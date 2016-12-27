Социальный лифт как залог успеха политики Путина и будущего России

Когда наш президент понимает суть проблемы, выражает озабоченность и недоумение, основное большинство исполнителей начинает метаться как ошпаренные кипятком, и дело зачастую трогается с мертвой точки.Однако на своей пресс-конференции Владимир Владимирович, отвечая на вопрос о своих последних назначениях и о начавшемся сезоне посадок, заметил, что кадры — это сегодня проблема.Проблема, если смотреть глубже, не в кадрах, а в социальном лифте. Точнее, в его полном отсутствии.Прекрасно, что Путин понимает эту проблему, но здесь как раз тот вариант, когда даже его волевым решением ситуации не исправить. А кадров действительно не хватает. Отсюда и зачастую вызывающие удивление назначения на должности людей, на первый взгляд далеко стоящих от сути работы на местах.Обращусь к одному древнегреческому термину.Меритокра́тия (букв. «власть достойных», от лат. meritus — достойный и др.-греч. κράτος — власть, правление) — принцип управления, согласно которому руководящие посты должны занимать наиболее способные люди, независимо от их социального происхождения и финансового достатка. Используется преимущественно в двух значениях. Первое значение термина соответствует системе, в которой руководители назначаются из числа специально опекаемых талантов (такая система в значительной степени противоположна как аристократии, так и демократии). Второе, более распространённое, значение предполагает создание начальных условий для объективно одарённых и трудолюбивых людей, чтобы они в будущем имели шанс занять высокое общественное положение в условиях свободной конкуренции.Этой штуки, равно как и социального лифта, у нас нет и пока не предвидится. К сожалению.Почему? А все просто. Причем просто последние 25 лет. С того самого момента, как власть в стране перешла даже не к политической партии, находящейся в оппозиции к правящей, а к группе лиц. Если говорить юридическим языком, к группе физических лиц. Которая, собственно, и отправила в небытие и меритократию, и социальный лифт, поскольку основой для правления этой группы стало исключительное право на кадровую политику и прочие удовольствия государственного строя.Результаты мы сегодня наблюдаем своими глазами.Давайте коротко и честно: 90% власти, богатства и известности сегодня принадлежит «успешным деятелям» ельцинской приватизации. Тем, кто успешно успел урвать в те годы. Это касается всех: банкиров, высших госчиновников, политических лидеров, промышленников, и, пожалуй, звездам шоу-бизнеса первой величины.Остальные 10% можно не рассматривать, они скорее исключение, чем правило. Факт в том, что власть и деньги в сегодняшней России принадлежат очень узкому кругу из «семьи Ельцина». Причем круг этот весьма замкнут, давно сформировался (25 лет назад все-таки), и попасть в него даже на третьих ролях почти невозможно.Замкнутая элитарная система. Это даже не придуманный мною класс «новых дворян», это новые цари вся Руси. Дворяне как раз у них на побегушках.И в такой замкнутой системе никакого места для меритократии даже советского образца нет.Общество, где имеет место быть меритократия, в первую очередь это общество, в котором вознаграждаются заслуги. Какие и как — второй вопрос. Добросовестный и многолетний успешный труд, воинский или гражданский подвиг, благотворительность, научные открытия. И, понятное дело, заслуги должны быть вознаграждены. Награда может выражаться по-разному, от денежного вознаграждения и карьерной лестницы, до повышения общественного статуса и всеобщей известности.Примеров проявления меритократии в советском прошлом достаточно, вплоть до депутата Верховного Совета. С Президиумом ВС ЦК КПСС было сложнее, но тем не менее. Можно разносторонне оценивать советский опыт, но факт в том, что в СССР меритократическая линия в обществе просто имела место быть.Хорошим примером может быть, как ни странно, Советская Армия. И, уверен, многие со мною тут согласятся, да и развивать мысль проще. Мы все-таки в своем большинстве люди служивые.Правила советской игры были всем известны. Если ты служишь в армии, то до определенного воинского звания/должности ты поднимаешься согласно стажу автоматически, просто при наличии добросовестной службы и отсутствии «залетов». То есть служба без нареканий — гарантированное движение вверх, подчеркну, до определенного уровня.При желании идти еще выше, конечно, требовалась либо академия, либо высшая партийная школа. Ну, или какие-то иные дополнительные заслуги. И все было всем понятно. Не так ли?Причем такая система распространялась не только на армию. Но армейское бытие здесь очень хорошо описывает и общество в целом. Это и называлось уже забываемым советским термином «уверенность в завтрашнем дне». В комплексе. Хочешь — имей гарантированный кусок хлеба на своем месте, хочешь — старайся и расти дальше. И старались, и росли.Сегодня все выглядит несколько иначе. Можно честно дослужиться даже не до майора, как в советские времена, а до полковника. Можно и выше. Но в элиту при этом не попадешь. Там как в том старом анекдоте, когда «у маршала свои внуки есть». Внуки не внуки, но многие (о чем повествовалось не раз) сталкивались с тем, что кому-то (при наличии протеже) гарантирован легкий путь наверх, а кому-то роль трудяги-исполнителя. И выше уже не прыгнуть.