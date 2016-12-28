AK vs AR. Часть VIII

Сержант Филлипс поменял три винтовки, все они были заклинены.



По словам Криса МакКейга, он отстрелял 12 магазинов за полчаса боя. «Я не мог перезарядить свое оружие, так как винтовка была раскалена, поэтому разозлился и бросил ее на землю".



Американские «всёпропальщики» разом распустили слух, что в этом бою убитые солдаты лежали с заклинившими или разобранными M4. Американские патриоты это документально опровергли. И только русские аналитики отметили, что если бы кто-то не бросил свою винтовку, то его сосед остался жив, не попав под пули того талибанца, которого мог поразить бросивший винтовку.



В сети можно найти ролики, на которых отстреливают десятки магазинов, демонстрируя надежность или живучесть оружия. Могу предложить данным товарищам игру в американскую рулетку. После пяти-шести магазинов седьмой отстрелять не до конца, заглянуть в ствол и сосчитать до десяти. Если экспериментатор останется живой, лишний раз будет подтверждена старая истина о том, что дуракам всегда везет.



В 1990 году в армии проводили испытания на устойчивость к длительному автоматическому огню, а в 2001 командование специальных операций США документально подтвердило проблему отказов оружия при длительной стрельбе. Помимо обычных отказов, связанных с загрязнением и тепловым расширением деталей, проверялся еще один фактор. Это самовоспламенение патрона в патроннике — «cook-off». Температура воспламенения пороха около 200 градусов. После прекращения огня патрон, попадая в горячий патронник, может в течение нескольких секунд самостоятельно выстрелить. Было установлено, что для скорострельности 15 выстрелов в минуту после 170 выстрелов патрон очень быстро нагревается до температуры воспламенения. Так что МакКейгу повезло: он при скорострельности 12 выстрелов в минуту уже не мог держать оружие в руках. Опять же сказался недостаток конструкции отвода газов в полость затворной рамы, которые при интенсивной стрельбе быстрее разогревают ствольную коробку. Порох может воспламениться и в патроне советского автомата, но его стальная гильза по теплопроводности в два с лишним раза хуже латуни американского.



Проблемы в столкновении в провинции Ванат списали, как всегда, на нечищеное оружие, смазку не той системы и несоблюдение инструкций по его эксплуатации в условиях интенсивного ведения огня, которые были разработаны по итогам испытаний 1990 года.



Разработка этих инструкций странным образом совпала с появлением панацеи повышения эффективности стрельбы методом одиночного огня. Всё сделано очень грамотно. С одной стороны инструкции, рассчитанные на обучение бойцов с нормальным техническим восприятием, понимающим суть процессов, с нормальной причинно-следственной логикой. У них оружие всегда вычищено и смазано. С другой стороны, юристы и ботаники. Если им скажут, что их соотечественник доказал, что одиночный огонь всегда эффективнее стрельбы очередями, да еще огрёб за это Нобелевскую премию, то стрелять они действительно будут одиночными. Стволы перегреваться не будут, патроны экономятся, да и общая статистика по отказам уменьшится из-за меньшего количества выстрелов. Вот только чистить оружие ботаники не любят. Или забывают.



На самом деле никакого смысла стрельба одиночными, кроме экономии патронов, не имеет. При равенстве времени прицеливания выстрел двойкой или тройкой всегда эффективнее одиночного выстрела. Это простая, очевидная математическая истина была выведена эмпирическим путем на полях реальных сражений и всегда воспринималась у нас как «сто грамм перед обедом улучшает аппетит». В конце концов, работа бойца такая же творческая, как и труд конструктора или художника. Хотя работа на грани физических и моральных сил не позволяет контролировать ход мысли при выборе того или иного решения, музыкант тоже не может давать себе отчет, какая алгебра выводит гармонию его импровизации. Игра по нотам скучна, война по учебникам и инструкциям ведет к поражению, как только противник начинает применять «стратегию непрямых действий» - Лиддел Гарт, при всем моем скептическом отношении к этому автору. Боец должен быть свободен от штампов и догм в выборе своих действий, и только он вправе решать как стрелять в той или иной обстановке, если только это не прямой приказ командира.



Анализ применения стрелкового оружия в Афганистане выявил еще одну проблему. Оказалось, что пуля патрона M855 при выстреле из M4 с укороченным шагом нарезов, и предназначенная для пробития жестких русских бронежилетов, теряет свою волшебную способность кувыркаться, попадая в мягкое тело супостата, протыкает его насквозь. Для надежного поражения оказалось необходимо попасть в цель два-три раза, причем желательно по жизненно-важным органам, что сделать лучше в автоматическом режиме, чем одиночном. В общем, не понос, так золотуха (нар.).



Когда я изучал материалы по Ванату, наткнулся на интересный факт - в Ираке американцы не брезговали советским оружием со складными прикладами.

Оказалось, что при ведении БД в зданиях и на коротких дистанциях, находясь в позиции техники стрельбы «Pointed quick fire», удобнее работать советским АКМC'ом, поливая цель от пуза и не экономя патроны,







чем вести прицельный огонь из позиции техники «Aimed quick fire».







Использованы материалы из мануала по стрелковой подготовке RIFLE MARKSMANSHIP

M16-/M4-SERIES WEAPONS, August 2008.

Меня просили рассказать, как американские солдаты бросали свои винтовки. Пожалуйста.4 июля 2008 года американский вертолет расстрелял 17 жителей из поселка афганской провинции Ванат. Погибло несколько врачей и медсестер местной клиники. В ответ, в черное воскресенье 13 июля 2008 года, блокпост антиталибанской коалиции в составе 49 американских десантников и 24 афганских военнослужащих, законно вооруженных штатным натовским оружием, был атакован силами ста или двухсот талибанских бойцов, незаконно вооруженных автоматами и пулеметами советской системы.Итог битвы по потерям коалиции — 9 убито и 31 ранено, по потерям повстанцев — обнаружено два трупа, в связи с чем их общие потери объявлены в пятьдесят человек. Столкновение стало предметом пристального изучения военными специалистами. В процессе опроса участников выяснилась картина, имеющая непосредственное отношение к нашему вопросу.Оказалось, что в серьезной заварушке на дистанции броска ручной гранаты оружие работает совсем не так как надо. Вот факты, зафиксированные в опросе участников событий: