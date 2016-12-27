15:57 27 декабря

Социальный лифт как залог успеха политики Путина и будущего России

Когда наш президент понимает суть проблемы, выражает озабоченность и недоумение, основное большинство исполнителей начинает метаться как ошпаренные кипятком, и дело зачастую трогается с мертвой точки.

Социальный лифт как залог успеха политики Путина и будущего России


Однако на своей пресс-конференции Владимир Владимирович, отвечая на вопрос о своих последних назначениях и о начавшемся сезоне посадок, заметил, что кадры — это сегодня проблема.


Проблема, если смотреть глубже, не в кадрах, а в социальном лифте. Точнее, в его полном отсутствии.

Прекрасно, что Путин понимает эту проблему, но здесь как раз тот вариант, когда даже его волевым решением ситуации не исправить. А кадров действительно не хватает. Отсюда и зачастую вызывающие удивление назначения на должности людей, на первый взгляд далеко стоящих от сути работы на местах.

Обращусь к одному древнегреческому термину.

Меритокра́тия (букв. «власть достойных», от лат. meritus — достойный и др.-греч. κράτος — власть, правление) — принцип управления, согласно которому руководящие посты должны занимать наиболее способные люди, независимо от их социального происхождения и финансового достатка. Используется преимущественно в двух значениях. Первое значение термина соответствует системе, в которой руководители назначаются из числа специально опекаемых талантов (такая система в значительной степени противоположна как аристократии, так и демократии). Второе, более распространённое, значение предполагает создание начальных условий для объективно одарённых и трудолюбивых людей, чтобы они в будущем имели шанс занять высокое общественное положение в условиях свободной конкуренции.

Этой штуки, равно как и социального лифта, у нас нет и пока не предвидится. К сожалению.

Почему? А все просто. Причем просто последние 25 лет. С того самого момента, как власть в стране перешла даже не к политической партии, находящейся в оппозиции к правящей, а к группе лиц. Если говорить юридическим языком, к группе физических лиц. Которая, собственно, и отправила в небытие и меритократию, и социальный лифт, поскольку основой для правления этой группы стало исключительное право на кадровую политику и прочие удовольствия государственного строя.

Результаты мы сегодня наблюдаем своими глазами.

Давайте коротко и честно: 90% власти, богатства и известности сегодня принадлежит «успешным деятелям» ельцинской приватизации. Тем, кто успешно успел урвать в те годы. Это касается всех: банкиров, высших госчиновников, политических лидеров, промышленников, и, пожалуй, звездам шоу-бизнеса первой величины.

Остальные 10% можно не рассматривать, они скорее исключение, чем правило. Факт в том, что власть и деньги в сегодняшней России принадлежат очень узкому кругу из «семьи Ельцина». Причем круг этот весьма замкнут, давно сформировался (25 лет назад все-таки), и попасть в него даже на третьих ролях почти невозможно.

Замкнутая элитарная система. Это даже не придуманный мною класс «новых дворян», это новые цари вся Руси. Дворяне как раз у них на побегушках.
И в такой замкнутой системе никакого места для меритократии даже советского образца нет.

Общество, где имеет место быть меритократия, в первую очередь это общество, в котором вознаграждаются заслуги. Какие и как — второй вопрос. Добросовестный и многолетний успешный труд, воинский или гражданский подвиг, благотворительность, научные открытия. И, понятное дело, заслуги должны быть вознаграждены. Награда может выражаться по-разному, от денежного вознаграждения и карьерной лестницы, до повышения общественного статуса и всеобщей известности.

Примеров проявления меритократии в советском прошлом достаточно, вплоть до депутата Верховного Совета. С Президиумом ВС ЦК КПСС было сложнее, но тем не менее. Можно разносторонне оценивать советский опыт, но факт в том, что в СССР меритократическая линия в обществе просто имела место быть.

Хорошим примером может быть, как ни странно, Советская Армия. И, уверен, многие со мною тут согласятся, да и развивать мысль проще. Мы все-таки в своем большинстве люди служивые.

Правила советской игры были всем известны. Если ты служишь в армии, то до определенного воинского звания/должности ты поднимаешься согласно стажу автоматически, просто при наличии добросовестной службы и отсутствии «залетов». То есть служба без нареканий — гарантированное движение вверх, подчеркну, до определенного уровня.

При желании идти еще выше, конечно, требовалась либо академия, либо высшая партийная школа. Ну, или какие-то иные дополнительные заслуги. И все было всем понятно. Не так ли?

Причем такая система распространялась не только на армию. Но армейское бытие здесь очень хорошо описывает и общество в целом. Это и называлось уже забываемым советским термином «уверенность в завтрашнем дне». В комплексе. Хочешь — имей гарантированный кусок хлеба на своем месте, хочешь — старайся и расти дальше. И старались, и росли.

