21:58 26 декабря

Индийский заказ на Ка-226Т разместили на двух предприятиях

Холдинг «Российские вертолеты» решил продублировать выпуск многоцелевых вертолетов Ка-226Т – сейчас они собираются в Башкирии на Кумертауском авиапредприятии, но сборка для индийцев будет также организована в Улан-Удэ, сообщает Коммерсантъ.

Индийский заказ на Ка-226Т разместили на двух предприятиях


Такое решение принято «для скорейшего выполнения межправительственного соглашения, заключенного в октябре с индийской госкомпанией Hindustan Aeronautics Limited», сказал газете источник.


«Стороны договорились создать СП по локализации производства Ка-226Т в Бангалоре. Но первые 60 машин будут собраны в России, еще 140 Ка-226Т – в Индии по лицензии. Распределение зоны ответственности между предприятиями позволит выполнить приоритетный проект в установленные сроки и без потери качества», – сообщил собеседник.

Эксперты считают, что российско-индийский проект по Ка-226Т очень важен для «Вертолетов России».

«В случае его реализации компания сможет выйти на другие рынки и занять место в не очень широко освоенной нише легких вертолетов. До недавнего времени в холдинге обсуждали сокращение числа предприятий, занимающихся финальной сборкой вертолетов, но такое решение было чревато социальной напряженностью и конфликтами с властями регионов», – сказал директор аналитической службы «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

Справка газеты: «Ка-226Т – легкий многоцелевой вертолет, модификация разработанного ОАО "Камов" (входит в "Вертолеты России") Ка-226. Позволяет перевозить до семи человек, в транспортной версии — одну тонну груза. Оснащен двумя двигателями Arrius французской Safran Helicopter Engines, способен летать днем и ночью в любых метеоусловиях. В России выпущено около 70 Ка-226Т, в основном для госструктур».

Использованы фотографии: Вертолеты России
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Комментарии 35
  1. cniza Сегодня, 16:56
    За ваши деньги любой каприз - хороший заказ.
    cniza
    1. bouncyhunter Сегодня, 17:47
      Витя , заказ не просто хороший . Он большой и важный . Поэтому - любой каприз за ваши деньги laughing
      bouncyhunter
      1. СТАРПЕР Сегодня, 17:59
        Цитата: bouncyhunter
        Витя , заказ не просто хороший . Он большой и важный . Поэтому - любой каприз за ваши деньги laughing

        Ну ну ...Надеюсь лицензию АПЛ им не передадут...? Пару "дизелей" они уже сожгли и потопили на стапеле, из разгильдяйства...! angry
        СТАРПЕР
        1. bouncyhunter Сегодня, 18:15
          Виталий , ну не стоит в любой новости искать подлянки . Эдак и до паранойи не далеко (чего не хотелось бы) . hi
          bouncyhunter
          1. vovanpain Сегодня, 18:25
            Цитата: bouncyhunter
            Эдак и до паранойи не далеко (чего не хотелось бы) .

            Павлик,Виталя у нас на ВО замполит,в бой призывает и дух поднимает. wink Виталя без обид,мы все такие. wink но хватит махать шашкой.
            vovanpain
            1. СТАРПЕР Сегодня, 18:36
              Цитата: vovanpain
              Виталя без обид,мы все такие. wink но хватит махать шашкой.

              Я только один раз махнул...))) И сразу начинается... crying Меня уже предупредили....Все молчу! soldier
              СТАРПЕР
              1. bouncyhunter Сегодня, 18:47
                Виталя у нас на ВО замполит,в бой призывает и дух поднимает. wink Виталя без обид,мы все такие. wink но хватит махать шашкой.

                Влад ! Предупреждать же надо . А то я , не обстенив стеньги , примерился к цвайхандеру lol
                Я только один раз махнул...))) И сразу начинается... crying Меня уже предупредили....Все молчу! soldier

                Виталий ! Без обид ? Я есть мирный ... drinks
                bouncyhunter
                1. СТАРПЕР Сегодня, 19:32
                  Цитата: bouncyhunter
                  Виталя у нас на ВО замполит,в бой призывает и дух поднимает. wink Виталя без обид,мы все такие. wink но хватит махать шашкой.

                  Влад ! Предупреждать же надо . А то я , не обстенив стеньги , примерился к цвайхандеру lol
                  Я только один раз махнул...))) И сразу начинается... crying Меня уже предупредили....Все молчу! soldier

                  Виталий ! Без обид ? Я есть мирный ... drinks

                  Да вижу ...! Пойду искать... soldier
                  СТАРПЕР
              2. активатор Сегодня, 18:58
                Цитата: СТАРПЕР
                Я только один раз махнул...))) И сразу начинается... Меня уже предупредили....Все молчу!

