21:55 26 декабря

Турецкие боевые потери под сирийским городом Эль-Баба

В сети недавно появилась таблица с данными о подбитой в Сирии турецкой военной технике. Согласно приведенным данным, турецкая армия потеряла при штурме города Эль-Баба как минимум десять танков Leopard 2A4.

Турецкие боевые потери под сирийским городом Эль-Баба


Напомним, ранее Минобороны Турции усилило штурмующие сирийский город Эль-Баба подразделения танковым батальоном, имеющим на вооружении Leopard 2A4. Указанный батальон входил в состав одной из частей 1 Армейского Корпус, защищающего Стамбул, проливы и европейскую часть страны.


Турецкие боевые потери под сирийским городом Эль-Баба


Публикуемые блогерами все новые фотоматериалы о подбитой турецкой технике, наводят на мысль о том, что приведенные в таблице данные не так уж и далеки от реальности.

Турецкие боевые потери под сирийским городом Эль-Баба
Турецкие боевые потери под сирийским городом Эль-Баба
Турецкие боевые потери под сирийским городом Эль-Баба
Турецкие боевые потери под сирийским городом Эль-Баба

Использованы фотографии: twitter.com
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Комментарии 136
  1. oleg-gr Сегодня, 15:59
    Вот и сравнение между бронетехникой НАТО и РФ. Лучшей рекламы и не надо.
    oleg-gr
    1. 210окв Сегодня, 16:04
      Какое сравнение?Между чем и чем?Т90 и Леопард последней модификации?Так те подбитые турецкие машины надо сравнивать с Т72 скорее..
      Цитата: oleg-gr
      Вот и сравнение между бронетехникой НАТО и РФ. Лучшей рекламы и не надо.
      210окв
      1. Muvka Сегодня, 16:09
        Цитата: 210окв
        Какое сравнение?Между чем и чем?Т90 и Леопард последней модификации?Так те подбитые турецкие машины надо сравнивать с Т72 скорее..
        Цитата: oleg-gr
        Вот и сравнение между бронетехникой НАТО и РФ. Лучшей рекламы и не надо.

        А ничего, что 72 с 1973 года начала производиться, а Лео 2А4 с 1985? Может все-таки разные поколения? Хотя если вы имеете Т-72Б3 - то давайте сравним... А не те Т-72, которые в Сирии и Ираке(стоковые без ничего).
        Muvka
        1. 210окв Сегодня, 17:09
          Да не важно,какие стоковые или топовые!Турки тут явно попали в западню..Дело не в технике-была бы даже наша,итог был был такой же.
          Цитата: Muvka
          Цитата: 210окв
          Какое сравнение?Между чем и чем?Т90 и Леопард последней модификации?Так те подбитые турецкие машины надо сравнивать с Т72 скорее..
          Цитата: oleg-gr
          Вот и сравнение между бронетехникой НАТО и РФ. Лучшей рекламы и не надо.

          А ничего, что 72 с 1973 года начала производиться, а Лео 2А4 с 1985? Может все-таки разные поколения? Хотя если вы имеете Т-72Б3 - то давайте сравним... А не те Т-72, которые в Сирии и Ираке(стоковые без ничего).
          210окв
          1. Muvka Сегодня, 17:11
            Я лишь хочу сказать, что их танки не лучше наших. Вот и все. В реальном бою выяснилось, что Лео не лучший танк в мире, как они описывают его в своих журнальчиках, составляя топы, чтобы получше продавать свое железо.
            Muvka
            1. Pirogov Сегодня, 17:46
              Цитата: Muvka
              Я лишь хочу сказать, что их танки не лучше наших. Вот и все. В реальном бою выяснилось, что Лео не лучший танк в мире, как они описывают его в своих журнальчиках, составляя топы, чтобы получше продавать свое железо.

              Так это немецкие танки ,а если бы там были французские или британские ,была бы там одна большая задница !
              Pirogov
              1. Обух Сегодня, 20:27
                Вот!!! Леклерк...или как там на счет городского боя- с 3х метровых отвалом уличных боем- может это чистый халям-ля-лям по бабосам ...как и в НАТЕ- бабло впереди нас?
                Обух
            2. 210окв Сегодня, 17:48
              В чем то и получше.Тепловизионная техника,оптика,ветроника..В части простоты и надежности наши получше,в этом соглашусь..
              Цитата: Muvka
              Я лишь хочу сказать, что их танки не лучше наших. Вот и все. В реальном бою выяснилось, что Лео не лучший танк в мире, как они описывают его в своих журнальчиках, составляя топы, чтобы получше продавать свое железо.
              210окв
              1. Дрюня2 Сегодня, 19:53
                2016-12-26 19:04:00
                http://kerzak-1.livejournal.com/4482456.html
                ВКС поддержали турок
                В воскресенье ВКС РФ впервые за долгое время нанесли авиаудары по занятому террористами "Исламского государства" городу Аль-Баб на северо-востоке провинции Алеппо. Кроме того, впервые за время войны российская авиация оказала, таким образом, непосредственную поддержку турецкой армии, штурмующей город на протяжении уже более месяца.
                По данным военного источника на авиабазе Кувейрис, звено бомбардировщиков Су-24 и Су-34 нанесли бомбовые удары по Аль-Бабу, уничтожив в результате несколько единиц техники боевиков ИГ.
                Тем не менее, несмотря на поддержку со стороны ВКС РФ, подразделения турецкой армии не сумели удержать больницу Аль-Фарук и высоту Джабаль-аль-Акыл: террористам ИГ удалось взорвать на позициях турецких военных начинённый взрывчаткой автомобиль со смертником за рулём.
                В отношениях между правительствами РФ и Турции в настоящее время наблюдается заметное потепление, которое положило конец разногласиям, возникшим после того, как в прошлом году на севере Латакии турецкими ВВС был сбит российский бомбардировщик Су-24.
                от кержака
                Факт поддержки означает не только сближение позиций Москвы и Анкары, но также и то, что турки без США - сами по себе - относительно малобоеспособны в условиях современной войны.
                Что отлично доказали и сожженые уже есятки единиц бронетехники, и вот теперь - наша авиаподержка.Я лично оцениваю эту ситуацию строго положительно - относительная слабость турок куда выгоднее для нас, чем их безусловная сила.
                Дрюня2
        2. Alexey RA Сегодня, 17:11
          Цитата: Muvka
          А ничего, что 72 с 1973 года начала производиться, а Лео 2А4 с 1985? Может все-таки разные поколения?

