, 19:08
        Цитата: почти дембель
        но он стал разворачиваться на 180

        Это вообще откуда взято?

        Цитата: почти дембель
        может быть обледенение

        Не может быть, была температура как бы не +5 при взлете, за 2-3 минуты они бы не набрали такую высоту на которой при такой т было бы обледенение.
        CorvusCoraks
    6. Havoc Сегодня, 17:04
      Цитата: Горный стрелок
      Похоже, все таки перегруз. Залитый топливом "под завязку" (в Латакии топливо привозное!), плюс новогодние подарки - не вытянул. Встал на разворот к берегу, и движки "обрезало". А это мог быть помпаж центрального двигателя, если угол атаки стал закритический.


      Но развалился в воздухе почему? Разброс несколько километров.При отказе двигателей разрушение произошло бы только при ударе о поверхность.
      Havoc
      1. древний Сегодня, 17:34
        Цитата: Havoc
        Цитата: Горный стрелок
        Похоже, все таки перегруз. Залитый топливом "под завязку" (в Латакии топливо привозное!), плюс новогодние подарки - не вытянул. Встал на разворот к берегу, и движки "обрезало". А это мог быть помпаж центрального двигателя, если угол атаки стал закритический.


        Но развалился в воздухе почему? Разброс несколько километров.При отказе двигателей разрушение произошло бы только при ударе о поверхность.


        Выход на закритические углы атаки приводит к появлению перегрузок значительно превышающих предельно допустимые
        древний
        1. Havoc Сегодня, 17:58
          Цитата: древний
          Цитата: Havoc
          Цитата: Горный стрелок
          Похоже, все таки перегруз. Залитый топливом "под завязку" (в Латакии топливо привозное!), плюс новогодние подарки - не вытянул. Встал на разворот к берегу, и движки "обрезало". А это мог быть помпаж центрального двигателя, если угол атаки стал закритический.


          Но развалился в воздухе почему? Разброс несколько километров.При отказе двигателей разрушение произошло бы только при ударе о поверхность.


          Выход на закритические углы атаки приводит к появлению перегрузок значительно превышающих предельно допустимые


          Полностью самолёт развалиться бы не смог, даже при запредельных нагрузках.
          Havoc
          1. древний Сегодня, 18:33
            Цитата: Havoc
            Полностью самолёт развалиться бы не смог, даже при запредельных нагрузках.


            А если штопорил ещё к тому же?
            древний
            1. sabakina Сегодня, 19:36
              Но развалился в воздухе почему? Разброс несколько километров.При отказе двигателей разрушение произошло бы только при ударе о поверхность.

              В сети появилось видео с вебкамеры. Там видна вспышка. Правда говорят, что вспышка была на полчаса позднее. Но ведь время на камере может быть установлено неверно.
              sabakina
        2. sogdianec Сегодня, 20:34
          Выход на критические углы атаки при скоростях близких к минимальным не ведет к появлению перегрузок способных разрушить ВС, а приводит к сваливанию , штопору. Почитайте про происшествия с ТУ-154 на закритических углах , за последние лет тридцать. Всегда стремительное падение без разрушения до самой земли.
          sogdianec
  9. Siniy Сегодня, 15:28
    Если это не теракт, то почему пилоты не подали сигнал бедствия?
    Siniy
    1. Zibelew Сегодня, 15:39
      Цитата: Siniy
      Если это не теракт, то почему пилоты не подали сигнал бедствия?

      Если между происшествием на борту и самой катастрофой есть какое-то время, то это не означает, что имеющиеся секунды будут потрачены на общение с землёй.
      Zibelew
      1. Siniy Сегодня, 15:52
        для подачи сигнала бедствия достаточно нажать ОДНУ кнопку!
        Siniy
        1. rruvim Сегодня, 16:21
          На Тушке не знаю, на Параплане целую "Комбинацию"...
          rruvim
          1. 26rus Сегодня, 17:54
            Чтобы включить кнопку " радио", не нужно даже отрывать руку от штурвала , гашетка находится под указательным пальцем , у КВС левой руки , у второго - правой .
            26rus
            1. древний Сегодня, 18:02
              Цитата: 26rus
              Чтобы включить кнопку " радио", не нужно даже отрывать руку от штурвала , гашетка находится под указательным пальцем , у КВС левой руки , у второго - правой .


              Да..только вот было ли время через СПУ в эфир доложить "Мэйдэй"?
              древний
              1. 26rus Сегодня, 18:20
                Соглашусь с Вами ...только немного поправка - кнопка "СПУ" на противоположной стороне головки штурвала , под большим пальцем .
                26rus
                1. древний Сегодня, 18:51
                  Цитата: 26rus
                  Соглашусь с Вами ...только немного поправка - кнопка "СПУ" на противоположной стороне головки штурвала , под большим пальцем .


                  У вас проще drinks drinks drinks
                  древний
            2. rruvim Сегодня, 18:52
              У Ту-154 нет гашетки. Есть штурвал.
              rruvim
              1. 26rus Сегодня, 19:17
                Точно ..? belay Часто бывали в кабине пилотов Ту-154 ? Немного обрисую . Перед пилотом находится штурвальная колонка и пульт ножного управления . На штурвальной колонке - собственно сам штурвал , а на нем различные кнопки . Так вот кнопка "радио" нажимается с помощью специальной гашетки под указательным пальцем . hi
                26rus
        2. древний Сегодня, 17:41
          Цитата: Siniy
          для подачи сигнала бедствия достаточно нажать ОДНУ кнопку!


          Ты до неё .."доберись-дотянись" когда тебя по кабине от перегрузок "плющит" soldier
          А во-вторых проанализировать и оценить обстановку,что всё..."приехали" надо жать "Бедствие" у тебя будет?
          В Ростове Бобик,когда рухнул,что-то никто ничего не успел надать..толькло вспоминали .."всех до...3-го колена"
          древний
      2. CorvusCoraks Сегодня, 19:12
        Цитата: Zibelew
        Если между происшествием на борту и самой катастрофой есть какое-то время, то это не означает, что имеющиеся секунды будут потрачены на общение с землёй.

