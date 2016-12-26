21:56 26 декабря

Верховный суд отменил оправдательный приговор в отношении т.н. "приморских партизан"

Верховный суд России отменил оправдательный вердикт в отношении так называемых «приморских партизан», вынесенный ранее Приморским краевым судом. Таким образом Верховный суд удовлетворил апелляцию прокуратуры.

Верховный суд отменил оправдательный приговор в отношении т.н. "приморских партизан"


Напомним, что, по версии следствия, вооружённая бандгруппа, главарями которой были Александр Ковтун и Андрей Сухорада, осуществила нападение на жителей приморского посёлка Кировский, занимавшихся изготовлением и сбытом наркотиков. Как было установлено, в нападении помимо Ковтуна и Сухорады, принимали участие Алексей Никитин и Владимир Илютиков.


В результате нападения четыре человека были убиты. Для убийства группа Ковтуна и Сухорады использовала винтовку ТОЗ-8, автомат, самостоятельно переделанный из АКС-74, два ружья и холодное оружие. Трупы были закопаны неподалёку от Кировского. Из дома, где было совершено преступление, «приморские партизаны» забрали с собой три мешка конопли и до четверти килограмма наркотического вещества, проходящего в деле как «химка».

Резонанс дела связан ещё и с тем, что «приморские партизаны» осуществили в своё время серию нападений на сотрудников правоохранительных органов. При этом свои действия они объясняли в ходе следствия тем, что «милиция (на тот момент ведомство называлось именно так, - прим. «ВО») крышует наркодельцов».

После многочисленных судебных заседаний в июле 2016 года коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт. Судья Марина Каракуян всех лиц, называемых «приморскими партизанами», признала невиновными и отклонила иски от потерпевшей стороны.

Верховный суд, отменив оправдательный приговор, настоял на проведении нового процесса в отношении перечисленных выше лиц.

Использованы фотографии: Правозащитный центр «РОД
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Комментарии 30
  1. Сергей Ф Сегодня, 20:29
    По человечески я очень понимаю "приморских партизан", но надо чтить и законы, которые нам предписаны государством!
    Ведь знали "партизаны", что их поимка не останется безнаказанной со стороны государства!
    Сергей Ф
    1. Zibelew Сегодня, 20:35
      Убийства, тем более полицейских, не должны быть оправданы ни при каких обстоятельствах
      Zibelew
      1. Офицер запаса Сегодня, 21:30
        Комментировать все это можно только тогда, когда ознакомишься с материалами дела. А не с эмоциями родственников и потерпевших. Кто-то их будет называть бандитами, кто-то - мстителями. Подробности содержаться только в деле, которое мы не читали, а не в статьях журналистов.
        Офицер запаса
        1. dr.star75 Сегодня, 21:50
          Читал я дела по роду своей прошлой профессии. Посмотришь: паиньки. А прочитаешь, что они совершили, кров в жилах останавливается!Думаешь: разве может нормальный человек ТАК поступить?А мы их лечили. Не дай Бог кашленен ни так. Нужно в больницу отправлять.
          dr.star75
        2. himRa Сегодня, 21:55
          закон суров но закон!когда читаешь протоколы одно а когда показания типа: он упал и прямо на нож! это другое
          комментировать ,,партизан,, действительно трудно если уж присяжные сделали ошибку!
          himRa
      2. Million Сегодня, 21:35
        Есть полицейские и есть мусора.Последние-те же бандиты,но только в форме
        Million
    2. Асадулла Сегодня, 20:49
      По человечески я очень понимаю "приморских партизан",


      А Чикатило по человечески тоже понимаете? До какого "понимания" можно докатиться?
      Асадулла
      1. Zibelew Сегодня, 20:54
        Название только пафосное "приморские партизаны" , а реально бандюки и убийцы.
        Не дай бог встретиться с такими "партизанами" в реальной жизни.
        Zibelew
        1. Асадулла Сегодня, 21:03
          Название только пафосное "приморские партизаны" , а реально бандюки и убийцы.
          Не дай бог встретиться с такими "партизанами" в реальной жизни.


