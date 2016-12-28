Ни Евросоюза, ни евро, ни безработицы, ни бедности: чудо-программа Марин Ле Пен
В последнем интервью Марин Ле Пен сформулировала некоторые пункты своей программы: стать президентом страны, вывести Францию из НАТО, из Евросоюза, а также из еврозоны, поскольку из-за валюты евро выросли цены, повысились налоги, увеличилась безработица, люди стали беднее. Глава партии «Национальный фронт» также отметила, что она уважает Путина и Трампа.
В интервью одному греческому изданию Марин Ле Пен заявила, что намерена поучаствовать в президентских выборах во Франции. Выход государства из ЕС станет частью её политики. Франция должна выйти из ЕС и НАТО и покинуть еврозону. «Frexit будет частью моей политики», — цитирует интервью лидера «Национального фронта» газета «Ведомости».
Единую европейскую валюту Ле Пен охарактеризовала как инструмент для шантажа: «Где евро, там выросли цены, налоги и безработица, уменьшились заработные платы и пенсии, и граждане стали беднее». Представительница «Нацфронта» призвала целый ряд стран покинуть Евросоюз. Её обращение касалось Греции, Кипра, Португалии, Италии, Испании и Ирландии. Мало того, она считает, что названные государства «в идеале» могли бы выйти из евроструктур «в один день с Францией».
Что касается Североатлантического альянса, то Ле Пен полагает, что данная организация потеряла исторический смысл: «Она была создана, когда существовала угроза Варшавского договора и экспансии коммунистического Советского Союза. СССР больше нет, как нет и Варшавского договора. Вашингтон поддерживает существование НАТО для обслуживания своих целей в Европе».
В конец интервью Ле Пен сообщила, что уважает Владимира Путина и Дональда Трампа.
От таких ли речей, от других ли, но особый «народный» (не путать с политическим) рейтинг лидера «Нацфронта» подскочил настолько, что даже конкурент Ф. Фийон (ещё один претендент на пост президента из «правого» лагеря) остался позади.
Ле Пен впервые попала в топ пятидесяти наиболее популярных личностей Франции. Соответствующий традиционный опрос провела газета «Le Journal du Dimanche», сообщает «РБК».
Ле Пен удалось попасть на 37-е место. Она обошла на 5 пунктов своего главного конкурента на выборах, кандидата от республиканцев Франсуа Фийона. Тот оказался на 42 строчке, что тоже неплохо.
Довольно высокий показатель Ле Пен, да и само «попадание» в строчки рейтинга, доказывает популярность кандидатки в президенты. Она имеет солидную базу сторонников, полагает французское издание.
С другой стороны, добавим, ни решительные заявления Ле Пен о будущем Франции, ни постоянный популизм в её лозунгах (на темы преодоления бедности, выхода из НАТО, шлагбаума перед мигрантами и проч.) не дали её той «армии» сторонников, что могла бы обеспечить с заметным перевесом победу на грядущих выборах.
За Марин Ле Пен готово отдать голоса самое большее 30% избирателей (согласно другим опросам, всего 25%).
Разумеется, среди парижан хватает евроскептиков, а также тех, кто выражает солидарные с ними взгляды и на голосовании может к ним примкнуть. Во времена правления Олланда популярность институтов ЕС сильно упала: сегодня, по разным опросам, не набирается и сорока процентов граждан, которые одобряют само существование Евросоюза. При этом чуть больше половины французов поддерживают идею проведения референдума на тему выхода из ЕС. Этих граждан, безусловно, вдохновляет пример Британии. Кроме того, надо полагать, им надоели мигранты: «квоты» Евросоюза по приёму беженцев могут быть выгодны капиталистам, но часто не одобряются простым народом.
Отсюда и лозунги Марин Ле Пен: она считает, что такой референдум мог бы стать «освобождением от рабства и шантажа» со стороны евробюрократов, протирающих штаны в Брюсселе. Страны, попавшие в рабство к этим типам, должны постараться и «вернуть» себе суверенитет, убеждена Марин. Она ссылается на пример британцев. Стоит нескольким странам покинуть ЕС, как он сам собой развалится.