        тем не менее экипаж 8 человек, неужели бы хоть у 1 не было времени сообщить диспетчеру?
        По моему, в случ обнаружения чс на борту есть опред порядок действий, сообщение о происшествии на землю один из 1-х пунктов.
        CorvusCoraks
        1. sabakina Сегодня, 19:39
          Насколько я знаю, в экипаже ТУ-154 есть штурман-радист. По крайней мере вспоминая фильм "Экипаж".
          sabakina
    2. rruvim Сегодня, 15:40
      Они не подают сигнал бедствия, т.к это военный Борт. Транспордеры даже отключены. Бьются за жизнь до последней минуты, если у них она была? По размерам разброса обломков, у них её не было...
      Людей жалко. Найти бы этих гадов, которые это творят!
      rruvim
      1. древний Сегодня, 17:47
        Цитата: rruvim


        Пишите абсолютную глупость!
        Вся лётная работа для авиации всех ведомств строго регламентирована Документами.
        Все летают по Воздушному кодексу и ФАП.
        ТранспоНдеры всегда включены(за исключением случаев при ПЛАНОВЫХ проверках систем ПВО)! soldier
        Сигнал Бедствие подаётся в случаях строго указанных в ФАП. и так же при отказе радиосвязи и занятии резервного эшелона! soldier
        древний
        1. rruvim Сегодня, 18:53
          Не очевидно.
          rruvim
          1. sabakina Сегодня, 19:42
            Читал инфу, что Флайрадар 24 сам сказал, они знают о крушении ТУ-154, но данные с борта им не поступали.
            sabakina
      2. БАРХАН Сегодня, 18:57
        Цитата: rruvim
        По размерам разброса обломков, у них её не было..

        Почему такой большой разброс обломков?Вот главный вопрос.Разве самолёт пытающийся сесть,разлетится обломками на километры и маленькие фрагменты?
        БАРХАН
    3. древний Сегодня, 17:37
      Цитата: Siniy
      Если это не теракт, то почему пилоты не подали сигнал бедствия?


      Понятно,что вы не.."знакомы с лётной работой"..но машина то у вас есть.....так вот..представте,что едите по городу свои 60 км/час и тут прямо перед капотом у вас возникает..ну кто угодно..человек,женщина с коляской...ваши действия......баранку крутить,скорости переключать.тормозить.ручником работать..или рассказывать жене или пассажирам о сложившейся обстановке?
      древний
      1. Комментарий был удален.
  10. vkfriendly Сегодня, 15:31
    Странно, жилеты ещё на взлетке одевали ,что ли ,так как не реально одеть за 1 минуту ,а крафт вроде упал на 2 минуте.
    vkfriendly
    1. himRa Сегодня, 15:38
      этт точно!(с)
      только это вам не авиосимулятор, дружишше - самолет,сокращенно самоль
      himRa
  11. ARS56 Сегодня, 15:33
    Жилеты надеть успели, а подать сигнал бедствия - нет? Нестыковка. Или летчики погибли первыми и мгновенно.
    ARS56
    1. boboss Сегодня, 15:40
      ...тут выбираешь......или сигнал подать....или жилет надеть
      boboss
  12. donald Сегодня, 15:38
    Клубок потихоньку начинает раскручиваться. Посмотрим, что будет дальше
    donald
    1. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
      2. Комментарий был удален.
        1. Комментарий был удален.
  13. Обух Сегодня, 15:38
    Что то не договаривают!
    Обух
  14. Далмация Сегодня, 15:42
    Впервые надеть жилет надо какое-то время, минуты 2-3 точно.
    Далмация
    1. rruvim Сегодня, 16:03
      Жить захочешь за 30 секунд наденешь. Вопрос в том, что всем сообщили, что БЕДА, а на Землю не успели, либо успели, но нам не говорят. 1500 м. над уровнем моря, это не Вакуум, дышать можно.
      rruvim
      1. Далмация Сегодня, 16:06
        Уже опровергли про жилеты
        Далмация
  15. Victor1 Сегодня, 15:43
    С ПЗРК могли ударить, расстояние до берега 2км, набор высоты, все условия.
    Подождём черных ящиков, но как-то всё это странно выглядит.
    Victor1
    1. Siniy Сегодня, 15:54
      А тубу от ПЗРК куда преступники дели? а очевидцы? пуск ПЗРК заметить вполне возможно
      Siniy
      1. rruvim Сегодня, 16:35
        Обернули в Газету и представили, как Новогодний Календарь. Но идея про ПЗРК не актуальна, три двигателя у Ту-шки!
        rruvim
      2. Havoc Сегодня, 17:15
        Цитата: Siniy
        А тубу от ПЗРК куда преступники дели? а очевидцы? пуск ПЗРК заметить вполне возможно


        Подошли в аквалангах, стреляли, с надувной лодки, , надули баллоном в воде, лодку и " трубу" утопили, ушли водой. Раннее утро очевидцев не должно быть много. Но это как предположение.
        Havoc
        1. Комментарий был удален.
          1. rruvim Сегодня, 18:58
            Сама ВОЙНА бессмысленн!. Тем более между суннитами, шиитами и алавитами. Просто Бред!. Мочат друг-друга, почём зря, и нас Христиан достают!
            rruvim
            1. sabakina Сегодня, 19:59
              Мужики, решайте сами, что это за вспышка в районе крушения авиалайнера.
              sabakina
        2. fzr1000 Сегодня, 19:45
          Здорово для сюжета 007, но посадка в Сочи была не плановой, как говорят, и аквалангисты должны откуда то высадиться, скорее всего с подлодки, не с берега же они плыли в аквалангах с ПЗРК? Как подлодка подошла так близко незамеченной? У нас, вроде как, все наше прибрежье на замке?
          fzr1000
        3. Alex_59 Сегодня, 20:43
          Цитата: Havoc
          Подошли в аквалангах, стреляли, с надувной лодки, , надули баллоном в воде, лодку и " трубу" утопили, ушли водой. Раннее утро очевидцев не должно быть много. Но это как предположение.

          ПЗРК - так-то это не просто нажал и выстрелил. Не забывайте, что стрелок должен заранее четко ориентировать ГСН в направлении цели и несколько секунд удерживать до захвата. В ночном небе такое визуальное прицеливание не самая простая задача даже для квалифицированного расчета. Когда самолет проходит на малой высоте времени на прицеливание очень мало - велика угловая скорость цели и ее нахождение в зоне разрешенного пуска мало. И далее - БЧ ракеты таких размеров не нанесет фатальных разрушений столь крупному самолету - слишком малая масса и слаб фугасный эффект. Даже если влетит в двигатель. Самолет не упадет камнем и скорее всего сохранит возможность лететь еще некоторое время. Разрушенный двигатель будет гореть, и пока он прогорит настолько, что это будет угрожать планёру пройдет некоторое время, за которое Ту-154 улетел бы гораздо дальше, или даже попытался бы сесть обратным курсом. Иные аэропланы размерами поменьше вообще домой прилетали после попадания ЗУР ПЗРК.
          Alex_59
    2. himRa Сегодня, 15:57
      уже сколько раз говорилось! Сочи появился для дозаправки когда не принял Моздок а это очень мало времени чтоб приготовиться к атаке !
      himRa
      1. rruvim Сегодня, 16:24
        Либо на оборот.
        rruvim
      2. Havoc Сегодня, 18:02
        Цитата: himRa
        уже сколько раз говорилось! Сочи появился для дозаправки когда не принял Моздок а это очень мало времени чтоб приготовиться к атаке !


        В Сирию летали с двух аэродромов, и это не было секретом. А если две группы. В принципе не сложно.
        Havoc
        1. himRa Сегодня, 18:41
          это ведь не гражданский борт!
          Цитата: Havoc
          Цитата: himRa
          уже сколько раз говорилось! Сочи появился для дозаправки когда не принял Моздок а это очень мало времени чтоб приготовиться к атаке !


          В Сирию летали с двух аэродромов, и это не было секретом. А если две группы. В принципе не сложно.

          у военных бортов жесткие правила безопасности круче чем на гражданских!хотя исключать нельзя!
          himRa
      3. 97110 Сегодня, 19:10
        Цитата: himRa
        а это очень мало времени чтоб приготовиться к атаке !

        конкретного борта. А если готовили какой подвернётся?
        97110
    3. rruvim Сегодня, 16:06
      Согласен! Причём многие засняли вспышку. Только СМИ говорят, через 30 минут после того, как борт провал с радаров. Это ложь, так как РЛС Сочи прослеживают цели до 0 метра на побережье, плюс "Подсолнух".
      rruvim
      1. sabakina Сегодня, 20:02
        Вот эта вспышка, Что скажете?
        sabakina
  16. dmmyak40 Сегодня, 15:56
    Цитата: cniza
    Вопросов очень много...самый главный - почему экипаж молчал?

    Когда счет идет на секунды, нужно принимать решение и его исполнять, не до диспетчера. Ему потом можно доложиться, как при уходе на второй круг: "Взлетный режим, шасси убрать, уходим на второй , доложить уход".
    dmmyak40
    1. rruvim Сегодня, 16:13
      Шасси оторвало, значит не убрал.
      rruvim
  17. САА Сегодня, 15:57
    Цитата: himRa
    очень сложно представить теракт потому в Сочи не было запланировано а должен быть Моздок но из плохой погоды стало Сочи


    А если бы и был Моздок - где бы тогда самолёт находился в момент катастрофы?
    САА
    1. rruvim Сегодня, 15:59
      Над Калмыкией и Дагестаном.
      rruvim
    2. лысова Сегодня, 17:26
      Я про тоже. Погода вмешалась. (если часовая) Как ещё в Адлере не сработала. Подгадали под нашу базу в Сирии.
      лысова
  18. САА Сегодня, 16:02
    Цитата: Victor1
    С ПЗРК могли ударить, расстояние до берега 2км, набор высоты, все условия.
    Подождём черных ящиков, но как-то всё это странно выглядит.


    Заявили же, что есть очевидцы, есть видеозапись вроде как даже. Будь там взрыв или ПЗРК - уже бы все знали.
    САА
  19. Далмация Сегодня, 16:04
    Минобороны уже опровергло информацию про спасательные жилеты.
    Далмация
    1. rruvim Сегодня, 21:36
      Кстати, Брут не убивал Цезаря и не учавствовал в заговоре, это придумал Шекспир....
      rruvim
  20. САА Сегодня, 16:05
    Цитата: Далмация
    Впервые надеть жилет надо какое-то время, минуты 2-3 точно.


    Нет никаких жилетов, МО уже опровергло это.
    https://ria.ru/incidents/20161226/1484632783.html
    САА
  21. кеп Сегодня, 16:07
    У следователей есть записи видеорегистратора.работают следователи.Россия 24.16.06 мск
    кеп
  22. rruvim Сегодня, 16:12
    Причём ложь наших журналюг по поводу "пропал с экранов радаров...." касается самих журналюг и Соколова. Акватория Аэропорта Сочи просматривается так, что и Нью-Йорку не снилось. Всё из-за зимней Олимпиады. Думаю, даже летучие мыши на мониторах "Касты" видны...
    rruvim
  23. GeorgeSev85 Сегодня, 16:13
    А вот что заявляет МО о жилетах

    «Все слухи со ссылкой на анонимные источники о том, что на пассажиров разбившегося самолёта Ту-154 якобы были надеты спасательные жилеты — постыдные инсинуации, абсолютно не соответствующие действительности», — заявили в ведомстве."
    GeorgeSev85
    1. rruvim Сегодня, 16:17
      Это говорит о том, что был терракт, касается военного самолёта - диверсия. Слишком уж быстро, и обломки на 15 миль и глубине 70-м.
      rruvim
      1. himRa Сегодня, 16:31
        дружишше от куда у вас такие цифры ? от отлетел то на 1 милю и глубина там как писали 27 метров ...
        himRa
        1. himRa Сегодня, 16:34
          помеха для работы это сильные подводные течения!
          himRa
          1. rruvim Сегодня, 16:44
            ВСЕГДА помеха - это сильные подводные течения. Я ещё с Курска помню, пока Англичан не пригласили.
            rruvim
        2. rruvim Сегодня, 16:47
          Я виноват, не поставил запятую 1,5 мили от берега и аэропорта, но глубина там 70 м.
          rruvim
        3. 97110 Сегодня, 19:16
          Цитата: himRa
          дружишше от куда у вас такие цифры ? от отлетел то на 1 милю и глубина там как писали 27 метров ...

