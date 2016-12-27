Записки Колорадского Таракана. «Поезд на Бердичев прибывает на северо-южную платформу, нумерация вагонов с западо-востока»
Вот люблю я писать записки по ночам. Спокойно вокруг. Количество "царей природы" минимальное. Кругом наши. Никто не гадит вокруг. Все делом заняты. Честно говоря, идеальное общество. У каждого потребности удовлетворены по его труду.
Приветствую вас дорогие мои читатели. Это последние записки в этом году. Кстати, хочу поздравить вас и себя с юбилеем. Мы с вами знакомы уже 20… месяцев! Честно, не считал сам. Дед подсказал. Поздравь, говорит, читателей, что они столько времени тебя терпят. Глянул. И правда, мы встретились 13 апреля 2015 года. Вот время-то летит...
Карикатура Александра Меринова
Праздники "на кончике усов". А потому сегодня только о наших достижениях. О том, чего же мы добились за эти годы. Не за год, об этом я вам рассказывал постоянно, а за годы после "революции достоинства". Хотя сегодня само это словосочетание звучит как издевательство. Какое может быть достоинство у раба? О каком достоинстве может говорить человек, который живет за счет милостыни других? Мы достойно стоим на коленях. Перед всеми. Только дайте на кусок хлеба.
Итак, самое главное. Европейский выбор. Где он? Даже считать не буду, сколько раз нам обещали безвизовый режим. А евроассоциацию? Она там же, где и безвиз. Более того, любой школьник уже понимает, что даже если нам что-то там и дадут, то будет это на таких унизительных условиях, что те, от которых отказался Янукович, покажутся просто райским предложением. Доскакались? Ага…
А как изменились наши паны атаманы? Мы же боролись и за это тоже. Власть должна быть европейской. Власть должна быть честной. Долой олигархов. Народ еженедельно должен получать на майдане отчет от власти. Примерно так это звучало. Помните? Ну и у нас помнят. Выборочно, правда.
Власть и правда изменилась. Те, кто был тогда, оказались ворами. Но ворами профессиональными. Как овцеводы в Карпатах. Шерсть с овец стригут. Но овец кормят, поят, лелеют. От волков оберегают. И всем хорошо. Сегодня у власти "голодные" дилетанты. Единственное дело, которые они быстро научились делать, "распил" государственного бюджета и воровство.
Нет, стричь овец продолжают с завидной регулярностью. Причем не только стричь, но попутно и куски кожи срезать. На обувку или одежку... И с волками договорились. Что для огромной отары пара-тройка баранов? Что есть, что нет. Никто и не заметит. АТО баранов перемолачивает исправно...
Отсюда и третье наше достижение. Борьба с коррупцией. Тут мы точно победили. Сами себя. Судя по состоянию наших кошельков и государственного кошеля, вор Янукович из своих доплачивал украинцам на хорошую жизнь. Даже европейцы, которые упорно "не замечали" наших "косяков", в ужасе. Украина четко показывает, что было бы с миром, если бы такая огромная страна как Россия, выполнила все требования "цивилизованного мира". Я не религиозен. Часто об этом пишу. Но, Россию точно Богоматерь своим покровом прикрывает от глупости и идиотизма.
А "европейские стандарты жизни"? Так, для примера. В 2013 году мы жили очень плохо. Ну как может быть хорошо, когда средняя зарплата была всего 410$? Это же в десять раз меньше, чем в США! Сегодня мы горды почти американской зарплатой в 192$... Подумаешь, всего-то в 25 раз меньше американской. Так у нас и цены ...в гривнах!
Ну не могу не сказать о "заезженной" теме. О коммуналке. При правительстве воров мы платили 31% от средней зарплаты за все услуги. Сегодня 40%! Есть перемога? Есть!
Да, чуть не забыл, ещё главнее главного. Мы же теперь независимы от России. Мы за это жизни кладем. Везде! Особенно удачно чужие жизни.
Я не буду писать об экономике. Вы у меня грамотные. Сами можете мне рассказать и о газе, и о нефти и прочих экономических вопросах. Я о другом. Мы сегодня идеологически, морально, культурно, духовно просто не сможем существовать без России. Удивились?
Помните я писал о послании Путина Федеральному собранию? Там, где он не упомянул Украину? А теперь откройте новости Украины. В 9 случаях из 10 вы увидите слово Россия или Путин. На третьем месте "Газпром". Уберите эти новости и ...нет Украины. Информационно она исчезнет.
Знаете, о чем сегодня мечтает большинство украинцев? Не о Европе. Не о полном холодильнике. Нет. Мы мечтаем, чтобы вернулось то время, когда Украина была добрым (с хитринкой, натура такая) соседом России. Мечтаем и понимаем, что этого не вернуть. Слишком много наворотили. Слишком много кучек "наложили под дверь" соседу. Потому и ждем следующего года со страхом.
Кстати, мрачные итоги года сейчас "подслащу". Мне тут один из наших, математик, прогноз на 2017 год сказал. Ну, точнее, не прогноз. С математиками вообще сложно разговаривать. Всё по полочкам разложит. Калькулятор ходячий. Так вот, следующий год, по оценке математиков, будет простым!
Хотя, как он будет простым, честно скажу, не знаю. Это я про бюджет, принятый ночью, по-шпионски. Ну вот посмотрите сами. Повторюсь, но я горжусь своими умными читателями. Итак.
Доходы у нас предусмотрены в размере 721,4 миллиарда гривен! Расходы всего 790,4 миллиарда. Дефицит всего в 77,5 миллиарда. 3% ВВП! Уря! А честно сказать слабо? Математик наш подсчитал. Дефицит 9,8%!
Дальше цифры даже приводить не буду. Эти хитрецы, чтобы угодить европейцам и выпросить новый транш, приняли бюджет из расчета стоимости доллара 23,5 гривны. А он уже сегодня 27-28... А в январе шалун зеленый скакнет за 30...
Но мы Европа. У нас теперь есть почасовая оплата труда. Завидуете? И правильно. Приезжайте к нам и будете законно получать каждый час по 19,34 гривны! Запануете.
Но самое хитрое, что мы теперь все социальные расходы будем проводить через местный бюджет. А тут Украина не отличается от России. В местных бюджетах денег нет постоянно. На все! А вот правительство прекрасно устроилось. Повышение акцизов на алкоголь, табак и горючее как раз в пользу Киева.
Мы тут все чаще и чаще подумываем над планом "Шатун". Как все-таки хитро Россия нам запустила дезу по этому плану. Мы-то думали, что "Шатун" предполагает что-то расшатывать. А Кремль, оказывается, ох как коварный. Мы просчитали ваш план!
Вот вы понимаете, почему Путин так ехидно улыбается, когда отвечает на вопросы об Украине? Не задумывались? А вы подумайте и сразу сами ответите на вопрос о "Шатуне". Оказывается, ваш план заключается всего в трех пунктах.
1. Россия признает все действия Украины в политической сфере правильными и полностью поддерживает усилия киевского руководства в этой сфере. Мели Емеля, твоя неделя...
2. Никаких шагов в борьбе с политикой Киева не предпринимать. Просто смотреть на то, что будет. Как старушки на лавочке. Сидят, семечки лузгают и ждут событий.
3. Не ржать над Порошенко и компанией. Вот тут Путину сложно сдерживаться. Потому и вычислили ваш план!
А усмехаться над нами не надо. Мы стали жить лучше! Нам так «Госстат» говорит. Мы стали больше есть импортных сыров, рыбы и фруктов! У нас даже импорт раков вырос в полтора раза! А у вас?
Мы, как европейцы. Впервые стали импортировать овощи из "борщевого набора". "В европах" не выращивают все в одном месте. Называется интеграция. Чтобы лук из Нидерландов. Свеклу из Португалии. Укроп... Ну можно наш.
А какие мы стали сладкоежки... Это вы "Рошен" кушаете. Дрянь всякую. А мы импорт тростникового сахара увеличили в 30 раз! Нам свекольный уже не подходит. Да и не хватает его почему-то. И все это мы запиваем импортным вином. Мы его теперь в два раза больше закупаем. Крымское нас не интересует.