Сегодня все выглядит несколько иначе. Можно честно дослужиться даже не до майора, как в советские времена, а до полковника. Можно и выше. Но в элиту при этом не попадешь. Там как в том старом анекдоте, когда «у маршала свои внуки есть». Внуки не внуки, но многие (о чем повествовалось не раз) сталкивались с тем, что кому-то (при наличии протеже) гарантирован легкий путь наверх, а кому-то роль трудяги-исполнителя. И выше уже не прыгнуть.

Причем на всех ступеньках служебной лестницы, чем выше, тем больше откровенных протекционистов и приближенных «высокосидящих господ». А в споре двух личностей, одной одаренной, но «с улицы» и бездарной, но с наличием «кума», не надо говорить, кому будет отдано предпочтение и награды. И вся добросовестная служба, заслуги и таланты в такой ситуации идут лесом. Не считая, конечно, таланта ублажить вышестоящее начальство орогенитальным способом.

Пусть кто-то решит, что все это спорно, хорошо, но в основной-то массе так. По крайней мере, примеров сегодняшний день не просто дарит, а сыплет как из ковша карьерного экскаватора.

И нет никакой возможности повлиять на эту ситуацию. Ни у среднего класса, ни тем более у простого народа. Все расписано 25 лет назад, и что-то изменить можно только очень кардинальными методами. «Высшую элиту» вышибить с занятых позиций можно только с помощью совсем уж крайних мер. Просто потому, что за эти годы укрепрайоны вокруг каждого из «новых царей» такие выстроены, что оторопь берет. Примеров «неуничтожимых» выше крыши, от Чубайса до… сами подберете.

Да, есть опросы, показывающие отношение народа к тем, кто сегодня (и вчера) им правит. Опросы эти показывают, что народ, в большинстве своем, очень плохо относится к «правящей элите». Нет, лично Путина, Шойгу и Лаврова уважают, факт. Остальные же члены элиты прочно пребывают в рангах дармоедов, воров и предателей. И что тем, кто «хорошо сидит», на эти опросы? Да плевать.

Далеко не надо ходить, возьмем наш обожаемый Минфин. Кто-нибудь возразит, что это не детище Путина, а дитя Ельцина? Другой (и справедливый) вопрос, почему все еще?

Почему Жириновский в открытую в вопросе к Путину катит бочку на Набиуллину, ставя ей в упрек то, что она продолжает зафигачивать НАШИ деньги в стабфонд в США, а ответа толком…?

Наверное, потому, что иерархия Минфина была выстроена давно и не Путиным? Или есть варианты? Но возьмем тезис, что в основе любой иерархии лежат лояльность и профессионализм.

А профессионализм предполагает продвижение в иерархии «по заслугам», согласно профессиональным результатам и достижениям. Можно ли в Минфине сделать карьеру руководствуясь только профессиональными навыками? Без лояльности?

Как вы думаете, почему Глазьеву или Делягину ничего не светит?

Да плевать на профессионализм и на светлую голову тоже. Главное — быть «своим». Главное — лояльность.

Что очень сильно беспокоит, так это то, что у Путина «своих» — кот наплакал. Он это фактически открыто признал на пресс-конференции. Отсюда в первую очередь череда таких странных назначений.

Некого ставить. Кадров нет. И взять их, получается, неоткуда.

Вот и ответ на вопрос, почему вместо проворовавшегося министра ставят «чудо-гения» без высшего образования, зато с гайдаровской школой экономики за плечами. Элита отработала прекрасно.

Назначения, назначения, назначения… Откуда? Кто эти люди? И, самый главный вопрос сегодня: чьи это люди?

Понятно, что профессионализм сегодня — дело второе. Главное — «чьих ты будешь». И получается некое противостояние между Путиным и семьей ЕБН. И не могу сказать, что первый так уж однозначно побеждает. Наоборот.

То, что у Путина проблема с кадрами, даже не профессиональными, а лояльными — факт. А семья дергаться не будет, у нее пока все в порядке. С кадрами в том числе.

А вообще, дело даже не в иерархических структурах. Дело не в том, что иерархии предпочитают лояльных дуборезов профессионалам на высших уровнях. Дело в том, что ни добросовестная работа, ни особые заслуги, ни таланты у нас вообще не востребованы. Более того, они даже вредны. Ибо талантливый и амбициозный профессионал — угроза тупому но лояльному «эффективному манагеру».

Если ты классный математик, то тебе нужно ехать в Америку, потому что максимум, на что ты можешь рассчитывать у нас, это преподавательская работа в вузе. Оклад? Не смешите. Бонусы в виде взяток со студентов — повсеместно.