          СМИ вещают. У корреспондентов всегда проблемы с числительными. Со вчера было и 70 м и 15 миль. Великий Рейтинг требует жертв. И правда - первая из них.
          97110
  24. Dikson Сегодня, 16:39
    Борт даже высоту не успел набрать.. (( И такой разброс обломков, самолёт развалился в воздухе? Разрушился от удара об воду? если обнаружили несколько фрагментов фюзеляжа.. У Ту-154 как правило при катастрофах хвост отрывает .. И что-то темнят по-моему.. Это ведь не где-то в океане, это - полторы мили от берега! Я понимаю, если бы он с эшелона в 11 000 падал - и на куски рассыпался на достаточно большой площади.. но он упал на наборе высоты. Даже если стая птиц сразу в три двигателя - птицы не разрушат фюзеляж на куски.
    Dikson
  25. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
    2. Комментарий был удален.
  26. лысова Сегодня, 16:49
    Не стыковка получается!!! 1.- Самолёт, после набора эшелона должен уйти влево(5-15 мин.) 2.- «Люди (пассажиры) в жилетах, готовились к эвакуации», - это что то ( а где от пилотов SOS или под стволами?) Получается картинка исходя из данных. Если в жилетах, то остались живы при падении( в хвостовой или передней части фюзеляжа ( фюзеляж на три части расколот)- воздушный пузырь), одевались уже на дне ( это не так просто не опытному человеку, тем более стресс). А вот всплыть с 27-ми без опыта и разности давлений, да ещё в пропитанной водой, губке из одежды!!! - 99% ( в той ситуации). Я говорю, как практик, баротравму лёгких получал, т. е. знаю что к чему. Всё говорит, либо о захвате, либо взрывное устройство--- чёрные ящики нужно искать!!!---вариантов море--- и самое интересное их тушуют, могу и ошибиться.
    лысова
    1. rruvim Сегодня, 16:56
      Меня интересует, почему Борт отвели от запланированного курса с дозаправкой в Моздоке в аэропорт Адлера и кто дал этот приказ? Погодные условия не катят, просто смешно!
      rruvim
    2. лысова Сегодня, 17:11
      Добавлю задачку - не хочу думать сегодня. Сколько лететь по времени от Москвы до Маздока? - плюс там дозаправка. И дальше до базы в Сирии. Время "Х". А тут вдруг погода вмешалась. Пришлось в Адлере садиться. Как ещё не в Адлере не ... . Это вариант. А их много.
      лысова
      1. rruvim Сегодня, 17:17
        Согласен. Аэропортов там много.
        rruvim
      2. лысова Сегодня, 17:19
        Конечно может быть очень просто. Та же птица в двигатель, при взлёте летуны (я по свойский - общаюсь и друзья) сосредоточены на одном"взлёт-параметры приборов)---а тут вне штатка.
        лысова
        1. rruvim Сегодня, 19:44
          Смешно! При полёте Путина с птицами уже всё отслеживают...
          rruvim
  27. Владимир Репа Сегодня, 16:49
    я бы проверил версию отморозка с парк.
    Владимир Репа
  28. guzik007 Сегодня, 16:52
    Мужики,правды мы еще долго не услышим,все таки комиссия и на то кумиссия,чтобы разбираться.
    Но то,что видеокамеры с берега зафиксировали секундную вспышку над морем,говорит о многом,в частности о ,как это не прискорбно,но версии о теракте.
    Отсюда -странное молчание экипажа(погибли сразу?),или была повреждена радиостанция?
    Найдены тела в спасжилетах-следовательно,взрыв небольшой мощности(египетский борт),когда часть уцелевших пассажиров лихорадочно предпринимает попытки в спасению?
    Жутко.Страшно и жутко попытаться поставить себя на место несчастных соотечественников...
    У меня в отделении сегодня все девчонки ходят ,как пришибленные.
    Ощущение Нового Года как ветром сдуло.
    guzik007
    1. himRa Сегодня, 18:45
      до НГ еще есть время !отойдут...
      himRa
      1. guzik007 Сегодня, 20:11
        А не пойти бы вам ,со своим комментом...
        Может вы не догоняете...ну ежели не догоняете,то тогда прощаю...
        guzik007
        1. himRa Сегодня, 20:56
          наверно не догоняю... ну не такая у меня ,,тонкая,, натура - прошу прощение если обидел! hi
          himRa
  29. Oznob Сегодня, 17:01
    Мог какой-нибудь боеприпас секретный, который на испытания везли, бомбануть?

    Не мог, наверное, военные в высоких чинах все. Не им же возить всякое.
    Oznob
    1. guzik007 Сегодня, 17:08
      Окстись,дружище,такого даже янки себе не позволяют-чтобы пассажирским бортом оружие перевозить.
      Вы за кого наших принимаете?.Даже я,не шибко власть любящий,до такого не смог бы додуматься.
      guzik007
      1. Oznob Сегодня, 17:10
        Та "Курск" покоя не даёт. Так-то понятно, что бред несу. Ну когда нет знания, появляются мнения. Да.
        Oznob
    2. rruvim Сегодня, 17:13
      Это типо, что на Курске рванула "секретная" торпеда "на "испытании"? Мы разбирались с Курском, торпеда прошла снаружи и это Мк48 .Источник - подлока "Толедо". А этот Борт увели из "Моздока" в "Адлер". где после взлёта он и погиб ,вот в чём вопрос!
      rruvim
  30. broshtein Сегодня, 17:09
    У меня нет сомнения, что это был теракт в любом виде и виной этому являются США и их стеллиты, террористы, агенты и т. д.. Им нужна террористическая война в Евразии против своих конкурентов. Капиталистам и финансистам США становиться тесно жить с ростом населения Земли и не хваткой энергоресурсов! Главный конкурент на данном этапе для них Россия, как самая богатая страна природными богатствами и пресной водой. Поэтому они ведут лживую пропаганду, чтобы используя мировое мнение для оправдания организованной ими террористической войны против России. Для ликвидации России, без прямой ядерной войны, США и нужны неонацисты Украины, марионетки в Киеве и Евросоюзе, террористические организации в Евразии, созданные ими!
    Разноцветьем рассыпалась степь
    По просторам державной страны.
    Сколько можно народу терпеть
    Униженья кровавой войны!

    Всё в угоду лживых друзей
    От рук зарубежных господ
    На просторах русских степей
    Погибает русский народ!

    А в банде украинских дельцов
    И в Окраине русской земли,
    В окруженье кремлёвских льстецов
    Правят бал свой России враги!

    В перемирии с вражьей ордой
    Льется кровь женщин, детей.
    Разрывается Русь враждой
    От порочных, жестоких вождей!

    Божьим образом всех спаси,
    Наш прекрасный, но грешный мир!
    В Украине святой Руси
    Происходит нацизма пир.

    Так ответь мне, русский народ!
    Сколько будешь ты зло терпеть,
    Пока гибнет святой твой род,
    От господской власти дряхлеть?

    Бликом кровавым светиться сечь
    В окраине великой страны.
    Сколько можно народу терпеть
    Власть господскую — власть сатаны!

    Кровавой зарёй раскинулась смерть
    По равнинам славянской земли.
    Сколько можно всем русским терпеть,
    Тех врагов, что войну разожгли!

    Если власти предполагают, что это не теракт, то ТУ 154 был неисправен. Если пассажиров посадили в неисправный самолёт, который долетел с Москвы до Сочи, а потом вдруг сломался и упал не отлетев от Сочи и десятки километров, то это значит технический теракт, а вернее вредительство! Что не ясно или объяснять надо? Власть должна оголить мечи и заняться ликвидацией организаторов террора по всему миру, как делает Израиль и США! Иначе забьют и уничтожат Россию!
    broshtein
    1. rruvim Сегодня, 17:21
      Военный борт. Значит диверсия!
      rruvim
  31. guzik007 Сегодня, 17:26
    У меня только одна версия.
    Этот борт,принадлежащий МО,неоднократно совершал рейсы в Сирию по одному и тому -же наезженному маршруту.
    Если раньше,по словам тех,кто летал на нем неоднократно,в точках дозаправки все пассажиры сидели по три часа без права выхода ,то в последнее время им стали разрешать сходить в столовку и вообще покидать борт на время обслуги и дозаправки.Т.е.,начал возрастать уровень нашего российского раздолбайства.
    Учитывая тот факт,что не надо принимать наших врагов за недоумков,ими вполне могла быть обеспечена плотная работа разведки именно по этому борту ,выявление слабых сторон именно в точках дозаправки ,(Адлер,Моздок).Все остальное -лишь техническая сторона.
    И теперь-официальная инфа ,категорически отметающая все мысли о терракте-это ,возможно страх перед Большой Чисткой. Ибо,если ,не дай бог подтвердится версия терракта,то неизбежно полетят очень большие головы.
    guzik007
    1. rruvim Сегодня, 17:46
      Абсолютно согласен!
      rruvim
    2. 97110 Сегодня, 19:29
      Цитата: guzik007
      то неизбежно