          Не совсем разные - базовый Лео-2 начали производить в 1979.
          Просто сравнивать надо модификации-современники: для 2А4 это будет Т-72Б.
          Alexey RA
          1. Muvka Сегодня, 17:18
            А базовый Т-72 с 1973. Все равно не равно. Давайте тогда уж с Т-80 и конкретно с Т-80У.
            Muvka
      2. Muvka Сегодня, 16:17
        А вообще этот лео ровесник Т-90. Почему из нельзя сравнивать?
        Muvka
        1. Обух Сегодня, 16:56
          Можно подвести предварительные итоги по танковому биатлону на Востоке? Немцы уже паникуют со своими Леопардами 2А4 , америкосы начиная с Ирака вплотную потеют от РПГ 7. Что в остатке? Полный металлолом????
          Обух
          1. Muvka Сегодня, 17:09
            В остатке это: Советские/Российские танки не так плохи, как о них говорят. Я только это хочу сказать. А то сравнивают стоковые 72ки, которые воевали с Абрамсами, поддерживаемыми Апачами, и говорят, что это хлам. Вот боевые действия. Реальные. Больше слов не надо.
            Muvka
            1. Обух Сегодня, 17:25
              Нет сомнения , согласен. В Ираке 62ки врытые крошили Страйкеры, не знаю была ли дуэль с Абрамом, но интересная получается связка. Наши танки в Ираке практически не использовались в скрытой(засада) или прямой атаке, были брошены экипажами. Статистики мало...жаль.
              Обух
              1. voyaka uh Сегодня, 17:40
                "не знаю была ли дуэль с Абрамом, но интересная получается связка.
                Наши танки в Ираке практически не использовались в скрытой(засада) или прямой атаке"///

                Были и дуэли. Были и засады на Абрамсы, были и прямые атаки.
                Абрамс во всех случаях показал себя превосходно. Лоб в лоб против танка - это его "конек". Для этого его и создавали, как "истребитель танков". При этом оставив слабые борта - особенно слабы у него борта корпуса.
                voyaka uh
                1. cosmos111 Сегодня, 17:58
                  voyaka uh
                  Специально для Вас статистика пусков ПТРК ребелов на ноябрь(на 16 .11.)16- года.
                  Что дезу не писали. bully


                  cosmos111
                2. Асадулла Сегодня, 18:23
                  Абрамс во всех случаях показал себя превосходно. Лоб в лоб против танка - это его "конек". Для этого его и создавали, как "истребитель танков"


                  Да не только. Надо признать, Абрамс танк удачный. Другое дело что все машины горят, и непобедимых нет. А так, вон инженерные Абрамся, любо посмотреть:

                  Асадулла
                3. Обух Сегодня, 18:37
                  Хе! Это понятно. У америкосов что у танков лбы бронированные, что у вояк. Они же попендикулярно ходють! И известно, что сопротивление, организованное . бронированное - купленное иракское командование не оказало. Жгли америкосов в ручную...Что то я не слышал (не спорю), что отчаянный иракский экипаж вел поединок с Абрамами??? Подскажите где?
                  Обух
                4. Маз Сегодня, 18:55
                  Налицо отсутствие тактического опыта у экипажей и командования. Половина угроблена ракетами с дальней дистанции. четверть на минах. Как там - учитесь военному делу настоящим образом товарищи турки, а то приедем и проверим
                  Подпись : 72 МСП.
                  Маз
            2. ultra Сегодня, 21:07
              Цитата: Muvka
              сравнивают стоковые 72ки

              "Стоковые"это что?
              ultra
          2. Комментарий был удален.
        2. guzik007 Сегодня, 17:10
          Полностью "ЗА" Уж как вторую кошку рекламировали на западе....
          А тут такой облом...
          guzik007
          1. Пришелец Сегодня, 17:26
            Почему же, женских прокладок рекламируют точно больше, чем это. Так что - не самый разрекламированный товар:)
            А так да, облом обломистый, тут не поспориш.
            Пришелец
      3. Skubudu Сегодня, 16:26
        Цитата: 210окв
        Какое сравнение?Между чем и чем?Т90 и Леопард последней модификации?Так те подбитые турецкие машины надо сравнивать с Т72 скорее..
        Цитата: oleg-gr
        Вот и сравнение между бронетехникой НАТО и РФ. Лучшей рекламы и не надо.