Крайне отрицательно, напоминает «Российская газета», глава «Нацфронта» относится и к Шенгенским соглашениям: ведь это из-за них потоки беженцев с Ближнего Востока и из Африки хлынули в Старый Свет. С бесконтрольным перемещением по территории Европы пора кончать.
Лозунги очень громкие, но всего треть французов готова проголосовать сегодня за Frexit.
Июньский опрос «TNS Sofres», отмечает «Независимая газета», свидетельствует, что лишь 33% французов проголосовали бы за выход из ЕС, если бы референдум состоялся. И 45% респондентов не хотят покидать европейское объединение. Мало того, сегмент избирателей, симпатизирующий идеям «Нацфронта», отнюдь не выказывает единства в вопросе Frexit. Только 74% сторонников Марин Ле Пен готовы сказать «да» выходу из ЕС.
Тезисы и лозунги Марин Ле Пен и её партии очень не нравятся Вашингтону. Кроме того, Вашингтон не одобряет политику финансирования деятельности партии.
Редакция «Libération» рассказала о том, что США «обеспокоены» возможным финансированием «Нацфронта» русскими. Да и не только финансированием: мол, Путин уже избрал в США Трампа, а теперь изберёт во Франции Ле Пен.
«После Трампа — Ле Пен? Вашингтон, который недавно обвинил Россию в содействии победе Дональда Трампа в его приходе в Белым дом, убеждён, что Владимир Путин предпочтёт снова провести этот манёвр во Франции, заставляя избрать Марин Ле Пен», — цитирует редакционную статью в «Libération» сайт «Инопресса».
Сославшись на данные «Canard enchaîné» (Канада), издание пишет, что американская разведка обеспокоена кредитом в тридцать миллионов долларов, который Москва предоставила «Национальному фронту». Деньги эти как раз пойдут на кампанию кандидатки Марин Ле Пен на президентских выборах 2017 года. Один из американских конгрессменов даже заявил, что следует заслать в Россию агентов, чтобы те расследовали вопрос, то есть собрали бы «дополнительные подробности по этой широкой кампании, предназначенной для ведения информационной войны против США и других стран, интересы которых противоречат интересам России». Американский парламентарий написал и ещё кое-что: «В случае победы Марин Ле Пен признает Крым составной частью российской территории».
Эксперты уверены, что для Франции выход из Евросоюза окажется невыгодным, как и для Великобритании.
«Франция в отношении к евроинтеграции сильно отличается от Великобритании, — сказала «Независимой газете» Татьяна Зверева, руководитель Центра евроатлантических исследований и международной безопасности ИАМП Дипломатической академии МИД России. — В Британии всегда были сильны антиевропейские настроения. Она не принимала участия в формировании европейского интеграционного процесса в отличие от Франции. Её островное положение всегда играло роль. Британия получала исключения по ряду направлений деятельности ЕС и иногда не принимала в ней участия. Плюс она нередко блокировала инициативы Франции и Германии, направленные на развитие интеграционного процесса. Франция же относилась к странам-евроэнтузиастам».
Причиной некоторого роста frexit-настроений стало расширение Евросоюза, потому как у французов появился страх за рабочие места. Повлияли на эти настроения и миграционный кризис, и терроризм. Также эксперт указывает на долговой кризис еврозоны. Между тем антиевропейские настроения во Франции не так сильны, как в Великобритании. По оценке экспертов, Марин Ле Пен поддерживают всего 30 или, в лучшем случае, 35% населения. Этого недостаточно для победы на выборах.
Опросы о Франции, касающиеся будущих выборов, подтверждают выводы экспертов. Марин Ле Пен отстаёт от своего основного соперника — Ф. Фийона.
Социологическая компания «Ipsos Sopra Steria» опубликовала в декабре результаты опроса, выполненного по заказу «Le Mond» и столичного университета SciencesPo, пишет «Eurasia Daily».
В опросе участвовало огромное количество респондентов — 18.013 человек (в 18 раз больше обычного). Глава «Национального фронта» уступила по результатам Франсуа Фийону. Последний может набрать 26-29% голосов избирателей, а Марин Ле Пен, согласно опросу, — 24-25%. Причём её популярность упала на 3,5 проц. пункта по сравнению с предыдущим опросом «Ipsos» (был проведён в ноябре).