      Держите себя в руках. Как это "головы полетят"? Никогда не было, и вдруг? Ну, поругает, уволит с присвоением. Нету у нас смертной казни, благоустроенная, демократическая, вполне достойная вступления в ЕС мы держава!
      97110
      1. Комментарий был удален.
  32. Булат Сегодня, 17:36
    Вот мне интересно все таки ,ладно ошибка ,неисправность это понятно,хотелось бы услышать мнения спеца,возможно ли влиять на управление и электронику самолета извне,чтобы довести до катастрофы,и как при этом это определить,что то в последнее время много этих загадок ,а ответов на катастрофы типа лапши на уши
    Булат
    1. rruvim Сегодня, 18:00
      Примеры: "Пьяный водитель погрузчика наезжает на частный самолёт гендиректора "Total" в нашем аэропорту, Команда разбивается в аэропорту Ярославля при взлёте, когда кто-то поставил пари на матч, На генерала Лебедя обрушиваются два двигателя МИ-16 (он только получил должность .губернатора Красноярского Края), Генерал Трошев разбивается на Боинге под Перьмью (после книги "Моя война"). Младший Боровик...И ещё не удачное приземление всей Верхушки Польской республики под Смоленском..."
      rruvim
      1. guzik007 Сегодня, 18:31
        ...Хорошо начал,солдат...но плохо кончил...
        ".И ещё не удачное приземление всей Верхушки Польской республики под Смоленском..."
        Цитата из фильма "Бег"
        guzik007
        1. himRa Сегодня, 19:35
          я тоже заподозрил не ладное!
          Как говаривал Старпер: я их чую без флага!
          himRa
    2. CorvusCoraks Сегодня, 19:23
      На электронику скорее всего да, удаленно. Но вот чтобы мех управление, это надо было прямой доступ иметь.
      CorvusCoraks
  33. Aurum Сегодня, 17:50
    Цитата: guzik007
    ... подтвердится версия терракта,то неизбежно полетят очень большие головы.


    не полетят, даже если теракт
    Aurum
  34. Dekabrist Сегодня, 17:54
    Последняя информация, которая есть в сети.
    "По факту крушения Ту-154 Минобороны РФ над Черным морем, в результате чего погибли 92 человека, Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия), а глава СК Александр Бастрыкин лично вылетел в Сочи, чтобы координировать действия подчиненных.

    В Сочи, кроме того, работает правительственная комиссия. Как заявил министр транспорта РФ Максим Соколов, который ее возглавляет, приоритетными версиями являются техническая неисправность самолета и ошибка пилота. Версия теракта также рассматривается, но не является основной.

    Действительно, теракт представляется практически невозможным. Как заявил РИА «Новости» источник в спецслужбах, Ту-154 планировал посадку для дозаправки в Моздоке, но из-за погодных условий она была перенесена в Адлер. «Сведений, что самолет будет дозаправляться в аэропорту Сочи, заранее не было», — заявил собеседник агентства. Он отметил, что «Ту-154 вылетел с аэродрома Чкаловский, где пассажиры и багаж тщательно досматривались и проверялись», а после прилета в Адлер был взят под охрану. В самолет «поднимались только два пограничника и один таможенник, а из самолета выходил только штурман с целью контроля заправки, питание на борт не подавалось, а дозаправка осуществлялась штатным персоналом», — сказал сотрудник спецслужб.

    Получается, гипотетические террористы могли узнать о прибытии борта только в последний момент, и не имели физической возможности пронести к самолету взрывное устройство.

    Тем не менее, многие российские СМИ раскручивают именно версию теракта. Например, ее придерживается едва ли ни самый осведомленный журналист «кремлевского пула» Андрей Колесников. И не он один. «Комсомолка» приводит слова летчика-испытателя, Героя России Анатолия Кнышова: «то, что экипаж не успел попросить о помощи говорит лишь об одном: это был взрыв». А Life цитирует первого зампреда комитата Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, что «нельзя исключать террористический акт», поскольку авиатранспорт «технически был исправен».

    В том-то и заключается загадка — ничто при вылете из сочинского аэропорта не предвещало трагедии. Метеоусловия были практически идеальными. Пилот запросил полный разбег, напомнив, что самолет «тяжелый», и примерно в 5:24 взлетел. Через 2 минуты 44 секунды диспетчер вызвала борт, сообщила о «подходе» — встречном самолете, осуществляющем посадку. Ту-154 подтвердил получение команды, но уже считаные секунды спустя на вызов «подхода» не ответил. Тот запросил аэродром и сообщил об этом, после чего Ту-154 стали вызывать на всех частотах, но он молчал. Одновременно пропала и отметка Ту-154 на экранах радаров. Не поступило наземным службам и сигнала тревоги, для подачи которого командиру воздушного судна достаточно нажать тумблер на приборной панели.

    Именно эта внезапность вызывает сейчас больше всего вопросов. Да и посадка в Сочи не была на 100% непредсказуемой: в Сирию военно-транспортные самолеты летают чуть ли ни ежедневно, и пользуются для дозаправки только двумя аэродромами — в Моздоке и Адлере. А если предположить, что групп террористов было две? Или другой вопрос: как досматривался груз, который везли в Сирию, на аэродроме Чкаловский?

    — Факты, которыми мы располагаем, не позволяют отбросить версию теракта, — считает заслуженный пилот СССР, бывший заместитель министра гражданской авиации СССР Олег Смирнов. — На возможность теракта, я считаю, указывает то обстоятельство, что командиру воздушного судна не хватило доли секунды, чтобы нажать кнопку аварийного радиопередатчика, которая находится на штурвале.

    Этот сигнал используется в случае возникновения нештатных ситуаций в полете. Это либо грубый отказ техники, в том числе связанный с уборкой закрылков, либо отказ приборов, либо ошибка экипажа, связанная с потерей скорости, что случается при взлете на море. Либо, наконец, внешнее вмешательство — взрыв.

    Факт, повторюсь, заключается в том, что командиру не хватило времени на почти рефлекторное действие. И пока не доказано, что причиной внезапной катастрофы стало что-то иное, версию теракта, действительно, исключать нельзя.
    «СП»: — Ту-154 считается «строгим» в управлении самолетом. Насколько велика вероятность, что имела место ошибка пилота, а не взрыв на борту?

    — Вероятность достаточно высокая. Я много раз взлетал и садился в Сочи — это сложный аэродром. Там только один посадочный курс и один взлетный — с моря, а со стороны гор взлетать и садиться нельзя. Хотя, должен заметить, я застал время, когда на самолете Ил-18 пилоты заходили на посадку и со стороны гор. Тогда это разрешалось. Но посадка в этом случае превращалась в профессиональную эквилибристику, своего рода высший пилотаж. Тяжелый Ил-18 нужно было пилотировать между скалами с ювелирной точностью, чтобы попасть на посадочную полосу. И после того, как несколько самолетов разбилось при посадке, этот заход отменили.