Вот интересно, наше правительство такого слова как демпинг не слышало ни разу? Свое производство угробим и тогда посмотрим на непонятный скачок цен на сельхозпродукты. Я тут забежал к своим спецам по сельскому хозяйству. Продажи семян упали в 3-4 раза. Получается, накрывается наше село медным тазом...
Три года убивали промышленность. Она туда. Она сюда... А мы за ней и палкой её. Палкой. Теперь бегаем за сельским хозяйством. Может наш национальный спорт паркур? С колами наперевес…
Ладно. Наверное, хватит о наших перемогах. Теперь о ваших кознях. Хорошо, что СБУ у нас работает. Нет, вот представляете, у нас полный разрыв экономических отношений с Россией. Так, по мелочам покупаем. Ну там GPS-трекеры, к примеру. Вообще-то вы ничего не можете производить, но многое из этого "ничего" мы через Белоруссию закупаем.
Так вот. Россияне с помощью конструктивных особенностей и специального программного обеспечения могли активировать в устройствах микрофоны! Представляете россияне? А ведь при включенном микрофоне можно слушать! Мы, значит, сидим. Мирно беседуем об очередной перемоге, а вы подслушиваете где-то в подвалах Лубянки.
Мало? Так нам даже поляки помогают. Вон польский евродепутат Яцек Сариуш-Вольский, например. Он четко распределение баланса сил в Европе определил. Россия на Украине просто половину своей армии расположила.
Теперь ваши базы в Крыму, Донбассе, Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии! Попались! Правда, с грамотностью у депутата не совсем. Он малость не знает, что и где находится. И что? Евродепутату можно. За него американцы думают. Хотя, а почему не указаны базы в Армении, Таджикистане, Казахстане, Узбекистане, Сирии?
А теперь о странном названии сегодняшних записок. Читатели помнят о северо-юге Муженко. И, наверное, подумали, что и я вспомнил. Нет. Я о другом.
Читатели даже не представляют сколько всяких "занычек" сталинский режим сделал в своё время. Понятно, что всякие там репрессии и голодоморы уже всем надоели. Да и знают о них почти все. А вот о... нумерации поездов вы знаете? Нет. Потому что не декоммунизированы.
А у нас... На железнодорожной станции Киев-Пассажирский введена новая система подачи информации о расположении вагонов в прибывающих поездах. Вместо нумерации с "головы" и "хвоста" поезда теперь нумерация считается с "востока" и "запада".
Мокрица их побери. Что, украинцы уже не понимают, что голова поезда там, где паровоз? Или все имеют компас в кармане? Я просто представляю толпу пассажиров, которые бегают с чемоданами по вокзалу в поисках дерева. Ну чтобы узнать с какой стороны мох растет. Или снега больше лежит...
Может стоит повесить на вагонах таблички? Голова поезда там. И направление. А вы можете представить сегодня объявление на этом вокзале? В переходный период? "Нумерация вагонов с западного хвоста поезда...". Или "...с восточной головы...". Дурдом отдыхает.
Вот вы, наверное, подумали, что маразм. И следующим шагом должно быть переименование трамваев и автобусов? Знаете, вместо традиционного "не угадали", сегодня угадали! Правда не совсем полностью. Но все равно, лучше попробуйте крепость стула под собой...
У нас в Киеве с 20 декабря продлили 4 троллейбусных маршрута. Один отменили. Вы, наверное, сейчас задумались. И что? А то, что связано с рекомендацией... Всемирного банка по оптимизации работы общественного транспорта!!! Всемирного банка!
Признаюсь, не знал, что во Всемирном банке есть отдел троллейбусной логистики. Как в анекдоте. Что сделать для украинцев, чтобы оптимизировать? А вы квартплату увеличьте в 10 раз... Через неделю. Что же ещё сделать? А вы зарплату уменьшите в 10 раз... Ещё через неделю. Что же ещё сделать? А пусть продукты в сто раз подорожают... Ещё через неделю. Ну как у вас на Украине? Да вымерли все. Жаль, ещё столько новых идей...
Интересно, а зачем нам местная и государственная администрация? Только деньги проедают. Нафиг их. Пусть Всемирный банк все делает. Есть в банановой республике своя прелесть.