          Истину глаголите, уважаемый! Название, когда уже задница горит. Пока в тени, название одно, - нажива. Потом, в камере, они все становятся какими то правильными и пушистыми как овцы.
          Асадулла
        2. Балу Сегодня, 21:52
          Почему в статье ни слова о группировке АУЕ, собиравшей со школьников деньги на подогрев зоны, о маляве, после которой "партизаны" пошли на" войну" убивать полицейских.
          Среди полицейских разные есть, кто-то гибнет в борьбе с преступниками, а кто-то устраивает глыпые подставы-провокации, чтоб зацепить на крючок, а потом доить. Я это точно знаю, встречал и тех и других, а также жертв их неправомочных деяний.
          Балу
        3. dr.star75 Сегодня, 21:53
          "Не дай бог встретиться с такими "партизанами" в реальной жизни." - согласен. А не дай Бог мочканешь, то сядешь. За превышение самообороны. Таково законодательство.
          dr.star75
  2. 210окв Сегодня, 20:29
    Присяжных можно понять....Беспредел наркоторговцев и бездействие полиции всех достал...Отсюда и решение,пусть и несправедливое..Какие это "робин гуды"?Бандиты обычные..
    210окв
    1. Krabik Сегодня, 20:40
      Бездействие - это очень мягко сказано.

      Точнее при их активном участии в торговле наркотиками.
      Krabik
      1. 210окв Сегодня, 20:58
        Тут у нас был случай.Написали жалобу в прокуратуру по такому делу.Там приняли..Через некоторое время поменяли....прокуратуру..Люди обратились в ФСБ,правда неофициально-за советом..Объяснили популярно-стоят серьезные люди и не стоит наступать на их деньги..Даже жалоба в Администрацию Президента подействует с обратным эффектом-те возьмутся,возможно снимут начальника РОВД..Но вас рассекретят и что будет дальше???
        Цитата: Krabik
        Бездействие - это очень мягко сказано.

        Точнее при их активном участии в торговле наркотиками.
        210окв
  3. новичок Сегодня, 20:36
    не знаю какие “благие цели“ преследовала данная банда, но убийства, да ещё и полицейских, ну извините у нас что гуляй поле? или мы банановая республика? а за убийство представителей закона вообще надо было расстрелять на месте.
    новичок
    1. Асадулла Сегодня, 20:54
      а за убийство представителей закона вообще надо было расстрелять на месте.


      Могли. Мамаша прибежала, спецам в ногах валялась....пожалели щенков. Глупее всего, что ничего они не поймут и ничего не осознают, У них теперь одна дорожка, уже без сантиментов.....
      Асадулла
      1. новичок Сегодня, 21:05
        мать жалко. ибо любая мать готова на всё лишь бы сохранить жизнь отпрыску. вот здесь и изыминка, чего стоят моральные устои этих гадов“партизан“ и наших полицейских. ведь полицейские могли и замачить, но сердце сжалилось над матеррью этих безбржеиков.
        новичок
  4. Krabik Сегодня, 20:37
    Парням сочувствую.

    С одной стороны наркоторговцы, а с другой стороны бандиты в погонах.

    Оправдывать тоже нельзя - это будет претендент нехороший для убийства силовиков под разными предлогами.
    Krabik
  5. VadimSt Сегодня, 20:42
    Что сказать, о судье?

    а присяжные...сидят не за зеркалом, да подбирают их не из передовиков производства и активных строителей коммунизма!
    VadimSt
  6. tchoni Сегодня, 20:50
    К сожалению, наши законы очень часто оставляют только такой путь. Вот, к примеру, идете вы ночью, а вам к ребру приставили режик и денег попросили. Но вы, как истинный герой, режек отобрали. И в процессе отъема, то ли от душевного волнения, то ли по недогляду, сломали бандиту руку... ну, или скажем, ребрышко... И тут, совершенно случайно, приехала милиция. Все. Теперь вы не жертва ограбления (пусть и не состоявшегося), а самый что ни на есть злостный членовредитель, лишивший дворника третьего разряда заработка на целый месяц. А что нож был у него в руке, так это же он шутил.. Да и не нож это (всмысле не холодное оружие), а так, китайская поделка, которой больше одного, ну , максимум двух, человеков то и не зарежешь...
    А вы , членовредитель, пожалте в турму
    tchoni
    1. Асадулла Сегодня, 21:11
      А вы , членовредитель, пожалте в турму