    Так вот, именно с того времени я вынес профессиональные впечатления о взлете в сторону моря. Когда я первый раз взлетал ночью — а разбившийся Ту-154 также взлетал практически ночью, — мой мозг застопорился. Я увидел перед собой темное звездное небо, но звезды светили и верху, и подо мной, отражаясь в воде. Это фантастическое зрелище, но оно сбивает мозг с толку — пилот теряет пространственную ориентацию. И если в этот момент он отвлекся от приборов — жди катастрофы.

    Такой случай был в 1972 году. Через несколько минул после ночного взлета в Сочи Ил-18 неожиданно перешел в крутой левый поворот с резким снижением, а затем врезался в воду и полностью разрушился. В 5−6 километрах от берега были обнаружены плавающие на воде мелкие обломки и фрагменты тел. Все 109 человек на борту авиалайнера погибли. Была организована крупная поисковая операция с участием сил Черноморского флота. Но, несмотря на все усилия, основные обломки самолета и бортовые самописцы так и не были найдены.

    Думаю, пилот Ил-18 отвлекся от приборного пилотирования, потерял ориентацию в пространстве, и свалился в штопор.

    Аналогичная ситуация случилась в ночь с 2 на 3 мая 2006 года с Airbus A320−211 авиакомпании Armavia, который выполнял рейс по маршруту Ереван-Сочи. При заходе на посадку самолет пошел на второй круг. Это равносильно взлету — пилот выполняет те же действия. Командир армянского судна также потерял ориентировку, потерял скорость и свалился в штопор. Итог — гибель 105 пассажиров и 8 членов экипажа.

    Поэтому для экипажа неопытного взлет в сторону моря — серьезное испытание. При всем уважении к экипажу погибшего Ту-154, командир борта Роман Волков, летчик первого класса, имел налет около 3,5 тысячи часов, что по меркам гражданской авиации — мизер. А главное, он нечасто взлетал и садился в Сочи, и, видимо, не знал коварных особенностей этого аэродрома.

    «СП»: — Упавшие в море Ил-18 и Airbus A320−211 сумели подать сигнал бедствия?

    — В том-то и дело, что нет. Сваливание в штопор пассажирского лайнера из-за потери скорости происходит мгновенно. Махина самолета закручивается, причем с такими кренами и перегрузками, что не дотянешься ни до какой кнопки.

    «СП»: — Как вы сами оцениваете вероятность: теракт это или ошибка пилота?

    — У меня для такой оценки не хватает объективных фактов. Это задача правительственной комиссии. В идеале, чтобы установить истину, нужно поднять со дна обломки самолета, и выложить их по контуру лайнера на берегу. А самое главное — нужно найти «черные ящики» и расшифровать их. Только в этом случае перед нами предстанет единственная и объективная картина происшедшего.

    — Не думаю, что при крушении Ту-154 имел место теракт, — говорит президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», член Российской академии проблем безопасности, обороны и правопорядка Сергей Гончаров. — Если бы это был гражданский борт, я бы рассматривал версию теракта всерьез. Но борт был военный, а я не раз бывал в Чкаловском, и хорошо знаю, как там обеспечиваются вопросы безопасности.

    Меня смущают только два момента. Первый — почему командир корабля и экипаж не смогли сообщить на землю диспетчерам, что произошло на борту. Значит, это была мгновенная разгерметизация или взрыв. Второе — смущает, кто и как проверял оборудование покойной и мною уважаемой Елизаветы Глинки (Доктора Лизы). Говорят, она везла больше тонны медикаментов и медоборудования для Алеппо. Непонятно, кто его загружал, из какого региона и из какой больницы оборудование доставлялось. Пока на это обстоятельство мало кто обращает внимание, и никто не дает ответов на перечисленные вопросы.

    Конечно, рано или поздно мы все узнаем. Пока обнаружены всего 12 тел погибших, остальные находятся в огромном фюзеляже лайнера, который затонул в 6 километрах от берега. Когда его найдут и поднимут — все станет ясно.

    P.S. В понедельник днем в ЦОС ФСБ России сообщили «Интерфаксу», что основными рабочими версиями крушения Ту-154 в Черном море являются «попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования, техническая неисправность самолета».

    При этом было отмечено что признаков, указывающих на возможность совершения теракта на борту самолета, к настоящему времени не получено."
    Dekabrist
    1. rruvim Сегодня, 18:38
      Там пилоты-спецы. Они на "бочку" на 154-м делали!
      rruvim
      1. SCHNIFER Сегодня, 18:41
        223ЛО, штурман был в экипаже, посадившем "танцующий", здесь КВС майор, правак - капитан...
        SCHNIFER
    2. rruvim Сегодня, 18:48
      С Чкаловского летают Бортыс в Сирию ежедневно, это верно. Но дозаправку они делают на другом аэродроме, и с такими известными личностями в вводу не падают.
      rruvim
  35. SCHNIFER Сегодня, 18:00
    Пока не поднимут речевой - думать можно что угодно...
    SCHNIFER
  36. himRa Сегодня, 18:06
    Цитата: vovanpain
    Цитата: ШВЕДский_стол
    И черт проверишь... Лишь бы не говорить что это терракт.

    Да Роман,терракт,терракт,я вот сам видел Путин взрывчатку передавал,Госдеп ЗРК подтаскивал,а Эрдоган с Порошенко зенитку заряжали.Может коллега дождатся когда поднимут обломки,черные ящики,тогда вот видней станет.Или с дивана видней? hi

