В Черном море найден фюзеляж разбившегося Ту-154
Водолазы, работающие в Черном море на месте крушения Ту-154, обнаружили фюзеляж самолёта, фрагменты которого, по предварительным данным, находятся в миле от берега на глубине 27 метров.
«Водолазы нашли четыре фрагмента, один из них длиной около четырех метров», сообщил РИА Новости источник в поисково-спасательном отряде МЧС.
«В настоящее время решается вопрос их подъема при помощи плавучего крана», – добавил он.
Кроме того, по его словам, на нескольких пассажирах, чьи тела обнаружены к настоящему времени, были надеты спасательные жилеты.
«Люди (пассажиры) в жилетах, готовились к эвакуации», – сказал источник.
Он уточнил, что «жилеты были не на всех пассажирах». Официальным подтверждением данной информации агентство не располагает.
Напомним, самолет Минобороны РФ, направлявшийся в Сирию, разбился в воскресенье недалеко от Сочи. На борту находились 8 членов экипажа и 84 пассажира.
«Водолазы нашли четыре фрагмента, один из них длиной около четырех метров», сообщил РИА Новости источник в поисково-спасательном отряде МЧС.
«В настоящее время решается вопрос их подъема при помощи плавучего крана», – добавил он.
Кроме того, по его словам, на нескольких пассажирах, чьи тела обнаружены к настоящему времени, были надеты спасательные жилеты.
«Люди (пассажиры) в жилетах, готовились к эвакуации», – сказал источник.
Он уточнил, что «жилеты были не на всех пассажирах». Официальным подтверждением данной информации агентство не располагает.
Напомним, самолет Минобороны РФ, направлявшийся в Сирию, разбился в воскресенье недалеко от Сочи. На борту находились 8 членов экипажа и 84 пассажира.
Использованы фотографии: МЧС РФ