      Ну а если было в точности до наоборот? И теперь скажите, если нет свидетелей и объективных средств наблюдения, как найти правду? Так и получается, у следствия один с поломанной рукой, другой целый и здоровый, со своей версией. Поэтому, если голова гражданина соображает выше среднего, тело способно за себя постоять, избегай ситуаций, когда надо ходить ночью, когда может "случайно" приехать полиция, и у тебя хронический недостаток свидетелей. И если тебя грабят, отдай все и пиши заявление. В противном случае, имей ум и мужество нарушить закон так, что бы он тебя не заметил.
      Асадулла
      1. perepilka Сегодня, 21:25
        Цитата: Асадулла
        имей ум и мужество нарушить закон так, что бы он тебя не заметил.

        По самообороне, согласно посту, в Скрижали!
        perepilka
      2. himRa Сегодня, 21:26
        Ситуация ситуации рознь но прав коллега Асадулла
        например как я рассуждаю: по молодости (ментов не уважал)да можно было помахаться а сейчас тоже можно ....но не долго laughing
        ментов я зауважал,когда мне реально они помогли пару раз но лучше ситуацию не доводить до критической и лучше уступить!поговорить можно после,есть сыновья,есть менты
        himRa
      3. Samarin Сегодня, 21:36
        Цитата: Асадулла
        избегай ситуаций, когда надо ходить ночью, когда может "случайно" приехать полиция, и у тебя хронический недостаток свидетелей. И если тебя грабят, отдай все и пиши заявление. В противном случае ....

        Какой вы хитрый и скользкий, прямо как уж (змей такой) или угорь (рыба такой). И давно вы по ночам не ходите ни куда без свидетелей?
        Samarin
        1. Асадулла Сегодня, 21:55
          Какой вы хитрый и скользкий, прямо как уж (змей такой) или угорь (рыба такой). И давно вы по ночам не ходите ни куда без свидетелей?


          Всевышнему в уши ваши слова. Тут вот в чем дело, не обязательно ночь и не обязательно без свидетелей. Дело в том, что ситуация может развиваться в абсолютном для вас негативном ключе, если брать меня лично, то гневливость мой бес, подводила зараза. Гневливость туманит разум. На войне горячка боя уравнивает, но вот среди гражданских иногда не получается прорыбить, к сожалению. Последний раз разносчик пиццы отказался по-русски разговаривать.....хорошо что еще по горячим следам можно решить проблему при помощи денег.....а так, вы правы, нервишки ни к черту....учить с важним видом за клавой может и гусь.....
          Асадулла
    2. Zibelew Сегодня, 21:21
      Как правило на преступления связанные с убийством, и главное с ограблением, идут не отчаявшиеся люди, а мразь уголовная. Которая работать не хочет а жить красиво желает. Модно стало оправдывать хулиганство и преступления "протестом". Скоро карманники будут воровать "против Путина"...
      Zibelew
  7. perepilka Сегодня, 21:07
    Ну, я так думаю, не нравится, как менты работают, значит учись, одевай погоны и налаживай нормальную работу, как ты её видишь. А этим "партизанам" согласно УК РФ. Всё, блин, за правду рятуют, вон, на Украине доскакались.
    З.ы. what А чо ни кто не протестует и за стволы не хватается против того, чтоб электричество, не по законам физики, а по бельевой верёвке в дома заходило нахаляву, прямм из атмосфэры!what ?
    perepilka
  8. guzik007 Сегодня, 21:12
    От оно,наше правосудие.
    Это когда садают на "десяточку" тех,кто свой дом от бандитов защищая,"превышает самооборону" ,и оправдывает нелюдей ,положивших без разбору ментов с гражданскими...
    guzik007
  9. Берингов пролив Сегодня, 21:36
    Насколько я помню эти парни прибили нескольких коррупционеров...Так им спасибо надо сказать,а не в тюрьме держать !
    Берингов пролив
    1. Zibelew Сегодня, 21:54
      Цитата: Берингов пролив
      Насколько я помню эти парни прибили нескольких коррупционеров...Так им спасибо надо сказать,а не в тюрьме держать !

      Встретите их в подворотне и спасибо скажете и портмоне отдадите
      Zibelew

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