Напомним, президентские выборы во Франции пройдут весной 2017 года. Несмотря на отставание от Фийона, Марин Ле Пен считается сегодня одним из возможных «фаворитов» предвыборной гонки.
В интервью одному греческому изданию Марин Ле Пен заявила, что намерена поучаствовать в президентских выборах во Франции. Выход государства из ЕС станет частью её политики. Франция должна выйти из ЕС и НАТО и покинуть еврозону. «Frexit будет частью моей политики», — цитирует интервью лидера «Национального фронта» газета «Ведомости».
Единую европейскую валюту Ле Пен охарактеризовала как инструмент для шантажа: «Где евро, там выросли цены, налоги и безработица, уменьшились заработные платы и пенсии, и граждане стали беднее». Представительница «Нацфронта» призвала целый ряд стран покинуть Евросоюз. Её обращение касалось Греции, Кипра, Португалии, Италии, Испании и Ирландии. Мало того, она считает, что названные государства «в идеале» могли бы выйти из евроструктур «в один день с Францией».
Что касается Североатлантического альянса, то Ле Пен полагает, что данная организация потеряла исторический смысл: «Она была создана, когда существовала угроза Варшавского договора и экспансии коммунистического Советского Союза. СССР больше нет, как нет и Варшавского договора. Вашингтон поддерживает существование НАТО для обслуживания своих целей в Европе».
В конец интервью Ле Пен сообщила, что уважает Владимира Путина и Дональда Трампа.
От таких ли речей, от других ли, но особый «народный» (не путать с политическим) рейтинг лидера «Нацфронта» подскочил настолько, что даже конкурент Ф. Фийон (ещё один претендент на пост президента из «правого» лагеря) остался позади.
Ле Пен впервые попала в топ пятидесяти наиболее популярных личностей Франции. Соответствующий традиционный опрос провела газета «Le Journal du Dimanche», сообщает «РБК».
Ле Пен удалось попасть на 37-е место. Она обошла на 5 пунктов своего главного конкурента на выборах, кандидата от республиканцев Франсуа Фийона. Тот оказался на 42 строчке, что тоже неплохо.
Довольно высокий показатель Ле Пен, да и само «попадание» в строчки рейтинга, доказывает популярность кандидатки в президенты. Она имеет солидную базу сторонников, полагает французское издание.
С другой стороны, добавим, ни решительные заявления Ле Пен о будущем Франции, ни постоянный популизм в её лозунгах (на темы преодоления бедности, выхода из НАТО, шлагбаума перед мигрантами и проч.) не дали её той «армии» сторонников, что могла бы обеспечить с заметным перевесом победу на грядущих выборах.
За Марин Ле Пен готово отдать голоса самое большее 30% избирателей (согласно другим опросам, всего 25%).
Разумеется, среди парижан хватает евроскептиков, а также тех, кто выражает солидарные с ними взгляды и на голосовании может к ним примкнуть. Во времена правления Олланда популярность институтов ЕС сильно упала: сегодня, по разным опросам, не набирается и сорока процентов граждан, которые одобряют само существование Евросоюза. При этом чуть больше половины французов поддерживают идею проведения референдума на тему выхода из ЕС. Этих граждан, безусловно, вдохновляет пример Британии. Кроме того, надо полагать, им надоели мигранты: «квоты» Евросоюза по приёму беженцев могут быть выгодны капиталистам, но часто не одобряются простым народом.
Отсюда и лозунги Марин Ле Пен: она считает, что такой референдум мог бы стать «освобождением от рабства и шантажа» со стороны евробюрократов, протирающих штаны в Брюсселе. Страны, попавшие в рабство к этим типам, должны постараться и «вернуть» себе суверенитет, убеждена Марин. Она ссылается на пример британцев. Стоит нескольким странам покинуть ЕС, как он сам собой развалится.
Крайне отрицательно, напоминает «Российская газета», глава «Нацфронта» относится и к Шенгенским соглашениям: ведь это из-за них потоки беженцев с Ближнего Востока и из Африки хлынули в Старый Свет. С бесконтрольным перемещением по территории Европы пора кончать.
