21:59 26 декабря

Минобороны: ансамбль Александрова будет сохранен

Ансамбль Александрова останется символом российской армии и продолжит свою творческую деятельность, сообщил статс-секретарь – замминистра обороны Николай Панков.

Минобороны: ансамбль Александрова будет сохранен


«Шестьдесят восемь артистов и сотрудников ансамбля погибли, сегодня уже можно так говорить. Всего коллектив ансамбля включает 285 человек. И, конечно, потери очень большие. Мы будем очень серьезно работать для восполнения этих потерь. Ансамбль будет жить», – сказал генерал армии.


Напомним, самолет Ту-154Б-2 разбился 25 декабря сразу после вылета из Сочи. На его борту вместе с экипажем находилось 92 человека, в том числе артисты песни и пляски им. Александрова.

Спасательно-поисковые мероприятия в Черном море в районе падения самолета проводятся круглосуточно.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 25
  1. Кент0001 Сегодня, 16:24
    Согласен, ансамбль Александрова -это вообще уникальная вещь и Символ. Его нужно сохранить.
    Кент0001
    1. СТАРПЕР Сегодня, 16:31
      Жуткая трагедия...до сих пор не верится! Светлая память всем погибшим..Писать больше не буду, а то мало ли что...Но назло всем ,он выступит все же в Сирии!
      СТАРПЕР
      1. Ихрек Сегодня, 16:33
        Не надо никому "назло" делать.
        Ихрек
        1. СТАРПЕР Сегодня, 16:40
          Цитата: Ихрек
          Не надо никому "назло" делать.

          Дело не в зле ,а в принципе, или мы не русские..?
          Мы в России не из пугливых и запугать нас сложно...Никому это еще не удавалось,за нашу историю ..Мы это должны сделать ,ради памяти погибших.. hi
          СТАРПЕР
          1. cniza Сегодня, 16:58
            Это правильное решение , за столько лет ансамбль стал визитной карточкой России и В.С. . Успехов.
            cniza
            1. Татьяна Сегодня, 17:10
              Самой лучшей памятью погибшему гастрольно-представительному составу ансамбля Александрова будет его быстрое и качественное профессиональное возрождение по замещению прискорбно утраченных кадров.
              Надо полагать, что молодые кадры ансамбля не подведут ни ансамбль, ни страну! Тяжела утрата, но всё, как на войне, - страна приложит все усилия и в искусстве ансамбля Андреева себя достойно отстоит!
              А пока найти бы тела всех погибших, чтобы их всех достойно похоронить - предать земле!

              Татьяна
              1. Талгат Сегодня, 19:30
                Считайте что эти люди погибли на войне. Они летели приободрить воюющих войнов. Вечная память и соболезнования близким!

                Помню многие Российские звезды летали в Сирию - по моему Валерия. Кобзон и еще много там кто был

                Единственный момент который упустили - там ведь не только Россия воюет - там же КСИРовцы и Хезболла - на земле в основном они и бьются - а как с ними? Им наверное тоже нужен какой то мотиватор? и артисты какие то и концерт - только наверное это что то Иранское должно быть? Им наверное непонятно будет смотреть и слушать ансамбль Александрова?
                Талгат
                1. Alena Frolovna Сегодня, 19:33
                  «Верим в то, что великий Ансамбль Александрова выстоит под жестоким ударом судьбы, пополнит ряды и продолжит своё высокое служение Господу, Отечеству и светоносной Русской Культуре».
                  Актёр, Николай Петрович Бурляев


                  Чёрное море, Чёрное море,
                  Что же приносишь снова ты горе?
                  С тёмного неба в ранние воды
                  Падают звёзды и самолёты…

                  Чёрное море, славное море,
                  Знаю, не прав я в горьком укоре:
                  В мире, где длятся подлые войны,
                  Будто бы слёзы, солоны волны!
                  Бьются о берег, брызгами тают…
                  Чайками души в выси взлетают…

                  Русское небо, русское море,
                  Русские люди, русское горе…
                  Сергей Тимшин Мартовский, 25.12.2016
                  Alena Frolovna
                2. Siberia 9444 Сегодня, 20:09
                  Согласен с Вами они первые были в НАТО
                  Siberia 9444
        2. Комментарий был удален.
      2. Старый очень Сегодня, 18:11
        Другой. Но НАШ!
        В другой Сирии. Мирной.Свободной.
        По-другому - никак.
        Старый очень
    2. vovanpain Сегодня, 16:47
      Цитата: СТАРПЕР
      ...Но назло всем ,он выступит все же в Сирии!

      Виталя,ансамбль не назло,а на гастролях по всему миру обязательно выступит и принимать его будут,как всегда овациями и аплодисментами,иначе и быть не может. yes
      vovanpain
      1. СТАРПЕР Сегодня, 17:04
        Я знаю....!
        СТАРПЕР
        1. bouncyhunter Сегодня, 17:44
          Сохранение ансамбля станет лучшей данью памяти всех погибших . good
          bouncyhunter
  2. Горный стрелок Сегодня, 16:37
    Лучшая память о погибших. Серьезное дело, восстановить коллектив после таких потерь.
    Горный стрелок
    1. Vz.58 Сегодня, 16:59
      Много раз были у нас выступать. С ними пел и Карел Готт и Хелена Вондрачкова. И ждём снова!
      Vz.58
  3. СТАРПЕР Сегодня, 17:10
    Давайте помянем... Нас не запугать все же Это голоса их легендарного хора!

    Душу раздирает....Сейчас опять актуально!
    СТАРПЕР
  4. Kosmotoga Сегодня, 17:48
    а Ту 154 тоже будет "сохранён" ?
    Kosmotoga
    1. СТАРПЕР Сегодня, 17:54
      Цитата: Kosmotoga
      а Ту 154 тоже будет "сохранён" ?

      Боинги чаще падают, ваш сарказм понятен...Там неизвестно еще ,что к чему... hi
      СТАРПЕР
  5. Холуай Сегодня, 18:11
    Так кто пронёс Взрывчатку на борт?
    Холуай
    1. СТАРПЕР Сегодня, 18:32
      Цитата: Холуай
      Так кто пронёс Взрывчатку на борт?

      Пока идет следствие...и рано еще ,что либо говорить..А вы ,уже знаете, так я понимаю?
      СТАРПЕР
      1. Холуай Сегодня, 18:47
        Нет.У нас в Куйбышеве (Самара) времён СССР случай был- Муж решил жену убить. Подложил в коробку с Маслом сливочным (тогда дефицит был) Взрывчатку! Она летела на Самолете из Киева в Куйбышев...Прилетела в Куйбышев,а взрывчатка не сработала.Пришла домой смотрит в коробке масла мало, и какие то провода с пакетом лежат, она не поленилась поехала в Аэропорт разбираться...с вопросом: кто масло своровал?
        Холуай
  6. петька слесарь Сегодня, 18:34
    а что, у кого -то из чинуш уже была другая точка зрения?
    петька слесарь
  7. ODERVIT Сегодня, 18:41
    Да по другому и быть не может. Царство небесное всем погибшем.
    ODERVIT
  8. КИБЕРНИНДЗЯ Сегодня, 19:28
    Сегодня послушал по "СПУТНИКУ" пение ансамбля Александрова-ВПЕЧАТЛИЛО!!!
    КИБЕРНИНДЗЯ
  9. Сергей Ф Сегодня, 20:32
    Ансамбль Александрова останется символом российской армии и продолжит свою творческую деятельность, сообщил статс-секретарь

    Это было бы здорово!
    Ребят трудно заменить, но ансамбль долен жить!
    Сергей Ф

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