Причем на всех ступеньках служебной лестницы, чем выше, тем больше откровенных протекционистов и приближенных «высокосидящих господ». А в споре двух личностей, одной одаренной, но «с улицы» и бездарной, но с наличием «кума», не надо говорить, кому будет отдано предпочтение и награды. И вся добросовестная служба, заслуги и таланты в такой ситуации идут лесом. Не считая, конечно, таланта ублажить вышестоящее начальство орогенитальным способом.Пусть кто-то решит, что все это спорно, хорошо, но в основной-то массе так. По крайней мере, примеров сегодняшний день не просто дарит, а сыплет как из ковша карьерного экскаватора.И нет никакой возможности повлиять на эту ситуацию. Ни у среднего класса, ни тем более у простого народа. Все расписано 25 лет назад, и что-то изменить можно только очень кардинальными методами. «Высшую элиту» вышибить с занятых позиций можно только с помощью совсем уж крайних мер. Просто потому, что за эти годы укрепрайоны вокруг каждого из «новых царей» такие выстроены, что оторопь берет. Примеров «неуничтожимых» выше крыши, от Чубайса до… сами подберете.Да, есть опросы, показывающие отношение народа к тем, кто сегодня (и вчера) им правит. Опросы эти показывают, что народ, в большинстве своем, очень плохо относится к «правящей элите». Нет, лично Путина, Шойгу и Лаврова уважают, факт. Остальные же члены элиты прочно пребывают в рангах дармоедов, воров и предателей. И что тем, кто «хорошо сидит», на эти опросы? Да плевать.Далеко не надо ходить, возьмем наш обожаемый Минфин. Кто-нибудь возразит, что это не детище Путина, а дитя Ельцина? Другой (и справедливый) вопрос, почему все еще?Почему Жириновский в открытую в вопросе к Путину катит бочку на Набиуллину, ставя ей в упрек то, что она продолжает зафигачивать НАШИ деньги в стабфонд в США, а ответа толком…?Наверное, потому, что иерархия Минфина была выстроена давно и не Путиным? Или есть варианты? Но возьмем тезис, что в основе любой иерархии лежат лояльность и профессионализм.А профессионализм предполагает продвижение в иерархии «по заслугам», согласно профессиональным результатам и достижениям. Можно ли в Минфине сделать карьеру руководствуясь только профессиональными навыками? Без лояльности?Как вы думаете, почему Глазьеву или Делягину ничего не светит?Да плевать на профессионализм и на светлую голову тоже. Главное — быть «своим». Главное — лояльность.Что очень сильно беспокоит, так это то, что у Путина «своих» — кот наплакал. Он это фактически открыто признал на пресс-конференции. Отсюда в первую очередь череда таких странных назначений.Некого ставить. Кадров нет. И взять их, получается, неоткуда.Вот и ответ на вопрос, почему вместо проворовавшегося министра ставят «чудо-гения» без высшего образования, зато с гайдаровской школой экономики за плечами. Элита отработала прекрасно.Назначения, назначения, назначения… Откуда? Кто эти люди? И, самый главный вопрос сегодня: чьи это люди?Понятно, что профессионализм сегодня — дело второе. Главное — «чьих ты будешь». И получается некое противостояние между Путиным и семьей ЕБН. И не могу сказать, что первый так уж однозначно побеждает. Наоборот.То, что у Путина проблема с кадрами, даже не профессиональными, а лояльными — факт. А семья дергаться не будет, у нее пока все в порядке. С кадрами в том числе.А вообще, дело даже не в иерархических структурах. Дело не в том, что иерархии предпочитают лояльных дуборезов профессионалам на высших уровнях. Дело в том, что ни добросовестная работа, ни особые заслуги, ни таланты у нас вообще не востребованы. Более того, они даже вредны. Ибо талантливый и амбициозный профессионал — угроза тупому но лояльному «эффективному манагеру».Если ты классный математик, то тебе нужно ехать в Америку, потому что максимум, на что ты можешь рассчитывать у нас, это преподавательская работа в вузе. Оклад? Не смешите. Бонусы в виде взяток со студентов — повсеместно.Ракетчик — тоже вариант. На Западе (что Европа, что США) готовы платить тысячу на тысячу. Доллар/евро против рубля.И во всей этой картине сегодняшней России просто нет места уважению к талантам и достижениям в научной и образовательной сферах. За исключением тех случаев, когда они могут приносить большие деньги или необходимы для обороны.А это, простите, жуть. Потому что у общества, в котором уважаются только чиновники, бизнесмены, артисты, спортсмены и эстрадные певцы, просто нет будущего.Тем не менее, простой обыватель легко назовет десяток имен «звезд» шоу-бизнеса или успешных бизнесменов-бизнесвуменов, а вот попроси назвать хотя бы трех врачей — тут будет полный затык. Бокерию и Рошаля еще может быть, вспомнят. Ну и в связи с последними событиями — Доктора Лизу. И все… Про учителей даже говорить не стоит.Не хочу проповедовать про некое коммунистическое равенство, понятно, что это бред. Но у нас и неравенство тоже неправильное как бы. Я бы сказал, позорное.Неравенство, при котором, не учитываются таланты и заслуги, работающие на общее благо. А доминирует только то, что ведет к индивидуальному обогащению. Неважно что, умение торговать воздухом, ресурсами или воровать. Главное — успешно. Ибо до недавнего времени укравший миллиард, но попавшийся «свой» гарантировано не сел бы куда и на сколько положено.Система социального лифта, главное, гарантированно работающая, — в этом и есть залог успеха России. Когда на должности, отвечающие за завтрашний день страны, будут попадать люди вне зависимости от степени родства с женой премьер-министра, а в силу своих способностей и заслуг.И лояльность стране, а не интересам «семьи».Скажете, что таких людей нет? Уверен, что есть. Там, внизу, на региональных уровнях. Без шанса попасть туда, где они могли бы принести пользу России.Хорошо, что Путин это понимает. Плохо, что пока он не может изменить сложившуюся ситуацию.