Почему Трамп стал президентом: реальные причины от бывшего топ-менеджера Lehman Brothers

Лоуренс Макдональд, работавший вице-президентом в Lehman Brothers и являющийся автором бестселлера о его крахе, на прошлой неделе посетил Москву и выступил на конференции «Глобальная экономика и финансовые рынки в эпоху неопределенности: сценарии и прогнозы», в рамках которой разъяснил причину победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Антон Запольский из Национального рейтингового агентства записал тезисы известного финансиста – получилось очень познавательно.В мой первый приезд в Россию, который пришелся на период сразу после завершения исторической президентской кампании в США, я с удивлением обнаружил, что повестка дня у мейнстрим-медиа у меня на родине и в России почти ничем не отличается. Хотя я ожидал, что период официального охлаждения в отношениях между нашими странами побудит российские СМИ более скептически относиться к новостям американских медиа, продемонстрировавших в эту избирательную кампанию свою феноменальную ангажированность и тенденциозность. Я был уверен, что здоровый скептицизм и возможность оценки событий издалека помогут российским СМИ остаться более или менее объективными, однако сейчас я понимаю, что в целом ошибся.И у себя в Нью-Йорке, и здесь в Москве я увидел поразительно схожие между собой клише и медийные истории, демонстрирующие общественности основные трактовки «сенсационных» результатов президентской кампании и причин победы на выборах Дональда Трампа. Мне кажется, пора двигаться дальше и показать несколько иную картину произошедших событий, основанную на более чем красноречивых фактах.За прошедшие полтора года с момента выдвижения Дональда Трампа на президентский пост в 2015 году его путь в точности повторил типичный путь лидера по Махатме Ганди: «Сначала тебя не замечают – потом над тобой смеются – потом сражаются – потом ты выигрываешь». Безусловно, отношение к Трампу как к самому невероятному победителю президентских выборов сыграло ему на руку, но не стало основной причиной. Давайте посмотрим на статистикуНачиная с 2010 года, т.е. уже на второй год первого президентства Барака Обамы, демократы начали стремительно терять поддержку американских избирателей и, соответственно, начали терять места на всех уровнях власти: от губернаторов до сенаторов. За прошедшие 7 лет демократическая партия потеряла 10% мест в Сенате, около 20% – в Конгрессе и 35% постов губернаторов. Это привело к тому, чтоНо это, скорее, протестная поддержка, то есть результат недовольства демократами. Памятуя эту статистику, тот факт, что в 2010 году, несмотря на такие катастрофические потери в Сенате и Конгрессе, Обама смог избраться на второй срок, говорит не о популярности Обамы, а о чрезвычайном дефиците лидеров в республиканской партии. Два подряд президентских срока Барака Обамы могли ввести сторонних наблюдателей в заблуждение относительно его популярности у американских граждан, но это просто результат феноменального дефицита настоящих лидеров у республиканцев, которым блестяще воспользовался Дональд Трамп. И в этом нет ничего сенсационного. Сенсационна, скорее, победа Барака Обамы в 2010 году, но об этом ниже.Многие эксперты по обе стороны океана сейчас активно обсуждают тему так называемых фейковых новостей, распространявшихся о Хиллари Клинтон в процессе предвыборной гонки штабом Трампа в социальных сетях, которые якобы повлияли на решение рядовых американцев, проголосовавших за Трампа, поддавшись пропаганде. Но здесь стоит посмотреть шире на эту проблему. Во-первых, фейковые новости распространялись из обоих штабов: про Дональда Трампа массово распространялись сообщения, и ему вменялись обвинения в преступлениях сексуального характера. Ну, а во-вторых, многие новости, которые считаются фейковыми, на поверку оказались вполне реальными.Достаточно упомянуть тот факт, что перед этими выборами фонд Клинтонов получил около $120 млн финансовой поддержки от Саудовской Аравии, а в совокупности от всех монархий Персидского залива фонд получил более $200 млн на президентскую избирательную кампанию.И самое любопытное: в глазах многих американских граждан большинство сообщений традиционных СМИ являются более фейковыми новостями, чем новости из интернета. По данным исследования Gallup Media, с 1997 года доверие американцев к масс-медиа неуклонно падало и достигло низшей точки за всю историю наблюдений: в 2016 году только 33% американцев доверяли сообщениям СМИ при 53% в 1997 г.Еще более красноречив тот факт, что молодые американцы доверяют медиа гораздо меньше, чем старшее поколение – 26% против 38%. Поэтому проблема не в том, что американцы «купились» на фейковые новости из соцсетей, а в том, что они ищут информацию именно в интернете, потому что полностью разочаровались в официальных СМИ. Но для журналистов этот факт крайне неприятен и они стараются его не афишировать.Причем здесь социальные медиа, фейковые новости и «русские хакеры», когда речь идет о том, что Трамп победил в традиционно демократических Мичигане, Пенсильвании и Висконсине, где республиканцы не побеждали со времен Рейгана!?Многие в России при оценке географии и социальных страт в рамках голосования ориентируются только на штаты, но в США также есть разделение на графства (counties), а здесь мы видим подавляющее превосходство Трампа: он победил в 3140 (!) графствах, а Клинтон – только в 58, Трамп победил в 30 штатах из 50 (Bloomberg, Reuters, RCP Data). Это настолько убедительная победа по всем статьям, что списывать ее целиком и полностью на влияние соцсетей просто немыслимо, тем более, что основной электорат Трампа – люди старшего возраста, и социальные сети повлияли на них в гораздо меньшей степени, чем это пытаются нам представить различные «эксперты».Давайте сразу забудем все главные медийные истории, которые наперебой рассказывают вам с экранов телевизоров. Гораздо важнее поговорить о самых реальных и важных причинах того, что простой американский гражданин – Joe Lunchpail – отвернулся от кандидатов истеблишмента как от демократов, так и от республиканцев, отвернулся от мейнстрим-медиа, пошел наперекор мнению так называемой «общественности» и голливудских поп-звезд и проголосовал за эпатажного миллиардера-скандалиста. Я постараюсь быть кратким.1. Согласно исследованию компании McKinsey, более 70% американцев заявили, что их доходы снизились за последние 10 лет (McKinsey);2. C 1973 года доходы 1% самых богатых американцев выросли на 73%, доходы всех остальных – снизились на 5% (Reuters, Bloomberg);3. Совокупный рост зарплат в США замедлился с 4,2% в 2010 году до 2,4% в 2016 (BLS, Bloomberg);4. Количество постоянных рабочих мест в США выросло с 2007 года на 2,1 млн, при этом численность населения США за этот же период выросла на 29,4 млн человек (BLS data);5. «Стальной пояс» (Steel Belt) США, состоящий из штатов, в которых были сосредоточены крупнейшие сталелитейные и автомобильные заводы (Иллинойс, Пенсильвания, Индиана, Огайо) теперь называется «Ржавый пояс» (Rust Belt), где сильнее всего в стране растет безработица, преступность, смертность (Bloomberg)6. Безработица среди молодежи в возрастной группе 18-24 находится на максимальных уровнях за последние 50 лет. Количество работающих американцев в этой возрастной группе не превышает 45% (Bloomberg);7. В 1970 году количество американцев, которые не платили налоги, составляло 11% населения США. В 2016 году их количество составило 49%. Почти 50% американцев не работают и не платят налоги! С 2000 года эта цифра увеличилась на 15%! (CBO, FED, Treasury data)8. Количество работающих американцев сократилось с 2000 года на 28 млн человек. В декабре 2016 года количество неработающих американцев превысило 95 млн человек (BLS data);9. Начиная с 2000 года, каждое шестое рабочее место исчезло из промышленного производства – это 3,2 млн. рабочих мест (BLS data);10. Доходы среднего класса американцев и европейцев с 1988 по 2008 год выросли на 1-5%, при этом доходы среднего класса в Азии выросли на 60-70%, доходы 5% богатейших людей США и Европы выросли на 40-45%. Глобализация лишила рабочих мест средний класс на Западе, обогатила владельцев компаний и повысила благосостояние населения беднейших стран Азии (Harvard Business Review, Eranko Milanovic);11. С 2000 года производительность труда в США упала на 2,5% – с 2,9% до 0,4% (BEA, Bloomberg);12. Государственный долг за время президентства Барака Обамы вырос с $8,8 трлн в 2008 году до $18,5 трлн в 2016, при этом рост ВВП США за этот же период составил 9,5%, то есть в среднем по 1,19% в год. Это самые низкие темпы за последние 25 лет (Всемирный Банк);13. «Уровень безработицы в среде молодых афроамериканцев и латиноамериканцев, не имеющих дипломов колледжа, остается крайне высокой», Джаннет Еллен, июнь 201614. В 2015 году из 1 750 000 одобренных банковских потребительских кредитов на афроамериканцев пришлось только 36 500, или 2% от общего объема выдачи (Департамент жилищного и городского развития США (HUD), Федеральная жилищная администрация (FHA);15. Только 45% семей афроамериканцев и 47% семей латиноамериканцев являются собственниками жилья, при том, что среди белых американцев эта доля превышает 70% (Исследование доходов и участия в программе ипотечного кредитования, Panel Wave 2011);Американские избиратели стали главными проигравшими в ходе глобализации мировой экономики. Их интересами намеренно пренебрегали все последние 20 лет, искусно маскируя демонтаж промышленного сектора и социальной сферы гигантскими долговыми заимствованиями, за счет которых покупались голоса иждивенцев и меньшинств, обеспечивавших победы представителям истеблишмента на президентских выборах.К 2016 году США подошли с госдолгом, превышающим 100% ВВП страны и госдолгом домохозяйств, превышающим 200% ВВП. Американское общество разобщено и атомизировано, а масштаб имущественного неравенства выводит ее в топ-10 стран по доле богатств, сосредоточенных у 1% богатейших людей страны. Несмотря на либеральную и политкорректную риторику властей в лице, в том числе, первого президента-афроамериканца, уровень неравенства среди расовых и национальных сообществ продолжает стремительно увеличиваться, а градус социального напряжения уже вышел за рамки рядовой проблемы и вылился в череду кровопролитных столкновений граждан с полицией, а также нападений на полицейских.Трудовой потенциал страны стремительно иссякает, а доля иждивенцев, не платящих налоги и не создающих добавленную стоимость для экономики, стремительно растет, забирая самые ценные кадры – молодых американцев, которых система демотивирует к труду в пользу жизни на пособие, оплачивать которое придется оставшимся трудоспособным гражданам.Усталость граждан США от неизменного курса либерализма, политкорректности и глобализации должна была привести к смене парадигмы уже давно, но в отсутствие сильного харизматичного лидера этого не могло случиться. Дональд Трамп, каким бы ни был противоречивым и скандальным его образ, является личностью незаурядной, волевой и как раз очень харизматичной, и именно поэтому его победа стала возможной с таким серьезным отрывом от представителя истеблишмента.