Только вот, извините за интимные подробности, задницу теперь какой рукой подтирать в туалете? Указаний-то пока нет. Так и ходить с грязной? И кто с кем теперь должен спать? В смысле мужчины с женщинами или с мужчинами? Столько проблем...
Хотя, что мы хотим, если даже Победа наших дедов и прадедов для нас ничто? 22 декабря в Киеве осквернили стелу Победы в Великой Отечественной войне. Какая-то свидомая мразь написала "оккупанты". На стелле Победы! Вот так мы развиваемся. От усатого татарина во взорванной опоре электропередач до "оккупантов" на памятнике всем погибшим в Великой Отечественной. В том числе и украинцам.
Что мы хотим, если за песенный флешмоб теперь избивают так, что люди попадают в больницу. В Комсомольске, к плесени эти Горишни Плавни, хотели спеть "Комсомольцы-добровольцы" и "Прощание славянки". Правосеки и "ветераны АТО" избили женщин... Кровь за песню...
Что мы хотим, если советник министра внутренних дел Илья Кива на всю страну призывает украинизировать жителей Донбасса. Украинизировать насильно! Любыми методами. "Ставить и учить любить! Если вы не будете любить Украину, мы заставим это делать. "Вата" любит силу. И уважает силу".
Я думаю, читатель меня простит за такие вот новогодние записки. Они были другими. Действительно грустно-веселые. Но у вас случилось горе. У нас случилось горе. Погибли люди. Лучшие люди. Я прекрасно знаю, что среди моих соотечественников найдется множество дерьма, которое будет злорадствовать по этому поводу. Я прекрасно знаю, что и политики наши отметятся в этом сволочном деле.
Но я хочу вам сказать, что есть на Украине люди. Те, что понимают чужое горе. Те, что несут цветы к вашему посольству. От их имени скажу, мы скорбим вместе с вами. Ваше горе — наше горе. Мы не можем официально, как братья белорусы, объявить национальный траур, но в душе у нас именно такое настроение. У людей, подчеркну. Которых на Украине все еще в достатке.
Жизнь продолжается. Наступает новый 2017 год. Пусть он будет действительно простым. Не просто, как цифра. А как время. Пусть високосный уходит быстрее. А вам, уважаемые читатели, счастья, здоровья и, несмотря ни на что, оптимизма в наступающем году. Враг будет разбит. Победа будет за нами!
Приветствую вас дорогие мои читатели. Это последние записки в этом году. Кстати, хочу поздравить вас и себя с юбилеем. Мы с вами знакомы уже 20… месяцев! Честно, не считал сам. Дед подсказал. Поздравь, говорит, читателей, что они столько времени тебя терпят. Глянул. И правда, мы встретились 13 апреля 2015 года. Вот время-то летит...
Карикатура Александра Меринова
Праздники "на кончике усов". А потому сегодня только о наших достижениях. О том, чего же мы добились за эти годы. Не за год, об этом я вам рассказывал постоянно, а за годы после "революции достоинства". Хотя сегодня само это словосочетание звучит как издевательство. Какое может быть достоинство у раба? О каком достоинстве может говорить человек, который живет за счет милостыни других? Мы достойно стоим на коленях. Перед всеми. Только дайте на кусок хлеба.
Итак, самое главное. Европейский выбор. Где он? Даже считать не буду, сколько раз нам обещали безвизовый режим. А евроассоциацию? Она там же, где и безвиз. Более того, любой школьник уже понимает, что даже если нам что-то там и дадут, то будет это на таких унизительных условиях, что те, от которых отказался Янукович, покажутся просто райским предложением. Доскакались? Ага…
А как изменились наши паны атаманы? Мы же боролись и за это тоже. Власть должна быть европейской. Власть должна быть честной. Долой олигархов. Народ еженедельно должен получать на майдане отчет от власти. Примерно так это звучало. Помните? Ну и у нас помнят. Выборочно, правда.
Власть и правда изменилась. Те, кто был тогда, оказались ворами. Но ворами профессиональными. Как овцеводы в Карпатах. Шерсть с овец стригут. Но овец кормят, поят, лелеют. От волков оберегают. И всем хорошо. Сегодня у власти "голодные" дилетанты. Единственное дело, которые они быстро научились делать, "распил" государственного бюджета и воровство.
Нет, стричь овец продолжают с завидной регулярностью. Причем не только стричь, но попутно и куски кожи срезать. На обувку или одежку... И с волками договорились. Что для огромной отары пара-тройка баранов? Что есть, что нет. Никто и не заметит. АТО баранов перемолачивает исправно...
Отсюда и третье наше достижение. Борьба с коррупцией. Тут мы точно победили. Сами себя. Судя по состоянию наших кошельков и государственного кошеля, вор Янукович из своих доплачивал украинцам на хорошую жизнь. Даже европейцы, которые упорно "не замечали" наших "косяков", в ужасе. Украина четко показывает, что было бы с миром, если бы такая огромная страна как Россия, выполнила все требования "цивилизованного мира". Я не религиозен. Часто об этом пишу. Но, Россию точно Богоматерь своим покровом прикрывает от глупости и идиотизма.
А "европейские стандарты жизни"? Так, для примера. В 2013 году мы жили очень плохо. Ну как может быть хорошо, когда средняя зарплата была всего 410$? Это же в десять раз меньше, чем в США! Сегодня мы горды почти американской зарплатой в 192$... Подумаешь, всего-то в 25 раз меньше американской. Так у нас и цены ...в гривнах!
Ну не могу не сказать о "заезженной" теме. О коммуналке. При правительстве воров мы платили 31% от средней зарплаты за все услуги. Сегодня 40%! Есть перемога? Есть!
Да, чуть не забыл, ещё главнее главного. Мы же теперь независимы от России. Мы за это жизни кладем. Везде! Особенно удачно чужие жизни.
Я не буду писать об экономике. Вы у меня грамотные. Сами можете мне рассказать и о газе, и о нефти и прочих экономических вопросах. Я о другом. Мы сегодня идеологически, морально, культурно, духовно просто не сможем существовать без России. Удивились?
Помните я писал о послании Путина Федеральному собранию? Там, где он не упомянул Украину? А теперь откройте новости Украины. В 9 случаях из 10 вы увидите слово Россия или Путин. На третьем месте "Газпром". Уберите эти новости и ...нет Украины. Информационно она исчезнет.
Знаете, о чем сегодня мечтает большинство украинцев? Не о Европе. Не о полном холодильнике. Нет. Мы мечтаем, чтобы вернулось то время, когда Украина была добрым (с хитринкой, натура такая) соседом России. Мечтаем и понимаем, что этого не вернуть. Слишком много наворотили. Слишком много кучек "наложили под дверь" соседу. Потому и ждем следующего года со страхом.
Кстати, мрачные итоги года сейчас "подслащу". Мне тут один из наших, математик, прогноз на 2017 год сказал. Ну, точнее, не прогноз. С математиками вообще сложно разговаривать. Всё по полочкам разложит. Калькулятор ходячий. Так вот, следующий год, по оценке математиков, будет простым!
Хотя, как он будет простым, честно скажу, не знаю. Это я про бюджет, принятый ночью, по-шпионски. Ну вот посмотрите сами. Повторюсь, но я горжусь своими умными читателями. Итак.
Доходы у нас предусмотрены в размере 721,4 миллиарда гривен! Расходы всего 790,4 миллиарда. Дефицит всего в 77,5 миллиарда. 3% ВВП! Уря! А честно сказать слабо? Математик наш подсчитал. Дефицит 9,8%!
Дальше цифры даже приводить не буду. Эти хитрецы, чтобы угодить европейцам и выпросить новый транш, приняли бюджет из расчета стоимости доллара 23,5 гривны. А он уже сегодня 27-28... А в январе шалун зеленый скакнет за 30...
Но мы Европа. У нас теперь есть почасовая оплата труда. Завидуете? И правильно. Приезжайте к нам и будете законно получать каждый час по 19,34 гривны! Запануете.
Но самое хитрое, что мы теперь все социальные расходы будем проводить через местный бюджет. А тут Украина не отличается от России. В местных бюджетах денег нет постоянно. На все! А вот правительство прекрасно устроилось. Повышение акцизов на алкоголь, табак и горючее как раз в пользу Киева.