        Вот когда у них появится Леопард -3, тогда Леопард -2 будем сравнивать с Т-72
        А в настоящее время нужно как раз сравнивать Леопард-2, Абрамс, Меркава с Т-90, не важно каких модификаций они, сравниваем крайние модели стоящие на вооружении и принимающие участие в БД..
        Кто бы что не говорил... гранаты не той системы... карта не легла... повезло/не повезло...
        Но ни один Т-90 за полтора года боев в Сирии не был уничтожен.
        Абрамсы горели в Ираке, горят в Йемене и опять в Ираке.
        Меркавы-4 горели в Ливане 2006г., Я уверен что если бы они попали в Сирию 2015-2016г., горели бы может не так ярко как в 2006г., благодаря Трофи... но горели бы...
        Леопард-2 не успел заехать в Сирию, уже несут тяжелейшие потери.
        Известные товарищи напишут, что мол Т-90 мало используют и на не очень опасных направлениях, или грамотно используют.... Мы знаем как Сирийцы воюют... грамотно использовать... это не про них.... Просто Т-90 реально крутой танк, лучший из стоящих на вооружении.
        Skubudu
        1. Обух Сегодня, 17:10
          А ведь открытого поединка Т90 не имел с этими машинами? Или была прямая дуэль??? Кто знает ....
          Обух
          1. Muvka Сегодня, 17:20
            В том то и дело, поединка не было, а Леопард - лучший танк в мире(по их версиям). Как это понимать?
            Muvka
            1. Обух Сегодня, 17:45
              По противотанковым средствам поражения это особый разговор. Из засады, в слабые места. Т90 не вступал в орудийный поединок, не по дистанции ,не по маневру и положению. Считаю, что защита Т90 от средств поражения у нас выигрывает и не плохо, а вот от прямого выстрела орудия Абрама или Лео....с дистанции ы !000 м.??? Это другой угол зрения.
              Обух
          2. guzik007 Сегодня, 17:46
            Обух,а зачем? Ведь тезис-танки с танками не воюют -еще никто не отменял.
            Надо четко понимать,для чего нужны танки в современной войне ,и какие силы им противодействуют в нынешних реалиях.
            Тогда можно и тестировать-чьи танки нынче лучше. Примером тому-наша т-90,которая,управляясь не самых обученным экипажем ,после прямого попадания современного ПТУРа остается на ходу ....И ЛЕО ,выгорающий ,как свечка,после попадания в него заряда из далеких 70-х...
            guzik007
            1. Обух Сегодня, 18:15
              Поддался этой идиотской статистике Запада, которые все переводят к противостоянию или конкретному поединку, в том смысле , что это как бы решает , кто и в чем имеет превосходство. Старею, забываю , что не железо в бою решает успех.... вам респект!!!
              Обух
            2. Обух Сегодня, 18:23
              Я артиллерист, береговая артиллерия Балтика. Противотанковую стрельбу проходил в учебке, наводчик. Понимаю, что применение танков очень сложное взаимодействие, городские бои, бой в наступлении, в обороне .... для меня тактика танкового боя сложная тема. по этому и решаю вопрос просто - дать директрису на сближение и площадь по маневру и кто кого...
              Обух
              1. guzik007 Сегодня, 19:01
                Обуху
                ...Вас можно понять.Ибо,когда бьет береговая....То тут только квадраты:=)...Квадраты стертой в пух земельки...Тут всякие леопарды и т-90 вообще не имеют значения...:=)))
                guzik007
                1. Обух Сегодня, 19:08
                  Пытаюсь разобраться! А ты меня........в мусорное ведро! fellow

                  Обух
              2. БАРХАН Сегодня, 20:40
                Цитата: Обух
                Я артиллерист

                Как говорил один мой знакомый артиллерист за рюмкой чая..."Артиллерист -это молоток,всё что он видит -для него гвозди..."С ув. hi
                БАРХАН
        2. Force Сегодня, 17:33
          Вот он захваченный
          Force
          1. Muvka Сегодня, 17:37
            Вы разницу между "уничтоженный" и "захваченный" не видите? Тогда мне вас жаль...
            Muvka
            1. Обух Сегодня, 18:45
              Мы считаете , что он выведен из строя?
              Обух
              1. Muvka Сегодня, 19:02
                Человек выложил видео в ответ на комментарий о том, что не было сведений об уничтоженных Т-90 в Сирии. Ткните на стрелочку в его комменте. А я и говорю, что захваченный танк != уничтоженному.
                Muvka
                1. Обух Сегодня, 20:13
                  Не согласен. захваченный объект не является уничтоженным. Глупая логика. Автомат отбитый в бою...конченный? Боеприпас - решение проблем, оружие без экипажа -ноль!Аналогично экипаж без танка - ноль...Слишком умно для вас!
                  Обух
                  1. Muvka Сегодня, 21:13
                    Вы не понимаете меня увы. Я именно это и говорю. Еще раз прошу, ткните на стрелку вверх у комментария с видео и прочитайте изначальный комментарий.
                    Muvka
            2. Force Сегодня, 19:06
              Уничтоженный? Пожалуйста.

              Force
              1. Обух Сегодня, 20:07
                Тоу - труба, подготовка выстрела...пуск ( не понимаю задержки - взятие цели?) выстрел...Т90 дымит, но не горит. Ясный пень удар в 3тысячи градусов встиречен зарядом в 300-500 резко это не ...не может даже жечь броню. Тогда какие Лео и Брамсы???
                Обух
              2. Muvka Сегодня, 20:08
                А как в таком качестве вы признали, что это Т-90?
                Muvka
              3. svp67 Сегодня, 20:16
                Цитата: Force
                Уничтоженный? Пожалуйста.

                Трудно определить модель, но даже если считать это Т-90, то он НЕ УНИЧТОЖЕН, а ПОДБИТ. То есть подлежит восстановлению
                svp67
                1. Force Сегодня, 20:23
                  Ну да не уничтоженный.Можно садится и ехать дальше. Дым из люка это не от пробития,это металл дымится.

                  Force
                  1. Обух Сегодня, 20:38
                    А по чему сравнение не корректное? Армата и боевой 90й???
                    Обух
                    1. Force Сегодня, 20:49
                      Вид сверху. Армата не причем,просто в кадре.
                      Force
                      1. Обух Сегодня, 20:59
                        Стоп! это шутка? как армата не при чем?
                        Обух
                      2. Крымский партизан 1974 Сегодня, 21:15
                        дык вы занимаетесь постановочным видио? не советую, больно вам падать будет если конкретно спецы возьмутся,
                        Крымский партизан 1974
                  2. svp67 Сегодня, 21:01
                    Цитата: Force
                    Ну да не уничтоженный.Можно садится и ехать дальше.

