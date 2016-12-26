Британская пресса сообщила о предотвращении теракта перед Рождеством

Мунир Хассан Мохаммед, 35-летний беженец из Эритреи, обвинен в подготовке теракта, членстве в ИГ (запрещено в РФ – прим. «ВО») и владении инструкциями о том, как изготовить взрывное устройство, замаскировав его под мобильный телефон. Роуанде Эль Хассан, которой 32 года, предъявлены подобные обвинения, за исключением членства в ИГ.

Британская пресса сообщает о том, что спецслужбам Соединённого королевства удалось предотвратить террористический акт в канун католического Рождества. В материале утверждается, что взрывное устройство было замаскировано под мобильный телефон. По делу о подготовке террористического акта задержаны двое выходцев из Африки.Из материала британской The Sun Каким образом спецслужбами Британии была установлена причастность именно этих людей к «подготовке террористического акта», и где вообще была обнаружена «бомба», замаскированная под мобильный телефон, - в прессе Соединённого королевства не сообщается. Зато издание публикует портрет задержанных "террористов".Складывается впечатление, что британские спецслужбы решили добавить себе рейтинговых очков сообщениями о том, что они защитили британцев в рождественский сочельник от террористических посягательств.