    красочно!можно даже представить как это было !
    himRa
  37. rruvim Сегодня, 18:10
    Не поступило наземным службам и сигнала тревоги, для подачи которого командиру воздушного судна достаточно нажать тумблер на приборной панели. Нет такого тумблера.на военных бортах. Либо вскрываешь панель с ключами, либо голосовая связь. Если не сообщили - однозначно Теракт!
    rruvim
  38. Клаус Сегодня, 18:21
    В случае с Сочи, это проблематично. Нужно понимать, что в большом Сочи, как минимум 2 режимных объекта: аэропорт и дача. Плюс, там погранцы, которые рлсят море с берега, и, как минимум 2 ПСКРа в акватории находятся. К тому же, самолет "пропал" буквально под носом, в зоне действия служб сопровождения аэропорта. Как говорят в районе Кудепсты. Береговая линия там позволяет держать самолет в зоне уверенного сопровождения в этом месте. При заправке, если верить информации, никто из салона не выходил, кроме техника. Поднялись на борт таможенник и старший(офицер/прапор) пограннаряда; зеленые бойцы (думаю, что 2 человека) остались снаружи у трапа.
    Так что, очень сомнительно,что в аэропорту что-нибудь могли сделать.
    Перегруз... возможно. И нет тут вины экипажа: у нас же как, все знают - высокий чин родил приказ: на борт принять и лететь! Исполнять, ...ть! Приказы не обсуждаются, а обжалуются после выполнения.
    И еще. За 2 минуты он поднялся на километр-полтора. Какой-то дядя из тв ляпнул, что за секунду он упал и разбился. А про ускорение свободного падения, видимо ему не ведомо...
    Кнопка. В составе экипажа было 9 человек. 9 отлично подготовленных военных человек! За "вытягивание" машины боролись непосредственно двое пилотов. Так что кнопку нажать, или дать сигнал, было кому. Тем более над морем, недалеко от берега, чтобы вызвать помощь к месту крушения.
    Клаус
    1. SCHNIFER Сегодня, 18:29
      При заправке, если верить информации, никто из салона не выходил, кроме техника
      Вот именно - если верить. Подавалась инфа, что дозаправку контролировал Ш, а не БИ, что кабэ странно, как минимум...
      SCHNIFER
    2. rruvim Сегодня, 18:42
      Согласен! Могли! 9 отлично подготовленных офицеров! Но не было перегруза! Что тащили журналисты лишнее оборудование? Или захватили патронов для ДШК?
      rruvim
  39. шурик Сегодня, 18:22
    Цитата: Обух
    А птицы, в прибрежной полосе там как? Имеются?


    Особенно в шесть утра.
    шурик
    1. Комментарий был удален.
  40. murriou Сегодня, 18:38
    «Люди (пассажиры) в жилетах, готовились к эвакуации», – сказал источник.

    Загадочно. Спасжилеты одеть успели, а сообщить пару слов по радио - не успели?
    murriou
  41. SCHNIFER Сегодня, 18:38
    Была история в Ижме, когда полтинник, только Эмка, а не Б, полностью обесточился - вот и причина невыхода на связь...
    SCHNIFER
  42. Хаос Сегодня, 18:43
    Вопрос к министру транспорта. Доколе 30 летние самолеты будут летать в стране ?
    Хаос
    1. SCHNIFER Сегодня, 18:45
      Дык борт МО?
      SCHNIFER
    2. Клаус Сегодня, 18:46
      Кукурузники и дольше летали.
      А вот интересно, что там за двигатели стояли? Новые вроде как на 154м только в 84 году поставили.
      Клаус
      1. SCHNIFER Сегодня, 18:49
        Кукурузники и дольше летали
        Примеров много: и B-52 и DC-3
        SCHNIFER
    3. rruvim Сегодня, 19:03
      А что они ржавеют? wink
      rruvim
  43. Flatter Сегодня, 18:44
    Если организовано государством,из числа друзей и коллег,то определиться будет очень трудно.И не обязателен взрыв.Например,распыление газа в кабине пилотов из ампулы по таймеру.
    Flatter
    1. rruvim Сегодня, 19:07
      Именно! Но развал самолёта при взлёте на 1500 м., практически при форсаже оставлет только одну версию - "ВЗРЫВ", при этом в хвостовом отделении.
      rruvim
  44. Хаос Сегодня, 18:52
    Цитата: SCHNIFER
    Дык борт МО?

    Верно, МО. Но ведь Министр транспорта может делать громкие заявления в адрес Шойгу по поводу старья -пассажирских самолетов, находящихся на балансе МО. Что то его и не видно и не слышно. Ау, господин министр транспорта, дайте народу информацию. Сколько это будет продолжаться-возить людей на утиле ???
    Хаос
    1. SCHNIFER Сегодня, 18:58
      Не так важен ресурс ВС, как обслуживаемость, у этой бэшки 2014 КВР
      SCHNIFER
  45. Dekabrist Сегодня, 19:03
    На Коммерсант.ru статья свежая, очень, ссылка http://www.kommersant.ru/doc/3181686
    Dekabrist
  46. rruvim Сегодня, 19:15
    Кто такой Шойгу? А Кто такой Соколов? У Шойгу недавно ИЛ-18 разбился, кстати покалечились известные лётчики, ещё два самолёта с Авианесуйщего Крейсера потерял, и тут вот - Борт ТУ-154! Сплошное невезение!
    rruvim
  47. excomandante Сегодня, 19:28
    Все это грустно, но, надеюсь, разберутся специалисты.
    excomandante
    1. rruvim Сегодня, 19:34
      "Специалисты" до сих пор разбираются с Малазийским Боингом. Конспиролги разберуться быстрей.
      rruvim
  48. rruvim Сегодня, 19:32
    Мне интересно, вот "чекисты" что-то знают про Борт. Отклоняют в Адлер. Там три человека на дозаправке и штурман, который следит за дозаправкой. (теперь обычная практика после Синая), к топливу точно претензий нет, хотя бы по запаху и взлёту. И вдруг...
    rruvim
    1. SCHNIFER Сегодня, 19:41
      В Моздоке вроде похолодание несколько предыдущих дней, вероятность тумана?
      SCHNIFER
  49. pvv113 Сегодня, 19:39
    Речевой самописец пишет только то, что передается через эфир или СПУ (самолетное переговорное устройство). В критической ситуации разговор между находящимися рядом членами экипажа может идти без этого. Там некогда думать о том, чтобы кнопку или тангенту нажать

    Мне довелось прослушивать записи бортовых магнитофонов, в основном МС-61, при работе экипажа в чрезвычайных ситуациях. 90% текста - сплошной мат. Поэтому не всегда представляется возможным проанализировать обстановку по записи переговоров hi
    pvv113
    1. SCHNIFER Сегодня, 19:48
      Если было как с алросовской эмкой Ижме, тогда там ваще будет ноль
      SCHNIFER
    2. rruvim Сегодня, 19:50
      Тут вопрос жизни людей. Что сказал Капитан, когда они начали падать?
      rruvim
      1. SCHNIFER Сегодня, 19:52
        Парни могли молчать, чтобы отписываться меньше, молча боролись доконца?
        SCHNIFER
    3. rruvim Сегодня, 19:53
      А когда вы увидели "речевой самописец" подбитого СУ-24 на Севере Сирии, что Вы там увидели?
      rruvim
  50. prohorov Сегодня, 19:49
    Помнится взлетная полоса в Адлере короче, чем положено по правилам. Летчики говорили: "все до разу".
    prohorov
    1. SCHNIFER Сегодня, 19:53
      Не на последней плите ведь случилось
      SCHNIFER
      1. rruvim Сегодня, 19:57
        Я на этой полосе "пробежал", 3.5, ещё с запасом1
        rruvim
  51. Хаос Сегодня, 19:58
    Цитата: SCHNIFER
    Не так важен ресурс ВС, как обслуживаемость, у этой бэшки 2014 КВР