                    Вполне может быть, что танк и остался НА ХОДУ. Так, что Вы зря иронизируете. Вам вообще с настоящими танками приходилось общаться?
                    Скажу больше, я очень не удивлюсь если вот это он и есть, так как видно, что этот танк после ремонта...
                    svp67
                    1. Обух Сегодня, 21:06
                      Не понимаю сарказма. 90е работают, не горят как свечи, быстро восстанавливаются - это что...плохо???
                      Обух
                  3. Обух Сегодня, 21:04
                    Ты показываешь конфигурацию 90ого?
                    Обух
          2. Lesorub Сегодня, 19:23
            https://www.youtube.com/watch?v=gzAnFUd8VOE Захваченные Leopard 2.
            Lesorub
        3. Mareco Сегодня, 17:34
          Что Т-90, что Лео А4, еще слишком мало участвовали в боях, чтобы делать вывода о крутизне или убогости того или иного танка.
          Т-90 действительно мало светится в боевых активных действиях.
          Мы видели только как 90 поражают в лоб, как он выдержит в бочину неизвестно. Как он будет держать наш Корнет, сколько членов экипажа ранены и убиты, и.т.д. Много факторов надо учитывать и слишком мало информации на данный момент. По крайне мере в открытых источниках.
          А чтобы называть его лучшим... Он как минимум не так хорошо видит как некоторые западные танки, а это важно в современной войне.
          Mareco
          1. Skubudu Сегодня, 17:42
            Цитата: Mareco

            Т-90 действительно мало светится в боевых активных действиях.
            Мы видели только как 90 поражают в лоб, как он выдержит в бочину неизвестно. Как он будет держать наш Корнет, сколько членов экипажа ранены и убиты, и.т.д. Много факторов надо учитывать и слишком мало информации на данный момент. По крайне мере в открытых источниках.
            А чтобы называть его лучшим... Он как минимум не так хорошо видит как некоторые западные танки, а это важно в современной войне.

            Видео попаданий ПТУР в Т-90 было достаточно, они появлялись на ютубе и исчезали, просто результаты стрельб были не в пользу ПТУРов, и по этому эти видео канули влету. Спонсорам Черных/Зеленых, не выгодны такие видео, им нужны были видео горящих Т-90 с сорванными с погона башнями, но башни не хотят отлетать у Т-90...
            Skubudu
            1. Обух Сегодня, 18:51
              Я считаю, что Т90 долбили с разных дистанций и ПТУРс и кумулятивными и подкалиберными и разными, я так понимаю, что поражение от ЯО тоже входит в стандарт живучести танка?! Я в наших машинах уверен по жизни - видел своими глазами , как в СССР проводились постоянные занятия и учения в танковом полку который жил рядом с нами... и всегда восхищался . что это части первого удара- смертники по нашим тактическим и стратегическим замыслам.
              Обух
              1. Пришелец Сегодня, 20:17
                Ну, это как получится ...
                Им никто не говорит что смертники, вот они сами помирать и не собираются. Вот и надо их еще поженить со смертью, а оно тоже не всегда и не у всех получается.
                Пришелец
                1. Обух Сегодня, 21:15
                  Могу добавить одно - в 1979 году я сел за рычаги 62...не удобен он для интеллигентов, кто привык воевать с сигареткой ...Прошел около 3.5км по полигону ..шишек набил много, но танк стал для меня шкурой.
                  Обух
        4. voyaka uh Сегодня, 18:37
          "Но ни один Т-90 за полтора года боев в Сирии не был уничтожен"///

          Верно. Один был захвачен, но ни один не уничтожен.
          А теперь скажите: сколько Т-90 воюют в Сирии? По моей оценке, примерно
          15 штук. Было бы больше и потери бы, вероятно, увеличились.

          "Т-90 мало используют и на не очень опасных направлениях, или грамотно используют..."///

          Грамотно. Во время контранаступления ИГИЛ против СА, анступающей на Зоар (после первого освобождения Пальмиры) танкисты "Орлы пустыни" на Т-90 (помните, командир "Маугли") первые бросились ...отступать.
          Ни один танк не потеряли, это верно. Спасли технику smile .

          Я не спорю, что Т-90 значительно усилен по бронезащите, по сравнению с Т-72, и работает в Сирии хорошо good . Но утверждать, что он лучший бы не стал.
          voyaka uh
          1. cosmos111 Сегодня, 19:23
            1.Откуда даные о 15-и ед,пруффы есть(или одни фантазии???)
            2.Приколол однако. Рамусех в Алеппо-это спойное направление,а поход "Соколов "на Табку-опять деза/ВРАНЬЁ!!!
            3.Один потеряли в районе Малах ферм из подразделения " Тигров"просто заглох,не смогли завести.
            4.TOW 2 попадание в правую скулу башни ,без бронепробития.
            cosmos111
            1. voyaka uh Сегодня, 19:34
              "Откуда даные о 15-и ед"///

              Сколько же Т-90 в Сирии по Вашей информации?
              voyaka uh
              1. cosmos111 Сегодня, 19:44
                Понятия не имею-военная тайна.
                По всей инфе..из свободных источников около 30-40-а единиц.
                И все на острие главного удара.
                Ни каких вторичных фронтов.
                Вот инфа с ВО-форума:не всё,но много чего интересного.

                http://forum.topwar.ru/topic/3406-bronetehnika-v-
                antiterroristicheskoy-voyne-v-sirii/?page=11
                Видео ,боя за цементный завод,от 14.08.16.
                cosmos111
            2. svp67 Сегодня, 19:50
              Т-90 какой то странной расцветки, как после ремонта, о чем говорят и покрашенные резиновые фартуки и подкрылки...
              Предложу то же видео...
              svp67
              1. cosmos111 Сегодня, 20:06
                Бои за В.Алеппо.(городской бой)не один Т-90й не был подбит.
                cosmos111
          2. активатор Сегодня, 19:31
            Цитата: voyaka uh
            А теперь скажите: сколько Т-90 воюют в Сирии? По моей оценке, примерно
            15 штук. Было бы больше и потери бы, вероятно, увеличились.

            Мелькала инфа ,что тридцать ,а ваши оценки на чем основаны? И какие потери на сегодня т 90
            Цитата: voyaka uh
            танкисты "Орлы пустыни" на Т-90 (помните, командир "Маугли") первые бросились ...отступать.