Ракетчик — тоже вариант. На Западе (что Европа, что США) готовы платить тысячу на тысячу. Доллар/евро против рубля.

И во всей этой картине сегодняшней России просто нет места уважению к талантам и достижениям в научной и образовательной сферах. За исключением тех случаев, когда они могут приносить большие деньги или необходимы для обороны.

А это, простите, жуть. Потому что у общества, в котором уважаются только чиновники, бизнесмены, артисты, спортсмены и эстрадные певцы, просто нет будущего.

Тем не менее, простой обыватель легко назовет десяток имен «звезд» шоу-бизнеса или успешных бизнесменов-бизнесвуменов, а вот попроси назвать хотя бы трех врачей — тут будет полный затык. Бокерию и Рошаля еще может быть, вспомнят. Ну и в связи с последними событиями — Доктора Лизу. И все… Про учителей даже говорить не стоит.

Не хочу проповедовать про некое коммунистическое равенство, понятно, что это бред. Но у нас и неравенство тоже неправильное как бы. Я бы сказал, позорное.

Неравенство, при котором, не учитываются таланты и заслуги, работающие на общее благо. А доминирует только то, что ведет к индивидуальному обогащению. Неважно что, умение торговать воздухом, ресурсами или воровать. Главное — успешно. Ибо до недавнего времени укравший миллиард, но попавшийся «свой» гарантировано не сел бы куда и на сколько положено.

Система социального лифта, главное, гарантированно работающая, — в этом и есть залог успеха России. Когда на должности, отвечающие за завтрашний день страны, будут попадать люди вне зависимости от степени родства с женой премьер-министра, а в силу своих способностей и заслуг.

И лояльность стране, а не интересам «семьи».

Скажете, что таких людей нет? Уверен, что есть. Там, внизу, на региональных уровнях. Без шанса попасть туда, где они могли бы принести пользу России.

Хорошо, что Путин это понимает. Плохо, что пока он не может изменить сложившуюся ситуацию.
Автор: Роман Скоморохов


