21:57 26 декабря

Британская пресса сообщила о предотвращении теракта перед Рождеством

Британская пресса сообщает о том, что спецслужбам Соединённого королевства удалось предотвратить террористический акт в канун католического Рождества. В материале утверждается, что взрывное устройство было замаскировано под мобильный телефон. По делу о подготовке террористического акта задержаны двое выходцев из Африки.

Из материала британской The Sun:
Мунир Хассан Мохаммед, 35-летний беженец из Эритреи, обвинен в подготовке теракта, членстве в ИГ (запрещено в РФ – прим. «ВО») и владении инструкциями о том, как изготовить взрывное устройство, замаскировав его под мобильный телефон. Роуанде Эль Хассан, которой 32 года, предъявлены подобные обвинения, за исключением членства в ИГ.


Каким образом спецслужбами Британии была установлена причастность именно этих людей к «подготовке террористического акта», и где вообще была обнаружена «бомба», замаскированная под мобильный телефон, - в прессе Соединённого королевства не сообщается. Зато издание публикует портрет задержанных "террористов".


Британская пресса сообщила о предотвращении теракта перед Рождеством


Складывается впечатление, что британские спецслужбы решили добавить себе рейтинговых очков сообщениями о том, что они защитили британцев в рождественский сочельник от террористических посягательств.

Использованы фотографии: https://www.thesun.co.uk
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Комментарии 19
  1. Серый брат Сегодня, 19:42
    ВУ размером с мобилу это смешно.
    Если конечно мобила не такая:
    Серый брат
    1. rasputin17 Сегодня, 19:56
      Нет не такая скорее такая
      rasputin17
      1. bouncyhunter Сегодня, 20:04
        Ну и сколько в мобильник влезет взрывчатки (я уж молчу о поражающих элементах) ? Попахивает банальным "набором очков" - мол , смотри , мир ! Вот мы какие ! Надо будет - и в булавке бомбу найдём ! lol
        bouncyhunter
        1. майор Юрик Сегодня, 20:42
          Чё-та при упоминании "британских учёных", "британских спецслужб" организм устойчиво выдаёт изжогу,типа ну что опять саксофоны пукнули! Видать англогастрит у меня,пойду к пилюлькину за таблетками! negative
          майор Юрик
      2. 210окв Сегодня, 20:33
        Ну ка всем не стебаться!Британская спецслужба дело туго знает!Флеминг еще описал..Сказано с телефон..А это была телефонная будка! wassat
        Цитата: rasputin17
        Нет не такая скорее такая
        210окв
    2. svp67 Сегодня, 20:25
      Цитата: Серый брат
      ВУ размером с мобилу это смешно.

      Вот ничуть не смешно. Такое устройство можно использовать как инициатор, при подрыве чего то более существенного...
      А в высоком профессионализме британских спецслужб сомневаться не стоит...
      svp67
      1. Монархист Сегодня, 21:25
        Svp. Если бы это был"инициатор ВУ"они бы могли сказать. Да Интервиж Сервис или Ми какие-то, действительно были крутыми.
        Монархист
        1. svp67 Сегодня, 21:28
          Цитата: Монархист
          Если бы это был"инициатор ВУ"они бы могли сказать.

          А журналисты часто говорят профессиональным языком спецслужб? Как поняли так и донесли. Это же было не официальное сообщение Ми5
          svp67
  2. Монос Сегодня, 19:45
    Вот, блин... Если бы не владел инструкциями, глядишь и пронесло бы. А так всё - каторга.
    Монос
    1. Paranoid50 Сегодня, 20:22
      Цитата: Монос
      Если бы не владел инструкциями, глядишь и пронесло бы. А так всё - каторга.

      Да, он не успел приобрести Galaxy 7,вот и пришлось заморачиваться. yes А подругу,похоже, прицепом потащили(притом,что ей даже игил не шьют). Два организма - это уже "терр. ячейка", -для "рождественского отчёта" прокатит.
      Paranoid50
  3. BOB044 Сегодня, 19:51
    Мобильник весил наверное 5кг.
    BOB044
  4. rasputin17 Сегодня, 19:51
    Зато издание публикует портрет задержанных "террористов".


    И рожи то прям террористические!! Такими харями можно народ и без бомбы пугать!! wassat
    rasputin17
  5. Сергей Ф Сегодня, 19:54
    [quote]/Складывается впечатление, что британские спецслужбы решили добавить себе рейтинговых очков сообщениями о том, что они защитили британцев в рождественский сочельник от террористических посягательств[quote]

    Мне лично "до лампочки" - добавляют ли себе британские спецслужбы рейтинга, главное - предотвратить гибель людей!
    Сергей Ф
  6. Дядька Сегодня, 19:58
    Этот беженец из Уретреи почему-то в смирительной рубашке. wink У них теперь такая униформа? smile
    Дядька
  7. Горный стрелок Сегодня, 20:01
    Довольно жалко выглядят наследники Джеймса Бонда. То атомные бомбы у террористов отнимали, а тут - бомбочка в телефоне. wassat
    Горный стрелок
  8. 1536 Сегодня, 20:12
    Эритрея следующая за Сирией? Теперь понятно какую агрессию готовят англичане, обкатывая своих солдан танками советского производства. По-моему, в эту африканскую страну Советский Союз, да и Китай тоже, продавали вооружение.
    1536
  9. hannibal lecter Сегодня, 21:01
    Samsung galaxi купили бедолаги.
    hannibal lecter
  10. Маки Авелльевич Сегодня, 21:23
    ну хоть убейте право! ну умиляют меня эти симпатяги европейцы и всё!

    их нагинают а они только смотрют в глаза, улыбаются и напряжённо думают - что же мы делаем не так?
    надо будет достать пару штук на чучела, а то вымрут скоро к бабушке...
    Маки Авелльевич
  11. Монархист Сегодня, 21:43
    Британские спецслужбы были одними из самых лучших в мире,но в прошлом. Теперь у меня два вопроса:а) если задержанные собирались устроить терракт с телефоном - лишь против одного.
    Б) Как они узнали,разве что -Муни сам ходил и кричал?
    В принципе, возможно,узнали,что они с то связаны и при аресте нашли такой телефон,но как-то не серьёзно
    Монархист

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