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Западные страны спонсируют подготовку белорусских оппозиционеров

Западные страны спонсируют подготовку белорусских оппозиционеров


В Литве есть уникальный в своем роде вуз — белорусский университет «в изгнании». На суд общественности представляется интервью с Иваном Калиниченко, бывшим студентом Европейского гуманитарного университета.

— Иван, насколько нам известно, университет прошел долгий и местами нелегкий путь становления. Не могли бы вы в общих чертах рассказать о его истории?


— Университет был создан в 1992 году, практически сразу же после развала Советского Союза. Первые 10 лет существования ЕГУ базировался в Минске. По сути, больше половины профессорско-преподавательского состава были бывшими или действующими сотрудниками Белорусского государственного. В начале двухтысячных вокруг университета разгорелся серьезный скандал. Как нам рассказывали преподаватели, «один белорусский диктатор не смог смириться с тем, что на территории его страны кто-то пытается продвигать идеи демократии, в частности, свободы слова».

— То есть университет был закрыт по политическим причинам?

— Учитывая тот факт, что правительство Белоруссии обвиняло ЕГУ в прозападной пропаганде, думаю, да.

— Вы считаете подобные обвинения обоснованными?

— Мне не хотелось бы вставать здесь на чью-то сторону, но доля правды в них присутствует.

— Хорошо, давайте закончим с историей вуза.

— Да, после того как университет лишился белорусской лицензии, руководство приняло решение перебраться в Литву, точнее, в ее столицу, Вильнюс. В 2005 году ЕГУ был официально аккредитован литовскими властями и приступил к осуществлению образовательной деятельности. В принципе, на этом все основные исторические вехи вуза заканчиваются. 14 июня 2013 года университет был награждён «Премией Свободы Атлантического совета» за «значительный вклад университета и его руководства в поддержание и распространение свободы и демократии». Этим фактом там очень гордятся.

— Спасибо за краткую историческую справку. Однако каким образом руководство ЕГУ смогло воссоздать вуз практически с нуля? Ведь создание образовательного учреждения за рубежом сталкивается как минимум с двумя существенными проблемами: кадровой и финансовой. Не могли бы вы более детально остановиться на процессе «восстания университета из пепла»?

— На самом деле, ответ на этот вопрос довольно прозаичен. Профессорско-преподавательский состав остался тот же, что и был в Минске. Особенно это касается журфака. Кроме того, если помните, в тот период в Белоруссии разгорелся коррупционный скандал с одним из государственных телеканалов. Группа журналистов обвинялась в незаконном распространении рекламного контента. Ребята, на мой взгляд, не потерялись и, заявив, что их преследуют по политическим мотивам, объявили себя оппозицией. Сейчас, уже на протяжении десяти лет, они успешно преподают в ЕГУ. Что касается финансовой стороны вопроса, то насколько я знаю, создание вуза активно финансировалось США и какими-то международными фондами. Не помню точно их названия.

— Случайно не «Open Society Foundation», который является ответвлением небезызвестного фонда Сороса?

— Вряд ли. Я знаю, что сейчас эта организация отвечает за трудоустройство выпускников. Участвовала ли она в создании университета, честно говоря, не знаю.

— Хорошо, давайте перейдем непосредственно к образовательному процессу. Насколько нам известно, вы учились на журфаке. Каков, если можно так выразиться, национальный состав факультета?

— В основном белорусы. Есть, правда, и поляки с русскими, но в общей массе их практически не заметно.

— Бытует мнение, что вуз до сих пор практикует жесткую антибелорусскую риторику. Могли бы вы это как-нибудь прокомментировать?

— Честно говоря, вопрос довольно провокационный. Могу лишь сказать, что в процессе образовательной деятельности преподаватели часто апеллируют к случаям из журналистской практики. В основном все сводится к тому, что в Белоруссии нарушаются все права и свободы человека, а вот на Западе все наоборот. Мол, если хотите жить в независимом обществе, то к Лукашенко вам путь «заказан».

— Многие верят?