Мы тут все чаще и чаще подумываем над планом "Шатун". Как все-таки хитро Россия нам запустила дезу по этому плану. Мы-то думали, что "Шатун" предполагает что-то расшатывать. А Кремль, оказывается, ох как коварный. Мы просчитали ваш план!
Вот вы понимаете, почему Путин так ехидно улыбается, когда отвечает на вопросы об Украине? Не задумывались? А вы подумайте и сразу сами ответите на вопрос о "Шатуне". Оказывается, ваш план заключается всего в трех пунктах.
1. Россия признает все действия Украины в политической сфере правильными и полностью поддерживает усилия киевского руководства в этой сфере. Мели Емеля, твоя неделя...
2. Никаких шагов в борьбе с политикой Киева не предпринимать. Просто смотреть на то, что будет. Как старушки на лавочке. Сидят, семечки лузгают и ждут событий.
3. Не ржать над Порошенко и компанией. Вот тут Путину сложно сдерживаться. Потому и вычислили ваш план!
А усмехаться над нами не надо. Мы стали жить лучше! Нам так «Госстат» говорит. Мы стали больше есть импортных сыров, рыбы и фруктов! У нас даже импорт раков вырос в полтора раза! А у вас?
Мы, как европейцы. Впервые стали импортировать овощи из "борщевого набора". "В европах" не выращивают все в одном месте. Называется интеграция. Чтобы лук из Нидерландов. Свеклу из Португалии. Укроп... Ну можно наш.
А какие мы стали сладкоежки... Это вы "Рошен" кушаете. Дрянь всякую. А мы импорт тростникового сахара увеличили в 30 раз! Нам свекольный уже не подходит. Да и не хватает его почему-то. И все это мы запиваем импортным вином. Мы его теперь в два раза больше закупаем. Крымское нас не интересует.
Вот интересно, наше правительство такого слова как демпинг не слышало ни разу? Свое производство угробим и тогда посмотрим на непонятный скачок цен на сельхозпродукты. Я тут забежал к своим спецам по сельскому хозяйству. Продажи семян упали в 3-4 раза. Получается, накрывается наше село медным тазом...
Три года убивали промышленность. Она туда. Она сюда... А мы за ней и палкой её. Палкой. Теперь бегаем за сельским хозяйством. Может наш национальный спорт паркур? С колами наперевес…
Ладно. Наверное, хватит о наших перемогах. Теперь о ваших кознях. Хорошо, что СБУ у нас работает. Нет, вот представляете, у нас полный разрыв экономических отношений с Россией. Так, по мелочам покупаем. Ну там GPS-трекеры, к примеру. Вообще-то вы ничего не можете производить, но многое из этого "ничего" мы через Белоруссию закупаем.
Так вот. Россияне с помощью конструктивных особенностей и специального программного обеспечения могли активировать в устройствах микрофоны! Представляете россияне? А ведь при включенном микрофоне можно слушать! Мы, значит, сидим. Мирно беседуем об очередной перемоге, а вы подслушиваете где-то в подвалах Лубянки.
Мало? Так нам даже поляки помогают. Вон польский евродепутат Яцек Сариуш-Вольский, например. Он четко распределение баланса сил в Европе определил. Россия на Украине просто половину своей армии расположила.
Теперь ваши базы в Крыму, Донбассе, Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии! Попались! Правда, с грамотностью у депутата не совсем. Он малость не знает, что и где находится. И что? Евродепутату можно. За него американцы думают. Хотя, а почему не указаны базы в Армении, Таджикистане, Казахстане, Узбекистане, Сирии?
А теперь о странном названии сегодняшних записок. Читатели помнят о северо-юге Муженко. И, наверное, подумали, что и я вспомнил. Нет. Я о другом.
Читатели даже не представляют сколько всяких "занычек" сталинский режим сделал в своё время. Понятно, что всякие там репрессии и голодоморы уже всем надоели. Да и знают о них почти все. А вот о... нумерации поездов вы знаете? Нет. Потому что не декоммунизированы.
А у нас... На железнодорожной станции Киев-Пассажирский введена новая система подачи информации о расположении вагонов в прибывающих поездах. Вместо нумерации с "головы" и "хвоста" поезда теперь нумерация считается с "востока" и "запада".
Мокрица их побери. Что, украинцы уже не понимают, что голова поезда там, где паровоз? Или все имеют компас в кармане? Я просто представляю толпу пассажиров, которые бегают с чемоданами по вокзалу в поисках дерева. Ну чтобы узнать с какой стороны мох растет. Или снега больше лежит...
Может стоит повесить на вагонах таблички? Голова поезда там. И направление. А вы можете представить сегодня объявление на этом вокзале? В переходный период? "Нумерация вагонов с западного хвоста поезда...". Или "...с восточной головы...". Дурдом отдыхает.
Вот вы, наверное, подумали, что маразм. И следующим шагом должно быть переименование трамваев и автобусов? Знаете, вместо традиционного "не угадали", сегодня угадали! Правда не совсем полностью. Но все равно, лучше попробуйте крепость стула под собой...
У нас в Киеве с 20 декабря продлили 4 троллейбусных маршрута. Один отменили. Вы, наверное, сейчас задумались. И что? А то, что связано с рекомендацией... Всемирного банка по оптимизации работы общественного транспорта!!! Всемирного банка!
Признаюсь, не знал, что во Всемирном банке есть отдел троллейбусной логистики. Как в анекдоте. Что сделать для украинцев, чтобы оптимизировать? А вы квартплату увеличьте в 10 раз... Через неделю. Что же ещё сделать? А вы зарплату уменьшите в 10 раз... Ещё через неделю. Что же ещё сделать? А пусть продукты в сто раз подорожают... Ещё через неделю. Ну как у вас на Украине? Да вымерли все. Жаль, ещё столько новых идей...
Интересно, а зачем нам местная и государственная администрация? Только деньги проедают. Нафиг их. Пусть Всемирный банк все делает. Есть в банановой республике своя прелесть.
Только вот, извините за интимные подробности, задницу теперь какой рукой подтирать в туалете? Указаний-то пока нет. Так и ходить с грязной? И кто с кем теперь должен спать? В смысле мужчины с женщинами или с мужчинами? Столько проблем...
Хотя, что мы хотим, если даже Победа наших дедов и прадедов для нас ничто? 22 декабря в Киеве осквернили стелу Победы в Великой Отечественной войне. Какая-то свидомая мразь написала "оккупанты". На стелле Победы! Вот так мы развиваемся. От усатого татарина во взорванной опоре электропередач до "оккупантов" на памятнике всем погибшим в Великой Отечественной. В том числе и украинцам.
Что мы хотим, если за песенный флешмоб теперь избивают так, что люди попадают в больницу. В Комсомольске, к плесени эти Горишни Плавни, хотели спеть "Комсомольцы-добровольцы" и "Прощание славянки". Правосеки и "ветераны АТО" избили женщин... Кровь за песню...
Что мы хотим, если советник министра внутренних дел Илья Кива на всю страну призывает украинизировать жителей Донбасса. Украинизировать насильно! Любыми методами. "Ставить и учить любить! Если вы не будете любить Украину, мы заставим это делать. "Вата" любит силу. И уважает силу".
Я думаю, читатель меня простит за такие вот новогодние записки. Они были другими. Действительно грустно-веселые. Но у вас случилось горе. У нас случилось горе. Погибли люди. Лучшие люди. Я прекрасно знаю, что среди моих соотечественников найдется множество дерьма, которое будет злорадствовать по этому поводу. Я прекрасно знаю, что и политики наши отметятся в этом сволочном деле.
Но я хочу вам сказать, что есть на Украине люди. Те, что понимают чужое горе. Те, что несут цветы к вашему посольству. От их имени скажу, мы скорбим вместе с вами. Ваше горе — наше горе. Мы не можем официально, как братья белорусы, объявить национальный траур, но в душе у нас именно такое настроение. У людей, подчеркну. Которых на Украине все еще в достатке.
Жизнь продолжается. Наступает новый 2017 год. Пусть он будет действительно простым. Не просто, как цифра. А как время. Пусть високосный уходит быстрее. А вам, уважаемые читатели, счастья, здоровья и, несмотря ни на что, оптимизма в наступающем году. Враг будет разбит. Победа будет за нами!
Автор: Таракан Околорадский