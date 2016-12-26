Турецкие боевые потери под сирийским городом Эль-Баба

В сети недавно появилась таблица с данными о подбитой в Сирии турецкой военной технике. Согласно приведенным данным, турецкая армия потеряла при штурме города Эль-Баба как минимум десять танков Leopard 2A4.Напомним, ранее Минобороны Турции усилило штурмующие сирийский город Эль-Баба подразделения танковым батальоном, имеющим на вооружении Leopard 2A4. Указанный батальон входил в состав одной из частей 1 Армейского Корпус, защищающего Стамбул, проливы и европейскую часть страны.Публикуемые блогерами все новые фотоматериалы о подбитой турецкой технике, наводят на мысль о том, что приведенные в таблице данные не так уж и далеки от реальности.