            И что это доказывает ? во всяком случае не бросили как турки.
            активатор
      4. cosmos111 Сегодня, 16:28
        А чем Лео А 4 ,отличается от Лео А 7?
        СУО более современное на на башне в лобовой проекции наращена наклодная броня.
        Корму и корма как были в первых модификаций так и остались без изменений.

        cosmos111
      5. Scoun Сегодня, 16:29
        Цитата: 210окв
        Так те подбитые турецкие машины надо сравнивать с Т72 скорее..
        Цитата: oleg-gr

        Это с какого такого панталыку их можно сравнивать?
        Да у них разница по массе свыше 15-20 тонн!!! из двух леопардов можно было бы два 30 тонных танка склепать.
        ПС.
        Леопард себя как 60-тонная махина проявил плохо. хотя на фото не все танки сгоревшие.
        Scoun
      6. Александр69 Сегодня, 17:22
        скорее уж танкистов сравнивать надо, а не танки
        Александр69
    2. Muvka Сегодня, 16:06
      Ну, Indiffeent, теперь вам достаточно инфы? Отзовитесь, если не трус.
      Muvka
    3. СТАРПЕР Сегодня, 16:08
      Цитата: oleg-gr
      Вот и сравнение между бронетехникой НАТО и РФ. Лучшей рекламы и не надо.

      Дык у нас еще старенькие танчики.....А вообще взятие такого крупнейшего города Аллеппо ,это огромнейший плюс Сирийской армии и нашим советникам (ну поддержка ВКС тоже немаловажно сыграло роль) А еще считаю там наши спецслужбы сыграли одну из главных ролей...(но мы об этом не узнаем)))) А турки конечно перли напролом , вот и потери...Там у них в Армии бардак и раздрай конкретный..
      СТАРПЕР
      1. cniza Сегодня, 16:14
        Вот и получили опытную эксплуатацию западной техники.
        cniza
      2. Монархист Сегодня, 16:32
        Старики. Вы правы в том,что турки как бараны перли. Давно ещё читал :турки зачастую пренебрегают основополагающими нормами тактики. У них традиционно очень плохая комбинация действий( последний патч пример тому). Вся их тактика: переть как стадо баранов
        Монархист
      3. Владыка Ситх Сегодня, 17:33
        Турецкая Армия сравнима с ВСУ по организации и опыту офицеров. Одни и те же ошибки и такие же потери.
        Владыка Ситх
        1. voyaka uh Сегодня, 18:44
          "Турецкая Армия сравнима с ВСУ по организации и опыту офицеров. Одни и те же ошибки и такие же потери."////

          Это неверно. И потери у них небольшие.
          Хотя из-за массовых увольнений и арестов офицеров (из-за
          "якобы" попытки путча) армия не в лучшей форме.
          voyaka uh
          1. Маз Сегодня, 19:00
            Так они сильно и не воюют, отпор почуют и отступают. Авиация и артуха да. А там где живое соприкосновение - никаких успехов.
            Маз
    4. Skubudu Сегодня, 17:15
      Что теперь думают про этот "Бумажный леопард-2" те страны которые закупили его в больших количествах и поставили на вооружение... Вот л...и...
      Саудиты 100-пудово сейчас репы чешут как отказаться от контракта на закупку 600 Леопардят.
      Skubudu
      1. voyaka uh Сегодня, 18:46
        Леопард получил серьезный боевой опыт. Немцы его, конечно,
        усилят, насколько возможно, по результатам боев в турецкой армии.
        ДЗ там, экраны. Может, КАЗ добавят. И рейтинг его возрастет.
        voyaka uh
        1. Обух Сегодня, 20:47
          Хрен вам на всю морду! СДЕЛАЮТ ВЫВОДЫ? Не смешите мои сапоги, в Израиле , те кто лернули с СССр сделали вам Меркава, но теперь , таких нет, а у вас нет мозгов на развитие. вы же постоянно питались от русских? ....Смотрим...наблюдаем...
          Обух
        2. Muvka Сегодня, 21:16
          Цитата: voyaka uh
          Леопард получил серьезный боевой опыт. Немцы его, конечно,
          усилят, насколько возможно, по результатам боев в турецкой армии.
          ДЗ там, экраны. Может, КАЗ добавят. И рейтинг его возрастет.

          А еще цена и вес. Второй Маус? Или вы считаете, что доп экраны и ДЗ ничего не весят?
          Muvka
  2. katalonec2014 Сегодня, 15:59
    Потрепали их,да ещё и курды дома щемят.
    katalonec2014
    1. Холуай Сегодня, 16:04
      У них достаточно ресурса.Думаю они как только опыт наработают, пойдут сразу успехи...
      Холуай
      1. svp67 Сегодня, 16:28
        Цитата: Холуай
        Думаю они как только опыт наработают, пойдут сразу успехи...

        А Вы не интересовались сколько лет воюют турецкая армия? С короткими перерывами с 1984 года. Сколько еще надо лет, что бы получить боевой опыт?
        svp67
        1. KaPToC Сегодня, 17:36
          Не в коня корм
          KaPToC
  3. Холуай Сегодня, 16:01
    У Турецкой Армии видимо опыта мало. Подвивают как я погляжу прям на марше...а разведка где?
    Холуай
  4. Холуай Сегодня, 16:02
    Танки при штурме города лучше вообще не использовать.Надо комплектовать штурмовые отряды и обучать тактике ведения боя в городе...
    Холуай
    1. Muvka Сегодня, 16:11
      Что-то вы такие мысли не высказываете по отношению к Т-72/90. Там никакой аналитики про городские бои. Сразу - танк овно и никакие доводы вы слушать не желаете.
      Muvka
      1. активатор Сегодня, 16:52
        Цитата: Muvka
        Что-то вы такие мысли не высказываете по отношению к Т-72/90. Там никакой аналитики про городские бои. Сразу - танк овно и никакие доводы вы слушать не желаете.

        Кстати да ,начинают лепить кучу отмазок причем с пеной у рта я от лео тоже большего ожидал ,но чуда не произошло .Если бы лео воевали лет пять подозреваю ,что счет был бы 1 к 3 на один в хлам разорваный т 72, 3 поврежденных лео так ,что неизвестно еще что лучше.
        активатор
      2. Холуай Сегодня, 19:33
        Дык на Т-72 наши люди гибнут.Поэтому нужно указывать на недостатки...

        Я пришёл к Выводу что танки будут нужны походу только в широкомасштабной войне с НОАК, где фронт будет большим...и где у НОАК тоже танков до фига!

        А что касается Турок, они выводы сделают...
        Холуай
    2. svp67 Сегодня, 16:29
      Цитата: Холуай
      Танки при штурме города лучше вообще не использовать.

      Таким как Вы так да... Вам зубов и когтей хватит...
      svp67
      1. Пришелец Сегодня, 20:26
        Не, ему еще соска от бутылочки с молоком надо.
        Пришелец
  5. Тот же ЛЕХА Сегодня, 16:07
    Удивительное дело...наши ВКС прикрывали турков после поражения под АЛЬ-БАБОЙ.
    Тот же ЛЕХА
    1. svp67 Сегодня, 16:34
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Удивительное дело...наши ВКС прикрывали турков после поражения под АЛЬ-БАБОЙ.

      Жаль, что у нас хорошие прицелы и пилоты, дисциплинированные...надо было промазать, за Су-24.
      svp67
  6. Runoway Сегодня, 16:13
    Это вам не по су-24 стрелять! Здесь реальная "ответочка",а не помидорная am
    Runoway
  7. Siniy Сегодня, 16:20
    Турки особенно успешно воевать не умеют им хоть самое современное оружие давай
    Siniy
  8. alavrin Сегодня, 16:25
    На фото реально увидел только один Heavily damaged. А фраза: "в сети недавно появилась таблица" напоминает сообщения волонтеров укропов о миллионах погибших офицеров ГРУ.
    alavrin
    1. Ингвар 72 Сегодня, 17:44
      Цитата: alavrin
      Heavily damaged

      В смысле один? На фото 2 разных Леопарда, это видно по люкам на башнях.
      Ингвар 72
  9. кеп Сегодня, 16:26
    Список внушительный.И возникает вопрос или турки такие "вояки",или курды за годы войны стали профи.
    Второй вопрос,что это за стандарты НАТО,если список потерь тянет на несколько килобаксов.
    кеп
    1. ватник Сегодня, 16:35
      С Леопардов-2 тоже башни слетают.
      ватник
      1. ватник Сегодня, 16:37
        А этот видать долго бегал(если судить по следам) пока его не поймали террорюги.
        ватник
        1. sedoj Сегодня, 17:43
          Цитата: ватник
          А этот видать долго бегал(если судить по следам) пока его не поймали террорюги.

          Так это, наверное сторож оливкового сада из дробовика пульнул. А то нехрен по чужому саду на танке раскатывать. Не? laughing
          sedoj
          1. кеп Сегодня, 18:29
            Цитата: sedoj
            Цитата: ватник
            А этот видать долго бегал(если судить по следам) пока его не поймали террорюги.

            Так это, наверное сторож оливкового сада из дробовика пульнул. А то нехрен по чужому саду на танке раскатывать. Не? laughing


            Щекотно было, пока стреляли из автомата laughing
            кеп
    2. ватник Сегодня, 16:39
      Цитата: кеп
      И возникает вопрос или турки такие "вояки",или курды за годы войны стали профи.

      Это "чёрные" их пожгли.
      ватник
  10. Обух Сегодня, 16:35
    Hospital area - в районе больницы , это все потери только в одном районе? Ни мало ли там нащелкали? Чуть не пару рот за один присест??? belay
    Обух
  11. Монархист Сегодня, 16:58
    В юности , где-то читал: турки зачастую пренебрегают элементарной тактикой и прут как бараны,а встретив сопротивление могут впасть в панику. У них традиционно плохо с кординацией действий(последний патч -пример тому). Достоверно или нет,но при вторжение на Кипр,будт-то ихние ВВС "успешно" бомбили свои корабли
    Монархист
  12. timgan777 Сегодня, 16:59
    Цитата: svp67
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    Удивительное дело...наши ВКС прикрывали турков после поражения под АЛЬ-БАБОЙ.

    Жаль, что у нас хорошие пилоты и прицелы...надо было промазать, за Су-24.

    эта месть за сушку может боком выйти и не только нам
    timgan777
  13. raki-uzo Сегодня, 17:09
    С фотками что то не то. Солдаты говорят, что был дикий холод, снег и все такое. Если фотки сняты даже через 2-3 дня после "экшина", все равно там следы холода я не вижу на фотках. соответсвенно... ну мне многие уже поняли. И тут, Вы, умышленно или нет, пользуя фотки ИГИЛ их пропаганда распространяете.

    Тот день не бронетехники пошли впервыми. А 30 или 40 солдатов спец-группы и где-то 50 солдатов особой части регулярной армии. Им удалось захватит "акил тепе" и "госпитальный район". В 6 утра было контранаступление... Их бронетехники взарвали себя около турецких солдатов. Вам я скажу более того - были атаки ракетамы, которых нет в арсенале терористов. Вот тут потери было много - 12 погибших и чуть больше раненых. Пришлось вызывать поддержку. Вот тогда бронетехника включалась и хотя несколько из них потеряли по ходу, им удалось забрать своих оттуда. Как я уже написал тут на сайте, оставленные турецкими солдатами бронетхники были уничтожени авиаударом. Сегодня "акил тепе" и "госпитальный район" полностью находится под контролем турецкой армии.