— К сожалению, да. В первую очередь, эта вера подкрепляется материально. У студентов из Белоруссии есть все шансы получать образование абсолютно бесплатно. Если у них высокие показатели по учебе, то расходы на обучение покрывают все те же иностранные инвесторы. К тому же уже упомянутый американский фонд «Open Society Foundation» предлагает обучающимся неплохие перспективы, начиная с программ по обмену опытом с зарубежными вузами и заканчивая вопросами трудоустройства.

— Вы сказали «к сожалению». То есть вы не разделяете авторитетного мнения преподавателей?

— Вообще, я вам так скажу, любая идея хороша, пока она не превращается в вульгарное и неприкрытое навязывание своего мнения окружающим. Порой выдвигаемые преподавателями тезисы страдают отсутствием объективного подхода к тому, что сейчас происходит в Белоруссии.

— Однако вы все-таки получили диплом.

— А куда деваться? Образование-то все равно необходимо. А как воспринимать ту или иную информацию — это выбор каждого. Конечно, тяжело не поддаться общим тенденциям, особенно когда «пропагандируют» ежедневно, но все же.

— Абсолютно с вами согласны. Спасибо, Иван, за столь интересную беседу.

Имя и фамилия интервьюируемого изменены в целях сохранения конфиденциальности.
Автор: Валерий Денбург


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Комментарии 9
  1. kouldoom Сегодня, 06:19
    А почему мы не как не работаем с Белорсскои молодёжю.
    kouldoom
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:38
      потому, что нет таких денег, которые вкладывает запад...
      a.s.zzz888
  2. рюрикович Сегодня, 06:35
    Что такое оппозиция белорусская и откуда она спонсируется - уже показали на документах в 2011 году. Так что тут америки не открыли. wassat
    К чему приводят "веры" в демократию,права человеков и светлое будущее - пример лежит южнее пид жовта-блакитным флагом crying
    Лукашенко не ангел и порой выкидывает такие финты, вместо того, что бы договориться НО... Реальность такова, что из двух зол обычно выбирают меньшее request Тут хоть знаешь из чего исходить, а "светлое либеральное будущее" может быть таким идеальным только в мечтах...
    Лично моё мнение hi
    рюрикович
  3. lesnik1978 Сегодня, 06:37
    Автор забыл про универы в Польше, там тоже подковывают свядомитов очень даже хорошо, Польская церковь у нас старается очень сильно.( Почему не католическая!? У нас не говорят- католики, у нас говорят- поляки. Начинают работать с детьми чуть ли не с младенчества. Самых лучших адептов отправляют учится в польские универы с бесплатной хорошей общагой и очень даже приличной стипендией. И вообще у нас костелы плодятся как грибы после дождя.
    lesnik1978
    1. kvm Сегодня, 08:16
      Всё верно. А ещё есть красивое разделение по-типу на бытовом уровне: если католик - обязательно поляк, если православный - то русский. как-то совсем по-средневековому получается. Для себя я решил давно - БОГ ОДИН, а разделение на католиков, православных, мусульман и т.д. и т.п. создано людьми, стремящимися "развести лохов" и набить свой карман (Пример МММ и его пророк Мавроди).
      kvm
  4. inkass_98 Сегодня, 07:03
    Чего нам так далеко ходить, Литву и Белоруссию обсуждать, не проще ли вспомнить про существование ВШЭ и еще некоторых подобных заведений в собственной стране?
    inkass_98
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:07
    Западные страны спонсируют подготовку белорусских оппозиционеров

    А в это время белорусский президент за спиной показывает фиги России.
    rotmistr60
    1. рюрикович Сегодня, 07:13
      Ага. Но только Беларусь единственная страна, в которой траур по жертвам катастрофы Ту-154 был официальным wink Отношения между странами - это палка о двух концах, потому не стоит передёргивать в какую-либо одну сторону. И нужно обеим сторонам искать и устранять причины yes , а не ехидничать на основе своей значимости hi
      рюрикович
      1. rotmistr60 Сегодня, 07:17
        Спасибо, что сочувствуете, но разговор о другом - о поведении Лукашенко, которое иногда не поддается логике.
        а не ехидничать на основе своей значимости

        Ехидства не предполагал, просто принял во внимания последние события. А про "значимость" вообще не понял к чему и о чем.
        rotmistr60

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