Лозунги очень громкие, но всего треть французов готова проголосовать сегодня за Frexit.
Июньский опрос «TNS Sofres», отмечает «Независимая газета», свидетельствует, что лишь 33% французов проголосовали бы за выход из ЕС, если бы референдум состоялся. И 45% респондентов не хотят покидать европейское объединение. Мало того, сегмент избирателей, симпатизирующий идеям «Нацфронта», отнюдь не выказывает единства в вопросе Frexit. Только 74% сторонников Марин Ле Пен готовы сказать «да» выходу из ЕС.
Тезисы и лозунги Марин Ле Пен и её партии очень не нравятся Вашингтону. Кроме того, Вашингтон не одобряет политику финансирования деятельности партии.
Редакция «Libération» рассказала о том, что США «обеспокоены» возможным финансированием «Нацфронта» русскими. Да и не только финансированием: мол, Путин уже избрал в США Трампа, а теперь изберёт во Франции Ле Пен.
«После Трампа — Ле Пен? Вашингтон, который недавно обвинил Россию в содействии победе Дональда Трампа в его приходе в Белым дом, убеждён, что Владимир Путин предпочтёт снова провести этот манёвр во Франции, заставляя избрать Марин Ле Пен», — цитирует редакционную статью в «Libération» сайт «Инопресса».
Сославшись на данные «Canard enchaîné» (Канада), издание пишет, что американская разведка обеспокоена кредитом в тридцать миллионов долларов, который Москва предоставила «Национальному фронту». Деньги эти как раз пойдут на кампанию кандидатки Марин Ле Пен на президентских выборах 2017 года. Один из американских конгрессменов даже заявил, что следует заслать в Россию агентов, чтобы те расследовали вопрос, то есть собрали бы «дополнительные подробности по этой широкой кампании, предназначенной для ведения информационной войны против США и других стран, интересы которых противоречат интересам России». Американский парламентарий написал и ещё кое-что: «В случае победы Марин Ле Пен признает Крым составной частью российской территории».
Эксперты уверены, что для Франции выход из Евросоюза окажется невыгодным, как и для Великобритании.
«Франция в отношении к евроинтеграции сильно отличается от Великобритании, — сказала «Независимой газете» Татьяна Зверева, руководитель Центра евроатлантических исследований и международной безопасности ИАМП Дипломатической академии МИД России. — В Британии всегда были сильны антиевропейские настроения. Она не принимала участия в формировании европейского интеграционного процесса в отличие от Франции. Её островное положение всегда играло роль. Британия получала исключения по ряду направлений деятельности ЕС и иногда не принимала в ней участия. Плюс она нередко блокировала инициативы Франции и Германии, направленные на развитие интеграционного процесса. Франция же относилась к странам-евроэнтузиастам».
Причиной некоторого роста frexit-настроений стало расширение Евросоюза, потому как у французов появился страх за рабочие места. Повлияли на эти настроения и миграционный кризис, и терроризм. Также эксперт указывает на долговой кризис еврозоны. Между тем антиевропейские настроения во Франции не так сильны, как в Великобритании. По оценке экспертов, Марин Ле Пен поддерживают всего 30 или, в лучшем случае, 35% населения. Этого недостаточно для победы на выборах.
Опросы о Франции, касающиеся будущих выборов, подтверждают выводы экспертов. Марин Ле Пен отстаёт от своего основного соперника — Ф. Фийона.
Социологическая компания «Ipsos Sopra Steria» опубликовала в декабре результаты опроса, выполненного по заказу «Le Mond» и столичного университета SciencesPo, пишет «Eurasia Daily».
В опросе участвовало огромное количество респондентов — 18.013 человек (в 18 раз больше обычного). Глава «Национального фронта» уступила по результатам Франсуа Фийону. Последний может набрать 26-29% голосов избирателей, а Марин Ле Пен, согласно опросу, — 24-25%. Причём её популярность упала на 3,5 проц. пункта по сравнению с предыдущим опросом «Ipsos» (был проведён в ноябре).
Напомним, президентские выборы во Франции пройдут весной 2017 года. Несмотря на отставание от Фийона, Марин Ле Пен считается сегодня одним из возможных «фаворитов» предвыборной гонки.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru