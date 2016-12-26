Минобороны: ансамбль Александрова будет сохранен

Ансамбль Александрова останется символом российской армии и продолжит свою творческую деятельность, сообщил статс-секретарь – замминистра обороны Николай Панков.«Шестьдесят восемь артистов и сотрудников ансамбля погибли, сегодня уже можно так говорить. Всего коллектив ансамбля включает 285 человек. И, конечно, потери очень большие. Мы будем очень серьезно работать для восполнения этих потерь. Ансамбль будет жить», – сказал генерал армии.Напомним, самолет Ту-154Б-2 разбился 25 декабря сразу после вылета из Сочи. На его борту вместе с экипажем находилось 92 человека, в том числе артисты песни и пляски им. Александрова.Спасательно-поисковые мероприятия в Черном море в районе падения самолета проводятся круглосуточно.