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 11
  1. Венд Сегодня, 15:03
    Нужны перспективы продвижения. Вопрос, как это сделать? Было бы решение, уже внедрили бы.
    Венд
    1. ОдинИзВас Сегодня, 15:38
      Цитата - "Нужны перспективы продвижения..."
      ------------------------
      И в советские времена перспективы были не очевидны, но Автор статьи почему решил, что в СССР было всё в идеале, хотя это совсем не так.
      Чтобы далеко не ходить за примером, возьмём Горбачёва, Ельцина, Кравчука и Шушкевича и оценим их "позитивную" энергию на благо ещё целой страны. Позитива не получается, а ведь они были подняты с низов и поднялись по социальному лифту на самые высокие должности в стране, а в результате? А в результате развалили страну и развели пламя гражданской войны на её окраинах.
      Вот вам и советский опыт. Выходит, что не всё так было хорошо, если не смогли выявить и отсеять разрушителей, но не созидателей.
      ОдинИзВас
    2. Зяблицев Сегодня, 15:43
      Не в целом по статье, а как мазок к картине - в армии как избавится от гов...ка - послать на повышение в другое место или в академию, а если кто то шарит, то его командир ценит и никуда особо от себя не отпустит...Отсюда любимые начальниками пословицы в кулуарах:"Дураков работа любит!" и "Кто везет, на том и едут!". laughing
      Зяблицев
  2. Uncle Lee Сегодня, 15:17
    Когда сядет Чубайс, тогда я поверю, что в России начался подъем с колен !
    Uncle Lee
    1. akula Сегодня, 15:37
      Он не сядет.И ЕБН покойный тут ни при чём,у него кураторы покруче,типа Генри Киссинджер и иже с ним.А Путин и нашим,и вашим....Вот такая ситуация всех и устраивает.
      akula
  3. максим1987 Сегодня, 15:19
    чего уж тут про министров. Я повар 4 разряда, три года учился получаю грубо говоря 30000р. Какой нибудь Айбек из Киргизии приехал, три дня постажировался и получает туже зарплату.Вопрос. На кой я учился три года(ладно хоть за государственный счет).
    максим1987
    1. ОдинИзВас Сегодня, 15:48
      Цитата - "...На кой я учился три года(ладно хоть за государственный счет)."
      ---------------------
      Смею Вас успокоить и сказать, что не все инженеры в СССР достигали не то что кресла директора, но даже должности ведущего или главного инженера, и аргументация у них была примерно такая - "Зачем мне нужно было потеть в институте несколько лет, что бы по приходу на завод получать 120 руб. в месяц, если работяга-токарь получает 250 руб. в месяц."
      Кто-то из тех инженеров переходил в токаря, но многие так и оставались рядовыми инженерами до пенсии.
      Так что, что ранее, что сейчас, кто то ищет способы для более высокого заработка, а кто-то отговорки.
      ОдинИзВас
  4. Flinky Сегодня, 15:20
    О чём статья? Пустое сотрясение воздуха.
    Flinky
  5. васильев ю Сегодня, 15:21
    Недавно это читал, или в Красной Армии, или в Эксперте, лень искать. Или в Русской весне.
    А по существу согласен со всем, всё правильно написано.
    васильев ю
  6. den-protector Сегодня, 15:27
    Статья напоминает старую историю про доброго царя и плохих бояр, которые извращают все его благие помыслы. Или на метод про хорошего и плохого следователя. Не для того в 1991 году произошел буржуазно-олигархический переворот и ворьё пришло к власти, чтобы в России какие-то социальные лифты были. При СССР тоже "царствия небесного" не наблюдалось, т.е стопроцентной справедливости, но такого беспредела, как сейчас точно не было. Основная наша проблема - это колоссальное расслоение и поляризация нашего общества, фактически разделенного на сословия господ и всех остальных (пока еще лично, но условно, свободных). Другая проблема, доставшаяся нам из 1991 года и связанная с первой проблемой, это ограбление народа путем отжатия (приватизации) государственной и колхозной собственности кучкой бывших коммунистов и комсомольцев, которые стали вдруг демократами и предпринимателями, обличителями советского тоталитарного режима. Эти проблемы медленно, но верно тянут нашу многострадальную страну в новую Смуту. Войны и разрухи очень не хочется. Этим сразу же воспользуются наши «партнеры». Но жить так дальше нельзя. Если и возможны какие-то кардинальные изменения, то только в результате какой-то чрезвычайной ситуации всероссийского масштаба, когда страна может оказаться на грани гибели. Вялотекущая гражданская война обострилась после буржуазного переворота 1991 года. Надо смотреть правде в глаза. Общество до сих пор поделено на красных и белых и коммунисты тут не при чем. В последнее время провластными политическими, псевдокультурными деятелями и группами все больше предпринимается попыток навязать населению России идею "примирения" между "красными" (большинство ограбленного с 1991 года населения) и "белыми"(буржуи, чинуши, "творческая" интеллигенция и пр. "элита" общества). Чувствуется, что и "Военное обозрение" не избежало этой тенденции, много подобных примирительных вбросов. Это делается для сохранения существующего статус кво, т.е. власти буржуев над остальным нищим населением и для продолжения подобного "банкета". Идея "примирения" якобы для сохранения общей для всех страны. Нам не нужна новая Смута, но разве "элита" мирно отдаст нажитое непосильным трудом с 1991 года. Есть ли счастливое будущее у такой страны рабов и господ? 1917 год показал, что нет. Что должно быть "завтра", чтобы оно, это "завтра" у страны вообще было. Нужен переход к новому государственному строю - социализму (с учетом ошибок Советского Союза), национализация стратегических отраслей экономики, ликвидация частной собственности на средства производства. Необходимо изменение идеологии (не поверхностное, официально-патриотическое), государственного строя, мобилизационная экономика и подготовка страны к возможной глобальной войне. Возрастающую возможность такой войны не видит, пожалуй, только слепой. Нужна чистка общества сверху до низу. А такие масштабные мероприятия возможны только при социализме, при наличии у лидера страны и его команды политической воли. Правда, сейчас в России нет лидера уровня Ф. Кастро, В.И. Ленина, И.В. Сталина, Э. Гевара. Что касается Самого, то он скорее всего часть этой самой «элиты» или семьи, и он стоит на страже её интересов. Ну ни за что не поверю я, что у ЕБНа вдруг проснулась совесть в конце 1999 года, и он решил уйти на покой. Просто так называемая элита решила поменять топ-менеджера. Что касается экономики, то, к сожалению, она заточена в основном на экспорт сырья. Экономика длительное время стагнирует, если не падает. Зачем нам развивать свою промышленность? Лучше иностранцев запустить на то, что еще не разворовано и усугубить зависимость от ТНК (ТНБ). Импортозамещение - это просто фикция. Замещение одного импорта другим. По зомбоящику все время талдычат об открытии каких-то новых производств. Где это, может на другой планете? Не знаю, как в других городах, а в моем родном городе (административный центр субъекта РФ в СЗФО) да и в области тоже, все только падает ниже плинтуса, с работой все хуже и хуже. Население напряжено по самое не могу, что и показали последние выборы. Что дальше?
    den-protector
    1. Uncle Lee Сегодня, 15:32
      Цитата: den-protector
      показали последние выборы

      Последние выборы показали, что народ проголосовал за ЕР ! И они сами этого не ожидали, даже Путин растерялся. Он надеялся на Зюганова. Вот так.
      Uncle Lee

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