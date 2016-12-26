Верховный суд отменил оправдательный приговор в отношении т.н. "приморских партизан"

Верховный суд России отменил оправдательный вердикт в отношении так называемых «приморских партизан», вынесенный ранее Приморским краевым судом. Таким образом Верховный суд удовлетворил апелляцию прокуратуры.Напомним, что, по версии следствия, вооружённая бандгруппа, главарями которой были Александр Ковтун и Андрей Сухорада, осуществила нападение на жителей приморского посёлка Кировский, занимавшихся изготовлением и сбытом наркотиков. Как было установлено, в нападении помимо Ковтуна и Сухорады, принимали участие Алексей Никитин и Владимир Илютиков.В результате нападения четыре человека были убиты. Для убийства группа Ковтуна и Сухорады использовала винтовку ТОЗ-8, автомат, самостоятельно переделанный из АКС-74, два ружья и холодное оружие. Трупы были закопаны неподалёку от Кировского. Из дома, где было совершено преступление, «приморские партизаны» забрали с собой три мешка конопли и до четверти килограмма наркотического вещества, проходящего в деле как «химка».Резонанс дела связан ещё и с тем, что «приморские партизаны» осуществили в своё время серию нападений на сотрудников правоохранительных органов. При этом свои действия они объясняли в ходе следствия тем, что «милиция (на тот момент ведомство называлось именно так, - прим. «ВО») крышует наркодельцов».После многочисленных судебных заседаний в июле 2016 года коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт. Судья Марина Каракуян всех лиц, называемых «приморскими партизанами», признала невиновными и отклонила иски от потерпевшей стороны.Верховный суд, отменив оправдательный приговор, настоял на проведении нового процесса в отношении перечисленных выше лиц.