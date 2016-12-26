Индийский заказ на Ка-226Т разместили на двух предприятиях
Холдинг «Российские вертолеты» решил продублировать выпуск многоцелевых вертолетов Ка-226Т – сейчас они собираются в Башкирии на Кумертауском авиапредприятии, но сборка для индийцев будет также организована в Улан-Удэ, сообщает Коммерсантъ.
Такое решение принято «для скорейшего выполнения межправительственного соглашения, заключенного в октябре с индийской госкомпанией Hindustan Aeronautics Limited», сказал газете источник.
«Стороны договорились создать СП по локализации производства Ка-226Т в Бангалоре. Но первые 60 машин будут собраны в России, еще 140 Ка-226Т – в Индии по лицензии. Распределение зоны ответственности между предприятиями позволит выполнить приоритетный проект в установленные сроки и без потери качества», – сообщил собеседник.
Эксперты считают, что российско-индийский проект по Ка-226Т очень важен для «Вертолетов России».
«В случае его реализации компания сможет выйти на другие рынки и занять место в не очень широко освоенной нише легких вертолетов. До недавнего времени в холдинге обсуждали сокращение числа предприятий, занимающихся финальной сборкой вертолетов, но такое решение было чревато социальной напряженностью и конфликтами с властями регионов», – сказал директор аналитической службы «АвиаПорт» Олег Пантелеев.
Справка газеты: «Ка-226Т – легкий многоцелевой вертолет, модификация разработанного ОАО "Камов" (входит в "Вертолеты России") Ка-226. Позволяет перевозить до семи человек, в транспортной версии — одну тонну груза. Оснащен двумя двигателями Arrius французской Safran Helicopter Engines, способен летать днем и ночью в любых метеоусловиях. В России выпущено около 70 Ка-226Т, в основном для госструктур».
Такое решение принято «для скорейшего выполнения межправительственного соглашения, заключенного в октябре с индийской госкомпанией Hindustan Aeronautics Limited», сказал газете источник.
«Стороны договорились создать СП по локализации производства Ка-226Т в Бангалоре. Но первые 60 машин будут собраны в России, еще 140 Ка-226Т – в Индии по лицензии. Распределение зоны ответственности между предприятиями позволит выполнить приоритетный проект в установленные сроки и без потери качества», – сообщил собеседник.
Эксперты считают, что российско-индийский проект по Ка-226Т очень важен для «Вертолетов России».
«В случае его реализации компания сможет выйти на другие рынки и занять место в не очень широко освоенной нише легких вертолетов. До недавнего времени в холдинге обсуждали сокращение числа предприятий, занимающихся финальной сборкой вертолетов, но такое решение было чревато социальной напряженностью и конфликтами с властями регионов», – сказал директор аналитической службы «АвиаПорт» Олег Пантелеев.
Справка газеты: «Ка-226Т – легкий многоцелевой вертолет, модификация разработанного ОАО "Камов" (входит в "Вертолеты России") Ка-226. Позволяет перевозить до семи человек, в транспортной версии — одну тонну груза. Оснащен двумя двигателями Arrius французской Safran Helicopter Engines, способен летать днем и ночью в любых метеоусловиях. В России выпущено около 70 Ка-226Т, в основном для госструктур».
Использованы фотографии: Вертолеты России