    Ну вы и загнули про ресурс )) ВСЕ ТУ 154 выработали свой ресурс и должны быть списаны.Они давно уже должны быть сданы на цветмет.
    Хаос
    1. rruvim Сегодня, 20:01
      Можно было бы Пива купить! Но на складах куча движков, и все из цветных металлов.
      rruvim
      1. SCHNIFER Сегодня, 20:09
        Почему дозапаравку контролировал Ш а не БИ? Деза?
        SCHNIFER
    2. SCHNIFER Сегодня, 20:02
      Вроде как по миру еще 60 бортов эксплуатируется, эмки
      SCHNIFER
  52. Valkh Сегодня, 19:59
    Цитата: cniza
    Вопросов очень много...самый главный - почему экипаж молчал?
    Потому, что времени у них не было))) всего 2 минуты)))
    Valkh
    1. rruvim Сегодня, 20:11
      Именно! Это теракт! Эти лётчики приводнили бы Ту-шку, сняли бы фильм "Чудо на Гудзоне 2 ". Но их взорвали в воздухе, и об этом молчат...
      rruvim
  53. Dart2027 Сегодня, 20:08
    Не знаю правда или нет, но слышал, что когда самолет вылетая из Сочи начинает лететь над водой, то часто резко проваливается вниз и снова набирает высоту. Кто-нибудь может подтвердить или опровергнуть?
    Dart2027
  54. Хаос Сегодня, 20:08
    Цитата: SCHNIFER
    Вроде как по миру еще 60 бортов эксплуатируется, эмки

    Не понятна ваша позиция. Я например считаю, что после выработки ресурса любого самолета, его надо списывать. Ну допустим ресурс лет 20. А вы что предлагаете ? 50 лет на нем летать ? Ну так летайте, делайте кап ремонты и летайте. Только с такими же как вы защитниками продления ресурса.
    Хаос
    1. SCHNIFER Сегодня, 20:11
      Повторюсь, чем заменить полтинник для ВПП МО? B-52 в строю и в утиль не планируют, просто обслуживать нужно...
      SCHNIFER
    2. SCHNIFER Сегодня, 20:19
      Ну так летайте, делайте кап ремонты и летайте
      Моя жизнь ломаного гроша не стоит, а когда такие паксы и в таком количестве - луччи заблаговременно морским транспортом
      SCHNIFER
      1. Комментарий был удален.
  55. Хаос Сегодня, 20:12
    Цитата: Dart2027
    Не знаю правда или нет, но слышал, что когда самолет вылетая из Сочи начинает лететь над водой, то часто резко проваливается вниз и снова набирает высоту. Кто-нибудь может подтвердить или опровергнуть?

    Ага, подтверждаю, еще бывали случаи заныривал и под водой летел 3 километра
    Хаос
    1. rruvim Сегодня, 20:16
      Из Салоников также. Вообще Вода позволяет планерам взлетать, удобно. Обычная практика. Гидродинамика!
      rruvim
  56. himRa Сегодня, 20:17
    Цитата: sabakina
    Дальность полёта ТУ-154 2900 км, по прямой от Москвы да Латакии 2200 с копейками. Сейч по радио услышал версию СМИ - перегруз, типа взлетал нехотя. Но с Чкаловского то он взлетел нормально...

    Ваш аватар сбивает с толку! чють было розы не подарил laughing
    коллега drinks
    himRa
    1. rruvim Сегодня, 20:22
      С перегрузом ложь! Не слушать вражеские "языки"! Проверка на "Чкаловском" такая, что во "Внуково не "снилось". Другое дело , обратный рейс, здесь могут допустить "оплошность"....
      rruvim
  57. Хаос Сегодня, 20:29
    Цитата: SCHNIFER
    Повторюсь, чем заменить полтинник для ВПП МО? B-52 в строю и в утиль не планируют, просто обслуживать нужно...

    В-52 бомбер. А не пассажирский. Я не против эксплуатации например МИГ-19. Пущай летают. там один летчик, если что-катапультируется.Ту 95 тоже старье, но пусть и дальше летают, хоть сто лет. Пассажирские не должны столько летать. Никакими вашими качественными ТО не убедите.
    Хаос
    1. SCHNIFER Сегодня, 20:33
      Нууууу...все при своих... hi
      SCHNIFER
  58. rruvim Сегодня, 20:44
    Я считаю, что это теракт! И не удивлюсь, что наши власти признают это. Главное, что-бы найти этих Гадов!
    rruvim
    1. Erg Сегодня, 21:14
      Может и так, но... В 90-е, на памяти, много катастроф было военных ввиду перегруза. Тут очевидно, что борт не смог взлететь. Не обсуждается. От земли оторвался, а дальше... если завалило на хвост, то было не больше нескольких минут исправить ситуацию. Теоретически (очень сомневаюсь) мог не выставить взлётную конфигурацию.Человеческий (армейский, вспомните польский борт) фактор. Не факт, конечно, но больно много примеров...
      Erg
      1. rruvim Сегодня, 21:29
        Сейчас эту практику отбросили в "задницу". Достаточно нашего вертолёта в Чечне.Всё ВЗВЕШИВАЕТСЯ!
        rruvim
  59. Томпсон Сегодня, 21:19
    Ужас! Люди, рассуждают имея столь малую информацию и такое несут, что диву даёшься!
    Вы хотя бы внимательно читайте, что читаете что-ли!

    Никто никуда не тянул, не разворачивался обратно... Самолёт только взлетел! Через полторы минуты исчезает с радаров!
    Ни скорости ни высоты при весе более ста тонн!!!
    ...Что то случилось... Откуда время что то докладывать диспетчеру???
    Первая реакция - спасти самолёт, себя и пассажиров! Всё! Не было у них времени ни на что!!!
    Увы!
    Теракт исключили не зря! ВО первых Сочи даже в это время не спит. Особенно прибрежная полоса. По любому вспышку или взрыв кто нибудь хотя бы увидел и услышал. Но пока о таком ни слуху ни духу.
    Во вторых сама дозаправка в Сочи была случайной...

    Живу здесь, в Хосте.
    Томпсон
    1. rruvim Сегодня, 21:45
      Да мы же об этом! Но он развернулся...
      rruvim
  60. turbris Сегодня, 21:33
    Да все более менее понятно, причина - это бич нашей ВТА - перегруз самолета. Когда большие начальники на борту оказывают давление на экипаж и загружают самолет под завязку. Вспомните гибель командования Тихоокеанского флота на ТУ-124 в Пушкине, гибель командующегт ЛенВО на Ан-12 в Андреаполе и т.д. Все это называется одним словом - бардак. Буду рад если я не прав.
    turbris
    1. rruvim Сегодня, 21:48
      Не было там перегруза !!!
      rruvim
  61. rruvim Сегодня, 21:54
    Всё странно. Его взлёт из аэропорта Сочи, резкий разворот на высоте 1500 м., ни одной связи с аэродромом, "Полная тишина". Странно...
    rruvim
  62. rruvim Сегодня, 21:56
    Как "Бермудский треугольник". Причём в том районе, где пропал Лайнер из Израиля.
    rruvim

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня