Западные страны спонсируют подготовку белорусских оппозиционеров

В Литве есть уникальный в своем роде вуз — белорусский университет «в изгнании». На суд общественности представляется интервью с Иваном Калиниченко, бывшим студентом Европейского гуманитарного университета.— Университет был создан в 1992 году, практически сразу же после развала Советского Союза. Первые 10 лет существования ЕГУ базировался в Минске. По сути, больше половины профессорско-преподавательского состава были бывшими или действующими сотрудниками Белорусского государственного. В начале двухтысячных вокруг университета разгорелся серьезный скандал. Как нам рассказывали преподаватели, «один белорусский диктатор не смог смириться с тем, что на территории его страны кто-то пытается продвигать идеи демократии, в частности, свободы слова».— Учитывая тот факт, что правительство Белоруссии обвиняло ЕГУ в прозападной пропаганде, думаю, да.— Мне не хотелось бы вставать здесь на чью-то сторону, но доля правды в них присутствует.— Да, после того как университет лишился белорусской лицензии, руководство приняло решение перебраться в Литву, точнее, в ее столицу, Вильнюс. В 2005 году ЕГУ был официально аккредитован литовскими властями и приступил к осуществлению образовательной деятельности. В принципе, на этом все основные исторические вехи вуза заканчиваются. 14 июня 2013 года университет был награждён «Премией Свободы Атлантического совета» за «значительный вклад университета и его руководства в поддержание и распространение свободы и демократии». Этим фактом там очень гордятся.— На самом деле, ответ на этот вопрос довольно прозаичен. Профессорско-преподавательский состав остался тот же, что и был в Минске. Особенно это касается журфака. Кроме того, если помните, в тот период в Белоруссии разгорелся коррупционный скандал с одним из государственных телеканалов. Группа журналистов обвинялась в незаконном распространении рекламного контента. Ребята, на мой взгляд, не потерялись и, заявив, что их преследуют по политическим мотивам, объявили себя оппозицией. Сейчас, уже на протяжении десяти лет, они успешно преподают в ЕГУ. Что касается финансовой стороны вопроса, то насколько я знаю, создание вуза активно финансировалось США и какими-то международными фондами. Не помню точно их названия.— Вряд ли. Я знаю, что сейчас эта организация отвечает за трудоустройство выпускников. Участвовала ли она в создании университета, честно говоря, не знаю.— В основном белорусы. Есть, правда, и поляки с русскими, но в общей массе их практически не заметно.— Честно говоря, вопрос довольно провокационный. Могу лишь сказать, что в процессе образовательной деятельности преподаватели часто апеллируют к случаям из журналистской практики. В основном все сводится к тому, что в Белоруссии нарушаются все права и свободы человека, а вот на Западе все наоборот. Мол, если хотите жить в независимом обществе, то к Лукашенко вам путь «заказан».— К сожалению, да. В первую очередь, эта вера подкрепляется материально. У студентов из Белоруссии есть все шансы получать образование абсолютно бесплатно. Если у них высокие показатели по учебе, то расходы на обучение покрывают все те же иностранные инвесторы. К тому же уже упомянутый американский фонд «Open Society Foundation» предлагает обучающимся неплохие перспективы, начиная с программ по обмену опытом с зарубежными вузами и заканчивая вопросами трудоустройства.— Вообще, я вам так скажу, любая идея хороша, пока она не превращается в вульгарное и неприкрытое навязывание своего мнения окружающим. Порой выдвигаемые преподавателями тезисы страдают отсутствием объективного подхода к тому, что сейчас происходит в Белоруссии.— А куда деваться? Образование-то все равно необходимо. А как воспринимать ту или иную информацию — это выбор каждого. Конечно, тяжело не поддаться общим тенденциям, особенно когда «пропагандируют» ежедневно, но все же.