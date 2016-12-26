Миномётное "перемирие" от ВСУ в Донбассе
Источники в силовых структурах ДНР сообщают о том, что украинская сторона в очередной раз проигнорировала режим прекращения огня, действующий с 24 декабря. Украинские военные устроили миномётный обстрел района КПП Александровка – в нескольких километрах западнее Донецка – на линии разграничения сторон.
Из сообщения источника в Минобороны ДНР:
В результате обстрела пострадавших, к счастью, нет.
Ранее огонь со стороны ВСУ открывался и по окрестностям Дебальцево.
Помимо этого стало известно о том, что к северо-западу от Донецка – в сёла Тоненькое и Ласточкино переброшены 14 самоходных гаубиц «Акация» и три комплекса «Оса» ВСУ. Эту информацию в ходе брифинга представил заместитель командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуард Басурин.
По его словам, ещё несколько единиц тяжёлых вооружений, включая 122-мм гаубицы Д-30 разведкой ДНР обнаружены в селе Семигорье под Дебальцево.
Басурин:
Из сообщения источника в Минобороны ДНР:
Огонь был открыт украинской стороной примерно в 15:35 из миномётов калибра 120 мм по району КПП Александровка.
В результате обстрела пострадавших, к счастью, нет.
Ранее огонь со стороны ВСУ открывался и по окрестностям Дебальцево.
Помимо этого стало известно о том, что к северо-западу от Донецка – в сёла Тоненькое и Ласточкино переброшены 14 самоходных гаубиц «Акация» и три комплекса «Оса» ВСУ. Эту информацию в ходе брифинга представил заместитель командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуард Басурин.
По его словам, ещё несколько единиц тяжёлых вооружений, включая 122-мм гаубицы Д-30 разведкой ДНР обнаружены в селе Семигорье под Дебальцево.
Басурин:
Кроме того, для усиления позиций 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ на Донбасс прибыли до 200 боевиков из состава карательного батальона Украины «Сич», добавил Басурин.
Использованы фотографии: @GrahamWP_UK