    Хотя Турция и Россия решили взаимовыгодно и совместно работать в Сирии, тут удивительное большинство настроены против этого. Надеюсь со временем поймем в союзе вам и нам больше выгоды.
    raki-uzo
    1. voyaka uh Сегодня, 17:47
      Мне тоже показалось, что на снимках 3-4 подбитых танка,
      а остальное или с разных ракурсов, или подбитый (брошенный)
      но потом "убитый авиацией.
      voyaka uh
    2. Пришелец Сегодня, 17:51
      Это что получается? Приказанный район, турецкая танковая рота при поддержке своего десанта взяла.
      Дальше. Меры по закреплению на, и обороне нового рубежа приняты не были. Под утро, в ходе объязательной контраатаки были обстреляны неизвестными(!) бронеистребителями, технику потеряли, десант убежал. Огневую поддержку вызвали уже потом. Брошенную технику ликвидировали сами.
      Интересно, за что командиры рот и комбат еще до войны ели свой хлеб?
      Пришелец
      1. voyaka uh Сегодня, 18:16
        Бывает. Что под Пальмирой (только что) было по-другому? Даже элитные "Тигры" драпанули.
        Когда несутся минированные БТР со смертниками, нервы у солдат не выдерживают,
        слабые убегают, начинается паника.
        voyaka uh
        1. Muvka Сегодня, 18:22
          А откуда сведения, что под Пальмирой были Тигры? Можно ссылочку?
          Muvka
        2. Пришелец Сегодня, 18:39
          И что, что заминированы? Их пушки - пулеметы менее опасны, чем ящик тротилла в багажнике?
          Идущая на сближение бронемашина - просто первоочередная цель для обороняющегося. Если это нормальный солдат. И все это, всеми средствами, в том числе старшего начальника, надо останавливать на нормально удаленных рубежах. С чего это танки не смогли остановить БТРов? А если не успели, все равно почему, или приказа отходить не поступило, и противник ворвался в расположении, то рукопашню отменили? С гранатами на танки запретили?
          Хотя, я что-то арабов при штыках не вижу в этих роликах. и турки похоже туда же. И все воюют на авось.
          А с другой стороны - это и к лучшему. Кое для кого, с другой стороны.
          Пришелец
          1. voyaka uh Сегодня, 19:16
            "и противник ворвался в расположении, то рукопашню отменили?
            С гранатами на танки запретили?"///

            Экий Вы храбрец... Уважаю. good Я сам не знаю, как бы себя вел, если бы на меня мчался заминированный БТР...
            Помню, у нас было обычное учение нашего батальона. Перерыв. Лежали на земле, отдыхали. Вдруг видим, на нас несется танк в облаке пыли (Меркава-1 или 2?). Ну, рев, земля начинает вибрировать...
            Офицер наш вскочил, машет ему руками. А мы, пехота, не сговариваясь, ...на ближайший скалистый холмик. Хоть ружья и патронтажи прихватили laughing .
            Оказалось, он мчался по своим танковым делам по дороге, там был поворот, который мы не видели.
            voyaka uh
            1. Пришелец Сегодня, 19:40
              Были две упражнения: №1, когда лежиш на бетоне, а танк еле - еле проползает сверху. Для начального ознакомления новобранцев. И №2 - это копаешь сколько считаеш нужным на танкоопасном направлении, они сходу пролетают сверху, а ты кидаеш муляж на корме.
              Кстати - очень способствует объяснению понятий "полный профиль" и "танкоопасное направление". Как и почему по команде "стой!", пехоте предписывается тут же упасть на землю, и взяться за лопатки.
              Пришелец
            2. Вадим237 Сегодня, 19:49
              Ага, вот оно как - значит Вы тоже перед танком драпанули.
              Вадим237
        3. cosmos111 Сегодня, 20:27
          Цитата: voyaka uh
          Бывает. Что под Пальмирой (только что) было по-другому? Даже элитные "Тигры" драпанули.

          Но вот опять деза.
          Всего "Тигров "было около 500-а солдат.На момент нападения чёрных оставалось примерно 185 чел.Остальное ополченцы из местных племён.Около 1,5 тыс.
          Все боевые части были задействованы при штурме Алеппо.и в В.Гута.
          Вы специально врёте? или не владеете инфой...,зачем тогда постите???
          cosmos111
  14. guzik007 Сегодня, 17:14
    ....То двойственное чувство,когда с одной стороны,вроде как союзнички...но очень даже рад,что спесь с них слезает ,как шелуха...
    guzik007
  15. muhomor Сегодня, 17:21
    Эх нет karsa во! crying Он бы всё чётко прояснил. soldier
    muhomor
  16. 1Markus Сегодня, 17:36
    Один лео на фото а таблицу нарисовали на 100500 танков, арабье в своем репертуаре.
    1Markus
  17. Zymran Сегодня, 17:47
    Тут надо уточнить какие из этих танков полностью уничтожены, а какие повреждены. Каковы потери экипажей танков. Происходила ли детонация боекомплекта. Например большинство танков в таблице heavily damaged - тяжело повреждены, некоторые возможно захвачены ИГИЛом.
    Zymran
  18. Морда Сегодня, 17:59
    ребята а куда приходились попадание в лео-2
    Морда
    1. voyaka uh Сегодня, 19:19
      Достоверно видны по 2-3 видео попадания (с последующим пожаром) в бока башни.
      voyaka uh
  19. Леонид Хар Сегодня, 18:02
    А почему их никто не ремонтирует на поле боя, как кто то пытался здесь нам рассказывать?
    Леонид Хар
  20. слепой Сегодня, 18:10
    в боковую и кормовую проекцию ни один танк не выдержит
    слепой
    1. Muvka Сегодня, 18:24
      Че, серьезно? А парни то не в курсе...
      https://vk.com/video-123538639_456241440
      Muvka
  21. ingenera Сегодня, 19:02
    Смешные разговоры. "лучший танк, худший танк" Для начала, не ставят танк на бугор, бортом к противнику со свёрнутой на девяносто гр. пушкой. Половина кадров из Сирии с попаданиями в танк выглядят именно так. На Т-55 - 62 прицел находится на одном уровне с орудием. И даже это позволяет укрыть машину за бруствером высотой до орудия. В современных танках приборы прицеливания и наблюдения практически у всех выведены на крышу башни. Да и башня танка, направленная лобовой проекцией в сторону противника, самое защищёное место у танка. Это не про боевые действия в городе. Но и на роликах Ю-Тьюба про действия в городских боях постоянно видно, как под обстрелом, причём с ожидаемого направления, экипаж стреляет "с борта", не удосуживаясь повернуть корпус машины в сторону угрозы. Здесь не качество танка играет роль, а подготовка экипажа. И, безусловно, гордясь нашим танкостроением, надо сказать: "неуязвимых танков НЕТ!" Есть мастерство экипажа, здравый смысл у командования и известная доля везения.
    ingenera
  22. tchoni Сегодня, 19:02
    А инфа по судьбе экипажей есть?
    tchoni
    1. cosmos111 Сегодня, 20:28
      Инфы,что их взяли чёрные нет.
      cosmos111
  23. Капитан Пушкин Сегодня, 19:37
    Цитата: Обух
    По противотанковым средствам поражения это особый разговор. Из засады, в слабые места. Т90 не вступал в орудийный поединок, не по дистанции ,не по маневру и положению. Считаю, что защита Т90 от средств поражения у нас выигрывает и не плохо, а вот от прямого выстрела орудия Абрама или Лео....с дистанции ы !000 м.??? Это другой угол зрения.

    Сразу после появления Т-90 немцы стали заменять на Леопарде-2 пушку 120мм х 44 калибра на 120 мм х 55 калибров с соответствующим усилением заряда.
    Догадались почему?
    Немцы отстреливали на полигоне Т-90 с 1000 метров в лоб из пушки Рейнметалл 120 мм х 44 калибра. После 10 попаданий БПС не было ни одного сквозного отверстия.
    Сразу после появления Т-90 немцы стали заменять на Леопарде-2 пушку 120мм х 44 калибра на 120 мм х 55 калибров с соответствующим усилением заряда.
    Догадались почему?
    Немцы отстреливали на полигоне Т-90 с 1000 метров в лоб из пушки Рейнметалл 120 мм х 44 калибра. После 10 попаданий БПС не было ни одного сквозного отверстия.
    Капитан Пушкин
    1. tatarin_ru Сегодня, 20:17
      Вы всегда так подробно свои мысли выражаете , представляю что будет , если с вами в дебаты вступить. wassat
      tatarin_ru
  24. adma Сегодня, 20:35
    Цитата: Обух
    Можно подвести предварительные итоги по танковому биатлону на Востоке? Немцы уже паникуют со своими Леопардами 2А4 , америкосы начиная с Ирака вплотную потеют от РПГ 7. Что в остатке? Полный металлолом????


    А сколько сирийских Т-72 подбили бармалеи? А Т-55, Т-62 ? Теми же РПГ , и даже не тандемной гранатой. Нет таких данных случайно?
    И что в остатке???



    ЗЫ: Лично моё мнение - несколько подбитых танков не есть показатель качества техники. Потери неизбежны, тем более при наступлении.
    adma
    1. Muvka Сегодня, 21:18
      А сколько времени эти Т-72 воюют в Сирии и в каком количестве?
      Muvka
      1. adma Сегодня, 21:32
        Сколько воюют? А сколько кому судьба. Кого сразу сожгли, а кто не один десяток боёв прошёл. Количество? На начало войны порядка 1500 единиц. Из них около 700 производства СССР. На 2013 год ( более свежими данными не располагаю, к сожалению) уничтожено 428 сирийских танка.
        adma
  25. Altona Сегодня, 21:00
    Цитата: Muvka
    В том то и дело, поединка не было, а Леопард - лучший танк в мире(по их версиям). Как это понимать?

    -----------------------------
    Есть такое слово "маркетинг", не похвалишь-не продашь. В любом случае, западные танки созданы как противотанковые САУ, а не танки наступления. Мощный лоб, большой ассортимент подкалиберных и бронебойных снарядов, совершенная СУО и системы обнаружения (еще лет 5 назад). Сейчас наши танки, особенно современный Т-90 имеет весь арсенал электроники и автомат заряжания, плюс активная броня. В этом плане, западные танки кроме двигателя и может чуть лучшего(может нет) железа ничего противопоставить не могут.
    Altona
  26. ultra Сегодня, 21:11
    Цитата: Muvka
    А я и говорю, что захваченный танк != уничтоженному.

    А если из этого "уничтоженного"по вам будет открыт огонь и не дай бог вас того....вы как ? laughing
    ultra
  27. doubovitski Сегодня, 21:12
    Цитата: voyaka uh
    Леопард получил серьезный боевой опыт. Немцы его, конечно,
    усилят, насколько возможно, по результатам боев в турецкой армии.
    ДЗ там, экраны. Может, КАЗ добавят. И рейтинг его возрастет.

    Любая машина имеет свой край в доработках. После появления нашего "Арматы", немцы впали в транс и усиленно думают чем ответить. И чего лучшего, чем затеять новый "Леопард-3" не придумали. Вряд ли станут размазываться и делать одновременно несколько разработок. Немцы- народ дисциплинированный, организованный и педантичный.
    Их нервы не выдержали даже не характеристики Т14, а невероятные перспективы в унификации целой армады разных бронежелезок, а отсюда простоты серийного производства, снабжения армии запчастями, ГСМ, центрами обучения, ремонтными базами и всего прочего. Известно, что на базе этой платформы разворачивается изготовление нескольких боевых машин. Если не ошибаюсь, то что-то около 5-6 на сегодняшний день. И это- не конец.
    doubovitski
  28. Berkut24 Сегодня, 21:13
    Не уберегли немцы Леопарды от войны. Кто-то и дальше теперь будет сравнивать ни разу не воевавшие леопарды с постоянно воюющими Т-72 и Т-90?
    Berkut24
    1. adma Сегодня, 21:37
      Глядя на подбитые турецкие Леопарды, создаётся впечатление, что экипаж фатально не пострадал. А вот от рассматривания подбитых Т-72 таких впечатлений не возникает. Мне кажется , что экипаж ценнее танка. Или я не прав?
      adma

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