                Так у тебя и с одного разу от буденовки до седла ... laughing
                активатор
                1. 210окв Сегодня, 19:28
                  Может от "белогвардейки" всё же? wassat
                  Цитата: активатор
                  Цитата: СТАРПЕР
                  Я только один раз махнул...))) И сразу начинается... Меня уже предупредили....Все молчу!

                  Так у тебя и с одного разу от буденовки до седла ... laughing
                  210окв
                  1. активатор Сегодня, 19:45
                    Цитата: 210окв
                    Может от "белогвардейки" всё же?

                    В данном случае буденовка не указывает на пренадлежность бойца ,а служит указателем с какого места начинается контакт с шашкой. yes
                    активатор
        2. cniza Сегодня, 18:15
          ТТХ изделия который будет собираться в Индия и для Индии у нас , отличается от наших и не в лучшую сторону. Всё будет в порядке , это нормальная практика.
          cniza
  2. Joker787 Сегодня, 16:56
    Интересная новость, не знал, что и с вертолетными двигателями беда... Мда...
    Joker787
    1. cniza Сегодня, 17:00
      Хохлы отвалились , но ничего ситуация скоро выровняется.
      cniza
      1. Joker787 Сегодня, 17:23
        Из вики: "Базовая сертифицированная версия вертолёта с двигателями Allison / Rolls-Royce."
        Получается он изначально планировался с импортными двигателями и трансмиссией.
        Что характерно, у Индии в перспективе будет 200 ед. Ка-226, а у России по данным на 2016 год 19 ед!
        Joker787
  3. СТАРПЕР Сегодня, 16:58
    Но первые 60 машин будут собраны в России, еще 140 Ка-226Т – в Индии по лицензии.

    Не нравится мне все эти раздачи лицензий...
    Теряем рабочие места,ради сиюминутной прибыли..Может я что то не понимаю..?
    СТАРПЕР
    1. Stas157 Сегодня, 17:18
      Цитата: СТАРПЕР
      Не нравится мне все эти раздачи лицензий...
      Теряем рабочие места,ради сиюминутной прибыли..Может я что то не понимаю..?

      Продажа двухсот вертолетов индийцам однозначный успех! Это не два десятка Су-35 китайцам продавать! В первом случае - выгодная продажа старых технологий, а во втором - потенциальное воровство прорывных. Ну и вооружать потенциального противника не разумно. У которого на наших границах численность солдат столько, как во всей нашей армии.
      Stas157
    2. katalonec2014 Сегодня, 17:19
      Цитата: СТАРПЕР
      Не нравится мне все эти раздачи лицензий...

      Приветствую.
      Лучше так,чем вообще никак.Они в последние годы закупают именно так,откажемся мы,найдут других,а так хоть какой то прибыток авиастроителям.
      katalonec2014
      1. СТАРПЕР Сегодня, 17:34
        Цитата: katalonec2014
        Цитата: СТАРПЕР
        Не нравится мне все эти раздачи лицензий...

        Приветствую.
        Лучше так,чем вообще никак.Они в последние годы закупают именно так,откажемся мы,найдут других,а так хоть какой то прибыток авиастроителям.

        Вроде в авиастроение мы неплохо себя показали и не только на авиашоу международных...? Хотя индусы все равно, нормальные вертушки построить не смогут ....Это как, "калаши" качественные и надежные производят только в России! hi
        СТАРПЕР
    3. Alexey RA Сегодня, 17:20
      Цитата: СТАРПЕР
      Теряем рабочие места,ради сиюминутной прибыли..Может я что то не понимаю..?

      Индусы, сэр... smile
      У них сейчас 2 варианта: или поставщик соглашается на размещение части производства в Индии, или... идёт лесом. Без локализации производства и передачи части технологий контрактов с Индией теперь не заключить - бодание по "рафалям" тому примером.
      Alexey RA
    4. svp67 Сегодня, 17:48
      Цитата: СТАРПЕР
      Не нравится мне все эти раздачи лицензий...

      Вот это только не про Индию.... Не в обиду будет сказано, но руки у них не из того места... Так, что особо опасаться не приходиться. Главное нам не останавливаться.
      Возьмем, более близкую мне тему танкостроения. Как индусы не пыжатся, даже с помощью немцев, а на выходе, снова тот же "боевой слон в попоне". Вот и вынуждены они у нас покупать лицензию на танки, как в впрочем и сами танки. А тут не успели мы выполнить контракт по Т-90, как у нас Т-90МС появился... и все началось заново. Они у нас покупают лицензию, а пока суть да дело, покупают эти танки сборки Нижнего Тагила. Так думаю, что после этого им срочно понадобиться Т-14... Повторюсь, нам главное не останавливаться...
      svp67
      1. Alexey RA Сегодня, 18:03
        Цитата: svp67
        Вот это только не про Индию.... Не в обиду будет сказано, но руки у них не из того места... Так, что особо опасаться не приходиться.

        Тут палка о двух концах.
        С одной стороны, судя по индийским движкам для их "сушек", с руками там действительно не всё здорово - если уж дело дошло до публичных заявлений министра обороны о руко...попости индийской промышленности и технических служб. Так что есть все шансы на перераспределение процента импорта и локализации в сторону импорта.
        С другой стороны, все проблемы с локализованными изделиями рикошетом бьют по разработчикам и основными производителям. То же заявление индийского МО было поначалу подано как "проблемы индийских ВВС связаны с низким качеством российских двигателей". Или можно вспомнить про нарекания на низкое качество "краснополей" - по итогу оказалось, что виноваты индусы, хранившие УАС практически на открытом воздухе. Но осадочек-то остался...
        Alexey RA
      2. СТАРПЕР Сегодня, 18:06
        Цитата: svp67
        Повторюсь, нам главное не останавливаться...

        Дай Бог Сергей! Тоже на это надеюсь....
        СТАРПЕР
      3. кеп Сегодня, 18:21
        Цитата: svp67
        Как индусы не пыжатся, даже с помощью немцев, а на выходе, снова тот же "боевой слон в попоне".


        Про бевого слона посмеялся спасибо.Нет проблем с лицензиями и даже очень хорошо что контракт есть,только задуматься сколько стоит первоочередных задач у нашей армии. Деньги нужны.Пока затеем свою индустриализацию сойдет и так.Будут делать самостоятельно зер гут,а мы за это время движки свои начнем делать,или вообще другую модель,а у них на память о русских "боевая стрекоза".
        кеп
        1. svp67 Сегодня, 18:42
          Цитата: кеп
          Про бевого слона посмеялся спасибо.

          Ну а как еще ЭТО назвать...
          svp67
          1. кеп Сегодня, 18:47
            Цитата: svp67
            Ну а как еще ЭТО назвать...


            Добить решили?))).Ну традиции у них такие.
            кеп
          2. СТАРПЕР Сегодня, 18:48
            Индийский фильм,называется...Страшно очень!
            СТАРПЕР
            1. кеп Сегодня, 19:05
              Цитата: СТАРПЕР
              Индийский фильм,называется...Страшно очень!


              В Штатах Голливуд,в Индии Боливуд.Похоже как и Китайский Панксоник laughing Хотя маршируют неплохо.
              кеп
              1. svp67 Сегодня, 21:14
                Цитата: кеп
                Хотя маршируют неплохо.

                Да, просто балет, а еще как кричат и как толпа болеет за своих...куда там футболу...
                svp67
  4. san4es Сегодня, 17:00
    Бодрый helikopter
    san4es
  5. Не служил Сегодня, 17:15
    Двигатели надо наши делать, вот и будут рабочие места. А трудоемкие операции можно и по лицензии отдавать.
    Не служил
  6. СТАРПЕР Сегодня, 17:50
    Индийцы народ специфический.....Сомневаюсь я что они ,качественно все будут производить!
    Вот знаменитое фото...Спутник волокут к ракетоносителю!))) Они так и движки будут подвозить к вертушкам ,разгоняя обезьян и коров...))))
    СТАРПЕР
    1. Alexey RA Сегодня, 18:07
      Цитата: СТАРПЕР
      Вот знаменитое фото...Спутник волокут к ракетоносителю!)))

      Хе-хе-хе... сразу вспомнилась история "Зеро".
      Поскольку завод в Оемачи не имел собственного аэродрома, прототип пришлось частично разобрать, и на двух телегах, запряженных волами, перевезти на удаленный на 40 км армейский испытательный аэродром в Кагамихара.

      Помницца, Миядзаки вставил этот эпизод в свой "Ветер крепчает".
      Alexey RA
      1. СТАРПЕР Сегодня, 18:18
        Цитата: Alexey RA
        Цитата: СТАРПЕР
        Вот знаменитое фото...Спутник волокут к ракетоносителю!)))

        Хе-хе-хе... сразу вспомнилась история "Зеро".
        Поскольку завод в Оемачи не имел собственного аэродрома, прототип пришлось частично разобрать, и на двух телегах, запряженных волами, перевезти на удаленный на 40 км армейский испытательный аэродром в Кагамихара.

        Помницца, Миядзаки вставил этот эпизод в свой "Ветер крепчает".

        Да ну их нафиг...Родители раньше помнится любили индийские фильмы...Думал это просто фильмы,..))))) Оказывается и в жизни у них так, клоуны ..С кем они воевать собрались? fool
        СТАРПЕР
  7. Улан Сегодня, 19:40
    Ну и замечательно Побольше бы таких заказов
    Улан

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