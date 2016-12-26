Миномётное "перемирие" от ВСУ в Донбассе

Огонь был открыт украинской стороной примерно в 15:35 из миномётов калибра 120 мм по району КПП Александровка.

Кроме того, для усиления позиций 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ на Донбасс прибыли до 200 боевиков из состава карательного батальона Украины «Сич», добавил Басурин.

Источники в силовых структурах ДНР сообщают о том, что украинская сторона в очередной раз проигнорировала режим прекращения огня, действующий с 24 декабря. Украинские военные устроили миномётный обстрел района КПП Александровка – в нескольких километрах западнее Донецка – на линии разграничения сторон.Из сообщения источника в Минобороны ДНР:В результате обстрела пострадавших, к счастью, нет.Ранее огонь со стороны ВСУ открывался и по окрестностям Дебальцево.Помимо этого стало известно о том, что к северо-западу от Донецка – в сёла Тоненькое и Ласточкино переброшены 14 самоходных гаубиц «Акация» и три комплекса «Оса» ВСУ. Эту информацию в ходе брифинга представил заместитель командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуард Басурин.По его словам, ещё несколько единиц тяжёлых вооружений, включая 122-мм гаубицы Д-30 разведкой ДНР обнаружены в селе Семигорье под Дебальцево.Басурин: