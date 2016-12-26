21:56 26 декабря

Миномётное "перемирие" от ВСУ в Донбассе

Источники в силовых структурах ДНР сообщают о том, что украинская сторона в очередной раз проигнорировала режим прекращения огня, действующий с 24 декабря. Украинские военные устроили миномётный обстрел района КПП Александровка – в нескольких километрах западнее Донецка – на линии разграничения сторон.

Из сообщения источника в Минобороны ДНР:
Огонь был открыт украинской стороной примерно в 15:35 из миномётов калибра 120 мм по району КПП Александровка.


В результате обстрела пострадавших, к счастью, нет.


Ранее огонь со стороны ВСУ открывался и по окрестностям Дебальцево.

Миномётное "перемирие" от ВСУ в Донбассе


Помимо этого стало известно о том, что к северо-западу от Донецка – в сёла Тоненькое и Ласточкино переброшены 14 самоходных гаубиц «Акация» и три комплекса «Оса» ВСУ. Эту информацию в ходе брифинга представил заместитель командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, ещё несколько единиц тяжёлых вооружений, включая 122-мм гаубицы Д-30 разведкой ДНР обнаружены в селе Семигорье под Дебальцево.

Басурин:
Кроме того, для усиления позиций 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ на Донбасс прибыли до 200 боевиков из состава карательного батальона Украины «Сич», добавил Басурин.

Использованы фотографии: @GrahamWP_UK
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Комментарии 11
  1. Горный стрелок Сегодня, 20:10
    Неужто сотни загубленных им не хватило? Ещё решили пару пучков укропа покрошить? Зачем? Артиллерию подтаскивают, а стволы то "расстрелянные". И замены им НЕТ. Сначала затихнет тяжёлая артиллерия, потом 122, затем танковые стволы ( у них ресурс 350 выстрелов), дольше всего продержатся "Грады" и минометы. Но и они не вечны. Затихнет арта - и укроп завянет...
    Горный стрелок
    1. bouncyhunter Сегодня, 20:19
      Ну надо же нагадить и испортить подготовку к Новому Году ? Самим ВСУ этот праздник не светит - максимум накушаются до полного изумления и без закуси , так ведь у них принцип : "сам не гам и другому не дам" . am
      bouncyhunter
    2. Вадим237 Сегодня, 20:19
      Всё у них есть и боеприпасы и стволы и беспилотники сотни тысяч бол. анов если ЛДНР их не разнесёт, то республики постигнет участь Сектора Газа.
      Вадим237
    3. LevITon Сегодня, 20:25
      Цитата: Горный стрелок
      Неужто сотни загубленных им не хватило? Ещё решили пару пучков укропа покрошить? Зачем? Артиллерию подтаскивают, а стволы то "расстрелянные". И замены им НЕТ. Сначала затихнет тяжёлая артиллерия, потом 122, затем танковые стволы ( у них ресурс 350 выстрелов), дольше всего продержатся "Грады" и минометы. Но и они не вечны. Затихнет арта - и укроп завянет...

      То что "укроп завянет" они и сами знают, но отрабатывать "поддержку большого брата во главе с хромой уткой надо, иначе плохо "правителям" будет и никто их в "светлое будущее не возьмет, хоть и денюжку они уже натырили, а второе надо напомнить о себе иначе спонсоры забудут, о судьбе крайны уже никто не беспокоится (из руководятелей), подспутно отвлечение на войнушку с "агрессором" отвлечет народ от социальных проблем, плюс меньше людского ресурса меньше недовольных, а эти с автоматами еще и опасны для власти, так что вперед в мясорубку Д.Б.
      LevITon
    4. 210окв Сегодня, 20:51
      Не завянет.....В Восточной Европе этого добра еще на четверть века такой войны..И этот "проект"создавался не для того что бы завянуть...
      Цитата: Горный стрелок
      Неужто сотни загубленных им не хватило? Ещё решили пару пучков укропа покрошить? Зачем? Артиллерию подтаскивают, а стволы то "расстрелянные". И замены им НЕТ. Сначала затихнет тяжёлая артиллерия, потом 122, затем танковые стволы ( у них ресурс 350 выстрелов), дольше всего продержатся "Грады" и минометы. Но и они не вечны. Затихнет арта - и укроп завянет...
      210окв
    5. Асадулла Сегодня, 21:16
      И замены им НЕТ.


      В ремонт. Это еще работает. Минометов им хватит на двести лет боя. Как понимаю это основное средство ведения б\д. Тактика такая, не дать передышки Новороссии. Держать её в вечном состоянии войны.
      Асадулла
    6. AwaZ Сегодня, 21:43
      в восточной европе этих стволов еще завались . Может они и поработавшие но выстрелов на сотню еще хватит . И так до бесконечности
      AwaZ
  2. Сергей Ф Сегодня, 20:25
    Эти провокации с Украины, как надоедливые мухи!
    Видимо все-таки прощупывают брешь! Ищут уязвимые места, только напрасно все это!
    Ополченцы воюют за себя, а хохлы за "бабки"!
    Сергей Ф
  3. Вождь краснокожих Сегодня, 21:26
    То, что перемирия не будет было ясно еще сразу после анонса данного действия. Ведь были Мински, были обещания гарантов... Не понятно только для кого эти обещания. Для нас - диванных аналитиков, которые вздохнут с надеждой? Оставь надежды всяк сюда входящий... Я не Ванга, но мне кажется что этой зимой мы еще увидим жару, по сравнению с которой лето отдыхает. Поводы для этого есть у обеих сторон...
    Вождь краснокожих
  4. Ныробский Сегодня, 21:29
    Кошка скребёт, на свой хребёт. Может и у укропов под новый год на позициях кондиционеры взрываться начнут или на складе б/п окурок пожар с подрывом устроит.
    Ныробский
  5. Берингов пролив Сегодня, 21:46
    Если бы во Львове и Киеве гремели ответные взрывы желающих стрелять по Донбассу было бы меньше и было бы больше тех,кому надоела война... Пора отвечать минометными обстрелами ,подрывом железных дорог,мостов,складов и военных баз Бандеростана...Клин клином выбивают...
    Берингов пролив

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